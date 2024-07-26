Запретили ходить в туалет на работе3
Я работаю в одном крупном банке, так вот, пришло распоряжение что с 1 по 5 число месяца, если в зале есть клиенты, мы не имеем права выйти в туалет, запрещены любые виды перерыва кроме обеденного.
Это трешовая новость для меня, так как бывает что в такие дни мы просто не обедаем вовсе, или идем на обед в четыре или пять часов дня.
#яувольняюсь
Дополнение: дорогие пикабушники, не ожидала, что пост наберет хоть какой-то охват, торжественно заявляю, как только буду трудоустроена на новое место работы (я сейчас в активном поиске) я выложу информацию о том в каком банке это происходит и что еще трешового происходит «по ту сторону».
Так себе работа
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