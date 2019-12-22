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Отредактировано Kaibyou 2 дня назад
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+367
XTakeshi

Готовый логотип для мужского журнала "Плебей" :))

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+64
Аватар пользователя milkson milkson

или для железнодорожного "плацкарт"

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+31
Аватар пользователя barazbay barazbay

ПлацкАрт

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0
Аватар пользователя jul67 jul67

И тетка подходит. Банку пиваса дорисуем

0
GrossGr
Плебой, по версии РЖД
0
Аватар пользователя alexziii alexziii

А я бы вдул!

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+9
Аватар пользователя Dredpit Dredpit
Разбудите или так?
+10
Аватар пользователя Kayfashion Kayfashion
Но дунул на весь вагон.
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0
Аватар пользователя CharlieWalikota CharlieWalikota
Перед Вами буду
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+24
Аватар пользователя forestsanitar forestsanitar

Ушки бы постирать.

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+55
Аватар пользователя notHappyZombie notHappyZombie

Тогда бы ушёл лесной аромат!

+74
Аватар пользователя fffusion777 fffusion777
Комментарий удален. Причина: откровенная эротика в обыкновенном посте или порнографический контент
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+68
Аватар пользователя EchoNight EchoNight
Едут в одном купе грузин на верхней полке и девушка под ним на нижней. Ночью к девушке спускается на верёвке записка: если ты меня хочэш - дёрни адын раз, если нэт - двадцать три раза, послэдние тры быстрее.
+11
Аватар пользователя Kuruewka Kuruewka
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+2
Аватар пользователя czech777 czech777

это не тот чувак что все ищет отели ?

зы я про того что слева...

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+64
Аватар пользователя Kagekiyo Kagekiyo

На всякий случай, если кто не успеет.

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+9
Аватар пользователя Pandorianin Pandorianin

Да просто бы написал что там "Гугл" написано.

+3
Аватар пользователя Mikensen Mikensen

Цензура все?

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0
Аватар пользователя Pinni Pinni

А где найти версию без цензуры?

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-6
Аватар пользователя hottim hottim
@moderator,
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-4
Аватар пользователя fffusion777 fffusion777
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+141
Аватар пользователя Abat15 Abat15

Такая красивая и такая небрезгливая.

Идеальная девушка для порнобизнеса.

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+57
Аватар пользователя cirorki234 cirorki234
Все красивые идеальны для порнобизнеса
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+24
Аватар пользователя RukoGeolEsto RukoGeolEsto
Не обязательно быть красивой, главное - делать карасиво)
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+16
Аватар пользователя devintownsend devintownsend

Есть видео где она ест морковку?

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+27
Gwintblade
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+4
Аватар пользователя Bumblebee777 Bumblebee777

Идеальная она была бы, если б слона изобразила

+2
aktarsis
Хм...а в морге такое повторит?
+40
van123

Судя по виду ушей - зайчик вонючий

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+13
Аватар пользователя 5065 5065
Уши вонючие или весь зайчик?
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+17
Аватар пользователя InkwizitorX23 InkwizitorX23

Если зайчик из Владивостока в Москву едет- то весь.

+12
van123

Бля, ну ты и вопросы задаешь.


А уши зайца- это не часть зайца что ли?

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0
msv4000

Надо звать мужика, который бы ее понюхал..

+11
Аватар пользователя Shobyatakzhil Shobyatakzhil
Уши хоть вонючие, но не дырявые
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+4
van123

Не успели подстрелить еще

-13
TakojVot

Зато у зайчика... Минимум три разъема. Для конннкта

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0
Аватар пользователя Protopups Protopups

просто нечищенные

+46
orsavor

Да ладно, милая умненькая деваха с классным чувством юмора. А вот уши чистить надо.

И судя по верхней полке... У неё рост какой?

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+46
Аватар пользователя GolovaBosikom GolovaBosikom
пригнулась просто.
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+17
Аватар пользователя PioneerCannibal PioneerCannibal
Да и в посте на фото видно, что пригнулась
+1
orsavor

Кто она?

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-21
Unlic
В find face можешь? Хочу побольше инфы
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+8
Morolan

+10 к чувству юмора)

+9
Аватар пользователя Stalin.1953 Stalin.1953
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-2
Аватар пользователя Postwatcher Postwatcher

Зайка преподносит свой вареник на блюдечке в плацкарте. Смотреть бесплатно и без смс

+11
Аватар пользователя shaitan.basurman shaitan.basurman
Самоирония говорит о гибком уме.
Глаза горят, собою хороша.

Ценный эксземпляр.
+4
Bastardinnio
"Ушами" кто то жопу вытирал?
+3
Аватар пользователя Mamulhen Mamulhen

Девушка не лишена цинизма)))

раскрыть ветку 1
0
pankersprf
Из чего ты сделал такой вывод?
+1
Аватар пользователя MoTomoTo101 MoTomoTo101
А если в носках дырка, то зайчик неформал 😁👍
+1
Аватар пользователя BIlagumup BIlagumup

Вонючее фото.

+1
Аватар пользователя jerz jerz
Он в этих носках в туалет ходил без обуви, фе
+1
Аватар пользователя BanValentain BanValentain
Нужно флешмоб новый, плацкартный сделать говорю я вам.
+1
Аватар пользователя Pivasikilol Pivasikilol
Картинка с запахом)))
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-2
Аватар пользователя salev salev
Фу,я аж запах почуял,хоть лет 30 уже в плацкарте не ездил.
0
Аватар пользователя Anturealnost Anturealnost

Был один раз прикол. Ехала  в плацкарте,и в соседнем услышала разговор  парня и его соседок-мамы и дочки(ок,18 лет)…он с ней активно флиртовал,а она от него все подальше  отсаживалась.  И вконец,не выдержав ,дочка сказали—у тебя от ног воняет! А он был в новых кроссах,и очень удивился . Они ж новые! Встречный вопрос его убил,а все прислушивающееся окружение легло от хохота—А носки тоже новые? —Нет!

Снял носки,и пошёл стирать в туалете

0
Аватар пользователя Anturealnost Anturealnost

Ушки постирай,а?!

0
NataBuca
Ухи немытые)))
0
Tolko43

Помой уши

0
Аватар пользователя I7ypreH I7ypreH
Зайчик, у Вас ушки пахнут
0
Аватар пользователя snaiperk snaiperk

А кто это у нас тут без билетика…

0
Аватар пользователя Stalin.1953 Stalin.1953
Всем бы такое чувство юмора!
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0
Spite93
Бляяяяя, а чё с ногой на заднем плане? Похоже это были самые приличные ушки во всём вагоне.
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0
Аватар пользователя sarth sarth

А что с ней?

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0
Spite93
Справа снизу. Цвет слегка странный
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0
Аватар пользователя AdaBoost AdaBoost

Такого зайчика я ещё не видел!

0
SvobodnyLogin

Наверху ноги Хью?

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0
gj6120
Тогда бы они были в белых тапочках
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0
SvobodnyLogin
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-1
Аватар пользователя Noradrenalin Noradrenalin

А девушка часом не актриса ? Шот лицо знакомое

-1
Аватар пользователя ID.06120589 ID.06120589

Уши вспотели..

раскрыть ветку 1
-2
TakojVot

И завоняли

-4
kastamurzik

Почитал каменты. С чего вы решили, что там кто то в носках лежит? Они сами так стоят просто.

-8
NissanPathfinder

София Ротару ?

-10
HukoJIanoroHuHHu

Тема сисег не раскрыта

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-19
Said1310
Не знает чем плюсов набить? Зачем это здесь??
-22
Renovatio1982
Вопрос: А если вши, гниды, клопы и блохи с носков на голову переползут? То какими гельминтами произойдет заражение девушки?
раскрыть ветку 3
+8
Аватар пользователя kavaineain kavaineain
Тут должна баба быть с фразой "Чиво, блять?", но даже для нее это слишком.
+3
Elstermann

Ох уж эти знаменитые ножные вши

+2
Barzin

Они там не выживают, там только грибы. Скорее с волос переползут.

-28
gannuchka

Вот о чём люди думают когда так фотографируются???

раскрыть ветку 12
+15
Аватар пользователя cirorki234 cirorki234
Точно не о тебе
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+5
Аватар пользователя generalius generalius

О том, что у них все хорошо с иронией и чувством юмора.

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-4
gannuchka

Сомневаюсь..... Очень.... Фоткаться на фоне чужих грязных носков так себе удовольствие....

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-11
Аватар пользователя Virginia71 Virginia71
О плюсиках.
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