Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения.

*Кенши - весьма эксцентричная РПГ с японским оттенком бытия, как тот самый комиссар Жибер в Такси 2, как рассказывал автор игры - все это было сделано под сильным влиянием идеи ронинов, шляющихся по пустоши без еды и всего прочего. В результате получился термоядерный хардкор с двойным постапокалипсисом, карающим геймплеем и отсутствием каких-либо квестиков. Или как ее метко назвали - симулятор бомжа . По тегу Kenshi найдется и годный обзор игры, и годные истории.

Немного введения - это эдакий гайдик по одному из вариантов начала игры в Кенши* - начало в рабстве! В комплекте с гайдом будет немного общеполезной информации об игре, куски истории мира и просто всяческий трёп. Вообще стартов в игре довольно много, разной степени упоротости, но этот - мой любимый. А все из-за его неординарности и простора для его эксплуатации.

Симулятором бомжа игра является при обычном, дефолтном начале - ты один, у тебя ржавая хрень вместо оружия, все характеристики в 1, вокруг город в котором аж два целых домика а остальное лежит в руинах, враги меньше чем по десятку человек не ходят а дальше крутись как хочешь. Полная свобода действий и боли. Безнадёга отсутствия прокачанности, бомжи-рекруты еще хуже тебя. Такая мини-загадка, "Кто стоит в баре со всеми характеристики равными 1? Тот и только тот, кого ты сможешь рекрутировать к себе в отряд!". Гайд не будет объяснять такие абсолютные основы бомжевания, и рассчитан на тех кто поиграл уже хотя-бы минут 10-20 на стандартном старте и имеет легкое представление об игре, или на желающих насладиться моей писаниной и косвенно через нее офигенностью проработки геймплея в Кенши.

Отдельно приветствую моих аж тридцать одного подписчика (и @GodFrey51 , который специально попросил позвать), учитывая что до пятницы вас было лишь четверо - 27 из вас тут именно за этим - за гайдом по рабскому старту в Кенши, остальные четверо - извините, это таки не Стелларис, и вообще по нему писать что-то тягостно, потому-что геймплею трубу шатают чаще, чем меня пробивает на текст (шатают два раза в год, на текст пробивает реже) или хотя-бы на эксель для сравнительного анализа чисел урона и прочего.

Итак - великий, и очень профитный, путь превозмогания - из грязи в князи, или как минимум в "главари" небольшой и весьма злой банды, начиная прямиком из рабства. Сей гайд несет в себе очень много советов касающихся конкретно этого игрового старта, которые будут малополезны в других, а так-же кучу не очень честных приемов, что могут испортить удовольствие (уровня dwarf fortress - loosing is fun) для начинающих игроков.

Вообще я сгущаю краски, рабский старт является одним из самых простых, да еще и самой своей структурой не даст уйти в мир и умереть от встречи с толпой голодных мужиков в тряпках и вооруженных палочками, раньше чем ты сможешь хитростью или боевыми навыками пробраться мимо как минимум пятерых вооруженных стражников - идеальная песочница где тебя чуть ли не насильно прокачивают.

Создание персонажей

Вообще создание персонажей особой ценности кроме эстетической, а так-же комбинации раса-субраса-пол, не несет - в игре есть пластические хирурги почти в каждом баре - с радостью и за сущие копейки они отрихтуют персонажа что сам Окран не узнает (в пределах изначальной расы и пола), даже имя перебьют. А пока будет загружаться этап создания персонажа есть шанс успеть прочесть весь весь этот гайд...

Старт в рабстве подразумевает двух персонажей (в стиме для любителей был мод урезающий его до одного персонажа) но невозбранно растягивается позволяя в процессе нарекрутировать приличную часть рабов к себе не покидая "тюрьмы".

Начинаем мы в рабстве у "Святой Нации" - местного религиозного государства, отличающегося весьма суровым нравом по отношению к существам, своим существованием нарушающим религиозные догматы, святая нация очень привередливы, они не любит тебя если ты: - Шек (гуманоиды покрытые рогами, костяной бронёй и воинским самомнением, последнее небезосновательно), - Улий (странного вида гуманоиды, являющиеся индивидуумами, отколовшимися отобщего разума улья, три вида играбельны - рабочий (работает), воэн (дерется, на удивление весьма ниже среднего боец и не носит шлемы - и то и то лечится модами), принц (думает и говорит за остальных), а так-же королева в виде уникального НПС), - женщина любого вида (из играбельных - Шеки и Люди), - раб (особенно беглый), - не читал их любимую святую книжку Святое Пламя (не носишь ее в сумке).

