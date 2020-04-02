Все о коронавирусе - маленькими порциями
Вокруг так много информации про коронавирус, что в ней можно утонуть. Мы решили резюмировать самое важное и собрали для вас 80 фактов про заболевание. Надеемся, этот сборник поможет вам разобраться в вопросе.
Факт 1. Covid-19 и SARS-CoV-2 - не одно и то же. Covid-19 - это заболевание (D - сокращение от 'disease'), вызванное новым коронавирусом. SARS-CoV-2 - название самого вируса.
Факт 2. CoV - сокращение от CoronaVirus, коронавирус. Так называется семейство вирусов (всего их около 40), которые внешне напоминают солнечную корону из-за шиповидных отростков.
Факт 3. Коронавирусы - самозванцы от биологии. Наконечник каждого шипа "имитирует" молекулу полезного вещества, так что клеточные рецепторы с радостью сами затягивают ее в себя - а за шипом в клетку продавливается весь вирус. Так происходит заражение.
Факт 4. Термин "новый коронавирус" (novel или nCoV) означает, что раньше он не встречался не только ученым, но и нашим клеткам.
Факт 5. За 2 млн лет эволюции наша иммунная система научилась бороться с большинством известных инфекций, но новый коронавирус застает ее врасплох - поэтому с ним так тяжело справиться и так легко заразиться.
Факт 6. Попав в клетку, вирус "захватывает" над ней контроль и заставляет бесконечно производить собственные копии - вместо привычных ей белков. Начинается цепная реакция. В итоге клетка погибает, но носитель инфекции становится заразным.
Факт 7. На начальном этапе заражения новый коронавирус активно размножается в горле и верхних дыхательных путях. Потом инфекция опускается ниже и может добраться до легких, вызывая воспаление.
Факт 8. Именно поэтому первый симптом заражения - кашель. Уже потом начинает повышаться температура.
Факт 9. Или не начинает - у 30% пациентов в Ухане температура на момент прибытия в больницу была не выше нормы.
Факт 10. У многих заразившихся (18% или почти каждого пятого) нет даже кашля. Болезнь протекает вообще без симптомов - человек может даже не подозревать, что болен.
Факт 11. При этом такой бессимптомный больной всё равно является активным носителем инфекции и может заражать других.
Факт 12. Если Covid-19 протекает в легкой форме, его симптомы очень похожи на обычный сезонный грипп: сухой кашель, температура, общая слабость, иногда боль в мышцах или головная боль.
Факт 13. Лечится он тоже точно так же, как обычный грипп - в домашних условиях, симптоматически.
Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря чувства вкуса и/или обоняния.
Факт 15. Он встречается не у всех инфицированных, но может быть и единственным симптомом.
Факт 16. Так что если вы вдруг перестали чувствовать запахи или вкусы, это повод насторожиться и принять меры.
Факт 17. Важно: носитель нового коронавируса становится опасен для окружающих сразу после заражения - задолго до того, как у него появятся или не появятся первые симптомы.
Факт 18. Хорошая новость: чем более смертоносен опасный вирус, тем хуже он распространяется. Убив своего хозяина, вирус больше не может заражать других. Поэтому вирус редко мутирует в более смертоносную форму - это не в его интересах.
Факт 19. Плохая новость: SARS-CoV-2 - как раз из другой категории. Этот вирус делает хозяина разносчиком заразы, но проявляется не сразу или не проявляется вообще, так что носитель успевает заразить еще нескольких человек.
Факт 20. В среднем каждый носитель нового коронавируса успевает заразить от 2 до 4 здоровых людей. Это число выше, чем у сезонного гриппа (1,3), но ниже, чем у кори (12+).
Факт 21. Хотя, как и у любой инфекции, у коронавируса SARS-CoV-2 есть так называемые суперспредеры - носители, которые заражают несравнимо больше людей: сотни, а то и тысячи.
Факт 22. В Южной Корее вирус удавалось сдерживать, пока число заболевших не достигло 30. Но женщина, получившая кодовое название "Пациент 31", заразила сразу около 1200 человек.
Факт 23. Выяснилось, что она была очень религиозной и продолжала ходить в церковь, несмотря на кашель и высокую температуру, игнорируя распоряжения корейских властей.
Факт 24. За 10 дней число зараженных в Южной Корее выросло с 30 до 5000.
Факт 25. Уровень смертности от Covid-19 пока сложно подсчитать с точностью, но большинство исследований оценивают его на уровне 1-3%.
Факт 26. Это примерно в 20 раз выше, чем у сезонного гриппа, но даже близко не дотягивает до предшественников коронавируса SARS (10%) и MERS (25%).
Факт 27. Смертность от Covid-19 сильно зависит от общей нагрузки на систему здравоохранения и скорости оказания помощи: если в Германии она составляет всего 0,3%, то в Италии - почти 9%.
Факт 28. В возрастной группе старше 70 лет смертность превышает 5%, после 80 от вируса умирает каждый десятый.
Факт 29. Именно поэтому основная задача властей по всему миру сейчас - растянуть эпидемию на как можно больший срок, не дав большому количеству людей заболеть Covid-19 одновременно.
Факт 30. Пандемия развивается с ускорением: от постановки первого диагноза до 100 тысяч заболевших прошло 67 дней, вторые 100 тысяч заболели за 11 дней, третьи - за четыре дня.
Факт 31. Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть.
Факт 32. Пандемия добралась уже до самых отдалённых уголков земного шара, включая знаменитый остров Пасхи, где во вторник, 24 марта, был официально подтверждён первый больной - 42-летний мужчина.
