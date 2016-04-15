400 слов, которые покрывают 75% всех английских текстов
Исследователи Оксфордского Университета проанализировали все разновидности текстов, начиная от литературных произведений и заканчивая бульварной прессы, включая также интернет-чаты, сообщения электронной почты и блоги.
Это исследование они проводили с целью составления так называемого Oxford English Corpus (словарный корпус английского языка по версии Оксфордского Университета), который включил в себя более миллиарда английских слов и выражений.
Исследование выявило, что всего 100 самых часто используемых слов английского языка покрывают около 50% любого английского текста (речь не идет о специализированной и научной литературе).
Если к этим словам добавить 100 самых часто используемых существительных, 100 самых часто используемых глаголов и прилагательных, то получится база примерно из 400 слов, которые вы в изобилии встретите в любом английском тексте. Знание этих слов поможет вам проще наращивать свой дальнейший вокабуляр.
Не пытайтесь зазубрить эти слова. Старайтесь использовать их в составлении устных или письменных текстов. Так будет гораздо эффективнее. Ведь умение бегло говорить на английском заключается вовсе не в обладании широким вокабуляром, а как раз в умении быстро подобрать слова из доступного вам набора.
http://testyourvocab.com/
Ты что не предупредил, что сайт на английском?!
не знаю, у меня все понятно, результат максимальный
Эй, это не так работает.
На сам деле, там п.ц словечки, я по ощущениям и половины не знал :D
Хотя по итогу попал в группу иностранцев, которые изучают инглиш(9к+ у меня вышло), расстроил ты меня своим тестом :(
З.Ы. У меня 5500.
А у меня примерно 4500 и как-то выражаюсь. Просто много в онлайн-игры с англоговорящими играл. То есть как-то умудряюсь почти всегда выражать свои мысли так, чтобы меня понимали, но подозреваю, что звучит это примерно как "я давай пойти туда а ты пойти сюда скарее"
это как это "не знал по ощущениям"? о_0
Ты отмечал незнакомые слова что ли?
Я отметил почти полностью первый лист и около половины второго, больше даже. Мне показало 4800 слов.
Бля, а какое там вообще задание? А то чет на английском все, а проверить свои знания хочется.
Если ты не можешь понять задание на английском, очевидно, знания английского у тебя хуёвые.
Решил перевести на английский твоё утверждение -
If you can not understand the reference in English, obviously , knowledge of English you have cocks .
Так вон оно чё-ё-ё, Михалыч...)))
шопопало если честно, без обид.
да какие обиды? я же не создатель гугл-переводчика))
Переведите кто-нибудь обратно!
Ушло много времени...
"Если ты не можешь понять справку на английском, очевидно, знания английского, у тебя хуи."
Отмечаете галочками те слова, значение которых знаете. НЕ отмечайте те, что вам просто встречались ранее, если в их значении вы не уверены.
Cénacle, комната в Иерусалиме, где останавливались апостолы, как пишет википедия)
В конце на русском написано "вашим глазам пиздец", но я уже не увидел эту надпись, коллега подсказал.
Используй вкладку и пространство, лес, которым управляют!
Читер
Ты учишься на медика.
А какой у\с у меня в батлфилдах?)
Что такое у\с?
отношение убийств к смертям, оно же кд
То, что ты медик интересует гораздо больше, чем игры, в которые ты играешь.
Что же вас конкретно интересует?)
Да ничего конкретного. Медиком, я считаю, априори быть интереснее, чем геймером.
Насчет интересности и полезности информации - поспорить не могу. Но везде свои плюсы и минусы)
Какие плюсы у геймерства?
Развитие реакции, командных отношений, тактического взгляда на вещи, способности быстро оценивать обстановку. Возможность сбросить пар. Возможность воспринять клевую историю, которые по подробности часто на голову разбивают фильмы(за счет длительности в основном)
Вот это словечки) 14,400, интересно, как он считает, при условии, что во второй части было довольно много незнакомых мне слов.
Второй блок уже дают на основе твоего первого.
Скажем, первый блок дает примерное представление о твоем уровне, скажем, от 13к до 17к слов, и количество отмеченных во втором блоке лишь уточняет твое положение на этой шкале.
Можно отметить все слова в первой группе, получить чертногусломищенские слова во второй, не отметить ни одного, и получить свои 20к (число от балды).
