Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Курсы

Горячие публикации

Здесь самые интересные посты прямо сейчас. Пользователи отобрали эти посты из ленты Свежего, но они еще не успели набрать вес, чтобы попасть в Лучшее.

Дата
4386
Эмоции

Все трахаются, кроме тебя

Все трахаются, кроме тебя
Юмор Соседи Секс Повтор Картинка с текстом
71
1958
Эмоции

3D-голограмма привидения

Видео Без звука Мастерство Своими руками Привидение Рукоделие с процессом
58
3352
Эмоции

А лучше вообще ничего не просить

А лучше вообще ничего не просить Юмор, Twitter, Скриншот, Желание, Исполнение желаний

Посты - https://t.me/anekdotru2005/219

Показать полностью 1
Юмор Twitter Скриншот Желание Исполнение желаний
147
2016
Эмоции

Возрастное

Сижу на праздновании дня рождения бабули - 71 год. Сидит, грустит, возраст не нравится. Я тоже взгрустнула, вспомнив, что мне через пару месяцев тридцатник. И бабуля мне:

- Да о чем ты вообще говоришь? А мне каково, думаешь, осознавать, что МОЕЙ ВНУЧКЕ УЖЕ ТРИДЦАТНИК??

Возрастное Бабушка, День рождения, Праздники, Дети, Внуки, Семья, 30 лет, Истории из жизни
[моё] Бабушка День рождения Праздники Дети Внуки Семья 30 лет Истории из жизни
90
4260
Эмоции

Ответ на пост «Пост о том, как я работала в стриптиз-клубе»

Вот сколько раз читаешь про эти сферы всегда одно и тоже.


В вэбкаме девочки зарабатывают тысячи долларов, причем просто беседуя по душам с постоянными клиентами. А тыкать себе в жопу часами дилдо - ну что вы, такого и не бывает.


Проститутки выезжают в сауны только мило пообщаться с интеллигентными клиентами. Прямо как гейши из голливудских мелодрам.


Стриптизерши исключительно только танцуют для собственного удовольствия, в том числе приваты. Общаются исключительно с депутатами и олигархами. Если уж минет, то только за 25.000 руб. в 2009 году( в текущих ценах тысяч 200 навкрно).


Красота и романтика. Прямо как фильм Интердевочка посмотрел

Истории из жизни Стриптиз Стриптизерша Текст Ответ на пост
319
1438
Эмоции

Абонемент на курение

Знакомый рассказал. Ехал он на поезде СПб - Ростов недавно. Курение в поездах запрещено. Он подошел к проводнице и честно спросил, как можно курить в тамбуре.
- Купите у меня лотерейный билет и курите спокойно.
- А охрана?
- Охране покажете билет и все.
Стоит, курит. Охрана проходит и делает замечание. Он показывает лотерейный билет. Охрана:
- Так ты его в нагрудном кармане держи, чтобы мы каждый раз видели!
- ОК

Поезд Курение Билеты Из сети Текст Абонемент Повтор
138
4317
Эмоции

Предложение от хирурга

Укусила собака. После укуса в бедре образовалась гематома. Молодой хирург на приеме:
- Надо резать и чистить.
- А иначе никак?
- Физиотерапия, мази (вздохнул). Ну давайте разрежем, посмотрим, а? Я потом аккуратно зашью.
Разочаровала Огорчила парня - выбрала физиотерапию.

[моё] Текст Хирург Укус собаки
220
4169
Эмоции

Пал Палыч, ну как так-то?

@Maximlogin, а как же Агриппина Кузьминична?

Пал Палыч, ну как так-то? Юмор, Пал Палыч и Агриппина Кузьминична, Рыжие, Измена
Юмор Пал Палыч и Агриппина Кузьминична Рыжие Измена
179
Мои подписки
Подписывайтесь на интересные вам теги, сообщества,
пользователей — и читайте свои любимые темы в этой ленте.
Чтобы добавить подписку, нужно авторизоваться.
Отличная работа, все прочитано!