Трудные родители

С родителями мы видимся нечасто. Работа, личная жизнь, да и живём в разных городах. Созваниваемся часто, правда только с мамой. Потому что 9 из 10 разговоров с папой как правило длятся секунд 10. "Дела хорошо? Ну и ладненько, пока". Ох уж эти папы, да? Все четко и по делу.



Так вот, вчера на шашлыки к ним ездила. И все началось сразу же по приезду. Не успела я только малину запарковать, слышу. Цыканье. Знаете, это цыканье разочарованного в своем ребенке отца. Глубоко вдыхаю, смотрю на него, мол, что не так? Встала не так. Неровно. Нет, ничему не мешаю, просто встала не так, как он хотел. Там просто заезд на дачу, скажем так, не очень удобный, в пригорочек, как на эстакаде. И далеко не всегда получается поставить машину ровненько, параллельно забору. Ну ничего, мне не сложно, перепарковалась. Одобрения не последовало, просто молча вернулся к шашлыкам. Хоть бы палец вверх показал, улыбнулся.



Понятно. Не мешаю, иду к маме. Мужчине же за шашлыками мешать нельзя, наверное. Сидим, трещим о своем, о женском, помогаю с салатиком, нарезку режу. Все, говорит, иди с отцом пообщайся. На мое возражение, что он вроде как не настроен общаться, получаю ответ, мол, а ты все равно пойди, ему хочется, он просто вот такой вот. Какой уж есть, это точно.



Подхожу, к мангалу, молчание. Стоим, молчим. Ок, видимо, вести беседу следует мне. И происходит у нас вот такой вот оживленный разговор дочери с отцом:



— Как у вас тут дела?

— Нормально.

— Спина не болит?

— Не болит.



Оглядываюсь в поисках вдохновения. Вспоминаю, что он же мне вчера рассказывал, как по их участку собака со щенятами пробегала, они их подкормили немного.



— А щенята где? Видели их еще?

— Поищи. — все так же не поднимая взгляда от мангала.



Ну я и пошла. Искать. За участок, на речку. Психанула? Психанула. Ну а кто бы не психанул, когда ты пытаешься наладить общение, проглатываешь то, что тебя откровенно посылают, пытаешься еще раз...



И ведь так всегда с ним было. Отец — человек настроения. Нет, как папа он замечательный был. Не пьет, не курит, заботливый (когда настроение хорошее, конечно), и работящий, и руки золотые: все починит, сделает, построит сам, быстро, качественно, лучше любого мастера.

Но вокруг него надо танцевать. Чувствовать все дуновения его эмоций. Это как ходить по тонкому льду: шаг не в ту сторону — и все, трещина. И он эту трещину смаковать будет до конца дня. Раньше, в детстве, как любой ребенок, зависящий от родителей, я плясать была обязана. Сейчас — нет. Видимо, сейчас мама утром сделала что-то не так, я добавила своей неправильной парковкой, а то, что я обиделась и ушла — окончательно вгонит его в угрюмый ад.



Что было дальше? Мама позвонила, спросила, куда я пропала. Ответила как есть, ищу щенков на речке. Мама вздыхает. Мама все сразу поняла. "Ну что ты, дочка, как в первый раз? Ну ты же его знаешь. Ну подыграла бы. Ладно, возвращайся, шашлык готов".



Возвращаюсь, садимся с мамой в беседке. Папа приносит шашлык, швыряет блюдце на стол, молча разворачивается и уходит в гараж. И больше, пока я не уехала, оттуда и не выполз.



В детстве было бы иначе. В детстве мне пришлось бы идти к нему, унижаться, вымаливать прощение, потом выслушивать долгие нотации о том, как я неправа, как я невнимательна и вообще лучше бы мальчиком родилась, он бы меня по-мужски бы воспитал. И только тогда, после этого унижения, он бы соизволил выйти к столу.



Сегодня он позвонит, как обычно, вечером, как отойдет. Отходит он быстро, особенно когда понимает, что дочка уже самостоятельная, сама себя кормит, одевает, не зависит ни от кого. Но обидчивость свою не признаёт, как ты к этой теме не подходи, даже когда настроение у него фантастическое.



Вот такой вот утренний постик про то, как я у родителей погостила.