8344 Вся наша жизнь - игра... [моё] Жизнь Работа Диалог Ирония Юмор Быт Скриншот 355 430 3 KBach 1 день назад
Но если это тёща и одновременно свекровь, то...
Заебёт мозг в два раза быстрее?
В борщище.
Так симс - это симулятор тещи?
Оу май. gif
Думал домовой какой-то.
Я про кота подумал.
Я думал сосед
Качай там уже куча всего нового )
а уже неинтересно( толи игра себя изжила, толи наигрываешься за кучу лет, толи возраст не тот, но скучно. Но это я дома не люблю строить и обставлять, всегда готовые покупала. Говорят, это главная прелесть симс)
Компьютерные игры... Роботы... Заработало.... Вот тогда дорожка наклонной и стала.
(Извините, просто это та игрушка, на которую я и стал убивать свободное время на четвёртом курсе, не имея характера тратить его на правильные вещи).
Сейчас появились приложения, в которых можно сделать свой дом, обставить мебелью из реальных магазинов, походить по нему через телефон и получить распечатку с ценами.
Хе-хе, там щас такие моды подвезли... Поставила себе перед нг, заценить длс. Стренджвилл ниче так, удивил) И поймала себя на мысли, что стала дома строить совершенно для меня нестандартные, расцветки и сочетания брать, о которых раньше бы не задумалась даже. Забавно вышло =)
Ну нее. ЕА сделали все, чтобы купить Симс даже мысль не закрадывалась - когда длс стоит дороже игры и набирается их с десяток... Йо-хо-хо и чашка чая с ромом наше все =) Оригинальная игра, кстати, у меня в ориджине куплена еще на релизе. Но, как обычно, проще качнуть репак. МЭ и ДА, что забавно, тоже куплены, но играю с давно проверенных репаков, ибо ставить локализацию на лицензию замучаешься, длс кривые и не все локализованы... не любит меня еа, не любит)
PS: а вот приставщикам искренне сочувствую, у меня плойка для таких игр типа Детройта и РДР, Хэллблейд вот второй тоже туда возьму наверно, но от биоваров и от беседки игры онли на пк - моды наше все.
Что означает это смайлик? И почему их два?
Это фейспалм. Первое - сам смайл, второе - идентификатор пола персонажа на смайлике. Бывает ещё и три: смайл, идентификатор пола, идентификатор цвета (кожи, волос).
А какая разница, кто фейспалмит? Асечные смайлы были бесполыми, например. Или оно автоматом подтягивает пол?
З.Ы. андроидовские смайлы это пиздец, я был свято уверен, что чувак кулаком нос чешет.
Рекомендую вам приобрести девайс с лучшим разрешением или размером экрана. Я вижу фейспалм. Хотя пальцы действительно коротковаты - нормальные не уместились.(в данном случае "вы" обращение к сообществу в целом -- я тут ньюфаг и пока не осознаю себя частью комьюнити)
"Какая разница" - этот вопрос стоит направлять в Купертино и народу США. Emoji - эппловская инновация, а пол, цвет кожи, разные варианты половых сочетаний в парных смайликах и прочее - это уже было введено после релиза под давлением общественности (мол смайлики вышли слишком дискриминационные по признакам расы, ориентации и всего прочего).
То, что смайлика два (не объединяются автоматически при отображении) это уже проблема сайта. Но, я полагаю, решить её сложно -- нужно менять кодировку на всём сайте, в т.ч. и во всех постах, сообществах, полях "о себе" и прочем. Это займёт много времени - вы не выдержите столько без любимой пикабушечки.
Ну я, скажем так, догадывался, что это фейспалм, но как по мне это смайл дискриминирует людей с полным набором фаланг :)
А вот за пояснения про "почему их два" спасибо, реально стало понятнее.
То, что смайлика два - это дань уважения китайцам.
А на сяоми их вообще не видно, просто как крыши двух домиков сверху.
Это новая фишка андроидовских (и айоэсовских) эмодзи: если сделать долгое нажатие на некоторых, ты можешь выбрать цвет кожи. Но на Пикабу это не поддерживается, поэтому даже стандартные разъединяются на два. Вот, например:
1080x2280
Предвосхищая следующие догадки: зрение единица.
