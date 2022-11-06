Вот сколько раз читаешь про эти сферы всегда одно и тоже.





В вэбкаме девочки зарабатывают тысячи долларов, причем просто беседуя по душам с постоянными клиентами. А тыкать себе в жопу часами дилдо - ну что вы, такого и не бывает.





Проститутки выезжают в сауны только мило пообщаться с интеллигентными клиентами. Прямо как гейши из голливудских мелодрам.





Стриптизерши исключительно только танцуют для собственного удовольствия, в том числе приваты. Общаются исключительно с депутатами и олигархами. Если уж минет, то только за 25.000 руб. в 2009 году( в текущих ценах тысяч 200 навкрно).





Красота и романтика. Прямо как фильм Интердевочка посмотрел