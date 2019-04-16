Горячее
Лучшее
Свежее
Сообщества
Сохраняемое
Обсуждаемое
59

Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения.

Всем доброго времени суток. Извините за долгое отсутствие, вдохновения для гайда не было, а еще увлеклась созданием мода на карту, в стиме ищется как Good Map RUS/ENG.

И так, продолжаю серию гайдов на тему игры Kenshi. В прошлом гайде мы поговорили о способах заработка в игре и теперь, зная как это можно поднять денег, мы начинаем двигаться дальше. Сегодня будут затронуты темы бимов, строительства, фермерства и еды.

Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Выживание, Часть 2, Основываем поселение

Вступление.

Перед тем как начать строить свою базу, я вам советую купить одно здание в городе, желательно вместительное, лучше всего брать разрушенное здание и ремонтировать его стройматериалами, т.к. это выйдет в 2-3 раза дешевле. Построить в нём научный стенд, кровати и разные хранилища.

Наймите одного зеленоземца или рой-принца (у них баф к науке) и пусть он работает за научным стендом. Это очень облегчит вам жизнь на старте.

После того как вы обустроили рабочее место для своего ученого в городе и изучили достаточное количество технологий, а так же расширили свой отряд, наняв несколько рекрутов, вы можете с лёгкой душой приступать к постройке своего маленького форпоста. Но для начала нужно выбрать место для его постройки.

Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Выживание, Часть 2, Основываем поселение

Место для базы и биомы.

В игре есть 3 разновидности почв:

Аридно – засушливый климат (хорошо растут кактусы),

Болото – болотистая местность (хорошо растёт рис и пенька),

Зелено – плодородная почва (хорошо растёт пшеница, хлопок, овощи).

Так же в игре присутствует гидропоника, и т.к. ваш учёный давно сидит в городе и изучает, у вас уже может быть открыта гидропоника и тогда вам останется найти место с железом, камнем, медью, водой и ветром. Но если вы строитесь без гидропоники, стоит искать место для базы, где 2 биома очень близко друг к другу и имеют по 100% роста у культур.

Вспоминаем пост о расах и навыке наука, который помогает в геологоразведке, отправляем нашего учёного бороздить просторы мира Kenshi в поисках подходящего нам места.


На что стоит обращать внимание?

В первую очередь это ресурсы: камень, железо, медь, вода, ветер. Когда находите кучи ресурса медь/железо, тыкаете по ним и смотрите, сколько % отдача у ресурса, чем она выше, тем быстрее вы будете ее добывать, плюс лучше те кучи, где можно назначить больше 1го рабочего. Чтобы проверить наличие воды и камня, нужно зайти в режим стройки и выбрать каменоломню и колодец, навести на землю, и посмотреть, сколько % отдача, чем выше, тем лучше. Нужно найти такое место, где 3 ресурса (камень, железо, медь) находятся в относительной близости. Воду можно собирать с дождевого коллектора, его можно построить на крыше здания, но в таком случае вы будете зависеть от погоды, поэтому лучше строить колодец и искать место, где % воды стремятся к 100. Ветер нужен для работы ветрогенераторов, которые будут вырабатывать энергию для вашего поселения, есть топливные генераторы, но они довольно не практичны, поэтому в геологоразведке стоит обратить внимание не скорость ветра, чем она больше, тем меньше вам нужно будет строить ветрогенераторов и аккумуляторов. Плюс не забываем смотреть на тип почвы, если вы строитесь без гидропоники.

Во вторую очередь смотрим на местность, вам нужна в идеале, ровная поверхность для постройки зданий, близость воды так же будет плюсом, т.к. удобно строить ворота в воде, чтобы враги замедляли своё движение, и вы быстрее расстреливали их из турелей. К тому же, избегайте мест со скалами, деревьями, где ваши персонажи застревают, ну или в будущем не забудьте застроить их стенкой.

Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Выживание, Часть 2, Основываем поселение

Строительство.

Вы нашли идеальное место, вам нравится прекрасный вид на океан, а земля в округе полна ресурсов. Пора приступать к стройке.

Не спешите строить сразу большую базу, это отнимет много времени и ресурсов, вы останетесь без защиты к приходу первого рейда (а рейд придет к вам, через короткое время, после постройки первой стены или чего-либо другого).

Стоит начать с самого необходимого, а именно: здание для кроватей и хранения ресурсов, стены, ворота, турели на стенах или зданиях и после этого, фермы или гидропоника. Стены не растягивайте сильно, вы их потом можете снести и вернуть ресурсы обратно, огородите только свои постройки и не более того. Ворота стройте U - образные, чтобы вы не ломали ворота своими турелями, защищая свою базу, а попадали именно по врагу. Если вы нашли место рядом с водой, так же строите U - образные ворота, максимально загоняйте стены в воду, а сами ворота на переходе воды и берега. Лучше всего поставить дозорную башню слева или справа от ворот и на её крыше строить турели (т.к. от высоты расположения, турелям идет бонус), башню так же можно использовать как здание для кроватей и хранилища. Кровати стройте минимум на количество персонажей в отряде, в идеале иметь запас на 1-2 кровати, т.к. если вы несете раненого на плече, то можете положить его в кровать. Зачем кровати в принципе? Во сне персонаж выздоравливает в разы быстрее. Например, спальник + 400% к выздоровлению, кровать + 800% к выздоровлению. Для того чтобы разложить спальник вам нужно купить или создать спальный мешок, имея спальный мешок зайдите в режим строительства, вкладка лагерь. Кровать находится в режиме строительства, во вкладке интерьер.


Смотрите заранее, сколько и каких ресурсов нужно на все эти постройки и собирайте их в городе в ящиках, в доме, где ваш учёный. После чего загрузите все разом во вьючное животное или рюкзаки и отправляетесь строить все необходимое разом.

Удобные кнопки для строительства: "<" и ">" повернуть здание, "[" и "]" поднять/опустить здание.

Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Выживание, Часть 2, Основываем поселение

Фермы.

Одна ферма пшеницы + одна овощей/кактусов или одна ферма риса + одна овощей, могут кормить около 4-5 персонажей, если вы будете производить сложную еду, а не употреблять хлеб. Один фермер может обрабатывать 3-5 ферм, в зависимости от их размеров, выращиваемых культур и расового бонуса. Таким образом, 1 фермер может кормить около 10 персонажей в вашем отряде. Стоит помнить, что кроме обработки ферм, вам нужно перемолоть пшеницу в муку, в зерномолке, потом приготовить хлеб в хлебной печи и только потом на кухонной плите готовить еду.

Обязательно устанавливайте светильники около ваших ферм, в темноте накладывается штраф на любую работу, фермерство в том числе.

Хлопок и пенька взаимозаменяемы, обе культуры используются для создания ткани, но у них разные условия выращивания. Поэтому вам не нужно иметь обе эти культуры для эффективного развития. Но только пенька нужна для создания гашиша, из хлопка у вас ничего наркотического не выйдет.

Так же стоит понимать, что кактус/рис/зеленофрукт взаимозаменяемы, вам не нужно производство всех 3х пищевых культур.


Вся производимая еда:

15 питательность – Вяленое мясо – Сырое мясо х1

20 питательность – Жевательные палочки – Кактус х8, Вода х0,25

25 питательность – Варёные овощи – Зеленофрукт х8, Вода х1

25 питательность – Миска риса – Рисовая травка х10, Вода х1

30 питательность – Хлеб – Мука х1, Вода х1 (Мука – Пшеница х10)

50 питательность – Шаурма – Сырое мясо х1, Хлеб х1

70 питательность – Бутергроб – Кактус х8, Хлеб х1

75 питательность – Гохан – Рисовая травка х10, Зеленофрукт х8

75 питательность – Съедобный брикет – Зеленофрукт х8, Хлеб х1


Из данных о питательности можно сделать вывод, что без хлеба не обойтись. Вы можете решить производить «Гохан», но тогда нужно искать 2 биома (зелено + болото) рядом, могу сказать, поиск такой зоны будет проблемным, если не невозможным.

Поэтому вернемся к рассмотрению биомов. Пшеница (для хлеба, который нужен почти для всей питательной еды), растёт хорошо в плодородных землях, в некоторых не плодородных зонах можно найти 60% плодородности пшеницы. Например, в Пограничной зоне, но на своём примере скажу, у меня стояло 4 фермы пшеницы и собирали они недостаточно, т.к. очень большой шанс, что урожай испортится из-за неподходящего климата. На этих данных делаем выводы, что если начинаем стройку без гидропоники, выгоднее селиться в плодородных землях.

Так же, на старте игры вы можете обойтись и простой, не очень питательной едой, но позже желательно будет производить ту, что занимает меньше места и дает больше питательности.


Гидропоника.

Гидропоника исследуется на 5 уровне научного стенда. Для открытия самой гидропоники нужно 1 ИИ ядро, после этого нужно по 4 древних книги на открытие каждой культуры (пенька, рис, овощи), пшеница 2 древние книги, в гидропонике не могут быть выращены хлопок и кактусы. Для постройки одного парника нужно: 4 железных листа, 2 электродетали, 10 ростков культуры.

Культуры в парниках растут быстрее обычных ферм, но и вмещают меньшее количество культур. Парники гидропоники можно строить только внутри или на крыше здания, поэтому заранее постройте здание для ваших ферм.

Один персонаж может обслуживать около 20-30 парников, в зависимости от выбранной культуры и наличия у персонажа расового бонуса. В свою очередь если вы производите сложную еду с хлебом, то примерно, 10 парников пшеницы + 10 парников овощей/кактусов или 10 парников риса + 10 парников овощей, могут накормить около 40 персонажей.


Стоит так же знать, что болотные и речные ящеры, будут приходить кушать ваши посевы. Поэтому обезопасьте ваши огороды или будьте готовы давать отпор ящерам.

Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Выживание, Часть 2, Основываем поселение

Так же как маленькие подсказки, не по теме.

В городе Хаб в разрушенных зданиях есть спальники, в которых вы можете бесплатно спать для восстановления своего здоровья. В барах, ночлежках за это возьмут денег, а в личные кровати/спальники вы даже не сможете лечь, так же есть и другие места с бесплатными кроватями, но их слишком много, поэтому берем для примера Хаб. А для того что бы узнать, бесплатный/платный ли сон вам предстоит, нужно тыкнуть на кровать и слева внизу вам напишет цену за ее использование.


Очень полезны наёмники, которых можно нанять за денежку, в течение 2 дней они будут телохранителями или охраной для форпоста на 4 дня. Вы можете с их помощью зачистить какое-либо место или безопасно добраться до другой локации. Цена за их услуги 2 000 катов сутки.


Тело на плече, как дополнительный рюкзак. Любой бандит может быть использован вами как огромное хранилище, ведь в него может влезть не только экипировка. Вы можете одеть ему рюкзак, а так же положить ему в инвентарь два заполненных рюкзака. Так же и себе 1 на плечи и 2 в инвентарь, итого у вас может быть 6 рюкзаков как рабочее хранилище. Но помните, что игра бывает, ведет себя не стабильно при перезагрузке, вы можете потерять тело, поэтому выгружайте из него всё на всякий случай. У меня были случаи пропажи трупов с плеча, живые рюкзаки ведут себя более стабильно, но они могут дать по тапкам, если вы вдруг потеряете сознание.


