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Необоснованные запреты на съемку в магазинах

Доброго времни дорогие пикабушники!

Сталкивались ли вы когда нибудь с ситуацией, когда вам в магазине запрещали снимать фото/видео на телефон/прочую технику? Наверняка каждый из вас замечал на входе в такие магазины небольшие предупреждения о том, что запрещено делать в магазине. Среди прочих запретов, практически всегда указан запрет на съёмку, будь то видео или фото. Возможно с этической стороны я окажусь не прав, но если этот мир решил учить меня жить по закону - с ним нужно поступать ровно так же. Сегодня мы рассмотрим случаи, которые научат вас правильно вести себя в ситуации, когда сотрудник магазина/охранник запрещает вам продолжать съёмку.

Ситуация №1
это частная собственность, а собственник может устанавливать на своей территории любые ограничения

Обычно на «право собственника» ссылаются тогда, когда необходимо обосновать запрет съемки на территории магазинов, кафе, и тому подобных организаций. При этом в качестве обоснования часто приводится статья 209 Гражданского кодекса, повествующая о содержании права собственности:

> Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Обратим внимание: в ГК прямым текстом сказано - собственник имеет право устанавливать свои правила, не противоречащие законам/другим правовым актам, а устанавливая запрет на съемку, собственник прямо нарушает Закон о Защите Прав Потребителя, а именно статью 16:

> Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Ситуация №2
Цены и внешний вид полок магазина – это коммерческая тайна, поэтому фотографировать их запрещено

Согласно закону «О коммерческой тайне» (ст. 3), к ней может быть причислена информация, «которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны».

То есть, для того, чтобы какая-то информация стала «тайной», к ней нужно прежде всего ограничить доступ. Предметы, находящиеся в общественном месте, ею быть не могут по определению.

Ситуация №3
Внешний вид […] охраняется авторским правом, поэтому снимать его запрещено

Если произведение, охраняемое авторским правом, находится в месте, открытом для свободного посещения, то его фотосъемка разрешена статьей 1276 Гражданского кодекса.

С небольшими исключениями: запрещено снимать такое произведение так, чтобы оно являлось основным объектом съемки, а также запрещено использовать изображение «в коммерческих целях» (даже если оно – не «основной объект», а просто попало в кадр).

Но эти запреты действуют только в тех случаях, если съемка производится не «для себя». Если же фотографирование или видеосъемка осуществляются «в личных целях», действует уже статья 1273 ГК, разрешающая снимать что угодно. Единственное ограничение, имеющее отношение к съемкам – запрещено делать так называемые «экранные копии» фильмов (п. 1, п. 5).

Ситуация №4
Снимать запрещено, потому что в кадр может попасть товарный знак магазина

Согласно статье 1484 ГК, под «использованием ТЗ» понимаются только такие действия, которые совершаются для индивидуализации товаров, работ или услуг, то есть, нанесение товарного знака на изделия, использование его в рекламе товаров, и т.п.

Простое фотографирование товарного знака не является его использованием в том смысле, который вкладывает в это понятие закон. Нарушить права владельца ТЗ на этапе фотосъемки невозможно.

Спасибо тем, кто дочитал, а тем кто всё знал и без меня - низкий поклон, приятно осознавать, что не одному мне это нужно))

p.s. по случаю праздников с друзьями хотим вылезти на дачу, соответственно пойдём закупаться в магазин. И так уж случается, что такие события мы с друзьями фиксируем капитально, и на профессиональную технику, дабы после сделать весь клип гулянки. Как вы уже догадались - магазины нам стороной не обойти)) Кому интересно, видео со спором в местном магните, и конструкривной критикой действий сотрудников охраны, а так же сюрпризом к начальству гипермаркета, выйдет уже на следующей неделе))

p.s.2 не судите строго, первый собсный пост))
Съемки Магазин Запрет Фотография Текст Длиннопост
123
826
wowan161rus
wowan161rus

Дубликаты не найдены

Все комментарии Автора
+48
Assardragon
есть еще одно, магазины в которых висят знаки запрещающие фотовидеофиксацию, пишите в книге отзывов и предложений, а потом звоните в роспотребнадзор, они ловко штрафуют за такое.
ещё комментарии
+28
DedManiak
Обратим внимание: в ГК прямым текстом сказано - собственник имеет право устанавливать свои правила, не противоречащие законам/другим правовым актам, а устанавливая запрет на съемку, собственник прямо нарушает Закон о Защите Прав Потребителя, а именно статью 16...

