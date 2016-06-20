Быть гуру нынче не блажь, а суровая необходимость. Время такое, что поделать. Коль уж научился примерно с первого раза и без подсказок находить у лошадки перед и зад, то все, будь добр организовать семинар, ведь другие наверняка тоже хотят ощутить непосильное бремя знаний. Не все же тебе одному тащить, а ну как переломишься.

Раньше, в те суровые и далекие времена, когда мимо конюшни ходили динозавры, интернета не было и обитающего в нем восторженного лоха тоже - стать гуру было сложно. И опасно. Потому что добрый тренер советской закалки, заслышав сладкие речи, которыми можно активно потчевать благодарных слушателей сейчас, дал бы смачный поджопник в сторону тачки для навоза, хождение с которой быстро и качественно излечивает от любых восторженных грез. А прокатская лошадка того времени закрепила бы эффект, заставив разочароваться сразу во всех методиках за исключением единственно верной, основным постулатом которой является развитие хватательного рефлекса, позволяющего усидеть на этой веселой, давеча привезенной с завода скотине, бодающей стены манежа. Просто все было, без затей - зато качественно.

А сейчас у нас сплошная благодать. Только притормозил в конюшенном проходе, отрешенно читая таблички на денниках - а сзади уже вкрадчивый шепот "Привет, дружочек, а хочешь я научу тебя читать таблички на денниках так, чтобы когда ты их вслух прочитал - любая лошадь на конюшне сразу бы подпрыгивала четыре раза, а потом делала кувырок через голову?..Приходи на семинар." И ты такой задумываешься, что вон оно как бывает, а казалось бы...Идешь крайне озадаченный дальше, обходя ведра, а по плечику вдруг кто-то тык-тык и новый, еще более вкрадчивый голос говорит в самое ухо "А ты хочешь узнать, как с помощью конюшенного ведра выездить лошадь до Малого приза? Вот адресочек сайта, ты заходи, не стесняйся". Дальше по конюшне идешь испуганно вздрагивая от каждого шороха, постоянно оглядываясь, и лишь заперевшись в туалете позволяешь себе облегченно вздохнуть. Ну, до тех пор, пока из бачка не раздастся проникновенное "Дружочек, скоро открытый урок по воспитанию лошади рулоном туалетной бумаги, интересует?"

Методик и гуру нынче на любой вкус. От куда не плюнь - найдется по душе. И на свободе, и без свободы, и вместо свободы. Лицом к хвосту, хвостом к лицу и прочие вариации на тему - ты только знай себе ходи на семинары и вебинары, знаниями обогащайся. Научат любить и лошадь, и Родину сразу, комплектом. А сходив на десять открытых уроков бонусом начинаешь светиться в темноте, достигнув просветления и вдобавок экономя электричество. Сплошные плюсы, сплошные.

В каких же сферах у нас нынче модно гурить? На самом деле во всех, но есть, есть у нас лидеры.



Давно и прочно на первом месте у нас работа на свободе. Лошадь это ж свободная изначально зверюга, ну так давайте же отринем все нажитое годами и таксзать, сольемся в экстазе взаимных свободных отношений, на радость травматологам...Шучу. Нет, свободные отношения - это классно. Если все грамотно, продумано и не форсировано, если работа ведется четко и с осознанием того, что собственно происходит, знаниями в области психологии и физиологии. Гуру в этой сфере должен обладать адекватностью и, как ни странно, долей цинизма, благодаря которой понимает, что лошадь может быть критически не любящая человечество с младых лет и ничего с этим не поделаешь ни мягкими методиками, ни бревном по хребтине. Шизофреники не только среди людей встречаются, как это ни прискорбно. У каких-то сложных лошадей мягкие методики исправляют все поведенческое и делают лошадку смирной, а каких-то сложных лошадей проще сдать на котлеты, ибо там кукуха свернута наглухо с рождения. Адекватные гуру об этом в курсе. Не адекватные несут в мир знание о том, что если лошадь съела подряд трех конюхов и к четвертому приглядывается, то это все из-за того, что никто не понял ее трепетную душу, вот мы ее щас как задавим Парелли, так она потом сама придет к тому четвертому конюху с букетом и коробкой конфет - извиняться.

Все проблемы решатся. Реки потекут вспять. Трава начнет расти вниз, а не вверх. Гарантия сто процентов, вот диплом, написанный от руки.

