“Мой гроб еще шумит в лесу…” Кто автор этого шедевра?5
Часто так бывает, что строчки уходят в народ и многократно цитируются буквально на всех перекрестках, а автора при этом никто не знает. Хотя никто – это, конечно, громкое слово, поэтому чуть сбавим резкость: знают очень немногие.
Случай с “шумящим гробом” как раз из таких. Вам наверняка попадалось это двустишие:
Мой гроб еще шумит в лесу
Он – дерево. Он нянчит гнезда.
Очень яркое, очень выразительное, очень проникновенное, очень философское и очень оптимистичное. Сразу целая буря эмоций за ним. Неудивительно, что у этих строчек “выросли ноги”.
Сколько лет этим словам? В следующем году исполнится семьдесят.
Это не отдельное двустишие, это часть стихотворения “Еще не осень!..” чешского поэта Франтишека Грубина, написанного в 1955 году. В нашей стране он не очень известен, хотя и издавался несколько раз. Его стихи есть, например, в антологии “Поэзия социалистических стран Европы”, вышедшей в 1976 году под эгидой “Библиотеки всемирной литературы”.
Чехи его знают как детского поэта, выпустившего несколько книжек со стихами для самых юных и активно участвовавшего в организации детского журнала “Тимьян” (потом он был его редактором). Кроме того, Франтишек Грубин занимался переводами французской поэзии XIX века. Именно в его переводах чехи читают Артюра Рембо, Поля Верлена и Шарля Бодлера. Кстати, сказки “Тысячи и одной ночи” на чешский язык тоже перевел именно он. Вернее, пересказал в доступном для детей виде.
А наиболее известным в Чехии его произведением можно считать пронзительную полуавтобиографическую поэму “Романс для корнета”, состоящую из 22 песен. Эта поэма даже была экранизирована (!) в 1967 году режиссером Отакаром Ваврой и получила специальный серебряный приз на Московском международном кинофестивале.
Как и почему стихотворение со строками про гроб, шумящий в лесу, обрело такую популярность в нашей стране? И когда это случилось?
Точных ответов нет. Но судя по всему, произошло это уже в наше время, благодаря соцсетям. Кто-то написал на кирпичной стене четверостишие Грубина, фотография попала в интернет и стала вирусной. По ее образцу строки про гроб стали писать на других стенах и выкладывать фото в соцсетях. А потом и не только на стенах…
Чем нужно закончить эту статью? Правильно, публикацией полного стихотворения Франтишека Грубина. Оставляем вас наедине с этим шедевром.
Еще не осень! Если я
Терплю, как осень терпит лужи,
Печаль былого бытия,
Я знаю: завтра будет лучше.
Я тыщу планов отнесу
На завтра: ничего не поздно.
Мой гроб еще шумит в лесу.
Он – дерево. Он нянчит гнезда.
Я, как безумный, не ловлю
Любые волны. Все же, все же,
Когда я снова полюблю,
Вновь обезумею до дрожи.
Я знаю, что придет тоска
И дружбу, и любовь наруша,
Отчаявшись, я чужака –
В самом себе я обнаружу.
Но в поединке между ним
И тем во мне, кто жизнь прославил,
Я буду сам судьей своим.
И будет этот бой неравен.
Источник: Литинтерес