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400 слов, которые покрывают 75% всех английских текстов

Исследователи Оксфордского Университета проанализировали все разновидности текстов, начиная от литературных произведений и заканчивая бульварной прессы, включая также интернет-чаты, сообщения электронной почты и блоги.


Это исследование они проводили с целью составления так называемого Oxford English Corpus (словарный корпус английского языка по версии Оксфордского Университета), который включил в себя более миллиарда английских слов и выражений.


Исследование выявило, что всего 100 самых часто используемых слов английского языка покрывают около 50% любого английского текста (речь не идет о специализированной и научной литературе).


Если к этим словам добавить 100 самых часто используемых существительных, 100 самых часто используемых глаголов и прилагательных, то получится база примерно из 400 слов, которые вы в изобилии встретите в любом английском тексте. Знание этих слов поможет вам проще наращивать свой дальнейший вокабуляр.


Не пытайтесь зазубрить эти слова. Старайтесь использовать их в составлении устных или письменных текстов. Так будет гораздо эффективнее. Ведь умение бегло говорить на английском заключается вовсе не в обладании широким вокабуляром, а как раз в умении быстро подобрать слова из доступного вам набора.

400 слов, которые покрывают 75% всех английских текстов Английский язык, Слова, Учить, Длиннопост
400 слов, которые покрывают 75% всех английских текстов Английский язык, Слова, Учить, Длиннопост
400 слов, которые покрывают 75% всех английских текстов Английский язык, Слова, Учить, Длиннопост
400 слов, которые покрывают 75% всех английских текстов Английский язык, Слова, Учить, Длиннопост
Английский язык Слова Учить Длиннопост
542
22639
ildo97

Дубликаты не найдены

Все комментарии Автора
+733
Аватар пользователя ikriinka ikriinka
Ни одного незнакомого слова, да я знаю английский, оказывается)
раскрыть ветку 208
+130
Аватар пользователя finkrer finkrer
Так это фигня. Проверьте вот тут.

http://testyourvocab.com/

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+327
Аватар пользователя polkiujhytg polkiujhytg

Ты что не предупредил, что сайт на английском?!

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+15
Аватар пользователя sveths sveths

Вот это словечки) 14,400, интересно, как он считает, при условии, что во второй части было довольно много незнакомых мне слов.

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+30
Аватар пользователя truazeshel truazeshel

хуясе, у меня 2460. Похоже я тяну на какого нибудь реднека из США

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+8
Аватар пользователя sixcrusader sixcrusader
10900. Чё т как-то хреново для переводчика =(
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+6
sunflowerkid
Мне выдал 6,420. Живу в Америке два года. Видимо тест исключительно на знание британского. Обидненько
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+7
Аватар пользователя ploo ploo

Я отвечал честно. 

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+3
Аватар пользователя NordLake NordLake

6800

но там столько незнакомых слов... надо выписать их. Интересно... Правда там такие всякие названия рыб и прочие животные...

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+1
Аватар пользователя sonorron sonorron
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+1
Ksensha93

спасибо большое! очень крутая ссылка. Поняла, что много чего не знаю)

+1
Аватар пользователя JIaMaK JIaMaK

Показало 1990 слов. Да я не уверен, что хотя бы 100 слов знаю. Ни читать, ни писать - нифига не могу. 

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0
islametc

Что-то сильно сомневаюсь, что мой запас 3000 слов... Хотя, к своему удивлению, всё описание к тесту, а также результаты тоже понял. Но, всё же не верю... Погрешность какая там?

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0
Аватар пользователя OTOPOIIb OTOPOIIb

Спасибо, сохраню.

0
Аватар пользователя SkodeM SkodeM

Решил узнать предел.

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0
Аватар пользователя zkshmye zkshmye

А есть ли такой тест, только для словарного запаса русского языка?

раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя Monster666 Monster666

Your total vocabulary size is estimated to be:

7,280


words

0
Аватар пользователя xednay xednay

это ужасно?

