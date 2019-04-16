Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения.
Всем доброго времени суток. Извините за долгое отсутствие, вдохновения для гайда не было, а еще увлеклась созданием мода на карту, в стиме ищется как Good Map RUS/ENG.
И так, продолжаю серию гайдов на тему игры Kenshi. В прошлом гайде мы поговорили о способах заработка в игре и теперь, зная как это можно поднять денег, мы начинаем двигаться дальше. Сегодня будут затронуты темы бимов, строительства, фермерства и еды.
Вступление.
Перед тем как начать строить свою базу, я вам советую купить одно здание в городе, желательно вместительное, лучше всего брать разрушенное здание и ремонтировать его стройматериалами, т.к. это выйдет в 2-3 раза дешевле. Построить в нём научный стенд, кровати и разные хранилища.
Наймите одного зеленоземца или рой-принца (у них баф к науке) и пусть он работает за научным стендом. Это очень облегчит вам жизнь на старте.
После того как вы обустроили рабочее место для своего ученого в городе и изучили достаточное количество технологий, а так же расширили свой отряд, наняв несколько рекрутов, вы можете с лёгкой душой приступать к постройке своего маленького форпоста. Но для начала нужно выбрать место для его постройки.
Место для базы и биомы.
В игре есть 3 разновидности почв:
Аридно – засушливый климат (хорошо растут кактусы),
Болото – болотистая местность (хорошо растёт рис и пенька),
Зелено – плодородная почва (хорошо растёт пшеница, хлопок, овощи).
Так же в игре присутствует гидропоника, и т.к. ваш учёный давно сидит в городе и изучает, у вас уже может быть открыта гидропоника и тогда вам останется найти место с железом, камнем, медью, водой и ветром. Но если вы строитесь без гидропоники, стоит искать место для базы, где 2 биома очень близко друг к другу и имеют по 100% роста у культур.
Вспоминаем пост о расах и навыке наука, который помогает в геологоразведке, отправляем нашего учёного бороздить просторы мира Kenshi в поисках подходящего нам места.
На что стоит обращать внимание?
В первую очередь это ресурсы: камень, железо, медь, вода, ветер. Когда находите кучи ресурса медь/железо, тыкаете по ним и смотрите, сколько % отдача у ресурса, чем она выше, тем быстрее вы будете ее добывать, плюс лучше те кучи, где можно назначить больше 1го рабочего. Чтобы проверить наличие воды и камня, нужно зайти в режим стройки и выбрать каменоломню и колодец, навести на землю, и посмотреть, сколько % отдача, чем выше, тем лучше. Нужно найти такое место, где 3 ресурса (камень, железо, медь) находятся в относительной близости. Воду можно собирать с дождевого коллектора, его можно построить на крыше здания, но в таком случае вы будете зависеть от погоды, поэтому лучше строить колодец и искать место, где % воды стремятся к 100. Ветер нужен для работы ветрогенераторов, которые будут вырабатывать энергию для вашего поселения, есть топливные генераторы, но они довольно не практичны, поэтому в геологоразведке стоит обратить внимание не скорость ветра, чем она больше, тем меньше вам нужно будет строить ветрогенераторов и аккумуляторов. Плюс не забываем смотреть на тип почвы, если вы строитесь без гидропоники.
Во вторую очередь смотрим на местность, вам нужна в идеале, ровная поверхность для постройки зданий, близость воды так же будет плюсом, т.к. удобно строить ворота в воде, чтобы враги замедляли своё движение, и вы быстрее расстреливали их из турелей. К тому же, избегайте мест со скалами, деревьями, где ваши персонажи застревают, ну или в будущем не забудьте застроить их стенкой.
Строительство.
Вы нашли идеальное место, вам нравится прекрасный вид на океан, а земля в округе полна ресурсов. Пора приступать к стройке.
Не спешите строить сразу большую базу, это отнимет много времени и ресурсов, вы останетесь без защиты к приходу первого рейда (а рейд придет к вам, через короткое время, после постройки первой стены или чего-либо другого).
Стоит начать с самого необходимого, а именно: здание для кроватей и хранения ресурсов, стены, ворота, турели на стенах или зданиях и после этого, фермы или гидропоника. Стены не растягивайте сильно, вы их потом можете снести и вернуть ресурсы обратно, огородите только свои постройки и не более того. Ворота стройте U - образные, чтобы вы не ломали ворота своими турелями, защищая свою базу, а попадали именно по врагу. Если вы нашли место рядом с водой, так же строите U - образные ворота, максимально загоняйте стены в воду, а сами ворота на переходе воды и берега. Лучше всего поставить дозорную башню слева или справа от ворот и на её крыше строить турели (т.к. от высоты расположения, турелям идет бонус), башню так же можно использовать как здание для кроватей и хранилища. Кровати стройте минимум на количество персонажей в отряде, в идеале иметь запас на 1-2 кровати, т.к. если вы несете раненого на плече, то можете положить его в кровать. Зачем кровати в принципе? Во сне персонаж выздоравливает в разы быстрее. Например, спальник + 400% к выздоровлению, кровать + 800% к выздоровлению. Для того чтобы разложить спальник вам нужно купить или создать спальный мешок, имея спальный мешок зайдите в режим строительства, вкладка лагерь. Кровать находится в режиме строительства, во вкладке интерьер.
Смотрите заранее, сколько и каких ресурсов нужно на все эти постройки и собирайте их в городе в ящиках, в доме, где ваш учёный. После чего загрузите все разом во вьючное животное или рюкзаки и отправляетесь строить все необходимое разом.
Удобные кнопки для строительства: "<" и ">" повернуть здание, "[" и "]" поднять/опустить здание.
Фермы.
