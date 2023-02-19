Гайд по разнообразию антисептиков

Еще во время универа меня настиг инсайт какая же хуйня распиаренный мирамистин. Зачем люди отдают 300р за то, что стоит 15р? Поэтому тема сисек антисептиков кажется нераскрытой. Давайте найдем самые эффективные, дешевые или не заслуживающие внимания.

На уничтожение микробов рассчитаны несколько групп препаратов: дезинфектанты, антисептики, антибиотики. Но в чем же между ними разница?

Дезинфектанты – это едреная смесь для очистки от признаков жизни всего, где применяется: полы, унитазы, медицинский инвентарь. В прямом смысле слова разъедают микроорганизмы. Попадание на кожу опасно, поэтому работаем в перчатках. Кожа защищена роговым слоем, поэтому от небольшого контакта может ничего не случится, но опадание на слизистые или глаза это гарантированный ожог с последствиями.

Антисептики – едреные, но в малых концентрациях уже не настолько опасные для человека. Применяются исключительно на поверхностях тела, но не все и не на всех и не во всяких концентрациях. Короче, нюансы. Действие на микроорганизмы все так же прямое и разъедающее.

Антибиотики уничтожают бактерии, вмешиваясь в их метаболизм, деление и механизмы защиты. Токсичное действие на человека вторично и зависит от группы антибиотиков. Применяются и внутрь, и в кровь, и поверхностно.

Понятия «антимикробное средство» или «антимикробный эффект» весьма обтекаемы. Ими можно обозначить любой препарат, поэтому не несут конкретной смысловой нагрузки. Те же эфирные масла растений или консерванты обладают антимикробным эффектом. Антигельминтные, антигрибковые, противовирусные тоже обзывают антимикробными, но это группы препаратов со конкретным специфичным действием на конкретные формы жизни.

Лучшая классификация для антисептиков – основанная на их химическом строении. Но она не сильно объясняет эффективность, безопасность и сферу применения.

Спектр действия. Разговоры о спектре действия антисептиков не так распространены, потому что они имеют прямое разрушающее действие на стенку микроорганизмов. Антисептикам не всегда даются только цисты микроорганизмов (защитная форма). Именно для их уничтожения на предметах обихода существуют дезинфектанты.

Со снижением концентрации антисептик очевидно становится слабее, но в небольших пределах это не так важно.

Самые распространенные антисептики

Вообще, самый распространенный антисептик – это мыло. И по эффективности оно не хуже и не лучше того же спирта и хлоргексидина. Однако мылится, поэтому неудобное. И на вкус не очень.

Спирт этиловый. Фаворит бухариков. Недавно ограничен к продаже. С теми же показаниями доступен муравьиный, но его не побухаешь. В концентрации 70+% этиловый спирт обладает дубящим эффектом, что плохо сказывается на коже, может вызвать ожог слизистых. В концентрации 60-70% дорогой аптечный антисептик, сушащий кожу. В 40% и менее не будем об этом, сами все знаете, «обеззараживание изнутри».

Сфера применения: обработка кожи, ран и операционного поля. По цене немного дороже хлоргексидина, ЧАС, перекиси и зеленки.

Повидон-йод. Считается хуже хлоргексидина, но преимущество в том, что дольше остается на коже. Повязки и турунды на раны в хирургии традиционно смачиваются повидон-йодом. По цене дешевле грязи.

Зеленка. Спиртовой раствор с красителем, обладающим антибактериальным эффектом. Прелесть в том же в чем и у магистра йода – дольше остается на коже. Спектр активности небольшой. По цене дешевле грязи. В чем твоя сила, брат? Я не понимаю.

ЧАСы (четвертичные аммониевые соединения) Самый распространенный это бензалкония хлорид. Эту группу постоянно сравнивают с хлоргексидином. Но как в профиле эффективности, так и безопасности у них все хорошо.

В пиндостане половина всех используемых антисептиков – ЧАС. У нас же они не так распространены и известны, а тот же хлоргексидин знают все.

Бензалконий входит в состав капель для глаз типа «искусственная слеза». А еще в группу ЧАС входит мирамистин.

В зависимости от концентрации применяются и для обработки ран, и для рта, и для половых органов, и в каплях для глаз. Дешевле грязи, кроме мирамистина, который государственное лобби.