Факт 33. Эксперты предупреждают: нужно заранее психологически подготовить себя к тому, что число зараженных может исчисляться десятками миллионов, а погибших - возможно, сотнями тысяч.
Факт 34. Откуда появился SARS-CoV-2, точно неизвестно, но похожие на него вирусы переносят летучие мыши и панголины.
Факт 35. Скорее всего, вирус мутировал и передался какому-то другому животному, а уже от него - человеку.
Факт 36. Был ли вирус опасен для человека в тот момент, когда его подцепил первый заболевший? Или он мутировал и научился проникать в наши клетки, уже находясь в человеке? Ответы на эти вопросы ученые пока не нашли.
Факт 37. Если вирус был опасен уже при контакте с человеком, значит, он может до сих пор гулять где-то в животном мире и рано или поздно снова заразить людей.
Факт 38. Именно поэтому в начале вспышки в Ухане первым делом закрыли рынки, где продавалась дичь.
Факт 39. Это, кстати, стандартная мера в Китае - рынки там закрывают первым делом при подозрении на новую инфекцию и вводят карантин. Обычно помогает, но в этот раз было поздно: бессимптомный вирус уже пошел "в народ".
Факт 40. Нет, вирус не сбежал из биологической лаборатории, как бы кому-то ни хотелось в это верить.
Факт 41. Версия об искусственном происхождении коронавируса была тщательно проверена сразу несколькими командами ученых из разных стран и отвергнута как несостоятельная.
Факт 42. "Наш анализ со всей очевидностью показывает, что SARS-CoV-2 не был сконструирован в лаборатории и не является вирусом, над которым производились какие-либо целенаправленные манипуляции", - цитата исследователей из журнал Nature.
Факт 43. Раз уж мы пошли развенчивать мифы, вот еще один: хирургические маски НЕ защищают от коронавируса. Его частицы настолько малы, что легко проходят через поры.
Факт 44. Чтобы вы представили себе размер вируса: на острие иголки можно легко разместить около 100 млн его копий.
Факт 45. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли слюны, в каждой из которых могут быть миллиарды (!) вирусных частиц.
Факт 46. Маску имеет смысл носить тем, кто боится заразить других - она не дает 100-процентной защиты, но немного снижает риск для окружающих.
Факт 47. Вопреки расхожему мнению, домашние животные НЕ могут распространять коронавирус. Ни одного случая заражения человека от собаки или кошки пока не зарегистрировано.
Факт 48. Зато вирус вполне можно подцепить в абсолютно пустом помещении, где до этого побывал зараженный.
Факт 49. В воздухе коронавирус сохраняет жизнеспособность (то есть может заражать здоровых людей) в течение трех часов.
Факт 50. На пластиковых и стальных поверхностях SARS-CoV-2 остается опасным до трех дней, на бумаге и картоне - до суток, на меди - до четырёх часов.
Факт 51. Именно поэтому основное и самое надежное средство профилактики - тщательно мыть руки после контакта с любыми поверхностями вне вашего дома.
Факт 52. Как правильно тщательно мыть руки, можно посмотреть в этом видео (нет, это не так очевидно, как вы думали).
Факт 53. Если вдруг раковины поблизости нет, можно использовать гель-антисептик для рук. Но руки помыть, правда, лучше.
Факт 54. Антисептик можно сделать в домашних условиях, если у вас есть любой питьевой или технический спирт. Делается это так.
Факт 55. В крайнем случае для дезинфекции подойдет мирамистин или хлоргексидин - и тот и другой уничтожают не только бактерии, но и вирусы.
Факт 56. Антибиотики против коронавируса бесполезны. Как и против любого другого вируса, включая грипп или герпес.
Факт 57. Карантин и другие ограничительные меры по всему миру могут продлиться (с небольшими перерывами) до тех пор, пока не будет найдена вакцина или эффективное лечение от Covid-19.
Факт 58. Действующая вакцина от коронавируса совершенно точно НЕ появится раньше, чем через год-полтора, к середине-концу 2021 г. К этому моменту большинство людей, которым угрожает вирус, скорее всего уже переболеют.
Факт 59. Возможно, вакцина не появится вообще никогда. Вакцину от ВИЧ весь мир пытается разработать уже 35 лет - и пока безрезультатно. Хотя уже разработаны "таблетки от ВИЧ" для эффективной профилактики.
Факт 60. Специфической терапии от SARS-CoV-2 пока нет. Зараженных лечат исключительно симптоматически, то есть борются не с самой болезнью, а с ее проявлениями.
Факт 61. Более 100 тысяч человек, у которых был подтвержден Covid-19, благополучно выздоровели.
Факт 62. Большинству заболевших (более 80%) помощь медиков вообще не требуется. Они лечатся на дому, средствами от обычного гриппа - и выздоравливают, как обычно, примерно за неделю.
Факт 63. Госпитализация требуется примерно каждому пятому или шестому заболевшему - в основном людям пожилым и/или уже имеющим хронические заболевания.
Факт 64. В тяжелых случаях (около 4%) необходимо подключать пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Их может не хватить, если заболевших будет слишком много. Некоторые автомобильные компании переключились на производство аппаратов ИВЛ.
Факт 65. Именно это - одна из главных причин высокой смертности в Италии. Много пожилых больных, пиковая нагрузка на больницы и, как следствие, истощение персонала и нехватка оборудования.
Факт 66. На 10300 вылеченных от Covid-19 итальянцев приходится более 8000 погибших от вируса. Еще 62 тысячи человек по-прежнему больны (данные на 27 марта).
Факт 67. Параллельно идут поиски лекарства от вируса. Разрабатывать новые средства нет времени, потому медики проверяют уже существующие противовирусные препараты - насколько они эффективны в борьбе именно с SARS-CoV-2.
