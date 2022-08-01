После зимних праздников накопилась у меня довольно большая сумма сертификатами на Озоне. Выбирая, куда потратить такое богатство, я решила доплатить еще столько же и сделать себе подарок. Выбор пал на IPhone 12 Pro Max.

13 февраля 2022г я оформила заказ, получила дату доставки (20 февраля 2022г) до пункта выдачи, и довольная стала его ждать. Что же могло пойти не так?

На скрине заказа из личного кабинета можно заметить спойлер - мой заказ отменили. Но до этого Озон пару дней уточнял дату доставки, а 23 февраля, оповестив меня всеми доступными ему способами, словно насмехаясь своей рассылкой с извинениями, уже его отменил.

Денежные средства вернулись обратно на карту, а сертификаты на внутренний счет Озона.



Разговор со службой поддержки ничего не дал. Да, заказ успел доехать до Питера. Да, у нас произошли проблемы при приемке товара. Да, мы знаем, что отменять его в одностороннем порядке мы не имеем права. Да, нам жаль, но ничего делать с этим не будем. Держите подарочные бонусы и попробуйте сыграть в эту лотерею снова.

Повторно этот же товар на Озоне не закажешь: сначала цена на него сильно выросла, а после 20-х чисел февраля этого телефона в наличии уже не было.



Всё это радости не прибавило - меня душили чувства обиды и недоумения. Все же это как-то неправильно. За защитой пришлось идти в интернет.



Найдя подобную историю (и даже ее положительное разрешение) с пошаговым руководством к действию в чертогах Пикабу, я вооружилась вордом, законом о защите прав потребителей, большим негодованием и села выплескивать свои эмоции на бумагу.



Нужно ведь негодяям направить официальное письмо о том, что они негодяи! Пусть знают.



На мою претензию с предложением не ставить государство в известность о нашем маленьком конфликте и все же исполнить договор купли-продажи маркетплейс ответил отказом.

Оказалось, Озон совершенно не боится праведного гнева своих клиентов. Почему? Может, потому что, в большинстве случаев, все такие истории на этом и заканчиваются? Покупатели тихо ругаются себе под нос, а большие и страшные компании нагло улыбаются и дальше нарушают законы страны, в которой они работают.



Такой расклад меня не устроил, ведь я хочу потратить свои сертификаты и получить новый телефон. Пришлось идти жаловаться в Роспотребнадзор, а за защитой и восстановлением справедливости обращаться к государству.



В очередной раз вооружившись руководством, вордом и законами, я настрогала исковое заявление, а сегодня направила его уже по двум адресам: Озону и в районный суд Санкт-Петербурга.