Одна ферма пшеницы + одна овощей/кактусов или одна ферма риса + одна овощей, могут кормить около 4-5 персонажей, если вы будете производить сложную еду, а не употреблять хлеб. Один фермер может обрабатывать 3-5 ферм, в зависимости от их размеров, выращиваемых культур и расового бонуса. Таким образом, 1 фермер может кормить около 10 персонажей в вашем отряде. Стоит помнить, что кроме обработки ферм, вам нужно перемолоть пшеницу в муку, в зерномолке, потом приготовить хлеб в хлебной печи и только потом на кухонной плите готовить еду.
Обязательно устанавливайте светильники около ваших ферм, в темноте накладывается штраф на любую работу, фермерство в том числе.
Хлопок и пенька взаимозаменяемы, обе культуры используются для создания ткани, но у них разные условия выращивания. Поэтому вам не нужно иметь обе эти культуры для эффективного развития. Но только пенька нужна для создания гашиша, из хлопка у вас ничего наркотического не выйдет.
Так же стоит понимать, что кактус/рис/зеленофрукт взаимозаменяемы, вам не нужно производство всех 3х пищевых культур.
Вся производимая еда:
15 питательность – Вяленое мясо – Сырое мясо х1
20 питательность – Жевательные палочки – Кактус х8, Вода х0,25
25 питательность – Варёные овощи – Зеленофрукт х8, Вода х1
25 питательность – Миска риса – Рисовая травка х10, Вода х1
30 питательность – Хлеб – Мука х1, Вода х1 (Мука – Пшеница х10)
50 питательность – Шаурма – Сырое мясо х1, Хлеб х1
70 питательность – Бутергроб – Кактус х8, Хлеб х1
75 питательность – Гохан – Рисовая травка х10, Зеленофрукт х8
75 питательность – Съедобный брикет – Зеленофрукт х8, Хлеб х1
Из данных о питательности можно сделать вывод, что без хлеба не обойтись. Вы можете решить производить «Гохан», но тогда нужно искать 2 биома (зелено + болото) рядом, могу сказать, поиск такой зоны будет проблемным, если не невозможным.
Поэтому вернемся к рассмотрению биомов. Пшеница (для хлеба, который нужен почти для всей питательной еды), растёт хорошо в плодородных землях, в некоторых не плодородных зонах можно найти 60% плодородности пшеницы. Например, в Пограничной зоне, но на своём примере скажу, у меня стояло 4 фермы пшеницы и собирали они недостаточно, т.к. очень большой шанс, что урожай испортится из-за неподходящего климата. На этих данных делаем выводы, что если начинаем стройку без гидропоники, выгоднее селиться в плодородных землях.
Так же, на старте игры вы можете обойтись и простой, не очень питательной едой, но позже желательно будет производить ту, что занимает меньше места и дает больше питательности.
Гидропоника.
Гидропоника исследуется на 5 уровне научного стенда. Для открытия самой гидропоники нужно 1 ИИ ядро, после этого нужно по 4 древних книги на открытие каждой культуры (пенька, рис, овощи), пшеница 2 древние книги, в гидропонике не могут быть выращены хлопок и кактусы. Для постройки одного парника нужно: 4 железных листа, 2 электродетали, 10 ростков культуры.
Культуры в парниках растут быстрее обычных ферм, но и вмещают меньшее количество культур. Парники гидропоники можно строить только внутри или на крыше здания, поэтому заранее постройте здание для ваших ферм.
Один персонаж может обслуживать около 20-30 парников, в зависимости от выбранной культуры и наличия у персонажа расового бонуса. В свою очередь если вы производите сложную еду с хлебом, то примерно, 10 парников пшеницы + 10 парников овощей/кактусов или 10 парников риса + 10 парников овощей, могут накормить около 40 персонажей.
Стоит так же знать, что болотные и речные ящеры, будут приходить кушать ваши посевы. Поэтому обезопасьте ваши огороды или будьте готовы давать отпор ящерам.
Так же как маленькие подсказки, не по теме.
В городе Хаб в разрушенных зданиях есть спальники, в которых вы можете бесплатно спать для восстановления своего здоровья. В барах, ночлежках за это возьмут денег, а в личные кровати/спальники вы даже не сможете лечь, так же есть и другие места с бесплатными кроватями, но их слишком много, поэтому берем для примера Хаб. А для того что бы узнать, бесплатный/платный ли сон вам предстоит, нужно тыкнуть на кровать и слева внизу вам напишет цену за ее использование.
Очень полезны наёмники, которых можно нанять за денежку, в течение 2 дней они будут телохранителями или охраной для форпоста на 4 дня. Вы можете с их помощью зачистить какое-либо место или безопасно добраться до другой локации. Цена за их услуги 2 000 катов сутки.
Тело на плече, как дополнительный рюкзак. Любой бандит может быть использован вами как огромное хранилище, ведь в него может влезть не только экипировка. Вы можете одеть ему рюкзак, а так же положить ему в инвентарь два заполненных рюкзака. Так же и себе 1 на плечи и 2 в инвентарь, итого у вас может быть 6 рюкзаков как рабочее хранилище. Но помните, что игра бывает, ведет себя не стабильно при перезагрузке, вы можете потерять тело, поэтому выгружайте из него всё на всякий случай. У меня были случаи пропажи трупов с плеча, живые рюкзаки ведут себя более стабильно, но они могут дать по тапкам, если вы вдруг потеряете сознание.
Всем спасибо за внимание, за ошибки не пинайте. Надеюсь данная информация будет Вам полезна. На этом я с вами прощаюсь, до следующих гайдов.
P.S.Напишите в комментариях, какие темы вам были бы интересны для гайдов.
