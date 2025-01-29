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Ответ на пост «Решил проблему»2

У бати была похожая история. Однажды, ему стали поступать звонки с просьбой записать на стрижку, маникюр и пр. Оказалось, что местный салон красоты, по ошибке, написал его номер на сайте (перепутали одну цифру). Он связался с салоном, объяснил ситуацию и ему сказали, что передадут наверх и всё исправят. Спустя три недели, когда ситуация с номером на сайте никак не изменилась, а звонки на запись продолжали поступать, мой батя стал "записывать" всех на любое время! Спустя еще неделю ему позвонили и попросили никого не записывать, он сказал, что передаст наверх. В итоге, еще через пару дней, на сайте все таки исправили номер и звонки прекратились.

Звонок Салон красоты Ошибка Ответ на пост Текст Сайт Контакты Запись на прием
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2 поста-ответа
от Salot.Sahr, goffy
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