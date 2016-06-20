Продолжение поста «Перелом ноги»
Прошло полгода с момента перелома ноги Турина. немного информации о том как идет заживление лошади.
Фото ног без всего, на ноге виден отек, видоизменено копыто. На ногу конь почти не опирается.
Пролежни оставшиеся от гипса, уже почти зажили
Лангету ставили сами, для этого требуется вата рулонная (только в новом веке нашли), бинты обычные и липкие, терамицин. Меняем раз в неделю. Лангету можно снимать, обрабатывать пролежни и давать коже подышать. Это большой плюс.
Рентгены ноги
перелом
Сейчас
Здоровая нога для сравнения
Одна из причин такого продолжительного времени срастания кости скорей всего кроется в проседании кости после снятия штифтов. Изначально, при переломе, кость очень сильно просела. На штифтах вытянулась, стали нарастать ткани. Когда штифты сняли ткани не выдержали и кость снова просела. (Их сняли раньше назначенного срока из-за подозрений на проблему с костью). Соответственно все ткани, образовавшиеся за это время, порвались. И с того момента, как кость приняла «окончательную позицию», весь процесс можно сказать пошёл заново...
Нога под всем этим страшно чешется и теперь конечка получает несказанное удовольствие от того, что ему чешут ногу
Передвигается конечно не очень.
Верховым конь не будет! Люди спасают друга. Перелом ноги лошади это все еще ее приговор, современная медицина сделала большой шаг в этом направление, однако на выходе мы все равно получаем полного инвалида
p.s. случайно опубликовала пост без редакции, удалила, поэтому бм немножко ругается
КАРАЧАЕВСКИЙ ДЖИГИТ ЗАТОПТАЛ ДЕВУШКУ ЛОШАДЬЮ НА ВЫСТАВКЕ «ЭКВИРОС-2019»
UPD. #comment_157462527 К посту есть вопросы
"И эта девушка – я.
Я долго не хотела предавать детали этой ужасной истории широкой огласке, пытаясь всеми силами решить конфликт мирным путем. Но мои попытки не увенчались успехом. Поэтому:
30 ноября 2019 года я снимала видеоролик про шоу карачаевских лошадей на выставке «Эквирос-2019». Снимала с согласия организаторов. Во время награждения участников одна лошадь под всадником, который был заявлен как опытный джигит, резко поскакала вперед. Я вместе с фотографами и операторами начала отбегать, но не успела. Лошадь свалила меня с ног, ударила меня копытами и разбила мою съемочную технику. О том, как это было, можно увидеть в видео (но слабонервным лучше воздержаться от просмотра).
Сразу после случившегося организаторы шоу и выставки проявили крайнюю некомпетентность в решении опасной для жизни человека ситуации (как минимум черепно-мозговая травма неизвестной на тот момент тяжести), не вызвав вовремя врачей и оставив меня одну до окончания мероприятия.
Скорая помощь, в которой спустя время я все-таки оказалась, отвезла меня в Боткинскую больницу, где был поставлен следующий диагноз: закрытая черепно-мозговая травма (удар пришелся в левый висок), сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, грудной клетки и поясничной области слева, подозрение на ушиб почки. Официальное медицинское заключение у меня на руках.
Ни организаторы шоу, ни организаторы выставки моим состоянием после передачи в "скорую" не поинтересовались ни разу.
В устном разговоре с организатором шоу Хасаном Салпагаровым, к которому я вынудила его сама, от компенсации хотя бы материального ущерба от поломки техники (около ста тысяч рублей) он, как организатор, отказался. Мало того, он разговаривал со мной в крайне оскорбительном тоне, обозвав «засранкой» и заявив, что это я должна перед ним извиниться. Также, по его мнению, всадник, который сбил меня, ни в чем не виноват – «он делал свою работу». Организаторы выставки «Эквирос» на официальную претензию и требование материальной компенсации за разбитую технику также ответили отказом.