Всем спасибо за внимание, за ошибки не пинайте. Надеюсь данная информация будет Вам полезна. На этом я с вами прощаюсь, до следующих гайдов.

P.S.Напишите в комментариях, какие темы вам были бы интересны для гайдов.

Kenshi - Выживание. Часть 2 - Основание поселения. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Выживание, Часть 2, Основываем поселение
[моё] Kenshi RPG Игры Длиннопост Гайд Выживание Часть 2 Основываем поселение
106
35
Himari
в Лига Геймеров
Himari

Найдены дубликаты

Все комментарии Автора
+1
forgoalex

а у меня живой рюкзак без руки и ноги, так что по тапкам он никак не даст)

раскрыть ветку 18
0
Аватар пользователя Himari Himari

Когда такая мысль меня посетила, я не играла, поэтому мысль быстро меня покинула хД

А идея очень хорошая))

раскрыть ветку 17
0
forgoalex

ток его надо в клетку сажать потому что тож исчезнуть может если просто так оставить в запертом доме в другой локации

раскрыть ветку 16
0
o2xygen
Хороший гайд, полезный, наверное. Я не знаю, меня избили в городе, я проснулся и решил выбраться из города, и сразу за воротами меня окончательно забили. А так да, гайд информативный.
раскрыть ветку 9
+1
Аватар пользователя Himari Himari

Ну... этот гайд уже рассчитан слегка на то, что вы не умираете при первом выходе за воротами, а пережили это нападение и понимаете в какой момент надо давать по тапкам =)

раскрыть ветку 8
0
Аватар пользователя Gymnasist Gymnasist

Навык атлетики в этой игре - мастхэв. На старте все фигня, но вот скорость бега стоит вкачать в первую очередь (особенно если стартуешь, как я - беглым рабом Святой Нации) За что мне нравится пустыня на Северо-Востоке (территория Союзных городов), там хватает людей, которых можно продать в рабы, а таская их на плече, ты еще и атлетику качаешь.


Неэтично, но Кенши быстро выбивает из тебя такие концепции.

раскрыть ветку 7
0
denicherepovec

Привет:)

Где есть ядра ИИ кроме пепельных земель, короля Рыболюдей и на самом западе в море на затопленной станции?

Очень нужна турель пулемет, воюю с щеками, и всем болотным отребьем.

Стену они уже взорвать не могут, но ворота долбят по очереди, переключаться постоянно приходиться.

Спасибо;)

раскрыть ветку 7
0
Аватар пользователя Himari Himari

Привет. Купить можно только в Ровной лагуне и Чёрной пустыне у скелетов.

Остальные ядра, исследования и книги находятся в лабах и руинах рандомно. И количество и место каждый раз меняется при новом старте. Так что, только бегать по руинам как минимум. Я ядра встречала только в охраняемых лабах, т.е. там где пауки есть, в пустых только древние книги встречала. Плюс еще есть в обычных зонах, например, мне говорили что в форпосте СН на севере в дозорной башне есть, что-то из этого, но я не проверяла. 

раскрыть ветку 6
0
denicherepovec

В дозорной башне овер докуя роботов пауков, просто кишит, несколько десятков!

Раз сунулся, пока нет возможности снять быков с ворот, постоянные атаки.

В Ровной Лагуне и Чёрной пустыне давно все забрал и выкрал много снаряги.

Мне очень помог в игре робот торгующий броней мастер класса в речной лабе.

Вверх от Скуина, Хаба, чуть правее от города где шарится придурок рой Бип, на север по руслу реки.

У него просто все украсть, не как в Чёрной Долине. 300 к с похода унес.)))

Не знаешь где усмиритель шеков?

раскрыть ветку 5
0
Tano2003

Как автоматизировать изготовление сложных арбалетов одним мастером? А то он залипает на одном из этапов, уже 3 стрелодельных станка поставил, пружинная сталь, чась и по-моему рычаг, в цепочке выстроил последовательность, но обычно затык у станка со сталью, которую он не хочет брать из станка и нести в другой станок.

раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя Himari Himari

Арбалеты я не крафтила честно говоря, только броня и пухи обычные. У меня были проблемы с тем что я одному много задач давала и он багался и стоял тупил. Лучше дать ему задачу чисто арбалеты крафтить, а ресы другому. Если это не поможет, тогда не знаю даже.

раскрыть ветку 2
0
Tano2003

Там вроде немого, 4 стадии, но они последовательно делают сырье друг для друга.

То есть вроде 4 задачи - это немного, но для одного процесса вполне себе достаточно, чтобы мастер тупил.


Обычные прям вообще не проблема, они делаются из популярного сырья, можно даже полный цикл доспехов задавать, если все они на одном станке производятся.

раскрыть ветку 1
0
forgoalex

никак не пойму для арбалетов - турелей и гарпонов - турелей нужны боеприпасы? у меня арбалет - турельщик просто ей крутит в разные стороны и не стреляет, а на турель нажимаешь написано "заряжено 1/1" ((

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Himari Himari

Я не улучшала турели до максимума, поэтому с точностью не скажу. Для первого уровня турелей точно не нужны боеприпасы, для хай лвл вполне может быть, но это не точно)))

0
cheezet

Практика показывает, что насчет производства питательной еды можно не заморачиваться вообще. Простых блюд  (рис/овощи/палочки) хватает за глаза. После постройки трех-четырех XL ферм еду просто девать некуда, успевай только бочки строить.


Гидропоника при таком раскладе нужна только для выращивания культур, которые на имеющейся почве не растут вообще (либо для выращивания в городе).

раскрыть ветку 19
+1
Аватар пользователя Himari Himari

В корне с вами не согласна. Если ваш отряд 5 человек, то да не имеет значение. У меня было расширение и максимально было не 30, а 60 в отряде (а можно вообще 256 сделать). И как вы думаете ваши 3 фермы прокормят? К тому же есть еще животные, которые тоже хотят есть и вам нужно или специально таскать им мясо или туда приготовленную еду класть. У меня было 2 гарру, 3 быка, пёс, козёл и в конце краб. И знаете они жрут как бы... не очень то мало.

раскрыть ветку 18
0
cheezet

У меня отряд в 10 человек спокойно кормится рисом с 4 больших ферм (при очень скилловом фермере). Еду складывать просто некуда. И при этом еще из остатков риса сакэ варится.


Если отряд большой - просто добавляете ферм и фермеров. Для производства хлеба вам все равно понадобится выделять отдельные фермеры и работников. А учитывая, что пшеница нормально растет только в зеленых землях - в пустыне или на болоте понадобится очень много ферм/парников. Так не проще ли вместо них сразу выращивать то, что на имеющейся почве растет со 100% урожайностью?

раскрыть ветку 17
0
Mortes84
А что если не строить базу, а обустроить Хаб? Я сам нуб, многого не знаю, так что сильно за вопрос не пинайте, а то знаю я вас)
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Himari Himari

Да зачем пинать) проблема в том, что в Хабе или других городах, вы можете строить только внутри здания и никак не за его пределами. Это мб удобно если у вас хотя бы есть гидропоника уже, т.к. без огородов вы не выживите. Без гидропоники даже смысла нет, ну разве что вы будете по кд обчищать пару городов на хавку. Но когда у вас 100500 рыл это крайне не удобно и время затратно, а так ковыряются в огороде и в городе всегда есть еда.

0
OKegator

Вижу пост про кенши - ставлю плюс.


А вообще пост хороший.

У меня сейчас идет переезд с одного места на другое. Был прям возле хаба, сразу как с горы спускаться если идти в скуин, и чет форпост разросся и места перестало хватать.

А переезжаю севернее стопки, там хоть и аридно, но уже выучил гидропонику. Места теперь завались, есть где развернуться.

Бесят только святоши, которые приходят с патрулем, видят женщину и хотят уже бежать докладывать инквизиторам, лол

Обожаю кенши

раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя Himari Himari

Рада что вам нравится =)

СН такие, хорошо если скелетов/шеков/жуков не увидят. Женщину с молитвой они выслушают, мол тебе нужнее бедное ты создание :D

На деле если, на моих женщин людей ни разу не нападала СН, хотя всё говорит о том что должны. Мб у меня не было каких-то условий для этого хз.

0
Аватар пользователя rsasysvgbr rsasysvgbr

А есть годный ру ютубер с лп по этой игре? Кто не забросит её после пары прохождений и хотя бы имеет представление о механиках

раскрыть ветку 5
0
Аватар пользователя Himari Himari

Что значит ютубер с лп? Я смотрела вот этого.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYomLqkNjriYnlLFaEEb3...

раскрыть ветку 4
0
Аватар пользователя Irbisswild Irbisswild
Скорее всего он имел в виду летсплеи
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя butinp butinp

вот хороший стример, правда я не знаю будет ли он продолжать снимать игру
https://www.youtube.com/channel/UCi3F6nnD30lbPqD5oKTIETQ

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя BblxyxoJIb BblxyxoJIb

@Himari, привет, не подскажешь, можно удалить (снести) свой форпост?

Я поставиль обработку железа и ветрячок, они были недостроены, но уже появилась метка моего форпоста и ко мне попёрлись святые со своими молебнами меня окучивать. Быстренько удалив постройки, всё подобрав, всё равно остаётся метка, и я так понимаю они продолжат ходить ко мне. Можно ли совсем убрать эту метку и вновь стать свободным? Пасиба)

раскрыть ветку 5
0
Аватар пользователя Himari Himari

Привет. Не в курсе, извини) Я даже поспрашивала, но те кто мог знать тоже не в курсе(

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя BblxyxoJIb BblxyxoJIb

Всё ок, просто впечатлили твои познания тонкостей, кажется ты знаешь многое.


Там оказался мой неудаленный навес, поэтому форпост якобы ещё существовал (такая фигня может быть например от оставшегося факела или забытой вещи — надо прошерстить и всё удалить и собрать, тогда форпост исчезнет).

Однако событие о приходе в наш лагерь поборников остаётся и обновляется, но когда приходит время просто никто никуда не выдвигается (лагеря то нашего больше нет, так что и идти некуда).

Думаю если поставить новый они попрутся туда, однако это пока не проверено.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя BblxyxoJIb BblxyxoJIb

@Himari, а, ещё если знаешь, подскажи, как удалять постройки/деревья и т.д. с помощью shift+f12.


Вообще по этому функционалу гайдов не хватает.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Himari Himari

Ну я не очень осведомлена, через меню разработчика, там можно как ставить любые объекты, так и удалять. Вызвав его shift+f12. Вроде так.

0
Аватар пользователя Sottoth Sottoth

Очень подробный и полезный гайд.

У меня домик на побережье) там где крабиков можно купить.

раскрыть ветку 20
+2
Аватар пользователя Himari Himari

Спасибо за тёплые слова, рада что гайд полезен =)

А побережье, выгодно тогда заиметь союз с крабовыми налётчиками. Будут вас дефать =)

раскрыть ветку 19
0
Аватар пользователя Sottoth Sottoth

Спасибо за совет. Пока они на меня только нападают с моря)

раскрыть ветку 18
0
LemurS

Построил свой первый форпост: 1 маленький дом на отшибе, 1 дом побольше, неподалеку всё необходимое для жизни.