Факт 68. В феврале китайские врачи заметили, что с коронавирусом неплохо справляется хлорохин - препарат, разработанный для профилактики и лечения малярии. С тех пор его эффективность в борьбе с Covid-19 подтвердили еще несколько исследований.
Факт 69. Два других возможных лекарства - лопинавир, который обычно применяют для лечения больных ВИЧ, и ремдесивир, изначально разработанный для лечения лихорадки Эбола и вируса Марбурга. Пока оба успешно проходят испытания.
Факт 70. Последнее обнадеживающее открытие - антивирусный препарат авиган (фавипиравир), популярное в Японии средство от гриппа. Он был специально разработан для борьбы с РНК-вирусами.
Факт 71. В ходе испытаний в Ухане зараженные коронавирусом пациенты, получавшие авиган, выздоравливали в среднем за четыре дня.
Факт 72. Почти всем пациентам в Китае наряду с привычными лекарствами были назначены препараты традиционной китайской медицины (ТКМ).
Факт 73. Формула лечения ТКМ была разработана в Восьмой народной больнице в Гуанчжоу, признана министерством науки и технологий провинции Гуандун и официально одобрена региональными властями.
Факт 74. По данным агентства Синьхуа, особенно эффективно лечить больных Covid-19 при помощи микстуры Цинфей пайду (Qingfei Paidu) - наряду с основной терапией.
Факт 75. Этот традиционный препарат делается на основе лекарственных трав и других растений, в число которых входит хвойник китайский и корень солодки - но всего вариантов рецепта насчитывается десятки, если не сотни.
Факт 76. Иногда тяжело больных Covid-19 пытаются спасти, переливая им плазму крови от выздоровевших людей - с антителами против вируса. Эта практика зарекомендовала себя во время вспышек SARS, MERS и вируса Эболы - и была официально рекомендована ВОЗ.
Факт 77. Чихание НЕ является симптомом коронавируса. Кашель - да, чихание - нет.
Факт 78. SARS-CoV-2 продолжает мутировать. С декабря по март некоторые варианты вируса успели изменить геном уже 14 раз.
Факт 79. В общей сложности генетических модификаций вируса - с небольшими отличиями - насчитывается уже больше 1200. Следить за ними можно по этой ссылке.
Факт 80. "Российский вариант" вируса, изученный учеными петербургского Института гриппа, генетически оказался ближе всего к европейским видам. Это подтверждает версию, что инфекция пришла в Россию не напрямую из Китая, а через Европу.
Статья была мной честно украдена с сайта https://www.bbc.com, баянометр ругался на картинки и видео, но решил их оставить, дабы сохранить первозданный вид статьи.
По поводу бесполезности масок - от вирусов ее поры разумеется не защитят, а вот бОльшая часть аэрозоля (до 70-90%, в зависимости от типа маски), выделяемого дыханием заболевшего все-таки на наружном слое осядет, что существенно снизит количество самих вирусов, попавших в организм. А значит, вирусу потребуется куда больше времени на размножение и у организма будет время для выработки антител к нему. Сам по себе вирус в воздухе не летает, только в биологических жидкостях, выделяемых заражёнными. Поэтому и нужно менять маску каждые несколько часов, чтобы не втягивать своим дыханием частицы с наружного слоя. В целом маска - не панацея, но и не абсолютно бесполезна, как пытаются нам сказать.
Именно.
И вишенка на торте:
Ну то есть внутрь маски частицы свободно проходят, а наружу - как-то не очень... Видать, из-за сверхвысокой концентрации. Тесно, толкаются, мешают друг другу, отпихивают соседей от пор с криками "Я первый!" - "Нет, я!", слепливаются в комки в процессе драки и не пролазят в поры.
Добавь Фактом 46а, ТС. Нуачо.
П.с. ВОЗ рекомендует здоровым людям не носить маски в виду их мирового дефицита, не более того.
при дыхании и чихе маска не допустит выделения большого количества аэрозоля из дыхательных отверстий. поэтому следует больным носить.
как я понимаю, контактный путь передачи- один из самых распространенных. и чем меньше человек "надышит", тем более безопасно окружающим.
"Ну то есть внутрь маски частицы свободно проходят, а наружу - как-то не очень... Видать, из-за сверхвысокой концентрации." - именно так. Просто тут не указано, что смысл ношения маски, если ты приболел, в том, что б кашлянуть или чхнуть в нее, прикрывая харю рукой, конечно.
Потому что снаружи вирус проходит в более-менее "сухом виде", а изнутри он связывается комком соплей.
Ясн, дальше не смог читать.
а я уже тут зафейспалмил и перешёл в комменты. Я не знаю как можно не понимать очевидного. Что в условиях перегружености больниц никто не попрется в больницу с легкой одышкой и кашлем на огромные очереди, чтоб войти в статистику по ковид (и тем самым разбавить её) в итого обращаются в Италии те кто действительно нуждается в мед помощи. Конечно перегруженость больниц тоже влияет, но цифры 0.3 и 9% просто бред
Практически как "ошибка выжившего", в той истории с самолётами.
Получается процент летальности от средне- и тяжелых случаев, а не от общего количества (фактическое количество которых во много раз больше). Плюс бессимптомные (которых вроде около 30%).
Сравнивать Германию и Италию как то не очень,за последнии несколько лет не слышал новостей из Германии,что там мусор валяется в городах из-за забастовок рабочих,по сравнению с Италией,да и немецкая педантичность небо и земля по сравнению с итальянской расхлябанностью)
Для меня не удивительна ситуация в Германии и Италии по поводу смертности
Маска тормозит скорость вылета частиц,в пункте 46 написано что даже она не защитит вас если у носителя вируса она будет
Если твое мнение не совпадает с мнением другого,то это не значит что все читать не имеет смысла,тем более когда карантин и времени полно,а тут прочтение пару минут занимает,терпения даже на 2 минуты нет)
https://pikabu.ru/link/a7217340
Я тебе аргументов принес.