долбаные феминизм и политкорректность
У вас тут в смайликах целая история любви, но судя по тому, что ребенок родился в России, она без хеппиэнда. Вот, ловите продолжение: 🚜 🇬🇧 🏡
и животноводство, ага
☕☠🇷🇺🐾
С флажками надо осторожнее, выбрал не тот и трагедия
facepalm
— Ну ёперный театр!
Или
— Семён Семёныч...
Что-то похожее говорят мои родители.
Я подумала это пост бабушки))
И я :D
Такая же хуйня.
Что такое симс???
Возможно 40. Тут есть разница.
Отматываем назад - 2003г. выпуска - 17 лет назад (господи как же давно это был!!!)
Человеку допустим 40 лет - значит ему было 23 года. И, раз уж он знает и пользуется пикабу, значит пользуется интернетом достаточно активно.
Вывод: 40летние не могут не знать о существовании игры. Могут не играть или не любить. Но не не знать
Когда я первый раз села играть в симсов на дворе стоял благословенный две тыщи первый. Мне было 10. Вторые симсы были в третьем году, мне было 12. Я принадлежу к поколению, которое целевее всех целевых аудиторий. Раковая опухоль, в лице 4 части, установлена на моём компе, занимая почётное место между вовкой и докой 2. До сих пор. У меня есть подружки (не одна) чей игровой опыт в принципе ограничивается этой серией.
Тем не менее, я знаю достаточно своих сверстников, которые слыхом не слыхивали про The Sims, а интернетом пользуются довольно давно. Вот как-то так.
Я хочу засыпать по щелчку пальцев, когда есть возможность.
Своих, забыл уточнить
Горький опыт с джинном?
потому нужно пить сладкие наливочки :)
и сон будет офигительный!
Да и последующие сутки тоже. Я в позапрошлый Новый год проверил.
Алкаш detected
Уже поздно..
Ох, я бы тоже не отказалась от такой опции!
Иногда какая-то хренотень так и крутится в мозгах пол-ночи напролёт, мешая заснуть. Хоть отрывай нафиг эту голову :-(
О да!
А ещё можно смаковать свои фейлы и косяки 20летней давности... мммм, божественно!
Эх.
вспомни свой самый позорный момент в школе
Тысячи их %-)
Или подавиться эликсиром бессмертия
Наше собрание открывается!
В фонтане бессмертия можно погибнуть тремя разными способами.
О! Нифига себе, не думала, что так бывает.
А еще мне сны не сняться, хотя правильно будет сказать, что я их не запоминают, ложишься спать закрыл глаза и тут же их нужно открывать, уже утро, как будто бы моргнул.
Соглашусь, что без снов не очень весело.
Лично мне повезло - кошмаров не бывает, а вот умершие мама и бабушка с дедушкой часто и подробно снятся. Могу там поболтать с ними от души... это немного лечит боль от разлуки.
Иногда снятся такие чувственные сны, что потом пару дней ходишь как пыльным мешком ударенная, вся впечатленная. Иногда снится такое счастье, после которого не хочется просыпаться, а иногда наоборот. И все такое яркое, переживательное.
В основном снится бытовая хрень, с элементами фильмов, которые смотрю. Перед важными событиями мне снится весь сценарий будущего дня. Короче о чем переживаю, то и снится)
Наутро начинаешь вспоминать, так хрень хренью)
У меня с этим чуть проще - чуть только момент тишины в комнате - я сразу отключаюсь. Потому что живу в общаге с соседом, который храпит как старый дизельный движок (низко, неравномерно, с периодическими подвываниями и внезапными чихами). Правда потом от практически любого звука просыпаюсь
Жёстко...
Желаю выдержать это испытание и не сойти с ума.
Ох, моя боль, моя проблема... Испробовано всё на свете, дыхательные упражнения, мелатонин, успакоительные, пустрырничек. Уставать до потери пульса, бегать перед сном, не бегать перед сном, читать, слушать музыку, считать и тд. Бесполезно...
Спать по 5 часов с пробуждениями каждый час - тяжеляк. При том, я буду ходить весь день с полузакрытыми глазами, а как лягу спать, сон как рукой снимет... и так уже несколько месяцев. Жесть
Если эти методы не помогают, возможно вам нужен психотерапевт. Мне тоже при депрессии ничего не помогало уснуть
Да, думаю это единственно правильный вариант. Только денег они стоят...