И, да, это не я придумал, это пишут они сами:
"Why do I have to click so many checkboxes? Can't you check them all by default, and then I uncheck the words I don't know?
The test works in two steps. The first step contains 40 words which determine your rough level—do you have the vocabulary of a 3-year-old or a 20-year-old? Since we don't know who you are, we can't assume you'll check most of the boxes.
Then, with the approximate level determined, the second step shows around 120 words in four columns, which are selected in the general area around where we think your vocabulary level is. If we guessed perfectly, the first column should be almost entirely words you know, the last column should be almost entirely words you don't know, and the middle two columns should be a gradient between the two. If we didn't guess perfectly, we still have a good buffer to give you an accurate result.
So some users will find they check more boxes overall, and others will leave more unchecked, so we leave the default to be unchecked. Of course, if you're a linguistic genius and know all the words, then there's nothing we can do, and you'll just have to exercise your finger more!"
P.S. 12'200, а средний носитель моего возраста знает примерно вдвое больше :(
Я поставил почти все галочки в первом тесте( 2 или 3 пропуска) и во втором мне дали вообще не сложные слова, где я отметил 2\3. В итоге 4500. По твоей логике у меня на второй странице должны были быть ну очень сложные слова, а это было не так.
Сейчас ради интереса запустил, поставил галочки везде в первом блоке и нигде во втором блоке. Вопросы анкетирования проигнорил. 19к.
Кто из нас приукрашивает?
подтверждаю, сделал тоже самое.
только показало 18к) тесты такие тесты
набрала один в один, но я почти свободно знаю французский, слова многие переликаются, плюс полтора года учебы на нем же. а английский все никак
"Of course, if you're a linguistic genius and know all the words, then there's nothing we can do, and you'll just have to exercise your finger more!" )))
Ну вообще словарный запас в 20 тысяч слов на родном языке это позор.
Там сказано, что они не претендуют на истинность. Ценность имеет ен само число, а сравнение этого числа с другими пользователями, в т.ч. и носителями. Они и сами признают, что система подсчета слов у них весьма специфична, и не учитывает слова, образованные от других.
Главное, что необходимо знать - количество слов, которые выдает носитель языка в твоем возрасте, и твое число слов для сравнения.
Мне самому интересно как. Если все отметить, показывает 45000. Когда я в первый раз его прошел, вышло 16800. Во второй - всего 9500, хотя слова были куда проще и я почти все отметил. Сейчас вот 18900 выдает.
@WalkingSparrow, ты наверняка знаешь очень много слов, не порадуешь нас большой циферкой?
На первой странице я отметил 35 слов из 40, на второй - 47 из 111.
Писал честно - даже если встречал это слово ранее, но значения не знал, то не отмечал.
Не обязательно длинные слова - самые малоупотребительные. Оказалось, во втором списке я не знаю, что такое rind, extol и trollop, зато знаю, что такое malapropism и portmanteau.
Когда-то проходил другой тест в таком же духе - он мне выдал 21500.
Читал вчера перед сном, смотрю -
Так что необязательно незнакомые слова малоупотребительные)
нифига ты крут! В англоязычной стране жил?
Мне как-то не совсем понятен подсчёт запаса слов. По результатам (4,900) я нахожусь где-то на уровне бревна. Тем не менее, это не помешало мне закончить школу с углубленным изучением английского, прожить вот уже 6 лет в Штатах, получить гражданство и первый диплом; через год заканчиваю универ на бакалавра.
Ощущаю, что кто-то, где-то, кого-то наебал, только не могу понять кто, где и кого. :/
Плюсую, по тесту чуть выше бревна - 7260, а только что поступил на postgraduate program в бостонский университет. Притом общаюсь с носителями вполне спокойно.
з.ы. счас сделал второй раз - в первом окне отметил все, что знаю, во втором отметил штук 15 всего - результат 4300. Странный тест.
3 года интенсивного изучения языка с уровня A2 до уровня C1 + 6 лет переводов с английского, просмотра фильмов и передач, чтения книг и журналов.
Записываем секреты успеха)
Вообще описание теста нужно читать, там все написано.
Работает тест примерно так:
1. Рандомные слова, от простых до сложных. Определяется примерное число знакомых слов.
