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Все о коронавирусе - маленькими порциями

Все о коронавирусе - маленькими порциями Коронавирус, Эпидемия, BBC, Факты, Статья, Самоизоляция, Новости, Видео, Длиннопост

Вокруг так много информации про коронавирус, что в ней можно утонуть. Мы решили резюмировать самое важное и собрали для вас 80 фактов про заболевание. Надеемся, этот сборник поможет вам разобраться в вопросе.


Факт 1. Covid-19 и SARS-CoV-2 - не одно и то же. Covid-19 - это заболевание (D - сокращение от 'disease'), вызванное новым коронавирусом. SARS-CoV-2 - название самого вируса.


Факт 2. CoV - сокращение от CoronaVirus, коронавирус. Так называется семейство вирусов (всего их около 40), которые внешне напоминают солнечную корону из-за шиповидных отростков.


Факт 3. Коронавирусы - самозванцы от биологии. Наконечник каждого шипа "имитирует" молекулу полезного вещества, так что клеточные рецепторы с радостью сами затягивают ее в себя - а за шипом в клетку продавливается весь вирус. Так происходит заражение.


Факт 4. Термин "новый коронавирус" (novel или nCoV) означает, что раньше он не встречался не только ученым, но и нашим клеткам.


Факт 5. За 2 млн лет эволюции наша иммунная система научилась бороться с большинством известных инфекций, но новый коронавирус застает ее врасплох - поэтому с ним так тяжело справиться и так легко заразиться.

Все о коронавирусе - маленькими порциями Коронавирус, Эпидемия, BBC, Факты, Статья, Самоизоляция, Новости, Видео, Длиннопост

Факт 6. Попав в клетку, вирус "захватывает" над ней контроль и заставляет бесконечно производить собственные копии - вместо привычных ей белков. Начинается цепная реакция. В итоге клетка погибает, но носитель инфекции становится заразным.


Факт 7. На начальном этапе заражения новый коронавирус активно размножается в горле и верхних дыхательных путях. Потом инфекция опускается ниже и может добраться до легких, вызывая воспаление.


Факт 8. Именно поэтому первый симптом заражения - кашель. Уже потом начинает повышаться температура.


Факт 9. Или не начинает - у 30% пациентов в Ухане температура на момент прибытия в больницу была не выше нормы.

Факт 10. У многих заразившихся (18% или почти каждого пятого) нет даже кашля. Болезнь протекает вообще без симптомов - человек может даже не подозревать, что болен.


Факт 11. При этом такой бессимптомный больной всё равно является активным носителем инфекции и может заражать других.


Факт 12. Если Covid-19 протекает в легкой форме, его симптомы очень похожи на обычный сезонный грипп: сухой кашель, температура, общая слабость, иногда боль в мышцах или головная боль.


Факт 13. Лечится он тоже точно так же, как обычный грипп - в домашних условиях, симптоматически.


Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря чувства вкуса и/или обоняния.


Факт 15. Он встречается не у всех инфицированных, но может быть и единственным симптомом.


Факт 16. Так что если вы вдруг перестали чувствовать запахи или вкусы, это повод насторожиться и принять меры.

Все о коронавирусе - маленькими порциями Коронавирус, Эпидемия, BBC, Факты, Статья, Самоизоляция, Новости, Видео, Длиннопост

Факт 17. Важно: носитель нового коронавируса становится опасен для окружающих сразу после заражения - задолго до того, как у него появятся или не появятся первые симптомы.


Факт 18. Хорошая новость: чем более смертоносен опасный вирус, тем хуже он распространяется. Убив своего хозяина, вирус больше не может заражать других. Поэтому вирус редко мутирует в более смертоносную форму - это не в его интересах.


Факт 19. Плохая новость: SARS-CoV-2 - как раз из другой категории. Этот вирус делает хозяина разносчиком заразы, но проявляется не сразу или не проявляется вообще, так что носитель успевает заразить еще нескольких человек.


Факт 20. В среднем каждый носитель нового коронавируса успевает заразить от 2 до 4 здоровых людей. Это число выше, чем у сезонного гриппа (1,3), но ниже, чем у кори (12+).


Факт 21. Хотя, как и у любой инфекции, у коронавируса SARS-CoV-2 есть так называемые суперспредеры - носители, которые заражают несравнимо больше людей: сотни, а то и тысячи.

Факт 22. В Южной Корее вирус удавалось сдерживать, пока число заболевших не достигло 30. Но женщина, получившая кодовое название "Пациент 31", заразила сразу около 1200 человек.


Факт 23. Выяснилось, что она была очень религиозной и продолжала ходить в церковь, несмотря на кашель и высокую температуру, игнорируя распоряжения корейских властей.


Факт 24. За 10 дней число зараженных в Южной Корее выросло с 30 до 5000.


Факт 25. Уровень смертности от Covid-19 пока сложно подсчитать с точностью, но большинство исследований оценивают его на уровне 1-3%.


Факт 26. Это примерно в 20 раз выше, чем у сезонного гриппа, но даже близко не дотягивает до предшественников коронавируса SARS (10%) и MERS (25%).


Факт 27. Смертность от Covid-19 сильно зависит от общей нагрузки на систему здравоохранения и скорости оказания помощи: если в Германии она составляет всего 0,3%, то в Италии - почти 9%.


Факт 28. В возрастной группе старше 70 лет смертность превышает 5%, после 80 от вируса умирает каждый десятый.


Факт 29. Именно поэтому основная задача властей по всему миру сейчас - растянуть эпидемию на как можно больший срок, не дав большому количеству людей заболеть Covid-19 одновременно.

Все о коронавирусе - маленькими порциями Коронавирус, Эпидемия, BBC, Факты, Статья, Самоизоляция, Новости, Видео, Длиннопост

Факт 30. Пандемия развивается с ускорением: от постановки первого диагноза до 100 тысяч заболевших прошло 67 дней, вторые 100 тысяч заболели за 11 дней, третьи - за четыре дня.


Факт 31. Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть.


Факт 32. Пандемия добралась уже до самых отдалённых уголков земного шара, включая знаменитый остров Пасхи, где во вторник, 24 марта, был официально подтверждён первый больной - 42-летний мужчина.


Факт 33. Эксперты предупреждают: нужно заранее психологически подготовить себя к тому, что число зараженных может исчисляться десятками миллионов, а погибших - возможно, сотнями тысяч.


Факт 34. Откуда появился SARS-CoV-2, точно неизвестно, но похожие на него вирусы переносят летучие мыши и панголины.


Факт 35. Скорее всего, вирус мутировал и передался какому-то другому животному, а уже от него - человеку.


Факт 36. Был ли вирус опасен для человека в тот момент, когда его подцепил первый заболевший? Или он мутировал и научился проникать в наши клетки, уже находясь в человеке? Ответы на эти вопросы ученые пока не нашли.


Факт 37. Если вирус был опасен уже при контакте с человеком, значит, он может до сих пор гулять где-то в животном мире и рано или поздно снова заразить людей.


Факт 38. Именно поэтому в начале вспышки в Ухане первым делом закрыли рынки, где продавалась дичь.

Все о коронавирусе - маленькими порциями Коронавирус, Эпидемия, BBC, Факты, Статья, Самоизоляция, Новости, Видео, Длиннопост

Факт 39. Это, кстати, стандартная мера в Китае - рынки там закрывают первым делом при подозрении на новую инфекцию и вводят карантин. Обычно помогает, но в этот раз было поздно: бессимптомный вирус уже пошел "в народ".


Факт 40. Нет, вирус не сбежал из биологической лаборатории, как бы кому-то ни хотелось в это верить.


Факт 41. Версия об искусственном происхождении коронавируса была тщательно проверена сразу несколькими командами ученых из разных стран и отвергнута как несостоятельная.