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
маска защищает от пыли которая поднимается с ветром на улице, а вот в пыли свободно может находится вирус если перед вами шел зараженный и плюнул на землю
Вирус прекрасно оседает на поверхностях, и продолжает там жить и без биологических жидкостей
Ага. Вот только народу внушают, что маски должны носить вообще все.И мед работники в первую очередь, они что? больны?)
Возможно больны, никто из нас гарантировать не может, что здоров, а тем более медики.
Поэтому китайцы и справились достаточно быстро с эпидемией, они логично считают, что каждый из них уже заразен, и маски нужно носить во избежание заражения других. Тем более, у коронавируса, заразный для окружающих период начинается сразу с момента твоего личного заражения, даже ещё до наступления симптомов.
Так что маски действительно лучше носить всем, так мы перезаражаем друг-друга в меньших объёмах и медленно, что на данный момент оооооочень важно, ну если мы хотим быстрей вернуться к обычной жизни. Специалисты всего мира уж явно побольше нас с Вами разбираются в этом, и если рекомендовано надеть маски и мыть руки, то, ёмаё, наденьте маски и мойте руки, это вот совсем несложно!
Причин несколько:
1. В Исландии протестировали людей на коронавирус случайной выборкой, а не тех, у кого есть симптомы. Как результат, у половины инфицированных симптомов нет вообще. Они и не подозревают, что заражены и являются переносчиками.
2. Не все люди сознательные и будут носить маску, если заражены.
3. Хоть маска и защищает окружающих, но все же, хоть и немного, но защищает и носителя маски.
Поэтому и рекомендуют носить маски всем. Во время вспышки заболевания это актуально и оправдано.
Слышал в каком то обзоре от врача, что один из вариантов, возможной причины смерти людей до 40 лет без хронических заболеваний то, что они вдохнули огромную дозу вируса в легкие и заболевание начало протекать сразу в легких. Поэтому считаю, что маска нужна.
Огромная доза вируса,если в метре от тебя кто то кашлянул прямо в тебя
Генетически ведь не у всех иммунитет здоровый,даже у группы лиц до 40 лет
Медицина ведь сейчас практически исключила естественный отбор,если 100 лет назад все со слабым иммунитетом обязательно умирали,то сейчас,таблетки,вакцины,препараты помогают им жить со слабым иммунитетом
На врачей с гораздо большей вероятностью могут начихать (накашлять и другими путями передать вирус) больные. Ну просто в силу того, что врач с большим количеством людей контактирует и довольно близко.
И врачи тоже могут болеть. В инкубационном периоде еще никаких симптомов нет, а человек уже заразен. То есть опять же в силу профессии врач может довольно многих заразить.
Так что врачам как раз все возможные и невозможные меры защиты нужны в первую очередь.
Вы пост не читали,да? много букв? Если на вас начихают обычная медицинская маска не поможет, вы зачерпнете влагу дыханием хоть как. Для защиты от инфекции минимум нужны респираторы с фильтром для дыхания+ защитные очки.
Мед работники общаются с больными,посыл в этом,хотя они вообще в скафандрах должны работать
Когда в масках вообще все, эффект действительно есть и значительный.
А через одного - ну понятно, что не особо...
факт про мирамистин и хлоргексидин опровергает ВОЗ. они пишут, что эти антисептики не уничтожают вирус. только растворы спирта больше 70%
Согласно таблиц из исследований хлоргексидин уничтожает, но за время сильно превышающее то за которое он высыхает на коже.
честно скажу: исследования не смотрела. доверилась данным ВОЗ.
Всё, конечно, круто. Но взять текст и разделить предложения на "факт №" это какой-то дебилизм. Особенно когда несколько подряд фактов это один тезис, который явно до этого был одним целым абзацем
Меня это тоже раздражает. Каждый абзац - это новый факт.Это вообще один факт про потерю чувства вкуса и обоняния. А их разбили на 3.
Так-то спасибо за инфу, но...
А под заголовком "10000 фактов о коронавирусе" можно еще делать так:
Факт 395 Один
Факт 396 из
Факт 397 самых
Факт 398 необычных
Факт 399 симптомов
Факт 400 коронавируса
Так и до ассемблера недалеко...
А ведь это идея! )))
«Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря чувства вкуса и/или обоняния»
У меня при любой простуде на третий день пропадает обоняние и из вкусов остаются только сладкое, горькое и кислое (солёное очень сильно притупляется). И так всю сознательную жизнь, так что мне такой симптом вообще необычным не кажется.
Точно. У меня аналогично. Даже самый легкопротекающий оври у меня вызывает в определенный момент потерю обоняния и чувства вкуса.
Вы начинаете слушать русский рэп?
И носить носки с сандалиями.
Ну ты что, дипломную работу не делал никогда, или сочинение в школе на 5 листов. Сказали журналисту "надо 100" фактов. Он в ответ "1. Будет 2. Вам 3. Сто 4. Фактов"
Я при любом среднем насморке вкуса/запаха не чувствую.
Тогда корона точно не новый вирус, не меньше 3-х десятков лет точно))
Это ещё не говоря об аллергиках и астматиках. Весна, почки распускаются...
Потом сдадим анализы на антитела и всё узнаем)
Ну так на Diamond Princess было 4000 человек. Успели заразиться 700, и по инфе на данный момент из них около 17.9% окажутся бессимптомными.