2. На основании ответов из пункта 1, тебе предлагают слова, как-то связанные со словами из 1го пункта. Может однокоренные, или синонимы, или омонимы. Ведь там в тесте написано, что в зачет идут только "правдивые" ответы, то есть тут и проверяется правдивость твоих ответов.
там названия рыб и животных всяких.
скорее всего, суть такая же. у них есть определенная статистика по использованию слов в обиходе, мб в деловой переписке и т.п. делается выборка. слова распределяют по группам, а потом одно из слов попадает в этот тест. дальше все просто - знаешь, то + к словарному запасу.
хуясе, у меня 2460. Похоже я тяну на какого нибудь реднека из США
4,900. Школа с углубленным изучением английского, 6 лет жизни в Штатах, гражданство США, один диплом; заканчиваю универ на второй. Свободно говорю, переписываюсь и делаю курсовые.
Мне кажется, нас где-то наебали.
Там на сайте есть методика подсчета, но не уверен, что с таким результатом вы в ней разберетесь.
5870, учил только случайно, смотря фильмы и сериалы с сабами, разучивая песни и играя на еу серверах. знаний хватает для комфортной игры в доту с гамбургерами, но часто случаются неудачи в составлении сложных предложений на ходу, поэтому иногда с меня рофлят.
2910, учил немецкий, а остальное - игры, интернеты и пр.
5900, учу испанский вообще xD
З.Ы: Учил английский но без практики долго
3140, смотрю сериал "Друзья" с субтитрами полгода
очень расстроен :( думал намного лучше будет
С русскими субтитрами я полагаю?
Я слышал, что это не много пользы дает. Ну привыкание к английскому голосу, да, но сильно словарный запас это не расширит из-за концентрации на чтении субтитров.
Хотя я сам смотрю с русскими субтитрами почти все, мне тупо так больше нравится, чем корявые озвучки.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19918371
According to the research by Mitterer H, McQueen JM, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands, "Foreign subtitles help but native-language subtitles harm foreign speech perception. Native-language subtitles appear to create lexical interference, but foreign-language subtitles assist speech learning by indicating which words (and hence sounds) are being spoken."
Тоже смотрю друзей, но без сабов
+ 3 года в авиационном вузе, 2 из которых - изучение тех. литературы на англ
ну и игры конечно)
Тогда очень слабо вы учитесь.
Господи... Что вы хотели из убогих сериалов почерпнуть? Знание языка? Только бытовой basic там и светит. ..
Это сродни тому, что какой-нибудь китаец или американец будет грустить от того, что пол года смотрел русские третьесортные сериалы, и при этом не будет знать литературного языка -_-
Смешно просто.
Извините, но Вы, уважаемый, не правы. А когда в Интернете кто-то не прав...
Крч, мой словарный запас по этому тесту 17300 - http://testyourvocab.com/result?user=6034111, проходил ещё полгода назад. Такой результат из-за того, что я технический оптимизатор, а нормальной литературы на русском не найдешь, поэтому я читал технические тексты на инглише. Так вот, моя проблема всегда была в том, что я говорить нормально не мог - ну нет у меня нэтивспикеров в знакомых, не с кем поговорить для практики. И я стал смотреть любимые сериалы на инглише с ру-сабами - для привыкания к речи и запоминания оборотов, конструкций. И знаете - помогло, результат виден через пару недель. Да и не я один такой, методика зарекомендовала себя давно.
Ну здрастье... Ваш комментарий АБСОЛЮТНО не противоречит моему.
Для простоты понимания, и в рамках повторения:
Словарный запас из сериалов (из таких бытовых типа Друзей) - это мизер. Там одни и те же обороты, слова, конструкции. Это факт. Там можно научиться говорить на низком уровне, приучить себя к примитивным конструкциям. Это да!
Но вы, Уважаемый, сами сказали, что читали ЛИТЕРАТУРУ, вот оттуда и словарный запас выше, чем basic.
Короче, спор бесполезен, вы пытаетесь аргументировать, но при этом исходные данные у нас разные.
6060
Учил в школе какой-то, не помню какой
Аналогичная ситуация, 3280 слов
rashbee? DONT STAHP
2550(
4290
8430)
10,800 words :)
http://testyourvocab.com/result?user=6458206
10,300 у меня. в школе как дали хороший задел, потом уже сам. англ в универе - это жуть, там даже если знаешь, забудешь. дальше мне только работа с американскими студентами помогла, ну и постоянно по работе нужно читать литературу на англ.
