Авито заблокировали аккаунт с 159 отзывами исключительно 5*, поддержка работает как робот

Получаю сегодня в 15:00 сообщение от авито на почту, о том что мой аккаунт скрупулёзно создававшийся в течение трёх лет, обрастающий только положительными отзывами ( 159 из 159 отзывов в течение трёх лет только 5*!!!! Даже 4* ни одного нет). Якобы я ввожу в заблуждение клиентов, хотя как это возможно при предоставлении конкретной услуги ТОЛЬКО по постоплате - совершенно непонятно, рассматривая это в купе с безупречной репутацией. В итоге авито просит проверку паспорта, и лицом повертел перед камерой, и паспорт сфоткал, и в ту же секунду, реально полминуты не прошло как авито моментально блокирует мой аккаунт НАВСЕГДА, потому что мой паспорт, настоящий паспорт, с той же физиономией что и на фото не прошёл проверку. Нигде более свой паспорт не использовался, как работают алгоритмы авито не понятно, и как мой настоящий документ не прошёл проверку - непонятно, я в недоумении. Как работать с поддержкой тоже не ясно, отвечают по скрипту, разбираться не желают, на все одно объяснение - ввожу кого то в заблуждение, паспорт проверку не прошёл, решение о блокировке бесповоротное .