Во время слабого набега закрывал дверь в большой дом, враги забегали в маленький и там оставались до окончания набега. Во время большого набега забирал еду из дома, поскольку запертые двери просто выламывали. В остальном так же, враги просто бегали между двумя домами, при этом не мешая никому работать в отдалении. В общем ИИ меня не впечатлил.


Построил большой форпост.

Первый же набег Нинзя Черного Дракона подошел к воротам и открыл ее, войдя без всяких проблем - никакие настройки личное/частное и открыто/закрыто не помогли. В итоге пришлось спасаться бегством и ждать, пока они свалят.


Еще произошел баг, когда при окончании набега враги не ушли и продолжили бегать между домами, пришлось по одному выманивать и убивать.

раскрыть ветку 5
+1
Аватар пользователя Himari Himari

У меня всегда враги остаются, пока их не ликвидировать/заплатить дань/отдать еды. Я обычно оставляла в бочке для еды 1 штуку любой еды, они ее забирали и уходили.

раскрыть ветку 4
0
Markalan

Легче построить сарай вне ограды, поставить в нем контейнер с едой, вход заблокировать 2 сундуками.  При рейде НПС начинают выполнять команду "грабить город", но так как путь перекрыт, то просто стоят на месте. Легко расстреливаются из турелей.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя dednikita dednikita

есть вариант еще что будет на набег, а захват места, тех ребят либо перебить, либо искать новое место для жизни.

раскрыть ветку 1
Похожие посты
58

Модификации для "Ведьмак 3"

На этой самоизоляции подумалось мне пройти во второй раз Ведьмака последнего. Игре уже 5 лет. По-этому первым делом посмотрел, что там есть на прокачку графона. А также на прокачку геймплея. Сразу скажу, что моды на визуальное улучшение магических знаков у меня нормально не работали. То монстры глючили, то вылеты появились. Ниже представлен набор модификаций, с которыми игра работает стабильно.

1. The Witcher 3 HD Reworked Project

Улучшает многие текстурки до 4к качества. Аж глаза режет, но некоторые все равно остаются мутными, если разглядывать. Мод давно в разработке и довольно часто выходят новые версии.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

2. Beautiful Grass Mod

Делает растительность красивше, гуще, живее. Требуется настройка через config файл.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

3. E3 Geralt Hair Physics 60FPS FIX и NPC Physics 60FPS FIX

Изначально физика волос расчитана на игру в 30 кадров\с, по-этому в игре на ПК волосы могут вести себя странно, этот мод устраняет проблему.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

4. Brutal Blood

Добавляет кровищи на земле и шлейфы крови во время добиваний противников. Также требует дополнительной настройки.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

Далее пойдут моды на оптимизацию и облегчение игрового процесса.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

5. Auto Apply Oils

Эта модификация применяет автоматически масла на мечи(если вы изготовили нужное масло) под нужный тип противников. Не советую при первом прохождении. Ибо убирает некоторое погружение. Но после 150 часов игры ручное применение масел в каждом бою просто заколебёт =)

6. Better Icons - Russian

Подписывает все значки элексиров, отваров, бомб и масел. Очень сильно помогает ориентироваться в инвентаре.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

7. Disable storybook videos

Нет вступительного ролика, а самое главное - нет рассказов Лютика на загрузках. Кроме того ускоряет время загрузки. Особенно, если игра стоит на SSD.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

8. All Quest Objectives On Map

Отображает на карте квесты, которые вы приняли. Гораздо проще активировать ближайшие к себе задания, чем искать их в списке. Так же запоминает странствующих торговцев, но это бывает мешает.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

А здесь две специфические модификации.

9. Buyable Rare Mutagens

В игре есть квесты на Доплера и Суккуба. Если вы отыгрываете каноничного Геральта, то разумных существ постараетесь не убивать. Но без их убийства не сможете создать два отвара. Модификация добавляет к ассортименту некоторых торговцев нужные мутагены. Один из них на картинке.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

10. PlayStation Controls

Я играю на геймпаде от PS4, по-этому удобнее сделать себе визуальное отображение кнопок в игре.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

Это уже зависит от того, какая версия игры у вас куплена. У меня стим версия + 2 DLC. Нужно смотреть в главном меню версию вашей игры.

11. Unification patch for 1.32 - 1.31 - 1.31GOTY - 1.31A game versions (UPatch)

Преобразует версию вашей игры в последнюю. Проверить можно тем, что при каждом запуске будет показывать разное главное меню из основной игры или дополнений. Ну и конечно же подгоняет игровые скрипты под последнюю ПК версию.

Модификации для "Ведьмак 3" Ведьмак 3: Дикая охота, Ведьмак, Компьютерные игры, RPG, Гайд, Длиннопост

Где всё это счастье качать?

nexusmods, я думаю многим любителям RPG известен. Так же придется зарегестрироваться на сайте и скачать их приложение Vortex(приложение хорошее, многие модификации можно поставить в два клика). По части монетизации конская политика - за пожизненую возможность качать моды без ограничений на скорость придется отвалить 50 евро. Например мод на текстуры под номером 1 проще найти на сторонних сайтах или торрентах, чтоб не пришлось качать целый день.

Показать полностью 9
[моё] Ведьмак 3: Дикая охота Ведьмак Компьютерные игры RPG Гайд Длиннопост
11
Invariant
Invariant
42

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2.

Всем доброго времени суток. Продолжаю серию гайдов на тему игры Kenshi.


Сегодня вторая часть гайда об охоте за наградой. Где находятся боссы, какие у них статистики, цена за их голову и некоторая другая информация.


Обязательно лечите своих жертв, за мёртвое тело вы получите только 50% от его стоимости.

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

В первой части мы поговорили о тех разыскиваемых у которых есть книга о розыске, награда за голову прописана и они есть в игре. В этот раз обсудим тех за чьи головы награда может быть не так очевидна. Разве что в прошлый гайд не влез Эллс, у которого есть и книга и прописана награда за голову.


Эллс

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Продолжим разыскиваемыми у которых есть книги, но награда за голову не прописана, поэтому если вы не найдёте книгу, награда будет не очень очевидной.


Гурчащий Король

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Молл

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Дальше идут более очевидные разыскиваемые, но пока вы их не встретите вы не узнаете о их награде, т.к. книг с ними нет, но награда прописана в информации о персонаже.

Сэто

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Инквизитор Валтэна

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Инквизитор Сэта

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Без Лица

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Королева Крабов

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Дальше идут те, чья награда скрытая, вы не найдёте книг или информации о вознаграждении за их головы. Возможно есть и другие и я их просто не нашла =)

Святой Лорд Феникс

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Каменный Голем Эсата

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Следующими идут заключённые в Хранилище Теньгу. Помните, что вам нужно именно выкрасть заключённого, если вы зачистите тюрьму, то все заключённые начнут взламывать свои клетки и потеряют свою награду за голову, став просто рабами СГ. Так же не зависимо от того, что вы делаете, может "багануться" и когда вы придете кто-либо из перечисленных может быть просто рабом без награды.

Все заключённые не имеют уникального шмота. И находятся в локации "Рвущие пески".


В тюрьме находятся: Хекс, Псих, Горлопан, Ямуса из песков, Лукин, Синклайд, Эсфер.

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок
Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

Есть так же рандомные представители, за которых назначена награда, которые не являются уникальными, но чаще всего они привязаны к месту.

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок
Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

И остались те, кто есть в книгах, но их нет в игре. Добавят ли их позже, неизвестно, но на данный момент их нет. Поэтому не распыляйтесь на их поиски.

Каньонный Убийца, Белая Бровь, Мясник Чёрной Ссадины, Милтон "Четыре Зуба".

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок

А на этом я с вами прощаюсь. Возможно до следующих гайдов, а возможно на этом я закончу. В любом случае, кроме пикабу я выкладываю свои руководства в стиме. Проверяйте и там. Всем спасибо за внимание и спасибо, что всё это время были со мной.

Kenshi - Охота за наградой - информация о разыскиваемых. Часть 2. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Ачивка, Охотники за головами, Заработок
Показать полностью 15
[моё] Kenshi RPG Игры Длиннопост Гайд Ачивка Охотники за головами Заработок
16
Himari
в Лига Геймеров
Himari
33

Kenshi - Скелеты

Kenshi - Скелеты Kenshi, Игры, RPG, Рекруты

Постараюсь кратко и тезистно.

Опыт игры не большой, около 2-х месяцев. Начинал с пиратки, с начала апреля играю на купленной стимовской версии.

Играть начинал три раза, первый ознакомительный (по теме, были найдены Ожог и Мрачный Нил, а так же один свободный скелет), второй целенаправленно, так же были найдены (Ожог, Мрачный Нил, Ану и свободный).


И попался мне тут на Пикабу на глаза комментарий, о том, что кто то тут играет исключительно за скелетов. Ну и решил я заморочиться этой темой, начав играть в третий раз.


Несколько наблюдений по этому поводу:


1) Игру начал со сценария "Искатели свободы", что дало мне сразу 6 скелетов.
2) Сразу же рванул в Гиблые земли под защиту кислотного дождя, по ближе к Черной пустыне. Где обзавелся Мрачным Нилом.

3) Базу организовал чуть юго-восточнее города. Энергию получал от генератора.

4) Практически сразу пришли ниндзи бандиты из Пограничной зоны. Так как еды у меня не было, то вступил в бой и проиграл, что абсолютно не опечалило. Бандиты практически сразу ушли. Т.е. как таковых последствий от нападения не было.
- Защита в виде кислотного дождя практически не работает, у ниндзей в момент прихода здоровье было не менее 97%. Они приходи еще несколько раз, но получив отпор сдыхали.

5) Единственный плюс, не докучает  Святая нация со своими молитвами и Шеки с требованием дани за использование земель. Скелетам пофиг, что у них под городом образовалось новое поселение.

6) Минусы: медь еще нужно постараться найти. Железной руды много, но она очень дешевая, около 80 кенов.

7) Свободно бродящие робопауки не докучают, всемером, даже будучи не раскаченными, скелеты одного паука валят.

8) Проблем с ремкомплектами скелетов не было, расходуются медленно, пробежка по разрушенным лабам позволила сделать запас на первое время.

9) По кругу, через Пограничные земли - Тщету - Обломки - Острова Тумана - Смирение сбегал за Ожогом.

10) Обратно через Скрытый лес - Руку Окрана (Край мира) - Ревущие пески и далее до Контрольной башни в Мщении.

11) Ану - третьего бонусного скелета с наскока получить не удалось.

12) Ушел качаться на туманниках.

13) Раскачав силу, атаку, навык оружия до 35-45 вернулся и вынеся охрану за два присеста получил Ану.


Итак в настоящее время имею 9 скелетов. Основная база из под защиты Черной пустыни, в связи отсутствием меди, камня и главное ветра (покупать топливо стало тоскливо) перенесена на северо-восток, на границу  Черной и Серой пустынь. Там на небольшом пяточке рядом все три ресурса и постоянный ветер около 6 м/с. Шесть скелетов добывающие руду, клепающие броню и оружие раскаченные до 45 спокойно держат приходящие рейды и набеги.

Теперь главное, собственно причина написания поста (так как всё, что выше по большому счету - путевые заметки которые мало кому пригодятся).