а у меня живой рюкзак без руки и ноги, так что по тапкам он никак не даст)
Когда такая мысль меня посетила, я не играла, поэтому мысль быстро меня покинула хД
А идея очень хорошая))
ток его надо в клетку сажать потому что тож исчезнуть может если просто так оставить в запертом доме в другой локации
Нее, просто так оставлять вообще не стоит. Шанс очень большой что пропадёт. Из клеток они тоже часто телепортируются или сбегают если руки на месте. Поэтому ток носить на плечике. Труп с плеча пропадает, поэтому идеальный вариант это обрубок на плече. Не думаю что больше 1го такого огромного рюкзака нужно иметь, учитывая что есть еще бычки и гарру. 6 рюкзаков вполне себе, я вот только не пробовала рюкзаки лавочника забить и засунуть 6 штук в тело-рюкзак. Перевес будет или как обычное тело? А то там и сами рюкзаки по 100кг + лут.
я чет пока не находил рюкзак торговца, думаю попробовать вьюк, по описанию вроде как очень вместительный, с бычками и гарру вообще без мазы мне кажется, сразу за воротами города прибьют
Не оч поняла, с бычками прибьют? Рюкзак лавочника не продается, его только со спины можно снять через кражу или с трупа торгаша. Внешне отличается размерами от других рыжих рюкзаков торгашей.
ну я между городами в основном бегом перемещаюсь иначе сразу получаю люлей, поэтому упор на атлетику, а с животным не побегаешь, наверное, ну вот и дадут сразу по шее, с рюкзаком торговца попробую..
Бычки оч боевые ребята. У них масс урон+ошеломление врага рогами. Главное домашнего быка не берите, только вьючный или дикий. Раскачанный бык большую толпу врагов может завалить, гарру не очень эффективные бойцы. Бычки без модов на рюкзаки всем животным самые универсальные и крутые, они вам и шмотки поносят и хорошо в бою себя проявят и покушают из своего рюкзака. Животные которые не носят рюкзак едят или из кормушки или с земли, поэтому если вы берете в путешествие костепса, по незнанию, можно голодом его заморить, не удобно.
Бегом это хорошо перемещаться, но силу тоже надо качать, тогда взяли бычка на горб и побежали, это если вы жук и скорость развиваете максимально около 30+, все остальные расы имеют +- такую же максимальную скорость как и бычки, поэтому смогут бегать с вами рядом)
Хе прикольно) надо попробовать, я как-то кстати наблюдал, с удивлением, как один костепес захомячил трупак какого-то пирата, только шмот остался, а потом закусил мертвым рвачом) да, голод не тетка)
Класс) мои ток части тел таскали.
у меня еще вопросик, не сочтите за назойливость, была ли практика неуплаты налогов союзным городам и реально ли отбиться от акции принуждения к уплате?
Они будут каждый раз присылать в начале налогосборщиков, а потом уже рейд если не оплатите. Многие берут едой, оставляете в бочке 1 еденицу любой еды они забирают её и уходят. Отбиться реально, но смотря на каком этапе развития.
Отношения если испортятся будут только рейды.
едой это прикольно, с меня пока ток деньги трясли) большое спасибо за ваши ответы и ваши крутые гайды
Рада, что гайды полезны) буду рада и впредь отвечать на вопросы по мере возможности.
переломать.. всем заключенным.. конечности.. записал..
Лол, ваша идея вообще отрубить им конечности :D
Отрубить... всем.... заключённым.... конечности. Записали? хД
было бы не плохо)) я не все технологии изучил, но пока не могу так, только, на сколько я обнаружил, отрывать конечности может рвач, он мне этот рюкзак и сделал, надо домашнего завести и рюкзаки такие делать и продавать)
Чертеж шелушильни надо заиметь, у Саванта поедателя кожи в инвентаре лежит) Туда тело засовываешь и он руки и ноги чик-чик, главнео высунуть успеть и залечить.
Вау) шелушильня) мне нравится ваш практичный подход) обязательно попробую)
Ну... этот гайд уже рассчитан слегка на то, что вы не умираете при первом выходе за воротами, а пережили это нападение и понимаете в какой момент надо давать по тапкам =)
Навык атлетики в этой игре - мастхэв. На старте все фигня, но вот скорость бега стоит вкачать в первую очередь (особенно если стартуешь, как я - беглым рабом Святой Нации) За что мне нравится пустыня на Северо-Востоке (территория Союзных городов), там хватает людей, которых можно продать в рабы, а таская их на плече, ты еще и атлетику качаешь.
Неэтично, но Кенши быстро выбивает из тебя такие концепции.
Таская их на плече силу качаешь)
Атлетика одна из важнейших стат, как и крепость с силой. Остальное наживное и не так критично.
Вообще, старт рабом в этом плане - один из самых забавных в части прокачки. Тебя бьют - качаем хп, пытаешься убежать - стелс, атлетика, кражи. Еще я тренировал рукопашку и уворот "боями" с другими заключенными. Однообразно, но свежо - самый реалистичный симулятор попадания в иной мир в части социального положения протагониста.
Жаль, еды в локации мало - чем раньше свалишь, тем лучше.
Почему? У тебя голод в локе Возрождения за раба не упадет ниже 114-115 (не помню точно), т.е. он тупо остановится и не будет падать. Так что там можно вечно сидеть, пока до 100ки не добьешь навык или больше :D
Да? Блин, я думал, что там ты на самообеспечении - типа, что украл, то и съел...
А так, сидеть там до прокачки в мегаимбу уже реально неспортивно. Как сам вспомню, как убежал наконец, и через всю территорию Нации тащусь к Изгоям - вот это экшен. Еды мало, оружия нет, боевые навыки все еще ни о чем. Нарвался на группу голодающих бандитов, случайно привел их прямо на патруль паладинов, в начавшейся суматохе еле ушел. Вышел к одной из ферм, дождался ночи, вскрыл склад - наелся до упаду, вынес все, что влезло. В общем, знатное приключение вышло.
Ахаха, ну почему бы и нет. Каждый сам творец, песочница же =)
Кстати, вижу, Вы человек тертый в данной игре. Может посоветуете какие-нибудь моды годные из "Мастерской"?