Правильно говорите, снимать можно, только фотосъемка не имеет никакого отношения ни к Закону о Защите прав потребителей, ни к Роспотребнадзору. А снимать можно, потому что так записано в Конституции РФ статья 29, а именно

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
раскрыть ветку 2
0
Revived
#comment_45871828
-1
Аватар пользователя batalionnomer2 batalionnomer2
допустим даже нарушает, чем РПН будет руководствоваться чтобы наложить штраф?
+22
Аватар пользователя Bamidor Bamidor
http://www.svobodafoto.ru - ну и есть прекрасный сайт, где все подробно разжевывается.
Для себя сделал несколько скринов на телефон с сайта, а то по ходу работы приходится сталкиваться с охраной магазов. Общение с этим контингентом очень таки доставляет.
раскрыть ветку 5
+2
SatoriKanzo
что за работа, если не секрет? .-.
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+6
Аватар пользователя Bamidor Bamidor
Как ни странно, одна из специальностей - фотограф =)
Пришлось однажды фотографировать для отчета рекламную конструкцию на здании, кого там только не прибегало хД
раскрыть ветку 3
+18
Аватар пользователя ctrlolkandy ctrlolkandy
Ну и еще забавляет требование супермаркетов , да и других магазинов либо запаять личные вещи в пакет, либо сдать в камеру хранения) учитывая сомнительную законность таких требований
раскрыть ветку 14
+19
AllDifferent
Ну запаять ещё можно (наверное, по закону можно отказаться это делать), но вот вещи в камере хранения никогда не оставляю: администрация ведь не желает нести за них ответственность.
раскрыть ветку 7
+22
Аватар пользователя wowan161rus wowan161rus
Не верно. Администрация несёт полную ответственность за сохранность вещей в хранилище. Вот, к примеру, пост, рассказывающий об этом http://pikabu.ru/story/pro_prinuditelnuyu_sdachu_sumokryukza...
раскрыть ветку 3
+9
toMSK
на самом деле они отвечают за наши вещи, но нужны ли нам потом мороки если что-нибудь случится?
+2
Аватар пользователя alactrity alactrity
Всегда радовала эта табличка "администрация за оставленные вещи ответственности не несет". Видимо сразу в лицо говорят, что ваши вещи спиздят как только вы отвернетесь
0
Revived
желает или не желает неважно, по закону обязаны и точка
+2
Аватар пользователя OpyatPogas OpyatPogas
Учитывая что они "не отвечают" за сохранность вещей.
раскрыть ветку 1
+1
Revived
учитывая что эти заявления не стоят вообще ничего
0
Аватар пользователя batalionnomer2 batalionnomer2
О какой законности требований вы говорите? это одно и тоже к примеру если в магазине вас будут просить передвигаться с поднятыми вверх руками или к примеру запретят разговаривать (это я утрирую, просто нужно понять что такие требования ничему не противоречат )
-1
Аватар пользователя Tentarion Tentarion
Запаиваю, потому что сумок и вещей много (закупаюсь раз в месяц и основательно), а доказывать на выходе, что это твое и ты не украл (при условии отсутствия чека) не хочется.
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+4
BartyJ
Люблю такие штуки, презумпция виновности же "доказывай что ты не крал, не смог доказать, значит наша догадка с потолка была верна" :D
раскрыть ветку 1
+11
Аватар пользователя MartiSue MartiSue
Сталкивались ли вы когда нибудь с ситуацией, когда вам в магазине запрещали снимать фото/видео на телефон/прочую технику?

