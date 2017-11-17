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13 советов писателям от Чака Паланика.

13 советов писателям от Чака Паланика. Писатели, Чак Паланик, Писательство, Совет, Полезное, Длиннопост

Двадцать лет назад, я с подругой прогуливался по Портленду в канун Рождества. Крупные универмаги: «Мейер и Френк»… «Фридерик и Нельсон»… «Нордстром»… их большие витрины каждая представляла собой простую и милую картину: манекены, демонстрирующие одежду или бутыльки духов, сидят на искусственном снегу. Но витрины «J.J. Newberry’s», черт подери, были набиты куклами , мишурой, скребками, наборами отверток и подушками, пылесосами, вешалками, хомячками, шелковыми цветами, конфетами – ну, вы поняли. И на каждом из сотни различных предметов красовался круглый ценник из блеклого красного картона. И когда мы шли мимо, моя подруга Лаура сказала, взглянув на это:

- Должно быть они оформляли витрину по принципу: «Если витрина выглядит неважно – запихни всего побольше».

Она попала в точку тогда, и я помню это 20 лет спустя, потому что это меня рассмешило. Те другие мило оформленные витрины… Уверен, что они были оформлены стилистами и со вкусом, но у меня не осталось воспоминания о том, как они выглядели.

Для этого эссе моя задача: запихать всего побольше. Набить идеями, как Рождественский чулок, в надежде, что что-нибудь пригодится. Упаковывая посылки читателям в подарок, я кладу туда конфеты, белку, книгу, разные игрушки и ожерелье, и я рассчитываю, что такое разнообразие гарантирует: что-то здесь сочтут абсолютной тупостью, а что-то - совершенством.


Номер один: Два года назад я написал первое из этих эссе. Оно было про писательство по моему "методу кухонного таймера ". Ты никогда не видел это эссе, но метод заключается в следующем: Когда писать неохота, поставь кухонный таймер (таймер для варки яиц в оригинале. прим. пер.) на один час (или полчаса), садись и пиши, пока таймер не зазвонит. Если через час тебя будет так же воротить от писания, ты свободен на час. Но обычно ко времени, когда таймер срабатывает, ты так увлечен своей работой, так наслаждаешься ею, что не сможешь остановиться. Вместо кухонного таймера можешь загрузить стиральную машину или сушилку, чтобы засечь время твоей работы. Чередование вдумчивую работу писательства с бездумной стиркой белья или мытьем посуды дает перерывы, нужные для появления новых мыслей и озарений. Не можешь придумать продолжение истории… почисти туалет. Смени постельное белье. Христа ради, протри пыль с компьютера. И хорошая идея появится.


Номер два: Читатель умнее, чем тебе кажется. Не бойся экспериментировать с формой рассказа и временными скачками. Лично я считаю, молодые читатели отвергают большинство книг не потому что они глупее своих предшественников, но потому, что современный читатель умнее. Кино сделало нас искушенными в способах повествования. И читателя гораздо сложнее шокировать, чем кажется.


Номер три: Прежде чем сесть и записать сцену, ее стоит немного повертеть в уме и понять ее предназначение. Какие моменты из предыдущих обстановок закроет эта сцена? Какие вопросы она откроет для последующих сцен? Как она продвинет повествование? За работой, за рулем, занимаясь спортом, держи в уме только этот вопрос. Когда появятся мысли, сделай несколько пометок. И только когда ты продумаешь костяк сцены – можно сесть написать ее. Не отправляйся к этому скучному, пыльному компьютеру с пустой головой. Не заставляй читателя продираться сквозь сцену, в которой ничего или почти ничего не происходит.


Номер четыре: Удиви себя. Уведи историю, или дай истории увести тебя, в такое место, которое восхитит тебя, тогда ты сможешь удивить и читателя. В тот миг, когда ты разглядишь любой хорошо спланированный сюрприз или оборот событий, их наверняка не пропустит и твой изощренный читатель.


Номер пять: Если ты застрял, вернись и перечитай предыдущую сцену, найди упущенные персонажи или детали, которых можно внезапно воскресить, словно "зарытую пушку”. Дописывая Бойцовский клуб, я понятия не имел, что делать с небоскребом. Но перечитывая первую сцену, наткнулся на кусок про смешивание нитры с парафином где говорится что это ненадежный метод приготовления взрывчатки. Это ничтожное отступление (… парафин никогда не срабатывал …) послужило отличной "зарытой пушкой” и спасло мою писательскую задницу.