В свою очередь критерии для любви Святой Нации к тебе очень просты: - человек, мужчина, со Святым Пламенем в сумке, не похож на раба.

Крайний случай - если ты скелет (местное название разумных андроидов) или у тебя есть протезы - тогда ты ересь, и тебя даже в рабство брать нельзя, по этому в этом старте начинать за скелета не дают.

Главные критерии раба у Святой Нации просты до невозможности - если оно сидит в клетке - оно раб (запомните, это потом может пригодится), если у раба отсутствуют кандалы - нужно их надеть на раба, если у раба отсутствует роба или присутствует другая одежда - ее надо заменить на робу (но не всегда), если раб волосатый - его нужно побрить (а Шекам - обпиливают рога). Любой соответствующий этим критериям, вне клетки и не работающий - будет избит и посажен обратно в клетку (к счастью вылечить они обычно не забывают), а после достижения некой здоровости - выпущен пахать на благо нации.

И по этому стартовых персонажей я сделаю наименее привлекательными для дружбы со святой нацией - женщины и Шеки (а еще за ульев в рабстве я уже начинал), а имена банально уворую из википедии и жестоко обработаю переводом.

Минутка информации для отыгрыша: Шековы рога - социально значимы, Шек без рогов - лох и прочий недостойный элемент их воинского общества, на персонажах игрока это увы никак не влияет, но для отыгрыша - почему бы и нет?

Тюрьма (вводная)



Итак осмотримся (на паузе) - этот замечательный образчик лагерной архитектуры зовется карьер Возрождение, основные цели - копать камень в кучах камня, работать с машинами делающими из камня не камень, косвенно - строить статую (геймплейно не отражено но подразумевается).

Архитектурно-геймплейные нюансы:

- столбы (1) служат для содержания рабов как и клетки в домах, но в наличии только на улице, - квадратные домики (2) служат для содержания рабов и стражников условного типа "надсмотрщик" - эти стражники выгоняют рабов на работу, загоняют обратно, и стоят над душой в процессе, как ни странно - они твой бро. - круглые башенки (3) содержат стражников типа "охранник", эти ребята бесполезны, ночью спят, днем стоят на постах, в основном по бокам от всяких дверей - они не бро. - ворота - заткнуты пятеркой стражников типа "охрана дворца" - эти ребята твой главный враг на пути к свободе, не едят, не спят, стоят в воротах и бьют отклоняющихся от КРИТЕРИЕВ рабов, но если тебя по работе отправляет за ворота - они и слова не скажут против. - машины и кучи камня (4) - места работы для рабов, камень бить киркой, машины тыкать руками. Все это чисто визуально - к сожалению камень из куч никуда не носится а машины ничего не делают, хотя и могут, из куч реально можно добывать камень а в машинах перерабатывать его в строительные материалы.



Суммируя - охранников в башнях ночью можем глушить (чтобы прокрасться наверняка понадобится МНОГО скрытности, и снять кандалы), похищать и избивать тренируясь на них, охранников в квадратных домиках - не трогаем, если мы их всех измордуем - рабов перестанут выпускать погулять, охранников у ворот можно будет со временем по ночам разобрать отвлекая одним персонажем и глуша сзади другим из скрытности.

Первым делом просто оставайтесь на месте (а можно сесть в клетку или привязаться к столбу как советует описание этого старта) - это поможет прочувствовать все превосходство Окранита с мечем в униформенной броне над любой другой гуманоидной формой жизни мира Кенши, одетой во тряпьё и с единичками вместо характеристик. К несчастью для последователей Окрана - не все остальные гуманоиды настолько-же слабы, что ставит крест на Окранитском мировом господстве.



Намечается наша основная цель - как и всего этого гайда - не просто банально выйти из лагеря, а выйти наиболее приспособленными к жизни в окружающем мире виде. Виде, который, как по мне, является разухабистой толпой не менее чем из четырех джекичанов в оранжевых обносках с полными карманами лута. Можно конечно выйти в полном наборе Окранитской униформы, и профессиональными мечниками, только это сложнее - броню и оружие (нужные для прокачки защиты, атаки и владения оружием) у нас отбирают, стражники без оружия любят ломаться, а вот навык ближнего боя и уворота отобрать не могут, да и для тренировки нужно только бить людей. В дальнейшем толпа джекичанов закупается арбалетами, и тех врагов что в рукопашную убиваются плохо кайтит и расстреливает, а при потере конечностей - заменяет их на очешуенные протезы ВО СЛАВУ ОМНИССИИ, но про это уже не в этом гайде.

