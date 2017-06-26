Горячее
Лучшее
Свежее
Сообщества
Сохраняемое
Обсуждаемое

Найдены возможные дубликаты

Все комментарии Автора
+41
Аватар пользователя KaneWWF KaneWWF
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
+36
Аватар пользователя consuelo consuelo

То, что потерялось)

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
ещё комментарии
+13
Аватар пользователя donnervetter donnervetter

"Белочка" ещё и не так может выглядеть, дама на первой картинке абсолютно права

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя TOHuMOHTAHA TOHuMOHTAHA

Я вообще по первым комиксам подумал, что в них кроется смысл. А тут просто юмор.

+53
mr.Kurolesoff
Вот интересно, в рисунках ниодной голой сиськи, ниодного алкаша, ниодного депутата, ниодного негра и ниодного хохла– а интересно и смешно!
Было же время...!
раскрыть ветку 6
+24
wopos
Ну явно же, что комиксы из параллельной вселенной)
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 3
+52
Аватар пользователя Apas86 Apas86
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
+1
NeFSB

но тут же ббпе, высмеивают бодипозитивизм, разве не?)

0
Para3ut
Пшеки же
+8
siam03

У дедушки была такая книга!

часами ее разглядывала. Только она была без перевода, так что я про белочку узнала от вас)

Жаль, пропала при переезде.

+5
Winnetu

Мой любимый художник комиксов Эрнё Зорад. Мама выписывала ГДРовские Trommel и Frozi, а я с нетерпением ждал каждый номер из-за чудесных комиксов по мотивам произведений Карла Мая и других.

+8
Аватар пользователя Tverishka Tverishka
А "Женичка" – это опечатка или так действительно правильно?
раскрыть ветку 2
+18
Аватар пользователя Morih Morih

Это старый вариант уменьшительного имени (как Надинька и Катинька). Сейчас уже не используется.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя mapcher mapcher

И "зоо-парк".

+4
Smitty74
Классно! Ещё Битструп и Эффель были.
+2
Аватар пользователя castabikxe castabikxe
Про сюрприз классно!
+3
Аватар пользователя Bartovsky Bartovsky
- Вы правы, Амидала, я тоже чувствую пробуждение своей силы.
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя Kis4death Kis4death
Примите таблетку виагры.
Бум! Пробуждение силы.
@ Советы Билла Тулла к Комик Кону
+1
harbimat

А где же профессор Филютек? Это же самое известное у Ленгрена.

раскрыть ветку 3
+1
Аватар пользователя consuelo consuelo

В нашей книге такого нет, а в пост я поместила только то, что мне самой нравилось в детстве)

раскрыть ветку 2
0
harbimat

А у вас какая книга? У нас в детстве была "Das dicke Lengren-Buch" немецкого издания (вот такая: https://www.amazon.de/Zbigniew-Lengren-Das-dicke-Lengren-Buc...), а русских изданий Ленгрена я не видел вообще.

раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя brush brush

здорово-то как! помню такую книгу у родителей :) у неё желтая обложка и она где-то а4!

ностальгия существует!)

спасибо за настроение

раскрыть ветку 1
+4
Аватар пользователя consuelo consuelo
Иллюстрация к комментарию
0
Аватар пользователя Akrolesta Akrolesta

Еще тут есть несколько карикатур http://akrolesta.art/collections_ru/small_stories_ru.html

0
Аватар пользователя lezev lezev

Разрешите доебаться: Ленгрен это комиксы отрочества, а в комиксы детства это Эффель )

0
meteozond
Збигнев здорового человека
0
kardinulya
А ведь ничего не изменилось за столь долгое время😆
Похожие посты
Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:
Ностальгия Детство Карикатура Длиннопост