Сейчас вместе с юристами я решаю вопрос о передаче дела в суд. Удастся ли получить какие-то компенсации или нет - покажет время и решит закон. Но рассматривая вопрос о судебном разбирательстве с представителями шоу из Карачаево-Черкессии, я опасаюсь за свою безопасность. После беседы с организатором шоу мне стало совершенно ясно, что участники конфликта из КЧР к цивилизованным диалогам и решениям вопросов не привыкли. В нашем разговоре с Хасаном Салпагаровым в отношении меня прозвучала фраза «Так и быть, могу дать тебе тысяч 10-15 и ты на этом успокаиваешься». Что будет в случае, если я не успокоюсь (а я пока не собираюсь) – вопрос открытый. Поэтому и родился этот пост: публичная огласка дает мне некоторую уверенность в том, что дело будет решаться только в рамках законов Российской Федерации и никак иначе. А если все-таки что-то экстраординарное случится – вы знаете, в какую сторону смотреть."
https://vk.com/wall1394225_2243 источник
Про гур
Быть гуру нынче не блажь, а суровая необходимость. Время такое, что поделать. Коль уж научился примерно с первого раза и без подсказок находить у лошадки перед и зад, то все, будь добр организовать семинар, ведь другие наверняка тоже хотят ощутить непосильное бремя знаний. Не все же тебе одному тащить, а ну как переломишься.
Раньше, в те суровые и далекие времена, когда мимо конюшни ходили динозавры, интернета не было и обитающего в нем восторженного лоха тоже - стать гуру было сложно. И опасно. Потому что добрый тренер советской закалки, заслышав сладкие речи, которыми можно активно потчевать благодарных слушателей сейчас, дал бы смачный поджопник в сторону тачки для навоза, хождение с которой быстро и качественно излечивает от любых восторженных грез. А прокатская лошадка того времени закрепила бы эффект, заставив разочароваться сразу во всех методиках за исключением единственно верной, основным постулатом которой является развитие хватательного рефлекса, позволяющего усидеть на этой веселой, давеча привезенной с завода скотине, бодающей стены манежа. Просто все было, без затей - зато качественно.
А сейчас у нас сплошная благодать. Только притормозил в конюшенном проходе, отрешенно читая таблички на денниках - а сзади уже вкрадчивый шепот "Привет, дружочек, а хочешь я научу тебя читать таблички на денниках так, чтобы когда ты их вслух прочитал - любая лошадь на конюшне сразу бы подпрыгивала четыре раза, а потом делала кувырок через голову?..Приходи на семинар." И ты такой задумываешься, что вон оно как бывает, а казалось бы...Идешь крайне озадаченный дальше, обходя ведра, а по плечику вдруг кто-то тык-тык и новый, еще более вкрадчивый голос говорит в самое ухо "А ты хочешь узнать, как с помощью конюшенного ведра выездить лошадь до Малого приза? Вот адресочек сайта, ты заходи, не стесняйся". Дальше по конюшне идешь испуганно вздрагивая от каждого шороха, постоянно оглядываясь, и лишь заперевшись в туалете позволяешь себе облегченно вздохнуть. Ну, до тех пор, пока из бачка не раздастся проникновенное "Дружочек, скоро открытый урок по воспитанию лошади рулоном туалетной бумаги, интересует?"
Методик и гуру нынче на любой вкус. От куда не плюнь - найдется по душе. И на свободе, и без свободы, и вместо свободы. Лицом к хвосту, хвостом к лицу и прочие вариации на тему - ты только знай себе ходи на семинары и вебинары, знаниями обогащайся. Научат любить и лошадь, и Родину сразу, комплектом. А сходив на десять открытых уроков бонусом начинаешь светиться в темноте, достигнув просветления и вдобавок экономя электричество. Сплошные плюсы, сплошные.
В каких же сферах у нас нынче модно гурить? На самом деле во всех, но есть, есть у нас лидеры.
