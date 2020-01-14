Горячее
Лучшее
Свежее
Сообщества
Сохраняемое
Обсуждаемое

Дубликаты не найдены

Отредактировал mazayZR 19 часов назад
Все комментарии Автора
+1374
KanWar
Если бы не коммент про симс, то я бы не понял🤦♂️
раскрыть ветку 72
+284
Аватар пользователя Dredpit Dredpit
Я и не понял, думал девушка жалуется на трудную жизнь, потом подумал с ними теща еще живет
раскрыть ветку 9
+42
Аватар пользователя popa1996 popa1996
Свекровь
раскрыть ветку 7
+7
L0rens0

Так симс - это симулятор тещи?

+125
Muchitel
Согласен. Читая второй абзац, я подумал - так вот откуда жена идеи черпала...
раскрыть ветку 5
+70
dhelld
Сразу так стыдно стало, она так старается а ты всё равно ничего не добился
раскрыть ветку 4
+21
bask21

Думал домовой какой-то.

раскрыть ветку 8
+30
Аватар пользователя Mr.Marduk Mr.Marduk

Я про кота подумал.

раскрыть ветку 5
0
tri234

Я думал сосед

раскрыть ветку 1
+34
Аватар пользователя .kagami. .kagami.
А я сразу просекла) Хотя, лет 10 не играла уже
раскрыть ветку 11
+17
Аватар пользователя axel76 axel76

Качай там уже куча всего нового )

раскрыть ветку 10
+7
ZlojSkosoj

Что означает это смайлик? И почему их два?

раскрыть ветку 9
+14
AndreRK

Это фейспалм. Первое - сам смайл, второе - идентификатор пола персонажа на смайлике. Бывает ещё и три: смайл, идентификатор пола, идентификатор цвета (кожи, волос).

раскрыть ветку 8
+24
Аватар пользователя FoxLotus FoxLotus
А зачем все эти эмодзи в конце?🙃😏😚♥️😍🍃🐣🇷🇺
раскрыть ветку 9
+59
Аватар пользователя SBEYsNOG SBEYsNOG

У вас тут в смайликах целая история любви, но судя по тому, что ребенок родился в России, она без хеппиэнда. Вот, ловите продолжение: 🚜 🇬🇧 🏡 

раскрыть ветку 5
+3
Аватар пользователя emilyclarke emilyclarke
Вот как ты словами объяснишь это 🤦
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя Dokuro11 Dokuro11

Я подумала это пост бабушки))

-2
Аватар пользователя tichkov tichkov
Жизнь?
раскрыть ветку 1
+13
Аватар пользователя Gugunga Gugunga
Жинзь. Игра в жинзь
Иллюстрация к комментарию
-3
Аватар пользователя MurzikKlein MurzikKlein

И я :D

-4
semkiv79
Тоже сначала ничего не понял - а потом как понял.
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
-1
Аватар пользователя ZZOO1KZ ZZOO1KZ

Такая же хуйня.

раскрыть ветку 1
-8
Аватар пользователя Maramarana Maramarana

Что такое симс???

-12
Аватар пользователя natalyyar natalyyar
Если бы не гугл, я бы не поняла, что такое Симс.:(
раскрыть ветку 6
+11
Аватар пользователя livera livera
Ого. Сколько же вам лет?
раскрыть ветку 5
ещё комментарии
+412
Аватар пользователя Farewor Farewor
Бля, как же было бы охуенно, если механики Симс работали в реальной жизни, приказал своему симу изучать что то, он сидит и изучает, не отвлекаясь на всякую хуйню, или что б работа за секунды проматывалась, или приказал ты своему симу ходить в спортзал - он ходит, без вот этого завтра начну, с понедельника, с нового года. И чтоб деньги так же легко доставались. Эх бля.
раскрыть ветку 125
+218
Аватар пользователя ann777 ann777

Я хочу засыпать по щелчку пальцев, когда есть возможность.

раскрыть ветку 51
+202
NickJerro

Своих, забыл уточнить

раскрыть ветку 6
+32
Аватар пользователя Rosa256 Rosa256

Ох, я бы тоже не отказалась от такой опции!