Номер шесть: Используй писательство как повод хорошенько потусоваться каждую неделю – даже если ты зовешь эти тусовки «Занятиями». Используй любую возможность провести время среди других людей, которые ценят и поддерживают писательство. Это уравновесит часы, проводимые тобой в одиночестве за письмом. Даже когда однажды ты продашь свое произведение, никакие деньги не возместят тебе время, которое ты провел в одиночестве. Так что забирай предстоящий «гонорар» авансом, используя писательство поводом для общения. Поверь мне, к концу жизни ты не станешь с наслаждением вспоминать и смаковать минуты одиночества.


Номер семь: Позволь себе оставаться в рядах Незнающих. Этот совет передавался сотням знаменитых людей, от Тома Спенбауера совет получил я, а теперь и ты. Чем дольше ты шлифуешь свою историю, тем лучше будет ее конечная форма. Не подгоняй книгу к концу и не притягивайте развязку за уши. Все, о чем ты должен думать – это следующая сцена, или несколько. Ты не должен знать всего, что случится вплоть до самого конца. На самом деле, когда знаешь, тебе адски сложно воплотить это.


Номер восемь: Если в рамках повествования тебе понадобится больше свободы, меняй имена персонажей от наброска к наброску. Ведь персонажы - не существуют, и они – не ты сам. Бессовестно меняя имена, получишь необходимую дистанцию, дающую возможность серьезно помучить персонажа. Или еще круче, уничтожь персонажа, если этого требует история.


Номер девять: Есть три вида прямой речи. Не знаю ТАК ли это, но я услышал это на курсах и это пригодилось. Три вида это: Описательный, Инструктивный, и Экспрессивный. Описательный: "Солнце взошло высоко…” Инструктивный: "Иди, не беги…” Экспрессивный: "Ох!” Большинство беллетристов используют только один, максимум - два вида. Используй все три. Смешивай их. Люди разговаривают именно так.


Номер десять: Пиши книгу, которую захочется прочесть самому.


Номер одинадцать: Фотографируйся на обложку своей книги сейчас, пока ты молодой. И получи негативы и права на эти фото.


Номер двенадцать: Пиши только о вопросах, которые действительно тебя волнуют. Только об этих вещах стоит писать. В курсе лекций под названием "Опасное писательство”, Том Шпенбауэр акцентирует, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сочинение кротких безликих, чуждых тебе историй. Том вообще говорил об очень многом, что мне запомнилось лишь наполовину: об искусстве "рукомиссии”, мне это слово не выговорить, но речь идет об осторожности, с которой ты ведешь читателя по сюжетной линии. И также "общение душ”, которое, как я понял, значит скрытое, потаенное послание внутри прозрачного сюжета. Поскольку мне не с руки пояснять тему, которую я только наполовину усвоил, Том согласился написать книгу о своих курсах и идеях, которые он преподает. Называется она "A Hole In The Heart,” и он планирует окончить ее к июню 2006 года, с датой публикации в начале 2007г.


Номер тринадцать: Еще одна история про Рождественскую витрину. Почти каждое утро, я завтракаю в одном и том же кафе, и этим утром человек разрисовывал стекло витрины Рождественскими темами. Снеговик. Снежинки. Колокольчики. Санта Клаус. Он стоял снаружи на тротуаре, рисовал на пронизывающем морозе, выдыхая пар, опуская кисти и валики в краски разных цветов. Внутри кафе, клиенты и персонал смотрели, как он наносит красную, белую и голубую краску на большое стекло витрины. Позади него дождь сменился снегом, падающим по ветру. Волосы художника были всех оттенков седого, его лицо, изможденное и помятое как вислая корма его джинсов. Между сменой цвета, он приостанавливался чтоб отхлебнуть чего-то из бумажного стаканчика. Наблюдая за ним из кафе и уплетая яйца с тостами, кто-то сказал, что это печально. Этот посетитель сказал, что должно быть это опустившийся художник. Должно быть в стаканчике у него виски. Должно быть у него была мастерская, полная непризнанных картин, и теперь жизнь заставила его расписывать занюханные ресторанчики и витрины гастрономов. Как грустно, грустно, грустно.

А наш оформитель продолжал наносить краски. С начала весь белый «снег». Затем немного красных и зеленых пятен. Затем немного черной обводки, превратившей цветные пятна в Рождественские чулки и ёлки. Ходивший туда-сюда официант и доливая посетителям кофе, и сказал: "Как ловко. Хотел бы и я так уметь…” И не смотря на то, завидовали мы ему или сочувствовали, этот парень на холоде продолжал рисовать. Добавляя детали и слои краски. Не знаю, когда это случилось, но в какой-то момент его там не стало. Рисунки были такими насыщенными, так здорово заполняли витрину, цвета были такими яркими, что художник исчез. Не важно, неудачник он или герой. Он испарился, исчез, и все, что мы теперь видели – это его работа.

