Так как предыдущую статью суммарно прочитало 800 тыс. человек, то она не могла не попасть в поле зрения "радикальных феминисток". Они набежали в комменты, пояснили мне про меня, моих родителей и стали рассказывать Правду! Если кто не читал, то в той заметке я подробно расписал, почему искусственные феминитивы, типа "авторок" и "докторок" - глупость и насилие над русским языком, почему они оскорбительны для женщин, почему использование феминитивов - это не попытка стать с мужчинами на равных, а, наоборот, глупое выпячивание пола, привел примеры грамотных феминитивов ну и т.д.



Так вот, когда "радикальные феминистки" прибежали в комменты, то начали рассказывать, что если человек недоволен натужными уродованиями языка, то он "женоненавистник", "яйценос", "мyд", "мизогин". Где связь - загадка. Но дальше они столкнулись с тем, к чему их мама не готовила: над феминитивами смеялись сами дамы! Да-да, именно женщины в комментах писали, что феминитивы ужасно звучат, глупо выглядят и ни одна не хочет, чтобы ее называли "инженеркой" или "психологиней". Дамы заявляли, что даже говорить не будут с теми, кто их так назовет. Потому что это оскорбление. И их комменты массово лайкали другие дамы. А авторок никто не лайкал. И самый кошмар: дамы начали откровенно издеваться над набежавшими.



Шаблон треснул по шву. Вроде, они топят за счастье тетенек и активно сражаются с мужлом поганым. А тетеньки против. Что же делать? Яйценосами и угнетателями их привычно не назовешь. И тогда в воспаленный мозг приходит решение! Оказывается, тетеньки, недовольные феминитивами, недовольны ими из-за "внутренней мизогинии" (с)! У них реально такой термин есть. А основана "внутренняя мизогиния" на желании получить мужское одобрение. Или ты играешь в наши маразматичные игры и становишься инженеркой, или ты враг на подсосе у мужла. Третьего не дано. Не в состоянии они поверить, что нормальной женщине могут искренне не нравиться "редакторки". Слово-то ведь какое красивое! Ну и разберу самые бредовые "тезисы", которые услышал.



1. "Ненависть к феминитивам - женоненавистничество в терминальной стадии".

Нет, это ненависть к кривому уродованию русского языка, к попыткам впихнуть туда совершенно чужеродный элемент. У любого, читавшего классику, "докторка" вызывает отторжение.



2. "Язык живет и меняется, новые слова постоянно входят в язык".

Верно. Но есть нюанс. В язык с двух ног влетели и обосновались "краш", "чилить", "флексить", "вайб". Хотя слова откровенно кринжовые. Но туда никак не получается войти авторкам. Их вазелином смазывают и прямо впихивают. А язык не принимает. И кроме кучки упоротых это никто не использует. А еще язык идет по пути сокращений. "Мобильный телефон" превращается в "мобилу", "компьютер" в "комп". Феминитивы же всегда длиннее.



3. "Почему медбрату сделали мужское название, почему он не зовется медсестрой?"

Во-первых, звать дяденьку "сестрой" чуть-чуть странно. А во-вторых, специальность у них зовется, вы не поверите, "сестринское дело". И это никого не парит. Ну сложилось так исторически и что? А еще видовое название наших мохнатых друзей - "кошка". Даже если это мордатый кот-крысолов, у которого каждое яйцо с кулак, то официально он все равно "кошка". А любой матерый лис - "обыкновенная лисица". И с воронами такая же история. А у тигрицы наоборот, ее видовое название - "тигр". Даже если она счастливая мама двоих тигряток, девочки, записывайтесь на ноготочки.



4. "Без феминитива не ясно, какого пола человек" (с)

Идиотки не в курсе, что у нас профессии бесполые, а вот глаголы очень даже наоборот. В английском есть "open". И это просто "открыть". А у нас: открыл, открыла, открыло, открыли. Такая фишка языка делает феминитивы совершенно ненужными. Потому что инженер Иванова спроектировалА, лектор Петрова выступилА с докладом, хирург Сидорова прооперировалА.



Но у искусственных новодельных феминитивов есть гигантский плюс, позволяющий сэкономить кучу времени и нервов. Если человек их использует - это гарантированный критерий того, что он и как специалист гoвнo, и в голове у него то же самое. И дел с ним иметь не стоит.