Бывало однажды. Но в последнее время все чаще встречаю в магазинах наклейки с восторженными надписями "У нас МОЖНО!" под изображением фотоаппарата.
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+4
Аватар пользователя BlackHust BlackHust
типа этого?
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раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя MartiSue MartiSue
ага
+10
Аватар пользователя Griffonix Griffonix
Была ситуация, нужно было сфотографировать продавца для дела в местном ТЦ. Продавцы завидев меня с фотоаппаратом сразу же нажали тревожную кнопку. Набежала охрана, мол фотографировать запрещено бла-бла-бла. На мое - где это запрещено, покажите - вызвала полицию (пришел правда один мент, видимо хавающий из местной кормушки). Давай мне втирать про какие-то суды и штрафы. Привел пример что кого-то там, когда-то там оштрафовали за публикацию. После это все разошлись я пошел по своим делам.
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+15
Аватар пользователя wowan161rus wowan161rus
По-моему в таких случаях нужно идти до конца. У меня такого не было) Максимум разговор с директрисой, и то короткий, в котором она разрешает делать в магазине всё что угодно)) А на вашем месте можно было бы дойти и до суда, если скучно))
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+5
Аватар пользователя Nickolaich Nickolaich
Был в подобной ситуации. Снимал ценники ибо записывать лень было. Подошел продавец и ткнул в табличку"Фотовидео съемка запрещена. Администрация". Я сказал что к администрации отношения не имею и их директор мне никто. На слова о частной собственности ответил тем что магазин находится на арендованных площадях(так и есть, по работе знал об этом). Потом градус неадеквата нарастал и я сказал- не ебите мозги и вызывайте полицию. Либо вы вызовете, либо если охранник не успокоится то это сделаю я. На этом все прекратилось.
-1
Аватар пользователя Eusi Eusi
Публикация теоретически может быть признана незаконной, это ведь уже не съемки "для себя", смотря где и как публикуют
раскрыть ветку 1
+7
Mad5madman
да все эти запреты глупость, о какой тайне они говорят не понятно, если каждый желающий может зайти и все посмотреть. может кто расскажет для чего этот запрет, может здесь присутствует владелец какого нибудь магазина и он по человечески все объяснит?
раскрыть ветку 12
+17
Assardragon
все просто, вот вы снимали и нашли просроченный товар, нарушение и тд, так в суде будет только ваше слово, а если вы заснимете на камеру то еще и видеодоказательства.
раскрыть ветку 3
+7
Аватар пользователя MaryNAU MaryNAU
Раньше было движение Наши, у них было направление "Контрольная закупка". Они ходили по магазинам, искали просрочку. Ну и снимали на фото, видео, а потом отправляли в Роспотребнадзор. Эх, как продавцы сетевых магазинов и рынков возмущались
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+4
Аватар пользователя wowan161rus wowan161rus
Моё мнение - они даже не знают зачем. Последний охранник после получасового спора, исчерпав все свои аргументы начал давить на то, что если он не остановит процесс съёмки - его работодатели сделают ему выговор, и со словами "тебе это надо" упрашивают прекратить спор
+2
Аватар пользователя Skaven Skaven
Если мне не изменяет память - факт "коммерческой тайны" должен быть задокументирован - мол так и так, данная информация является комм.тайной потому что...
Мало того - организация должна обеспечить надлежащее хранение комм. тайны
раскрыть ветку 1
0
Mad5madman
да, если тайну знают все - это уже не тайна
0
Аватар пользователя Dimetrodon Dimetrodon
Работаю в строительном магазине. У нас дизайнеры делали витрину кафеля, все очень красиво подобрано. А потом приходят представители конкурирующих организаций, тупо фотографируют это все, и по фотографии делают у себя точно так же. Мелочь, а обидно. И по закону никак не наказуемо, хотя мы время тратили, и деньги, а они на готовенькое пришли.
раскрыть ветку 4
+2
Mad5madman
а что мне мешает придти, запомнить и сделать также ? или зарисовать... - я к тому что и без камеры вполне можно все запомнить\узнать
раскрыть ветку 2
-2
Аватар пользователя frozzik frozzik
да ты на самсунг глядь.
+5
Аватар пользователя patlatyi patlatyi
ой, а можно пару вопросов??

по ситуации 1: где именно в ЗоЗПП написано про съемку? в статье 16, которую вы привели ничего про схемку нет.

