Сразу скажу, что у меня никогда не было акка на этой площадке. И вот, сегодня с утра, выбирала я душевую кабину, нашла на Авито подходящие варианты.

Думаю, ну ок - пора уже зарегистрироваться - девочка-то уже большая. Ввожу номер телефона, приходит код, всё ок, имя, пароль (всё идёт как обычно).Ииииии.... Тадааам *фанфары*

А необычное поведение, это нажатие кнопки "настроить уведомления", которую они любезно подсовывают сами после регистрации.

Ну, я же глупая и наивная (нет. Просто стало интересно), нажимаю на "единственный аккаунт". А дальше, ну вы поняли.

Т.е. старые пользователи уходят, а новые не могут создать аккаунт, без предоставления документов. Вы, блин, что - финансовая организация? Госучереждение? Кем вы себя, блять, возомнили? Какой паспорт?

@Avito, как у вас там с бизнесом дела обстоят? Вы считаете, что ваши дефективные (эффективные) менеджеры всё делают правильно?