Минутка религиозной политинформации - Окранитское (т.е. святой нации) верование заключается в Окране - типовом боге мужчине, победившем темную богиню Нарко (ага, то-же самое но буковки задом на перед) и ее скелетов, предотвратив Большой Пиздец. Что и объясняет нелюбовь Святой Нации к женщинам, скелетам и ксеносам. Учитывая произошедшие в мире Кенши Большие Пиздецы (их два) Окранитская вера весьма вероятно имеет под собой некую историческую основу, но на данный момент они просто грёбанные патриархальные луддиты (с) на протяжении почти 60 поколений.

Тюрьма как качалочка.

Сразу напоминаю, или уточняю - некоторые действия находятся в выпадающем меню при клике левой кнопкой, это может быть необычно в текущей эпохе засилья полуконсольных игр в конец забивших хрен на все естественные возможности управления мышью.

Характеристики (или "качества" и "навыки", если как в игре) - их можно поделить на несколько типов в контексте рабства: - качаются вот прям совсем сами - атлетика, сила, работа, - качаются действиями легко и незаметно - взлом, убийство, скрытность, крепость, уворот, - качаются действиями с небольшой затратой усилий - ближний бой, медицина, - качаются действиями сложно - защита, атака, владение оружием всех видов, ловкость, - не качаются в тюрьме - внимательность, робототехника, все связанное со стрельбой, производством и наукой

(здоровье до лечения, и после, со временем оно станет полностью желтеньким и восстановится)



Вот мы сидим в клетках и лечимся после побоев - частая ситуация. Обратите внимание на ХП конечностей - если оно упадет ниже -100 и по конечности попадут режущей атакой (напоминаю - у стражников мечи, мечи режут) - конечность покинет тело, потерю руки еще можно проигнорировать, а вот отсутствие ноги на таком раннем этапе будет действительно досадным недоразумением (об этом отлично рассказали тут), так что главное в рабстве - мало ХП у конечностей - не выёживаемся. ХП "не конечностей" уйдет в -100, это смерть, но обычно охрана гораздо быстрее тебя забинтует, а в бою с ними замордоваться от полного ХП до -100 почти невозможно.

Заодно первая характеристика - крепость (тафнес), он отвечает за живучесть и количество снятого ХП до потери сознания, качается просто: бьют - крепчаешь. В принципе о характеристиках персонажа максимально хорошо говорит подсказка в игре, так что я про них буду мало, и в контексте что и как качается. Качается просто - когда у персонажей полное ХП - нападаем на стражников. Можно разбавлять - один персонаж побит и лечится, второй качается активно (третий бегает работает качая силу или атлетику).

Кнопка "скрытность" и избитый персонаж - если включить "скрытность" персонажу без сознания, то когда он вернется в сознание он не будет вставать, это позволит не быть избитым стражниками сильнее, чем нужно - процесс лечения раба может затянуться на долго и иногда стражники сначала лечат а потом уносят в клетку, пусть лучше персонаж прикидывается мертвым и даст отнести себя в клетку чем подскочит и отхватит излишней тренировки "крепости".

Взлом: пока мы в клетке и в сознании - а еще если нас не берут на смену (ага, рабов больше чем работы) качаем взлом. Взлом качается элементарно и с устрашающей скоростью - взламывай свои кандалы и свою клетку, но только свои, есть один важный нюанс, который я опишу чуть ниже в разделе "сокамерники как рекруты". Нечего ломать? Можно выйти и зайти в клетку. Не стоит пугаться угрожающих цифр "шанс взлома 3.14%" - взлом работает по другому - персонаж будет колупать замок пока не получится его открыть, попутно качая навык. Только самые крутые замки, вроде сейфовых, имеют определенный порог навыка для взлома, кандалы, клетки и столбы ломать можно сразу.

Атлетика: выпустили работать - ничего не делаем, в смысле управление не трогаем - у персонажа есть работа "покорный раб" в окошке справа, и она означает что персонаж на автопилоте носится по карьеру и делает что надо рабовладельцам, попутно качая атлетику. Если волка ноги кормят - то персонажу в Кенши ноги - основа жизни. Ниндзя? Убегаем! Орбитальный лазер? Убегаем (и не ходим туда днем больше)! Людоеды? Убегаем! Бешеные скелеты? Убегаем! Гигантские крабы? Убегаем! Роботы-пауки? Убегаем! Гурчащие вам в след непристойности рыболюди? Убегаем! Клювастая мразь? А вот тут вряд ли - они бегают под 32 мили в час, просто не встречайтесь с ними...

