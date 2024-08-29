Часто так бывает, что строчки уходят в народ и многократно цитируются буквально на всех перекрестках, а автора при этом никто не знает. Хотя никто – это, конечно, громкое слово, поэтому чуть сбавим резкость: знают очень немногие.

Случай с “шумящим гробом” как раз из таких. Вам наверняка попадалось это двустишие:

Мой гроб еще шумит в лесу

Он – дерево. Он нянчит гнезда.

Очень яркое, очень выразительное, очень проникновенное, очень философское и очень оптимистичное. Сразу целая буря эмоций за ним. Неудивительно, что у этих строчек “выросли ноги”.

Сколько лет этим словам? В следующем году исполнится семьдесят.

Это не отдельное двустишие, это часть стихотворения “Еще не осень!..” чешского поэта Франтишека Грубина, написанного в 1955 году. В нашей стране он не очень известен, хотя и издавался несколько раз. Его стихи есть, например, в антологии “Поэзия социалистических стран Европы”, вышедшей в 1976 году под эгидой “Библиотеки всемирной литературы”.

Чехи его знают как детского поэта, выпустившего несколько книжек со стихами для самых юных и активно участвовавшего в организации детского журнала “Тимьян” (потом он был его редактором). Кроме того, Франтишек Грубин занимался переводами французской поэзии XIX века. Именно в его переводах чехи читают Артюра Рембо, Поля Верлена и Шарля Бодлера. Кстати, сказки “Тысячи и одной ночи” на чешский язык тоже перевел именно он. Вернее, пересказал в доступном для детей виде.

А наиболее известным в Чехии его произведением можно считать пронзительную полуавтобиографическую поэму “Романс для корнета”, состоящую из 22 песен. Эта поэма даже была экранизирована (!) в 1967 году режиссером Отакаром Ваврой и получила специальный серебряный приз на Московском международном кинофестивале.

Как и почему стихотворение со строками про гроб, шумящий в лесу, обрело такую популярность в нашей стране? И когда это случилось?

Точных ответов нет. Но судя по всему, произошло это уже в наше время, благодаря соцсетям. Кто-то написал на кирпичной стене четверостишие Грубина, фотография попала в интернет и стала вирусной. По ее образцу строки про гроб стали писать на других стенах и выкладывать фото в соцсетях. А потом и не только на стенах…

Чем нужно закончить эту статью? Правильно, публикацией полного стихотворения Франтишека Грубина. Оставляем вас наедине с этим шедевром.