Писатели Чак Паланик Писательство Совет Полезное Длиннопост
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Лига Писателей

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Судьба человека, отрывок

Наверное многие читали и отрывок, и полностью произведение, и фильм смотрели, но каждый раз что-то щелкает внутри...

Cпpaшивaю:
- Гдe жe твой отeц, Baня?
Шeпчeт:
- Погиб нa фpонтe.
- A мaмa?
- Мaмy бомбой yбило в поeздe, когдa мы exaли.
- A откyдa вы exaли?
- Нe знaю, нe помню…
- И никого y тeбя тyт pодныx нeтy?
- Никого.
- Гдe жe ты ночyeшь?
- A гдe пpидeтcя.

Зaкипeлa тyт во мнe гоpючaя cлeзa, и cpaзy я peшил: "Нe бывaть томy, чтобы нaм поpознь пpопaдaть! Bозьмy eго к ceбe в дeти". И cpaзy y мeня нa дyшe cтaло лeгко и кaк-то cвeтло. Нaклонилcя я к нeмy, тиxонько cпpaшивaю: "Baнюшкa, a ты знaeшь, кто я тaкой? " Он и cпpоcил, кaк выдоxнyл: "Кто?" Я eмy и говоpю тaк жe тиxо. "Я — твой отeц".

Божe мой, что тyт пpоизошло! Кинyлcя он ко мнe нa шeю, цeлyeт в щeки, в гyбы, в лоб, a caм, кaк cвиpиcтeль, тaк звонко и тонeнько кpичит, что дaжe в кaбинкe глyшно: "Пaпкa pоднeнький! Я знaл! Я знaл, что ты мeня нaйдeшь! Bce paвно нaйдeшь! Я тaк долго ждaл, когдa ты мeня нaйдeшь!" Пpижaлcя ко мнe и вecь дpожит, бyдто тpaвинкa под вeтpом. A y мeня в глaзax тyмaн, и тожe вceго дpожь бьeт, и pyки тpяcyтcя… Кaк я тогдa pyля нe yпycтил, дивy можно дaтьcя! Но в кювeт вce жe нeчaянно cъexaл, зaглyшил мотоp. Покa тyмaн в глaзax нe пpошeл, — побоялcя exaть: кaк бы нa кого нe нacкочить. Поcтоял тaк минyт пять, a cынок мой вce жмeтcя ко мнe изо вcex cилeнок, молчит, вздpaгивaeт. Обнял я eго пpaвой pyкою, потиxонькy пpижaл к ceбe, a лeвой paзвepнyл мaшинy, поexaл обpaтно, нa cвою квapтиpy. Кaкой yж тaм мнe элeвaтоp, тогдa мнe нe до элeвaтоpa было.

Бpоcил мaшинy возлe воpот, нового cвоeго cынишкy взял нa pyки, нecy в дом. A он кaк обвил мою шeю pyчонкaми, тaк и нe отоpвaлcя до caмого мecтa. Пpижaлcя cвоeй щeкой к моeй нeбpитой щeкe, кaк пpилип. Тaк я eго и внec. Xозяин и xозяйкa в aкypaт домa были. Bошeл я, моpгaю им обоими глaзaми, бодpо тaк говоpю: "Bот и нaшeл я cвоeго Baнюшкy! Пpинимaйтe нac, добpыe люди! " Они, обa мои бeздeтныe, cpaзy cообpaзили, в чeм дeло, зacyeтилиcь, зaбeгaли. A я никaк cынa от ceбя нe отоpвy. Но коe-кaк yговоpил. Помыл eмy pyки c мылом, поcaдил зa cтол. Xозяйкa щeй eмy в тapeлкy нaлилa, дa кaк глянyлa, c кaкой он жaдноcтью ecт, тaк и зaлилacь cлeзaми. Cтоит y пeчки, плaчeт ceбe в пepeдник. Baнюшкa мой yвидaл, что онa плaчeт, подбeжaл к нeй, дepгaeт ee зa подол и говоpит: "Тeтя, зaчeм жe вы плaчeтe? Пaпa нaшeл мeня возлe чaйной, тyт вceм paдовaтьcя нaдо, a вы плaчeтe". A той — подaй бог, онa eщe пyщe paзливaeтcя, пpямо-тaки paзмоклa вcя!