А теперь маленький эксплойт - качать работу работой в рабстве - малополезно, а атлетику гораздо нужнее, так что если рядом нет охраны, и на нас никто не смотрит, делаем маааленький шажок пол метра в сторону - персонаж бросает нынешнюю работу и бежит за новой в совершенно другое место, а пока бежит - качает атлетику

Сила: когда персонаж начинает легко выдавать 20-23 миль в час даже в кандалах, этой скорости достаточно чтобы аки колобок уйти от Бабушки и Дедушки, значит настало время силовых тренировок. Сидя в клетке на виду у стражи взломаем кандалы, и... сняв прячм в сумку - тадам! Готово! Получаем новые, ломаем, в карман, пока не получаем красивую цифру перегрузки и силы. Теперь бегая персонаж качает не атлетику а силу. При этом НПС умудряются испарять свои кандалы сразу-же после взлома и совсем не пользуются возможностью носить открытые кандалы что-бы в нужный момент выбросив их сделать ноги.

Скрытность: встаем на столб и включаем скрытность, скрытность качается когда кто-то ее "испытывает" - банально стоя на столбе или в клетке в людном месте постоянно кто-то подвергает испытанию твою скрытность.

Убийство (оно не убийство а скорее "оглушение" - влияет на шанс в скрытности со спины оглушить врага или похитить спящего"): элементарно по ночам выбравшись из клетки "глушим" спящих стражников, если заметили - прячемся в клетку (это можно делать на некотором расстоянии, почти как "дверной дракон" в ТЕС, вообще не оказываясь побитым проснувшимися стражниками).

Воровство: как и предыдущий этап с убийством - тащим вещи из карманов спящих стражников. Другой вариант - подобрав все что угодно, даже свои кандалы, кладем в сундук, а потом достаем из него. Не самый полезный навык на самом деле, в игре нет ничего такого что прямо бы руки чесались спереть. Полезная заметка - можно выбрасывать ценные вещи на пол даже когда персонаж в отключке. Охрана избив персонажа (или сажая его в клетку, или вытаскивая из клетки и сажая опять в клетку) отбирает все ништяки, а это значит - жмем паузу и выкидываем ништяки на землю! Игра, увы, не позволяет ИИ подбирать вещи с пола, в результате голые стражники могут грустно расхаживать мимо куч своего оружия и брони, но не надевать их. Отобранные ништяки не теряются, стражник носит их с собой в инвентаре, но найти конкретного стражника может быть проблематично.

Уворот и ближний бой: желательно приступать к этому этапу когда наберется 40-50 силы и крепости - воруем ночью стражника из башни, снимаем с него оружие и броню, месимся не на жизнь а насмерть! Вторым персонажем подстраховываем при желании (сидя в клетке и в готовности включить скрытность что-бы оглушить стражника со спины прямо в бою).

Защита и атака: если таки захотелось вместо джекичана пойти по пути становления тру самураем - повторяем обучение увороту и ближнему бою, только доспехи и оружие стражника надеваем на себя.

Медицина: воруем аптечки у стражников, лечимся сами. Можно и не качать, стражники (в 90 случаях из 100) сами тебя вылечат, а вот без аптечек в своих инвентарях могут и не лечить. Аптечки бывают в рабских домиках в сундуках, прилавках или просто в шкафах или на полках (зажимаем альт для подсветки вещей на земле).

Минутка информации по кулинарии: еда в рабстве - рабов не кормят, но и сытость не падает ниже 115, постоянный дебафф "истощение" (или "голод") режет силу персонажа, а порезанная сила это порезанная грузоподъёмность, а порезанная грузоподъёмность это постоянный перегруз, а постоянный перегруз - это постоянная прокачка силы. Не ешьте, и не воруйте еду, качаться будет проще. Воровать еду понадобится перед самым побегом. А еще у разных рас разные требования к "покушать", если ульи с радостью сожрут даже гнилое или сырое мясо - более "цивилизованным" шекам и людям нужно что-то приготовленное. Еда поедается автоматически из инвентаря, но при этом не сразу. Для поднятия из голодающего до весьма сытого понадобится поесть 2 или 3 раза.

Сокамерники как рекруты.

Вернемся ко взлому - у рабов есть три реакции на их полное освобождение (полное - взломать кандалы и клетку/столб): - Отрицание - раб говорит "ну нафиг мне и тут ок" и никуда не идет, - Гнев - раб говорит "бывайте, ихтиандры" и делает ноги сразу (до ближайшей охраны), - Принятие - раб начинает ходить за тобой аки за Моисеем, ожидая пока ты его не выведешь из рабства.

