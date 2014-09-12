Необоснованные запреты на съемку в магазинах
Сталкивались ли вы когда нибудь с ситуацией, когда вам в магазине запрещали снимать фото/видео на телефон/прочую технику? Наверняка каждый из вас замечал на входе в такие магазины небольшие предупреждения о том, что запрещено делать в магазине. Среди прочих запретов, практически всегда указан запрет на съёмку, будь то видео или фото. Возможно с этической стороны я окажусь не прав, но если этот мир решил учить меня жить по закону - с ним нужно поступать ровно так же. Сегодня мы рассмотрим случаи, которые научат вас правильно вести себя в ситуации, когда сотрудник магазина/охранник запрещает вам продолжать съёмку.
Ситуация №1
это частная собственность, а собственник может устанавливать на своей территории любые ограничения
Обычно на «право собственника» ссылаются тогда, когда необходимо обосновать запрет съемки на территории магазинов, кафе, и тому подобных организаций. При этом в качестве обоснования часто приводится статья 209 Гражданского кодекса, повествующая о содержании права собственности:
> Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Обратим внимание: в ГК прямым текстом сказано - собственник имеет право устанавливать свои правила, не противоречащие законам/другим правовым актам, а устанавливая запрет на съемку, собственник прямо нарушает Закон о Защите Прав Потребителя, а именно статью 16:
> Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Ситуация №2
Цены и внешний вид полок магазина – это коммерческая тайна, поэтому фотографировать их запрещено
Согласно закону «О коммерческой тайне» (ст. 3), к ней может быть причислена информация, «которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны».
То есть, для того, чтобы какая-то информация стала «тайной», к ней нужно прежде всего ограничить доступ. Предметы, находящиеся в общественном месте, ею быть не могут по определению.
Ситуация №3
Внешний вид […] охраняется авторским правом, поэтому снимать его запрещено
Если произведение, охраняемое авторским правом, находится в месте, открытом для свободного посещения, то его фотосъемка разрешена статьей 1276 Гражданского кодекса.
С небольшими исключениями: запрещено снимать такое произведение так, чтобы оно являлось основным объектом съемки, а также запрещено использовать изображение «в коммерческих целях» (даже если оно – не «основной объект», а просто попало в кадр).
Но эти запреты действуют только в тех случаях, если съемка производится не «для себя». Если же фотографирование или видеосъемка осуществляются «в личных целях», действует уже статья 1273 ГК, разрешающая снимать что угодно. Единственное ограничение, имеющее отношение к съемкам – запрещено делать так называемые «экранные копии» фильмов (п. 1, п. 5).
Ситуация №4
Снимать запрещено, потому что в кадр может попасть товарный знак магазина
Согласно статье 1484 ГК, под «использованием ТЗ» понимаются только такие действия, которые совершаются для индивидуализации товаров, работ или услуг, то есть, нанесение товарного знака на изделия, использование его в рекламе товаров, и т.п.
Простое фотографирование товарного знака не является его использованием в том смысле, который вкладывает в это понятие закон. Нарушить права владельца ТЗ на этапе фотосъемки невозможно.
Спасибо тем, кто дочитал, а тем кто всё знал и без меня - низкий поклон, приятно осознавать, что не одному мне это нужно))
p.s. по случаю праздников с друзьями хотим вылезти на дачу, соответственно пойдём закупаться в магазин. И так уж случается, что такие события мы с друзьями фиксируем капитально, и на профессиональную технику, дабы после сделать весь клип гулянки. Как вы уже догадались - магазины нам стороной не обойти)) Кому интересно, видео со спором в местном магните, и конструкривной критикой действий сотрудников охраны, а так же сюрпризом к начальству гипермаркета, выйдет уже на следующей неделе))
p.s.2 не судите строго, первый собсный пост))
Правильно говорите, снимать можно, только фотосъемка не имеет никакого отношения ни к Закону о Защите прав потребителей, ни к Роспотребнадзору. А снимать можно, потому что так записано в Конституции РФ статья 29, а именно
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Для себя сделал несколько скринов на телефон с сайта, а то по ходу работы приходится сталкиваться с охраной магазов. Общение с этим контингентом очень таки доставляет.