И все бы ничего, но гурить принято начинать с того самого момента, когда удалось сделать круг почета по леваде на кордео и не убиться. На смирной лошади, флегматично взирающей на этот мир и стоически готовой даже к полету на истребителе, потому что ей вообще на все пофиг - характер такой. Рядом с подобным животным гуру начинает цвести и пахнуть, методика придумывается сама собой и как давай во все стороны переть! Только уворачивайся. Но народу нравится, все свободное, натуральное. И все хотят быстрый рецептик счастья. Главное чтобы отдачей от этого счастья потом не оглушило. А оно может.

После странных гур свободных отношений, толком не разобравшихся что и как, лошадушки временами крышей едут, а люди идут лечиться и в гипс закатываться.

Действительно грамотных сторонников НХ и прочего можно по пальцем руки пересчитать. И это люди, занимающиеся всем этим много-много лет подряд, я их очень уважаю. А вот при виде очередной доморощенной гуры, внезапно вылезшей откуда-то - слегка вздрагиваю. Ибо считала, считаю и буду считать, что обычная повседневная работа с лошадью с четкими границами "можно/нельзя" имеет тот же эффект, что и полугодовое блуждание по леваде на веревочном недоуздке. Просто кто-то это понимает, а кто-то - нет.



Где еще модно гурить? Да вон в сравнительно недавно появившемся течении "все родное, деревенское". Модно нынче стало в деревню подаваться, оставив город за спиной. Пастораль же. Родная избушка, курочки улыбаются, лошадка вон тоже поклоны земные бьет при виде кормильца...Особенно популярно заводить лошадку, ничего о лошадках толком и не зная. А потом вещать в интернете, как это здорово, собирая вокруг себя таких же, алчущих свои шесть соток за тысячу километров от очагов городской жизни.

Печаль в том, что пишется как обычно исключительно о светлых моментах, да и то иногда так, что волосы дыбом встают от страха за окружающих, ибо ТБ там прошла мимо и не оглянулась. Пропагандируется, что это нормально, и на это нужно ровняться.

После таких гур ничего не знающий о лошадях народ этих самых лошадей заводит (оно же так просто, тем более в деревне, я разберусь!), а чем это может закончится мы все с вами знаем.



Армия гуру активно гурит среди тепленьких и на все готовых коневладельцев, которые хотят чего-то неземного. Многочисленными объявлениями о расслаблении, раскрепощении и внезапному обучению среднестатистической кашлатки всему и сразу если вот по этой методике пестрит наш интернет. Обычные казалось бы вещи, давно и прочно знакомые каждому берейтору, возводятся вдруг в ранг величайшего откровения, которым готов поделиться новоиспеченный гуру со всеми, кто придет и принесет денюжку. Банальные знания преподносятся громко и восторженно, но если хорошенько подумать, то можно обнаружить, что ничего нового там в общем-то и нет. Обычная работа, которую сотни людей делают и молчат, ибо что о ней говорить. Но тут главное обертка и наличие невинных душ, которым можно аккуратненько и красиво вешать лапшичку на уши. В конной сфере это очень просто. Чем гуру и пользуются. Даже осуждать не могу, каждый зарабатывает как может, главное чтобы кони особо не страдали.



Отдельным видом гуру являются маленькие девочки, которые учат таких же маленьких девочек. Варятся обычно в собственном соку, но периодически где-нибудь всплывают и, почитав что они там пишут, есть шанс разучится моргать - глаза вытращатся качественно и надолго. Там ядреная смесь из желания ездить на любимой лошадке на недоуздке, но при этом скручивать в баранку каким-нибудь шпрунтом, потому что только на нем и скручивается. Удивительные советы юных гуру, рассчитанные на сверстников, заставляют тихо посочувствовать подопытным лошадкам. И понадеяться, что рядом есть взрослые, которые вовремя вернут ребенка с небес на землю.



А я что? Я тоже хочу гурить. Много чего умею, кстати. Например, уже много лет подряд планирую основать общество почитателей Метлы Конюшенной Обыкновенной, этого незаменимого инструмента, благодаря которому резко поумнело и стало шелковыми больше коней, чем у всех вышеперечисленных гуру вместе взятых. При помощи метлы я как-то раз объяснила одному инициативному пони, что скакать по человеку на выход при открывании двери денника - плохо, так что будем считать опыт имеется, значит и гурить могу... Все, пошла продумывать методику. Метла этого достойна.



Пы.Сы. В очередной раз напоминаю, что все написанное является личным мнением автора, а не истиной в последней инстанции, искать скрытый смысл бесполезно, укорять в излишке цинизма - тоже. Всем бобра!