22200, тоже можно сказать, что в школе дали относительно неплохой задел, но все остальное - самообучение
фига ты крут. у меня 6800 и я до этого был уверен, что у меня большой запас...
Что-то я сомневаюсь в правдивости утверждения про "от 2,5к до 9к".
Могу судить только по себе. На словарный запас не жалуюсь, художественные книги стараюсь читать в оригинале. Тест выдает 12к с копейками.
Но сейчас читаю художественное (!) произведение "Автостопом по галактике" за авторством Дугласа, и интересные непонятные словечки встречаются на каждой первой страничке. Или под "изучающими язык" подразумеваются только те, кто изучает его в школе? Потому что такие известные книги не могут быть рассчитаны на чистого носителя с уровнем владения fluent.
так "чтения со словарем" должно хватать для простого "моя ехать в жёпа вы сказать мне дорога"
Любой автор художественной литературы, если он не книжки для детей сочиняет, просто пишет для своих читателей и не парится (кому интересно - прочтут), а уж Дуглас тем более. "Автостопом по галактике" - это точно не рядовая литература в плане используемых языковых средств. Там и придуманных автором слов немало.
Окей, может быть, я выразился не совсем точно.
Вопрос ребром - сколько слов в их системе счисления надо знать, чтобы читать книгу свободно, домысливая все недостающие слова при помощи контекста (как это делают нэйтив спикеры)?
Из фразы "те, кто изучает язык, норма от 2500 до 9к" я делаю вывод, что более 9к, но это не совсем верно. Тут можно позанудничать, что обучение языку не заканчивается никогда, но все же считаю, что норма для изучающего язык составляет 8-15к. Насколько это близко к истине?
Указанные на сайте 20-30 тысяч слов - пассивный словарный запас среднего, не самого образованного носителя языка.
А 9 тысяч слов - это в лучшем случае активный словарный запас не самого образованного носителя языка.
Ну а если изучающий английский владеет пассивным словарным запасом в 9 тысяч слов, то активный запас у него - в лучшем случае 3-4 тысячи.
3640. Если верить сайту, носитель английского моего возраста знает плюс-минус 21000
я сейчас себя чувствую очень ущербным
7380, 5 лет универа, никогда не был в англоязычной стране)
6740, 2 года универа)
возможно у тебя свежи воспоминания, я закончил 2 года назад и особо не применял английский =)
Спасибо тому, кто скинул тест, очень интересно)
Как я понимаю, если во втором блоке очень мало знакомых слов, то тест тебя переоценил и поставит завышенный балл. Если слишком много - недооценил. В идеале должно быть так, чтобы в первом стобике все слова были понятны, а в последнем - ни одно.
Ну-ка, давай тебя проверим. Переведи:
She's with me, cabron. So chill the fuck out. I treat her good.
Да проще простого :D
P.S 10840)
В устном переводе таких специфических слов не встречается в основном. Конечно, зависит от того, в какой сфере быть переводчиком. Мне пока доводится только нигерийцев переводить, так что приходится даже упрощать язык, чтобы они могли меня понять, когда задаю им вопросы:)
А кем работаешь, если не секрет?
6000 - это вполне себе уровень с которым можно спокойно жить, если работа не на общение завязана и не на науку.
Могу предположить, что опыт жизни в Америке учит умело пользоваться небольшим набором разговорных слов, а не расширяет словарный запас до запредельных высот. Или ширин.
Я отвечал честно.
Ну это ты вообще монстряка. Как изучал, если не секрет?
6800
но там столько незнакомых слов... надо выписать их. Интересно... Правда там такие всякие названия рыб и прочие животные...
Не надо, слова довольно специфические. Лучше нормальными займись)
Ага, я сначала тоже расстроилась, получив около 6000 в среднем, потом решила перевести всё, что не знаю... и отпустило ХД
Пфф, полгода назад мне выдавало в районе 5700. Засел за Anki за 4000 essential english words, выучил 700 слов из книг 1 и 1 extra. Через 2,5 месяца проверяю на сайте - 5500 слов :D
Отмечаю те, которые точно знаю.
спасибо большое! очень крутая ссылка. Поняла, что много чего не знаю)
Показало 1990 слов. Да я не уверен, что хотя бы 100 слов знаю. Ни читать, ни писать - нифига не могу.