Иногда какая-то хренотень так и крутится в мозгах пол-ночи напролёт, мешая заснуть. Хоть отрывай нафиг эту голову :-(

раскрыть ветку 19
+5
Аватар пользователя elebru elebru

Ох, моя боль, моя проблема... Испробовано всё на свете, дыхательные упражнения, мелатонин, успакоительные, пустрырничек. Уставать до потери пульса, бегать перед сном, не бегать перед сном, читать, слушать музыку, считать и тд. Бесполезно...


Спать по 5 часов с пробуждениями каждый час - тяжеляк. При том, я буду ходить весь день с полузакрытыми глазами, а как лягу спать, сон как рукой снимет... и так уже несколько месяцев. Жесть

раскрыть ветку 6
+16
aviatik

Нашел в интернете инструкцию. думал фигня какая-то.


Типа того:

https://zen.yandex.ru/media/7minut/usnut-za-2-minuty-tehnika...


но там дофига ньюансов перечислено.


Самое главное, мною проверенное.


1. Лечь (сесть) как можно удобнее

2. Полностью расслабить мышцы плеч и, главное, лица. Вот прям чтоб даже челюсть отвисла и глаза "отпустило".

3. На сайтах пишут - представьте, там море, облака и т.д. - фигня.

Просто повторяйте про себя около 2-х минут - "Не думай, не думай" - чтобы тупо не пускать все прочие мыслишки в обработку. Занять оперативку, так сказать.


Вырубает.

раскрыть ветку 6
+4
Аватар пользователя antonran antonran
+4
Аватар пользователя VicShihovec VicShihovec

В армии так мог, и пару лет после. Потом разучился(

+1
Аватар пользователя SanyaINOK SanyaINOK
Мелатонин и будет вас счастье
раскрыть ветку 1
+1
vambus

Моя единственная суперспособность, но чует сердце, с возрастом она пропадет

+1
Аватар пользователя alexandr8153 alexandr8153
Попробуй. Я засыпаю на 50-м баране, перепрыгивающим забор.
Но у вас тут сложнее.
раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя oooslik oooslik

Ха, я могу немного выспаться за 3-4 минуты, заснуть с нуля, поспать и бодрячком)) Ну, ночной сон естественно никто не отменял))

+58
Аватар пользователя dogekun dogekun
Иллюстрация к комментарию
+26
Аватар пользователя Michanicks Michanicks

Открываешь консоль, пишешь: "motherlode", "aging off"...

+78
Аватар пользователя deathmurder deathmurder

Какие то сложные варианты! Заселяешься в самый богатый дом в городе, ебланов хозяев оттуда выкуриваешь и живёшь в хуй не дуешь

раскрыть ветку 12
+74
Аватар пользователя mrobry mrobry

Лови цыгана!

раскрыть ветку 6
+10
mavlentiy

Выкуривать невыгодно. Надо их оставить, чтоб они готовили, убирались и оплачивали счета

раскрыть ветку 1
+5
Аватар пользователя MrTapa4ko MrTapa4ko

Плотина лог.

+1
Makflash

А так можно было? Оо

0
doc.spb

Боюсь спросить, как типаж героя называется?

+15
Smetlov
У всего есть своя цена. Готов ли ты к тому, что твоя жизнь окончится в любой момент в бассейне без лестницы?
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя StarJericho StarJericho

Для четверки кстати уже не актуально.

раскрыть ветку 1
+14
Аватар пользователя dartveider13 dartveider13
rosebud !;!;!;!;!;
раскрыть ветку 4
-1
HugoBoris

А при чём здесь это? Это ж из гражданина Кейна?

раскрыть ветку 3
+58
JulieMc
В Симс 4 играли?
я ухуела. Ппц как сложно стало, не то, что симс2. Не продлевай я жизнь персонажам, фиг бы имела нормальный дом к старости. Детишки там - какой-то ад, хуже, чем в жизни. Учить дольше, заставить поесть или поспать, если что-то не нравится... Короч, испортили игру. Я в симс играла не для того, чтобы ебаться со всем этим гемором ещё и в виртуальной жизни. А именно потому, что было легко. Подняться в карьере - запросто, задрачиваешься на навыки и вуаля. Симы имели миллионы (без читов), бизнесу, ламбы, дома на островах...
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 17
+19
Аватар пользователя aintitfun aintitfun
там всё просто - надо стать программистом на фрилансе, волшебником и желательно супер-звездой и попрет, можно будет просто сидеть на диване целыми днями и жить припеваючи.
раскрыть ветку 4
+4
Аватар пользователя sanctum.li sanctum.li