Хлоргексидин. Дешев, распространен, эффективен. Так же, как и ЧАСы в зависимости от концентрации может применятся где угодно. Для кожи 0,5% и 0,05%, для рта и писек 0,05%, для глаз, если найдете он будет 0,02% или 0,05%.

Европейцы на хлоргексидин и ЧАС презрительно пишут «рекомендованы для бедных стран» и отчаянно пытаются найти изъяны в их профиле безопасности, чтобы вытеснить каким-нибудь октенидином или этакридином, который дороже, но ничем не лучше. Нам не нужно содержать европейскую фарму, поэтому скажем, что он невероятно хорош.

Пиклоксидин. Структурный аналог хлоргексидина. Те же яйца.

Октенидин и этакридин. Редко встречаемые новые дорогие антисептики, которые пытаются выставить более безопасными и эффективными. Ну такое, особой разницы нет.

Перекись 3%. На западе ее не любят, у нас же чуть ли не молятся. На самом деле ничего примечательного. Обработать кожу или рану, прикольно шипит при контакте с кровью и все. Дешевле грязи.

Марганцовка. Хорошее средство от всего, и рот прополоскать, и слизистые обработать, и кожу. Мы потеряли достойного конкурента хлоргексидина и бензалкония. Помянем.

Гексэтидин. Антисептик для полости рта, завсегдатай ополаскивателей, в европах применяется еще для половых органов. 200+р, что непростительно дорого.

Борная кислота 3% или 2%. Дешевое и умеренно эффективное средство. Что важно, безопасное для глаз. Наиболее часто применяется в офтальмологии. Борная кислота входит в состав многих устранителей запаха и спреев для ног и обуви типа спрея Таймурова.

Серебра протеинат. Антисептик на основе серебра. Как и борная кислота безопасен для глаз. Применяется в ЛОР, гинекологии и офтальмологии. Прекрасный, но дорогой.

Фенолы. Знаменитый фукорцин. Дешевле грязи. Им обрабатывается кожа. Как вариант средства из фенольного ряда в составах комбинированных антисептиков может применятся карболовая кислота.

Фурацилин. Вообще, это скорее синтетические антибактериальные препараты, но какая разница. 1 таблетка на 100 мл воды и готов антисептик. Дешевле грязи.

Места применения.

Кожа.

Нужно ли кому-то умываться антисептиками – нет. Есть мыло. Нужно ли мыть руки антисептиками – нет. Есть мыло. А если нет умывальника с мылом? Ну тогда можно. Но есть нюансы:

Спирты и спиртовые растворы имеют подсушивающий эффект. Пандемия ковида – это еще и пандемия потрескавшейся кожи.

Чисто в теории место перед инъекцией можно обрабатывать любым антисептиком. Вообще любым, хоть зеленкой. Наиболее расхожие: этиловый и муравьиный спирты и хлоргексидин.

Если вы херанете спиртом (или спиртовым раствором, например, зеленкой) по открытой ране (например, коленке) – будет жечься. А учитывая, что есть бензалконий или хлоргексидин возникает вопрос: «нафиг вам вообще зеленка?». Зеленка дольше держится на коже и нужна, чтобы помазать уже заживающую рану (а вообще можно и без нее обойтись).

Обработка операционного поля: хлоргексидин, повидон-йод или спирт 70-96%.

Рекомендация для обработки свежей или открытой раны: промыть водой или антисептиком (перекись, бензалконий или хлоргексидин); намазать/насыпать антибиотик, если нужно; наложить повязку, смоченную антисептиком (как правило повидон-йод – дольше держится). Все.

Многие любят купать детей в марганцовке или растворах ромашки и шалфея. Вообще, это не имеет смысла. Купание в обычной воде хорошо само по себе. Хотя некоторые кипятят (лишь бы усложнить и заморочиться). Обработка антисептиками имеет смысл при развитии дерматита, опрелостей, повреждений кожи.

Соски лактирующим лучше обрабатывать хлоргексидином.

Антисептики для рта

Но что можно в рот можно и в задницу.

Состав иногда пугает, но чаще всего туда добавляют спирт, бензалкония хлорид, хлоргексидин и гексэтидин. Собственно это и есть действующие вещества. Цена ополаскивателя зависит от отдушки и еще какой хрени. Желающие заморочится могут растолочь таблетку фурацилина на 100мл воды.