Факт 42. "Наш анализ со всей очевидностью показывает, что SARS-CoV-2 не был сконструирован в лаборатории и не является вирусом, над которым производились какие-либо целенаправленные манипуляции", - цитата исследователей из журнал Nature.


Факт 43. Раз уж мы пошли развенчивать мифы, вот еще один: хирургические маски НЕ защищают от коронавируса. Его частицы настолько малы, что легко проходят через поры.


Факт 44. Чтобы вы представили себе размер вируса: на острие иголки можно легко разместить около 100 млн его копий.


Факт 45. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли слюны, в каждой из которых могут быть миллиарды (!) вирусных частиц.


Факт 46. Маску имеет смысл носить тем, кто боится заразить других - она не дает 100-процентной защиты, но немного снижает риск для окружающих.

Факт 47. Вопреки расхожему мнению, домашние животные НЕ могут распространять коронавирус. Ни одного случая заражения человека от собаки или кошки пока не зарегистрировано.


Факт 48. Зато вирус вполне можно подцепить в абсолютно пустом помещении, где до этого побывал зараженный.


Факт 49. В воздухе коронавирус сохраняет жизнеспособность (то есть может заражать здоровых людей) в течение трех часов.


Факт 50. На пластиковых и стальных поверхностях SARS-CoV-2 остается опасным до трех дней, на бумаге и картоне - до суток, на меди - до четырёх часов.


Факт 51. Именно поэтому основное и самое надежное средство профилактики - тщательно мыть руки после контакта с любыми поверхностями вне вашего дома.


Факт 52. Как правильно тщательно мыть руки, можно посмотреть в этом видео (нет, это не так очевидно, как вы думали).

Факт 53. Если вдруг раковины поблизости нет, можно использовать гель-антисептик для рук. Но руки помыть, правда, лучше.


Факт 54. Антисептик можно сделать в домашних условиях, если у вас есть любой питьевой или технический спирт. Делается это так.

Факт 55. В крайнем случае для дезинфекции подойдет мирамистин или хлоргексидин - и тот и другой уничтожают не только бактерии, но и вирусы.


Факт 56. Антибиотики против коронавируса бесполезны. Как и против любого другого вируса, включая грипп или герпес.


Факт 57. Карантин и другие ограничительные меры по всему миру могут продлиться (с небольшими перерывами) до тех пор, пока не будет найдена вакцина или эффективное лечение от Covid-19.


Факт 58. Действующая вакцина от коронавируса совершенно точно НЕ появится раньше, чем через год-полтора, к середине-концу 2021 г. К этому моменту большинство людей, которым угрожает вирус, скорее всего уже переболеют.


Факт 59. Возможно, вакцина не появится вообще никогда. Вакцину от ВИЧ весь мир пытается разработать уже 35 лет - и пока безрезультатно. Хотя уже разработаны "таблетки от ВИЧ" для эффективной профилактики.


Факт 60. Специфической терапии от SARS-CoV-2 пока нет. Зараженных лечат исключительно симптоматически, то есть борются не с самой болезнью, а с ее проявлениями.

Факт 61. Более 100 тысяч человек, у которых был подтвержден Covid-19, благополучно выздоровели.


Факт 62. Большинству заболевших (более 80%) помощь медиков вообще не требуется. Они лечатся на дому, средствами от обычного гриппа - и выздоравливают, как обычно, примерно за неделю.


Факт 63. Госпитализация требуется примерно каждому пятому или шестому заболевшему - в основном людям пожилым и/или уже имеющим хронические заболевания.


Факт 64. В тяжелых случаях (около 4%) необходимо подключать пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Их может не хватить, если заболевших будет слишком много. Некоторые автомобильные компании переключились на производство аппаратов ИВЛ.


Факт 65. Именно это - одна из главных причин высокой смертности в Италии. Много пожилых больных, пиковая нагрузка на больницы и, как следствие, истощение персонала и нехватка оборудования.

Факт 66. На 10300 вылеченных от Covid-19 итальянцев приходится более 8000 погибших от вируса. Еще 62 тысячи человек по-прежнему больны (данные на 27 марта).


Факт 67. Параллельно идут поиски лекарства от вируса. Разрабатывать новые средства нет времени, потому медики проверяют уже существующие противовирусные препараты - насколько они эффективны в борьбе именно с SARS-CoV-2.


Факт 68. В феврале китайские врачи заметили, что с коронавирусом неплохо справляется хлорохин - препарат, разработанный для профилактики и лечения малярии. С тех пор его эффективность в борьбе с Covid-19 подтвердили еще несколько исследований.


Факт 69. Два других возможных лекарства - лопинавир, который обычно применяют для лечения больных ВИЧ, и ремдесивир, изначально разработанный для лечения лихорадки Эбола и вируса Марбурга. Пока оба успешно проходят испытания.


Факт 70. Последнее обнадеживающее открытие - антивирусный препарат авиган (фавипиравир), популярное в Японии средство от гриппа. Он был специально разработан для борьбы с РНК-вирусами.


Факт 71. В ходе испытаний в Ухане зараженные коронавирусом пациенты, получавшие авиган, выздоравливали в среднем за четыре дня.

Все о коронавирусе - маленькими порциями Коронавирус, Эпидемия, BBC, Факты, Статья, Самоизоляция, Новости, Видео, Длиннопост

Факт 72. Почти всем пациентам в Китае наряду с привычными лекарствами были назначены препараты традиционной китайской медицины (ТКМ).


Факт 73. Формула лечения ТКМ была разработана в Восьмой народной больнице в Гуанчжоу, признана министерством науки и технологий провинции Гуандун и официально одобрена региональными властями.


Факт 74. По данным агентства Синьхуа, особенно эффективно лечить больных Covid-19 при помощи микстуры Цинфей пайду (Qingfei Paidu) - наряду с основной терапией.


Факт 75. Этот традиционный препарат делается на основе лекарственных трав и других растений, в число которых входит хвойник китайский и корень солодки - но всего вариантов рецепта насчитывается десятки, если не сотни.


Факт 76. Иногда тяжело больных Covid-19 пытаются спасти, переливая им плазму крови от выздоровевших людей - с антителами против вируса. Эта практика зарекомендовала себя во время вспышек SARS, MERS и вируса Эболы - и была официально рекомендована ВОЗ.


Факт 77. Чихание НЕ является симптомом коронавируса. Кашель - да, чихание - нет.


Факт 78. SARS-CoV-2 продолжает мутировать. С декабря по март некоторые варианты вируса успели изменить геном уже 14 раз.


Факт 79. В общей сложности генетических модификаций вируса - с небольшими отличиями - насчитывается уже больше 1200. Следить за ними можно по этой ссылке.


Факт 80. "Российский вариант" вируса, изученный учеными петербургского Института гриппа, генетически оказался ближе всего к европейским видам. Это подтверждает версию, что инфекция пришла в Россию не напрямую из Китая, а через Европу.



Статья была мной честно украдена с сайта https://www.bbc.com, баянометр ругался на картинки и видео, но решил их оставить, дабы сохранить первозданный вид статьи.

https://nextstrain.org/ncov?l=clock

Коронавирус Эпидемия BBC Факты Статья Самоизоляция Новости Видео Длиннопост
151
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etozhest1fler
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etozhest1fler

Найдены дубликаты

Отредактировала ltomme 2 дня назад
Все комментарии Автора
+143
HerrDirektor

По поводу бесполезности масок - от вирусов ее поры разумеется не защитят, а вот бОльшая часть аэрозоля (до 70-90%, в зависимости от типа маски), выделяемого дыханием заболевшего все-таки на наружном слое осядет, что существенно снизит количество самих вирусов, попавших в организм. А значит, вирусу потребуется куда больше времени на размножение и у организма будет время для выработки антител к нему.   Сам по себе вирус в воздухе не летает, только в биологических жидкостях, выделяемых заражёнными.  Поэтому и нужно менять маску каждые несколько часов, чтобы не втягивать своим дыханием частицы с наружного слоя. В целом маска - не панацея, но и не абсолютно бесполезна, как пытаются нам сказать.