Так Симс 3 же лучший

раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя AloneAllAlong AloneAllAlong

Я тоже после вторых симсов прихренела. Если во второй игре навыки были предопределены, т.е. стандартный набор - физкультура, творчество, кулинария, механика, и тд, то блэт в третьих и четвертых вообще все что угодно может быть! Отдельно фото, отдельно рисование, отдельно скульптура. Да еще куда-то надо выходить из дома, типа для школы задание - пойти в парк и найти какой-то камень. Чего блять?! Короч, непривычно. Во вторых могла с упоением рубиться, а поздние версии не зашли.

+3
Аватар пользователя Farewor Farewor

я его ради порно мода скачал. особенно сильно за семью не заморачивался.

раскрыть ветку 8
+9
Аватар пользователя Lyonis Lyonis

О дааа. Особенно механики получения навыков, устройства на работу, а также покупки и продажи различных вещей.

раскрыть ветку 2
+15
Аватар пользователя easytarget62 easytarget62

Я бы тогда устроил 6 своих котов на работу, а сам бы отдыхал.

раскрыть ветку 1
+8
Аватар пользователя IreneVesel IreneVesel
Ну про деньги это да, ввёл MotherLode и бац у тебя уже 50к
раскрыть ветку 2
+6
Аватар пользователя Farewor Farewor

та даже без читов. деньги в симс так легко добываются, что и читы не нужны. я как то начал за нового перса просто играть от нечего делать и через час игры его навык программирования уже был равен десяти. он в неделю у меня зашибал несколько штук баксов, не выходя из дома.

раскрыть ветку 1
+6
Аватар пользователя innusat innusat
О я даже чит на денюжку помню! Motherlode
+4
IsaLev
Особенно деньги. Я пробовала играть в симс бомжом. Но невозможно. При выпуске во взрослую жизнь тебе всегда полагаются деньги. Продать можно что угодно моментально, даже цветы с газона. Стоят эти цветы как диван, кстати. За дневной заработок ты тоже можешь купить диван.
раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя KotofeyMolochnik KotofeyMolochnik

Я тоже так пробовал. Создал девушку с пониженной социальной ответственностью, наркоманку и алкоголичку, заселил на пустой участок, но  уже за пару дней усиленной проституции, она имела деньги на небольшой домик.

+3
Аватар пользователя kirisaki kirisaki
А я сломал систему - записался в зал за 2 недели до нг)
раскрыть ветку 7
+22
Аватар пользователя nekogda nekogda

Записаться любой дурак может. А ходить?

раскрыть ветку 5
0
Аватар пользователя Wyxaptm Wyxaptm
Там две недели до НГ это лето блядь
+5
Аватар пользователя Gilnaros Gilnaros

"Пошёл в спортзал и что б оттуда уехал только на скорой".

+6
Macmealan

И что бы для повышения надо было только мыться и спать

+2
procalifornia

Моя мечта это просматривать свои характеристики и не ебать себе мозги без повода. Глянул на сколько выспался, какой запас воды, через сколько пожрать, со всеми ли органами все в порядке и пошел себе дальше по делам ХП поднимать.

+2
Аватар пользователя astfive astfive

Хочу диспетчер задач для мозга.

"Тревога" > завершить процесс

"Прокрастинация" > завершить процесс

раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя Farewor Farewor

"Уверенность в себе" > запустить
"Харизма" > запустить.
"Обаяние" > запустить.

+1
oolool

Знаете, но ведь это так и работает, проблема в лени в большинстве случаев.

+1
jestempsz
Деточки, так это же - дубли! Они же - кадавры. См. А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"!
"Хрен ли думать? Всё давно придумано!"
+1
Аватар пользователя Vitfmin Vitfmin

И ты такой говоришь им " а не воруйте", а они тебе "Идитынахуй"

kergudu

Был такой фильм, где все можно было проматывать в жизни. Зохан там снимался

раскрыть ветку 1
Аватар пользователя Farewor Farewor

клик с пультом по жизни.