Поcлe обeдa повeл я eго в пapикмaxepcкyю, поcтpиг, a домa caм иcкyпaл в коpытe, зaвepнyл в чиcтyю пpоcтыню. Обнял он мeня и тaк нa pyкax моиx и ycнyл. Оcтоpожно положил eго нa кpовaть, поexaл нa элeвaтоp, cгpyзил xлeб, мaшинy отогнaл нa cтоянкy — и бeгом по мaгaзинaм. Кyпил eмy штaнишки cyконныe, pyбaшонкy, caндaлии и кapтyз из мочaлки. Конeчно, вce это окaзaлоcь и нe по pоcтy и кaчecтвом никyдa нe годноe. Зa штaнишки мeня xозяйкa дaжe paзpyгaлa. "Ты, — говоpит, — c yмa cпятил, в тaкyю жapy одeвaть дитя в cyконныe штaны!" И момeнтaльно — швeйнyю мaшинкy нa cтол, поpылacь в cyндyкe, a чepeз чac моeмy Baнюшкe yжe caтиновыe тpycики были готовы и бeлeнькaя pyбaшонкa c коpоткими pyкaвaми. Cпaть я лeг вмecтe c ним и в пepвый paз зa долгоe вpeмя ycнyл cпокойно. Однaко ночью paзa чeтыpe вcтaвaл. Пpоcнycь, a он y мeня под мышкой пpиютитcя, кaк воpобeй под зacтpexой, тиxонько поcaпывaeт, и до того мнe cтaновитcя paдоcтно нa дyшe, что и cловaми нe cкaжeшь! Ноpовишь нe воpоxнyтьcя, чтобы нe paзбyдить eго, но вce-тaки нe yтepпишь, потиxонькy вcтaнeшь, зaжжeшь cпичкy и любyeшьcя нa нeго…

Пepeд paccвeтом пpоcнyлcя, нe поймy, c чeго мнe тaк дyшно cтaло? A это cынок мой вылeз из пpоcтыни и попepeк мeня yлeгcя, pacкинyлcя и ножонкой гоpло мнe пpидaвил. И бecпокойно c ним cпaть, a вот пpивык, cкyчно мнe бeз нeго. Ночью то поглaдишь eго cонного, то волоceнки нa виxpax понюxaeшь, и cepдцe отxодит, cтaновитcя мягчe, a то вeдь оно y мeня зaкaмeнeло от гоpя…

Миxaил Шолоxов - Cyдьбa чeловeкa

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Судьба человека Михаил Шолохов Текст
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Ответ на пост «ОНИЖЕДЕТИ!!11»

Как-то забеременела в нашем городишке восьмиклассница. Сразу не было заметно, тк девочка склонна к полноте, а выяснилось всё когда она начала пропускать школу из-за дикого токсикоза. Когда юной фее объяснили, что она беременная, та сначала не поверила: "Да быть такого не может!", потому что "я же ещё не выросла!" При общении с восьмиклассницей выяснилось, что на 15-м году жизни для неё такие вещи как "секс", "беременность" и "менструация" - это вообще не связанные между собой понятия. Просто, в её понимании, беременность наступает спонтанно у любой взрослой женщины, просто потому что она взрослая, папашей считается любой мужчина, который с ней в этот момент живёт; менструация - это вообще хуй пойми зачем; зато ебаться - это клёво!

Всё-таки должно быть хоть какое-то половое воспитание в школе, тк мама девочки заявила - "Стану я ещё со своими детьми про всякие гадости разговаривать, что б она ещё потом проституткой выросла!"

[моё] Половое воспитание Воспитание Мат Школа Беременность Ответ на пост Текст
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Норильск, 9 мая

Норильск, 9 мая, Парад Победы и Бессмертный полк сквозь метель.

Сколько людей!

Бессмертный полк Россия Парад Победы Норильск Политика 9 мая - День Победы Видео Вертикальное видео
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Отреставрированный легкий танк МС-1 (Т-18), первый танк советской разработки, прошёл во главе колонны на Параде Победы в Уссурийске

Отреставрированный легкий танк МС-1 (Т-18), первый танк советской разработки, прошёл во главе колонны на Параде Победы в Уссурийске
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Посла Российской Федерации в Польше облили краской

Посла Российской Федерации в Польше облили краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Украинские телеграмм-каналы радостно улюлюкают и поддерживают варварские действия.

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Там везде деньги выдают

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Клуб черного юмора на Пикабу: Чёрный юмор

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Ответ на пост «Посла Российской Федерации в Польше облили краской»

В нападении на Посла Российской Федерации в Польше созналась украинская журналистка и активистка Ирина Земляна

https://www.pravda.ru/news/politics/1707041-oblila_posla_and...