КГ/АМ.
Вообще, за высеры типа "маски не защищают от вируса" надо прилюдно на кол сажать.
Да, вирус, сука, мелкий — мельче пор в маске, и, будь у него лапки, он бы легко пролез через маску. Однако, вирус по воздуху сам по себе не летает, он в воздухе находится в виде аэрозолей, исторгаемых заражённым человеком при чихании, кашле, разговоре, да и просто при дыхании. И да, если два человека, заражённый и здоровый, будут в масках, это значительно снизит риск передачи: значительная часть аэрозолей больного задержится его маской, не попав в воздух, а значительная часть содержащихся в воздухе, осядет на маске здорового, не попав в его организм.
Разумеется, маска НЕ ГАРАНТИРУЕТ безопасность (особенно при длительном контакте, при нарушении правил пользования и т.п.), но существенно снижает риск при случайном непродолжительном контакте.
Ну, начать можно с того, что вирус в воздухе не летает, он не аэрозольный, он в воздухе ровно до той поры, пока не упадет на землю выплюнутая капля соплей изо рта переносчика.
Если два человека будут в масках, то да, это снизит риск передачи. Но нет, не существенно, а немного. Особенно если зараженный кашлянет с мокринкой во время разговора со здоровым.
То, что осядет на твоей маске - попадет внутрь в течении всего-ничего, при вдохе воздуха через маску, собственно.
Сопли разлетаются в радиусе 3 метров от чихающего. В маске - ну не знаю. Не на 3, конечно, но разлетится порядочно, даже если не сопли полетят, то с потоком воздуха через щели проберется целая гора вирусного материала, которую прямо сразу может кто-то вдохнуть.
Поэтому на кол надо сажать как раз таки тех, кто рассказывает об эффективности масок, существенно что-то там снижающих, ибо именно из-за этих басен люди на похуях ходят, заражаясь и заражая, в те счатливые дни, когда надо не ходить и выебываться пользой маски, а сидеть в в хате и смотреть кинцо.
Резюме: маски - это психотерапия.
Начать с того, что вирус по механическим свойствам относится к классу наночастиц, и именно "летать в воздухе" он может несколько ЛЕТ. Другой вопрос, что жить (да, я знаю, что вирусы формально неживые, но хз, как иначе сказать) вне носителя он может всего несколько часов.Во-во. Из-за басен о бесполезности масок, многие дебилы их и не носят: мол, "они всё равно бесполезны, чо я как лох с тряпкой на морде буду ходить".
И ещё. Насчёт "пока не упадёт на землю капля соплей". В микромасштабах привычная вам физика не работает, настолько маленькие объекты, как сами вирусы и частицы аэрозолей, содержащие их, не просто не падают с ускорением 9.8 метра в секунду за секунду, они могут не падать вообще, циркулируя в воздушных потоках. Даже обычная, видимая глазом пыль (она в тысячи, десятки и сотни тысяч раз крупнее вирусов) в помещении с работающими отопительными приборами может висеть в воздухе недели и месяцы.
И да, нормальная "противоаэрозольная" маска, употребляемая по инструкции, задерживает вирусы и аэрозольные частицы, содержащие их. Гугли HEPA-filter. Там фишка в электростатическом заряде на материале.
Единственное, что следует не забывать — стирка "убивает" маску, поэтому для повторного использования (которое настоятельно не рекомендуется, но допустимо как крайняя мера при отсутствии новых масок) её следует просушить и дезинфицировать сухим способом, например, обработав озоном, хлором или фтором.
Резюме: маска не даёт гарантий, но значительно снижает твои шансы кого-то заразить, если ты инфицирован, и на сколько-то увеличивает твои шансы не заразиться, если ты ещё здоров.
"Факт 79. В общей сложности генетических модификаций вируса - с небольшими отличиями - насчитывается уже больше 1200. Следить за ними можно по этой ссылке." -
а "этой ссылки" нет.
Прошу прощения, мой косяк. Хотел добавить после публикации, но опоздал с этим.
https://nextstrain.org/ncov?l=clock
@moderator, добавьте, пожалуйста :)
Прикольно. Но я понаводил на многие точки - написано что многие вирусы не мутировавшие, какие были такие и остались. Их точно 1200?
Снова BBC на Пикабу. Пора обязать этих товарищей помечать тэгом свои посты.
Я ведь поставил тэг BBC, и указал источник в конце поста.
О, пометили. Отлично, я знаю что делать.
Вы уж если назвали пост так громко, если пишете "Факт", то почему ленитесь проверять данные? У вас дохера неточностей, а то и откровенной лжи.
"Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть" - рили? Завтра сколько там должно быть, 1,3 миллиона уже?
Германия, Италия, там тестируют по-разному. Насчет рынков... они уже открыты и они опять жрут своих летучих мышей.
Короче, слабо и плохо. Для каждого факта должен быть пруф. А вы выдаете за факты то, чего и ученые еще не знают, а только предполагают.
"Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть"
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже свыше 937 тыс. человек, более 193,7 тыс. выздоровели.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/04/2020/5e2fe9459a79479d102bad...
Это мы еще не знаем всей ситуации о зараженных в странах, в которых банально нет тестов на коронавирус. Очевидно, что цифры намного выше, и это ужасающая динамика роста.
Я полагаю, что журналисты BBC не из головы взяли эту подборку, и данные утверждения были проверены, и я не вижу необходимости проверять за ними все 80 фактов, с которыми я согласен.
А с чем из этого согласны? С тем, что на картинке или тем, что в факте № 8?