В Москве от 3,5 до 5 тысяч можно найти. Одного приема достаточно, врач выпишет таблетки, если посчитает нужным или посоветует другие методы. То есть к нему не надо ходить на постоянку
Я просто очень тяжело засыпаю. Мне нужен каждый раз около часа-двух в тишине и темноте.
Но иногда приходит бессонница. Я несколько дней вообще не могу заснуть. Заснуть не могу из за нервного напряжения, усталости. Из за того, что не сплю, нервяк и усталость накапливается. Замкнутый круг. И так от 3 до 7 дней. Лежишь в темноте, тишине, одиночестве. С абсолютной усталостью. Под валерьянкой чаще всего в конце концов. А сна нет.
В определенный момент меня таки вырубает в крепкий сон и 3-4 месяца этот пипец меня не беспокоит. Просто привычно долгое засыпание.
Мне помогают аудиокниги, скучные и тупые аудиокниги. Чтобы не цеплял сюжет, но повествование отвлекало от самокопания. Ещё и голос что бы не выразительный, монотонный.
Вечером не заснуть, потому что не лечь - типа ничего полезного за день не сделал, надо вечером, но и соображалка не работает, в итоге тупишь за компом до часу ночи, на следующий день тоже продуктивность на нуле и наступает новый вечер. И так годами.
Попробуй глицин, кстати, если уж ищешь фарм поддержку.
Нашел в интернете инструкцию. думал фигня какая-то.
Типа того:
https://zen.yandex.ru/media/7minut/usnut-za-2-minuty-tehnika...
но там дофига ньюансов перечислено.
Самое главное, мною проверенное.
1. Лечь (сесть) как можно удобнее
2. Полностью расслабить мышцы плеч и, главное, лица. Вот прям чтоб даже челюсть отвисла и глаза "отпустило".
3. На сайтах пишут - представьте, там море, облака и т.д. - фигня.
Просто повторяйте про себя около 2-х минут - "Не думай, не думай" - чтобы тупо не пускать все прочие мыслишки в обработку. Занять оперативку, так сказать.
Вырубает.
Надо проверить, однако у меня работает пока только одно: за 2 минуты приводишь свое дыхание к очень короткому и медленному режиму, чтоб создавалось лёгкое ощущение что нечем дышать, только не доводя до паники, после чего за пару минут уже так или иначе начинаешь совсем успокаиваться и расслабляться, а там уже можно и засыпать начать. Обычно больше часа могу ворочаться, а тут будто сам себя задушить пытаешься, зато 5-7 минут и спишь.
Методика 4-7-8, пробовал. Успокаивает, типа пульс выравнивает, но не вырубает меня.
Дыхание тоже пробовал, не срабатывает
А чего пытаться - взял, представил, и лежишь как дурак ещё 3 часа
В армии так мог, и пару лет после. Потом разучился(
Моя единственная суперспособность, но чует сердце, с возрастом она пропадет
Но у вас тут сложнее.
Ха, я могу немного выспаться за 3-4 минуты, заснуть с нуля, поспать и бодрячком)) Ну, ночной сон естественно никто не отменял))
Открываешь консоль, пишешь: "motherlode", "aging off"...
Какие то сложные варианты! Заселяешься в самый богатый дом в городе, ебланов хозяев оттуда выкуриваешь и живёшь в хуй не дуешь
Лови цыгана!
Что бы баба с конем кидала цыган в горящую избу?
И била коромыслом по голове тех, что пытаются выползти
Баба кидала, конь коромыслом бил.
Выкуривать невыгодно. Надо их оставить, чтоб они готовили, убирались и оплачивали счета
Мажор детектед!
Плотина лог.
А так можно было? Оо
Боюсь спросить, как типаж героя называется?
Для четверки кстати уже не актуально.
Там можно заборчик поставить или мебель вплотную к краям бассейна.
А при чём здесь это? Это ж из гражданина Кейна?
Это из The Sims Makin' Magic.
Гражданин Кейн 41 года
я ухуела. Ппц как сложно стало, не то, что симс2. Не продлевай я жизнь персонажам, фиг бы имела нормальный дом к старости. Детишки там - какой-то ад, хуже, чем в жизни. Учить дольше, заставить поесть или поспать, если что-то не нравится... Короч, испортили игру. Я в симс играла не для того, чтобы ебаться со всем этим гемором ещё и в виртуальной жизни. А именно потому, что было легко. Подняться в карьере - запросто, задрачиваешься на навыки и вуаля. Симы имели миллионы (без читов), бизнесу, ламбы, дома на островах...