раскрыть ветку 23
+12
dmitrygu
Плюс даже самая дряхлая маска это дополнительный барьер от неосознанных касанийй лица, это же знают даже дети.
+12
Lightwind

Именно.

И вишенка на торте:

Факт 43. Раз уж мы пошли развенчивать мифы, вот еще один: хирургические маски НЕ защищают от коронавируса. Его частицы настолько малы, что легко проходят через поры.
Факт 46. Маску имеет смысл носить тем, кто боится заразить других - она не дает 100-процентной защиты, но немного снижает риск для окружающих.

Ну то есть внутрь маски частицы свободно проходят, а наружу - как-то не очень... Видать, из-за сверхвысокой концентрации. Тесно, толкаются, мешают друг другу, отпихивают соседей от пор с криками "Я первый!" - "Нет, я!", слепливаются в комки в процессе драки и не пролазят в поры.


Добавь Фактом 46а, ТС. Нуачо.


П.с. ВОЗ рекомендует здоровым людям не носить маски в виду их мирового дефицита, не более того.

раскрыть ветку 2
+2
lanitaris

при дыхании и чихе маска не допустит выделения большого количества аэрозоля из дыхательных отверстий. поэтому следует больным носить.
как я понимаю, контактный путь передачи- один из самых распространенных. и чем меньше человек "надышит", тем более безопасно окружающим.

+4
viva34

"Ну то есть внутрь маски частицы свободно проходят, а наружу - как-то не очень... Видать, из-за сверхвысокой концентрации." - именно так. Просто тут не указано, что смысл ношения маски, если ты приболел, в том, что б кашлянуть или чхнуть в нее, прикрывая харю рукой, конечно.

Потому что снаружи вирус проходит в более-менее "сухом виде", а изнутри он связывается комком соплей.

+11
JesterU
Факт 43. Раз уж мы пошли развенчивать мифы, вот еще один: хирургические маски НЕ защищают от коронавируса. Его частицы настолько малы, что легко проходят через поры.

Ясн, дальше не смог читать.

раскрыть ветку 5
+8
backspart
"Факт 27. Смертность от Covid-19 сильно зависит от общей нагрузки на систему здравоохранения и скорости оказания помощи: если в Германии она составляет всего 0,3%, то в Италии - почти 9%."
а я уже тут зафейспалмил и перешёл в комменты. Я не знаю как можно не понимать очевидного. Что в условиях перегружености больниц никто не попрется в больницу с легкой одышкой и кашлем на огромные очереди, чтоб войти в статистику по ковид (и тем самым разбавить её) в итого обращаются в Италии те кто действительно нуждается в мед помощи. Конечно перегруженость больниц тоже влияет, но цифры 0.3 и 9% просто бред
раскрыть ветку 2
+2
EscheodinAlex

Маска тормозит скорость вылета частиц,в пункте 46 написано что даже она не защитит вас если у носителя вируса она будет

Если твое мнение не совпадает с мнением другого,то это не значит что все читать не имеет смысла,тем более когда карантин и времени полно,а тут прочтение пару минут занимает,терпения даже на 2 минуты нет)

-2
Аватар пользователя qazxsw101010 qazxsw101010
Читай-читай дружочек, может ума-разума наберёшься
https://pikabu.ru/link/a7217340
+1
Аватар пользователя Heresiarch Heresiarch

Я тебе аргументов принес.

https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/

+1
vasyukovandrej81

маска защищает от пыли которая поднимается с ветром на улице, а вот в пыли свободно может находится вирус если перед вами шел зараженный и плюнул на землю

-15
Аватар пользователя 108evi 108evi

Вирус прекрасно оседает на поверхностях, и продолжает там жить и без биологических жидкостей

-31
templar357

Ага. Вот только народу внушают, что маски должны носить вообще все.И мед работники в первую очередь, они что? больны?)

раскрыть ветку 9
+25
Naphania

Возможно больны, никто из нас гарантировать не может, что здоров, а тем более медики.

Поэтому китайцы и справились достаточно быстро с эпидемией, они логично считают, что каждый из них уже заразен, и маски нужно носить во избежание заражения других. Тем более, у коронавируса, заразный для окружающих период начинается сразу с момента твоего личного заражения, даже ещё до наступления симптомов.

Так что маски действительно лучше носить всем, так мы перезаражаем друг-друга в меньших объёмах и медленно, что на данный момент оооооочень важно, ну если мы хотим быстрей вернуться к обычной жизни. Специалисты всего мира уж явно побольше нас с Вами разбираются в этом, и если рекомендовано надеть маски и мыть руки, то, ёмаё, наденьте маски и мойте руки, это вот совсем несложно!

+16
Аватар пользователя BacterioPhage BacterioPhage

Причин несколько:

1. В Исландии протестировали людей на коронавирус случайной выборкой, а не тех, у кого есть симптомы. Как результат, у половины инфицированных симптомов нет вообще. Они и не подозревают, что заражены и являются переносчиками.

2. Не все люди сознательные и будут носить маску, если заражены.

3. Хоть маска и защищает окружающих, но все же, хоть и немного, но защищает и носителя маски.


Поэтому и рекомендуют носить маски всем. Во время вспышки заболевания это актуально и оправдано.

+9
Limbo047

Слышал в каком то обзоре от врача, что один из вариантов, возможной причины смерти людей до 40 лет без хронических заболеваний то, что они вдохнули огромную дозу вируса в легкие и заболевание начало протекать сразу в легких. Поэтому считаю, что маска нужна.

раскрыть ветку 1
+7
Аватар пользователя ilvolover ilvolover

На врачей с гораздо большей вероятностью могут начихать (накашлять и другими путями передать вирус) больные. Ну просто в силу того, что врач с большим количеством людей контактирует и довольно близко.


И врачи тоже могут болеть. В инкубационном периоде еще никаких симптомов нет, а человек уже заразен. То есть опять же в силу профессии врач может довольно многих заразить.


Так что врачам как раз все возможные и невозможные меры защиты нужны в первую очередь.

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+1
EscheodinAlex

Мед работники общаются с больными,посыл в этом,хотя они вообще в скафандрах должны работать

0
Аватар пользователя Memiurey Memiurey

Когда в масках вообще все, эффект действительно есть и значительный.
А через одного - ну понятно, что не особо...

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+27
Аватар пользователя yulksun yulksun

факт про мирамистин и хлоргексидин опровергает ВОЗ. они пишут, что эти антисептики не уничтожают вирус. только растворы спирта больше 70%

раскрыть ветку 3
+5
Аватар пользователя playermet playermet

Согласно таблиц из исследований хлоргексидин уничтожает, но за время сильно превышающее то за которое он высыхает на коже.

раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя yulksun yulksun

честно скажу: исследования не смотрела. доверилась данным ВОЗ.

0
AhJong
Да это так
+66
Аватар пользователя GrandBrush GrandBrush

Всё, конечно, круто. Но взять текст и разделить предложения на "факт №" это какой-то дебилизм. Особенно когда несколько подряд фактов это один тезис, который явно до этого был одним целым абзацем

раскрыть ветку 10
+26
Аватар пользователя gluber gluber

Меня это тоже раздражает. Каждый абзац - это новый факт.

Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря чувства вкуса и/или обоняния.
Факт 15. Он встречается не у всех инфицированных, но может быть и единственным симптомом.
Факт 16. Так что если вы вдруг перестали чувствовать запахи или вкусы, это повод насторожиться и принять меры.
Это вообще один факт про потерю чувства вкуса и обоняния. А их разбили на 3.
Так-то спасибо за инфу, но...

