Как дать имя персонажу для вашей книги?

Но есть и красивые имена, которые имеют негативные значения . Например, имя Моника означает "одинокая" и "единственная". Идеальным примером тут же вспоминается героиня Моника из игры - аниме " Doki-Doki! Literature Club ", которая действительно была одинокая в своём мире:

Ваш персонаж является дружелюбным парнем или замкнутой в себе девушкой? То подберите имя, которое идеально подходит по характеру вашего героя. Просто найдите сайты, где более подробно рассказывают о значении той или иной имени. Например, если ваша героиня модница, обладает хорошим вкусом, любит похвалу и лесть, то ей подойдёт имя Алина . Если ваш герой счастливчик и притягивает к себе удачу, то можно назвать его Артуром . Хотя, непременно возникнет ассоциация с легендарным вождём бриттов и эпохой рыцарей Круглого Стола .

Вспомните те времена, когда сериал "Игра престолов " оказался на вершине славы, а молодые родители тут же мечтали назвать своих детей в честь своего любимого персонажа. В России уже подрастают девочки, которых назвали Арьями , а также мальчики с именами Петир, Теон и Варис . И это не единичные случаи. А есть люди, которые слишком рьяно были увлечены религией и Библией: ярчайший пример вам - пермский ЛЮЦИФЕР и житомирский ИИСУС ХРИСТОС ...

Этим же советом воспользуйтесь, если вы пишете историю про героя из другой страны. Не поленитесь изучить имена той страны, откуда будет родом ваш персонаж. Исключением может быть момент, где в самой истории уделяется причина , почему родители решили назвать своего ребёнка необычным именем для своего региона.

Но и не стоит забывать, что наша страна многонациональная, и стоит учесть регион, в котором проживает ваш персонаж.

Если вы считаете, что обычные имена, как Анастасия и Александр не подходят вашему персонажу, то можете подобрать что-то редкое, но приемлемое имя в России. Например, для девочек можно выбрать такие имена, как Василиса, Милана, Элеонора, а для мальчиков вполне может подойти Марк, Мирон, Назар . Вроде необычные, но и не такие броские.

Начинающие писатели порой любят писать историю, про простого русского парня Джонатана или про кореянку с именем Варвара . А есть те, кто называет героев своим именем, не смотря на культуру данной истории (привет, Мэри Сью/Марти Стью). Такие детали только портят историю.

Вы уже давно придумали образ для персонажа, проработали его настолько, что даже можете рассказать, где у вашего героя есть родинка или маленький шрам, а вот имя так и не придумали. На этапе придумывания имени очень легко зависнуть на несколько часов, а то и на сутки. В данной статье я дам несколько советов о том, как правильно выбрать имя для вашего персонажа.

И таких имён в мире предостаточно, которые имеют негативные значения. Если ваш герой является спокойным и дружелюбным человеком, то не стоит его называть агрессивным именем. Такие имена можно смело давать отрицательным персонажам. Перечислите личные качества своего персонажа. Чтобы подобрать ему подходящее имя, начните именно с перечня качеств, от наиболее значимых до менее важных. Но и тут главное не переусердствовать: не выбирайте имена, которые явно указывают на характерные черты персонажа, вроде его доброты, злости и прочего. Это не только избитый, но и довольно очевидный прием. К примеру, не называйте хорошего персонажа «Ангел Доброхотов», а плохого – «Дэймон Чернодушный».







Совет №3: Создавайте новые имена, немного изменив старые





Пару лет назад одна девочка придумала сюжет для своего произведения. Это была история про пришельцев, которые под прикрытием изучали земную культуру и поведение человека. Но беда в том, что она не знала, как назвать своих героев.





И тут ей пришла в голову идея: просто взять имена и фамилии своих знакомых и изменить их, просто сократив. Например, Окси Гот, Алекс Леден и Витал Корн - вот вам и готовые имена для ваших героев. Хотя, эта идея несколько банальна и глупа, да и не все согласятся на то, чтоб их вообще упоминали в книжке.





Совет №4. Придерживайтесь единообразного стиля имен





Решите, какие имена вы будете использовать: современные, устарелые или причудливо-фантастические. Когда вы с этим разберетесь, придерживайтесь своего выбора и следуйте одному стилю. Учтите, что у персонажей, имеющих общее этническое происхождение, также должны быть и соответствующие происхождению имена. Иначе это может негативно сказаться на достоверности персонажей в рассказе.





Например, если ваша история происходит в Уэльсе времен короля Артура, ваши персонажи должны иметь характерные древневаллийские имена, если, конечно, они не родом из другого места или другого происхождения. В частности, если вы используете типичные или популярные среди определенной группы людей имена, не примешивайте к ним имена, уникальные для другой культуры, если у вас нет для этого логичного обоснования.