А как волшебник зарабатывать помогает? Я его для телепорта, починки, и уборки использую (правда пару раз пожар из-за этого случился). И не могу разобраться как в дуэлях побеждать, чтоб жизненную цель исполнить.
можно ещё нон-стоп пить зелье, восполняющее потребности и вообще не переставая работать.
ну и купите денежное дерево, хоть это уже и не про волшебников. от 8к в день приносит, если ухаживать.
я вот только недавно доиграла до смерти своего сима, который по итогу жил в доме за 200к, воспитал сына до подростка и ушёл из жизни с 600к на счету. и вот честно - я так и не поняла, зачем столько денег надо в конечном итоге. их можно разбрасывать и весело жечь, но на что тратить - не понятно :с
А я картины на блошином рынке продавал) Создал и поселил в городе своего задрота-врача девушку художницу и все хотел, чтобы они рандомно встретились) В итоге буквально за 5 часов игры она на продаже картин стала богаче моего основного персонажа О_о. Врачам мало платят!
Так Симс 3 же лучший
Я тоже после вторых симсов прихренела. Если во второй игре навыки были предопределены, т.е. стандартный набор - физкультура, творчество, кулинария, механика, и тд, то блэт в третьих и четвертых вообще все что угодно может быть! Отдельно фото, отдельно рисование, отдельно скульптура. Да еще куда-то надо выходить из дома, типа для школы задание - пойти в парк и найти какой-то камень. Чего блять?! Короч, непривычно. Во вторых могла с упоением рубиться, а поздние версии не зашли.
я его ради порно мода скачал. особенно сильно за семью не заморачивался.
Я как-то WW поставила, вечерок потыкалась так сказать и забила, стала дальше обычными игровыми делами заниматься. Но рандомные взаимодействия появившиеся из-за мода не отключила и игра превратилась в какой-то трэш: дочь семейства с одноклассниками пошли в кафе есть вкусняшки и делать уроки, а на улице за прозрачным стеклом дед с зелеными бровями пялит огромную чёрную мадемуазель)))
помню на второй или на третий симс был мод на цп. но его отовсюду постарались снести, типо аморально и бла-бла-бла.
Секс виллу скачай тогда уже)
Это что?
"Симс с порномодом без потребностей и строительства"
О дааа. Особенно механики получения навыков, устройства на работу, а также покупки и продажи различных вещей.
Я бы тогда устроил 6 своих котов на работу, а сам бы отдыхал.
Кстати, во второй части игры есть работа для питомцев. Максимальная зп у них около 700 симолеонов.
та даже без читов. деньги в симс так легко добываются, что и читы не нужны. я как то начал за нового перса просто играть от нечего делать и через час игры его навык программирования уже был равен десяти. он в неделю у меня зашибал несколько штук баксов, не выходя из дома.
А я котов разводила и продавала, сильная и независимая
Я тоже так пробовал. Создал девушку с пониженной социальной ответственностью, наркоманку и алкоголичку, заселил на пустой участок, но уже за пару дней усиленной проституции, она имела деньги на небольшой домик.
Записаться любой дурак может. А ходить?
ходить ходишь, а в спортзал?
Нет ходьбы - нет проблем!
"Пошёл в спортзал и что б оттуда уехал только на скорой".
И что бы для повышения надо было только мыться и спать
Моя мечта это просматривать свои характеристики и не ебать себе мозги без повода. Глянул на сколько выспался, какой запас воды, через сколько пожрать, со всеми ли органами все в порядке и пошел себе дальше по делам ХП поднимать.
Хочу диспетчер задач для мозга.
"Тревога" > завершить процесс
"Прокрастинация" > завершить процесс
"Уверенность в себе" > запустить
"Харизма" > запустить.
"Обаяние" > запустить.
Знаете, но ведь это так и работает, проблема в лени в большинстве случаев.
"Хрен ли думать? Всё давно придумано!"
И ты такой говоришь им " а не воруйте", а они тебе "Идитынахуй"
Был такой фильм, где все можно было проматывать в жизни. Зохан там снимался
клик с пультом по жизни.
и умер за 36 игровых дней нихуя не успев
Ctrl+Shift+C motherlode
Ага, зато пришлось бы бояться инопланетян, которые похитят и оплодотворят (а ты парень да). Спасибо, кстати, за слитую катку, инопланетяне ебаные, у меня тогда последнее сохранение было часов 5 назад.
Да нахер эти механики))
motherlode и в путь :D
Это какой-то сложный симс. Я вот ебошу во второй. Меньше 6 человек на участке не бывает, а обычно 7-8, половина дети разных возрастов. Нормально все себя чувствуют, кто-то на работу ходит (чтоб дом разгрузить)), кто-то детьми занимается. Еще люблю 8 нулевых подростков в универ разом отправить и всех обучить на диплом с отличием. Ух, вот это напряг первые пару курсов)) Но у меня дома по уму сделаны: казарма, четко на зоны, система входов и выходов для разных персов (дети не имеют доступа в спальную зону взрослых), много отдельных сральников, единое общее пространство, все рядом. Им тупо некуда подолгу ходить. У кого симы вечно неудовлетворенные, у тех дома скорее всего неудобные, пока поесть пойдет - обоссытся.
Скрин в студию!
Ну, вы сами это просили... извольте.
1 - студенческая общага. Рассчитана на 8 симов. Кроватей меньше, потому что не все симы спят одновременно, так как занятия у всех в разное время. 5 кроватей достаточно на восьмерых. Шведский стол рациональнее кухонного места, они не толкутся вокруг плиты. Раковина рядом со столом, чтобы сразу мыть посуду. 2 душа, 4 туалета. Пузырьковый кальян - самое оптимальное развлечение, дает 10тку, не отнимает другие потребности, бесшумен, а самое главное, они сидят там не пока наиграются, а пока не снизятся другие потребности. То есть меньше толкутся и я всегда знаю, где их найти. Играю на максимальной скорости, так что это удобно. Особенный книжный шкаф для наработки любых навыков. 3 компа для написания кандидатских. На сплошном диване удобно есть и вместе читать учебники (повышает успеваемость).
2 - Человеческая ферма устроена по тому же принципу. Кстати, там 9 симов из 8 возможных. Воскрешение беременной)) Случайно получилось, не знаю, работает ли на постоянной основе. Куча эликсиров жизни, чтобы быстро старить подростков, которых не планирую отдавать в универ. Фотобудка для секса без мультика (когда ебутся в кровати, показывают мультик, а я не хочу его в 150-й раз смотреть). Хищное дерево для убийства отработанных.
3 - Отработанные отправляются на кладбище. Хочу заполнить его все, но пока до этого далеко.
Есть еще сортировочный лагерь, куда отправляются лишние симы или те, кто не помещается в данный момент на ферме, там я им подбираю пару, оплодотворяю и утилизирую. Но там ничего интересного, просто предметы для удовлетворения потребностей, даже без стен + склад всяких плюшек, которые редко используются. Иногда приходится ждать несколько поколений, пока удастся оплодотворить сима, ведь абсолютно все они - родственники друг другу, произошедшие от двух изначальных групп по 4 человека. Там есть определенная система скрещивания, которую я не нарушаю. Максимум использую лайфхак с усыновлением собственных детей. После этого их может трахать их же собственный дядя/тетя и другие родственники, кроме родителей. Каждый вступает во внебрачные отношения с представителем другой группы (фамилии), рожает двух детей от двух разных партнеров, после чего немедленно уничтожается с помощью хищного растения (это быстрее и удобнее бассейна, траст ми).
пс. никакими читами/кодами не пользуюсь, только плюшки самой игры. деньги накоплены за долгое время)) иногда наоборот обнуляю, так как они мне в таком количестве не нужны.
ппс. да, я знаю, что это дичь какая-то))
4 комента, неплохо неплохо.
Требую фото сортировочного центра.