раскрыть ветку 7
+31
Suffeli

А под заголовком "10000 фактов о коронавирусе" можно еще делать так:

Факт 395 Один

Факт 396 из

Факт 397 самых

Факт 398 необычных

Факт 399 симптомов

Факт 400 коронавируса

раскрыть ветку 2
+4
Sushami

«Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря чувства вкуса и/или обоняния»

У меня при любой простуде на третий день пропадает обоняние и из вкусов остаются только сладкое, горькое и кислое (солёное очень сильно притупляется). И так всю сознательную жизнь, так что мне такой симптом вообще необычным не кажется.

раскрыть ветку 3
+3
Flid

Ну ты что, дипломную работу не делал никогда, или сочинение в школе на 5 листов. Сказали журналисту "надо 100" фактов. Он в ответ "1. Будет 2. Вам 3. Сто 4. Фактов"

+1
Аватар пользователя Avyssos Avyssos
Мне так было удобнее читать
+8
XolBrown
Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря чувства вкуса и/или обоняния.

Я при любом среднем насморке вкуса/запаха не чувствую.

раскрыть ветку 2
0
ks.milas
У вас корона. Рест ин пис короче. )
раскрыть ветку 1
0
XolBrown

Тогда корона точно не новый вирус, не меньше 3-х десятков лет точно))

+24
Аватар пользователя B0SCH B0SCH
Учитывая бессимптомность и то, что болезнь может протекать с симптомами лёгкой простуды, которой по весне болеют многие люди, то как вообще можно говорить о достоверности количества зараженных и других статистических данных? Они не стоят ровным счётом ничего. Пусть возьмут 10000 здоровых людей, распылят аэрозоль вируса и считают.
раскрыть ветку 3
+8
Аватар пользователя Rastorian Rastorian

Это ещё не говоря об аллергиках и астматиках. Весна, почки распускаются...

+1
Naphania

Потом сдадим анализы на антитела и всё узнаем)

0
Аватар пользователя playermet playermet

Пусть возьмут 10000 здоровых людей, распылят аэрозоль вируса и считают

Ну так на Diamond Princess было 4000 человек. Успели заразиться 700, и по инфе на данный момент из них около 17.9% окажутся бессимптомными.

+23
Аватар пользователя DarknessPaladin DarknessPaladin

КГ/АМ.
Вообще, за высеры типа "маски не защищают от вируса" надо прилюдно на кол сажать.

Да, вирус, сука, мелкий — мельче пор в маске, и, будь у него лапки, он бы легко пролез через маску. Однако, вирус по воздуху сам по себе не летает, он в воздухе находится в виде аэрозолей, исторгаемых заражённым человеком при чихании, кашле, разговоре, да и просто при дыхании. И да, если два человека, заражённый и здоровый, будут в масках, это значительно снизит риск передачи: значительная часть аэрозолей больного задержится его маской, не попав в воздух, а значительная часть содержащихся в воздухе, осядет на маске здорового, не попав в его организм.

Разумеется, маска НЕ ГАРАНТИРУЕТ безопасность (особенно при длительном контакте, при нарушении правил пользования и т.п.), но существенно снижает риск при случайном непродолжительном контакте.

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+5
fotun

"Факт 79. В общей сложности генетических модификаций вируса - с небольшими отличиями - насчитывается уже больше 1200. Следить за ними можно по этой ссылке." -

а "этой ссылки" нет.

раскрыть ветку 3
+2
Аватар пользователя etozhest1fler etozhest1fler

Прошу прощения, мой косяк. Хотел добавить после публикации, но опоздал с этим.


https://nextstrain.org/ncov?l=clock

раскрыть ветку 2
+3
Аватар пользователя dolbylove dolbylove

@moderator, добавьте, пожалуйста :)

+1
Аватар пользователя GranTurismo GranTurismo

Прикольно. Но я понаводил на многие точки - написано что многие вирусы не мутировавшие, какие были такие и остались. Их точно 1200?

+15
Аватар пользователя danyperky danyperky
А бы удивился если BBC поддержала китайскую версию о завозе вируса американцами и что вирус искусственно модифицирован.
ещё комментарии
+10
DELETED

Вы уж если назвали пост так громко, если пишете "Факт", то почему ленитесь проверять данные? У вас дохера неточностей, а то и откровенной лжи.

"Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть" - рили? Завтра сколько там должно быть, 1,3 миллиона уже?

Германия, Италия, там тестируют по-разному. Насчет рынков... они уже открыты и они опять жрут своих летучих мышей.


Короче, слабо и плохо. Для каждого факта должен быть пруф. А вы выдаете за факты то, чего и ученые еще не знают, а только предполагают.

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-1
Аватар пользователя etozhest1fler etozhest1fler

"Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть"


По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже свыше 937 тыс. человек, более 193,7 тыс. выздоровели.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/02/04/2020/5e2fe9459a79479d102bad...


Это мы еще не знаем всей ситуации о зараженных в странах, в которых банально нет тестов на коронавирус. Очевидно, что цифры намного выше, и это ужасающая динамика роста.



Я полагаю, что журналисты BBC не из головы взяли эту подборку, и данные утверждения были проверены, и я не вижу необходимости проверять за ними все 80 фактов, с которыми я согласен.

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+3
Аватар пользователя Lokivess Lokivess

А с  чем из этого согласны? С тем, что на картинке или тем, что в факте № 8?

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+3
DELETED

Журналисты просто дебилы. Практически без исключений. Ведь треть от 820 это 273 тысячи. Они в математику не могут. Даже предыдущие дни посчитать, там прирост не выше 10%


Насчет что по факту заразившихся больше - сыглы, также думаю. Просто отметил, что многие факты таковыми по факту (хех) не являются.

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+8
EvilScottsman

Уж определитесь как-нибудь, что там раньше яйцо, курица или птеродактиль.

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+5
Suffeli

"Факт 18. Хорошая новость: чем более смертоносен опасный вирус, тем хуже он распространяется. Убив своего хозяина, вирус больше не может заражать других. Поэтому вирус редко мутирует в более смертоносную форму - это не в его интересах."

У вируса нету интересов и стратегического образа мышления. Эволюционировал, убил раньше чем кого-то заразили - давай досвидания. Это стандартная эволюционная система адаптации.

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0
zemlyamoya
Кстати, где то читала, что эпидемия "испанки" таким образом и закончилась. Все заболевшие умирали в результате мутировавшего вируса.
+2
Аватар пользователя Zanus Zanus

Классический сборник фактов от журнашлюх. Пиздеж на 3/4.

раскрыть ветку 10
-2
Аватар пользователя LexaZ LexaZ

за это вроде даже уголовка, за фейк

-10
Baraken

Особенно поверхностные факты радуют. Типо Маски не защищают. Пиздеш - FFFP3 фильтры защищают от проникновения на 90%+. Главное щащитить еще и глаза плотно прилегающими очками.

Но больше всего доставляет отчет Nature о том что коронавирус не исскуственный. Они даже на своей же статье 2015 года, где сами писали что в США из летучей мыши вывели новый Тип коронв. Сделали пометку, это не covid19. На воре шапка подгорела и жопа судя по всему.

раскрыть ветку 8
+2
Аватар пользователя YogSothoth YogSothoth

А вы сами-то статью читали? Она есть в открытом доступе.
https://www.nature.com/articles/nm.3985

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+2
Аватар пользователя Evangelioner Evangelioner

Много интересного, но субъективного тоже много - про маски или про естественное происхождение вируса.


По поводу масок - есть даже исследования, доказывающие их эффективность. И их может почитать любой желающий.

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+2
Аватар пользователя Edward838 Edward838
Спасибо, ТС, действительно много информации!
100 000 000 вирусов на острие иглы в шприце, которые легко проникают через поры простых масок.
Стоит задуматься, когда же и как дождаться его окончания?🤯
+1
Аватар пользователя Offe4ka Offe4ka
Блин, и как узнать то, заразна я или нет?!
без симптомов же никто у нас тесты делать не будет 🙄
+1
Аватар пользователя jyblperf jyblperf

«Факт 50. На пластиковых и стальных поверхностях SARS-CoV-2 остается опасным до трех дней, на бумаге и картоне - до суток, на меди - до четырёх часов.»

