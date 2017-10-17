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Чак Паланик о словах, которые должен забыть писатель.

Чак Паланик о словах, которые должен забыть писатель. Чак Паланик, Писательство, Совет, Писатели, Интересное, Длиннопост, Копипаста

Через шесть секунд вы начнете меня ненавидеть.

Но через шесть месяцев вы станете писать лучше.

С этого момента – по крайней мере, в ближайшие полгода – я запрещаю вам использовать мыслительные глаголы. А именно: «думать», «знать», «понимать», «осознавать», «верить», «хотеть», «помнить», «представлять», «желать» и сотни других, к которым вы так любите прибегать.

В этот список также должны войти: «любить» и «ненавидеть».

И: «быть» и «иметь». Но к ним мы вернемся позже.

До самого Рождества вы не сможете писать: «Кенни интересно, рассердилась ли Моника, что прошлой ночью он ушел».

То есть вам придется писать что-то вроде: «Затем по утрам Кенни отсутствовал, дожидался последнего автобуса, до тех пор пока не брал такси и возвращался домой, где видел, как Моника притворяется спящей – притворяется, потому что она никогда не могла спать спокойно тогда утром. Она всегда ставила только свою чашку кофе в микроволновку. Никогда не его». Вместо того чтобы сделать героев знающими что-то, вы должны придумать детали, которые помогут читателю лучше узнать их. Вместо того чтобы заставить персонажей желать чего-то, вы должны описать все именно так, что сам читатель это захочет.

Не нужно писать «Адам знал, что он нравится Гвен». Гораздо лучше «Между уроками Гвен прислонялась к его шкафчику, когда он подходил к нему, чтобы открыть. Она закатывала глаза и медленно уходила, оставляя след черных каблуков на крашеном металле и запах своих духов. Кодовый замок все еще хранил тепло ее задницы. В следующий перерыв Гвен снова будет здесь же».

Никаких сокращений. Только специфические эмоциональные детали: действие, запах, вкус, звук и чувства.

Как правило, писатели прибегают к мыслительным глаголам в начале части. (В таком виде они становится чем-то вроде «Формой отчетности», и я еще выскажусь против нее чуть позже.) То есть они устанавливают с самого начало интенцию всей части. А то, что следует дальше – это словно иллюстрация.

Например: «Брэнда знала, что не успеет. С самого моста была пробка. Ее телефон садился. Дома ждали собаки, которых надо было выгулять, или там был беспорядок. К тому же она обещала соседям полить их цветы…» Вы видите, как первое предложение перетягивает на себя смысл последующих? Не пишите так. Переставьте его в конец. Или измените: «Брэнда никогда бы не успела всего в срок».

Мысль абстрактна. Знание и вера нематериальны. Ваша история будет сильнее, если вы покажете только физические действия и материально воплотите отличительные черты ваших героев, а читателю самому позволите думать и знать. А также любить и ненавидеть.

Не сообщайте читателю: «Лиза ненавидит Тома».

Вместо этого дайте конкретный пример, как адвокат на суде, деталь к детали. Представьте доказательства. Например: «Во время переклички, в тот момент, когда учитель назвал имя Тома, а он еще не успел ответить: «Здесь», Лиза громко прошептала: «Подтертая задница»».

Одна из самых частых ошибок начинающих писателей в том, что они оставляют своих героев в одиночестве. Вы пишете – и можете быть одни. Читатель читает – он также может быть один. Но ваш герой не должен оставаться наедине с собой. Потому что тогда он начнет думать, беспокоиться и интересоваться.

Например: «Ожидая автобус, Марк начал беспокоиться о том, как долго продлится поездка…»

Но лучше написать: «По расписанию автобус должен был прийти в полдень. Марк посмотрел на часы – было 11:57. Отсюда была видна дорога до самого торгового центра, но автобуса на ней не было. Без сомнения, водитель припарковался на другой стороне и вздремнул. Водитель спит, а Марк вот-вот опоздает. Или хуже, водитель напился – и Марк отдал свои семьдесят пять центов, чтобы умереть в дорожной аварии…»

Когда герой один, он может начать фантазировать или что-то вспоминать, но даже тогда вы не имеете права использовать мыслительные глаголы или каких-то их абстрактных «родственников».

И не надо глаголов «забыть» и «помнить».

Не надо никаких переходов типа «Ванда помнила, как Нельсон расчесывал ей волосы».

Лучше: «Тогда, на втором курсе Нельсон проводил по ее гладким, длинным волосам своей рукой».

Опять же – расшифровывайте, не надо писать коротко.

Еще лучше – быстро столкните одного героя с другим. Пусть они встретятся и начнется действие. Позвольте их действиям и словам показать их мысли. А вы сами держитесь подальше от их голов.

Когда начнете избегать мыслительных глаголов, с большой осторожностью используйте пресные глаголы «быть» и «иметь».

