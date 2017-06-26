706 Збигнев Ленгрен. Комиксы нашего детства [моё] Ностальгия Детство Карикатура Длиннопост 31 91 1 consuelo 2 года назад в Ретро
То, что потерялось)
"Белочка" ещё и не так может выглядеть, дама на первой картинке абсолютно права
Я вообще по первым комиксам подумал, что в них кроется смысл. А тут просто юмор.
Было же время...!
утопленник его)
но тут же ббпе, высмеивают бодипозитивизм, разве не?)
У дедушки была такая книга!
часами ее разглядывала. Только она была без перевода, так что я про белочку узнала от вас)
Жаль, пропала при переезде.
Мой любимый художник комиксов Эрнё Зорад. Мама выписывала ГДРовские Trommel и Frozi, а я с нетерпением ждал каждый номер из-за чудесных комиксов по мотивам произведений Карла Мая и других.
Это старый вариант уменьшительного имени (как Надинька и Катинька). Сейчас уже не используется.
И "зоо-парк".
Бум! Пробуждение силы.
@ Советы Билла Тулла к Комик Кону
А где же профессор Филютек? Это же самое известное у Ленгрена.
В нашей книге такого нет, а в пост я поместила только то, что мне самой нравилось в детстве)
А у вас какая книга? У нас в детстве была "Das dicke Lengren-Buch" немецкого издания (вот такая: https://www.amazon.de/Zbigniew-Lengren-Das-dicke-Lengren-Buc...), а русских изданий Ленгрена я не видел вообще.
здорово-то как! помню такую книгу у родителей :) у неё желтая обложка и она где-то а4!
ностальгия существует!)
спасибо за настроение
Еще тут есть несколько карикатур http://akrolesta.art/collections_ru/small_stories_ru.html
Разрешите доебаться: Ленгрен это комиксы отрочества, а в комиксы детства это Эффель )