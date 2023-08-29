Ответ на пост «Соседи сверху»

Много советов конечно... Пнд, опека, вызов звуковой экспертизы, обрезание... проводов, и прочая партизанская деятельность...Но я вам @irinakirova, расскажу историю брата, у которого сосед был меломаном. А вы попробуйте повторить всё по этапам, и результат вас удивит. Я гарантирую.Брат то же мучался с шумным соседом, у которого ночью наступал бесоеб. Полиция не реагировала, посылая делать платную экспертизу шума, и казалось бы...Но брат обошёл соседей, узнал кого ещё беспокоит долбоеб. Набралось 4 квартиры. Обменялись телефонами. На следующий вечер, когда начался концерт, брат вызвал наряд, и обзвонил соседей пригласив к себе на чай. По приходу полиции, им было вручено под роспись заявление брата, на нарушение звуковых норм. И к нему объяснения от соседей, где они подтверждали, что их заебали дискотеки. В каждом регионе штрафы свои. В нашем 1000 рублей. Но факт в том, что писать заявление и вызывать наряд, можно каждый, вечер, а штраф прилетит владельцу квартиры... Не жильцу... А владельцу собственнику, спустя неделю-месяц. Брат с соседями подал их 8 штук. По каждой хозяину прилетел штраф, на общую сумму 8к. Соседом был как оказалось родственник собственника, которого тот пустил по жить. И естественно собственник не обрадовался тому, что торчить 8к за своего квартиранта. Эпично было наблюдать разъеб и выкидываете вещей любителя музыки с балкона, в процессе выселения. Собственно всё. Попытка, не пытка. Дружите с соседями и боритесь коллективно. Больше шансов отстоять свои права.