по 3:
согласно статье 1245 они могут потребовать отплатить съемку?
раскрыть ветку 7
+5
Аватар пользователя wowan161rus wowan161rus
Да, про съемку действительно ничего нет. Но я ведь имею право снимать в магазине, но тем временем магазин запрещает мне это делать своими внутренними правилами.

Извиняюсь, я не юрист, а обычный фотограф, который хочет, что бы не ущемляли его права))
0
Аватар пользователя Zamonolit Zamonolit
Конституции РФ статья 29, а именно

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
раскрыть ветку 5
0
Revived
5 пункт вообще о другом, 4 пункт тоже прямо применять в данном случае не выйдет, нужно точно знать о законных способах вышеперечисленного, гораздо лучше апеллировать к более конкретным нормам
раскрыть ветку 4
+4
Аватар пользователя amorph amorph
На ютубе есть канал, если кому интересно.
https://www.youtube.com/channel/UCJFY2Arci5VglDmuzNICpZg/vid...

А так да, молодец, автор, что проводишь разъяснительную работу. Ибо у очень многих в головах не пойми что творится.
+3
Zorrorr
А что по поводу музеев, которые просят деньги за съемку?
раскрыть ветку 4
-1
DedManiak
А что вас в этом смущает. Правообладатель вправе распоряжаться объектом права по своему усмотрению. За деньги он вам разрешает зафиксировать такой объект с помощью фотокамеры, может разрешить это сделать бесплатно, а захочет может запретить вам фотосъемку. Это его полное право. Вы без согласия правообладателя с объектом права ничего сделать не можете, даже нюхать.
раскрыть ветку 3
+3
maillevm
Кое-кто с вами не согласится
http://www.svobodafoto.ru/rights/faq_25.html

"Что же касается продажи музеями «права на съемку», то она также незаконна. Фактически музей сначала незаконно ограничивает права посетителей на сбор информации, а затем — убирает за плату данное ограничение. В музейных «правилах» разрешение на съемку обычно именуется «услугой», но услуга — это, в соответствии со ст. 779 ГК, «действия» или «деятельность», а музей, позволяя посетителю снимать, не осуществляет ни того, ни другого."
0
Аватар пользователя iberg iberg
ну еп... нюхать то почему нельзя? я теперь всегда буду пытаться нюхать музейные экспонаты.
0
Zorrorr
спасибо) все понятно)
+1
Аватар пользователя greysd greysd
Было интересно
+1
Аватар пользователя Nickolaich Nickolaich
Вот еще от 2013 года инфа:
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал действия людей, которые фотографируют продающиеся в магазинах товары или ценники, «абсолютно законными». Он также отметил, что охрана не должна в таком случае препятствовать фотографированию.

«Если вы это используете не для коммерческих целей, если вы просто ценник фотографируете, то это абсолютно законно, соответствует правилам розничной торговли и законодательству», — заявил Медведев, передает агентство РБК. Такую фотофиксацию ценников и товаров он назвал методом «народного контроля». «Если охрана препятствует контролерам, на нее и на магазин надо подавать в суд», — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что запреты на фотосъемку в различных местах в России часто необоснованны и глупы. «Есть такие места, где действует особый режим поддержания безопасности, секретности, и, наверное, проблема в России заключается в том, что у нас таких мест слишком много», — отметил Медведев. Действительно, Гражданский кодекс определяет, что «информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет ценность в силу неизвестности ее третьим лицам». При этом к такой информации не должно быть свободного доступа на законном основании и должны быть приняты более серьезные меры, чем зачеркнутый значок с изображением фотоаппарата.
0
Аватар пользователя DeeVoo DeeVoo
Прям пособие для начинающих мерчендайзеров, как от охраны отделаться и быть красавчиком.
0
Аватар пользователя kalanit kalanit
А че опять Магнит? Почему не Пятерочка/Окей/Полушка/Лента/Перекресток? Че все прицепились к этому ебучему Магниту?
раскрыть ветку 1
0
Revived
а где там упоминание магнита? я пока читал не обратил внимания
0
oitru
А вот вопрос про съёмку на железной дороге можете рассказать? А то я периодически сталкиваюсь с тем, что запрещают снимать, хотя никто толком объяснить не может почему.
раскрыть ветку 4
+1
BartyJ
В существующих «Правилах оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» запрета на фото — и видеосъемку не содержится.