1920. Понимаю фильмы вроде Snatch (спасибо плохой синхронности перевода, когда сперва слышишь фразу на английском, а уже потом на русском).
То бишь я могу на английском обозвать кого-нить пидаром, пообещать отчекрыжить яйчишки или потребовать 100 тыщ долларов наличными. А вот описать красоту цветущего луга - увольте.
А кстати, 452 дня прошло, попробуйте пройти тест ещё раз. Интересно же, есть ли изменения)
2550 слов, но за это время я не выучил ни одного слова :)
Поздравляю!)
Мне кажется оно само как-то приходит.
Вокруг себя много английского вижу, и со временем его становится всё больше и получается как-то так, что вроде ничего не учила, а уже могу понять то, что раньше даже примерно не поняла бы)
Не желаете пройти тест ?
Спасибо!
P.S. На самом деле, думаю, должно быть меньше: я вчера полезла гуглить перевод песни и так узнала слово "млекопитающее", а сегодня оно а тесте попалось (вот оно, проявление знаменитого синдрома). Я отметила, что знаю, но возможно тест подумал, что я и ещё какие-то слова той же сложности знаю
Весь мой английский из игр, ибо в школе у меня не сложились с ним отношения. В начале нулевых сидел с переводчиком за играми, чтобы хоть как-то понять суть того, что от меня хотят :) Сейчас моя лень сильнее меня, чтобы самому учить английский :(
Что-то сильно сомневаюсь, что мой запас 3000 слов... Хотя, к своему удивлению, всё описание к тесту, а также результаты тоже понял. Но, всё же не верю... Погрешность какая там?
Спасибо, сохраню.
Решил узнать предел.
А есть ли такой тест, только для словарного запаса русского языка?
http://www.myvocab.info/
Вот же снизу.
Разрешите поинтересоваться, чего это мне вдруг все стали писать? Где-то скинули ссылку на пост?
Угу, был пост с отчетом о прошлых постах.
Your total vocabulary size is estimated to be:
7,280
words
это ужасно?
Как минимум до 4950
А есть такое же, но для русского? Интересно было бы проверить
for foreign learners of English, we've found that the most common vocabulary size is from 2,500–9,000 words
У меня 8300, впринципе ок)
А есть такая штука для русского?
Стало интересно узнать свой словарный запас.
По первой же ссылке выдало что-то аналогичное. Сейчас будем вместе проходить)
Вышло 88000 слов. Я и не знал, что знаю такие необычные слова.
А у меня 75 000 :С
Хотя вообще там пишут, что все производные посчитали за отдельные слова.
Но мне что-то стало грустно, что английский у меня при этом несчастных 5,5 тыщ...
Слова
онторология
тибильга
тримцедентный
вообще существуют в природе?
Нет. Это защита от тех, кто кликает на слова, которых на самом деле не знает. Их результаты не учитываются в статистике.
Да они гонят! Говорят, отметила несуществующие слова ): Это враньё...
Я уверен, так оно и было. Нельзя жульничать.
При том, что меня как раз удивило, скольких слов я не знаю. Во втором списке хорошо, если чуть больше половины отметил )
Не думал, что в русском языке столько незнакомых слов )
А ты как думал, уже выучил все слова, что ли?)
А если все заимствованные слова выкидывать, то от русского вообще мало что останется.
Разрази меня гром, если это русские слова :D Особенно витрификация, импрессарио, консолидация, инвариантный и т. д. :D
Инвариантный - есть такое.
p.s. 49000, да я видимо не образован =(
Абсолютно бредовая штука, которая ничего, увы, не доказывает. Шаблонные фразы, которые на слуху у любого, кто смотрит сериалы не с полным дублированием, или играет в игры. Да и сам словарный запас не решает, так как большинство людей в иностранных языках как собаки: очень много понимают, а сказать не могут=)
Где ты там фразы увидел?)
Так а это и не тест на уровень языка, это тест на объем словарного запаса.
Болтают два полупьяных тела.
-- Ты в курсе, что я в совершенстве владею английским языком?
-- Ну, ни фига себе! А ну! Скажи что-нибудь на английском!
-- Oui!
-- Тю, дык, это ж французский!
-- Ну, вот! Я еще и французский знаю!..
Типа ты самый умный?:)
Ты самая умная)
даже environmental?