Например: «Глаза Энн были голубые», «Энн имела голубые глаза».

Лучше так: «Энн закашлялась и начала махать перед своим лицом, чтобы отогнать сигаретный дым от своих голубых глаз, а потом улыбнулась…»

Вместо бледных, утверждающих «быть» и «иметь» попробуйте раскрыть детали портрета своего героя через действия и жесты. Тогда вы покажете свою историю, а не просто расскажете ее.

И тогда вы научитесь расшифровывать своих героев и возненавидите ленивых писателей, которые ограничиваются «Джим сел около телефона, спрашивая себя, почему Аманда не звонит».

Пожалуйста. С этого момента вы можете меня ненавидеть, но не используйте мыслительные глаголы. Я готов поспорить, после Рождества вы сами не захотите к ним возвращаться.

Чак Паланик Писательство Совет Писатели Интересное Длиннопост Копипаста
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Судьба человека, отрывок

Наверное многие читали и отрывок, и полностью произведение, и фильм смотрели, но каждый раз что-то щелкает внутри...

Cпpaшивaю:
- Гдe жe твой отeц, Baня?
Шeпчeт:
- Погиб нa фpонтe.
- A мaмa?
- Мaмy бомбой yбило в поeздe, когдa мы exaли.
- A откyдa вы exaли?
- Нe знaю, нe помню…
- И никого y тeбя тyт pодныx нeтy?
- Никого.
- Гдe жe ты ночyeшь?
- A гдe пpидeтcя.

Зaкипeлa тyт во мнe гоpючaя cлeзa, и cpaзy я peшил: "Нe бывaть томy, чтобы нaм поpознь пpопaдaть! Bозьмy eго к ceбe в дeти". И cpaзy y мeня нa дyшe cтaло лeгко и кaк-то cвeтло. Нaклонилcя я к нeмy, тиxонько cпpaшивaю: "Baнюшкa, a ты знaeшь, кто я тaкой? " Он и cпpоcил, кaк выдоxнyл: "Кто?" Я eмy и говоpю тaк жe тиxо. "Я — твой отeц".

Божe мой, что тyт пpоизошло! Кинyлcя он ко мнe нa шeю, цeлyeт в щeки, в гyбы, в лоб, a caм, кaк cвиpиcтeль, тaк звонко и тонeнько кpичит, что дaжe в кaбинкe глyшно: "Пaпкa pоднeнький! Я знaл! Я знaл, что ты мeня нaйдeшь! Bce paвно нaйдeшь! Я тaк долго ждaл, когдa ты мeня нaйдeшь!" Пpижaлcя ко мнe и вecь дpожит, бyдто тpaвинкa под вeтpом. A y мeня в глaзax тyмaн, и тожe вceго дpожь бьeт, и pyки тpяcyтcя… Кaк я тогдa pyля нe yпycтил, дивy можно дaтьcя! Но в кювeт вce жe нeчaянно cъexaл, зaглyшил мотоp. Покa тyмaн в глaзax нe пpошeл, — побоялcя exaть: кaк бы нa кого нe нacкочить. Поcтоял тaк минyт пять, a cынок мой вce жмeтcя ко мнe изо вcex cилeнок, молчит, вздpaгивaeт. Обнял я eго пpaвой pyкою, потиxонькy пpижaл к ceбe, a лeвой paзвepнyл мaшинy, поexaл обpaтно, нa cвою квapтиpy. Кaкой yж тaм мнe элeвaтоp, тогдa мнe нe до элeвaтоpa было.

Бpоcил мaшинy возлe воpот, нового cвоeго cынишкy взял нa pyки, нecy в дом. A он кaк обвил мою шeю pyчонкaми, тaк и нe отоpвaлcя до caмого мecтa. Пpижaлcя cвоeй щeкой к моeй нeбpитой щeкe, кaк пpилип. Тaк я eго и внec. Xозяин и xозяйкa в aкypaт домa были. Bошeл я, моpгaю им обоими глaзaми, бодpо тaк говоpю: "Bот и нaшeл я cвоeго Baнюшкy! Пpинимaйтe нac, добpыe люди! " Они, обa мои бeздeтныe, cpaзy cообpaзили, в чeм дeло, зacyeтилиcь, зaбeгaли. A я никaк cынa от ceбя нe отоpвy. Но коe-кaк yговоpил. Помыл eмy pyки c мылом, поcaдил зa cтол. Xозяйкa щeй eмy в тapeлкy нaлилa, дa кaк глянyлa, c кaкой он жaдноcтью ecт, тaк и зaлилacь cлeзaми. Cтоит y пeчки, плaчeт ceбe в пepeдник. Baнюшкa мой yвидaл, что онa плaчeт, подбeжaл к нeй, дepгaeт ee зa подол и говоpит: "Тeтя, зaчeм жe вы плaчeтe? Пaпa нaшeл мeня возлe чaйной, тyт вceм paдовaтьcя нaдо, a вы плaчeтe". A той — подaй бог, онa eщe пyщe paзливaeтcя, пpямо-тaки paзмоклa вcя!

