Суд с Ozon за отмену предоплаченного интернет-заказа5
После зимних праздников накопилась у меня довольно большая сумма сертификатами на Озоне. Выбирая, куда потратить такое богатство, я решила доплатить еще столько же и сделать себе подарок. Выбор пал на IPhone 12 Pro Max.
13 февраля 2022г я оформила заказ, получила дату доставки (20 февраля 2022г) до пункта выдачи, и довольная стала его ждать. Что же могло пойти не так?
На скрине заказа из личного кабинета можно заметить спойлер - мой заказ отменили. Но до этого Озон пару дней уточнял дату доставки, а 23 февраля, оповестив меня всеми доступными ему способами, словно насмехаясь своей рассылкой с извинениями, уже его отменил.
Денежные средства вернулись обратно на карту, а сертификаты на внутренний счет Озона.
Разговор со службой поддержки ничего не дал. Да, заказ успел доехать до Питера. Да, у нас произошли проблемы при приемке товара. Да, мы знаем, что отменять его в одностороннем порядке мы не имеем права. Да, нам жаль, но ничего делать с этим не будем. Держите подарочные бонусы и попробуйте сыграть в эту лотерею снова.
Повторно этот же товар на Озоне не закажешь: сначала цена на него сильно выросла, а после 20-х чисел февраля этого телефона в наличии уже не было.
Всё это радости не прибавило - меня душили чувства обиды и недоумения. Все же это как-то неправильно. За защитой пришлось идти в интернет.
Найдя подобную историю (и даже ее положительное разрешение) с пошаговым руководством к действию в чертогах Пикабу, я вооружилась вордом, законом о защите прав потребителей, большим негодованием и села выплескивать свои эмоции на бумагу.
Нужно ведь негодяям направить официальное письмо о том, что они негодяи! Пусть знают.
На мою претензию с предложением не ставить государство в известность о нашем маленьком конфликте и все же исполнить договор купли-продажи маркетплейс ответил отказом.
Оказалось, Озон совершенно не боится праведного гнева своих клиентов. Почему? Может, потому что, в большинстве случаев, все такие истории на этом и заканчиваются? Покупатели тихо ругаются себе под нос, а большие и страшные компании нагло улыбаются и дальше нарушают законы страны, в которой они работают.
Такой расклад меня не устроил, ведь я хочу потратить свои сертификаты и получить новый телефон. Пришлось идти жаловаться в Роспотребнадзор, а за защитой и восстановлением справедливости обращаться к государству.
В очередной раз вооружившись руководством, вордом и законами, я настрогала исковое заявление, а сегодня направила его уже по двум адресам: Озону и в районный суд Санкт-Петербурга.
Посмотрим, что из этого выйдет. Теперь Озону придется отвечать перед судом не только за нарушение мои прав, но и за отказ урегулировать разногласия полюбовно.