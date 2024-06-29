Похвастаться, наверное
Два года назад я была в ужасном состоянии. Сестра погибла в состоянии овоща после аварии, мама сгорела от рака, я осталась с кредитами и начала от стресса пить (иначе не могла спать). Скоро мой мужчина сказал, что я его торможу и ввергаю в уныние, и съехал из нашей квартиры, которая была слишком дорогая для меня, чтобы платить в одиночку. На работе я постоянно лажала, чудом избежала увольнения. Выглядеть стала ужасно. Съехала в другое жилье (чудовищно сложно во время депрессии смотреть квартиры и организовывать переезд), едва существовала, чтобы работать и как-то продолжать закрывать кредит. По мужику страдала, по маме и сестре горевала. Оплакивала себя, которая умерла с уходом близких людей. Моя новая съемная квартира зарастала грязью и мусором, благо хозяева уехали в другую страну и не проверяли.
Полгода назад сходила к неврологу, психиатру, психологу (до сих пор продолжаю). Прописали АД, нейролептик, нормотимик. Стали копаться в детстве и всех моих хреновых отношениях. Помогло.
И вот вчера я закрыла последний платеж, с 8 июля выхожу на новую классную работу с более высокой зп. Начну все с чистого листа.
Сегодня я смогла разобрать гору зимней одежды, которая лежала на кресле с марта, и помыла духовку, которая была мутной и в копоти больше года.
Я выжила. Почему-то вид чистой духовки меня добил, сижу, рыдаю от облегчения.
Всем добра.