Журналисты просто дебилы. Практически без исключений. Ведь треть от 820 это 273 тысячи. Они в математику не могут. Даже предыдущие дни посчитать, там прирост не выше 10%
Насчет что по факту заразившихся больше - сыглы, также думаю. Просто отметил, что многие факты таковыми по факту (хех) не являются.
А ты не задумывался, что 820 тысяч - это суммарное число подтвержденных за все время с начала эпидемии, из которых 170 тысяч выздоровело и 40 тысяч умерло на тот момент? Итого, в мире было около 610 тысяч активных больных.
Разумеется, я не думаю об этом. Да и тебе не советую ) Ибо твоя логика хромает. Перечитай, что ты написал. И что я написал. Я и говорю, что если бы была "треть", то это было бы 273 тысячи прирост за сутки. А если отнять твои 170 тысяч, ну будет 650. Треть - 210 тысяч. И ЧО? Журналюги сказали "выросло на треть". Мы видим прирост в 200 тысяч?
Смысл в том, что они написали, а посчитать забыли.
У меня логика как раз не хромает.
А про умерших забыл? Я уже за тебя все отнял и написал готовое число.
Не видим, но рассчет от этого верным не становится. Ты опровергаешь одно неверное число другим неверным числом, и при этом ссылаешься на математику.
Facepalm.... "Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть"... просто пройти по ссылке ниже и найди мне там "увеличиваются на треть". В графе "болеют". В графе "изменения". Да блядь, в любой графе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_распространения_COVID-19
Фейспалм, просто прочитай еще комментарий на который ты отвечал, в котором я прямым текстом написал что число болеющих не увеличивается на треть.
Уж определитесь как-нибудь, что там раньше яйцо, курица или птеродактиль.
"Факт 18. Хорошая новость: чем более смертоносен опасный вирус, тем хуже он распространяется. Убив своего хозяина, вирус больше не может заражать других. Поэтому вирус редко мутирует в более смертоносную форму - это не в его интересах."
У вируса нету интересов и стратегического образа мышления. Эволюционировал, убил раньше чем кого-то заразили - давай досвидания. Это стандартная эволюционная система адаптации.
Классический сборник фактов от журнашлюх. Пиздеж на 3/4.
за это вроде даже уголовка, за фейк
Особенно поверхностные факты радуют. Типо Маски не защищают. Пиздеш - FFFP3 фильтры защищают от проникновения на 90%+. Главное щащитить еще и глаза плотно прилегающими очками.
Но больше всего доставляет отчет Nature о том что коронавирус не исскуственный. Они даже на своей же статье 2015 года, где сами писали что в США из летучей мыши вывели новый Тип коронв. Сделали пометку, это не covid19. На воре шапка подгорела и жопа судя по всему.
А вы сами-то статью читали? Она есть в открытом доступе.
https://www.nature.com/articles/nm.3985
Нет конечно, а еще я и комментарии свои не читал. Вы ведь их тоже прочитать забыли.
Значит вы не читали. Современный штамм, гуляющий по миру, это не тот же вирус, что разогнали в 2015-ом. Все более или менее крупные коллективы, работающие с эволюцией вирусов, постоянно "выводят" новые штаммы и проверяют теоретическую возможность появления той или ной мутации у дикого вируса.
Так и здесь, вирус, циркулирующий у летучих мышей, проверили на способность к заражению клеток лёгких мышей ---> вывели теоретическую возможность появления штамма, способного заражать мышей. Геном получен, геном выложен в открытый доступ, прогноз по группе коронавирусов сделан.
Почти пять лет спустя появляется вирус, пошедший аналогичным путём, но отличающийся генетически. Геном был получен в Китае, геном был получен в НИИ Гриппа у нас, контрольные локусы были получены по всему миру, и они отличаются от того, что удалось получить в 2015-ом. Всё так же лежит в открытом доступе, т.к. это главное условие публикации научных работ.
Если вы не микробиолог, то это всего лиш ваше мнение. А микробиологи молчат. И лиш журнал Нэйтр с пеной у рта доказывает, что это не из их лаборатории. На воре и шапка горит.
И, да, какая лаборатория у Nature? Nature это только журнал с редакторами, оппонентами и дизайнерами. В рамках работы издательства никаких исследований не проводится. Не позорьтесь уже.
Нейчер журнал американского правительства. Не позорся уже сам, диванный микробиолог.
И вы и тут обосрались. Nature - британский журнал, издательский дом Nature Publishing Group входит в The Macmillan Group, основанном в Лондоне.
https://www.nature.com/nature/about/history-of-nature
А вертолет изобрел Поляк из Российской Империи а построил его в США. И вот вв снова обосрались)
Много интересного, но субъективного тоже много - про маски или про естественное происхождение вируса.
По поводу масок - есть даже исследования, доказывающие их эффективность. И их может почитать любой желающий.
Я видел провно противоположные исследования. Частицы коронавируса без труда преодолевают мембрану медицинских масок. Но даже если не верить в это, то маска не защитит ваши глаза, что доказывает полную неэффективность медицинских масок.
А ты понимаешь что цель масок не только защищать носителя? А разные классы защиты для кого придумали?
Разумеется, понимаю, к чему этот вопрос? Спор возник из-за конкретного класса защиты - медицинской маски. Вы бы ознакомились с вопросом обсуждения, прежде чем залетать.
Я влез сюда, т.к тут обсуждают маски, по моему логично обсуждать тему в одном месте а не в 10 частей поста.
К маскам. У вас есть отдельный факт:
"Факт 46. Маску имеет смысл носить тем, кто боится заразить других - она не дает 100-процентной защиты, но немного снижает риск для окружающих."
Каждый факт не считается связаным с предыдущим. Если он связан, то это должен быть один факт. На это уже указали в другой части комментариев.
