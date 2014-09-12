Необоснованные запреты на съемку в магазинах

Доброго времни дорогие пикабушники!



Сталкивались ли вы когда нибудь с ситуацией, когда вам в магазине запрещали снимать фото/видео на телефон/прочую технику? Наверняка каждый из вас замечал на входе в такие магазины небольшие предупреждения о том, что запрещено делать в магазине. Среди прочих запретов, практически всегда указан запрет на съёмку, будь то видео или фото. Возможно с этической стороны я окажусь не прав, но если этот мир решил учить меня жить по закону - с ним нужно поступать ровно так же. Сегодня мы рассмотрим случаи, которые научат вас правильно вести себя в ситуации, когда сотрудник магазина/охранник запрещает вам продолжать съёмку.



Ситуация №1

это частная собственность, а собственник может устанавливать на своей территории любые ограничения



Обычно на «право собственника» ссылаются тогда, когда необходимо обосновать запрет съемки на территории магазинов, кафе, и тому подобных организаций. При этом в качестве обоснования часто приводится статья 209 Гражданского кодекса, повествующая о содержании права собственности:



> Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.



Обратим внимание: в ГК прямым текстом сказано - собственник имеет право устанавливать свои правила, не противоречащие законам/другим правовым актам, а устанавливая запрет на съемку, собственник прямо нарушает Закон о Защите Прав Потребителя, а именно статью 16:



> Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.



Ситуация №2

Цены и внешний вид полок магазина – это коммерческая тайна, поэтому фотографировать их запрещено



Согласно закону «О коммерческой тайне» (ст. 3), к ней может быть причислена информация, «которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны».



То есть, для того, чтобы какая-то информация стала «тайной», к ней нужно прежде всего ограничить доступ. Предметы, находящиеся в общественном месте, ею быть не могут по определению.



Ситуация №3

Внешний вид […] охраняется авторским правом, поэтому снимать его запрещено



Если произведение, охраняемое авторским правом, находится в месте, открытом для свободного посещения, то его фотосъемка разрешена статьей 1276 Гражданского кодекса.



С небольшими исключениями: запрещено снимать такое произведение так, чтобы оно являлось основным объектом съемки, а также запрещено использовать изображение «в коммерческих целях» (даже если оно – не «основной объект», а просто попало в кадр).



Но эти запреты действуют только в тех случаях, если съемка производится не «для себя». Если же фотографирование или видеосъемка осуществляются «в личных целях», действует уже статья 1273 ГК, разрешающая снимать что угодно. Единственное ограничение, имеющее отношение к съемкам – запрещено делать так называемые «экранные копии» фильмов (п. 1, п. 5).



Ситуация №4

Снимать запрещено, потому что в кадр может попасть товарный знак магазина



Согласно статье 1484 ГК, под «использованием ТЗ» понимаются только такие действия, которые совершаются для индивидуализации товаров, работ или услуг, то есть, нанесение товарного знака на изделия, использование его в рекламе товаров, и т.п.



Простое фотографирование товарного знака не является его использованием в том смысле, который вкладывает в это понятие закон. Нарушить права владельца ТЗ на этапе фотосъемки невозможно.



Спасибо тем, кто дочитал, а тем кто всё знал и без меня - низкий поклон, приятно осознавать, что не одному мне это нужно))



p.s. по случаю праздников с друзьями хотим вылезти на дачу, соответственно пойдём закупаться в магазин. И так уж случается, что такие события мы с друзьями фиксируем капитально, и на профессиональную технику, дабы после сделать весь клип гулянки. Как вы уже догадались - магазины нам стороной не обойти)) Кому интересно, видео со спором в местном магните, и конструкривной критикой действий сотрудников охраны, а так же сюрпризом к начальству гипермаркета, выйдет уже на следующей неделе))



p.s.2 не судите строго, первый собсный пост))