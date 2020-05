Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения.

Итак - великий, и очень профитный, путь превозмогания - из грязи в князи, или как минимум в "главари" небольшой и весьма злой банды, начиная прямиком из рабства. Сей гайд несет в себе очень много советов касающихся конкретно этого игрового старта, которые будут малополезны в других, а так-же кучу не очень честных приемов, что могут испортить удовольствие (уровня dwarf fortress - loosing is fun) для начинающих игроков.

FAQ (просто куча вопросов и ответов, которые возникали у меня в процессе игры, и которые проще вынести в отдельный блок)



Q: Я сломаль в карьере!

A: Бывает. Для этого есть "перенести сохранение" - чинит 90% проблем со стражниками застрявшими под картой, закончившимися стражниками-надсмотрщиками, вторжением клювастых тварей или закончившимися потенциальными рекрутами. Из минусов - заодно чистит всё что лежит на земле.





Q: Персонажа избили и не лечат.

A: Надо "перепнуть" охрану - можно другим персонажем вытащить раненого из клетки и кинуть охране под ноги, или устроить бучу рядом с клеткой с умирающим - может в этот раз вылечат.





Q: Пустая клетка заперта на замок, что за фигня?

A: Такое случается когда стражник пересаживает раба в другую клетку, пустую клетку можно спокойно взламывать для прокачки.





Q: Почему персонажи так отхватывают в бою?

A: Голод и кандалы сильно режут характеристики, это помогает в их прокачке но мешает в бою, для настоящего замеса желательно предварительно поесть и сбросить кандалы, для настоящих скрытных забегов по лагерю можно просто снять кандалы.





Q: Перестали выпускать работать, что делать?

A: Ночью в скрытности сменить клетку, можно посмотреть на квадратные рабские домики - там где много рабов в клетках - туда имеет смысл прокрасться и занять одну из клеток.





Q: Статус "беглый раб" - пока не заметили но что сделать чтобы не побили?

A: Снять кандалы и надеть обратно - у персонажа вернется статус "раб" и персонаж включит работу "покорный раб" - побежит по рабским делам на текущее время суток (ночью в клетку, днем работать). При любых попытках избиения стражей можно прятаться в клетку.







Q: Все немного долго и скучно.

A: Ускоряемся, скорость игры можно поставить побольше, или на паузу, пауза - лучший друг человека, позволяет как следует контролировать кучу персонажей в разных местах на разных работах.





Q: Какие моды поставить?

A: Better Map - карта круче, Martial Arts Not Everywhere - чинит веселые случаи когда ты в бою ломаешь мечнику руку и он вместо 10-20 урона мечем пробивает тебе 50++ с кулака одной левой, Hive Soldier Drone Buff - если будет охота играть ульями или охота веселее играть против ульев, солдаты действительно треш какой-то по умолчанию без этих баффов.