откуда этот факт? недавно смотрел заседание наших ученых микробиологов, там таких фактов не приводилось

+1
Аватар пользователя LexaZ LexaZ
Факт 44. Чтобы вы представили себе размер вируса: на острие иголки можно легко разместить около 100 млн его копий.


Факт 45. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли слюны, в каждой из которых могут быть миллиарды (!) вирусных частиц.

мне кажется мельчайшая капля слюны будет даже меньше, чем остриё иголки, но цифры разные, хз

+1
serojaD25S
Полезный пост. С интересом прочитал. Спасибо.
0
Zhnec01
Хм..
Один из симптомов Кашель?
в школьные годы у меня иммунитет был как у быка и вообще не болел и привычки лечиться не имел.
потом болел простудой и ОРВИ, но либо кроме чая с малиной вообще не лечился, либо не проходил полный курс лечения из лекарств.
как следствие, появился хронический кашель.
чуть забегался, сразу слизистая горла начинает раздражаться и появляется сильный кашель.
ещё симптом это отсутствие обоняния?
как я уже говорил, я плохо лечился или вообще не лечился и при заложенном носе пристрастился к нозальным спреям и мог почти год им пользоваться, даже когда был здоров, потому что нос привык к нему и отказался дышать, а отучиться силы воли не хватило.
И запахи некоторые плохо улавливаю.
в итоге у меня слабые лёгкие.
что хочу сказать...
лечитесь, как велел врач. Не занимайтесь самолечением.
делайте во время прививки.
особенно если у вас дети, лечите их как положено с самого рождения, даже если все симптомы прошли и казалось бы, зачем травить ребёнка дальше лекарствами?
долечивайте до конца, как велел врач.
проводите вакцинацию, несмотря на протесты яжматерей.
у нашего организма с самого рождения не может быть иммунитета от всех заболеваний и вакцинация это способ "познакомить"нашу иммунную систему с вирусом и в дальнейшем знать врага в лицо и в течении всей жизни защищать наш организм
0
Dimas1111

А ответьте мне на такой вопрос, немного не понял, вот есть 4 препарата, которые возможно лечат от вируса: авиган, мефлохин и ещё 2, так вот, что должно произойти и сколько должно пройти времени, чтобы нам сказали, ребята, все ок, лекарство действует, мы нашли лекарство от коронавируса, пиздуйте на работу

0
Аватар пользователя DikyiSM DikyiSM
Про маски скажу так... Писал до этого в другом посте, повторюсь... Племянник жены работает в маке, брат жены работает водителем (возит мед оборудование), я без понятия, заражен я или может заражусь от них завтра, но я гуляю 2 раза с собакой, захожу в магазин, если маска сократит количество заражённых мною, то збс, если я полность здоров, то и похрен, мне так спокойнее))
Вот есть же фраза "чем больше суицидников - тем меньше суицидников", тут также.... "Чем больше людей в масках, тем меньше людей в масках будет".
0
regnboga
Простите, не могу согласиться с пунктом 14/16. Почти всегда при орви это один из симптомов-не чувствую временно запахи
0
Аватар пользователя Vasili1355 Vasili1355
Нафига вирусы вообще убивают носителя? Это конечно риторический вопрос и он к вам людям относится тоже, вы точно также планету дербаните.
раскрыть ветку 2
+1
lisarx

А ты с планеты Нибиру что ли ?

раскрыть ветку 1
0
wenchik
Лови рептилоида
0
Babsler1488
В августе 2019 я переболел пневмонией. Началось с сильного кашля, дней десять, почти не переставая. Потом резко поднялась температура, уехал по скорой в больницу, пневмония. Потерял обоняние на две недели(и хорошо, когда ко мне начал возвращаться нюх, оболдел как воняет курёхой в туалете). Подняться пешком на 4 этаж, почти не выполнимая задача. Пневмония- это херовая херня.
0
febius
Услышал название коронавирус в 2015 году, у меня от этой заразы умер кот. Возил несколько раз в стационар откачивали жидкость из лёгких, тяжело дышал, спасти не получилось(. Врач сказал от кошек к человеку не передаётся, тут видимо хорошо мутировал
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0
viva34

коронавирусы это семейство, у твоего кота был один, сейчас другой.

0
Аватар пользователя mikle3009 mikle3009
Спасибо за развёрнутую информацию!
0
Аватар пользователя PvtBunny PvtBunny
Спасибо, довольно интересная информация.
-1
Maxim22rus
Одного не могу понять, почему если для 80% заболевание проходит как обычный грипп, либо вообще бессимптомно, на карантин должна уходить ВСЯ!!!! страна, почему не посадить на карантин пожилых людей, оплатить санатории и т.д. Это всяко дешевле чем страну "замораживать", сколько людей работы лишились. Я конечно не любитель конспиралогии, но что то здесь не так! Мутненько.
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+3
Аватар пользователя kompod kompod
Хоть ты и переболеешь, ты будешь передатчиком вируса, и по цепной дойдет до деда и бабушки, и хоть немного но есть умершие среди молодежи!
раскрыть ветку 3
-2
Аватар пользователя Dambuldor Dambuldor
Нет, только хроники, раковые и ВИЧ инфицированные. Это как со свинным гриппом было. В его статистику считали всех умерших у которых его нашли, а то, что им было 80 и умерли они от сердечного приступа никого не волновало. И тут точно тоже самое. Как и все остальное
-3
Maxim22rus
Если я переболею, я ни как не буду передатчиком. А умирают не много меньше и от обычного гриппа. Хотя этот тоже обычный грипп, только с другими осложнениями.
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+2
NameUsLegionn
По ватсапу ( да да тот ещё источник) . Гуляют видосы из Италии , где лежат молодые люди и дети и задыхаются на смерть .Меня лично пробрало после такого. Вообще не рекомендуется такое смотреть , что бы не разводить панику , но вот для шашлычь компании самое то , такое показывать.
0
wenchik
Потому что нет столько больниц, чтобы, когда станет ясным реальный срез возраста и летальности/осложнений всех спасти.
-1
Аватар пользователя saiAlex saiAlex
Ребятки, факт 47 - заразились 2 собаки и одна кошка. Одна из собак умерла.
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0
faki

Но не наоборот. Пока...

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя saiAlex saiAlex
Пока...
-3
OlegPetrvi4

В советсое время самым эфективным средством был пропиленгликоль , что и подтверждают зарубежные лаб.исследования Мой антикоронавирусный набор" No -COVID 19"

-4
netylogina

Т.е. история что была пару лет назад в Ухани и связанная с получением химеры гриппа и какого-то вируса летучих мышей, это просто совпадение?

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+4
Аватар пользователя demonword demonword

такие эксперименты проводятся постоянно в тысячах лабораториях по всему миру. Как раз для того, чтобы изучить вирусы и научиться им давать отпор. И в Ухани был другой вирус - уже сто раз перепроверено

-9
Sual0
Комментарий удален. Причина: оскорбления, грубое общение и провокации
раскрыть ветку 2
+1
quiethorror
@moderator
0
Аватар пользователя etozhest1fler etozhest1fler

Тебя кто-то обидел, бедолага?

-12
SoNO469
Факт 55 - враньё, уж извините. Вирусы не уничтожаются. Только спирт крепостью от 70 градусов.
-13
Аватар пользователя Flil Flil

С чего бы это утверждение что вирус не вырвался из лаборатории, а был случайно получен из природы факт? Вообще-то факты как раз говорят о том что он разрабатывался в США, потом на разработку американские чиновники наложили мораторий, из за этого колдуны-ученые привезли его в Ухань, в институт вирусологии. Работы шли в лаборатории силами гражданских косоглазых распиздяев что не могут швабру то сделать нормально, а им опасный вирус дали ковырять.  Биозащита в лаборатории была третьего уровня при требуемой четвертой. Дальше вы знаете. Просто если бы косоглазые признали свой косяк на них можно было бы ложить контрибуции через международные суды. Они это прекрасно понимают и поэтому придумали историю с рынком.