Ваш "факт" в том, что маска не дает 100 процентной защиты и все что она делает это снижает риск для окружающих.
Данный "факт" просто извращает действительность в странной форме. Да, 100% защиту даст например полет на марс. При условии что вместе с вами не полетят носители. Но Разные классы защиты не просто так придуманы. Повторюсь, каждый факт должен существовать как то, что можно преподать отдельно от всего остального и смысл не поменяется.
Вами выставленный текст дает понять о бесполезности масок в целом. Evangelioner говорит что это брехня. Вы говорите о медицинских масках. ПОчему не о масках Дарта Вейдера? Потому, что вы для себя объеденили факты, которые сами выставляли. Но подали их как самостоятельные факты. В итоге вы ввели людей в заблуждения непроверенной информацией. Грубо говоря вы сказали "Ношение масок бесполезно". Если вы этого не понимаете, то перечтите просто "факт 46" без предыдущих.
"Я видел провно противоположные исследования. Частицы коронавируса без труда преодолевают мембрану медицинских масок. Но даже если не верить в это, то маска не защитит ваши глаза, что доказывает полную неэффективность медицинских масок."
Презерватив не защитит ваш рот, вантуз не прочистит желудок, сапоги не согреют голову и еще 1000 фактов от etozhest1fler.
Все дураки и носят медициские маски, все врачи рекоммендуют, один etozhest1fler знает правду, что они соверщенно бесполезны.
"Вы бы ознакомились с вопросом обсуждения, прежде чем залетать."
Вы бы прочитали, что вам пишут, прежде чем отвечать.
100% защиту даст костюм химзащиты, и соблюдение элементарных норм гигиены (не облизывать дверные ручки в общественных местах, не целоваться с кнопками в лифте). К чему здесь сравнение с полетом на Марс? Это уже какие-то крайности.
Зачем мне говорить о маске Дарта Вейдера, если речь идет об обычных медицинских масках?
Не один я знаю правду, относительно неэффективности медицинских масок.
Было трудно и лень, но я прочитал.
Забей. С такими бесполезно спорить. Они в панике и бегут скупать маски, гречку, туалетную бумагу и т.д. Пусть живут в своем манямирке.
FFFP3 непреодолевают
FFp3 это не маска, а респиратор. А вы писали именно о медицинской маске.
Маски бывают разные, fffp3 это не респиратор, а классификация фильтра в нём. Я видел и маски более качественные которые 50% частиц задерживали. А корона сама по себе в воздухе не висит а путешествует на капельках воды и пылинки. Вот пылинки медицинская маска задержит.
"Маски бывают разные, fffp3 это не респиратор, а классификация фильтра в нём" не вижу противоречия с тем, что я написал. К чему это?
К тому что fffp3 это не респиратор а тип фильтра блин.
Ссылки на исследования в студию.
Что за идиотизм? Вирусы что, сами по себе в абсолютном вакууме летают? Они распространяются с частицами мокроты.
Бля, уже давным-давно доказано, что маски ЗАЩИЩАЮТ, и что носить их нужно как больным, так и здоровым людям во время эпидемий. До сих пор находятся люди, которые даже не понимают на базовом уровне, как работают распространение инфекций воздушно-капельным путём и иммунная система. Вроде бы не средневековье, а уровень грамотности примерно такой.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25858901
Маски носить РЕКОМЕНДУЕТ ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ ВОЗ. И сообщает, что в ряде исследований установлено ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ снижение заболеваемости лабораторно подтвержденным гриппом (более 25%) по сравнению с обычным мытьём рук.
Маски нужны тем, кто находится в контакте с заболевшими, и тем, у кого проявляется кашель и чихание.
Да, признаю свою неправоту - затупил, там действительно было про мед. работников.
Согласен.
Но эффективность масок всё равно доказана на примере гриппа, разве нет? Вот это точно на сайте ВОЗ есть (см. мой скриншот в другом комментарии).
Спасибо за такой развернутый ответ! В целом, согласен!
Первые же ссылки из гугла
https://www.interfax.ru/world/696899
https://nv.ua/world/countries/v-ssha-rasskazali-kak-uberechs...
https://www.bbc.com/russian/features-52039568
И вот весьма подробная статья об уровнях защиты, и видах респераторов
https://etu.ru/ru/universitet/ostorozhno-koronavirus/rekomen...
Суть в том, что частицы коронавируса слишком малы, чтобы от них могла защитить мембрана обычной медицинской маски.
Статья CNN
https://edition.cnn.com/2020/03/30/world/coronavirus-who-mas...
Аххах, на что вы ссылки даёте? Где тут рецензируемые ресурсы, где публикуются научные статьи? Я вам дал ссылки на Пабмед и на материалы ВОЗ, а вы - на хрен пойми что.
"Статья CNN". Посмеялся.
Окей, вот
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2...
Здесь рекомендуют носить маску, если вы находитесь в контакте с инфицированным, либо у вас самого уже проявляются симптомы.
Где пишется о том, что ношение маски необходимо для предотвращения заражения? Покажи, что-то не вижу.
Вот тут, например:
Иначе зачем её носить, если она не помогает предотвратить заражение?
100 000 000 вирусов на острие иглы в шприце, которые легко проникают через поры простых масок.
Стоит задуматься, когда же и как дождаться его окончания?🤯
без симптомов же никто у нас тесты делать не будет 🙄
«Факт 50. На пластиковых и стальных поверхностях SARS-CoV-2 остается опасным до трех дней, на бумаге и картоне - до суток, на меди - до четырёх часов.»
