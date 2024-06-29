Похвастаться, наверное

Два года назад я была в ужасном состоянии. Сестра погибла в состоянии овоща после аварии, мама сгорела от рака, я осталась с кредитами и начала от стресса пить (иначе не могла спать). Скоро мой мужчина сказал, что я его торможу и ввергаю в уныние, и съехал из нашей квартиры, которая была слишком дорогая для меня, чтобы платить в одиночку. На работе я постоянно лажала, чудом избежала увольнения. Выглядеть стала ужасно. Съехала в другое жилье (чудовищно сложно во время депрессии смотреть квартиры и организовывать переезд), едва существовала, чтобы работать и как-то продолжать закрывать кредит. По мужику страдала, по маме и сестре горевала. Оплакивала себя, которая умерла с уходом близких людей. Моя новая съемная квартира зарастала грязью и мусором, благо хозяева уехали в другую страну и не проверяли.