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+2
Аватар пользователя AlekseyStich AlekseyStich
@moderator, введение в заблуждение и  распространение фейков о вирусе. 
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-3
dmidob

Кстати да. Тоже читал об этом. Пока все заверения о естественном происхождении вируса распространяются с пеной у рта именно китайцами, в лабораториях которых как раз и проходили опыты с Sars. Вот неплохая статья на эту тему: http://lleo.me/dnevnik/2020/03/21

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-3
Аватар пользователя Flil Flil

Именно. Причем яйцеголовые по простоте душевной выкладывали ссылки на все свои исследования в открытом доступе. Сами себя и сдали.

-22
lampardinho

думаю, можно было бы разбить на части и выдавать порционно. а то слишком много информации в одном заходе. но это только моё мнение.

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+3
Аватар пользователя BasilaTrue BasilaTrue

вам уже мелкими кусочками нарезали. вам еще и пожевать, что ли?)

-28
Аватар пользователя ErnandoDisas ErnandoDisas
Убивает не коронавирус,а пневмония. Так что в принципе повода для паники нет. Был грипп,а теперь коронавирус.
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+24
xxxZANAVESxxx
Убивает не ДТП, а разбитая голова. Так что аварий можете не опасаться
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-4
Аватар пользователя ErnandoDisas ErnandoDisas
Ну вообще убивает не разбитая голова,а травма несовместимая с жизнью
+13
NX230

Чувак я тебя разочарую, но вирус поражает альвеолы, которые как раз и доставляют кислород в кровь, и в результате этого поражения человек умирает. И пневмония это констатация воспаления легочной ткани.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя ErnandoDisas ErnandoDisas
коронавирус поражает реснитчатые клетки, не давая им очищать легкие от патогенов. В это же время активизируется иммунная система, которая старается ликвидировать вирус. Вот так и возникает пневмония.
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Лохотронщики и самоизоляция

Звонок

- служба безопасности Сбербанка, вы пытаетесь кредит оформить?

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- значит мошенники

* что делать?

- нужно идти до банкомата отменять операцию.

* не выйдет нихрена, нам нельзя к банкоматам ходить

- почему? (Искреннее удивление)

- самоизоляция у нас в Тюмени.

Жулик на том конце провода погуглил, убедился что уже 22 часа как губернатор объявил режим самоизоляции, поинтересовался, что нам прям точно нельзя на улицу? Спросил штрафуют нет за это, я врать не стал может и штрафуют, я пока не нарушал. Чувак пожелал мне здоровья и повесил трубку.

Пруф: #comment_165597282

[моё] Мошенники Самоизоляция Коронавирус Текст
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Прага без людей

Столица Чехии, которую ежегодно посещают миллионы туристов, сейчас отдыхает от гостей. Особенно поражает вид пустынного средь бела дня Карлова моста и пустой Староместской площади.

С 16 марта Чехия закрыла границу для всех иностранных посетителей.

Прага без людей Прага, Чехия, Европа, Коронавирус, Эпидемия, Длиннопост
Прага без людей Прага, Чехия, Европа, Коронавирус, Эпидемия, Длиннопост
Прага без людей Прага, Чехия, Европа, Коронавирус, Эпидемия, Длиннопост
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Прага без людей Прага, Чехия, Европа, Коронавирус, Эпидемия, Длиннопост
Прага без людей Прага, Чехия, Европа, Коронавирус, Эпидемия, Длиннопост
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koroopaev
в Жизнь пикабушников за границей
koroopaev
213

Прогулки на самоизоляции

Москва. Самоизоляция. Сегодня утром вышел выгулять собаку и захватил с собой пакет с мусором. Соседи в шутку предложили вместо меня выгулять пса. Я в ответ в шутку предложил вместо меня вынести мой мусор. Почему-то отказались... Видимо еще не настолько сильно хотят прогуляться на улице на законных основаниях 😁

[моё] Коронавирус Самоизоляция Выгул Текст Собака Мусор Соседи
11
Mercury6
904

Что такое не везет и как с этим бороться

Всем привет! У меня семья, маленький ребенок (1 год и 3 месяца) заболел, температура, кашель и хрипы при дыхании. В срочном порядке поехали в Лобненскую больницу на рентген - пневмония, нужно ложиться. Нервов и переживаний потрачено куча. Определили в палату, сделали уколы и ингаляцию, я немного успокоившись, оставил жену с ребенком в больнице, а сам хотел поехать в аптеку за недостающими лекарствами. При выходе, на лестнице первого этажа меня встречает мужик в белом халате (главврач, как потом выяснилось) и "поздравляет" меня с тем, что я теперь потенциально больной этим коронавирусом. Далее мы проходим в закрытый вестибюль и он (главврач) рассказывает нам всю ситуацию в красках (эта новость и видео про Лобненскую больницу сейчас везде). И ты в панике понимаешь, что привезти лекарства, одежду и игрушки ты не можешь, твои родные закрыты на карантин в больнице - ситуация очень печальная. А в итоге, этот "сознательный гражданин" был вместе с нами около кабинета и возможность заражения очень высокая, особенно для ребенка, который и так уже болен...

Ситуация в целом: ты немного нервничаешь из за общей паники и коронавируса, твой ребенок заболел серьезно и он в больнице + все на вынужденном карантине и когда это закончится - не понятно. Да, нужно и так соблюдать самоизоляцию, но ты к этому проще относишься, когда знаешь, что не заболел или не являешься потенциальным больным.

Очень благодарен родителям, которые привезли все необходимое моим жене и ребенку, да еще и мне немного еды привезли. Пост скомканный и на эмоциях, хотел просто поделиться.

Берегите себя и родных!

Пост первый, судите строго, кидайтесь тапками

P.S. В новостях писали, что у нас взяли мазок на вирус, но нет, этого не случилось, нас просто записали (телефон ФИО и адрес) и отпустили по домам на самоизоляцию

[моё] Коронавирус Болезнь Текст Самоизоляция
76
Immortal0Neiton
837

Ответ на пост «Про соблюдение самоизоляции пенсионерами и Льва Лещенко» 

А у меня вот вопрос к лиге юристов, если он за посещение тех мероприятий получил гонорар, не крячится-ли ему 238 УК РФ  "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"?

Коронавирус Эпидемия Пандемия Вирус Здоровье Пенсионеры Лев Лещенко Лига юристов Ответ на пост Текст
22
nishairdna
в Лига Юристов
nishairdna
64

Карантин в в Краснодарском крае сократили до 12 апреля

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев высказался о продлении карантина в Краснодарском крае до 12 апреля. Согласно действующему постановлению, карантин введен с вечера 31 марта и действует до 5 апреля.


Так же он отметил, что ситуация в регионе достаточно стабильна и всплесков заболеваемости коронавирусной инфекцией не зафиксировано, однако ограничения, скорее всего, продлят.


- Президент расширил возможности глав субъектов принимать меры исходя из степени угрозы распространения инфекции на территории регионов. В нашем крае действует карантин, он продлится предварительно до 5 апреля. Я уверен, что за пять дней нам удастся разорвать цепь между инфицированными и неинфицированными, но она не должна сомкнуться снова. Поэтому мы рассматриваем вопрос продлить хотя бы на неделю карантин в нашем крае, - сказал Вениамин Кондратьев.


Напомним, что Владимир Путин во время своего обращения продлил нерабочие дни до 30 апреля. Однако их срок может быть сокращен, в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

https://www.kuban.kp.ru/daily/27112/4190067/

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5e86284e9a79471fbd92...

