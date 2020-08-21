Золото русского геймдева: "Ex Machina"

Привет! Сейчас стало модным ненавидеть всё русское. Это же относится и к геймдеву. От политики я далёк, а вот от игр- нет. Так почему бы не рассказать о крутой игре с интересными механиками, которая стала не только одной из самых крутых игр, сделанных в России, так ещё и ставшей прародителем замечательной мультиплеерной игры CrossOut? Речь, как понятно из заголовка, пойдёт об Ex Machina!

Ex Machina — российская компьютерная игра, разработанная компанией Targem Games и изданная компанией Бука. Сочетает черты автосимулятора, аркады и RPG. На Западе издана под названием «Hard Truck: Apocalypse». В России игра получила множество наград на выставках, высокие оценки в игровых журналах и на сайтах (текст взят с википедии). Кто бы мог подумать, что простые ребята из Екатеринбурга смогут сделать игру, которая будет популярна не только в России и странах бывшего СССР, но и на западе?

Обложка западной версии игры:

История оригинальной игры начинается с того, что молодой парнишка просыпается утром на ферме, где он жил со своим Отцом (имя персонажа) всю свою жизнь. Отец заявляет, что теперь наш главный герой - совершеннолетний и может отправляться в свой первый рейс на старом грузовчике. Задание простое- съездить в ближайший крупный город и столицу региона- город Южный и доставить одному человеку посылку. Наш протагонист с радостью прыгает на водительское сиденье и уезжает выполнять поручение. Отдав посылку, он возвращается домой, но его родная деревушка оказывается сожжена неизвестными и все её жители убиты. Так, герой встаёт на путь мести.

Безымянный главный герой:

Он же, только из трейлера:

Не удивляйтесь, что все персонажи в игре носят маски- это следствие катаклизма, который уничтожил почти всё живое на Земле и отравил воздух. Вот так лень или отсутствие бюджета на лицевую анимацию можно красиво и аккуратно вплести в лор игры. Но из-за этого возникает ряд вопросов: почему тогда продолжают расти деревья и трава, как рождаются дети и как им надевают маски, кто делает эти маски, а также почему маски отражают возраст героев (тот же Бен Дроссель- старик, который носит маску старика).

Бен Дроссель:

Ну что я всё про несостыковки? Пора бы рассказать про крутые особенности игры! Собственно, управляете вы грузовиком, никогда не выходя из него (не считая катсцен, но там вы не управляете героем). Вы вольны ехать куда угодно и делать что угодно: воевать с бандитами, выполнять поручения барменов, покупать и продавать товары, а так же копить золото чтобы прокачать ваш автомобиль и купить более крутые пушки.

Геймплей. Миникарта, здоровье, бензин и спидометр:

Прокачка автомобиля без модов максимально проста: у вас есть основа, к которой вы можете купить кабину и кузов. Кабина, логично, увеличивает скорость машины, мощность и управляемость, а кузов позволяет положить в себя всякие разные вещи, начиная от дров и картошки и заканчивая огромными пусковыми установками и лазерными пушками. Также у каждой кабины и, частично, у кузовов есть свои слоты под установку вооружения определённого размера. В самом начале на вашей машине будет установлен самый слабый пулемёт на 4 (2х2) слота. Ну и как вишенка на торте- возможность немножко улучшить свой драндулет модификациями: поставить мины, канистру с бензином, которая увеличит ёмкость бака или всякие разные приблуды для усиления вашего арсенала.



Интерфейс кузова и кабины:

Об оружии: в игре представлено много орудий смерти. Вам нравится стрелять с пулемётов- пожалуйста! Для вас есть и миниган, и зенитка, и стационарные пулемёты. Не нравятся пули? Есть ракеты! И ракеты не то? Ну уж энергетические пушки, которые прожигают броню врагов на раз, должны вам понравиться! Ну или можно собрать монстра, на котором одновременно будет и пулемёт, и энергетическое оружие, и пушки, ну и ракетницы по бокам. Выбор не то что бы безграничный, но достаточно широкий. Подробней со всеми стволами можно ознакомиться на фэндом вики по Ex Machina.

В кузове этого игрока есть почти все типы, но далеко не все модели оружия:

Теперь поговорим об атмосфере и окружении. Собственно, постапокалипсис как он есть: древние руины некогда величественных городов, маленькие деревушки, возделывающие земли рядом, пустыни, болота, реки, джунгли, старые склады и базы (как военные, так и научные). А между городами и точками интереса лежат поля, леса, пустыни и холмы. И всё окружение игры так умиротворяет: хочется втопить педаль газа и ехать куда глаза глядят, естественно, до ближайшего патруля врагов. Причём, не всегда вы будете колесить только по определеной местности. Мировая карта разделена на регионы. И каждый регион чем-то отличается. Иногда, отличия кардинальны: из лесистой местности Европы мы перемещаемся в пустыни, а оттуда можем попасть в тропические леса. В общем, скучать не приходится. Хотя, как я считаю, одна из проблем Ex Machina - ну очень долгие переезды, которые могут занимать до часу реального времени. К примеру, вам из конечной локации игры по квесту нужно добраться до первого региона. В таком случае будьте готовы колесить весь путь обратно по дороге, ведь просто так срезать не получится- разработчики понатыкали невидимых стен даже в тех местах, где, казалось бы, было бы логичнее проехать, чем чесать в объезд. Особенно болезнью невидимых стен страдает Игнотт. Вы поймёте о чём я говорю, когда сами окажетесь там :).

Край- самый первый регион:

А вот пример пустынного реигона:

Ну и джунгли:

Вот и подошла очередь рассказать о музыке. Как всегда, музыка- самая классная часть игры! Каждая мелодия в игре идеально вписывается в окружение: если леса и поля, то вы услышите музыку, которая идеально подходит к поездке по такому региону, в джунглях можно будет услышать барабаны племён, а в пустынных регионах музыка будет очень сильно напоминать арабскую. Но есть также и крутые металл или техно треки, которые играют в особых местах и в битвах с боссами. Ну и не стоит забывать о музыке для грустных моментов и о том, что в определенном типе поселения играет своя музыка.

Музыка первых регионов, покрытых лесами и полями:

А вот та самая музыка джунглей:

Ну есть в ней что-то арабское, признайтесь. Лично мне она напоминает о верблюдах и караванах:

Битва с боссом становится ярче и круче, когда на фоне играет такой трек: