Готовый логотип для мужского журнала "Плебей" :))
или для железнодорожного "плацкарт"
ПлацкАрт
И тетка подходит. Банку пиваса дорисуем
А я бы вдул!
Протрубил. Аж вся маршрутка легла
Ушки бы постирать.
Тогда бы ушёл лесной аромат!
это не тот чувак что все ищет отели ?
зы я про того что слева...
про отели хз. это Бедняков из "Орёл и Решка" украинской познавательной телепрограммы о путешествиях.
Бедняков
по гуглил - да этот тот пидер
Он самый. Причем реклама эта, лично меня порядком заебала, одно время по 4 ролика подряд шли на средней говенности телеканалах. (Да, я смотрю телевизор) Представляю сколько эта Тривага за эфирное время бабла отбашляла.
На всякий случай, если кто не успеет.
Да просто бы написал что там "Гугл" написано.
Цензура все?
Левую картинку закрыл, т.к. у меня однажды уже удаляли картинки, где не было видно ничего. Так что, лучше перебдеть.
Кто-то сохраняет, судя по информации в моём посте.
А где найти версию без цензуры?
В удалённом комментарии.
Это не стукачество, я за правила
АУЕ?
вертел я на хуе твое ауе
я на понятия хуй ложил.Вон на фото выше не только яйца -там - о ужас -настоящее очко ! Но модератора под этим фото ты почему то не позвал.Значит делаем простой вывод - людские органы тебе отвратительны ,но зато тебе нравятся письки животных.
Просьба прекратить провокации пользователей, общайтесь более сдержанно
ага ,так значит действительно я прав ?)
Такая красивая и такая небрезгливая.
Идеальная девушка для порнобизнеса.
Можно быть кем угодно и каким угодно и быть идеальным для порнобизнеса. Потому что всё идеально для порнобизнеса, вопрос в жанре)
Есть видео где она ест морковку?
Это из поста с названием что-то вроде "когда после развлечений очень хочется кушать"
Накопали кукурузы на грядке с морковкой. ))
Сам ты земля. Никогда чёрной девки не было?
Идеальная она была бы, если б слона изобразила
Судя по виду ушей - зайчик вонючий
Если зайчик из Владивостока в Москву едет- то весь.
Бля, ну ты и вопросы задаешь.
А уши зайца- это не часть зайца что ли?
От другой части по запаху
Надо звать мужика, который бы ее понюхал..
Не успели подстрелить еще
Зато у зайчика... Минимум три разъема. Для конннкта
просто нечищенные
Да ладно, милая умненькая деваха с классным чувством юмора. А вот уши чистить надо.
И судя по верхней полке... У неё рост какой?
Кто она?
баянист
Зато есть findclone
+10 к чувству юмора)
Зайка преподносит свой вареник на блюдечке в плацкарте. Смотреть бесплатно и без смс
Девушка не лишена цинизма)))
Вонючее фото.
Был один раз прикол. Ехала в плацкарте,и в соседнем услышала разговор парня и его соседок-мамы и дочки(ок,18 лет)…он с ней активно флиртовал,а она от него все подальше отсаживалась. И вконец,не выдержав ,дочка сказали—у тебя от ног воняет! А он был в новых кроссах,и очень удивился . Они ж новые! Встречный вопрос его убил,а все прислушивающееся окружение легло от хохота—А носки тоже новые? —Нет!
Снял носки,и пошёл стирать в туалете
Ушки постирай,а?!
Помой уши
А кто это у нас тут без билетика…
А что с ней?
Может, гангрена.
Такого зайчика я ещё не видел!
Наверху ноги Хью?
Текстуры не прогрузились?
А девушка часом не актриса ? Шот лицо знакомое
Уши вспотели..
И завоняли
Почитал каменты. С чего вы решили, что там кто то в носках лежит? Они сами так стоят просто.
София Ротару ?
Тема сисег не раскрыта
Нетути
Ох уж эти знаменитые ножные вши
Они там не выживают, там только грибы. Скорее с волос переползут.
Вот о чём люди думают когда так фотографируются???
Очень умно...
Опа, это не ты тут недавно гомеопатией лечилась? :)
Опа... Тигры бабочек не едят, помнишь?
А тебе бы точно понравилось у чужих грязых носков сфоткаться, я даже не сомневаюсь, любитель крипоты.....
Было уже. Повторяешься.
О том, что у них все хорошо с иронией и чувством юмора.
Сомневаюсь..... Очень.... Фоткаться на фоне чужих грязных носков так себе удовольствие....
Такое себе удовольствие жить воблой, не понимая хороших шуток. И правил пунктуации.......
Давайте и орфографию вспомним, чего уж. Насчёт воблы - ну хоть не рядом с грязными вонючими носками и то хорошо.
То есть вы думаете это автор? Или его девушка....
Готовый логотип для мужского журнала "Плебей" :))
или для железнодорожного "плацкарт"
ПлацкАрт
И тетка подходит. Банку пиваса дорисуем
А я бы вдул!
Протрубил. Аж вся маршрутка легла
Ушки бы постирать.
Тогда бы ушёл лесной аромат!
это не тот чувак что все ищет отели ?
зы я про того что слева...
про отели хз. это Бедняков из "Орёл и Решка" украинской познавательной телепрограммы о путешествиях.
по гуглил - да этот тот пидер
Он самый. Причем реклама эта, лично меня порядком заебала, одно время по 4 ролика подряд шли на средней говенности телеканалах. (Да, я смотрю телевизор) Представляю сколько эта Тривага за эфирное время бабла отбашляла.
На всякий случай, если кто не успеет.
Да просто бы написал что там "Гугл" написано.
Цензура все?
Левую картинку закрыл, т.к. у меня однажды уже удаляли картинки, где не было видно ничего. Так что, лучше перебдеть.
Кто-то сохраняет, судя по информации в моём посте.
А где найти версию без цензуры?
В удалённом комментарии.
Это не стукачество, я за правила
АУЕ?
вертел я на хуе твое ауе
я на понятия хуй ложил.Вон на фото выше не только яйца -там - о ужас -настоящее очко ! Но модератора под этим фото ты почему то не позвал.Значит делаем простой вывод - людские органы тебе отвратительны ,но зато тебе нравятся письки животных.
Просьба прекратить провокации пользователей, общайтесь более сдержанно
ага ,так значит действительно я прав ?)
Такая красивая и такая небрезгливая.
Идеальная девушка для порнобизнеса.
Можно быть кем угодно и каким угодно и быть идеальным для порнобизнеса. Потому что всё идеально для порнобизнеса, вопрос в жанре)
Есть видео где она ест морковку?
Это из поста с названием что-то вроде "когда после развлечений очень хочется кушать"
Накопали кукурузы на грядке с морковкой. ))
Сам ты земля. Никогда чёрной девки не было?
Идеальная она была бы, если б слона изобразила
Судя по виду ушей - зайчик вонючий
Если зайчик из Владивостока в Москву едет- то весь.
Бля, ну ты и вопросы задаешь.
А уши зайца- это не часть зайца что ли?
От другой части по запаху
Надо звать мужика, который бы ее понюхал..
Не успели подстрелить еще
Зато у зайчика... Минимум три разъема. Для конннкта
просто нечищенные
Да ладно, милая умненькая деваха с классным чувством юмора. А вот уши чистить надо.
И судя по верхней полке... У неё рост какой?
Кто она?
баянист
Зато есть findclone
+10 к чувству юмора)
Зайка преподносит свой вареник на блюдечке в плацкарте. Смотреть бесплатно и без смс
Глаза горят, собою хороша.
Ценный эксземпляр.
Девушка не лишена цинизма)))
Вонючее фото.
Был один раз прикол. Ехала в плацкарте,и в соседнем услышала разговор парня и его соседок-мамы и дочки(ок,18 лет)…он с ней активно флиртовал,а она от него все подальше отсаживалась. И вконец,не выдержав ,дочка сказали—у тебя от ног воняет! А он был в новых кроссах,и очень удивился . Они ж новые! Встречный вопрос его убил,а все прислушивающееся окружение легло от хохота—А носки тоже новые? —Нет!
Снял носки,и пошёл стирать в туалете
Ушки постирай,а?!
Помой уши
А кто это у нас тут без билетика…
А что с ней?
Может, гангрена.
Такого зайчика я ещё не видел!
Наверху ноги Хью?
Текстуры не прогрузились?
А девушка часом не актриса ? Шот лицо знакомое
Уши вспотели..
И завоняли
Почитал каменты. С чего вы решили, что там кто то в носках лежит? Они сами так стоят просто.
София Ротару ?
Тема сисег не раскрыта
Нетути
Ох уж эти знаменитые ножные вши
Они там не выживают, там только грибы. Скорее с волос переползут.
Вот о чём люди думают когда так фотографируются???
Очень умно...
Опа, это не ты тут недавно гомеопатией лечилась? :)
Опа... Тигры бабочек не едят, помнишь?
А тебе бы точно понравилось у чужих грязых носков сфоткаться, я даже не сомневаюсь, любитель крипоты.....
Было уже. Повторяешься.
О том, что у них все хорошо с иронией и чувством юмора.
Сомневаюсь..... Очень.... Фоткаться на фоне чужих грязных носков так себе удовольствие....
Такое себе удовольствие жить воблой, не понимая хороших шуток. И правил пунктуации.......
Давайте и орфографию вспомним, чего уж. Насчёт воблы - ну хоть не рядом с грязными вонючими носками и то хорошо.
То есть вы думаете это автор? Или его девушка....