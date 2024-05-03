Простые истины, услышанные пациентами от психотерапевтов

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. Вы пытаетесь рационализировать что-то, сказанное иррациональным человеком. Ничего не получится. Из ерунды невозможно выжать ни капли смысла.

2. Это вредит тебе или просто неудобно? Не каждая трудная ситуация причиняет нам вред; иногда это просто напряжение, и это неудобно. Если это неудобно, вероятно, это вас чему-то научит, и через это стоит пройти, чтобы потом смотреть на сложные ситуации более объективно.

3. Мы судим себя по нашим намерениям, но мы судим других по их действиям. При этом намерение это одно, а действие может совершенно не совпадать с ним.

4. Если кто-то не может или не хочет идти вам навстречу, это не значит, что вы спокойно пойдете дальше. В большинстве случаев это вызовет у вас обиду.

5. Ваша тревога — не зло и не враг. Она похожа на чрезмерно опекающего друга, пытающегося защитить вас, потому что однажды он увидел, что вам стало больно в похожей ситуации. Не боритесь с этим. Просто докажите своему другу, что способны постоять за себя.

6. Ваша склонность отстраняться от людей и самоизолироваться это реакция на травму, которую вы получили в детстве или молодости.

7. Я никогда раньше этого не осознавал, и покажусь вам идиотом, но для меня это действительно большое открытие. «Ты не со всеми совместим». Раньше я думал, что смогу наладить отношения с кем угодно, если приложу усилия. Но врач открыла мне глаза на осознание того, что умение ладить со всеми это очень редкое свойство, а большинство устойчивых пар это просто люди, которые хорошо совместимы друг с другом, у них много общего.

8. Когда я вернулся из Ирака, то был не в лучшем состоянии. У меня развилось серьезное посттравматическое стрессовое расстройство, и я начал отдаляться от мира. Наконец, я узнал, что для ветеранов государство предлагает бесплатную психиатрическую терапию, и сразу позвонил по указанному номеру. Терапевт приехал ко мне домой, и мы немного поговорили, а затем он сказал то, что заставило меня впервые увидеть свет в конце туннеля: «Знаешь, ты на самом деле не такой сумасшедший, как тебе кажется». Это одно предложение помогло мне найти дорогу обратно. Я никогда этого не забуду.

9. Они вам понравились, я в этом не сомневаюсь, но понравились ли они вам на самом деле, вот в чем вопрос? Ты можешь думать, что тебе это нравится, но это не всегда так.

10. Прощение другого человека не является необходимостью, чтобы двигаться дальше, несмотря на то, что многие так думают. Но вам НУЖНО простить СЕБЯ за то, что вы не смогли простить человека, который обидел вас. В противном случае вы будете держать в себе гнев, и он будет постепенно разрушать вашу психику. Как только вы отпустите ситуацию, не говоря уже о прощении, ваша жизнь станет намного лучше.

11. Она отметила, что многие вещи, которые я делаю или не делаю, и которые ненавижу в себе, являются механизмами преодоления и выживания. Они были важны для выживания во времена моего дерьмового детства, и теперь, когда я в безопасности, они больше не нужны. Отучиться от этих черт и привычек сложно. Это не моя вина, и это нужно признать. Но бороться с этим необходимо.

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