Давно и прочно на первом месте у нас работа на свободе. Лошадь это ж свободная изначально зверюга, ну так давайте же отринем все нажитое годами и таксзать, сольемся в экстазе взаимных свободных отношений, на радость травматологам...Шучу. Нет, свободные отношения - это классно. Если все грамотно, продумано и не форсировано, если работа ведется четко и с осознанием того, что собственно происходит, знаниями в области психологии и физиологии. Гуру в этой сфере должен обладать адекватностью и, как ни странно, долей цинизма, благодаря которой понимает, что лошадь может быть критически не любящая человечество с младых лет и ничего с этим не поделаешь ни мягкими методиками, ни бревном по хребтине. Шизофреники не только среди людей встречаются, как это ни прискорбно. У каких-то сложных лошадей мягкие методики исправляют все поведенческое и делают лошадку смирной, а каких-то сложных лошадей проще сдать на котлеты, ибо там кукуха свернута наглухо с рождения. Адекватные гуру об этом в курсе. Не адекватные несут в мир знание о том, что если лошадь съела подряд трех конюхов и к четвертому приглядывается, то это все из-за того, что никто не понял ее трепетную душу, вот мы ее щас как задавим Парелли, так она потом сама придет к тому четвертому конюху с букетом и коробкой конфет - извиняться.
Все проблемы решатся. Реки потекут вспять. Трава начнет расти вниз, а не вверх. Гарантия сто процентов, вот диплом, написанный от руки.
И все бы ничего, но гурить принято начинать с того самого момента, когда удалось сделать круг почета по леваде на кордео и не убиться. На смирной лошади, флегматично взирающей на этот мир и стоически готовой даже к полету на истребителе, потому что ей вообще на все пофиг - характер такой. Рядом с подобным животным гуру начинает цвести и пахнуть, методика придумывается сама собой и как давай во все стороны переть! Только уворачивайся. Но народу нравится, все свободное, натуральное. И все хотят быстрый рецептик счастья. Главное чтобы отдачей от этого счастья потом не оглушило. А оно может.
После странных гур свободных отношений, толком не разобравшихся что и как, лошадушки временами крышей едут, а люди идут лечиться и в гипс закатываться.
Действительно грамотных сторонников НХ и прочего можно по пальцем руки пересчитать. И это люди, занимающиеся всем этим много-много лет подряд, я их очень уважаю. А вот при виде очередной доморощенной гуры, внезапно вылезшей откуда-то - слегка вздрагиваю. Ибо считала, считаю и буду считать, что обычная повседневная работа с лошадью с четкими границами "можно/нельзя" имеет тот же эффект, что и полугодовое блуждание по леваде на веревочном недоуздке. Просто кто-то это понимает, а кто-то - нет.
Где еще модно гурить? Да вон в сравнительно недавно появившемся течении "все родное, деревенское". Модно нынче стало в деревню подаваться, оставив город за спиной. Пастораль же. Родная избушка, курочки улыбаются, лошадка вон тоже поклоны земные бьет при виде кормильца...Особенно популярно заводить лошадку, ничего о лошадках толком и не зная. А потом вещать в интернете, как это здорово, собирая вокруг себя таких же, алчущих свои шесть соток за тысячу километров от очагов городской жизни.
Печаль в том, что пишется как обычно исключительно о светлых моментах, да и то иногда так, что волосы дыбом встают от страха за окружающих, ибо ТБ там прошла мимо и не оглянулась. Пропагандируется, что это нормально, и на это нужно ровняться.
После таких гур ничего не знающий о лошадях народ этих самых лошадей заводит (оно же так просто, тем более в деревне, я разберусь!), а чем это может закончится мы все с вами знаем.
Армия гуру активно гурит среди тепленьких и на все готовых коневладельцев, которые хотят чего-то неземного. Многочисленными объявлениями о расслаблении, раскрепощении и внезапному обучению среднестатистической кашлатки всему и сразу если вот по этой методике пестрит наш интернет. Обычные казалось бы вещи, давно и прочно знакомые каждому берейтору, возводятся вдруг в ранг величайшего откровения, которым готов поделиться новоиспеченный гуру со всеми, кто придет и принесет денюжку. Банальные знания преподносятся громко и восторженно, но если хорошенько подумать, то можно обнаружить, что ничего нового там в общем-то и нет. Обычная работа, которую сотни людей делают и молчат, ибо что о ней говорить. Но тут главное обертка и наличие невинных душ, которым можно аккуратненько и красиво вешать лапшичку на уши. В конной сфере это очень просто. Чем гуру и пользуются. Даже осуждать не могу, каждый зарабатывает как может, главное чтобы кони особо не страдали.
