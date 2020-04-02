Все о коронавирусе - маленькими порциями

Пока вы рассуждаете "кому это выгодно" и "раздутая какая-то история", и "авось, пронесет", и "ачотакова". У нас Аликанте, Испания, и четвертый день карантина. В общем, как это будет. (Как у нас дела в Испании сейчас, как было в Италии неделю назад) Будьте готовы и не болейте.





Сначала мы, похихикивая, перестали ходить в китайский магазин. Потом случайно увидели, как китайский продавец стоит за кассой через ширму и в маске. Очередной вирус, который где-то далеко и по статистике не сильнее гриппа. Ну заболели китайцы, но где мы и где китайцы.

Ну заболели итальянцы, тоже далеко. Ну пара случаев в Мадриде. Ой, ну пара случаев в регионе. Вот, уже и в регионе кто-то умер. Вот и на соседней улице кто-то заболел. Но дети-то легко переносят, чего волноваться.





Чуть больше народу в супермаркетах, вот дебилы. Чего они тащат столько воды и масла. Зачем им столько туалетной бумаги. Вот и я стою с туалетной бумагой и водой на кассу. Удивление, почему продавцы без масок. Вот ребенок захотел омлетика, и я захожу в третий гипермаркет, в котором просто нет яиц. Наконец, повезло. В четвертом есть яйца, но нет мяса и стирального порошка. Кто-то успел схватить последнюю пачку муки. На следующий день очередь такая, что в магазин просто не зайти. Некоторые уже в масках. Радость, что все-таки успели закупить продуктов и набить морозилку и холодильник на 2 недели вперед.





Вот, в городе вводят чрезвычайное положение и карантин. Выйти можно только до мусорного контейнера (хотя бы вывозят) /аптеки/продуктового или погулять с собакой. Понимание, что тебе сидеть с детьми в четырех стенах минимум недели три. Зависть к тем, у кого есть собаки. Кажется, будто одни и те же собаки гуляют с разными соседями целый день. Злость на маргиналов, которые плевать хотели на карантин и продолжают гулять семьями с детьми. Туристам тоже плевать, они сидят в кафешках и пьют Корону.





Затекают ноги, понимаешь что зарядка дома теперь не ЗОЖ, а единственно возможная активность. Накручиваешь круги пешком по квартире просто, чтобы ноги не затекали. Дети или смотрят мультики или ноют, чем заняться. Как будто наступила война или мы сами в тяжелом гриппе. Радуемся заложенному носу, потому что это не симптом вируса. Подпрыгиваем от каждого чиха или кашля. Вводим ограничение на обсуждение коронавируса дома, чтобы не свихнуться, стараемся говорить на другие темы.





Закрываются рестораны и кафе, прохожих начинают останавливать на улицах и штрафовать. Чертовы гуляющие владельцы собак, все шутят про песика напрокат. На вышедших во двор родителей с детьми шикают соседи с балконов, те со стыдом ретируются. Маргиналы продолжают бродить по улицам с детьми, прячась от полицейских. В соседнем городе туристы просто дерутся с полицией за право побухать на улице толпой. Уже никто не шутит и не хихикает, каждый день число заболевших удваивается, в соседнем квартале заболел целый полицейский участок.





К кому-то пришли гости, шумят. Зависть, они рисковали серьезным штрафом и подвергают риску наш дом. Футбол? Отменяется. Концерты? Конечно нет. Сходить в кино? Закрыто. Никаких привычных развлечений. Только то, что можно скачать или устроить дома. Главная радость - случайно найденные игральные карты. Видеоигры заменяют футбол на площадке. В окно видно, что пустые трамваи все еще ходят по расписанию. Соседний магазин объявил, что оставляет в продаже только необходимые продукты. Пива и чипсов придется подождать. Курьеры и службы доставки? Хотя и работают, но парализованы, доставку из супермаркета ждать неделю.





Вот, в доме заканчиваются фрукты и бумажные полотенца, мы всерьез обсуждаем, чем нажимать на кнопку в лифте, решаем что можно и без лифта, а дверь откроем салфеткой. В магазине надену маску и перчатки. Дистанция между покупателями должна быть не меньше метра, но всем чихать. В соседней больнице заболели педиатры и анастезиолог.