Могу рассказать схему быстрого взросления. Моя задача как можно скорее сделать их взрослыми для размножения, поэтому я пропускаю подростковый возраст. Когда ребенку становится 2-3 дня до подросткового возраста, я перестаю отправлять его в школу, чтобы его хорошие оценки не поднимали ему настроение. Кстати, если у вас много детей, то домашку почему-то задают не всегда и не всем. Ко дню рождения настроение у них приближается к серединке (нулю, нейтральное), дальше надо исполнить какой-то страх. Обычно это пожар, у детей малое количество страхов, поэтому я закрепляю пожар заранее. Я ставлю плиту, заставляю взрослого сима готовить еду, а потом, не давая ее достать, кладу его в постель или посылаю в душ. Ребенка в этот момент отправляю в фотобудку рядом с плитой. Когда начинается пожар, он выскакивает оттуда и его страх пожара исполняется. Настроение ниже нуля. Сигнализация на внешней стене дома, пожарные прилетают за секунду и тушат пожар, симы в доме даже не замечают. Ребенок взрослеет и становится несчастным подростком. Я заставляю его пить омолаживающий эликсир (зеленый). Как и все особые предметы, он дает побочку, если им пользуется сим с красным настроением. Выпив бутыль-полторы подросток стремительно становится взрослым. Потом я делаю его счастливым, исполняя какое-то взрослое желание. Откуда у меня такая ебаная туча эликсиров и почему мои симы всегда счастливы? Элементарно. Я ставлю всем стремление к знаниям. Базовое желание - покупка телескопа за 2000 симолеонов. Дает +2000 к настроению. Каждый день я покупаю им телескопы, а потом убираю его им же в инвентарь. В итоге настроение не понижается (так как телескоп не продан), но они опять его хотят. Я покупаю им его снова, и снова, и снова... +2000 каждый день каждому взрослому симу. Баллы счастья трачу на еще эликсиры. Если кончаются, сажаю взрослых до упора прокачивать какой-то навык. Поскольку они стремятся к знаниям, каждое очко навыка для них желанно и дает от 1000 до 8000 баллов. Еще можно брать животное и сдавать его обратно в приют неограниченное количество раз)
Бля, это тянет на серию постов.
У меня безумное желание играть, жить там (все традиционно, семья, дети), но каждая моя игра начинается с прибавлением себе кучи денег и строительства крутого особняка (это я так хочу, но получается какой-то задрипанный домик) с 'дизайнерским' 🤦♀️ ремонтом. На это уходит кстати большая часть времени. У меня ни разу за все игры с 19 лет не вышло создать семью и родить детей. То симы умирают, то не могут ни с кем познакомится, то работают до потери сознания, то ещё что-нибудь. Я вот думаю, может это потому что я и в жизни не замужем и без детей?
кажется у вас просто не было нормального телескопа!
Вот это ты дикий) очень изощренно, моё почтение!))
Это хуже, чем я мог представить. Если остальные истории это простой незатейливый маньячизм, то евгеническая фабрика это сильно.
Мое уважение
Плюсую. Это самый необычный сценарий, я играю в Симс с 2002 с перерывами, до такого и не додумалась бы даже
о боги, как же это похоже на мою тактику игры. и с подростками в универе так же делаю, книжный шкаф, общий диван, связи с родственниками, симопередержки,(инопланетные беременности, зеленые симы - там вообще все сводные братья друг другу получаются) и вот это вот всё.
детям можно внешность выбирать в пределах возможностей их родителей - сохраняться перед родами и перезагружаться, если не понравилось, цвет кожи, бровей и глаз видно, но черты лица уже взрослого могут быть немного всратыми)
из плюшек игры есть замечательная вещь - при достижении максимальной должности в журналистике симу дается статуэтка, которая при размещении дает периодически небольшой бонус находящимся в комнате - снижает(или тут нужно слово повышает?) потребности. можно переустроить сима снова в журналистику, он опять получит статуэтку на пике карьеры. размещение 3-4 статуэток дает такой бонус, что симам больше не нужно заботиться о потребностях, только во время болезни в туалет бегать. о маленьких детях тоже можно забыть.
кстати, мультики можно в настройках отключить, там какая-то не очевидная настройка, что-то с камерой надпись.
что вы делаете со мной.. иду качать игру
В Симс 4 поиграйте. Второй по сравнению с ним просто детский сад.
я примерно также делала. Не так по-спартански, конечно. Мои симы быстро богатели (без читов), ждала пока все будут подростками в городе, отправляла в студ. городок пачками с баблом родителей (пихала дорогие предметы в багаж перед отъездом в колледж). Строила особняки
с блек-джеком и шлюхами,заселяла студиков туда, так было проще их сводить и пережить универ. Иначе не интересно
Кладбище доставило :) завидую людям с фантазией
Просто жесть)
Это не к тебе Росс, Чендлер и Джо ходили квартиру-студию снимать?
