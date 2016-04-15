400 слов, которые покрывают 75% всех английских текстов

Исследователи Оксфордского Университета проанализировали все разновидности текстов, начиная от литературных произведений и заканчивая бульварной прессы, включая также интернет-чаты, сообщения электронной почты и блоги.





Это исследование они проводили с целью составления так называемого Oxford English Corpus (словарный корпус английского языка по версии Оксфордского Университета), который включил в себя более миллиарда английских слов и выражений.





Исследование выявило, что всего 100 самых часто используемых слов английского языка покрывают около 50% любого английского текста (речь не идет о специализированной и научной литературе).





Если к этим словам добавить 100 самых часто используемых существительных, 100 самых часто используемых глаголов и прилагательных, то получится база примерно из 400 слов, которые вы в изобилии встретите в любом английском тексте. Знание этих слов поможет вам проще наращивать свой дальнейший вокабуляр.





Не пытайтесь зазубрить эти слова. Старайтесь использовать их в составлении устных или письменных текстов. Так будет гораздо эффективнее. Ведь умение бегло говорить на английском заключается вовсе не в обладании широким вокабуляром, а как раз в умении быстро подобрать слова из доступного вам набора.