Ох, сложно тут что-то советовать. Мне нравились моды на оптимизацию, но чет игра стала лагать в последнее время с ними только сильнее. Есть уйма модов, от карт, до рас и т.д. Я и сама на карту мод сделала :D если будет интересно в стиме Good Map RUS/ENG. Нет тут какого-то такого мода который однозначно стоит ставить) сейчас вот пытаюсь сделать текстуры на мод чувака который сделал расу тигров в игру, но текстуры у него просто жуть, вот ковыряюсь)
Привет:)
Где есть ядра ИИ кроме пепельных земель, короля Рыболюдей и на самом западе в море на затопленной станции?
Очень нужна турель пулемет, воюю с щеками, и всем болотным отребьем.
Стену они уже взорвать не могут, но ворота долбят по очереди, переключаться постоянно приходиться.
Спасибо;)
Привет. Купить можно только в Ровной лагуне и Чёрной пустыне у скелетов.
Остальные ядра, исследования и книги находятся в лабах и руинах рандомно. И количество и место каждый раз меняется при новом старте. Так что, только бегать по руинам как минимум. Я ядра встречала только в охраняемых лабах, т.е. там где пауки есть, в пустых только древние книги встречала. Плюс еще есть в обычных зонах, например, мне говорили что в форпосте СН на севере в дозорной башне есть, что-то из этого, но я не проверяла.
В дозорной башне овер докуя роботов пауков, просто кишит, несколько десятков!
Раз сунулся, пока нет возможности снять быков с ворот, постоянные атаки.
В Ровной Лагуне и Чёрной пустыне давно все забрал и выкрал много снаряги.
Мне очень помог в игре робот торгующий броней мастер класса в речной лабе.
Вверх от Скуина, Хаба, чуть правее от города где шарится придурок рой Бип, на север по руслу реки.
У него просто все украсть, не как в Чёрной Долине. 300 к с похода унес.)))
Не знаешь где усмиритель шеков?
Дозорная башня, это здание, там не только пауки бывают. Башню Святой нации поищите на Севере, там должно быть, что-то интересное.
Король доспехов сидит в локе Путь. А Бип находится в Безродном.
Король доспехов, как и Бип очень разговорчивый. Меня доставляли его диалоги.
А насчёт усмирителей, вот картинку сделала)))
От души.
Вы просто гуру в Кенши. Вечером пойду в город Край Мира.
Я думал у меня много часов наиграно))) 244 день.
Спасибо за помощь;)
У меня первая самая долгая игра была на 115 дней. Потом я стала делать гайды и понеслось :D
28 юнитов 5 быков, 2 робота на турелях постоянно, на двух дозорных башнях, чтобы ворота держали под перекрестным огнём, два повара на гидропонике, хлеб+зеленофрукт. Овердокуя съедобного брикета.
Три фермера, Бип там пашет тоже, три рабочих, но уже епланят, просто нечего строить ну и ударная группа, которую делю на тяжёлых и быстрых. Четыре собаки и один Гару. Он в бою никчемен, но на ранних стадиях показывал хорошую скорость.
Я хватаю собак на плечо и бегу к незведанной Лабе, бросаю их в случае сопротивления и обычно сметаю все с первого сейва.
У ГГ атлетика 95, сила 70, ловки 65.
Вот думаю кому голову Короля Рыболюдей продать, все у кого есть деньги со мной воюют.)
Ахаха, к слову о том кому продать голову. Я уже где-то писала, во дном из гайдов. Что если награду назначает несколько фракций, то можно преступника сдать, получить денежку, выкрасть и отнести 2й фракции и получить там денежку. А еще его можно выносить из города и снова сдавать той же фракции, денег не дадут, но дадут 2-5 репы.
У меня было 60 персов. Живки было не оч много, 1 краб, 1 козёл, 1 костепёс, 2 гарру и 3 быка. Т.е. тупо попробовала всю живку возможную, одомашненный бык, дикий, вьчный и т.д.
Насчет 1 скелет на башню... у меня на башне сидело 3 скелета и 1 рой с 70 турелями. И как-то всё равно пробивались, а у вас всего 2 скелета, везёт.
Рабочих мне тоже оч не хватало, т.к. строила большие здания для пленных боссов животных. И мне не хватало 2х станков по созданию железных листов. А еще ведь надо и стройматериалы и слитки железа и листы медные. Вообщем, стандартных 30 мне не хватало, поэтому я пошла дальше и отряд стал 60.
Как автоматизировать изготовление сложных арбалетов одним мастером? А то он залипает на одном из этапов, уже 3 стрелодельных станка поставил, пружинная сталь, чась и по-моему рычаг, в цепочке выстроил последовательность, но обычно затык у станка со сталью, которую он не хочет брать из станка и нести в другой станок.
Арбалеты я не крафтила честно говоря, только броня и пухи обычные. У меня были проблемы с тем что я одному много задач давала и он багался и стоял тупил. Лучше дать ему задачу чисто арбалеты крафтить, а ресы другому. Если это не поможет, тогда не знаю даже.
Там вроде немого, 4 стадии, но они последовательно делают сырье друг для друга.
То есть вроде 4 задачи - это немного, но для одного процесса вполне себе достаточно, чтобы мастер тупил.
Обычные прям вообще не проблема, они делаются из популярного сырья, можно даже полный цикл доспехов задавать, если все они на одном станке производятся.
Ну у меня было все не на 1 станке, т.к. скрафти кожу/ткань/латы, а потом на 3 станка еще шмотье. Это то что точно вспомнила. Когда оставила его чисто на крафт шмоток, он больше на багался, иногда ток тупил если ресов не было.