откуда этот факт? недавно смотрел заседание наших ученых микробиологов, там таких фактов не приводилось
мне кажется мельчайшая капля слюны будет даже меньше, чем остриё иголки, но цифры разные, хз
Один из симптомов Кашель?
в школьные годы у меня иммунитет был как у быка и вообще не болел и привычки лечиться не имел.
потом болел простудой и ОРВИ, но либо кроме чая с малиной вообще не лечился, либо не проходил полный курс лечения из лекарств.
как следствие, появился хронический кашель.
чуть забегался, сразу слизистая горла начинает раздражаться и появляется сильный кашель.
ещё симптом это отсутствие обоняния?
как я уже говорил, я плохо лечился или вообще не лечился и при заложенном носе пристрастился к нозальным спреям и мог почти год им пользоваться, даже когда был здоров, потому что нос привык к нему и отказался дышать, а отучиться силы воли не хватило.
И запахи некоторые плохо улавливаю.
в итоге у меня слабые лёгкие.
что хочу сказать...
лечитесь, как велел врач. Не занимайтесь самолечением.
делайте во время прививки.
особенно если у вас дети, лечите их как положено с самого рождения, даже если все симптомы прошли и казалось бы, зачем травить ребёнка дальше лекарствами?
долечивайте до конца, как велел врач.
проводите вакцинацию, несмотря на протесты яжматерей.
у нашего организма с самого рождения не может быть иммунитета от всех заболеваний и вакцинация это способ "познакомить"нашу иммунную систему с вирусом и в дальнейшем знать врага в лицо и в течении всей жизни защищать наш организм
А ответьте мне на такой вопрос, немного не понял, вот есть 4 препарата, которые возможно лечат от вируса: авиган, мефлохин и ещё 2, так вот, что должно произойти и сколько должно пройти времени, чтобы нам сказали, ребята, все ок, лекарство действует, мы нашли лекарство от коронавируса, пиздуйте на работу
Вот есть же фраза "чем больше суицидников - тем меньше суицидников", тут также.... "Чем больше людей в масках, тем меньше людей в масках будет".
А ты с планеты Нибиру что ли ?
коронавирусы это семейство, у твоего кота был один, сейчас другой.
Так для этого и нужны эти меры сдерживания, с ограничением контактов. Даже если ты переболеешь - ты будешь контакировать с ограниченным числом людей. Ведь пациенты все еще заразные пока нет симптомов и возможно некоторое время после. Таким образом меньше народу заразиться.
Но не наоборот. Пока...
В советсое время самым эфективным средством был пропиленгликоль , что и подтверждают зарубежные лаб.исследования Мой антикоронавирусный набор" No -COVID 19"
Т.е. история что была пару лет назад в Ухани и связанная с получением химеры гриппа и какого-то вируса летучих мышей, это просто совпадение?
такие эксперименты проводятся постоянно в тысячах лабораториях по всему миру. Как раз для того, чтобы изучить вирусы и научиться им давать отпор. И в Ухани был другой вирус - уже сто раз перепроверено
Тебя кто-то обидел, бедолага?
С чего бы это утверждение что вирус не вырвался из лаборатории, а был случайно получен из природы факт? Вообще-то факты как раз говорят о том что он разрабатывался в США, потом на разработку американские чиновники наложили мораторий, из за этого колдуны-ученые привезли его в Ухань, в институт вирусологии. Работы шли в лаборатории силами гражданских косоглазых распиздяев что не могут швабру то сделать нормально, а им опасный вирус дали ковырять. Биозащита в лаборатории была третьего уровня при требуемой четвертой. Дальше вы знаете. Просто если бы косоглазые признали свой косяк на них можно было бы ложить контрибуции через международные суды. Они это прекрасно понимают и поэтому придумали историю с рынком.
Хлебушек, ты просто пройди по ссылкам в статье написанной Лео Кагановым и убедись что разработка гибрида SARS и не опасного до недавнего времени короновируса летучей мыши - факт подкрепленный статьями в уважаемых научных изданиях. Разработки велись криворукими китайцами в городе Ухани - факт. Даже имена этих учёных известны, ты представляешь, хлебушек? И после этого мы положим все эти факты на одну чашу весов на другую мы ложим историю с каким то рынком. И бинго, хлебушек, выбирает историю с рынком. 😂😂😂😂😂 Предложенную китайцами же 😂😂 хлебушек да ты просто батон. А теперь иди в гордильню и погордись, потому что ты вроде из тех что готовы верить абсолютно всему что чиновники скажут.
Каганов внезапно стал вирусологом? я его творчество всячески уважаю, но тем не менее в вопросах биологии лучше прислушиваться к настоящим биологам: https://scinquisitor.livejournal.com/173753.html
Вы читали статью в оригинале? Вы знаете что тех биологов подвергли санкциям и наложили запрет на исследования?
Ваша позиция о создании вируса в лаборатории как раз идёт рука об руку со всеми попытками Китая откреститься от своей вины.
Кстати да. Тоже читал об этом. Пока все заверения о естественном происхождении вируса распространяются с пеной у рта именно китайцами, в лабораториях которых как раз и проходили опыты с Sars. Вот неплохая статья на эту тему: http://lleo.me/dnevnik/2020/03/21
Именно. Причем яйцеголовые по простоте душевной выкладывали ссылки на все свои исследования в открытом доступе. Сами себя и сдали.
думаю, можно было бы разбить на части и выдавать порционно. а то слишком много информации в одном заходе. но это только моё мнение.
вам уже мелкими кусочками нарезали. вам еще и пожевать, что ли?)
Чувак я тебя разочарую, но вирус поражает альвеолы, которые как раз и доставляют кислород в кровь, и в результате этого поражения человек умирает. И пневмония это констатация воспаления легочной ткани.