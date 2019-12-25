Горячее
Лучшее
Свежее
Сообщества
Сохраняемое
Обсуждаемое
2061

Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю ёлку

Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю ёлку Новогодняя елка, Припять
Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю ёлку Новогодняя елка, Припять
Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю ёлку Новогодняя елка, Припять

Бывшие жители покинутого города приехали на родину и украсили праздничное дерево ёлочными игрушками и своими детскими фотографиями.

P.S. Мой папа был ликвидатором Чернобыльской АЭС.

Новогодняя елка Припять
123
49
Ancha74
Ancha74

Найдены возможные дубликаты

Все комментарии Автора
+127
Аватар пользователя mblinov mblinov
Где посты Монолита и почему нет влияния контроллера, который слева, у автовокзала?
раскрыть ветку 15
+33
Аватар пользователя Nascarface Nascarface

Идёт сталкер по заброшенной деревне.


Смотрит, из окна дома два глаза горят.


-Бюрер - подумал Стрелок.


-Сам ты Бюрер - подумал Кровосос

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя XPEHOMETP XPEHOMETP
Иллюстрация к комментарию
+63
Аватар пользователя BreaK31SensE BreaK31SensE
Как это нет Монолита? В елке же антенна спрятана.
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 6
+48
Аватар пользователя p.ubertator p.ubertator
За монолиииит!
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 3
+1
Sat4

Где посты Монолита и почему нет влияния контроллера, который слева, у автовокзала ?

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 1
+35
Аватар пользователя harpuneko harpuneko
нет влияния контроллера

А что ещё может их заставить наряжать елку в радиоактивной помойке.

ещё комментарии
+1
Аватар пользователя CYBERGROM CYBERGROM

Они все ушли по магазинам за подарка, к НГ все таки готовиться надо

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Bianconiagara Bianconiagara

Какие там магазины? Пока до бара дотащишься, или к ученым... У Сидоровича вообще деликатесов сроду не было.

+51
Artem1994

Спустя неделю эта же елочка

Иллюстрация к комментарию
+266
Zest174

Раз два три, елочка... о, и без розетки светится

раскрыть ветку 9
+71
Аватар пользователя NeXan522 NeXan522
Она без корней приживется в асфальт!
раскрыть ветку 3
+26
Аватар пользователя ArisTarkh1 ArisTarkh1

не, она осмотрится, скажет "Ну нахер" и убежит

+8
Аватар пользователя NebesnyKot NebesnyKot
Все дети светятся от счастья, и радостно машут хвостами!
раскрыть ветку 1
+8
AngelDobra

подключили артефакт из "электры" элементарно же..

+4
Аватар пользователя TomBeckett TomBeckett
Сталкеры нынче не те
-7
VasyaLykashenko
Хорошо, что в Рязане этого не знали
-13
Аватар пользователя Unird Unird
Опередил)))
-23
Аватар пользователя sarth sarth

Как же вы заебали, ей богу :(

ещё комментарии
+91
Аватар пользователя basja basja

Смысловая ошибочка...
Ваш папа был не "ликвидатором Чернобыльской АС", а
ликвидатором аварии на Чернобыльской АС

раскрыть ветку 15
+63
Аватар пользователя ku2zoff ku2zoff
Ну раз поправляем, так уж по полной:
"Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС"
ЗЫ. У меня отец тоже ликвидатор, так вот как-то с детства запомнилось полностью..
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя LouisDonovan LouisDonovan

Дядя моего папы был ликвидатором последствий аварии на Чернобыле. Узнала об этом только недавно. Что интересно, он умер в позапрошлом году, сразу после похорон, в тот же вечер, умер его внук и на следующий день после внука сын (У всех остановилось сердце). При этом все были здоровы, насколько это возможно. Как плакал папа...

+20
Аватар пользователя Ancha74 Ancha74
Да, неправильно написала. Спасибо.
+22
Аватар пользователя Ancha74 Ancha74
Папе было 47, когда его не стало.
Накануне он пошёл в больницу с вещами, чтоб госпитализировали, отказали, мест нет!
На следующий день он...
раскрыть ветку 8
+110
ZeusSeuz
Звучит как кликбейт
раскрыть ветку 1
+10
Аватар пользователя LLINyPoK LLINyPoK
выпил натощак 2 ложки ...
+12
Аватар пользователя andreymart andreymart
Соболезную, держитесь
+2
Tietan69

Он что? Причина смерти какая была? Госпитализация плановая так понимаю, по какой причине была?