никак не пойму для арбалетов - турелей и гарпонов - турелей нужны боеприпасы? у меня арбалет - турельщик просто ей крутит в разные стороны и не стреляет, а на турель нажимаешь написано "заряжено 1/1" ((
Я не улучшала турели до максимума, поэтому с точностью не скажу. Для первого уровня турелей точно не нужны боеприпасы, для хай лвл вполне может быть, но это не точно)))
Практика показывает, что насчет производства питательной еды можно не заморачиваться вообще. Простых блюд (рис/овощи/палочки) хватает за глаза. После постройки трех-четырех XL ферм еду просто девать некуда, успевай только бочки строить.
Гидропоника при таком раскладе нужна только для выращивания культур, которые на имеющейся почве не растут вообще (либо для выращивания в городе).
В корне с вами не согласна. Если ваш отряд 5 человек, то да не имеет значение. У меня было расширение и максимально было не 30, а 60 в отряде (а можно вообще 256 сделать). И как вы думаете ваши 3 фермы прокормят? К тому же есть еще животные, которые тоже хотят есть и вам нужно или специально таскать им мясо или туда приготовленную еду класть. У меня было 2 гарру, 3 быка, пёс, козёл и в конце краб. И знаете они жрут как бы... не очень то мало.
У меня отряд в 10 человек спокойно кормится рисом с 4 больших ферм (при очень скилловом фермере). Еду складывать просто некуда. И при этом еще из остатков риса сакэ варится.
Если отряд большой - просто добавляете ферм и фермеров. Для производства хлеба вам все равно понадобится выделять отдельные фермеры и работников. А учитывая, что пшеница нормально растет только в зеленых землях - в пустыне или на болоте понадобится очень много ферм/парников. Так не проще ли вместо них сразу выращивать то, что на имеющейся почве растет со 100% урожайностью?
Производство хлеба сводится в итоге к закидыванию ресурсов, все остальное автоматика. 10 человек это так же маленький отряд и я писала в посте о том, что 2 фермы спокойно кормят 4-5 персонажей, так что вполне логично, что 4 фермы кормят 10 персонажей.
Не вижу смысла спорить, я считаю лучше более сытную еду производить, в итоге 1 забитая бочка сытной едой прокормит вас дольше, чем забитая бочка с не питательной едой.
К примеру, ваш отряд составляет 100 голов, ваш боевой отряд где-то вне лагеря, ваших фермеров отлупили и они лежат отдыхают. Как быстро закончится ваша еда? Моя вот доживет до момента когда фермеры нормально смогут нафармить и приготовить еды для 100 персонажей. А ваши?) В любом случае, повторяюсь, если вам так нравится, то почему нет? Играйте, я не утверждаю, что моё мнение единственно верное.
Если ваших фермеров отлупили да еще при отряде в 100 голов - у вас проблемы с обороной лагеря. Непонятно, где тогда были эти 100 человек и зачем они вообще нужны?
У меня 10 человек справляются с лагерем на болотах (тех самых, где ящеры, "красные сабли" и кровавые-матьихзаногу-пауки), причем практически с самого старта (сценарий "на дне"). Один фермер обеспечивает запас риса, который девать просто некуда уже и параллельно успевает фармить пеньку для топлива и т.д.
Забито 5 бочек (больше просто лень строить уже), остальной рис идет на сакэ - считайте, если хотите, на сколько их хватит отряду в 10-20-100 персонажей.
И я не утверждаю, что заниматься производством хлеба "неправильно". Если вам нравится - играйте так как нравится.
Но вы позиционируете ваш пост как гайд, и этот гайд утверждает что "что без хлеба не обойтись" - а это просто неправда :)
Проблемы с обороной) Вы думаете, что очень удобно следить за всем, что происходит у 100 и более персонажей? К тому же когда у вас не форпост на 10 человек, а большой город, который охватывает большую территорию, можно тупо не успеть добежать к фермерам вовремя. Но это всё просто был пример.
Я повторюсь, что нравится вам играйте как вам нравится, я не считаю правильным сидеть на производстве не питательной пищи и вы меня не переубедите, как и я вас =)
Да пост и есть гайд, вы считаете иначе? К тому же гайды пишутся кем? Людьми. На их опыте. И если вы внимательно читали "гайд", то могли бы заметить почему я так пишу, но вы выдираете удобные для вас слова. Я пишу о том что сложную пищу производить в целом профитнее, чем ту что на 15-25 питательности, а не о том, что без хлеба не обойтись.
Вообщем, давайте закончим диалог?)
Так я изначально написал, что исходя из моего "личного опыта" (200+ часов) нет вообще никакой необходимости производить сложную еду хоть на 10 человек, хоть на 100 человек + стадо гарру.
И писал я это даже не как упрек Вам, а как дополнение для тех, кто будет читать этот гайд - чтобы они знали что "без хлеба можно обойтись" и это проверенная тактика. И могли сами попробовать и решить что им лучше.
Но Вы зачем-то решили развязать спор, в котором вообще нет смысла - любой может на практике увидеть, что 3 порции риса/овощей по 25 питательности производятся быстрее и проще чем брикет на 75 питательности.
Как пожелаете)
Вы вот прям провоцируете :D
Чем проще 3 порции риса брикета? Зерномолка автомат, хлебная печь автомат, пришел закинул хлеб, закинул культуры и сделал. Только для этого нужны изучения и доп.ферма пшеницы, которая на поздней игре не требует особо внимания. И сложную пищу стоит готовить на том этапе когда это уже не вызывает такого дискомфорта.
Спор я начала, потому что была в корне не согласна, т.к. не вижу проблем в производстве брикетов и другой пищи, но она сытнее и занимает ровно столько же места.
Легкую пищу стоит производить на старте игры, дальше не вижу смысла распыляться на нее.
Вы же хотели закончить разговор?)