Первые два варианта понятны и простительны, а вот последний интереснее, сложнее и порой абсолютно не нужен - рабы начинают сами вылезать из клеток взламывая их и собираться вокруг тебя ожидая когда ты их выведешь - это может сильно мешать во время скрытных вылазок или банальной прокачки, по этому до определенной поры не советую выпускать других рабов вообще.

Эксплойт с рекрутированием. Выпустив кучу рабов можно увести их повыше в горы над лагерем, сохраняемся, загружаемся (чтобы наверняка) - срабатывает триггер и часть рабов машет тебе ручкой и бежит к ближайшему выходу (с понятным провалом), а часть... благодарит за спасение и присоединяется к отряду. В отличие от стартовых персонажей Шеки-рабы из Возрождения могут иметь довольно неплохие боевые характеристики на начало игры (и что странно - довольно плохие навыки одновременно, даже отрицательные!).

Побег? Побег!

Ну тут мало что можно рассказать. Ночь, все персонажи имеют силу около 50, скрытность под 80, атлетику +/-60 и остальные характеристики по личным предпочтениям. На улицах лежат штабеля еды и грога готовые к выносу (который имеет смысл своровать просто что-бы продать), собираем это все и прорываемся через ворота! Или нет. Есть метод проще и интереснее.

Запомните вот это место - нужно просто (когда охрана не смотрит) включить скрытность и срулить за башню, рано или поздно персонажей пошлют работать на этот конкретный участок - так все и убегут за башню, за ней все-еще считается лагерем и голод не растет. Ночью башню можно ограбить и просто уйти на север. Этот путь сначала приведет (если чисто на север) к берегу ущелья где находятся руины с ништяками и возможно даже оружием, а на восток по горам - к мосту через это самое ущелье. За ущельем находятся более ничейные территории, населенные людоедами, злобными животными и ниндзя-ощтепенцами - очень маленькой, но весьма враждебной Святой Нации фракцией, у которой можно переждать спадение статуса "беглый раб", и отправиться куда угодно дальше как свободный человек (например на восток через горы в "Союзные Города").

Стильный побег с подготовкой - одним персонажем со включенным "блоком" отвлекаем на себя охрану ворот, другим или другими в скрытности глушим и похищаем стражников прямо в бою и пихаем в первые попавшиеся клетки, потом можно снять с них броню, оружие и аптечки.

FAQ (просто куча вопросов и ответов, которые возникали у меня в процессе игры, и которые проще вынести в отдельный блок)

Q: Я сломаль в карьере! A: Бывает. Для этого есть "перенести сохранение" - чинит 90% проблем со стражниками застрявшими под картой, закончившимися стражниками-надсмотрщиками, вторжением клювастых тварей или закончившимися потенциальными рекрутами. Из минусов - заодно чистит всё что лежит на земле.

Q: Персонажа избили и не лечат. A: Надо "перепнуть" охрану - можно другим персонажем вытащить раненого из клетки и кинуть охране под ноги, или устроить бучу рядом с клеткой с умирающим - может в этот раз вылечат.

Q: Пустая клетка заперта на замок, что за фигня? A: Такое случается когда стражник пересаживает раба в другую клетку, пустую клетку можно спокойно взламывать для прокачки.

Q: Почему персонажи так отхватывают в бою? A: Голод и кандалы сильно режут характеристики, это помогает в их прокачке но мешает в бою, для настоящего замеса желательно предварительно поесть и сбросить кандалы, для настоящих скрытных забегов по лагерю можно просто снять кандалы.

Q: Перестали выпускать работать, что делать? A: Ночью в скрытности сменить клетку, можно посмотреть на квадратные рабские домики - там где много рабов в клетках - туда имеет смысл прокрасться и занять одну из клеток.

Q: Статус "беглый раб" - пока не заметили но что сделать чтобы не побили? A: Снять кандалы и надеть обратно - у персонажа вернется статус "раб" и персонаж включит работу "покорный раб" - побежит по рабским делам на текущее время суток (ночью в клетку, днем работать). При любых попытках избиения стражей можно прятаться в клетку.



Q: Все немного долго и скучно. A: Ускоряемся, скорость игры можно поставить побольше, или на паузу, пауза - лучший друг человека, позволяет как следует контролировать кучу персонажей в разных местах на разных работах.

Q: Какие моды поставить? A: Better Map - карта круче, Martial Arts Not Everywhere - чинит веселые случаи когда ты в бою ломаешь мечнику руку и он вместо 10-20 урона мечем пробивает тебе 50++ с кулака одной левой, Hive Soldier Drone Buff - если будет охота играть ульями или охота веселее играть против ульев, солдаты действительно треш какой-то по умолчанию без этих баффов.