"- Кухня/ванна...
- Даа, кто-то поработал головой."
А где вторых качаете? У меня была на диске в детстве симс 2 секс в большом городе, нигде не нашла чтоб работало :\
Да хотя бы просто вторую версию, третья с четвертой не зашли.
Так и вбиваете симс 2 голд эдишн скачать торрентом.
Да херушки, и не работает ниче. То ли гугл не тот, то ли комп.)
Rutracker.org
Для доступа вбить в гугл - доступ на рутрекер и поставить мод на браузер. Зарегаться дело 5 минут. Вбить в поиск sims 2 - и выбирать наздоровье.
О, потом ещё к ним в гости проходили соседи и я их в бассейн приглашала и тоже топила!
Делал подобную штуку, только ограничился одним симом. Дело было так. Создал сима , прокачал его художку, прокачал на столько, что он мог рисовать скриншоты, а не всякие там кораблики\домики. Картины продавал, с того и жил. Когда картины стоили уже нормально так денег, то построил рядом ещё второе здание. Оно было пустое внутри. И тут я начал притворять свой план в действие. Ходил по разным местам и знакомился с людьми, затем кого-нибудь звал домой, отводил его в комнату ту, удалял дверь и делал удачный скриншот- партрет гостя, и рисовал в течении 3 дней примерно. За это время гость погибал в комнате. Я вешал картину в комнату, убирал надгробие на участок рядом с домом. На участке стояло большое дерево, так что я сделал небольшую оградку и начал заставлять его надгробьями гостей. Ночью старался не рисовать, ибо призраки прошлых гостей выходили из могил и бродили по дому. Забавно, когда я дорисовывал последнего гостя, то не успел совсем чуть чуть. Его портрет бы был финальным в комнате ( там уже не было места на стенах) и тем самым я бы уже завершил игру в симс за этого персонажа. Но игра решила закончить иначе! До конца картины было часа 2 рисования, поэтому я не лёг спать, а продолжил. Призраки вышли из могил и стали бродить по дому. Призрак самого первого гостя вселился в картину. которую я рисовал и напугал моего сима до смерти!
Интересный сюжет, закончился даже лучше, чем вы ожидали. )
Впечатлений осталось масса , потому и запомнил эту сессию ) А так уже и не помню чего делал в симс другими семьями. Хотя, нет! Вспомнил ещё один треш, но там не так уж и интересно на самом деле. Было 9 симов детей, и один отец. Отец случайно умер во время дня рождения одного из отпрысков от пожара, возникшего из-за неудачного фейерверка в доме.С ним погибло ещё 5 детей. Остальные спаслись и спокойно жили. Затем наступил день рождения другого сима, и я решил запустить фейерверк на улице. Ракета попала точно в сима и он загорелся, остальные запаниковали и начали бегать. Не слушались команд. В итоге загорелся столик для пикника, а вместе с ним и 2 сима, которые стояли рядом и паниковали. Все мертвы, кроме одного. Последним ребёнком я решил съехать со злосчастного дома в маленький домик и спокойно пожить уже без читов ( до этого начитерил, чтобы прокармливать спокойно 10 человек). Всё было хорошо! Познакомился с девушкой, с её родителями. Сыграли свадьбу. Даже ребёнок родился. Эту сессию я играл очень долго, так что и забыл уже про несчастные случаи до сего момента.Настал день рождения ребёнка. Был куплен торт, поставлены столики для пикника, приглашены его друзья и друзья семьи. Естественно решил запустить фейерверк на потехе детворе. И ракета попала в моего сима. Сим сгорел, остальные не пострадали.
От судьбы не уйдешь). Мои сессии в Симс были более спокойными. Меня больше привлекала обстановка дома и, когда вышло дополнение с профессиями, я наслаждалась работой дизайнера. Ещё путешествия очень нравились. Ох, лет 10 не играла уже, сейчас и компа подходящего нет и времени.
сценарий для ужастика
Я так в первый Симс играл. Сама копия игры оказалась с багом, персонажи не хотели идти на работу. А деньги же нужны. В итоге сим женился на соседках, получал их имущество, а потом новая жена погибала. В итоге, во дворике также образовалось небольшое кладбище с призраками бывших жен.
О, так это походу у моего бывшего баг был. А я то думала он просто ленивый...
однако вы еще живы. значит это был частичный баг
Да, очень весело