Отдельным видом гуру являются маленькие девочки, которые учат таких же маленьких девочек. Варятся обычно в собственном соку, но периодически где-нибудь всплывают и, почитав что они там пишут, есть шанс разучится моргать - глаза вытращатся качественно и надолго. Там ядреная смесь из желания ездить на любимой лошадке на недоуздке, но при этом скручивать в баранку каким-нибудь шпрунтом, потому что только на нем и скручивается. Удивительные советы юных гуру, рассчитанные на сверстников, заставляют тихо посочувствовать подопытным лошадкам. И понадеяться, что рядом есть взрослые, которые вовремя вернут ребенка с небес на землю.
А я что? Я тоже хочу гурить. Много чего умею, кстати. Например, уже много лет подряд планирую основать общество почитателей Метлы Конюшенной Обыкновенной, этого незаменимого инструмента, благодаря которому резко поумнело и стало шелковыми больше коней, чем у всех вышеперечисленных гуру вместе взятых. При помощи метлы я как-то раз объяснила одному инициативному пони, что скакать по человеку на выход при открывании двери денника - плохо, так что будем считать опыт имеется, значит и гурить могу... Все, пошла продумывать методику. Метла этого достойна.
Пы.Сы. В очередной раз напоминаю, что все написанное является личным мнением автора, а не истиной в последней инстанции, искать скрытый смысл бесполезно, укорять в излишке цинизма - тоже. Всем бобра!
(С) Ольга Кушнир
Про падать
Когда-нибудь все бывает в первый раз. Первое занятие, первых успех в поворачивании лошади куда надо тебе, а не ей, первый галоп, первый выезд в поля, первый раз, когда тренер начинает тебя хвалить и перестает стыдливо делать вид, что тебя не знает, когда на него смотрят другие...Долго перечислять, сами понимаете. Я сейчас о другом. Где-то там, среди эти первых есть и оно. Первое падение. Вот о нем и поговорим. И о падениях в целом.
Знаменитое "не падал - не всадник!" проливает, конечно, чутка бальзамчика на израненную душу, но все равно весьма спорно. Как человек, крайне не любящий падать, ибо там обычно бонусом песок в трусах, синяк на боку и грустное созерцание с земли собственной радостно скачущей по плацу лошадки, я уверенна, что все в этом мире тлен и фигня, а падать вообще не обязательно. Но правда жизни такова, что как-то раз выбрав себе в качестве милого и безобидного хобби сидеть верхом на скотине весом в половину тонны, ростом чутка побольше среднего и все такое прочее, мы временами испытываем на себе манящий призыв гравитации и оттачиваем умение воссоединяться с землей-матушкой не меняя выражения лица, не выпуская из руки повод и желательно без особых последствий. С годами умение не падать прокачивается, но все-таки когда-то все мы были молоды, не так ли?
В начале осмысленных занятий верховой ездой, в те далекие и прекрасные годы, когда я еще не научилась ругаться матом и одним мрачным взглядом объяснять лошадям, кто здесь в авторитете ходит, мне каким-то мистическим образом удавалось не падать года два. Не смотря на стабильное отсутствие талантов к управлению лошади и стиль езды "не падает в поворотах и на том спасибо" я почему-то в прекрасные минуты разносов и так далее вцеплялась в животное всеми имеющимися конечностями и сидела, выпучив глаза, поскуливая в качестве звукового сопровождения. И на боку висела. И на шее висела. И вообще всячески висела. Только не падала. Немало удивляя этим всех и в первую очередь коней, ведь природный талант сидеть до последнего не мешал горько плакать от страха, если лошадка побежала рысью чуть бодрее, чем обычно. Да, в самом начале великой карьеры у меня был период панических атак. Что, впрочем, не сказывалось на способности удержаться в седле. Падать я боялась больше, чем ездить.