Совет №5: Смотрите фильмы, читайте книги или играйте в игры





Благодаря такому приёму имя персонажа придумается проще, чем часами смотреть в пустой лист и напрягать мозг. Расслабьтесь и займитесь тем, что вы любите: посмотрите любимые передачи, мультик/фильм, почитайте книжку или поиграйте в любимую игру. Возможно, что какое-то имя вас может зацепить.





Также есть вариант назвать героя в честь любимого кумира





Но постарайтесь не делать это чересчур очевидно, иначе это просто открытый плагиат. Пример: Вам нравится актёр Райан Рейнольдс, но так же не назовёшь героя, так как многие читатели наслышаны о нём. Все будут больше представлять себе Дэдпула или Зелёного Фонаря, чем "юного блондина с серыми глазами".





Есть два варианта, как можно поиграть с именем:

1. Постарайтесь создать похожее имя, заменив некоторые буквы или подобрать похожее имя: Ричард Рейнольдс, Райан Рональдс и т.п.

2. Вспомните ещё одного персонажа/кумира и совместите имя одного и фамилию другого: Райан Кумбс, Торранс Рейнольдс и т.п.





Прогоните потенциальное имя персонажа через поисковую службу, чтобы убедиться, что оно не имеет каких-либо непредвиденных и, что самое главное, неудачных ассоциаций или вторичных значений. Постарайтесь не быть банальными. Если источник вашего вдохновения достаточно популярен или хорошо известен, избегайте слишком явной связи своего персонажа с выбранной вами исторической, мифической или книжной деталью. Так, к примеру, не стоит называть персонажа, за основу которого был взят Гэндальф из "Властелина Колец", Дальфом или Рэндальфом, или любой другой производной от его имени.







Не стоит называть своих героев в честь персонажей уже опубликованной истории. Это будет являться нарушением авторских прав. Возможно, вам понравилось имя Геральт, но это будет уже сильно ассоциировать читателей с героем Анджея Саповского "Ведьмак". Такое нам тоже не подходит. Или вот есть в Англии и Америке имя "Гарри". В творчестве группы "Король и Шут" так зовут работника ножа и топора, в реальной жизни его носителем является один из сыновей английской Королевы. Если персонаж, носитель этого имени, является, например, обычным клерком в Америке или водителем, НО носит при этом ДРУГУЮ фамилию - ничего страшного.





Однако, если Вы при этом используете фамилию ПОТТЕР и образованные от неё ТРОТТЕР или ПУТТЕР, и вдобавок Ваш персонаж учится в Академии Волшебства, то это уже прямое нарушение авторских прав Джоан Роулинг. Тоже самое касается и ЯПОНСКОГО имени Ренвальдо/Рен, хотя и означает оно: "цветок лотоса" - у читателей оно вызовет либо ассоциации с девочкой из аниме, либо - в большей степени - бешеным псом из популярного никелодеоновского мультика эпохи лихих девяностых, либо с героем саги "Star Wars" - Кайло. Имя жителю Страны Восходящего Солнца - НАРУТО - тоже давать недопустимо с юридической точки зрения и лишних ассоциаций.







Совет №7: Тщательно подумайте уже над готовым именем персонажа. Мысленно задайте себе вопросы:

- действительно ли оно подходит ему?

- не слишком ли оно преувеличено?

- не сильно ли выделяется среди других имён?





Черпайте вдохновение из менее заметных ассоциаций или придумайте имя, которое бы имело более творческую отсылку к своему прототипу. Например, вы можете назвать своего персонажа в честь малоизвестного монстра из скандинавской мифологии. Или использовать слово из другого языка, которое бы ассоциировалось с важным качеством в характере персонажа. Но старайтесь не использовать хорошо узнаваемые иностранные слова, такие как «Belle» или «Loco».



Совет №8: Поразмыслите о том, как зависит ваш персонаж от места действия





Тщательно изучите место действия истории и как в него вписывается персонаж. Он – местный? Иностранец? Член высшего общества? Человек из народа? Имя героя должно отражать его положение в созданном вами мире. Например, если персонажем выступает рабочий из простонародья, который всю жизнь прожил в одном месте, подберите для него распространенное и ничем не примечательное имя. Если вы наделите персонажа экстравагантным или «экзотическим» для его местности именем, это покажется крайне неуместным и может оттолкнуть читателя.

Совет №9: Имена персонажей не должны быть слишком похожи!





Не используйте имена, которые слишком похожи по стилю, качеству или произношению. В противном случае читателю будет сложно различить персонажей.Например, имена главных героев не должны начинаться с одного и того же инициала (Мэри, Майк, Марк и Молли, причём учитывая, что имена Мэри и Молли имеют одно и то же значение и образованы от имени МАРИЯ/МАРЬЯМ).





Также избегайте имен, которые рифмуются или звучат очень похоже (Джейк, Дрейк и Блейк, если только вы не пишете про близнецов-тройняшек, как в мультике "Утиные Истории", или Мэри Лу и Анна Мария). Надеюсь, что некоторые мои советы хоть как-то помогут вам придумать имя для ваших героев. Спасибо всем за внимание!