Ликбез: Удлинители

Электрический удлинитель - вещь простая, встречается в каждом доме, гараже, общаге, и зачастую, отношение к нему легкомысленное. Иногда это заканчивается плачевно. Разбираемся с правильным выбором, и как не устроить чёртов пожар.

Удлинитель выполняет обычно две функции: собственно удлиннительную - когда не хватает длинны шнура у электроприбора, и разветвительную - когда не хватает розеток, а электроприборов много.

1. Самый важный параметр - это сечение провода. Сечение кабеля (площадь поперечного сечения токопроводящей жилы кабеля, измеряется в квадратных миллиметрах), это как диаметр трубы водопровода, чем больше краников врезаем в трубу, тем больше нужен диаметр, чтобы обеспечить приемлемый напор у всех. Если потребителей много, но они маломощные и потребляют тоненькую струйку (например зарядные устройства телефонов), то на тонкой трубе их может быть много, и проблемы нет. Но если потребитель мощный (например электрочайник), то может получиться так, что на трубу можно посадить только одного такого потребителя.

Удлинители изготавливают из стандартных кабелей, поэтому возможные варианты сечений провода 0,5 кв.мм, 0,75 кв.мм, 1,0 кв.мм, 1,5 кв.мм, 2,5 кв.мм. Сечение кабеля указывается на самом кабеле в процессе производства. Так как токопроводящяя сердцевина кабеля изготавливается из дорогой меди, то цена на удлинитель сечением 2,5 мм2 может быть в несколько раз выше такого же, но с сечением кабеля 0,5 мм2. И это при условии, что производитель не занизил сечение (например вместо 1,5 фактически сделал 1,3 мм2). На фото маркировка кабелей разных удлинителей

Иногда попадаются откровенные случаи обмана, как на фото, оба кабеля по маркировке 2х0,75:

Сечение выбирается исходя из работающей нагрузки, вот минимальные значения сечения из ГОСТ Р 51539-99:

до 6А (1380Вт) - не менее 0,75 мм2 до 10А (2300 Вт) - не менее 1,00 мм2 до 16А (3680 Вт) - не менее 1,5 мм2

Чем сечение больше - тем лучше. Моя рекомендация - никогда не покупать удлинители с сечением менее 1,5 мм2. И причина в том, что всегда найдется тот (сосед, ребенок, дед и т.д.) кто попробует включить первый попавшийся прибор в первый попавшийся удлинитель. И если этим прибором окажется обогреватель, который включат в удлинитель 0,5 мм2, который вы покупали только для питания настольной лампы, то быть беде.

К сожалению удлинители с сечением более 1,5 мм2 встречаются редко, стоят дорого, из-за чего выгоднее просто купить бухту кабеля, вилку, блок розеток и сделать удлинитель самому.

Наружный диаметр кабеля часто (но не всегда) говорит о сечении. Если к блоку розеток идет тонюсенький кабель - то включать в него что-то мощное не стоит.

Кабель удлинителя может иметь две или три токоведущие жилы. Фазу (L, кориченвый), Ноль (N, голубой), и землю (PE, желто-зеленый). Количество жил указано в маркировке перед сечением, например 2х0,75 или 3х0,75. Я рекомендую всегда выбирать тот, который имеет три жилы, т.е. удлинитель имеет заземляющий проводник, даже если дома нет заземления в розетках - мало-ли на какую вечеринку понадобится удлинитель.

2. Длинна и работа на полной мощности. Удлинители бывают от коротких (0,5 м) до длинных (>50м). Если первые часто работают просто как разветвители, то вторые используются в строительстве, на даче, при ремонте и так далее. Во время работы, от протекающего по удлинителю тока, кабель нагревается. И чем меньше сечение кабеля - тем сильнее нагрев (считается допустимым нагрев жилы во время работы до +65 С (ПУЭ 1.3.10), но мое личное мнение - если провод теплый - сечение недостаточно). Если кабель лежит свободно на земле, то тепло отводится хорошо, и перегрева не происходит. Но если кабель свернут в бухту, то витки греют друг друга, хорошо остывают только наружные слои, поэтому нагрев может быть столь сильным, что начнет плавиться изоляция, с коротким замыканием в последствии. При работе на максимальной мощности (сварочный аппарат, электрочайник, электроплитка, микроволновка с грилем и т.п.) всегда разматывайте удлинитель.

На фото тепловые фотографии одного и того же удлинителя в свернутом и развернутом состоянии. Это тот случай, когда пучок проводов на полу безопаснее аккуратной катушки.

3.Срок службы блока розеток меньше срока службы кабеля.