Уважаемая @Himari сделала два поста "Kenshi - Рекруты и где их найти" используя информацию из этих постов я обегал все города, где она встречала скелетов. Заглядывал и в другие города по пути. Скелетов, которых можно нанять - нет. От слова совсем. Создать армию скелетов (более 9-ти жестянок) похоже не получится. Пичаль.

Если кто то нашел 10-го и более скелета отпишите плиз.

Показать полностью
[моё] Kenshi Игры RPG Рекруты
37
MaxixAs
в Лига Геймеров
69

Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег.

Всем доброго времени суток. Продолжаю серию гайдов на тему игры Kenshi. Мы уже знаем какую предысторию выбрать, какой расой мы начнём играть. И сегодня мы начинаем выживание в Kenshi, а конкретнее, сегодня мы поговорим о способах заработать немного катов в этом очаровательном мире.

Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание

Перед запуском новой игры, стоит обратить внимание на вкладку другие настройки. Например, вы можете увеличить порог голода персонажей или свести голод к нулю (Отдельным пунктом стоит отметить, что персонажи питаются автоматически при наличии еды в рюкзаке/инвентаре. При голоде 250 персонаж съест еду из своего рюкзака/инвентаря, если голод ниже 220, то персонаж съест еду у своего соратника из рюкзака, при ее наличии конечно. Скелетам еда не нужна). Самой на мой взгляд интересной настройкой является «Количество гнёзд» в этой настройке вы можете увеличить количество лагерей бандитов и так же изменить количество гнёзд животных. Почему стоит обратить на это внимание? Потому что, подняв эту настройку до 1.5-2 даже около Хаба будет больше животных и бандитов, вам будет проще поднять денежку (я никогда не ставила выше 2х эту настройку, поэтому без понятия, что будет если выкрутить ее на максимум).

Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание

В первый запуск игры вам может показаться, что делать деньги в кенши очень сложно, но с опытом вы поймете игра очень не балансная на экономику (да и много где еще) и делать каты можно легко и просто.

И вот мы появились, вокруг пустошь, никто не спешит к нам с квестом о спасении принцессы и что же нам делать? Мы начинаем глобальный квест и спасти нам нужно ни кого-то, а себя.

Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание

На этом закругляюсь и подвожу итоги. Это наверняка не все способы заработать в игре, но даже этих знаний хватит с головой, чтобы не умереть от нищеты.

Вы можете как спокойно зарабатывать рудой, так и искать приключения на пятую точку, собирая яйца живоглотов.

Каждый выбирает свой путь сам и надеюсь данный гайд будет вам интересен и полезен.

А я с вами прощаюсь до следующих гайдов. Всем спасибо за внимание.

Kenshi - Выживание. Часть 1 - как заработать денег. Kenshi, RPG, Игры, Длиннопост, Гайд, Часть 1, Заработок, Выживание
Показать полностью 14
[моё] Kenshi RPG Игры Длиннопост Гайд Часть 1 Заработок Выживание
61
Himari
в Лига Геймеров
Himari
101

Кстати о Kenshi...

...Можете считать это приложением к тому моему обзору на игру.


[Пост без изображений, ибо со смартфона, все screen-ы - на компе(((]


В очередной раз убеждаюсь, что и в наше время могут быть шедевры.


Ведь сейчас я получил возможность изучить другую сторону прохождения игры, и это потрясно.


В первый раз, полгода назад, перед обзором, я проходил любимым классическим RPG вариантом, развивая легковесного ловкого скрытного вора, и в итоге достиг настолько высокого уровня, что поселился в Безродном и воровал у Воров Шиноби.


Да, поначалу было сложно, и требовалось понимание механики воровства, но уже через месяц игрового времени мой персонаж стал настолько хорош в своем деле, что воровал не ради денег, а ради получения конкретной вещи, вроде крутого нового меча или аммуниции для отряда.


Таким образом, нужда в чем-либо еще отпадала - знай себе воруй ресурсы да нанимай ребят во фракцию - все двери открыты, когда знаешь, как правильно вставить свою отмычку [весна, посоны, сдерживаюсь от пошлых аналогий, как могу].


Но в общем и целом я думал, что так или похоже на это протекает любой gameplay в Kenshi, какой старт и стиль игры геймерибы ни выбрал.


На этот раз я взял стартовой расой скелета и вознамерился создать мощную технологичную корпорацию, занимающуюся агрессивной добычей ресурсов.


И каково же было мое удивление, когда игра мгновенно из stealth-RPG с элементами стратегии превратилась в гребаный адовый экономический симулятор.


Ведь начал я с добычи меди, презрев скрытность и нечестные методы получения дохода вообще - тем более роботы весьма неповоротливы в этом плане.


Именно поэтому Бендеру вечно так не везло в его грязных делах - его блестящий металлический зад ночью отблесками от Луны портил весь stealth.


Денно и нощно мой работяга добывал и продавал куски меди в Хаб, бегая туда-сюда примерно неделю игрового времени и периодически прячась от проходящих мимо мародеров, ведь даже хромой избитый бомж, волоча ногу из очередного замеса, не упускал возможности пнуть моего механического трудягу по его блестящей заднице.


Однажды подобный тип даже встпял в замес на мечах с моим невинным горекиберфехтовальщиком, завалил его, но нехреново огреб и просто похромал дальше.


Даже ничего не взяв у поверженного соперника.


Спрашивается, НА КОЙ ХРЕН ТЫ ВООБЩЕ ДО*БАЛСЯ ДО РОБОТА, МИРНО ДОЛБЯЩЕГО МЕДЬ?!!


Лишь бы, бл*ть, ПОП*ЗДИТЬСЯ, ДА, СКА?!!


А мне перезагружайся.


Поэтому вскоре мне надоело подобно положение дел, а кроме того, какая-то тактика, которой я придерживался, наконец-таки дала плоды - напродавав трактирщику чертову тонну меди, с которой он явно понятия не имел, что делать, но преданно скупал ее по той же цене, мой персонаж накопил бабла на собственную однушку на краю любого города в игре [примерно 15 000] и уверенной рысцой засеменил в единственный город скелетов на карте - Черную Пустыню.


И игра уже одной только атмосферой незабвенного металлического бизнес-городка показала, сколь разнообразна она может быть.


В отличие от ярких пустынь земель Святой Нации [идиотов] или меланхоличных скал Безродного, в черной пустыне черная земля, черные жедезные стены, черные роботские гетто и кислотные дожди - как будто из милого сердцу post-apocalypsis-а я переместился в чертов dieselpunk - повсюду механические механизмы и аутичные флегматичные саркастичные роботы-скелеты посреди исполинских ржавых заводов из древности.


И все это под фирменный, нескончаемый cyberpunk-вый дождь - наверняка, если постараться, в городе можно будет отыскать Райана Гослинга.


"Что, устал от этих глупых людишек? Ну присядь, выпей свежего топлива".


В столь суровой игре это место выглядит как Оазис Дружелюбия - ведь кислотные дожди не позволяют живым существам вообще проходить через эти земли.


А значит, добыча меди и железа осложняется только механическими пауками, от которых не сможет сбежать только ленивый суицидник.


Поэтому спустя некоторое время уже три скелета [этих парней невероятно сложно найти по тавернам: сразу видно, что роботы - весьма непьющие создания] добывают медь, и игра совершенно непохожа на саму себя: вместо типичных ролевых проблем я вынужден налаживать логистические цепочки вроде "добыть 5 кусков меди - отнести их в хранилище меди - вернуться к жиле и продолжить добывать медь".


У меня совершенно нет времени на поиск новых крутых мечей и пафосных доспехов - я занимаюсь расчетами, влезет ли научный стенд второго уровня в маленькую железную халупу посреди города, нет, окей, тогда где взять ресурсы на постройку дома, в который стенд влезет [ибо в самом городе ресурсов для постройки почти нет, а значит, нужно наладить доставку из ближайших населенных пунктов, а значит, кто-то будет бегать по пустыне и огребать от бандитов], и где поставить этот самый дом, чтобы ср*ные пауки не мешали юнитам по дороге между городом и домом.


И модно ли построить кузницу на крыше и не прослыть при этом идиотом.


И пока я занимаюсь этим, поставив игру на высокую скорость, дабы исследования и добыча меди шли быстрее, иконки моих железных медносеков моргают красным, потому что БЛ*ДСКИМ ПАУКАМ ОПЯТЬ НЕ СИДИТСЯ НА МЕСТЕ, и надо попинать моих работяг во сла... ДА ПРОСТО ТАК, А Х*ЛИ БЫ И НЕТ, ГЛАВНОЕ ДОЖДАТЬСЯ, ПОКА ИГРОК НЕ СМОТРИТ, но парни не из робкого десятка, а поэтому смело уходят в бессознанку от ударов пауков, чтобы притвориться мертвыми, а затем, после ухода паучины, начать лечить друг друга ремкомплектами, после чего продолжить работать.


И все это автоматически.


Я периодически заглядываю к ребятам, и они там реально работают как парни с завода, у них своя дружеская атмосфера и наверняка свои анекдоты и байки.


Игра становится совершенно другой.


Ведь теперь я еще и должен думать, как обезопасить моих работяг от пауков.


Это уже даже не просто экномический симулятор, это целый симулятор жизни.


А самое страшное и атмосферное во всем этом - параметр "крепость".


Он усиливает стойкость персонажа - и прокачивается ТОЛЬКО путем получения урона, таким образом, мои парни УЧАТСЯ ЖИЗНИ, в буквальном смысле с каждым разом становясь все более устойчивыми к трудностям этого мира.


На данный момент мой главный персонаж нашел ОХРЕНЕННОЕ УЩЕЛЬЕ под будущий механический бездушный холдинг, построил там хибару, заперся в ней, ПОТОМУ ШТО, БЛ*ТЬ, ЕБ*НЫЕ ПАУКИ, затарился кучей книг, аки фанат Warhammer 40 000, и изучает все доступные технологии подряд, ища способ сделать жизнь своих трудяг лучше.


Да эта игра еще и учит ЗАБОТЛИВОСТИ. КОРПОПАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ. АРАХНОФОБИИ.


И при всем при этом - RPG присутствует, но отходит на второй план, уступая место совершенно другому жанру.


Даже в Space Rangers 2 стиль прохождения так не менялся.


Вот почему я считаю Kenshi шедевром наших дней, даже несмотря на некоторые технические недоработки.


А ведь этот стиль прохождения - всего лишь один из. Но в каждом игра меняется не просто вариациями на тему "воин - вор - стрелок", а чуть ли не жанром.


Я не мог выявить этого при первом обзоре, но сейчас я вижу, насколько игра глубже даже после уже третьего впечатления от нее.


Когда вокруг бушуют молнии и льет кислотный дождь, а робот с киркой в руках и отблесками бьющих в землю разрядов строит свое будущее сам, зная, что только вместе, ремонтируя союзников и потихоньку, полегоньку накапливая ресурсы и бойцов, можно достичь величия и создать корпопацию своей мечты.


Kenshi - как правильно строить капитализм, при этом превозмогая, аки пролетарий.

Показать полностью
[моё] Kenshi Компьютерные игры Длиннопост RPG Текст
38
IceCrusader
IceCrusader
201

Kenshi -  выбор предыстории

Всем доброго времени суток. Продолжаю серию гайдов о Kenshi. В этот раз решила вернуться немного в начало и поговорить о выборе сценария/предыстории. По сути этот выбор влияет только на самое начало ваше игры и в конечном итоге вы сведёте игру к одному типу, но начать вы ее можете совершенно по разному.

Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор
Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор

Подводя итоги хочу сказать, своё мнение о каждом режиме, со стороны того кто впервые сталкивается с Kenshi.

Не интересно.

Искатели свободы - не очень интересно, т.к. вам доступно много людей и весьма не плохой лут сразу на старте.


Не рекомендую для первого запуска.

Святой меч - из-за награды за вашу голову и весьма внушительную, вам будет весьма не просто выжить в без того не приветливом мире.

На дне - из-за отсутствия конечности может сложнее играть чем кажется. К тому же вы голодны и не имеете денег. Голодные двигаются медленно и легко могут умереть в пасти рвача, которых в достатке в пустыне, в которой вы появляетесь.

Рабы -  хоть запуск за раба весьма монотонный, но все же тут уже нужно понимание того, что и когда качать, как не попасться страже и как вообще от туда сбежать. Тут хочу отметить данный пост который расскажет вам о режиме рабов чуть больше.

Сын капитана - в данном режиме вы имеете военное положение с одной из самый крупных фракций в игре. Это будет очень мешать изучению мира и добавит плюс один пункт почему вы можете умереть или попасть в рабство. Вы можете решить проблему военного положения через Усмирителей, но это выльется вам в "копеечку" которой у вас нет в начале игры.


Сомнительный выбор.

Никто - это одновременно не интересный и сложный режим. Вам дают сразу 5 человек, но они все голодны, лута никакого, навыков 0. Вам нужно разжиться едой и лутом сразу для 5 человек, что опять таки будет весьма утомительно для вашего первого запуска. Зато у вас сразу 5 бесплатных рекрутов, правда навыки их не очень, но что поделать.

Гражданин святой нации - данный режим считаю сомнительным т.к. в нём вы можете начать только за расу людей. Если вы целенаправленно хотите создать своего главного персонажа именно человеком, то режим вам подойдет. Но если это ваш первый запуск, рекомендую выбрать другой режим и просмотреть остальные расы тоже.

Парень с собакой - не обманываетесь тем, что у вас бесплатная собака с самого начала. Вы и собака очень голодны и находитесь в жопе мира, чтобы добраться из Мочалки в людный город потребуются не малые усилия. Но это все же возможно, к тому же может быть вам повезет не нарваться на врагов по пути к городу.

Охотники на людоедов - описанный метод (выше) весьма действенный для того чтобы выжить на первом этапе, но вы все еще остаетесь в локации людоедов, а скорость ваших рекрутов 16-18 ( что не очень много, первого могут запросто поймать). К тому же чтобы убежать вам придется выкинуть часть своего снаряжения. Поэтому при доле удачи это не сложный режим, но все равно геморрный.

Изгнанник улья - если вам по душе раса рой, то этот режим для вас. Только вот вас изгнали и находитесь вы в одной из локаций улья, которая не захочет с вами торговать или вести каких-то бесед, поэтому чтобы выжить без лута и копейки денег, надо поймать удачу за хвост и добраться до людного города целым.


Выбор новичка.

Странник - что не удивительно, именно этот режим предусмотрен разработчиками как тот режим с которого стоит начинать играть. В этом режиме вы не голодны при начале игры и имеете немного денег + хламошмот.

Гражданин империи - тут всё тоже самое как и с Странником, только вы привязаны к конкретному городу.

Странствующий торговец - На самом деле, для новичка я бы рекомендовала именно этот режим. Т.к. животные не очень дорогие от 2 до 15к (дороже я встречала). Но новичку бык очень может помочь, т.к. бык очень сильная боевая единица и он ни раз может спасти вам жизнь, а если даже вы не будете драться, то он отлично перенесет ваши пожитки. Как итог - это не такой читерный режим как с Искателями свободы, но более простой чем Странник или Гражданин империи.


Всем спасибо за внимание. За ошибки не пинайте, разве что совсем чуть-чуть. На этом я с вами прощаюсь, до следующих гайдов.

Kenshi -  выбор предыстории Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Длиннопост, Начало, Выбор

P.S. Когда я писала прошлые гайды я играла на пиратке, сейчас офф версия. И хочу сказать, что в отличии от пиратки в режиме Странник которой вы появляетесь всегда в городе Хаб, на оффе вы всегда появляетесь в рандомном городе.

Показать полностью 21
[моё] Kenshi Игры RPG Гайд Длиннопост Начало Выбор
114
Himari
в Лига Геймеров
Himari
114

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1.

Всем доброго времени суток. Продолжаю тему игры Kenshi. В этот раз гайд о найме, рекрутах и где их вообще найти.

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Поговорим немного о рекрутах и зачем они нам нужны. Начав игру вам не понадобятся соратники сразу, но по мере развития и изучения мира, вы поймете, что не справляетесь с задачей учёного/кулинара/ремесленника/рабочего/инженера/фермера/воина и т.д. в одиночку. Тогда-то вам и помогут рекруты которых можно нанять себе в отряд.


Есть уйма людей желающих вступить к вам в отряд платно или бесплатно, а может вы будете освобождать/покупать рабов себе в отряд. Каким бы образом вы их себе не получали помните, что без расширения отряда через forgotten construction set (можно расширить до 256) у вас всего 30 мест для этих нужд.


Почти все наёмные персонажи не сидят на месте и могут находится в разных городах своих фракций. Но всё же у них есть города в которых они встречаются чаще обычного. Их мы и рассмотрим на примере каждого города где встречаются рекруты.

P.S. Святая нация - СН,  Союзные города - СГ, Королевство шеков - КШ, Противники рабства - ПР.

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Хаб - начальный город, если вы начали игру в стандартном режиме. В этом городе можно найти трёх рекрутов: Хоббс (уникален),

Тяжесть (Тяжесть представитель рандомных рекрутов навыки которых находятся на уровне 0-1 и имеют цену 3000 катов, далее тип "Тяжесть"),

Мэгги (Мэгги так же представитель рандомных рекрутов, ее навыки как и у Тяжести находятся на уровне 0-1, но одна из статистик будет прокачана до 40+ уровня и цена 6000 катов, далее тип "Мэгги").

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Скуин - КШ -  Если в этом городе нет нужного рекрута, он может быть в городе Адмаг или в Путевой станции около Скуина, а так же в форте Последний бой.

Чаще всего в этом городе находятся следующие рекруты: Рука (уникальна), Кан (уникален), Халид (тип "Мэгги", 40 медик и 16 наука), Стена (тип "Мэгги", аналог Халида),

Кабо (Кабо представитель рандомных рекрутов навыки которых прокачаны на уровне +-5 и цена таких рекрутов 6000 катов, далее тип "Кабо"), Фек (тип "Кабо"), Орон (тип "Кабо").

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Адмаг - КШ - столица Королевства шеков. В городе находится предводитель фракции Королевства шеков Эсата "Каменный Голем".

В этом городе вы найдете следующих рекрутов: Гигант Ранэ (уникальна),

Мяу (тип "Кабо"), Су (тип "Кабо"), Осень (тип "Тяжесть"), Девятый (тип "Тяжесть"), а так же сделав определенные действия в рекруты можно получить дочь Эсаты Сэто (уникальна), выполнение условий приведёт вас к союзу с Королевством шеков и к вражде с Святой нацией (если вы принесете им Лорда Феникса как это сделала я, что будет если принести Короля жуков не знаю), так же вы не сможете получить в рекруты Ямду. Союз с Королевством шеков лишает возможности завести союз с СГ и СН.

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Стопка - СН - в городе можно найти следующих рекрутов: Гриффин (уникален), Бард (тип "Тяжесть", единственное чем интересен этот рекрут, это его диалоги, он будет вам "петь"), Тампо (тип "Тяжесть").

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Плохие зубы - СН - в городе были встречены следующие рекруты: Коул (тип "Тяжесть"), Стена (тип"Мэгги").


Бугристый холм - СН - столица Святой Нации. В этом городе находится правитель СН Святой Лорд Феникс LXII.

В городе были встречены следующие рекруты: Арамид (тип "Тяжесть"), Тампо (тип "Кабо").


Во многих локациях Святой нации есть рабы, но они их не продают, они им даруют искупление и те работают на шахтах или фермах. Таких рабов вы можете освободить, (нарушая закон, не попадитесь) они с некоторым шансом могут присоединиться к вам в отряд или просто убежать.

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Стоат - СГ - один из многих городов Империи Союзных городов. Начиная с этого города вы можете покупать/освобождать рабов у работорговцев, рабы весьма непредсказуемы и могут остаться у вас отряде, а могут сбежать от вас или вовсе не уходить от своих угнетателей.

В городе были встречены следующие рекруты: Самоцвет (тип "Мэгги", готовка 40),

Су (тип "Мэгги", турели и арбалеты 40), Вото (тип "Тяжесть").

Гораций (Гораций представитель рандомных рекрутов навыки которых прокачаны на +-10 уровней, цена за рекрута 5000 катов, далее тип  "Гораций").

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Груз - СГ - Столица Союзных городов, в городе находится правитель СГ Император Таньгу.

В этом городе мне попался всего один рандомный рекрут. Логан (по типу был похож на "Тяжесть", но дешевле на 1000 катов, далее тип "Логан").


Так же в городе можно получить уникального рекрута Ямду, чтобы его получить нужно принести ЖестьКулака Императору Теньгу. Учтите, сдача ЖестьКулака делает вас союзниками с Союзными городами, Гильдией торговцев, Рабовладельцами и делает вас врагами с Противниками рабства и Мятежными фермерами. А так же лишает возможности завести союз с Королевством шеков и Святой нацией, они будут говорить что союзник СГ не союзник им. Так же вы не сможете получить в рекруты Сэто и Бо.

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Грань - СГ - В городе были встречены следующие рекруты: Мир (тип "Тяжесть"),

Песок (Песок представитель рандомных рекрутов у которых один из навыков прокачан до 60+ или два навыка прокачаны на 40+, цена такого рекрута 4000 катов, далее тип "Песок").

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Шо-Баттай - СГ -в городе были встречены следующие рекруты: Марь (тип "Мэгги", медик 40),

Эллс (уникальный).

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Барк - СГ - в городе были встречены следующие рекруты: Рыжая (уникальна), Струна - рой принц (тип "Логан"), Нэм Трэн - рой рабочий трутень (тип "Тяжесть").

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Клаунстэди - СГ - в городе были встречены следующие рекруты: Джимбад (тип "Мэгги", медик 40), Лист - рой принц (тип "Логан"), Гарне - рой солдат (тип "Тяжесть"), Клок (тип "Тяжесть"), Зан (тип "Тяжесть"), Тяжесть (тип "Кабо"), Остолоп - рой солдат (тип "Тяжесть"), Тяжесть - рой принц (тип "Песок", арбалеты и турели 40).

Лист - скелет (Лист представитель рандомных рекрутов, у них будут прокачаны 2 навыка, чаще всего это Инженерия 50-60 и Работа 20-30, цена за рекрута 6000 катов, далее тип "Лист"),

Мир - жженоземец (тип "Лист"), Изуми (тип "Мэгги", медик 40 + наука 20, но цена 2500 катов).