0
Аватар пользователя trixerus trixerus

и умер за 36 игровых дней нихуя не успев

0
Аватар пользователя Sice Sice

Ctrl+Shift+C motherlode

0
Deus99
Так поставь пару модов ( в т.ч. с алкоголизмом) и будет как в жизни😂 Чуть отвлекся, а сим уже достал где-то наркоты, ходит с бокалом, херачит в приставку и утром болеет с похмелья🍺
0
LegkyAtlet

Ага, зато пришлось бы бояться инопланетян, которые похитят и оплодотворят (а ты парень да). Спасибо, кстати, за слитую катку, инопланетяне ебаные, у меня тогда последнее сохранение было часов 5 назад.

0
Аватар пользователя Takarigua Takarigua

Да нахер эти механики))

motherlode и в путь :D

+74
Аватар пользователя kwentrid kwentrid

Это какой-то сложный симс. Я вот ебошу во второй. Меньше 6 человек на участке не бывает, а обычно 7-8, половина дети разных возрастов. Нормально все себя чувствуют, кто-то на работу ходит (чтоб дом разгрузить)), кто-то детьми занимается. Еще люблю 8 нулевых подростков в универ разом отправить и всех обучить на диплом с отличием. Ух, вот это напряг первые пару курсов)) Но у меня дома по уму сделаны: казарма, четко на зоны, система входов и выходов для разных персов (дети не имеют доступа в спальную зону взрослых), много отдельных сральников, единое общее пространство, все рядом. Им тупо некуда подолгу ходить. У кого симы вечно неудовлетворенные, у тех дома скорее всего неудобные, пока поесть пойдет - обоссытся.

раскрыть ветку 29
+34
Аватар пользователя alekslector alekslector

Скрин в студию!

раскрыть ветку 23
+99
Аватар пользователя kwentrid kwentrid

Ну, вы сами это просили... извольте.


1 - студенческая общага. Рассчитана на 8 симов. Кроватей меньше, потому что не все симы спят одновременно, так как занятия у всех в разное время. 5 кроватей достаточно на восьмерых. Шведский стол рациональнее кухонного места, они не толкутся вокруг плиты. Раковина рядом со столом, чтобы сразу мыть посуду. 2 душа, 4 туалета. Пузырьковый кальян - самое оптимальное развлечение, дает 10тку, не отнимает другие потребности, бесшумен, а самое главное, они сидят там не пока наиграются, а пока не снизятся другие потребности. То есть меньше толкутся и я всегда знаю, где их найти. Играю на максимальной скорости, так что это удобно. Особенный книжный шкаф для наработки любых навыков. 3 компа для написания кандидатских. На сплошном диване удобно есть и вместе читать учебники (повышает успеваемость).

2 - Человеческая ферма устроена по тому же принципу. Кстати, там 9 симов из 8 возможных. Воскрешение беременной)) Случайно получилось, не знаю, работает ли на постоянной основе. Куча эликсиров жизни, чтобы быстро старить подростков, которых не планирую отдавать в универ. Фотобудка для секса без мультика (когда ебутся в кровати, показывают мультик, а я не хочу его в 150-й раз смотреть). Хищное дерево для убийства отработанных.

3 - Отработанные отправляются на кладбище. Хочу заполнить его все, но пока до этого далеко.


Есть еще сортировочный лагерь, куда отправляются лишние симы или те, кто не помещается в данный момент на ферме, там я им подбираю пару, оплодотворяю и утилизирую. Но там ничего интересного, просто предметы для удовлетворения потребностей, даже без стен + склад всяких плюшек, которые редко используются. Иногда приходится ждать несколько поколений, пока удастся оплодотворить сима, ведь абсолютно все они - родственники друг другу, произошедшие от двух изначальных групп по 4 человека. Там есть определенная система скрещивания, которую я не нарушаю. Максимум использую лайфхак с усыновлением собственных детей. После этого их может трахать их же собственный дядя/тетя и другие родственники, кроме родителей. Каждый вступает во внебрачные отношения с представителем другой группы (фамилии), рожает двух детей от двух разных партнеров, после чего немедленно уничтожается с помощью хищного растения (это быстрее и удобнее бассейна, траст ми).