Первое свое падение я проспала. И до сих пор не знаю, можно ли это назвать падением. Спецэффектов не было, весело носящегося по плацу и попердывающего на эмоциях коня не было, тренера, держащего за руку отплевывающуюся песком меня не было...Зато было лето, жара, смена на девять утра, ради которой я встала в шесть и упражнения на учебной рыси, которые меня и убаюкали. Как выяснилось, вставший в шесть утра человечески организм прекрасно засыпает на трюхающей учебной рыси без стремян и также прекрасно, с изяществом, присущим наверное лишь мешку картошки, съезжает из седла набок. Встав у сдавленно вскрикнувшего коня перед мордой и пытаясь сообразить, почему собственно стоим, я запоздало сообразила, что вот оно. Упали-с мы наконец. После чего дружно поржала со всей сменой и полезла обратно, обломив лошадке блаженное стояние на стенке и ковыряние копытом в носу. А то он уже было обрадовался неожиданной возможности стоять и тупить. Чувства подобное приземление оставило смешанные. Вроде и упала, а вроде и хрень какая-то, людям стыдно рассказать.
Зато уже где-то через год я открыла сезон полетов местными волосатыми авиалиниями, совершив красивое сальто через лошадиную голову и приземлившись четко жопой на забор. Прям напротив ехидно скалящейся лошадки, чтоб ей сейчас икнулось. Не, со стороны оно все было красиво. Летит лошадка в забор карьерищем, прям около него само собой по тормозам, опустив голову, ну а я покидаю ее не сильно уютную, конечно, но все-таки удобную спину и красивым таким кувырком переезжаю жить на этот самый забор. Не выпустив из руки повод и слегка понизив самооценку животного тем, что даже не убилась. Посидела немного, башкой потрясла, вспомнила где земля, а где небо, плюнула лошадке в морду и полезла обратно. А что еще остается? Не на заборе же сидеть. Хотя в тот момент он показался мне невероятно комфортабельным. Особенно в сравнении с тем местом, которое я пару минут назад так бодро покинула. К тому моменту бояться коней я уже перестала, так что села обратно, лошадке фигу сверху показала и поехала себе дальше. Чтобы через какое-то время сделать еще одно сальто и точно также оседлать уже нагретый в прошлый раз забор. Ну не умела тогда еще тормозить коней на разносах, эх. После второго полета подключился тренер, лично севший на коняжку и напомнивший ей о существовании в мире кузькиной матери, так что тренировку я заканчивала на феноменально вежливом животном, называвшим меня на Вы.
А потом я не падала довольно долго. Потому что испытала тоску по чему-то такому, нормальным людям не понятному, и завела себе Маню. Которая хоть и стерва редкостная, и скакать умеет так, что всадник слезает полностью седым и уходит в монастырь, но ронять сидящего сверху не любит. Она сторонник коллективного кутежа. Поэтому сколько мы с ней не кувыркались в разных интересных позах - я всегда оставалась на лошадиной спине. Растаскивая меня в поле Маня трогательно притормаживала каждые десять метров дабы проверить, комфортно ли мне там сидеть, а потом летела дальше, радостно улюлюкая. Широчайшей души животное. Скакать оно конечно весело, но ее странный кодекс чести не позволял всадника потерять, это ж стыдоба какая. Поэтому третий раз рухнула я с совершенно левого коня, вставшего на свечу, красивую вертикальную свечу. А почему рухнула? Потому что на меховушке, которая была на седле, лопнула резинка. Так мы вместе и отвалились. Мягко и аккуратно. Я отряхнула песок с задницы, подобрала меховушку и полезла обратно. Понимая, что теперь еще одним нелепым падением в моей жизни стало больше.