Вместо работы плетем фенечки. Вместо фитнеса приседания дома. Вместо бассейна душ. Вместо кинотеатров смотрим ретроспективу Гарри Поттера. Вместо гуляния по паркам, торчание на балконе и пазлы. Все дела, новости уходят на второй план. Поездки в другие города (не то что страны) кажутся сказкой из прошлого, как паровой автомобиль, а фильмы про зомби-апокалипсис частью реальности. Все непривычно, и трудно поверить, что это на долгие недели (если не месяцы), а прошли всего три дня.



Первые штрафы - 500 евро за выгул собаки в парке, 1200 за зарядку на пляже. В России все ждут когда власти начнут принимать меры и с упоением ездят на метро и ходят в кино. До родителей не "достучаться", чтоб сидели дома. Мать ходит в бассейн, отец на хоккей, и менять планы они не намерены. Все ждут, что объявят что-то, сверху. Что кто-то там во власти за тебя решит, ездить ли тебе в метро и ходить ли в кино. Вот пока вчера киношки в Москве не закрыли, все ходили до последнего, и теперь недовольны, что это случилось. Можно предположить, что наверху там спорят, минэконом сражается с минздравом, а время идет.







Четвертый день. Я уже с трудом удерживаю семью дома. Они готовы просочиться на улицу под любым предлогом. Завидуем "Мстителям", которые могли собираться по несколько человек вместе. Негодуем, когда полиция не может отправить британских пьяных туристов по домам. Но через 3 дня все равно закроют отели, вот тогда они попляшут. Говорят, что в центре города люди все еще толпами ходят по улицам, завидуем, но считаем их идиотами.





Улицы дезинфецируют космонавты, как в Чернобыле. Водители автобусов не принимают наличные. Медицинская маска стоит 4 евро, но их нет, жулики торгуют из машин по 40 евро. Курьеры рискуют жизнью, доставляя пиццу, телевизор или матрас, но продолжают работать. Многие сходятся во мнении, что заказ доставки в такие времена - неэтично просто. Только что в соседнем районе арестовали человека, сидевшего на скамейке (и напавшего на полицейских, которые пытались его прогнать). Такси работают только для экстренных вызовов.





Да! У нас вчера было событие, мы вынесли мусор. Лифтом решили не пользоваться, дверь открыли и закрыли без рук, просто нажатием ключа на дверь, плюс ногой. На улице люди в масках шарахаются друг от друга, переходят на другую сторону улицы. Я решил немного сжульничать и, выбросив мусор, обойти вокруг дома. Всю дорогу я надеялся, что никто не пойдет навстречу и мимо не проедет полицейская машина. Иначе докажи потом, что ты просто ходил до мусорки, а 500 евро не лишние. Решили, что наверно можно гулять по ночам минут 10 с мусором в руках, обходя прохожих. Выбрасывать мешок при виде патруля. После прогулки, впервые в жизни протер в доме спиртом все дверные ручки, ручку микроволновки и холодильника.





Жалеем, что в доме нет беговой дорожки или велотренажера, сейчас будем пробовать Mario Tennis. Утром делали из туалетной бумаги городки и боулинг. Вечером - слалом и мини-гольф в квартире. К счастью, школа прислала задания, и детей удалось занять на несколько часов. Читаем советы китайцев, сидевших 53 дня в изоляции: "Чтобы не сойти с ума, одевайтесь как на работу, вставайте по будильнику. Воскресенье будет похоже на вторник, а все вместе как День сурка" Похоже на то. Больше играем в видеоигры. Взялись за аудиокниги, чтобы хоть как-то оторвать детей от экранов. Фенечки хорошо пошли, надеюсь, надолго хватит. Мне повезло, работаю. Впервые за пару лет сыграл в шашки. Глядишь, через недельку начну рисовать. Стараемся говорить о коронавирусе только с 9 до 10 утра и вечера. В остальное время мораторий на эту тему (не получается).





Паники нет, и страха тоже нет. Скорее, это ответственность. Мы не так сильно боимся заразиться. Но допускаем, что уже могли заболеть или переболеть, и не можем себе позволить подвергать окружающих риску.





#сидимдома #подомам #staythefhome