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Выдержка Скитальца - СГ - в этом городе я завела себе собственного Вонючку, если вы понимаете о чем я, рабочий трутень (тип "Лист", но стоимость 5000 катов), Мю - рабочий трутень (тип "Песок"), Никон - шек (тип "Мэгги", готовка 50), Ладонь (тип "Мэгги", медик 40 + наука 20), Свифф (тип "Песок"), Шип - жженоземец (тип "Тяжесть"), Вото - жженоземец (тип "Тяжесть"), Скорняк - рой принц (тип "Логан").


Катун - СГ - в городе были встречены следующие рекруты: Святоша - шек (тип "Гораций", но цена 7500 катов), Хезрик (тип "Песок", турели и арбалеты 40), Купаж - жженоземец (тип "Тяжесть"), Правда - (тип "Мэгги"), Двойной - рой принц (тип "Песок),  Рыба - рой принц (тип "Логан").


Хэн - СГ - сколько я не приходила в этот город, рекрутов в нём не нашла, хотя бар там есть. Так что возможно кто-то из рандомных там появляется.


Хранилище Теньгу - СГ - это тюрьма для особо опасных преступников, которых сильно  невзлюбил сам Император Теньгу. В здание нельзя проникнуть если вы не союзник СГ, но если вы являетесь союзником для СГ вы не сможете (вероятно) завербовать рекрутов которые находятся там в заточении. Помните, что при освобождении рекрутов из тюрьмы (как и с рабами) если вы не устраните стражу, все кого вы освободили начнут бой с стражниками. Поэтому заблаговременно займитесь задачей убийства стражников или вырубите их и посадите в клетки, ну или заагрите и уведите стражу вторым персонажем. Вариант с вырубить и вытащить заключенного не работает, в большинстве случаев спасенный багуется и перестает что-либо делать вообще, а в оставшихся случаях просто бегает за вами без диалогов.

И так собственно заключенные Хранилища Теньгу.

Эсфер - (уникален) единственный в своём роде, наёмный жук из Южного улья

(другой цвет кожи), расовые бонусы такие же как и у западного улья рабочего трутня. Присоединяется после освобождения и побега из тюрьмы.

Синклайд - шек (уникален), присоединяется после освобождения и побега из тюрьмы.

Лукин - жженоземец (уникален), присоединяется после освобождения и побега из тюрьмы.

Так же из тюрьмы можно освободить несколько рандомных Узников, которые так же захотят к вам присоединится после побега.

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Город из грязи - маленькая деревушка в болотах около города Акула, контролируется Болотниками.

В городе можно найти следующих рекрутов: Седая тень - рой принц (уникален), Доктор Чон - (уникален).

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост

Это не все рекруты о которых я хотела написать, но закончилось место у поста и я не могу продолжить делать всё в одном посте, так что до встречи во второй части о рекрутах.

Kenshi - Рекруты и где их найти. Часть 1. Kenshi, Игры, RPG, Гайд, Рекруты, Длиннопост
Показать полностью 24
[моё] Kenshi Игры RPG Гайд Рекруты Длиннопост
124
Himari
в Лига Геймеров
Himari
279

Kenshi - расы и их особенности

Всем доброго времени суток. Решила сделать "гайд" по игре Kenshi.

Никогда таким не занималась, надеюсь будет информативно.

Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд

Небольшое вступление. Когда я начинала игру я не совсем понимала на что влияют расовые бонусы и какую расу во что лучше качать. Конечно если вам очень хочется, то можно качать как угодно, но всё же можно сделать этот момент более быстро прокачиваемым. Т.к. все расовые бонусы дают прирост очков опыта, т.е. если бонус есть, навык прокачается быстрее, а это очень ощутимо на уровне навыка выше 60 и тем более выше 90. Примерно каждые 30 уровней навыка это  плюс одна ступень на вершину.


В игре есть 4 расы, две из которых имеют подрасы.  Обо всех по порядку.


Люди - имеют 2 подрасы: зеленоземцы и жженоземцы.


Зеленоземцы - имеют 3 бонуса и совсем нет дебафов. Люди как обычно в играх, самое универсальное и среднее по статистикам. Они будут отличными домочадцами, последят за огородом, приготовят еды, можете назначить одного из них на роль ученого который будет изучать новые технологии, так же навык науки влияет на геологическую разведку местности, это вам очень поможет при основании своего города (пример ниже на скрине).

Но если вы решите, что хотите себе снежка воина, то он тоже себя отлично проявит т.к. у него, напомню, нет штрафов к прокачке всех навыков.


Жженоземцы - имеют 5 бонусов, но и 4 дебафа. Они самые полезные на тот момент когда у вас есть свой город и вы хотите заняться производством, т.к. только у них есть бонус к созданию оружия и брони. Кроме того, они будут отличными боевыми мастерами, которые сражаются без оружия на кулаках. Их не стоит делать фермерами, кулинарами и простыми рабочими.

Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд
Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд

Рой - имеют 3 подрасы: принц, рабочий трутень и трутень-солдат.


Принц - имеет 9 бонусов и 2 дебафа. Принцы отличные медики, учёные и воры, только у принца есть бонус одновременно к скрытности, взлому и воровству, плюс с них выйдет хороший арбалетчик за счет бонуса к восприятию. Воины ближнего боя они тоже не плохие, но у них очень мало хп, поэтому не стоит делать из них мили воина. Их не стоит назначать на простую работу.


Рабочий трутень -  имеют 9 бонусов и 3 дебафа. Трутни лучшие инженеры, рабочие, фермеры (как и зеленоземцы), у них есть бонус к турелям, но турелями лучше делать скелетов (об этом ниже), вы так же можете сделать из них воинов ближнего боя или боевых мастеров. У них есть бонус к воровству и скрытности, но нет бонуса к взлому, а одно без другого не живет, поэтому принц лучше трутня подходит для роли вора. Из них не стоит делать кулинаров и учёных.


Трутень-солдат - имеет 2 бонуса и 9 дебафов. Они чистые воины, причем хорошо подойдут и для обычного воина и для боевого мастера, т.к. у него нет штрафа к ловкости. Не стоит делать из них арбалетчиков, фермеров, кулинаров, учёных, инженеров и кузнецов/бронников.

Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд

Шеки - не имеют подрас. Имеют 3 бонуса и 9 дебафов. Шеки чистые воины, как и трутни-солдаты, но более выносливые.  Их не стоит делать фермерами, ворами, учёными, рабочими и боевыми мастерами.

Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд

Скелет - не имеет подрас. Имеет 3 бонуса и 3 дебафа. Скелеты идеальные турели, т.к. они не требуют еды и у них есть бонус к турелям. К примеру их можно забаррикадировать в здании и их никто никогда не убьет, зато они будут машинами для убийств. Так же их можно сделать воинами ближнего боя с тяжелым оружием, но т.к. скелетов не так много в игре для наёма, больше 1 воина скелета, не советую делать особенно на старте. Их не стоит делать ворами, в остальном они в принципе как и люди не имеют дебафов и могут быть кем угодно.

Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд

Таблица навыков.

Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд

Пройдемся немного по другим навыкам. Крепость самый важный навык в игре, т.к. она влияет на то что будет с вами когда вы упадёте без сознания. К примеру ваша крепость 11, тогда ваша точка нокаута будет 19 (цифры взяты из игры, ничего сама не считала), при крепости 83 точка нокаута 72. Эти цифры говорят о том что если вам выбьют голову/живот/грудь и цифра будет меньше чем точка нокаута, вы отлежитесь в потере сознания и встанете, вы не будете валяться в коме до поправки и медленно умирать, если рядом нет врача. Так что чем больше крепости, тем выше ваша выживаемость. Кроме этой статистики есть еще 2 весьма важные - это атлетика и сила.Чем выше показатель атлетики тем быстрее вы бегаете, а в игре к примеру есть такие звери как клювастая тварь, которые бегают со скоростью около 30 и убежать от них очень и очень сложно, так что чем быстрее прокачаете атлетику тем меньше шансов сдохнуть, снова.  Сила влияет не только на то сколько лута вы можете нести, но и на урон от боевых искусств.

На самом деле в игре очень подробно все расписано по навыкам, нужно только навести мышку на интересующий вас навык и игра напишет, как его качать и для чего он нужен.


Подводя итоги, хочу сказать, что не стоит пренебрегать бонусами, думая что 10-20% это фигня и можно прокачать любого как захочется. Это безусловно так вы можете, но потратите в разы больше времени реального.


Чукча не писатель, за ошибки сильно не пинайте. Если что-то не точно или упущено, извините =)

Спасибо за внимание. На этом пока всё.

Kenshi - расы и их особенности Kenshi, Игры, RPG, Длиннопост, Расы, Особенности, Гайд

P.S. На днях добавлю гайд по персонажам которых можно нанять в отряд, а так же планирую сделать по охоте за наградой.

Показать полностью 7
[моё] Kenshi Игры RPG Длиннопост Расы Особенности Гайд
128
Himari
в Лига Геймеров
Himari
281

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого.

Конищива (как говаривал комиссар Жибер) читающие это!


Немного введения - это эдакий гайдик по одному из вариантов начала игры в Кенши* - начало в рабстве! В комплекте с гайдом будет немного общеполезной информации об игре, куски истории мира и просто всяческий трёп. Вообще стартов в игре довольно много, разной степени упоротости, но этот - мой любимый. А все из-за его неординарности и простора для его эксплуатации.


*Кенши - весьма эксцентричная РПГ с японским оттенком бытия, как тот самый комиссар Жибер в Такси 2, как рассказывал автор игры - все это было сделано под сильным влиянием идеи ронинов, шляющихся по пустоши без еды и всего прочего. В результате получился термоядерный хардкор с двойным постапокалипсисом, карающим геймплеем и отсутствием каких-либо квестиков. Или как ее метко назвали - симулятор бомжа. По тегу Kenshi найдется и годный обзор игры, и годные истории.

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Отдельно приветствую моих аж тридцать одного подписчика (и @GodFrey51, который специально попросил позвать), учитывая что до пятницы вас было лишь четверо - 27 из вас тут именно за этим - за гайдом по рабскому старту в Кенши, остальные четверо - извините, это таки не Стелларис, и вообще по нему писать что-то тягостно, потому-что геймплею трубу шатают чаще, чем меня пробивает на текст (шатают два раза в год, на текст пробивает реже) или хотя-бы на эксель для сравнительного анализа чисел урона и прочего.


Симулятором бомжа игра является при обычном, дефолтном начале - ты один, у тебя ржавая хрень вместо оружия, все характеристики в 1, вокруг город в котором аж два целых домика а остальное лежит в руинах, враги меньше чем по десятку человек не ходят а дальше крутись как хочешь. Полная свобода действий и боли. Безнадёга отсутствия прокачанности, бомжи-рекруты еще хуже тебя. Такая мини-загадка, "Кто стоит в баре со всеми характеристики равными 1? Тот и только тот, кого ты сможешь рекрутировать к себе в отряд!". Гайд не будет объяснять такие абсолютные основы бомжевания, и рассчитан на тех кто поиграл уже хотя-бы минут 10-20 на стандартном старте и имеет легкое представление об игре, или на желающих насладиться моей писаниной и косвенно через нее офигенностью проработки геймплея в Кенши.