Запрет на съемки железнодорожных объектов есть в «Положении о проведении теле-, видео-, кино-, и фотосъёмок на объектах инфраструктуры общего пользования, принадлежащих ОАО „РЖД“», утвержденном Распоряжением ОАО РЖД №1693p от 12 марта 2004 г. Однако, РЖД может устанавливать какие-то правила только для своих работников, поэтому нет никаких оснований заставлять выполнять этот документ посторонних лиц.

Вдобавок, это положение «не распространяется на съемки, предназначенные для личного пользования и проводимые в местах обслуживания пассажиров на вокзалах, станциях, остановочных пунктах, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажиров» (п. 3 Положения). Регулирует оно только создание новостных сюжетов для СМИ и фильмов, съемки, результат которых будет использован «в коммерческих целях», и т.п. Обычную любительскую фотосъемку оно не запрещает.


цитатка из жж откуда всё это дело было взято
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0
oitru
спасибо!
+1
Revived
чтот запрещают снимать-то?
раскрыть ветку 1
0
oitru
Сам вид фотоаппарат напрягает железных дорожников.
0
Аватар пользователя Bubaleher Bubaleher
http://podakuni.livejournal.com/562527.html?thread=21210463
@Moderator тег МОЁ тут явно лишний
раскрыть ветку 4
+1
Аватар пользователя Loony Loony
Спасибо
А, если это автор?
раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя Bubaleher Bubaleher
Пруфов не видно
0
Аватар пользователя Bubaleher Bubaleher
Зачем автору урезать свой же пост вдвое? Перейдя по ссылке можно заметить, что посту уже аж б***ь 5 лет. Ники не совпадают. Вывод делай сам, но на мой взгляд тут явно п**дабольство.
раскрыть ветку 1
0
Corollko
А в автосалонах?
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+2
Аватар пользователя amimciptimdim amimciptimdim
А чем они отличаются от тех же продуктовых магазинов?
Правила те же.
0
Аватар пользователя VanwaOre VanwaOre
Насчет 2 пункта. Как быть в Метро и Зельгросе? Ведь туда не свободный доступ, а по пропускам, которые надо делать.
0
Stariy161rus
Спасибо большое за подробное описание и ссылки на статьи закона!)
В Ростове уже приходилось с друзьями сталкиваться с такой проблемой фотосъемки, но дабы не испортить наше настроение и не потерять времени мы решили удалить фотки, да и фоткали мы не просрочку, а очепятки на их ценниках.
Буду ждать обещанного видео;)
0
fapa
Красавчик.Спасибо за инфу.
0
Аватар пользователя batalionnomer2 batalionnomer2
никакой ответственности за нарушение ГК не предусмотрено, поэтому пугать им кого либо безсмысленно
раскрыть ветку 1
0
Revived
ответственность материальная, определяется судом
p.s. большинство нарушений ГК прописаны в административке и уголовке
0
Аватар пользователя Hunterliberty Hunterliberty
снимать можно и нужно
-2
Аватар пользователя vintokrul vintokrul
Как говорится, "Но есть нюанс!". Дело в том, что на вашу фотографию не должны попасть люди, отражения людей любой глубины и чёткости, номера машин, не нарушающих в этот момент ПДД и прочая информация, считающаяся частной или личной. Иначе это будет незаконный сбор сведений о частной жизни. ст. 152.2 ГК РФ.
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+1
Revived
не совсем: как тут уже было написано, это всё работает только если ты являешься центром композиции, если же ты где-то в уголке фотографии, то эти правила не применяются
раскрыть ветку 4
-1
Аватар пользователя vintokrul vintokrul
В данном случае речь идёт о двух разных статьях ГК, которые друг другу не противоречат, а дополняют. Если прямо не указано обратное, то должны соблюдаться запреты в обеих статьях. А оговорки из одной статьи на другую не распространяются. В статье про частную жизнь центр композиции не упоминается.
раскрыть ветку 1
-2
Аватар пользователя vintokrul vintokrul
Если ты являешься центром композиции, нельзя публиковать и извлекать выгоду. А снимать нельзя в любом случае. Сведения о частной жизни собраны? Да. Хранятся на флешке? Хранятся. И к тому же, как непрофессионалу определить "центр композиции" фотографии? это ведь не обязательно геометрический центр снимка. Утрированный пример: человек на фоне стены, но у края кадра. кроме человека есть только дыра от выпавшего кирпича у центра фотографии. Человека снимал фотограф или дырку в стене? Что центр композиции?
раскрыть ветку 1
-1
Аватар пользователя vintokrul vintokrul
Кстати, интересная идея. Если вас зафиксировали на фото или видео без вашего согласия, а потом эти кадры попали в открытый доступ, то сразу подавайте в суд. ст. 152.1 и 152.2 ГК РФ. "Я ничего не нарушал, вы не имели права меня снимать. Вы не заплатили мне за съёмку, вы не имели права использовать эти кадры. Моральная компенсация 100500 тугриков."
-4
Аватар пользователя snaiperk snaiperk
Какие все, блин, умные! Законов начитались и строят из себя невесть что.