Тем, что нет необходимости вообще заниматься всей технологической цепочкой с выращиванием и обработкой пшеницы, которая нормально растет только в зеленых землях, а во всех остальных банально уступает в производительности "родным" культурам. Если база не в зеленых землях - то от персонажей, занимающихся на производстве пшеницы/хлеба, будет куда больше выгоды если направить их на работу с "родной" для земли культурой.
Не говоря уже о том, что производство простых блюд просто быстрее по времени.
Легкую пищу стоит производить всегда.
Сложную - если уже нечего больше изучать, некуда девать ресурсы и 60 персонажей бездельников :)
Не в плодородных землях, гидропоника в помощь =)
Да, хотела закончить, но вы снова настрочили и я не смогла не ответить.
Какое производство хлеба? Если оно автомат как и зерномолка, если вы изучили. Мне не понять этого, зачем тратить место и усилия на простую еду, если можно облегчить себе жизнь, изучив некоторые моменты и производить более сытную еду.
В автоматическую зерномолку нужно сначала пшеницу положить, которая в пустыне растет в 2 раза медленнее, а в болотах, емнип, не растет вообще. И вообще не понятно, зачем при таком раскладе тратить на неё время и рабочую силу.
А, гидропоника - это 5 технологический уровень и Ядро ИИ (+ две древних книги на сам парник для пшеницы), которое можно потратить на более важные вещи). И главный вопрос - а зачем? К пятому тех. уровню проблем с едой нет вообще никаких.
При отряде в отряде 60 человек, можно блин в пустыне в кактусовых палочках купаться - когда рабочих рук хоть завались, за 20 минут можно выстроить такое производство еды, что забудешь о проблемах с едой навсегда, хватит и на 250 ртов и еще останется.
Ну да, пустить весь отряд на добычу кактусов сранных. Я все же откланяюсь пожалуй. Спасибо за беседу)
Последний вопрос, если можно, не по теме.
А чем у вас занимаются все эти 60 человек?
Не издевка, честно, вообще не могу представить чем столько народу в кенши можно занять.
60 человек я делала, в первой своей игре. Потому что не знала какие рекруты стоящие, а сохранения оставались не всегда. И в кенши можно сделать 256 человек в отряде, так что 60 это не предел. Да и что значит зачем? Построить свою империю. Во имя сатаны конечно же! =)
Увы, сама игра в этом плане слегка не доработана и во многом не сбалансирована.
Я тоже сначала поставил мод на 256 человек. А потом узнал что 30 - уже дофига, их нечем попросту занять. Для производства много народу не надо, а управлять несколькими отрядами на вылазках в разных концах карты в kenshi тот еще мазохизм.
В итоге в больших поселениях большая часть тусуется на базе без дела, в лучшем случае стоят на турелях.
Ну во первых да, турели =) Их много не бывает.
Во вторых, если ставить производство на поток, то наберется оч много станков разных. Во вторых, если играть по честному, то для боссов нужна вкачанная команда, не будете же вы фемера своего для этого дергать? 256 конечно не нужно, но по мне так 30 мало. Около 50 самое то. Но в целом, если настраивать сеть магазинов всяких и т.д. можно ведь город опупенный сделать и тогда почему бы и не 256 =)
А так да, игра не сбалансированная и сырая оч.
К сожалению, массовые побоища, магазинчики и т.д. в игре весьма плохо реализовано.
А для боссов у меня есть основной боевой отряд - 3 мастера боевых искусств). Кровавых пауков голыми руками рвут. Они втроем всю святую нацию под корень могут вырезать.
А чем там пауков рвать то? Они дрыщи. Когда прокачанный они не проблема. С ЖестьКулаком сражались? Или королём пауков? А с Без лица?
Ну в текущей игре у боевого отряда статы (боевые искусства/уклонение/крепость) около 45.
В прошлой игре была такая же группа из двух персонажей, но уже 90+
С Жесть-Кулаком они не бились. А вот Кат-Лона и всю его братию вынесли вдвоем вообще не напрягаясь.
Боевые искусства - крайне имбалансный путь. Персонажи очень быстро становятся вообще непобедимыми.
Я боссов толком не трогала еще) только через оглушение в основном.
Да зачем пинать) проблема в том, что в Хабе или других городах, вы можете строить только внутри здания и никак не за его пределами. Это мб удобно если у вас хотя бы есть гидропоника уже, т.к. без огородов вы не выживите. Без гидропоники даже смысла нет, ну разве что вы будете по кд обчищать пару городов на хавку. Но когда у вас 100500 рыл это крайне не удобно и время затратно, а так ковыряются в огороде и в городе всегда есть еда.
Вижу пост про кенши - ставлю плюс.
А вообще пост хороший.
У меня сейчас идет переезд с одного места на другое. Был прям возле хаба, сразу как с горы спускаться если идти в скуин, и чет форпост разросся и места перестало хватать.
А переезжаю севернее стопки, там хоть и аридно, но уже выучил гидропонику. Места теперь завались, есть где развернуться.
Бесят только святоши, которые приходят с патрулем, видят женщину и хотят уже бежать докладывать инквизиторам, лол
Обожаю кенши
Рада что вам нравится =)
СН такие, хорошо если скелетов/шеков/жуков не увидят. Женщину с молитвой они выслушают, мол тебе нужнее бедное ты создание :D
На деле если, на моих женщин людей ни разу не нападала СН, хотя всё говорит о том что должны. Мб у меня не было каких-то условий для этого хз.
А есть годный ру ютубер с лп по этой игре? Кто не забросит её после пары прохождений и хотя бы имеет представление о механиках
Что значит ютубер с лп? Я смотрела вот этого.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYomLqkNjriYnlLFaEEb3...
Ясно, спасибо) В любом случае скинула хорошего ютубера по теме Кенши.
вот хороший стример, правда я не знаю будет ли он продолжать снимать игру
https://www.youtube.com/channel/UCi3F6nnD30lbPqD5oKTIETQ
У него всего 1го видео посвящено Кенши, еще и формат.... тупо со стрима, 2.5 часа и нафига оно? Тематические видео гораздо полезнее.