раскрыть ветку 3
-13
Аватар пользователя Ioptaman Ioptaman
Откуда ты знаешь?
-20
Аватар пользователя golio golio

Ха-ха, эти глупые русские все еще верят, что она сама взорвалась. Но мы то знаем!

раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя Whiteneck Whiteneck
Иллюстрация к комментарию
ещё комментарии
+15
Taukycc

Тихо на улице

Чисто в квартире

Спасибо реактору номер 4

+13
stalker716
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 3
0
Karkadezont
Зашел удостовериться, что эта картинка уже есть в комментах. Спасибо
раскрыть ветку 2
+2
Avstral1337

когда же вы вымрете со своим "зашел удостовериться", "зашел проверить", "пришел убедиться, что в комментах есть *[хуйня_нейм]*? вы так убойно юморите или что?

раскрыть ветку 1
+9
lekom
Иллюстрация к комментарию
+6
Аватар пользователя Maximus112 Maximus112
Что ж вас туда так тянет...В поселке таёжном Хабаровского края никакой аварии не было, но люди туда что то не возвращаются..
раскрыть ветку 2
+5
Аватар пользователя Booomer86 Booomer86
Сделай аимосферную игру по этому поселку.
раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя Maximus112 Maximus112

Медведей разве что отгонять от машины...

+24
Аватар пользователя klialex klialex
Попросите @kreosan, зажечь гирлянды, они там рядом, второй энергоблок запускают ;)
ещё комментарии
+3
Аватар пользователя Booomer86 Booomer86
Нормальная Чернобыльская елка сама может сказать что там с радиацией.
+5
AngelDobra

пошутить все пошутили, в том числе я сам.. Однако, хочется сказать СПАСИБО! всем тем, кто пожертвовал своими жизнями и здоровьем на благо всего человечества!

+2
klayan
Скоро квартиры продавать начнут
+2
andrewalexk

:)

Иллюстрация к комментарию
+2
Megapuh
Елка светящаяся?
+2
Аватар пользователя felmike felmike
Девочка отойди ты засвечиваешь кадр.
+2
strategium100

Репортаж про это

раскрыть ветку 4
+3
Аватар пользователя lexa991 lexa991
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
+2
Аватар пользователя Chelsea72 Chelsea72

Хммм.. по ссылке открывается

Иллюстрация к комментарию
0
Tembel

Это на ютубе настройка запрещающая встраивание роликов в другие сайты/приложения. Нужно открывать на самом ютубе.

0
Аватар пользователя sarth sarth

Фу :(

+1
Kebercotlet
Почему она не горит ?
+1
b2biew

А елка как надо зажглась, или по Рязанскому сценарию?

+1
Vse1govoryat

Знакомые места, с капитаном мактавишем бегал по ним в школе

+1
Аватар пользователя abrgvalg abrgvalg

А Нахера там ёлочка если не секрет?

+1
Аватар пользователя Hydrogenius Hydrogenius

там поди уже весь "дикий и заброшенный" район весь засрали

+1
Аватар пользователя sencha0706 sencha0706

Собачка шестилапая бегает...

+1
TorvaldLord

Они прям светятся от счастья !

Иллюстрация к комментарию
0
Аватар пользователя Rusbar2 Rusbar2
Что-то слишком молодые эти "бывшие" жители. Пиздёж
0
WhyImNotUniq

Проходной двор сделали из нашей припяти... эх. И хабар нынче не тот. Тащатся в зону всякая херня

0
Zubareus

С такими туристами и гирлянды не нужны)

0
Аватар пользователя the112 the112
Они
Иллюстрация к комментарию
0
Аватар пользователя AlAmigo AlAmigo

А тем временем сборочный конвейер громадного завода Мазда в городе Хиросима растянулся на семь километров.

раскрыть ветку 21
+37
torpedist3512
Не знаю к чему ты это написал, но всякий случай напомню, что в Хиросиме нет такого радиоактивного пиздеца, как в Припяти.
раскрыть ветку 17
+11
Аватар пользователя Hasar Hasar

Там, где сделано фото, фон не выше 15 мкр/ч. В наших городах и то выше бывает.

Город отмывали до 95 года - всё надеялись, что город оживёт. Не ожил. Фон в Припяти очень неравномерный и остался лишь в грязных местах. В остальном, особенно по маршруту экскурсий, влететь в очаг трудновато. В основном, загрязнителем был Цезий-137, период полураспада которого 30 лет.