Карантин Кубань Коронавирус Эпидемия Вирус Сочи Краснодар Краснодарский Край Текст
42
lish
в Южные края России
lish
1457

Миллион коронавирусников

На 21 час 4 минуты 23 секунды имеем следующее количество инфицированных в мире:

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост

Раз достигли круглой цифры, давайте снова глянем на статистику.


Соотношение случаев лёгкой формы к тяжёлой всё такое же.

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост

Летальность уже достигла уровня минимальных оценок летальности оспы. Из перенёсших болезнь 20% излечились в могилу.

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост

В сутки выявляются всё больше и больше случаев. Позавчера было 60 с чем-то тысяч, вчера - 76,872 человека, сегодня, по ходу, будет не меньше. Каждый день умирает около пяти тысяч больных. Например, данные из вчерашних отчётов.

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост

Лидеры по количеству обнаруживаемых заражённых в сутки. США твёрдо оккупировали первую строчку. Италия держится в пределах от четырёх до семи тысяч в сутки, вчера она даже в кои-то веки была не в тройке лидеров и пропустила вперёд Германию и Францию.

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост

Теперь можно смело сказать, что и у нас тоже началось. Число выявляемых случаев растёт, как на дрожжах. Вчера Россия буднично отчитывалась об очередных 440 случаях, а сегодня "порадовала" прям таки по-европейски большим числом - 771. Из тех, кто сегодня уже подал информацию (некоторые из них, впрочем, отчитываются за каждый регион отдельно и ещё не предоставили данные в полном объёме, как, например, США), мы пока на четырнадцатом месте.

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост

Последний регион России, павший перед коронавирусной инфекцией - это наша Республика Марий Эл. Первые два случая подтвердились 29 марта. На сегодняшний день уже четыре. По данным местных СМИ, под наблюдением находятся ещё более тысячи человек.

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост

Что касается Китая, то я ошибался насчёт того, что их ожидает скорый афтершок. Во всяком случае, я думал, что уже спустя несколько дней после моего предыдущего поста количество выявляемых вновь начнёт стабильно переваливать за сотню и быстро расти. Однако, у них пока всё под контролем, всего лишь десятки в сутки. Вчера выявили 36 человек, сегодня - 35. Активных осталось всего 1863 случая.

Миллион коронавирусников Болезнь, Коронавирус, Статистика, Вирус, Пандемия, Эпидемия, Новости, Интересное, Длиннопост
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Болезнь Коронавирус Статистика Вирус Пандемия Эпидемия Новости Интересное Длиннопост
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Про соблюдение самоизоляции пенсионерами и Льва Лещенко

Про соблюдение самоизоляции пенсионерами и Льва Лещенко Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Вирус, Здоровье, Пенсионеры, Лев Лещенко

Как известно, в мире бушует коронавирус и прилетевшим из опасных стран небходимо соблюдать двухнедельный карантин. Еще месяц назад нас пугали рассказами о неких дяденьках, которые пошли выбрасывать мусор, их вычислили по подъездным камерам и они тут же получили штраф. А на кого-то аж уголовное дело завели за нарушение режима! Настрого запретили выходить из дома пенсионерам и закрыли все развлекательные учреждения.


И тут из США прилетает пенсионер Лев Лещенко и с самолета мчит кабанчиком на развлекательное мероприятие - День рождения сестры Игоря Крутого. От души повеселившись, Лещенко продолжает кутеж и идет на передачу к Малахову. Он уже выбирал следующее место, но безудержное веселье остановилось по техническим причинам - Валерьяныч с коронавирусом заехал в реанимацию.


Публичный человек попал во все группы риска и принципиально нарушил ВСЕ, что только можно. Учитывая, что на таких мероприятиях люди не просто рядом стоят, а целуются и обнимаются, с большой вероятностью он заразил еще кого-то. Но правоохранительные органы упорно игнорируют случившееся, а граждан пугают новыми пойманными нарушителями, которые злостно шли за хлебом и получили штраф. Главный же нарушитель страны не получил ничего. Видимо, у него в подъезде камеры нет. А те, что на передаче Малахова - недостоверны.


Я всегда говорил, что воспитывать можно только своим примером. Если вы рассказываете об ответственности за нарушение карантина, то карайте всех, без исключений. Но раз Валерьяныч неприкосновенный и вы живете по принципу «своим - все, чужим - закон», то не возмущайтесь теми, кто на выходной неделе жарит шашлыки по паркам. Это именно вы им подаете такой пример. Смотреть они будут не на то, что вы красиво говорите, а на то, что некрасиво делаете.


Мы Льва Валерьяныча очень любим и желаем скорейшего выздоровления! И чтобы у больницы его встретила жена, Винокур и товарищ полицейский, который оформит злостного нарушителя. Ибо закон один для всех. Даже для уважаемых народных артистов. И если хотелось от души повеселиться на карантине, то придется понести ответственность. В 78 лет пора бы понимать.


Автор: Иван Котт - https://vk.com/kottoblog

К посту есть вопросы:
#comment_165516380

#comment_165507434

И пояснения #comment_165542506

#comment_165564374

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[моё] Коронавирус Эпидемия Пандемия Вирус Здоровье Пенсионеры Лев Лещенко
856
kottoblog
kottoblog
1955

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

Вы сделали мою страну посмешищем, теперь и во всем мире.


Вся планета закрылась на карантин. А у нас активно проводят чемпионат по футболу.


Открыты все кафешки, рестораны, фитнес-клубы, вся афиша работает в стандартном режиме. Беларусы активно ходят по магазинам и торговым центрам, в макдаках толпы людей.


Весь мир говорит о том, как важно оставаться дома и не разносить заразу. И только наш Великий Вождь все это называет "психозом" и смеется над рекомендациями ВОЗ. И вся верхушка ему поддакивает. Ну и, соответственно, наши люди смеются над "идиотами", которые заперли себя дома во всем мире.


В Беларуси приняты "жэсточайшие" меры по борьбе с коронавирусом: хоккей, футбол, чай с лимоном, 100 грамм и трактор. Даже "намордники" завезли в 4 аптеки Минска.


Лукашенко уверен, "психоз пройдет к пасхе". А на всякий случай, наш Минздрав решил перестать публиковать информацию о зараженных COVID-19, очевидно, чтобы не портить статистику. Как они не могут понять, что вся пустота будет заполнена слухами и домыслами, которые очень активно расползаются по Беларуси. Сами же фейки рождают, а потом людей за эти фейки преследуют.


Витебского врача, который написал, что ситуация в стране выходит из под контроля и цифры о зараженных "абсолютно мифические", вызывали в прокуратуру. Ну ничего, главврач заявил, что ситуация не только не ухудшилась, но и идет на спад.


Правда еще пару дней назад у нас было 52 зараженных, а по последним слухам уже от 215. Бесплатный совет: чтобы не портить статистику, перестаньте тестировать людей на коронавирус, хотя вы и так этого почти не делаете. Где цифры?


Активно идет поддержка малого предпринимательства. Под страхом уголовной ответственности запрещено увольнять людей. Как обычно, государство все проблемы перекладывает на бизнес. Весь мир сидит по домам, а у нас 6-ти дневная рабочая неделя.


Как надоел этот цирк.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси Коронавирус, Республика Беларусь, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Кризис, Александр Лукашенко
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[моё] Коронавирус Республика Беларусь Эпидемия Пандемия Карантин Кризис Александр Лукашенко
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MCAleks
MCAleks
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Как мы сидим в самоизоляции в Испании

Пока вы рассуждаете "кому это выгодно" и "раздутая какая-то история", и "авось, пронесет", и "ачотакова". У нас Аликанте, Испания, и четвертый день карантина. В общем, как это будет. (Как у нас дела в Испании сейчас, как было в Италии неделю назад) Будьте готовы и не болейте.


Сначала мы, похихикивая, перестали ходить в китайский магазин. Потом случайно увидели, как китайский продавец стоит за кассой через ширму и в маске. Очередной вирус, который где-то далеко и по статистике не сильнее гриппа. Ну заболели китайцы, но где мы и где китайцы.