Хотя вру. Было еще одно. Оно вообще легендарно в плане нелепости. Потому что в тот прекрасный день я облачилась в новые, прекрасные, восхитительные бриджики, купленные накануне на весеннем Эквиросе. Облачилась в такие же великолепные перчаточки, купленные там же. Надела чистенькие краги, дожидавшиеся этого солнечного дня всю зиму. И села на Валюту, обуреваемая желанием сделать мир лучше и готовая вот прям сейчас ехать как минимум Малый приз. Только забыла я о таком досадном факте как девичья забывчивость нашей дорогой кобылы, выражающаяся в периодическом забывании поднимать ноги и об них же спотыкаться. Поэтому когда на втором кругу шага на распущенном поводу Люта торжественно споткнулась о единственную на плацу лужу, а я от неожиданности выдернулась из седла, сделала свое коронное сальто через лошадиную голову и приземлилась филеем в эту самую лужу - все замерло. Сначала я упала и только потом поняла, что произошло. Сидя новыми бриджами в луже и чувствуя, как грязь ласково трогает меня за попу, затекая в трусы, я печально любовалась снизу на причитающую и заламывающую лапы кобылу, испугавшуюся больше, чем я. Немного пострадав от осознания собственной убогости и успокоив животное, я с громким чавканьем покинула столь любезно приютившую меня грязь и поплелась на конюшню. Переодеваться. И трусы стирать.
С Романом я падала вдвоем. В период его попыток принять и как-то жить с тем фактом, что повороты на галопе проходить все-таки придется. Он до последнего пытался меня убедить, что нормальные лошади такого не делают и я все придумала, избрав стиль бешеной негнущейся сосиски, ломящейся куда-то вдаль на длинных стенках и отказывающейся притормаживать в повороте. Поэтому мы с ним пару раз и уложились красивенько. В силу природной везучести отделались легким испугом, зато кувыркнувшись, Роман быстро пересмотрел свои взгляды на жизнь и открыл в себе удивительную способность бегать сокращенным манежным галопом, о которой раньше даже не догадывался. "А ведь я говорила тебе, животное, что ты можешь, обязательно было упасть чтобы наконец начать ноги нормально ставить?!", - шипела я сверху. "Это магия", - туманно отвечал мне снизу конь и придумывал себе новое развлечение вроде прекрасного зигзагообразного проезда срединной линии и отклячивания на остановках всех ног одновременно.
Самое последнее мое падение закончилось переломом ноги, а что самое прекрасное - произошло оно на ровном месте, на шагу, по глупой случайности. Поэтому во время гипсования я радостно смеялась и умилялась тому факту, что летала много и качественно, а убиться умудрилась в условиях не предвещавших вообще ничего.
....а на второй день после перелома полезла верхом. Ибо когда нас что-то останавливало, а?🤘🏻
(С) Ольга Кушнир
Пункт назначения
Рассказал знакомый гаишник. Останавливают они как-то раз гужевую повозку, груженую пьянющим в стельку спящим мужичком, который по всей видимости являлся водителем. То есть лошадь шла сама по себе на автопилоте. Мужичка повезли в отделение оформляться. Лошадь с повозкой отправили на штрафстоянку при отделении. Принесли ей сена, воды и оставили стоять в теньке. Мужичок проспался, проснувшись понял, что находится не там, где рассчитывал быть, поматерился на тяжелую судьбу, получил квитанцию со штрафом и был отправлен вместе с транспортным средством восвояси.
Дальше со слов знакомого. Следующий день. Стою, курю на крыльце отделения. Тут в ворота заезжает лошадь с телегой. На телеге тот же самый мужичок пьяный и спит. Лошадь прямой наводкой едет к тому месту, где её вчера кормили и поили, встает и, по всей видимости, начинает ждать обмена своего груза на сено с водой)))
Самостоятельная Дженни
Каждое утро в немецком городе Франкфурте на прогулку выходит серая кобыла Дженни. Это может показаться невероятным, но кобыла ходит по улицам города совершенно одна! К ее недоуздку всегда прикреплена бумажка с надписью: "Меня зовут Дженни. Я не убежала, я просто гуляю. Спасибо."