Вот представьте, что у Вас есть свой магазин. Согласен, это труднее, чем представить, что сдашь ГИА без единой тройки в этом году.

Так вот, Вы будете сильно рады, что неизвестные хмыри с неизвестной целью фотают у Вас в магазине? Честно, будете? Ну-ну.

Обычно ни с какой хорошей целью фотографирование в коммерческих объектах не происходит.
В лучшем случае, это будет какой-нибудь остроумник, задумавший обстебать Ваш магазин в Интернетах, но скорее всего - просто шпионы от конкурентов сдирают Ваши цены, интерьерные решения и т.п.

Хотя, конечно, если все тут такие честные и бескорыстные, а я один - закомплексованный урод (которого начинает трясти, когда кто-то в торговом зале достаёт фотоаппарат) - так извините уж.
раскрыть ветку 4
+1
Revived
ну чувак, если тебе не нравится что кто-то может что-либо фоткать в твоём магазине, то снеси его нахуй или закрой, так как другого способа предотвратить это у тебя тупо нет
раскрыть ветку 3
-2
Аватар пользователя snaiperk snaiperk
А выдворить фотающих нахуй или культурно попросить не фотать - не вариант?

Я вот по прежнему не могу понять, за каким хуем надо фотать именно в магазине, если только впрямь не конкуренты/вредители?.. Вот расскажите, обоснуйте, так сказать, необходимость.
раскрыть ветку 2
-14
Аватар пользователя Begemot911 Begemot911
да охране и персоналу пофиг на ваше знание закона. пока что-то будете доказывать успеете отхватить по полной.
не хотите проблем? просто вежливо попросите администраторшу разрешения сфотографировать товар. нужно было выбрать рюкзак девушке в подарок, между двумя цветами сомневался и попросил разрешения сфотографировать, чтобы ей показать, и получив разрешение без конфликтов сфотографировал.
раскрыть ветку 24
+6
Аватар пользователя wowan161rus wowan161rus
Спасибо за яркий пример, объясняющий, зачем я написал этот пост
ещё комментарии
+2
Аватар пользователя wowan161rus wowan161rus
В любом случае, я действую относительно ситуации. Если у меня нет времени для долгого спора, я лучше быстро доделаю что мне нужно, или вовсе перестану снимать, и уйду. Но если время располагает - профилактика местной охраны и начальства пойдёт только на пользу
ещё комментарии
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161

Ответ на пост «Зона запрета» 

Как-то вспомнилось тут.


Читая комментария под постом, заметил довольно большое количество людей, считающих, что проклятые школьники/студенты позанимали все места в кафе и фудкортах, не давая людям спокойно покушать. И гнев людей вполне понятен, однако возникает вопрос — почему они сидят тут? Ведь, будучи совсем недавно школьником, сам помню, что так же сидел на фудкорте от скуки, или занимался скатыванием учебными делами, и не только, делами. Да, шумно, неудобно, однако где? Из школы гонят ссаными тряпками после звонков, на улице в ноябре не посидишь, собраться у кого-то дома не всегда возможно. Учась в универе, появился читальный зал, однако шумные компании там не любят, да и закрываются они очень рано. Как же быть?