Пришлось однажды фотографировать для отчета рекламную конструкцию на здании, кого там только не прибегало хД
статья 886 ч.1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
в этой же главе написано и об ответственности за утрату.
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_51.html
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Бывало однажды. Но в последнее время все чаще встречаю в магазинах наклейки с восторженными надписями "У нас МОЖНО!" под изображением фотоаппарата.
Мало того - организация должна обеспечить надлежащее хранение комм. тайны
по ситуации 1: где именно в ЗоЗПП написано про съемку? в статье 16, которую вы привели ничего про схемку нет.
по 3:
согласно статье 1245 они могут потребовать отплатить съемку?
Извиняюсь, я не юрист, а обычный фотограф, который хочет, что бы не ущемляли его права))
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
https://www.youtube.com/channel/UCJFY2Arci5VglDmuzNICpZg/vid...
А так да, молодец, автор, что проводишь разъяснительную работу. Ибо у очень многих в головах не пойми что творится.
http://www.svobodafoto.ru/rights/faq_25.html
"Что же касается продажи музеями «права на съемку», то она также незаконна. Фактически музей сначала незаконно ограничивает права посетителей на сбор информации, а затем — убирает за плату данное ограничение. В музейных «правилах» разрешение на съемку обычно именуется «услугой», но услуга — это, в соответствии со ст. 779 ГК, «действия» или «деятельность», а музей, позволяя посетителю снимать, не осуществляет ни того, ни другого."
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал действия людей, которые фотографируют продающиеся в магазинах товары или ценники, «абсолютно законными». Он также отметил, что охрана не должна в таком случае препятствовать фотографированию.
«Если вы это используете не для коммерческих целей, если вы просто ценник фотографируете, то это абсолютно законно, соответствует правилам розничной торговли и законодательству», — заявил Медведев, передает агентство РБК. Такую фотофиксацию ценников и товаров он назвал методом «народного контроля». «Если охрана препятствует контролерам, на нее и на магазин надо подавать в суд», — отметил Медведев.
Ранее Медведев заявлял, что запреты на фотосъемку в различных местах в России часто необоснованны и глупы. «Есть такие места, где действует особый режим поддержания безопасности, секретности, и, наверное, проблема в России заключается в том, что у нас таких мест слишком много», — отметил Медведев. Действительно, Гражданский кодекс определяет, что «информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет ценность в силу неизвестности ее третьим лицам». При этом к такой информации не должно быть свободного доступа на законном основании и должны быть приняты более серьезные меры, чем зачеркнутый значок с изображением фотоаппарата.
Запрет на съемки железнодорожных объектов есть в «Положении о проведении теле-, видео-, кино-, и фотосъёмок на объектах инфраструктуры общего пользования, принадлежащих ОАО „РЖД“», утвержденном Распоряжением ОАО РЖД №1693p от 12 марта 2004 г. Однако, РЖД может устанавливать какие-то правила только для своих работников, поэтому нет никаких оснований заставлять выполнять этот документ посторонних лиц.
Вдобавок, это положение «не распространяется на съемки, предназначенные для личного пользования и проводимые в местах обслуживания пассажиров на вокзалах, станциях, остановочных пунктах, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажиров» (п. 3 Положения). Регулирует оно только создание новостных сюжетов для СМИ и фильмов, съемки, результат которых будет использован «в коммерческих целях», и т.п. Обычную любительскую фотосъемку оно не запрещает.
цитатка из жж откуда всё это дело было взято
@Moderator тег МОЁ тут явно лишний
А, если это автор?
Спасибо)
Правила те же.
В Ростове уже приходилось с друзьями сталкиваться с такой проблемой фотосъемки, но дабы не испортить наше настроение и не потерять времени мы решили удалить фотки, да и фоткали мы не просрочку, а очепятки на их ценниках.