Вспомнил анекдот в тему=)
— Понедельник
— Monday
— Вторник
— Tuesday
— Среда
— Environment
— Cреда
— Environment
— День недели сука, среда
— Day of the week bitch, environment.
Это с баша, кстати.
Проверь в словаре значение слово анекдот, кстати.
Зачем?
для расширения кругозора
Тебе бы себя на наличие глаз проверить, видно же, что ты по Интернетам на ощупь передвигаешься — где я писал, что не знаю, что такое анекдот?
Выше только мое уточнение, где этот самый анекдот впервые появился, Базилио.
Какой агрессивный, чуть не покусал.
С ПРОШЕДШИМ!11 ПАТЛЫ! УПЯЧКА! МЕТАЛЛ! ТРЯСИ ХАЕРОМ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! Я БЛАЦКЕР. СЛУШАЙТЕ БЛЭЦК, КТО-НИБУДЬ!11
И С НАСТОЯЩИМ!!!1 СВОБОДА, РАВЕНСТВО ДЕНЬРОЖДЯЧКА! ПРАЗДНЯЧКА! ПРАЗДНЯЧКА! ПОЗДРАВЬТЕ НАС, КТО-НИБУДЬ!
Этимология слова "среда"(окружающая) отличается от "environment" в английском.
Среда, судя по всему, произошла от слова "середина" — корень у слов один. Слово "посредственный" значит заурядный, обычный ну или средний. Поэтому корень тот же.
В слове "environment" такой связи не прослеживается, например со словом "middle". Можно сказать, что environment слово совершенно другого характера. А вот посредственный - mediocre, имеет очевидную связь с "medium", что, собственно, и есть "средний".
PS Также medium — это несущее вещество, как и слово "среда" в русском. Они восходят к одному предку в каждом языке соответственно.
Извините за капитанство.
Может слово "environmental" имеет такое же отношение к "environment", как и "среда" (обитания) к слову "посредственный"?
А natural - натурал
"посредственный" и "окружающая среда" имеют разные корни слова.
Переменные окружения?)
---------------------------
XXX
понедельник
I-Bot Translate 39M2
Monday
XXX
вторник
I-Bot Translate 39M2
Tuesday
XXX
среда
I-Bot Translate 39M2
environment
XXX
среда
I-Bot Translate 39M2
environment
XXX
день недели, сука.. среда!
I-Bot Translate 39M2
day of week, bitch.. environment!
Не принципиально, какая это часть речи - слово из OC Windows распространено кажется:)
@ommmm, на кой ты меня в игнор добавил?)
Не важно какая это часть речи - по смыслу всё равно будет что-то, связанное с окружением.
Слова Environment и Environmental различаешь?
Что?
Минусите дальше, неучи. И плюсуйте других таких же как вы
Тем более оно сейчас интернационализировалось. Например, наука об окружающей среде (раздел экологии) по-русски - энвайронментология)))
Прочитай без скобок
Аналогично
Благодаря моим учителям английского я тоже думал, что не знаю языка, пока в Америке не оказался. Там вдруг выяснилось, что я отлично разговариваю!
Не нашёл в первой десятке слов слово "Fuck". Мне кажется, таблицы не объективны.
Ну по факту sex - не такое уж и распостраненное слово, особенно учитывая что оно с легкостью заменяется тем же fuck (если речь идет о сексе, а не половой принадлежности).
Fuck в десятке глаголов было бы точно
Знание глагола Fuck добавляет примерно процентов 20 к знанию английского языка.
люто плюсую
Я правильно понимаю, что тут фразовые глаголы разбили на глагол и предлог? Если это так, то полезность этих таблиц падает на порядок.
Она ведь в любом случае почти нулевая. Без знания базовой грамматики и умения употреблять и узнавать эти слова в контексте, она ничего не даст.
Совсем не нулевая. Изучение самых употребляемых слов — один из начальных этапов изучения языка. Ты все равно будешь так или иначе учить слова, так что вместо того, чтобы учить их вслепую, лучше начать с этой сотни.
Они забудутся без контекста. Кроме того, такое изучение бессистемно, а значит малоэффективно. Правильнее будет взять хороший проверенный учебник и учить по нему. В учебниках тоже используются такие частотные слова, необходимые для каждого уровня, но кроме этого, там есть масса упражнений и текстов на их закрепление, после добросовестной работы с которыми гарантированно что-то останется в памяти.