Ситуация кажется немного патовой. Но решение, как оказалось, есть. Собственно, выношу на суд общественности библиотеку! Да не простую, а переосмысленную финнами. И назвали её "Ооди".

Все фото любезно украл позаимствовал с блога Аркадия Гершмана - там ещё больше фото, да и написано получше моего. Итак, посмотрим.

Само здание выглядит крайне симпатично и привлекательно, привлекая интерес народных масс.

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост
Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Вход полностью свободен, никто не потребует с вас читательский билет, паспорт, или ещё чего.

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Собственно, в основном здание библиотеки представляет собой кучу места, где могут собираться люди любого возраста и целей, дабы что-нибудь обсудить, поделать, да и даже потупить, чего уж там. Все эти варианты предусмотрены.

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост
Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост
Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Ну и как же не воспользоваться такими панорамными окнами!

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Собственно, раз это библиотека, то должны быть и книги. Их не так много, как в традиционной библиотеке, но и нужны они в современном мире меньше.

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Конечно, если хочется посидеть в тишине, можно занять место в тихой комнате.

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Казалось бы, озвученного выше уже хватает на звание "крутое место для сходок", однако эти суоми даже и не собирались останавливаться! Как вам набор 3D принтеров и тех. лаборатория?

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Хочется пошить? Пожалуйста!

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Нужно арендовать площадку для семинара, или чего-то подобного? Нет проблем!

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Нужна книжка, которой нет в бумажном виде? Возьми планшет, в электронном виде точно есть!

Для этого уже нужен читательский билет, однако процесс полностью автоматизирован. Он же нужен, чтобы взять книжку домой.

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост
Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Ну и конечно, люди при общении и работе не прочь выпить чашечку чая, да скушать булочку. Зачем противиться, лучше поставить небольшой кафетерий с кофейней, дабы людям не пришлось бегать куда-то на другую улицу

Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост
Ответ на пост «Зона запрета» Объявление, Магазин, Запрет, Финляндия, Библиотека, Общественное место, Длиннопост

Как по мне, в таких местах тем же школьникам будет гораздо проще заниматься куда более полезными делами, чем есть фаст-фуд, и ныть про сложную физику. В таких условиях куда проще и приятней развиваться и заниматься чем-то интересным. Чёрт, я бы сам там сидел, писал бы всякий сомнительный код в уютной обстановке. А вам как?

UPD: Сайт на английском, финском и шведском, тыц.

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Объявление Магазин Запрет Финляндия Библиотека Общественное место Длиннопост
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JustPeople
JustPeople
2016

Зона запрета

Захожу в магазин.

"Стоять запрещено!", "Вещи не размещать!"

Зона запрета Объявление, Магазин, Запрет, Длиннопост

Иду дальше: "Не сидеть!"

Зона запрета Объявление, Магазин, Запрет, Длиннопост
Зона запрета Объявление, Магазин, Запрет, Длиннопост

"Стоять запрещено!"

Зона запрета Объявление, Магазин, Запрет, Длиннопост

"Собираться запрещено!!!"

Зона запрета Объявление, Магазин, Запрет, Длиннопост

Не магазин, а зона запретов какая-то :)))


P.S.  Фотографировала летом. Зашли в один торговый центр, и я была впечатлена количеством запрещающих объявлений. Даже сфотографировала их :)))

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[моё] Объявление Магазин Запрет Длиннопост
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MamaLada
MamaLada
2250

Сотрудники ГИБДД запрещают проводить видеосъемку съёмочной группе федерального канала)

✓✓✓Вообщем, смотрим очередной припадок сотрудников ГИБДД на КПМ "Малиновка" что расположен на трассе М7 на поъдезде к Казани, в этот раз они утверждают что проводить съёмку на улице нельзя, что для этого нужно супер распоряжение....

Сотрудники ГИБДД запрещают проводить видеосъемку съёмочной группе федерального канала) НТВ, Журналисты, Татарстан, Видео, ДПС, ГИБДД, Съемки, Запрет
[моё] НТВ Журналисты Татарстан Видео ДПС ГИБДД Съемки Запрет
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vvshabanov202
vvshabanov202
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