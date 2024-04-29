Спустя почти два года завершилась моя эпопея с иском к Озону за отмену предоплаченного айфона. Для ЛЛ: мы выиграли суд в кассации и отсудили 170к.



Поданный иск, как правильно говорил, молодой человек в комментариях к предыдущему посту, развернули на доработку. Вдобавок, оказалось, что судиться я должна там, где прописана. Закон позволяет выбрать суд по месту заключения договора, но, видимо, ПВЗ Озона не является этим самым местом (как вообще определяется это место при интернет-заказах? По месту получения?), а судиться в Москве у меня желания не было. Судебный процесс переехал из Питера в мой родной регион.



Исправив замечания, я подала новый иск в районный суд по месту регистрации. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано:



«Судом установлено, что платформа - агрегатор информации о товарах. Озон как владелец и оператор платформы предоставляет продавцам возможность размещать товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах товаров»

«Истец при оформлении заказа был ознакомлен с условиями продажи товаров для физических лиц в OZON.ru , предусматривающими возможность аннулирования заказов, в том числе, ввиду отсутствия Товара у продавца по любым причинам (п.1.4.2, 1.4.2 ).»

«Поскольку ответчик возвратил истцу уплаченные по договору купли-продажи денежные средства, а доводы истца о возложении на ответчика обязанности доставить товар, поскольку истец не отказывался от договора купли-продажи, а возврат продавцом покупателю денежных средств не освобождает продавца от доставки товара, основаны на неправильном толковании приведенных выше положений закона.»

Суд противоречит закону? Это же должно было быть просто, разве нет? В законе ведь четко написано, что должен был решить суд. Суд решил иначе. Ладно, пробуем обжаловать выше.Апелляция повторила решение суда первой инстанции — в иске отказать. Озон есть агрегатор, условия отмены заказа были на сайте, деньги вернули. Осталось только добавить «Чего ж тебе еще надо, собака?». Оснований для удовлетворения иска суд не нашел.Пришло понимание, я плыть против течения больше не хочу. Суды считают, что Озон продавцом на свой площадке быть не может, назвав его «ненадлежащим ответчиком», а моё право при отмене заказа выбирать, хочу ли я вернуть деньги или буду дожидаться товара это не право, а «неправильное толкование положений закона». Спасибо, я наигралась.Сбросив этот груз, я спокойно жила следующие пару месяцев, пока под конец срока обжалования апелляционного определения в голову не закралась предательская мысль: «А может в кассацию?».Всё, с этого момента все мои попытки отпустить и забыть всю эту историю с отменой заказа пошли прахом. Сердце стучало, руки тряслись, а я чувствовала себя наркоманом в поиске дозы. В последний день я, подпитываясь одной только вредностью, накидала и отправила кассационную жалобу.Кассация определила — верховенству закона быть! Вставив всяческих половых органов судам первой и второй инстанции в своем решении, кассация отменила апелляцию и направила дело на пересмотр. Это был первый раз, когда суд встал на нашу сторону. Солнце медленно выползало из-за туч, птички запевали поздравительную мелодию, юристы Озона обливаясь слезами кидали в меня отсуженные деньги.