@Himari, привет, не подскажешь, можно удалить (снести) свой форпост?
Я поставиль обработку железа и ветрячок, они были недостроены, но уже появилась метка моего форпоста и ко мне попёрлись святые со своими молебнами меня окучивать. Быстренько удалив постройки, всё подобрав, всё равно остаётся метка, и я так понимаю они продолжат ходить ко мне. Можно ли совсем убрать эту метку и вновь стать свободным? Пасиба)
Привет. Не в курсе, извини) Я даже поспрашивала, но те кто мог знать тоже не в курсе(
Всё ок, просто впечатлили твои познания тонкостей, кажется ты знаешь многое.
Там оказался мой неудаленный навес, поэтому форпост якобы ещё существовал (такая фигня может быть например от оставшегося факела или забытой вещи — надо прошерстить и всё удалить и собрать, тогда форпост исчезнет).
Однако событие о приходе в наш лагерь поборников остаётся и обновляется, но когда приходит время просто никто никуда не выдвигается (лагеря то нашего больше нет, так что и идти некуда).
Думаю если поставить новый они попрутся туда, однако это пока не проверено.
Ну, я то думала ты подчистил всё. Поэтому искала инфу о том как удалить не удаляемое :D
Ну, я на самом деле многого не знаю, т.к. уже некоторое время не играю. Да и... чистой игры, без уделения время гайдам, я поиграла около месяца +-. Как начала писать гайды, я уже перестала играть для себя, а сейчас вообще в сурв марс играю)
@Himari, а, ещё если знаешь, подскажи, как удалять постройки/деревья и т.д. с помощью shift+f12.
Вообще по этому функционалу гайдов не хватает.
Ну я не очень осведомлена, через меню разработчика, там можно как ставить любые объекты, так и удалять. Вызвав его shift+f12. Вроде так.
Очень подробный и полезный гайд.
У меня домик на побережье) там где крабиков можно купить.
Спасибо за тёплые слова, рада что гайд полезен =)
А побережье, выгодно тогда заиметь союз с крабовыми налётчиками. Будут вас дефать =)
Спасибо за совет. Пока они на меня только нападают с моря)
Там к лидеру их поселения подойдите, вроде есть с ним разговор о союзе. Но только в начале купите краба, они не ведут диалогов с безкрабовыми :D
А еще там потом можно купить крабовую броню.
Крабика я купил, а вот лидера пропустил. Безкрабовым быть как то фу)
А он там в самом большом здании по центру сидит, в поселении ближе к океану, та что ближе к суше, просто деревня без лидеров, но крабов там тоже продают =)
игруха отличная! Спасибо за гайд, очень полезно, давно хочу начать собственное производство пищи, но не знаю с какой стороны подступиться. Все гайды в инете давнишние, уже куча обнов вышла и инфа в них неактуальная. Сейчас у меня уже довольно большой отряд (8чел.), более-менее одеты (хоть не в тряпках и не с палками), закорифанился с Шиноби и прикупил разваленный дом рядом с их башней в городе Хаб. В кармане что-то в районе 30к деньжат. Всё. Проблемы начались с едой: все что добываю с бомж-бандитов и продаю, приносит ровно столько денег, сколько хватает на покупку еды для выживания и поиска следующих бомж-бандитов :) Так далеко не уедешь и рано или поздно, придется опять пристраиваться к залежам меди и железа, добывать и продавать (собственно, на чем я и сделал первоначальный капитал). По Вашему гайду можно что-то попробовать начать в плане производства еды.
Еще вопрос: в Хабе, после очередного паровоза бандитов и разборок, пропал бармен. Теперь не могу торговать в городе и это очень напрягает, приходится бегать к соседям. Я так понимаю, что его убили, хотя тут кого-то убить надо очень постараться, да и стражники своих всегда лечат и откачивают. А тут в суматохе пропал и нет его уже второй день. Новый торговец не придет по разнарядке ? :) Без торговца делать в Хабе на данном этапе нечего, получается и дом зря купил, и с Шиноби зря задружился за 20к и теперь надо перебираться в другие города?
у меня новый бармен не появлялся, приходилось менять место жительства.
я пробовал несколько методов заработка - но самые выгодные как я заметил - это воровство и производство оружия/брони.
Где-то в интернете находил гайд по заработку на покупке шкурок и переработки их в кожанки торговца(вроде так называлось) с неплохой отдачей.
У меня тоже есть весьма обширный гайд на тему заработка. Насчет бармена, на сколько дней вы вывели всех из города? Или вы сидели напротив прилавка бармена и ждали?)
У меня лично несколько раз пропадали бармены в Хабе, но всегда возвращались.
надолго, успеть основать свое поселение, отстроить все до 4 уровня, но бармен так и не появился
Так вот, долго искала этот комментарий среди прочих, фух)
Когда я собирала инфу для какого-то из гайдов, обратила внимание, что нпс в Хабе пропали. Т.е. даже ниндзя нет, сейчас искала книги по трактирщикам, чтобы собрать инфу для охоты за наградой и нпс до сих пор нет. Так что, возможно у стим версии есть какая-то проблема?
возможно проблема в стим версии, хотя у меня была пиратка, возможно дело в разных версиях(я свою уже не вспомню). Но я сам в некоторых более старых гайдах встречал что какой-то город могут вырезать враги/игрок и все, город чист.
Сам я встречал баг когда приходишь в город, а там никого, хотя в лавках торговцев были вещи(воруй - не хочу), мимо проходили караваны, проходили банды, но НПС не было.
Еще часто читал отзывы, что убивали бармена в трактире рядом с хабом и он не возрождался.