Итак - великий, и очень профитный, путь превозмогания - из грязи в князи, или как минимум в "главари" небольшой и весьма злой банды, начиная прямиком из рабства. Сей гайд несет в себе очень много советов касающихся конкретно этого игрового старта, которые будут малополезны в других, а так-же кучу не очень честных приемов, что могут испортить удовольствие (уровня dwarf fortress - loosing is fun) для начинающих игроков.


Вообще я сгущаю краски, рабский старт является одним из самых простых, да еще и самой своей структурой не даст уйти в мир и умереть от встречи с толпой голодных мужиков в тряпках и вооруженных палочками, раньше чем ты сможешь хитростью или боевыми навыками пробраться мимо как минимум пятерых вооруженных стражников - идеальная песочница где тебя чуть ли не насильно прокачивают.

Создание персонажей


Вообще создание персонажей особой ценности кроме эстетической, а так-же комбинации раса-субраса-пол, не несет - в игре есть пластические хирурги почти в каждом баре - с радостью и за сущие копейки они отрихтуют персонажа что сам Окран не узнает (в пределах изначальной расы и пола), даже имя перебьют. А пока будет загружаться этап создания персонажа есть шанс успеть прочесть весь весь этот гайд...

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Старт в рабстве подразумевает двух персонажей (в стиме для любителей был мод урезающий его до одного персонажа) но невозбранно растягивается позволяя в процессе нарекрутировать приличную часть рабов к себе не покидая "тюрьмы".


Начинаем мы в рабстве у "Святой Нации" - местного религиозного государства, отличающегося весьма суровым нравом по отношению к существам, своим существованием нарушающим религиозные догматы, святая нация очень привередливы, они не любит тебя если ты:

- Шек (гуманоиды покрытые рогами, костяной бронёй и воинским самомнением, последнее небезосновательно),

- Улий (странного вида гуманоиды, являющиеся индивидуумами, отколовшимися отобщего разума улья, три вида играбельны - рабочий (работает), воэн (дерется, на удивление весьма ниже среднего боец и не носит шлемы - и то и то лечится модами), принц (думает и говорит за остальных), а так-же королева в виде уникального НПС),

- женщина любого вида (из играбельных - Шеки и Люди),

- раб (особенно беглый),

- не читал их любимую святую книжку Святое Пламя (не носишь ее в сумке).


В свою очередь критерии для любви Святой Нации к тебе очень просты:

- человек, мужчина, со Святым Пламенем в сумке, не похож на раба.


Крайний случай - если ты скелет (местное название разумных андроидов) или у тебя есть протезы - тогда ты ересь, и тебя даже в рабство брать нельзя, по этому в этом старте начинать за скелета не дают.


Главные критерии раба у Святой Нации просты до невозможности - если оно сидит в клетке - оно раб (запомните, это потом может пригодится), если у раба отсутствуют кандалы - нужно их надеть на раба, если у раба отсутствует роба или присутствует другая одежда - ее надо заменить на робу (но не всегда), если раб волосатый - его нужно побрить (а Шекам - обпиливают рога). Любой соответствующий этим критериям, вне клетки и не работающий - будет избит и посажен обратно в клетку (к счастью вылечить они обычно не забывают), а после достижения некой здоровости - выпущен пахать на благо нации.


И по этому стартовых персонажей я сделаю наименее привлекательными для дружбы со святой нацией - женщины и Шеки (а еще за ульев в рабстве я уже начинал), а имена банально уворую из википедии и жестоко обработаю переводом.

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Минутка информации для отыгрыша: Шековы рога - социально значимы, Шек без рогов - лох и прочий недостойный элемент их воинского общества, на персонажах игрока это увы никак не влияет, но для отыгрыша - почему бы и нет?

Тюрьма (вводная)


Итак осмотримся (на паузе) - этот замечательный образчик лагерной архитектуры зовется карьер Возрождение, основные цели - копать камень в кучах камня, работать с машинами делающими из камня не камень, косвенно - строить статую (геймплейно не отражено но подразумевается).

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Архитектурно-геймплейные нюансы:

- столбы (1) служат для содержания рабов как и клетки в домах, но в наличии только на улице,

- квадратные домики (2) служат для содержания рабов и стражников условного типа "надсмотрщик" - эти стражники выгоняют рабов на работу, загоняют обратно, и стоят над душой в процессе, как ни странно - они твой бро.

- круглые башенки (3) содержат стражников типа "охранник", эти ребята бесполезны, ночью спят, днем стоят на постах, в основном по бокам от всяких дверей - они не бро.

- ворота - заткнуты пятеркой стражников типа "охрана дворца" - эти ребята твой главный враг на пути к свободе, не едят, не спят, стоят в воротах и бьют отклоняющихся от КРИТЕРИЕВ рабов, но если тебя по работе отправляет за ворота - они и слова не скажут против.

- машины и кучи камня (4) - места работы для рабов, камень бить киркой, машины тыкать руками. Все это чисто визуально - к сожалению камень из куч никуда не носится а машины ничего не делают, хотя и могут, из куч реально можно добывать камень а в машинах перерабатывать его в строительные материалы.


Суммируя - охранников в башнях ночью можем глушить (чтобы прокрасться наверняка понадобится МНОГО скрытности, и снять кандалы), похищать и избивать тренируясь на них, охранников в квадратных домиках - не трогаем, если мы их всех измордуем - рабов перестанут выпускать погулять, охранников у ворот можно будет со временем по ночам разобрать отвлекая одним персонажем и глуша сзади другим из скрытности.

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Первым делом просто оставайтесь на месте (а можно сесть в клетку или привязаться к столбу как советует описание этого старта) - это поможет прочувствовать все превосходство Окранита с мечем в униформенной броне над любой другой гуманоидной формой жизни мира Кенши, одетой во тряпьё и с единичками вместо характеристик. К несчастью для последователей Окрана - не все остальные гуманоиды настолько-же слабы, что ставит крест на Окранитском мировом господстве.


Намечается наша основная цель - как и всего этого гайда - не просто банально выйти из лагеря, а выйти наиболее приспособленными к жизни в окружающем мире виде. Виде, который, как по мне, является разухабистой толпой не менее чем из четырех джекичанов в оранжевых обносках с полными карманами лута. Можно конечно выйти в полном наборе Окранитской униформы, и профессиональными мечниками, только это сложнее - броню и оружие (нужные для прокачки защиты, атаки и владения оружием) у нас отбирают, стражники без оружия любят ломаться, а вот навык ближнего боя и уворота отобрать не могут, да и для тренировки нужно только бить людей. В дальнейшем толпа джекичанов закупается арбалетами, и тех врагов что в рукопашную убиваются плохо кайтит и расстреливает, а при потере конечностей - заменяет их на очешуенные протезы ВО СЛАВУ ОМНИССИИ, но про это уже не в этом гайде.


Минутка религиозной политинформации - Окранитское (т.е. святой нации) верование заключается в Окране - типовом боге мужчине, победившем темную богиню Нарко (ага, то-же самое но буковки задом на перед) и ее скелетов, предотвратив Большой Пиздец. Что и объясняет нелюбовь Святой Нации к женщинам, скелетам и ксеносам. Учитывая произошедшие в мире Кенши Большие Пиздецы (их два) Окранитская вера весьма вероятно имеет под собой некую историческую основу, но на данный момент они просто грёбанные патриархальные луддиты (с) на протяжении почти 60 поколений.

Тюрьма как качалочка.


Сразу напоминаю, или уточняю - некоторые действия находятся в выпадающем меню при клике левой кнопкой, это может быть необычно в текущей эпохе засилья полуконсольных игр в конец забивших хрен на все естественные возможности управления мышью.


Характеристики (или "качества" и "навыки", если как в игре) - их можно поделить на несколько типов в контексте рабства:

- качаются вот прям совсем сами - атлетика, сила, работа,

- качаются действиями легко и незаметно - взлом, убийство, скрытность, крепость, уворот,

- качаются действиями с небольшой затратой усилий - ближний бой, медицина,

- качаются действиями сложно - защита, атака, владение оружием всех видов, ловкость,

- не качаются в тюрьме - внимательность, робототехника, все связанное со стрельбой, производством и наукой

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост
(здоровье до лечения, и после, со временем оно станет полностью желтеньким и восстановится)


Вот мы сидим в клетках и лечимся после побоев - частая ситуация. Обратите внимание на ХП конечностей - если оно упадет ниже -100 и по конечности попадут режущей атакой (напоминаю - у стражников мечи, мечи режут) - конечность покинет тело, потерю руки еще можно проигнорировать, а вот отсутствие ноги на таком раннем этапе будет действительно досадным недоразумением (об этом отлично рассказали тут), так что главное в рабстве - мало ХП у конечностей - не выёживаемся.

ХП "не конечностей" уйдет в -100, это смерть, но обычно охрана гораздо быстрее тебя забинтует, а в бою с ними замордоваться от полного ХП до -100 почти невозможно.


Заодно первая характеристика - крепость (тафнес), он отвечает за живучесть и количество снятого ХП до потери сознания, качается просто: бьют - крепчаешь. В принципе о характеристиках персонажа максимально хорошо говорит подсказка в игре, так что я про них буду мало, и в контексте что и как качается. Качается просто - когда у персонажей полное ХП - нападаем на стражников. Можно разбавлять - один персонаж побит и лечится, второй качается активно (третий бегает работает качая силу или атлетику).


Кнопка "скрытность" и избитый персонаж - если включить "скрытность" персонажу без сознания, то когда он вернется в сознание он не будет вставать, это позволит не быть избитым стражниками сильнее, чем нужно - процесс лечения раба может затянуться на долго и иногда стражники сначала лечат а потом уносят в клетку, пусть лучше персонаж прикидывается мертвым и даст отнести себя в клетку чем подскочит и отхватит излишней тренировки "крепости".


Взлом: пока мы в клетке и в сознании - а еще если нас не берут на смену (ага, рабов больше чем работы) качаем взлом. Взлом качается элементарно и с устрашающей скоростью - взламывай свои кандалы и свою клетку, но только свои, есть один важный нюанс, который я опишу чуть ниже в разделе "сокамерники как рекруты". Нечего ломать? Можно выйти и зайти в клетку. Не стоит пугаться угрожающих цифр "шанс взлома 3.14%" - взлом работает по другому - персонаж будет колупать замок пока не получится его открыть, попутно качая навык. Только самые крутые замки, вроде сейфовых, имеют определенный порог навыка для взлома, кандалы, клетки и столбы ломать можно сразу.


Атлетика: выпустили работать - ничего не делаем, в смысле управление не трогаем - у персонажа есть работа "покорный раб" в окошке справа, и она означает что персонаж на автопилоте носится по карьеру и делает что надо рабовладельцам, попутно качая атлетику. Если волка ноги кормят - то персонажу в Кенши ноги - основа жизни. Ниндзя? Убегаем! Орбитальный лазер? Убегаем (и не ходим туда днем больше)! Людоеды? Убегаем! Бешеные скелеты? Убегаем! Гигантские крабы? Убегаем! Роботы-пауки? Убегаем! Гурчащие вам в след непристойности рыболюди? Убегаем! Клювастая мразь? А вот тут вряд ли - они бегают под 32 мили в час, просто не встречайтесь с ними...