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0
ayylmao

А есть такое же, но для русского? Интересно было бы проверить

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0
Laekser

for foreign learners of English, we've found that the most common vocabulary size is from 2,500–9,000 words

У меня 8300, впринципе ок)

0
Tsetsiliya

А есть такая штука для русского?

Стало интересно узнать свой словарный запас.

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-3
deenzo
Тыкал наугад  2,120
-6
Archyleech

Абсолютно бредовая штука, которая ничего, увы, не доказывает. Шаблонные фразы, которые на слуху у любого, кто смотрит сериалы не с полным дублированием, или играет в игры. Да и сам словарный запас не решает, так как большинство людей в иностранных языках как собаки: очень много понимают, а сказать не могут=)

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+176
sergik3
Боянистый анекдот в тему.

Болтают два полупьяных тела.

 -- Ты в курсе, что я в совершенстве владею английским языком?

 -- Ну, ни фига себе! А ну! Скажи что-нибудь на английском!

 -- Oui!

 -- Тю, дык, это ж французский!

 -- Ну, вот! Я еще и французский знаю!..

+1
Pinf79

Типа ты самый умный?:)

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+2
Аватар пользователя ikriinka ikriinka
Я девочка)
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+1
Аватар пользователя geerus geerus

даже environmental?

раскрыть ветку 30
+182
Deyn142

Вспомнил анекдот в тему=)

— Понедельник

— Monday

— Вторник

— Tuesday

— Среда

— Environment

— Cреда

— Environment

— День недели сука, среда

— Day of the week bitch, environment.

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+52
eatmypants
А что сложного в этом слове? Environment - окружающая среда и прилагательное произвести/понять не так сложно. Так же как к примеру Nature - Natural.
раскрыть ветку 6
+3
Аватар пользователя nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn

Переменные окружения?)

раскрыть ветку 11
-5
yurchant

Тем более оно сейчас интернационализировалось. Например, наука об окружающей среде (раздел экологии) по-русски - энвайронментология)))

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0
himic

Аналогично

-2
Аватар пользователя qstyler qstyler

Благодаря моим учителям английского я тоже думал, что не знаю языка, пока в Америке не оказался. Там вдруг выяснилось, что я отлично разговариваю!

+176
abrpikabu1

Не нашёл в первой десятке слов слово "Fuck". Мне кажется, таблицы не объективны.

раскрыть ветку 5
+13
Аватар пользователя gluber gluber
Я так же не нашёл слово sex - вообще с каких таких они чатов брали эти данные?
раскрыть ветку 1
+27
Аватар пользователя Charg Charg

Ну по факту sex - не такое уж и распостраненное слово, особенно учитывая что оно с легкостью заменяется тем же fuck (если речь идет о сексе, а не половой принадлежности).

+7
Аватар пользователя bakinbacon bakinbacon

Fuck в десятке глаголов было бы точно

0
Аватар пользователя Exienator Exienator

Знание глагола Fuck добавляет примерно процентов 20 к знанию английского языка.

-5
Аватар пользователя GeoProtos GeoProtos

люто плюсую

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+65
Аватар пользователя Facenapalm Facenapalm

Я правильно понимаю, что тут фразовые глаголы разбили на глагол и предлог? Если это так, то полезность этих таблиц падает на порядок.

раскрыть ветку 50
+88
CuteShark

Она ведь в любом случае почти нулевая. Без знания базовой грамматики и умения употреблять и узнавать эти слова в контексте, она ничего не даст.

раскрыть ветку 46
+9
Аватар пользователя forgergg forgergg

Совсем не нулевая. Изучение самых употребляемых слов — один из начальных этапов изучения языка. Ты все равно будешь так или иначе учить слова, так что вместо того, чтобы учить их вслепую, лучше начать с этой сотни.

раскрыть ветку 3
+12
Аватар пользователя Facenapalm Facenapalm
Тут ведь речь не о разговорах идёт, а о том, чтобы с минимальными усилиями начать примерно понимать, о чём идёт речь в текстах.

Но, видимо, здесь тоже fail.

раскрыть ветку 23