Возможно дело в комплектах модов(хотя у меня вроде не было модов влияющих на окружающий мир)
Спасибо что нашли)
У меня тоже было такое, что города были пустые. Причем начинала новую игру, прибегала в Скуин, а он пустой. Т.е. его не могли вырезать в самом начале игры. Хаб так же, там не ходят такие враги которые могут взять и легко вынести стражу бара, она там довольно сильная. Поэтому я уверена, что это какой-то баг, влияет ли на это какой-то мод или игра сама по себе создаёт его, тут я хз =(
Насчёт модов, заметила, что если мод создал уже проблему. От него нужно отписаться и вероятно вообще от всех модов, в приатке удалить вероятно все моды, и поставить заново. Иначе почему-то остаются проблемы.
Странно, а игра стимовская или пират? Мне просто интересно, на пиратке на совсем он не пропадал, в стиме пока в принципе не сталкивалась с такой ситуацией.
Возможно перенос игры мог бы помочь.
С Шиноби не зря дружились, они почти в каждом городе сидят) А не только в Хабе.
Бармену скорее всего выбили ноги и он валяется где-то, приходит в себя. У меня тоже пропадал так на время, потом появлялся. Если я правильно поняла систему, то вот такие места не могут остаться пустыми, даже если этот нпс как-то сдох, то должен заспавниться другой.
Насчет еды, раз у вас есть здание, стройте в нем научный стенд и сажайте туда человека с бафом к науке. Начинать строить свой город без изученных основ не стоит совсем. Это будет провал полнейший, вы будете убегать от рейдов и тратить в пустую время. Начинать нужно в тот момент, когда и ваши персонажи слегка уже подкачались и учёный уже чет там наизучал.
Прошлый гайд о заработке почитайте) Чтоб не было проблем с покупкой еды.
Справедливости ради делать в Хабе вообще нечего ) Идешь в другой город, покупаешь там дом, ставишь в нем сундук с медью и корзину еды. Делаешь автодобычу ближайшей меди в сундук, время от времени выгребаешь оттуда всю медь и продаешь. В корзину набиваешь еды, чтобы персонажи ели автоматом из нее.
Дальше дело техники, изучаем основные технологии, качаем персов незанятых добычей и идем строить базу.
Способ не быстрый, но надежный )
А чем Хаб отличается от описанного вами? Там так же можно купить дом, там так же есть куча меди. Не вижу разницы, если начинать за Странника, то Хаб идеальное место.
В Хабе мало торговцев, а для подготовки к экспансии и для изучения нужны ресурсы.
Около Хаба находится много городов, например, Скуин, Стопка, Плохие зубы, Акула. Поэтому нет проблем с торговцами, совсем. Хаб находится в центре и имеет легкую доступность к другим городам. Поэтому для меня, если мы говорим о выборе города, а не форпоста, Хаб лучший выбор для новичка.
Если нужно бежать в другой город - это уже недоступность и это проблема с торговцами ) В нашем ленивом случае одного города хватает за глаза, например Скуина (куда легко перебраться с Хаба) где продается всё и денег у торговцев достаточно, чтобы сбывать им много меди, а также есть бары для наема рекрутов.
Впрочем все это дело вкуса.
Меня в один момент забавляло жить в Трауре, построив там ветряки для запуска местных железных рудников.
Когда вы выходите на уровень того, что вам недостаточно скупать ресурсы в одном городе или все деньги в городе закончились, т.к. к примеру спец/мастер шмот дорогой, если его продавать, а не в печку кидать. Так вот когда такое происходит нужно идти в другой город. Если у вас нет своего производства стройматериалов, железных листов и т.д. одного города вам будет очень мало, даже скажу что 3 городов будет мало. Т.к. здания требуют по 50-60 ресов разных, те же здания типа С-IV. Поэтому мне больше нравится сидеть в центре откуда легко доступны все города, плюс качается атлетика, пока людишки бегут из Хаба куда-либо. Так что да, дело вкуса =)
Но опять же, Хаб для меня это... ммм... перевалочная база, я начинаю с него. Я не строю свой город около Хаба.
Построил свой первый форпост: 1 маленький дом на отшибе, 1 дом побольше, неподалеку всё необходимое для жизни.
Во время слабого набега закрывал дверь в большой дом, враги забегали в маленький и там оставались до окончания набега. Во время большого набега забирал еду из дома, поскольку запертые двери просто выламывали. В остальном так же, враги просто бегали между двумя домами, при этом не мешая никому работать в отдалении. В общем ИИ меня не впечатлил.
Построил большой форпост.
Первый же набег Нинзя Черного Дракона подошел к воротам и открыл ее, войдя без всяких проблем - никакие настройки личное/частное и открыто/закрыто не помогли. В итоге пришлось спасаться бегством и ждать, пока они свалят.
Еще произошел баг, когда при окончании набега враги не ушли и продолжили бегать между домами, пришлось по одному выманивать и убивать.
У меня всегда враги остаются, пока их не ликвидировать/заплатить дань/отдать еды. Я обычно оставляла в бочке для еды 1 штуку любой еды, они ее забирали и уходили.
Легче построить сарай вне ограды, поставить в нем контейнер с едой, вход заблокировать 2 сундуками. При рейде НПС начинают выполнять команду "грабить город", но так как путь перекрыт, то просто стоят на месте. Легко расстреливаются из турелей.
Лол, ну как вариант. Почему бы и нет.
Меня напрягали вечно жужжащие мухи около трупов, пока их сожжешь, разденешь и т.д. Ненавидела этот звук, поэтому старалась максимально не сражаться с теми с кем можно не сражаться около города)
есть вариант еще что будет на набег, а захват места, тех ребят либо перебить, либо искать новое место для жизни.
Ну, ниндзя черного дракона/королевство шеков уходят взяв еду. Насчет СН и СГ не знаю. Но строить свой город в любом случае нужно тогда, когда или на турелях сможешь перебить рейд или в лоб навалять или есть один прокачанный вор в убийство))