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

А теперь маленький эксплойт - качать работу работой в рабстве - малополезно, а атлетику гораздо нужнее, так что если рядом нет охраны, и на нас никто не смотрит, делаем маааленький шажок пол метра в сторону - персонаж бросает нынешнюю работу и бежит за новой в совершенно другое место, а пока бежит - качает атлетику


Сила: когда персонаж начинает легко выдавать 20-23 миль в час даже в кандалах, этой скорости достаточно чтобы аки колобок уйти от Бабушки и Дедушки, значит настало время силовых тренировок. Сидя в клетке на виду у стражи взломаем кандалы, и... сняв прячм в сумку - тадам! Готово! Получаем новые, ломаем, в карман, пока не получаем красивую цифру перегрузки и силы. Теперь бегая персонаж качает не атлетику а силу. При этом НПС умудряются испарять свои кандалы сразу-же после взлома и совсем не пользуются возможностью носить открытые кандалы что-бы в нужный момент выбросив их сделать ноги.


Скрытность: встаем на столб и включаем скрытность, скрытность качается когда кто-то ее "испытывает" - банально стоя на столбе или в клетке в людном месте постоянно кто-то подвергает испытанию твою скрытность.


Убийство (оно не убийство а скорее "оглушение" - влияет на шанс в скрытности со спины оглушить врага или похитить спящего"): элементарно по ночам выбравшись из клетки "глушим" спящих стражников, если заметили - прячемся в клетку (это можно делать на некотором расстоянии, почти как "дверной дракон" в ТЕС, вообще не оказываясь побитым проснувшимися стражниками).


Воровство: как и предыдущий этап с убийством - тащим вещи из карманов спящих стражников. Другой вариант - подобрав все что угодно, даже свои кандалы, кладем в сундук, а потом достаем из него. Не самый полезный навык на самом деле, в игре нет ничего такого что прямо бы руки чесались спереть.

Полезная заметка - можно выбрасывать ценные вещи на пол даже когда персонаж в отключке. Охрана избив персонажа (или сажая его в клетку, или вытаскивая из клетки и сажая опять в клетку) отбирает все ништяки, а это значит - жмем паузу и выкидываем ништяки на землю! Игра, увы, не позволяет ИИ подбирать вещи с пола, в результате голые стражники могут грустно расхаживать мимо куч своего оружия и брони, но не надевать их. Отобранные ништяки не теряются, стражник носит их с собой в инвентаре, но найти конкретного стражника может быть проблематично.


Уворот и ближний бой: желательно приступать к этому этапу когда наберется 40-50 силы и крепости - воруем ночью стражника из башни, снимаем с него оружие и броню, месимся не на жизнь а насмерть! Вторым персонажем подстраховываем при желании (сидя в клетке и в готовности включить скрытность что-бы оглушить стражника со спины прямо в бою).


Защита и атака: если таки захотелось вместо джекичана пойти по пути становления тру самураем - повторяем обучение увороту и ближнему бою, только доспехи и оружие стражника надеваем на себя.


Медицина: воруем аптечки у стражников, лечимся сами. Можно и не качать, стражники (в 90 случаях из 100) сами тебя вылечат, а вот без аптечек в своих инвентарях могут и не лечить. Аптечки бывают в рабских домиках в сундуках, прилавках или просто в шкафах или на полках (зажимаем альт для подсветки вещей на земле).


Минутка информации по кулинарии: еда в рабстве - рабов не кормят, но и сытость не падает ниже 115, постоянный дебафф "истощение" (или "голод") режет силу персонажа, а порезанная сила это порезанная грузоподъёмность, а порезанная грузоподъёмность это постоянный перегруз, а постоянный перегруз - это постоянная прокачка силы. Не ешьте, и не воруйте еду, качаться будет проще. Воровать еду понадобится перед самым побегом. А еще у разных рас разные требования к "покушать", если ульи с радостью сожрут даже гнилое или сырое мясо - более "цивилизованным" шекам и людям нужно что-то приготовленное. Еда поедается автоматически из инвентаря, но при этом не сразу. Для поднятия из голодающего до весьма сытого понадобится поесть 2 или 3 раза.

Сокамерники как рекруты.


Вернемся ко взлому - у рабов есть три реакции на их полное освобождение (полное - взломать кандалы и клетку/столб):

- Отрицание - раб говорит "ну нафиг мне и тут ок" и никуда не идет,

- Гнев - раб говорит "бывайте, ихтиандры" и делает ноги сразу (до ближайшей охраны),

- Принятие - раб начинает ходить за тобой аки за Моисеем, ожидая пока ты его не выведешь из рабства.


Первые два варианта понятны и простительны, а вот последний интереснее, сложнее и порой абсолютно не нужен - рабы начинают сами вылезать из клеток взламывая их и собираться вокруг тебя ожидая когда ты их выведешь - это может сильно мешать во время скрытных вылазок или банальной прокачки, по этому до определенной поры не советую выпускать других рабов вообще.

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Эксплойт с рекрутированием. Выпустив кучу рабов можно увести их повыше в горы над лагерем, сохраняемся, загружаемся (чтобы наверняка) - срабатывает триггер и часть рабов машет тебе ручкой и бежит к ближайшему выходу (с понятным провалом), а часть... благодарит за спасение и присоединяется к отряду. В отличие от стартовых персонажей Шеки-рабы из Возрождения могут иметь довольно неплохие боевые характеристики на начало игры (и что странно - довольно плохие навыки одновременно, даже отрицательные!).

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Побег? Побег!


Ну тут мало что можно рассказать. Ночь, все персонажи имеют силу около 50, скрытность под 80, атлетику +/-60 и остальные характеристики по личным предпочтениям. На улицах лежат штабеля еды и грога готовые к выносу (который имеет смысл своровать просто что-бы продать), собираем это все и прорываемся через ворота! Или нет. Есть метод проще и интереснее.

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Запомните вот это место - нужно просто (когда охрана не смотрит) включить скрытность и срулить за башню, рано или поздно персонажей пошлют работать на этот конкретный участок - так все и убегут за башню, за ней все-еще считается лагерем и голод не растет. Ночью башню можно ограбить и просто уйти на север. Этот путь сначала приведет (если чисто на север) к берегу ущелья где находятся руины с ништяками и возможно даже оружием, а на восток по горам - к мосту через это самое ущелье. За ущельем находятся более ничейные территории, населенные людоедами, злобными животными и ниндзя-ощтепенцами - очень маленькой, но весьма враждебной Святой Нации фракцией, у которой можно переждать спадение статуса "беглый раб", и отправиться куда угодно дальше как свободный человек (например на восток через горы в "Союзные Города").

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост

Стильный побег с подготовкой - одним персонажем со включенным "блоком" отвлекаем на себя охрану ворот, другим или другими в скрытности глушим и похищаем стражников прямо в бою и пихаем в первые попавшиеся клетки, потом можно снять с них броню, оружие и аптечки.

FAQ (просто куча вопросов и ответов, которые возникали у меня в процессе игры, и которые проще вынести в отдельный блок)

Q: Я сломаль в карьере!

A: Бывает. Для этого есть "перенести сохранение" - чинит 90% проблем со стражниками застрявшими под картой, закончившимися стражниками-надсмотрщиками, вторжением клювастых тварей или закончившимися потенциальными рекрутами. Из минусов - заодно чистит всё что лежит на земле.


Q: Персонажа избили и не лечат.

A: Надо "перепнуть" охрану - можно другим персонажем вытащить раненого из клетки и кинуть охране под ноги, или устроить бучу рядом с клеткой с умирающим - может в этот раз вылечат.


Q: Пустая клетка заперта на замок, что за фигня?

A: Такое случается когда стражник пересаживает раба в другую клетку, пустую клетку можно спокойно взламывать для прокачки.


Q: Почему персонажи так отхватывают в бою?

A: Голод и кандалы сильно режут характеристики, это помогает в их прокачке но мешает в бою, для настоящего замеса желательно предварительно поесть и сбросить кандалы, для настоящих скрытных забегов по лагерю можно просто снять кандалы.


Q: Перестали выпускать работать, что делать?

A: Ночью в скрытности сменить клетку, можно посмотреть на квадратные рабские домики - там где много рабов в клетках - туда имеет смысл прокрасться и занять одну из клеток.


Q: Статус "беглый раб" - пока не заметили но что сделать чтобы не побили?

A: Снять кандалы и надеть обратно - у персонажа вернется статус "раб" и персонаж включит работу "покорный раб" - побежит по рабским делам на текущее время суток (ночью в клетку, днем работать). При любых попытках избиения стражей можно прятаться в клетку.


Q: Все немного долго и скучно.

A: Ускоряемся, скорость игры можно поставить побольше, или на паузу, пауза - лучший друг человека, позволяет как следует контролировать кучу персонажей в разных местах на разных работах.


Q: Какие моды поставить?

A: Better Map - карта круче, Martial Arts Not Everywhere - чинит веселые случаи когда ты в бою ломаешь мечнику руку и он вместо 10-20 урона мечем пробивает тебе 50++ с кулака одной левой, Hive Soldier Drone Buff - если будет охота играть ульями или охота веселее играть против ульев, солдаты действительно треш какой-то по умолчанию без этих баффов.

Конец!


Вроде-бы и все. Внезапно пройтись по старым скриншотам и написать всю эту стену текста заняло порядочно времени, надеюсь ничего не забыл. Периодически, в связи с разъездами, отвечу на вопросы в комментариях.

Kenshi - не в меру многословный гайд по началу игры "в рабстве", и всему профиту от этого. Игры, RPG, Текст, Кенши, Kenshi, Гайд, Рабство, Длиннопост
Показать полностью 11
[моё] Игры RPG Текст Кенши Kenshi Гайд Рабство Длиннопост
47
T362
в Лига Геймеров
T362
463

Заметки следопыта!

Глубина следа больше в ту сторону, куда шёл человек;



· В случае, если Вас пытаются обмануть, реверсивным ходом (хотьба задом), то обратите внимание на расстояние между следами - оно будет нечетким, словно кто-то "шатался" (шаткий шаг);



· Направление движения человека можно определить следующим образом:


- капли жидкости острым концом указывают направление движения;


- комочки грязи при качении оставляют след, направленный в сторону движения;



· Разное расстояние между следами, неравная их глубина, обход препятствий указывают на раненого или больного



· Глубокий след указывает на тяжёлый груз.



· Сведения по определению давности следа:


— зимой вынутый ладонью след перестаёт рассыпаться через 2 часа;


— летом без солнца в сыром месте след сохраняет чёткость 24 часа;


— летом на солнце след сохраняет чёткость 1,5 часа, через 12 часов трескается.


— нечёткий рисунок следа, комочки земли внутри следа говорят о его давности.



· При потере следа начинайте ходить от места потери по расширяющейся спирали - так делают собаки. На каком-нибудь из витков вы обязательно наткнётесь на след.



· Поведение животных:


— резко умолкшие лягушки указывают на человека;


— низко летящие утки летят к воде;


— резко вскинутая голова, напряжённые ноги, раздувающиеся ноздри зверя указывают на человека.

Заметки следопыта! Survival, RPG, Следопыт, Выживание, Dungeons & Dragons, Следы, Полезное, Длиннопост
Показать полностью 1
Survival RPG Следопыт Выживание Dungeons & Dragons Следы Полезное Длиннопост
25
Almoon
Almoon
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:
RPG Гайд Kenshi Выживание