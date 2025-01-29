Оказавшись в трудной жизненной ситуации, многие люди теряют весь интерес к жизни. А есть люди, которые занимаются спортом, купаются в проруби, рыбачат в инвалидных колясках, спускаются на морское дно, поднимаются в горы, летают на парапланах, фотографируют на профессиональном уровне, а главное - мечтают и помогают другим осознать всю многогранность и красоту жизни, найти себя, зажигают желание жить активно.

Рассказывайте, как вы преодолели трудности, нашли себя, свое дело, любимого человека и не позволили себе сдаться!

Можете подробно, пошагово расписывать свои шаги на пути к цели, а можете просто делиться своей радостью.