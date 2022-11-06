3D-голограмма привидения
А лучше вообще ничего не просить
Посты - https://t.me/anekdotru2005/219
Возрастное
Сижу на праздновании дня рождения бабули - 71 год. Сидит, грустит, возраст не нравится. Я тоже взгрустнула, вспомнив, что мне через пару месяцев тридцатник. И бабуля мне:
- Да о чем ты вообще говоришь? А мне каково, думаешь, осознавать, что МОЕЙ ВНУЧКЕ УЖЕ ТРИДЦАТНИК??
Ответ на пост «Пост о том, как я работала в стриптиз-клубе»
Вот сколько раз читаешь про эти сферы всегда одно и тоже.
В вэбкаме девочки зарабатывают тысячи долларов, причем просто беседуя по душам с постоянными клиентами. А тыкать себе в жопу часами дилдо - ну что вы, такого и не бывает.
Проститутки выезжают в сауны только мило пообщаться с интеллигентными клиентами. Прямо как гейши из голливудских мелодрам.
Стриптизерши исключительно только танцуют для собственного удовольствия, в том числе приваты. Общаются исключительно с депутатами и олигархами. Если уж минет, то только за 25.000 руб. в 2009 году( в текущих ценах тысяч 200 навкрно).
Красота и романтика. Прямо как фильм Интердевочка посмотрел
Абонемент на курение
Знакомый рассказал. Ехал он на поезде СПб - Ростов недавно. Курение в поездах запрещено. Он подошел к проводнице и честно спросил, как можно курить в тамбуре.
- Купите у меня лотерейный билет и курите спокойно.
- А охрана?
- Охране покажете билет и все.
Стоит, курит. Охрана проходит и делает замечание. Он показывает лотерейный билет. Охрана:
- Так ты его в нагрудном кармане держи, чтобы мы каждый раз видели!
- ОК
Предложение от хирурга
Укусила собака. После укуса в бедре образовалась гематома. Молодой хирург на приеме:
- Надо резать и чистить.
- А иначе никак?
- Физиотерапия, мази (вздохнул). Ну давайте разрежем, посмотрим, а? Я потом аккуратно зашью.
Разочаровала Огорчила парня - выбрала физиотерапию.