Буду ждать обещанного видео;)
http://antirao.ru/sites/default/files/notes06.pdf
p.s. большинство нарушений ГК прописаны в административке и уголовке
Вот представьте, что у Вас есть свой магазин. Согласен, это труднее, чем представить, что сдашь ГИА без единой тройки в этом году.
Так вот, Вы будете сильно рады, что неизвестные хмыри с неизвестной целью фотают у Вас в магазине? Честно, будете? Ну-ну.
Обычно ни с какой хорошей целью фотографирование в коммерческих объектах не происходит.
В лучшем случае, это будет какой-нибудь остроумник, задумавший обстебать Ваш магазин в Интернетах, но скорее всего - просто шпионы от конкурентов сдирают Ваши цены, интерьерные решения и т.п.
Хотя, конечно, если все тут такие честные и бескорыстные, а я один - закомплексованный урод (которого начинает трясти, когда кто-то в торговом зале достаёт фотоаппарат) - так извините уж.
Я вот по прежнему не могу понять, за каким хуем надо фотать именно в магазине, если только впрямь не конкуренты/вредители?.. Вот расскажите, обоснуйте, так сказать, необходимость.
1. запомнить цены
2. запомнить ассортимент
3. различные косяки предпринимателя
4.мне блять просто захотелось зафотографировать эту хуйню просто потому, что я могу и хуй я клал на логику
5.потому что лошадь в огурцах
как видно из 4 и 5 пунктов, совершенно не обязательно руководствоваться исключительно необходимостью в своей жизни, как и логикой если это никому не вредит (мнительность отдельных особо чувствительных особ за вред не считается, ибо это результат исключительно их собственного долбоебизма)
p.s. никого персонально не хотел обидеть
Первые три - тоже всё объясняют, конечно же каждый, кто не захочет чтобы его косяки фотали и угорали потом с них лично/публично - мнительный долбоёб :)
Ну и 4 - а мне так же не хотелось бы, чтобы кто-то мог у меня фотать. Баш на баш!
не хотите проблем? просто вежливо попросите администраторшу разрешения сфотографировать товар. нужно было выбрать рюкзак девушке в подарок, между двумя цветами сомневался и попросил разрешения сфотографировать, чтобы ей показать, и получив разрешение без конфликтов сфотографировал.
Или другая ситуация: ты оставил сумку в камере хранения в магазине, а пока ты гулял и выбирал себе продукты - твою сумку взяли - да и украли. Первое что скажет закон - виноват магазин. Первое что прочитаешь или тебе скажут охранники - магазин ответственности не несет. Ну и чего же людям мозги то делать, раз уж правило внутреннее такое - не отвечать за вещи в хранилище? Слава Богу в законе есть определенная статья, говорящая о том, что всё таки магазин ответственность несёт, и должен будет возместить все убытки.
Таких примеров миллионы. От нас требуют, что бы мы жили по закону и согласно законам. Почему же те, кто нам это говорят - его не соблюдают? Именно поэтому я и занимаюсь подобной, извиняюсь, хернёй
Ты пришел в столовую какой-нибудь организации на обед. Верхнюю одежду там принято оставлять на первом этаже (вдоль стен висят вешалки и сидит бабулька, которая присматривает за ней). Номерков нет.
Если кто-нибудь или случайно, или специально на обратном пути прихватит твою одежду вместо своей и уйдет.
Что делать в таком случае? Если время поджимает, вернуться надо до конца обеда. А на улице холодно, без верхней одежды никак.
Или бывают такие случаи, что в кафе с вешалки вещи утаскивают посетители
Вопрос конечно, не по теме, но хочется знать
Представьте себе такую вешалку-треногу да с номерками ))
Вот, судебное решение как раз по такой ситуации. Следует обратить внимание как суд расписывает, что вешалка в зале по сути гардероб. https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permski...
это глава 47 ГК, статья 887