Поcлe обeдa повeл я eго в пapикмaxepcкyю, поcтpиг, a домa caм иcкyпaл в коpытe, зaвepнyл в чиcтyю пpоcтыню. Обнял он мeня и тaк нa pyкax моиx и ycнyл. Оcтоpожно положил eго нa кpовaть, поexaл нa элeвaтоp, cгpyзил xлeб, мaшинy отогнaл нa cтоянкy — и бeгом по мaгaзинaм. Кyпил eмy штaнишки cyконныe, pyбaшонкy, caндaлии и кapтyз из мочaлки. Конeчно, вce это окaзaлоcь и нe по pоcтy и кaчecтвом никyдa нe годноe. Зa штaнишки мeня xозяйкa дaжe paзpyгaлa. "Ты, — говоpит, — c yмa cпятил, в тaкyю жapy одeвaть дитя в cyконныe штaны!" И момeнтaльно — швeйнyю мaшинкy нa cтол, поpылacь в cyндyкe, a чepeз чac моeмy Baнюшкe yжe caтиновыe тpycики были готовы и бeлeнькaя pyбaшонкa c коpоткими pyкaвaми. Cпaть я лeг вмecтe c ним и в пepвый paз зa долгоe вpeмя ycнyл cпокойно. Однaко ночью paзa чeтыpe вcтaвaл. Пpоcнycь, a он y мeня под мышкой пpиютитcя, кaк воpобeй под зacтpexой, тиxонько поcaпывaeт, и до того мнe cтaновитcя paдоcтно нa дyшe, что и cловaми нe cкaжeшь! Ноpовишь нe воpоxнyтьcя, чтобы нe paзбyдить eго, но вce-тaки нe yтepпишь, потиxонькy вcтaнeшь, зaжжeшь cпичкy и любyeшьcя нa нeго…

Пepeд paccвeтом пpоcнyлcя, нe поймy, c чeго мнe тaк дyшно cтaло? A это cынок мой вылeз из пpоcтыни и попepeк мeня yлeгcя, pacкинyлcя и ножонкой гоpло мнe пpидaвил. И бecпокойно c ним cпaть, a вот пpивык, cкyчно мнe бeз нeго. Ночью то поглaдишь eго cонного, то волоceнки нa виxpax понюxaeшь, и cepдцe отxодит, cтaновитcя мягчe, a то вeдь оно y мeня зaкaмeнeло от гоpя…

Миxaил Шолоxов - Cyдьбa чeловeкa

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Судьба человека Михаил Шолохов Текст
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Ответ на пост «ОНИЖЕДЕТИ!!11»

Как-то забеременела в нашем городишке восьмиклассница. Сразу не было заметно, тк девочка склонна к полноте, а выяснилось всё когда она начала пропускать школу из-за дикого токсикоза. Когда юной фее объяснили, что она беременная, та сначала не поверила: "Да быть такого не может!", потому что "я же ещё не выросла!" При общении с восьмиклассницей выяснилось, что на 15-м году жизни для неё такие вещи как "секс", "беременность" и "менструация" - это вообще не связанные между собой понятия. Просто, в её понимании, беременность наступает спонтанно у любой взрослой женщины, просто потому что она взрослая, папашей считается любой мужчина, который с ней в этот момент живёт; менструация - это вообще хуй пойми зачем; зато ебаться - это клёво!

Всё-таки должно быть хоть какое-то половое воспитание в школе, тк мама девочки заявила - "Стану я ещё со своими детьми про всякие гадости разговаривать, что б она ещё потом проституткой выросла!"

[моё] Половое воспитание Воспитание Мат Школа Беременность Ответ на пост Текст
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Норильск, 9 мая

Норильск, 9 мая, Парад Победы и Бессмертный полк сквозь метель.

Сколько людей!

Бессмертный полк Россия Парад Победы Норильск Политика 9 мая - День Победы Видео Вертикальное видео
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Отреставрированный легкий танк МС-1 (Т-18), первый танк советской разработки, прошёл во главе колонны на Параде Победы в Уссурийске

Отреставрированный легкий танк МС-1 (Т-18), первый танк советской разработки, прошёл во главе колонны на Параде Победы в Уссурийске
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Посла Российской Федерации в Польше облили краской

Посла Российской Федерации в Польше облили краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Украинские телеграмм-каналы радостно улюлюкают и поддерживают варварские действия.

