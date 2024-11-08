На Авито ваши товары зарезервированы если их положили в корзину

Мне написали что мою вещь не могут заказать через Авито-доставку, так как он зарезервирован.

Странно, у меня никаких заказов нет в профиле. Почему он зарезервирован?

Оказывается если кто-то положил ваш товар в корзину даже без оплаты, то он резервируется, естественно никто по нему не звонит и не пишет. И так он будет лежать хоть месяц зарезервированный )))

Я зашел посмотреть на свой аккаунт с другого телефона как покупатель-три вещи висят зарезервированые, просто кто-то их бросил себе в корзину и не стал оплачивать...

А я то думаю, почему месяцами нет звонков по ним...