Учи в контексте, никто не мешает. Можешь открыть словарь и посмотреть варианты употребления. Такие таблицы просто явно показывают тебе часто встречаемые в текстах общеупотребительные слова, которые следует запомнить в первую очередь. А учебник учебнику — рознь. Вместе с текстами там должны присутствовать переводы, а с упражнениями — ответы. Иначе такой учебник не подходит в целях самообучения, каким бы хорошим и проверенным он не бы в целях академических.
Ну можете учить по словарю, но потом не говорите, что вас не предупреждали)) Если человек раньше учил хоть более-менее, то в учебниках уровня elementary он сможет разобраться сам. Если совсем не учил, то надо искать что-то от русскоязычных авторов. Просто есть разница в том, чтобы просто увидеть пару примеров употребления в словаре, и в том, чтобы самому сделать целый юнит упражнений с одними и теми же словами, повторяющимися в разном контексте.
Но, видимо, здесь тоже fail.
Конечно) Читать же учатся читая что-нибудь, а не вызубривая таблицы)) Я просто по своему опыту изучения немецкого знаю, что слова знать недостаточно. Бывает, смотришь в текст -- вроде, и то слово знаешь и это, а увязать -- фиг. А потом кое-как начинаешь мучительно это всё складывать -- и вот уже имеешь какое-то представление о тексте. И чем чаще это делаешь, тем легче читать.
Ну для начала все-таки не плохо бы понимать, что за слова читаешь. Знать грамматику без словарного запаса так же бессмысленно, как знать слова, не имея понятия о грамматике.
В том и суть, что знать грамматику без словарного запаса не получится, если, конечно, не просто заниматься тем, что читать правила в учебнике, не выполняя упражнений. Да и то такие знания -- это не знания.
Я хочу сказать, что заучивать таблицы нет смысла. Надо брать тексты своего уровня и уже в них переводить заинтересовавшие слова.
переводить заинтересованные слова а что потом делать с этими словами? Зубрить? Или снова переводить текст каждый день
Текст переводить вообще не надо. Переводить и понимать -- это разные вещи. Конечно, в идеале нужно слова, которые кажутся важными выписывать, и, если это не существительные, то лучше вместе с взаимосвязанными словами, писать транскрипцию, перевод и если не зубрить, то хотя бы пару раз прочитать, чтоб отложились. Тогда в след. раз, когда они встретятся в том же или похожем контексте, вы их сразу узнаете, и не нужно будет специально их переводить. Можно читать и без выписывания, слова всё равно будут повторятся и после того, как несколько раз вы их переведете, запомнятся. Но это намного менее эффективно, надо признать.
Когда в следующий раз встретишь это слово - будешь знать. Если не будешь - посмотришь еще раз. Мозг не дурак, запомнит слово, если оно часто нужно.
Дурак. Не вводите людей в заблуждение. Кривые забывания не из воздуха взялись. Наличие интереса просто делает их более пологими.
у меня мозг ещё какой дуралей) никак запомнить не может, правда у меня и практики нету
самому мне не интересно, а принуждать себя - это не вариант
На английском - да. Я почти ничего не понимаю и это для меня скучно.
Если словарного запаса до чтения книг в оригинале не хватает, то попробуй адаптированные. Если надо, могу открыть пару ссылок на большие подборки адаптированных книг, большинство из которых еще с аудио.
Еще можно читать книги по методу Ильи Франка. Сначала абзац текста с переводом слов, потом абзац оригинального текста. И так вся книга. Тут тебе и перевод - никуда лезть не надо, и книги в оригинале - читать интереснее, и слова по куче раз повторяются - запомнишь.
Да я по разному пробовал. И приложения всякие на планшет ставил - нет эффекта.
Тут надо книгу интересную какую-то найти, но и чтоб она была простым языком написана. Интересных книг полно, но они будут сложны для понимания. А читать детские сказки - не интересно.
А ссылки, скинь пожалуй, может найду что меня заинтересует.
Относительно простой язык в детективах. Не сказать, чтобы элементарный, но с минимум редкоупотребимых слов. А детективы и вполне интересными бывают.
http://english-e-books.net/
http://canspeak.ru/allbooks
Благодарствую, но детективы мне как раз не интересны)
Я фантастику/фентези предпочитаю.