пс. никакими читами/кодами не пользуюсь, только плюшки самой игры. деньги накоплены за долгое время)) иногда наоборот обнуляю, так как они мне в таком количестве не нужны.


ппс. да, я знаю, что это дичь какая-то))

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 19
0
Аватар пользователя bushma2009 bushma2009
Тоже Хочу увидеть
раскрыть ветку 2
0
LegkyAtlet

Это не к тебе Росс, Чендлер и Джо ходили квартиру-студию снимать?
"- Кухня/ванна...
- Даа, кто-то поработал головой."

0
Аватар пользователя AloneAllAlong AloneAllAlong

А где вторых качаете? У меня была на диске в детстве симс 2 секс в большом городе, нигде не нашла чтоб работало :\

Да хотя бы просто вторую версию, третья с четвертой не зашли.

раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя Shapotyga Shapotyga

Так и вбиваете симс 2 голд эдишн скачать торрентом.

раскрыть ветку 2
+103
Аватар пользователя Julliet666 Julliet666
А я, когда наигралась за несколько лет, начала извращаться)) делала участки - кладбища! Создавала семью, убивала их всех - голодом морила, в бассейне топила, пожары инициировала. Потом несколько раз повторяла и участок был наполовину застроен надгробиями. Потом создавала семью, покупала этот участок и строила там приличный дом. Семья там начинала жить, а через несколько ночей к ним начинали выходить привидения))) и они там с ума сходили от страха, писались там, убегали, плакали))) весело было))
О, потом ещё к ним в гости проходили соседи и я их в бассейн приглашала и тоже топила!
раскрыть ветку 52
+135
RodShacler

Делал подобную штуку, только ограничился одним симом. Дело было так. Создал сима , прокачал его художку, прокачал на столько, что он мог рисовать скриншоты, а не всякие там кораблики\домики. Картины продавал, с того и жил. Когда картины стоили уже нормально так денег, то построил рядом ещё второе здание.  Оно было пустое внутри. И тут я начал притворять свой план в действие.  Ходил по разным местам  и знакомился с людьми, затем кого-нибудь звал домой, отводил его в комнату ту, удалял дверь и делал удачный скриншот- партрет гостя, и рисовал в течении 3 дней примерно. За это время гость погибал в комнате. Я вешал картину в комнату, убирал надгробие на участок рядом с домом. На участке стояло большое дерево, так что я сделал небольшую оградку и начал заставлять его надгробьями гостей. Ночью старался не рисовать, ибо призраки прошлых гостей выходили из могил и бродили по дому. Забавно, когда я дорисовывал последнего гостя, то не успел совсем чуть чуть. Его портрет бы был финальным в комнате ( там уже не было места на стенах) и тем самым я бы уже завершил игру в симс за этого персонажа. Но игра решила закончить иначе! До конца картины было часа 2 рисования, поэтому я не лёг спать, а продолжил. Призраки вышли из могил и стали бродить по дому. Призрак самого первого гостя вселился в картину. которую я рисовал и напугал моего сима до смерти!

раскрыть ветку 7
+65
Аватар пользователя FoxyMoxy777 FoxyMoxy777

Интересный сюжет, закончился даже лучше, чем вы ожидали. )

раскрыть ветку 4
+12
itali2001

сценарий для ужастика

+7
baldasar
Это лучший сценарий с трагическим концом...
+68
l3kar

Я так в первый Симс играл. Сама копия игры оказалась с багом, персонажи не хотели идти на работу. А деньги же нужны. В итоге сим женился на соседках, получал их имущество, а потом новая жена погибала. В итоге, во дворике также образовалось небольшое кладбище с призраками бывших жен.

раскрыть ветку 4
+9
Аватар пользователя efim80 efim80
Блядь да у нас полгорода походу живут с таким багом
+17
Аватар пользователя Julliet666 Julliet666
О, а призраки бывших не дрались? А то просто персонажи, бывало, дрались, если заставали неверных возлюбленных
+2
aIfy

О, так это походу у моего бывшего баг был. А я то думала он просто ленивый...

раскрыть ветку 1
+15
Emera27

Да, очень весело

Иллюстрация к комментарию
+12
Аватар пользователя Ktotonekto Ktotonekto