(дополнено) При длительном применение хлоргексидин может вызвать желтые пятна на зубах. Не знаю, кому надо полоскать им рот на постоянной основе, но если полоскать планируется длительно, то гексэтидин и бензалкония хлорид предпочтительнее.

Антисептики для половых органов.

Спринцевание влагалища уже не применяется в принципе. Знакомая акушер-гинеколог в своей практике не применяла ни разу. Делать что-то подобное на дому ни антисептиками, ни водой не рекомендуется.

В качестве обработки операционного поля или ранки наружных половых органов применяются те же бензалконий хлорид и хлоргексидин.

Антисептики для глаз.

Зачем они нужны? Промыть глаза после травмы, от пыли, песка; во время конъюнктивита; отчистить от гнойных тяжей или корок; промыть линзы и глаза перед и после линз.

Заметьте, ими промывают, не лечат гнойные конъюнктивиты, увеиты и блефариты. В этом случае, чтобы подавить инфекцию нужны капли с антибиотиками или их пероральный прием. Знаете, что выбрать? Нет? Тогда к врачу.

Принципиальное требование к антисептикам для глаз – это их безопасность. Поэтому используются только самые нэжьные.

В отношении хлоргексидина для глаз есть небольшие сомнения. Это сильный антисептик, а задача не навредить. Есть данные и за, и против, поэтому если нашли в каплях – значит можно. Не нашли, но апокалипсис — значит можно в концентрации 0,05% или 0,02%.

Пиклоксидин 0,05%. (отличие от хлоргексидина в формуле – раскрытое кольцо). Вообще странно, что он рекомендован как антисептик для глаз, а хлоргексидин нет, концентрация таже. А нет, не странно, цена 300+р за фунфырик, все понятно.

Бензалконий как уже описывалось выше тоже присутствует в глазных каплях. И его концентрация там так же 0,01%, что ниже обычной в 10 раз.

Окомистин – разбавленный в 10 раз мирамистин (мирамистин - 0,1%, окомистин - 0,01%). По цене так же дорого.

Тоже странно, у бензалкониев и хлоргексидина одинаковый профиль безопасности. И точно так же хлоргексидин есть в концентрации 0,5% для инструментария и кожи и 0,05% для кожи и слизистых. Но это же мирамистин, государственное лобби хуйни, как не порекомендовать.

Борная кислота (2%). Эффективная, безопасная для глаз, рекомендованная и дешевая. Топ капли для глаз за свои деньги.

Серебра протеинат. Так же хорош для глаз, как и борная кислота, но дороже.

Антисептик для ушей.

Те же, что и для глаз. Антисептиками не лечат отит, ими промывают серные пробки. В зависимости от причины отита врач назначает капли с антибиотиками.

В итоге. Что положить в аптечку?

Бюджетненько можно оставить только хлоргексидин 0,05% или бензалкония хлорид 0,1%. Они реально для всего и борную кислоту (2%) для глаз и ушей.

Можно добавить повидон-йод для ран, хотя что мешает смачивать хлоргексидином? Если нравится нюхнуть спиртовые нотки перед тем, как засандалить шприцом в задницу осуждать не могу, но чем хуже хлоргексидин? А на крайний случай почти у всех дома припасена водяра. При длительном применении антисептиков в ротовой полости бензалконий, фурацилин или гексэтидин.

А теперь подробно о сомнительном

Мирамистин. При первом знакомстве мне он подсознательно не понравился. Все говорило против него: дорогой и на слуху, считают лучше остальных, но нет клинической базы, да еще и российская разработка, и гинекологи и косметологи его знают и любят (бабам легче впаривать). А что с ним не так я понял только когда увидел формулу аммониевых антисептиков и мирамистина.

Бензалконии (общая формула):

Мирамистин:

В этот момент я завопил от счастья: «Вот, я же говорил, что это просто дорогая хуйня!».

С химической точки зрения мирамистин просто один из ЧАС и даже слабее большинства из них. Так как чем длиннее боковая цепь СnН2n+1, тем слабее антисептические свойства. Самым лучшим считается бензалконий с С = 14, у мирамистина же С = 26.

Дорогая распиаренная хуйня. Возможно, взяли самый простой в производстве незапатентованный вариант.

А еще это яркий пример того, что хайп в медицине не подозрителен только вокруг чего-то обладающего базой клинических испытаний. Хороший пример здорового медицинского хайпа – новые пероральные антикоагулянты и глифлозиды, прорыв последних лет в фармакологии.