Видеомонтаж от А до Я (часть 13)

Export Settings (1) показывает основные параметры и прасеты рендера. Если не хочется вникать в настройку рендера, мы всегда можем выставить параметры по параметрам секвенции (2). Либо можно настроить все вручную.

Далее идет выбор формата (контейнера) (3). Для большинства задач побойдет H.264, Mpeg2 или QuickTime. Спектр параметров для выбора меняется в зависимости от выбранного формата. Мы будем рассматривать экспорт на примере формата H.264. Для понимания параметров других форматов, лучше всего почитать спецификацию конкретного формата.





Сразу под форматом расположены пресеты – уже предустановленные настройки рендера – например, для ютуба достаточно выбрать пресет “YouTube HD 1080p 25”, или подходящий под ваши параметры. Тут же можно сохранить введенные вручную настройки в пресет (5), подгрузить пресет из файла (6) или удалить созданный пресет (7). Ниже можно добавить комментарий к пресету (8).





Чтобы выбрать имя файла, и папку, куда ее нужно сохранить, нам нужен пункт Output Name (9), в котором нужно нажать на синее название (10), выбрать папку и имя файла. Рендерить можно как видеофайл со звуком (галочки 11 и 12 включены), так и отдельно звук (только галочка 12) или видео (только галочка 11), достаточно отметить галочками нужные варианты.





Ниже находится короткая общая информация об параметрах рендера (13) и параметрах источника (14). Область ввода параметров (15) мы рассмотрим далее.





Под этой областью можно активировать следующие параметры:





(16) – использовать максимальное качество рендера – используется для улучшения качества изображения при масштабировании кадров (например при уменьшении кадра с 4К до FullHD). Программа использует другой алгоритм и данный процесс более требователен к быстродействию компьютера и рендер будет длиться дольше, поэтому не стоит включать ее, если не используете масштабирование.





(17) – смешивает кадры для сглаживания движений дить движение при изменении скорости клипов или если частота кадров клипа не совпадает с частотой кадров секвенции.





(18) – использовать результаты предпросмотра (например Render effects in to out) при просчете. Нужно учитывать, что для хорошего результата нужно предварительно выставить хорошие настройки для предпросмотра (изначально они хуже, что даст более плохую картину на рендере).





(19) – импортировать просчитанный файл в проект.





(20) – показывает ориентировочный размер готового файла.





(21) – настройка экспорта метаданных. В открывшемся окне можно выбрать весь перечень метаданных, которые нужно включить в файл.





(22) – добавить рендер в очередь в программе Adobe Media Encoder. Рендер проводится в отдельной программе, и мы можем в это время продолжать работать в Adobe Premiere Pro или в Adobe After Effects (например, рендер будет автоматически приостанавливаться при проигрывании файлов Adobe Premiere Pro, и автоматически продолжаться после этого). Adobe Media Encoder также полезен для вывода одной и той же секвенции в нескольких разных форматах.





(23) – запустить экспорт в Adobe Premiere Pro. Программа сначала просчитает аудио, потом видео, и после ссоединит все это в один файл.





(24) – отмена рендера.





Теперь вернемся и подробнее рассмотрим область ввода параметров. Она разделена на шесть вкладок: Effects, Video, Audio, Multiplexer, Captions и Publish. Основные – Video и Audio.