Ну заболели итальянцы, тоже далеко. Ну пара случаев в Мадриде. Ой, ну пара случаев в регионе. Вот, уже и в регионе кто-то умер. Вот и на соседней улице кто-то заболел. Но дети-то легко переносят, чего волноваться.


Чуть больше народу в супермаркетах, вот дебилы. Чего они тащат столько воды и масла. Зачем им столько туалетной бумаги. Вот и я стою с туалетной бумагой и водой на кассу. Удивление, почему продавцы без масок. Вот ребенок захотел омлетика, и я захожу в третий гипермаркет, в котором просто нет яиц. Наконец, повезло. В четвертом есть яйца, но нет мяса и стирального порошка. Кто-то успел схватить последнюю пачку муки. На следующий день очередь такая, что в магазин просто не зайти. Некоторые уже в масках. Радость, что все-таки успели закупить продуктов и набить морозилку и холодильник на 2 недели вперед.


Вот, в городе вводят чрезвычайное положение и карантин. Выйти можно только до мусорного контейнера (хотя бы вывозят) /аптеки/продуктового или погулять с собакой. Понимание, что тебе сидеть с детьми в четырех стенах минимум недели три. Зависть к тем, у кого есть собаки. Кажется, будто одни и те же собаки гуляют с разными соседями целый день. Злость на маргиналов, которые плевать хотели на карантин и продолжают гулять семьями с детьми. Туристам тоже плевать, они сидят в кафешках и пьют Корону.


Затекают ноги, понимаешь что зарядка дома теперь не ЗОЖ, а единственно возможная активность. Накручиваешь круги пешком по квартире просто, чтобы ноги не затекали. Дети или смотрят мультики или ноют, чем заняться. Как будто наступила война или мы сами в тяжелом гриппе. Радуемся заложенному носу, потому что это не симптом вируса. Подпрыгиваем от каждого чиха или кашля. Вводим ограничение на обсуждение коронавируса дома, чтобы не свихнуться, стараемся говорить на другие темы.


Закрываются рестораны и кафе, прохожих начинают останавливать на улицах и штрафовать. Чертовы гуляющие владельцы собак, все шутят про песика напрокат. На вышедших во двор родителей с детьми шикают соседи с балконов, те со стыдом ретируются. Маргиналы продолжают бродить по улицам с детьми, прячась от полицейских. В соседнем городе туристы просто дерутся с полицией за право побухать на улице толпой. Уже никто не шутит и не хихикает, каждый день число заболевших удваивается, в соседнем квартале заболел целый полицейский участок.


К кому-то пришли гости, шумят. Зависть, они рисковали серьезным штрафом и подвергают риску наш дом. Футбол? Отменяется. Концерты? Конечно нет. Сходить в кино? Закрыто. Никаких привычных развлечений. Только то, что можно скачать или устроить дома. Главная радость - случайно найденные игральные карты. Видеоигры заменяют футбол на площадке. В окно видно, что пустые трамваи все еще ходят по расписанию. Соседний магазин объявил, что оставляет в продаже только необходимые продукты. Пива и чипсов придется подождать. Курьеры и службы доставки? Хотя и работают, но парализованы, доставку из супермаркета ждать неделю.


Вот, в доме заканчиваются фрукты и бумажные полотенца, мы всерьез обсуждаем, чем нажимать на кнопку в лифте, решаем что можно и без лифта, а дверь откроем салфеткой. В магазине надену маску и перчатки. Дистанция между покупателями должна быть не меньше метра, но всем чихать. В соседней больнице заболели педиатры и анастезиолог.

Вместо работы плетем фенечки. Вместо фитнеса приседания дома. Вместо бассейна душ. Вместо кинотеатров смотрим ретроспективу Гарри Поттера. Вместо гуляния по паркам, торчание на балконе и пазлы. Все дела, новости уходят на второй план. Поездки в другие города (не то что страны) кажутся сказкой из прошлого, как паровой автомобиль, а фильмы про зомби-апокалипсис частью реальности. Все непривычно, и трудно поверить, что это на долгие недели (если не месяцы), а прошли всего три дня.


Первые штрафы - 500 евро за выгул собаки в парке, 1200 за зарядку на пляже. В России все ждут когда власти начнут принимать меры и с упоением ездят на метро и ходят в кино. До родителей не "достучаться", чтоб сидели дома. Мать ходит в бассейн, отец на хоккей, и менять планы они не намерены. Все ждут, что объявят что-то, сверху. Что кто-то там во власти за тебя решит, ездить ли тебе в метро и ходить ли в кино. Вот пока вчера киношки в Москве не закрыли, все ходили до последнего, и теперь недовольны, что это случилось. Можно предположить, что наверху там спорят, минэконом сражается с минздравом, а время идет.


Четвертый день. Я уже с трудом удерживаю семью дома. Они готовы просочиться на улицу под любым предлогом. Завидуем "Мстителям", которые могли собираться по несколько человек вместе. Негодуем, когда полиция не может отправить британских пьяных туристов по домам. Но через 3 дня все равно закроют отели, вот тогда они попляшут. Говорят, что в центре города люди все еще толпами ходят по улицам, завидуем, но считаем их идиотами.


Улицы дезинфецируют космонавты, как в Чернобыле. Водители автобусов не принимают наличные. Медицинская маска стоит 4 евро, но их нет, жулики торгуют из машин по 40 евро. Курьеры рискуют жизнью, доставляя пиццу, телевизор или матрас, но продолжают работать. Многие сходятся во мнении, что заказ доставки в такие времена - неэтично просто. Только что в соседнем районе арестовали человека, сидевшего на скамейке (и напавшего на полицейских, которые пытались его прогнать). Такси работают только для экстренных вызовов.


Да! У нас вчера было событие, мы вынесли мусор. Лифтом решили не пользоваться, дверь открыли и закрыли без рук, просто нажатием ключа на дверь, плюс ногой. На улице люди в масках шарахаются друг от друга, переходят на другую сторону улицы. Я решил немного сжульничать и, выбросив мусор, обойти вокруг дома. Всю дорогу я надеялся, что никто не пойдет навстречу и мимо не проедет полицейская машина. Иначе докажи потом, что ты просто ходил до мусорки, а 500 евро не лишние. Решили, что наверно можно гулять по ночам минут 10 с мусором в руках, обходя прохожих. Выбрасывать мешок при виде патруля. После прогулки, впервые в жизни протер в доме спиртом все дверные ручки, ручку микроволновки и холодильника.


Жалеем, что в доме нет беговой дорожки или велотренажера, сейчас будем пробовать Mario Tennis. Утром делали из туалетной бумаги городки и боулинг. Вечером - слалом и мини-гольф в квартире. К счастью, школа прислала задания, и детей удалось занять на несколько часов. Читаем советы китайцев, сидевших 53 дня в изоляции: "Чтобы не сойти с ума, одевайтесь как на работу, вставайте по будильнику. Воскресенье будет похоже на вторник, а все вместе как День сурка" Похоже на то. Больше играем в видеоигры. Взялись за аудиокниги, чтобы хоть как-то оторвать детей от экранов. Фенечки хорошо пошли, надеюсь, надолго хватит. Мне повезло, работаю. Впервые за пару лет сыграл в шашки. Глядишь, через недельку начну рисовать. Стараемся говорить о коронавирусе только с 9 до 10 утра и вечера. В остальное время мораторий на эту тему (не получается).


Паники нет, и страха тоже нет. Скорее, это ответственность. Мы не так сильно боимся заразиться. Но допускаем, что уже могли заболеть или переболеть, и не можем себе позволить подвергать окружающих риску.


#сидимдома #подомам #staythefhome

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[моё] Коронавирус Карантин Испания Самоизоляция Пандемия Эпидемия Сидимдома Длиннопост Текст
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в Жизнь пикабушников за границей
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