Дженни уже давно стала местной знаменитостью, ведь она гуляет по городу уже на протяжении 14 лет и прекрасно знает, куда следует и не следует ходить, что можно и что нельзя делать. Серая кобыла совершенно безобидна и дарит улыбки окружающим. Местные жители гладят ее, проходя мимо, а машины сбавляют скорость, проезжая рядом.
Несмотря на это, полиция регулярно получает звонки от обеспокоенных граждан, которые считают, что животное представляет угрозу не только окружающим, но и может травмировать сама себя, гуляя без присмотра по оживленным городским улицам. Однако полиция уже давно знакома с Дженни и ее 79-летним владельцем: еще ни разу не поступало никаких жалоб на то, что лошадь причинила какой-либо вред, а поэтому они не предпринимают никаких действий.
Кобылу неоднократно осматривали ветеринары, которые подтвердили, что она здорова и не показывает признаков беспокойства или дискомфорта во время своих традиционных утренних прогулок.
Тяжеловоз
Такая сила и такая покорность.........
Брошенки
Сотрудники центра для животных обнаружили двух несчастных, измученных брошенных лошадей в поле у дороги. Пегий жеребец и жеребенок были в ужасном состоянии.
Хвост взрослого коня сильно отрос и запутался, как и шерсть на ногах. Кроме того деформированные копыта причиняли ему боль, а на каждом шагу животное наступало на свой неухоженный хвост.
Жеребенок, которому как потом выяснили ветеринары, было 7 месяцев был ужасно истощен. Волонтеры даже сомневались, что он выживет. Лошади избегали любого контакта с человеком, поэтому их лечение было крайне трудным. Однако, уже 6 недель спустя две замученные клячи превратились в упитанных пегих красавцев.
Как купить лошадь?
Проводили мы экспертизу лошади. Девочка занималась конным спортом уже 2-3 года, родители купили ей собственную лошадь для занятий детским конкуром (преодоление препятствий). Тренер посоветовал ей лошадь голландской теплокровной породы, 9 — 11 лет. Он же порекомендовал продавцов. Лошадь купили, но у ветеринара не проверили.
Коня привезли, перековали, кормили и на прогулки водили. Но пришло время поставить лошадь под седло, и тут обнаружилось, что она хромает на заднюю ногу. Вызвали ветеринара, специалиста по лошадям — оказалось, что эта лошадь ей была уже знакома, как и то, что животное хромает довольно давно. Потом родители пригласили другого ветеринара, сделали лошади УЗИ коленных суставов — мениски у животного хронически разрушались…
Конь не годился ни для езды, ни даже для шага — он мог быть разве что семейным любимцем вроде кошки или собаки. Но девочка очень к нему привыкла и полюбила, не хотела с ним расставаться. Лошадь, однако, стоила полмиллиона рублей, и родители готовы были её оставить при условии, что продавцы вернут основную часть денег. Но те уперлись и настаивали на том, что животное было здоровым и получило травму после заключения сделки. Какая-то клиника даже дала подобное заключение. Врач другой клиники, проводивший УЗИ, профессионал с десятилетним стажем, указал, что разрушение коленных менисков у лошади хроническое, и скоро та будет хромать на обе ноги.
Проведенная нами экспертиза подтвердила факт разрушения менисков — процесс шел около двух лет, а родители девочки обратились за экспертизой через 2 месяца после покупки. К сожалению, тенденции эти нельзя было повернуть вспять — возраст животного уже не тот, да и раньше лошадь использовалась активно, всегда участвовала в соревнованиях и постоянно тренировалась. Заказчики выиграли судебный процесс и вернули всю сумму с компенсацией издержек, плюс ещё 50% за то, что продавец не пошел на мировую сразу.
Посадите друзей на виртуальные сани: новый конструктор видеооткрыток
Кому нужны обычные открытки, когда есть кастомизированные видеопоздравления? Правильно, никому! Только угар и чистое веселье. Мы уже протестировали забавный конструктор открыток и делимся им с вами. Вот вам наш эксперимент с Илоном Маском. Может, у вас получится лучше?
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