Срок службы кабелей обычно высок, если изоляция кабеля не повреждена, не имеет трещин, ее не ели мыши, не топтали каблуки, не пекло солнце, то 10 лет кабель точно прослужит. А вот блок розеток, в который постоянно включали и выключали вилки электроприборов, может выйти из строя за год-два. Поэтому если вы купили дорогой удлинитель с хорошим толстым кабелем большого сечения, то можно купить новый блок розеток и отремонтировать удлинитель. Следите внимательно за блоком розеток - если есть следы оплавления, потемнения, посторонние шкворчащие звуки, нагрев - его пора заменить.

4.Тип изоляции О материале изоляции стоит задумываться, если вы работаете на морозе или в условиях высоких температур. 99% кабелей изготавливают с изоляцией их пластифицированного ПВХ - этот полимер гибкий, не проводит ток, и не поддерживает горение, затухая (что наверное, самое важное для кабеля). Но на морозе ПВХ дубеет, вы это могли ощутить, пользуясь наушниками зимой. Мало того, что такой кабель неудобен в обращении, так изоляция может на морозе просто буквально поломаться . На жаре (при температурах выше 80 С, например в парилке) ПВХ наоборот становится слишком мягким. Для работы на морозе, в жару выпускают удлинители с кабелем в резиновой изоляции. Они, естественно, дороже.

5. защита от воды Для работы на стройке, на даче, на выезде, везде, где возможно попадание влаги или пыли - не помешает удлинитель с защитой от влаги. Такая защита хорошо защищает от случайных брызг, но отправлять в плавание по луже блок розеток точно не стоит.

6.Предохранители, выключатели и фильтры. Для удобства, производитель может добавить выключатель. Удобно, когда такой блок розеток на столе - уходишь, и одним щелчком отключаешь все электроприборы. Но выключатель - это дополнительная контактная группа, которая может отказать, особенно, если производителю поставщик подсунул партию некачественных выключателей. Регулярно ремонт неисправного удлинителя сводится к замене оплавившегося выключателя. Поэтому если вы не планируете пользоваться выключателем, то лучше без него.

На фото кккккомбо! Отвалившаяся некачественная пайка (красная стрелка) и расплавившаяся ламель выключателя (синяя стрелка).. К сожалению, выключатели горят часто, особенно на мощной нагрузке, вроде чайников и обогревателей.

Также производитель может добавить маленький автоматический предохранитель, который сработает при превышении тока. Так как в основе такой защиты биметаллическая пластинка, то защита очень медленная, при коротком замыкании обычно срабатывает выключатель-автомат в электрощитке. Теоретически такой выключатель должен сработать при длительной работе с небольшим превышением тока, но мое ИМХО если сечение удлинителя сопоставимо с сечением кабеля в стене, и допускает работу на максимальном для штепселя токе, то защиту обеспечивает автоматический выключатель в щитке.

Сетевым фильтром называют удлинитель, в блоке розеток которого имеется некий узел, который можно назвать фильтром. Это может быть и просто варистор (синяя шайбочка с двумя выводами, часто ошибочно принимаемая за конденсатор), так и полноценный фильтр с дросселями, варисторами, супрессорами и даже разрядниками. Необходимость фильтра - вопрос спорный, любой импульсный блок питания аналогичный фильтр как правило содержит. Если вы не живете на даче или в деревне, с длинными воздушными линиями, необходимости покупать и переплачивать именно за сетевой фильтр - нет. На фото сетевые "фильтры". Только pilot-s на фото сверху и vektor solo внизу имеет что-то вменяемое. У остальных "фильтр" сводится только к одному варистору.

Часто сетевые фильтры зовут "пилотами" благодаря отечественному производителю, который продавал свою продукцию под этой маркой. Производитель жив до сих пор.

---Еще способы спалить хату---

Советские вилки. Хоть в СССР и делали многие вещи с огромным запасом прочности, но были и систематические фейлы. Один из них - это отсутствие гальванического покрытия на контактах для защиты от коррозии. И красивая вилка с латунными контактами со временем чернеет, зеленеет и превращается вот в такое, и это не самый тяжелый случай, просто что смог быстро найти:

Такая вилка дает большое контактное сопротивление, из-за чего греется со всеми сопутствующими последствиями. Поэтому приглядитесь, может на даче пора отрезать холодильнику вилку, и поставить новенькую?

Переходники

А вот это зло, зло и еще раз зло.

Пользуются такими если техника имеет вилку другого стандарта (например прибор для внутрикитайского рынка). Обычно такие переходники чертовски низкого качества, а контакты просто разгибаются и не пружинят. Если в такой переходник включить что-то чуть мощнее зарядки от сотового - то рано или поздно почувствуете запах гари. Отрезайте неподходящие вилки у приборов и насаживайте стандартные, они продаются в любом хозяйственном и строительном магазине.