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Там везде деньги выдают

Там везде деньги выдают Черный юмор, Даркнет, Дети, Педобир, Педофилия, Картинка с текстом

Клуб черного юмора на Пикабу: Чёрный юмор

Черный юмор Даркнет Дети Педобир Педофилия Картинка с текстом
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Ответ на пост «Посла Российской Федерации в Польше облили краской»

В нападении на Посла Российской Федерации в Польше созналась украинская журналистка и активистка Ирина Земляна

https://www.pravda.ru/news/politics/1707041-oblila_posla_and...

Перевод:

«Мы пошли к послу, порвали пакеты с искусственной кровью, и эта кровь попала на посла и его помощника. Они ушли смущенные, когда мы кричали «фашисты». Мы не дали им возложить цветы», — рассказывает Ирина.

Реакция поляков в твиттере:

https://mobile.twitter.com/myPolitics__/status/1523625342657...

Немного скриншотов с гуглопереводом

Ответ на пост «Посла Российской Федерации в Польше облили краской» Польша, Россия и Украина, Политика, Идиотизм, Новости, Скриншот, Видео, Ответ на пост, Длиннопост
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Польша Россия и Украина Политика Идиотизм Новости Скриншот Видео Ответ на пост Длиннопост
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Молюсь, чтобы вы этого никогда не увидели

Однажды в школе перед 9 мая, учительница литературы раздала каждому ученику нашего класса стих о войне. К следующему уроку надо выучить и рассказать с выражением. А после урока придет ветеран, расскажет свою историю и мы сможем задать вопросы.


Я обрадовался, что мой стих маленький. Быстро выучил текст, расставил акценты в выражении и довольный шел на урок. Но в тот день стихи мы не рассказывали. Дедушка, корторый к нам пришел, не стеснялся рассказывать о войне: о тяжелой работе в окопах, о страхе перед боем, о потере всех друзей, которых они не могли даже захоронить, о кричащей боли в госпитале и возвращении на фронт. Кажется, учителя, которые его приглашали, ожидали совершенно не такой рассказ.


В конце урока он сказал: "Молюсь, чтобы вы этого никогда не увидели". И если детские воспоминания почти скрыли детали его рассказа, то стихотворение еще сильнее закрепилось во мне. Вспоминаю его каждый раз, когда говорят о войне. Оно для меня олицетворяет 9 мая.



В. Высоцкий - Братские могилы. 1964


На братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают.


Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче — гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы —

Все судьбы в единую слиты.


А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,

Горящее сердце солдата.


У братских могил нет заплаканных вдов —

Сюда ходят люди покрепче.

На братских могилах не ставят крестов,

Но разве от этого легче?

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[моё] Поэзия Стихи Мир Великая Отечественная война Война Владимир Высоцкий Память Нацизм Текст 9 мая - День Победы
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Чтобы помнили

Мой дед, Хайрнасов Габбас Хайрнасович, гвардии ефрейтор, водитель санитарной машины, награждён медалью за отвагу, вывозил раненых из под обстрела

Чтобы помнили Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Дед, Воин, Вечная память, Длиннопост, 9 мая - День Победы
Чтобы помнили Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Дед, Воин, Вечная память, Длиннопост, 9 мая - День Победы
Чтобы помнили Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Дед, Воин, Вечная память, Длиннопост, 9 мая - День Победы

Мы должны помнить подвиг нашего народа

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[моё] Великая Отечественная война Бессмертный полк Дед Воин Вечная память Длиннопост 9 мая - День Победы
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Силовые или кардио

Силовые или кардио
Юмор Спорт Медовик Годзилла против Конга Bonk Картинка с текстом Doge
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Вернулись зря

Вернулись зря Машина времени, Афиша, Концерт, Политика, Андрей Макаревич, Отмена концерта

https://bkz.ru/afisha/mashina-vremeni-my-ryadom/

Машина времени Афиша Концерт Политика Андрей Макаревич Отмена концерта
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Правильная мотивация

Правильная мотивация Подъезд, Юмор, Мотивация, Картинка с текстом
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Подъезд Юмор Мотивация Картинка с текстом
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Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной

Солнце соблазнило выехать на природу.
Не с кем, подумала я😔
ну и х... с ним, в тишине одиночества есть свой кайф, да и скотина напросилась со мной на прогулку

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Собственно вот и она, моя Мойша

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Ну и конечно как же без мяса на природе 😋

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Тихо, сплошная благодать😇

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

😅 ну по фото видно, что рыбак я от бога 😂

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Закат солнца меня просто завораживает 🤩

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Вот и день пролетел.
Пора ехать домой

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Спасибо за внимание 🤗😘
Всем хороших выходных и конечно с праздником победы!

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[моё] Выходные Одиночество Рыбалка Природа Закат Тишина Длиннопост
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Мазафакер

Мазафакер
Мама Стифлера Пол Финч Фильмы Актеры и актрисы Американский пирог Дженнифер Кулидж
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