Учитывая, что годовая норма взрослого человека порядка 2 рентген, чтобы набрать её придётся лезть в подвал санчасти и торчать там порядка 10 часов. Это если повезёт не заглотнуть горячую частицу. В этом случае срок жизни быстро сократится.

раскрыть ветку 3
+13
gerh

Да какой там пиздец? Уже лет 10 фон нормальный, за исключением единичных мест.

раскрыть ветку 10
+1
AngelDobra

Может имелась в виду Фукусима и популярность японских авто и металлических авто запчастей на нашей необъятной..

раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя AlphaAquilae AlphaAquilae
На обед рабочие ездят на электричке
0
Аватар пользователя AlkisTer AlkisTer

Напомните сколько тонн радиактивного топлива было на Хиросимской АЭС? Нисколько?

раскрыть ветку 1
+4
Аватар пользователя AlexMesser AlexMesser

да не очень много. США предоставили от 13 до 18 килотонн на Хиросимскую АЭС и 21 килотонну на Нагасакскую АЭС. Разово.

-3
Аватар пользователя mnogoneyasnogo mnogoneyasnogo
А с чего они взяли, что ёлку нельзя было установить 20 лет назад? Там с 86 года ничего не меняется. Совсем. Разве что все что можно было украсть украли.
-6
wenchik
И надо было там и расстрелять, чтоб генофонд не портили
-16
GexogenSG1
Украсили ёлочку своими ТРУПАМИ
-16
Аватар пользователя 50x50 50x50
Комментарий удален. Причина: оскорбления, грубое общение и провокации
раскрыть ветку 4
0
Аватар пользователя DarthBernard DarthBernard

@moderator оскорбление

раскрыть ветку 3
+5
Аватар пользователя Netter2 Netter2
Ну так укусил бы его.
раскрыть ветку 2
-22
Аватар пользователя 50x50 50x50
@kuchka70, похоже у тебя конкурент появился, тоже кармадрочер и хуйню всякую постит.
раскрыть ветку 2
+6
Аватар пользователя Ancha74 Ancha74
Уважаемый!
За карму мне не платят зарплату и мне пох.. какая она, хоть золотая, волосатая, с ушами и.т.д
Насчёт темы, возможно Вы и правы.
Но лично для меня, воспоминания того, что рассказывал мне папа.
Когда папа вернулся с ликвидации, много рассказывал про тот ужас который там был.
Он плакал.
раскрыть ветку 1
+7
Аватар пользователя kuchka70 kuchka70

Не обращай внимания на ущербного. Он от собственной никчемности на говно исходит и немного оживает, лишь выплескивая высеры в чужие посты.

называть ЭТО "уважаемым" - верх воспитанности )

-25
ajinomoto

и зачем? там никого нет, кроме туристов (даже станция остановлена)

...только если тем, кто туры продаёт? (достали уже "на костях" бабло поднимать, уроды)

СУГС, короче...

раскрыть ветку 12
+3
pirat5320

А вот не соглашусь по поводу отсутствия людей. На счёт Припяти не скажу но вот на станции по прежнему работают люди, у меня друг в Чернобыле работает сисадмином(как бы это странно не звучало но да там для айтишников там тоже есть работа). А вообще вот примерное описание того что сейчас там есть https://112.ua/statji/sotrudnik-chaes-uhodya-v-otpusk-sday-d...

+3
Аватар пользователя I0gin I0gin

Затем что могут. Затем что мы люди. Мы единственный вид на этой планете, осознавший собственную смертность, ничтожность в рамках вселенной и неотвратимость прекращения существования. При этом мы постоянно что-то делаем, просто потому что можем.

+8
Аватар пользователя DarkRuner DarkRuner

Приплести политоту к новогодней ёлке это конечно талант нужно иметь

раскрыть ветку 6
+11
Аватар пользователя Ioptaman Ioptaman
Талант - это мера веса в древней Греции. А греки, как известно, являются одним из древнейших народов Крыма. Про события же в Крыму в 2014 году знают вообще все. Так что это ты тут политоту разводишь со своими талантами!!!
раскрыть ветку 4
-13
ajinomoto

скажите это автору поста)

ещё комментарий
+1
COBA228

Да хотя бы для Креосан) они тама устроились неплохо. Новый год тоже отмечать надо)

-8
Аватар пользователя GogoI GogoI
Реклама)
ещё комментарии
ещё комментарии
ещё комментарии
Похожие посты
Похожие посты не найдены. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:
Новогодняя елка Припять