Перевод:

«Мы пошли к послу, порвали пакеты с искусственной кровью, и эта кровь попала на посла и его помощника. Они ушли смущенные, когда мы кричали «фашисты». Мы не дали им возложить цветы», — рассказывает Ирина.

Реакция поляков в твиттере:

https://mobile.twitter.com/myPolitics__/status/1523625342657...

Немного скриншотов с гуглопереводом

Ответ на пост «Посла Российской Федерации в Польше облили краской» Польша, Россия и Украина, Политика, Идиотизм, Новости, Скриншот, Видео, Ответ на пост, Длиннопост
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Польша Россия и Украина Политика Идиотизм Новости Скриншот Видео Ответ на пост Длиннопост
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Молюсь, чтобы вы этого никогда не увидели

Однажды в школе перед 9 мая, учительница литературы раздала каждому ученику нашего класса стих о войне. К следующему уроку надо выучить и рассказать с выражением. А после урока придет ветеран, расскажет свою историю и мы сможем задать вопросы.


Я обрадовался, что мой стих маленький. Быстро выучил текст, расставил акценты в выражении и довольный шел на урок. Но в тот день стихи мы не рассказывали. Дедушка, корторый к нам пришел, не стеснялся рассказывать о войне: о тяжелой работе в окопах, о страхе перед боем, о потере всех друзей, которых они не могли даже захоронить, о кричащей боли в госпитале и возвращении на фронт. Кажется, учителя, которые его приглашали, ожидали совершенно не такой рассказ.


В конце урока он сказал: "Молюсь, чтобы вы этого никогда не увидели". И если детские воспоминания почти скрыли детали его рассказа, то стихотворение еще сильнее закрепилось во мне. Вспоминаю его каждый раз, когда говорят о войне. Оно для меня олицетворяет 9 мая.



В. Высоцкий - Братские могилы. 1964


На братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают.


Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче — гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы —

Все судьбы в единую слиты.


А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,

Горящее сердце солдата.


У братских могил нет заплаканных вдов —

Сюда ходят люди покрепче.

На братских могилах не ставят крестов,

Но разве от этого легче?

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[моё] Поэзия Стихи Мир Великая Отечественная война Война Владимир Высоцкий Память Нацизм Текст 9 мая - День Победы
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Чтобы помнили

Мой дед, Хайрнасов Габбас Хайрнасович, гвардии ефрейтор, водитель санитарной машины, награждён медалью за отвагу, вывозил раненых из под обстрела

Чтобы помнили Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Дед, Воин, Вечная память, Длиннопост, 9 мая - День Победы
Чтобы помнили Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Дед, Воин, Вечная память, Длиннопост, 9 мая - День Победы
Чтобы помнили Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Дед, Воин, Вечная память, Длиннопост, 9 мая - День Победы

Мы должны помнить подвиг нашего народа

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[моё] Великая Отечественная война Бессмертный полк Дед Воин Вечная память Длиннопост 9 мая - День Победы
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Силовые или кардио

Силовые или кардио
Юмор Спорт Медовик Годзилла против Конга Bonk Картинка с текстом Doge
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Вернулись зря

Вернулись зря Машина времени, Афиша, Концерт, Политика, Андрей Макаревич, Отмена концерта

https://bkz.ru/afisha/mashina-vremeni-my-ryadom/

Машина времени Афиша Концерт Политика Андрей Макаревич Отмена концерта
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Правильная мотивация

Правильная мотивация Подъезд, Юмор, Мотивация, Картинка с текстом
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Подъезд Юмор Мотивация Картинка с текстом
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Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной

Солнце соблазнило выехать на природу.
Не с кем, подумала я😔
ну и х... с ним, в тишине одиночества есть свой кайф, да и скотина напросилась со мной на прогулку

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Собственно вот и она, моя Мойша

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Ну и конечно как же без мяса на природе 😋

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Тихо, сплошная благодать😇

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

😅 ну по фото видно, что рыбак я от бога 😂

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Закат солнца меня просто завораживает 🤩

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Вот и день пролетел.
Пора ехать домой

Одинокая блондинка или рассказ как я провела выходной Выходные, Одиночество, Рыбалка, Природа, Закат, Тишина, Длиннопост

Спасибо за внимание 🤗😘
Всем хороших выходных и конечно с праздником победы!

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[моё] Выходные Одиночество Рыбалка Природа Закат Тишина Длиннопост
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Эмоции
3314

Мазафакер

Мазафакер
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Эмоции
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