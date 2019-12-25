Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю ёлку
Бывшие жители покинутого города приехали на родину и украсили праздничное дерево ёлочными игрушками и своими детскими фотографиями.
P.S. Мой папа был ликвидатором Чернобыльской АЭС.
Идёт сталкер по заброшенной деревне.
Смотрит, из окна дома два глаза горят.
-Бюрер - подумал Стрелок.
-Сам ты Бюрер - подумал Кровосос
Что-то знакомое, но не могу вспомнить, где я это видел...
А что ещё может их заставить наряжать елку в радиоактивной помойке.
переезжайте, говорят жилье не дорогое, природа рядом, воздух свежий))
Они все ушли по магазинам за подарка, к НГ все таки готовиться надо
Какие там магазины? Пока до бара дотащишься, или к ученым... У Сидоровича вообще деликатесов сроду не было.
Спустя неделю эта же елочка
Раз два три, елочка... о, и без розетки светится
не, она осмотрится, скажет "Ну нахер" и убежит
Ёлка с DeAd MoroZom на закорках, отстреливаясь, ушла рысью в сторону 4реактора)
подключили артефакт из "электры" элементарно же..
Как же вы заебали, ей богу :(
Смысловая ошибочка...
Ваш папа был не "ликвидатором Чернобыльской АС", а
ликвидатором аварии на Чернобыльской АС
"Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС"
ЗЫ. У меня отец тоже ликвидатор, так вот как-то с детства запомнилось полностью..
Дядя моего папы был ликвидатором последствий аварии на Чернобыле. Узнала об этом только недавно. Что интересно, он умер в позапрошлом году, сразу после похорон, в тот же вечер, умер его внук и на следующий день после внука сын (У всех остановилось сердце). При этом все были здоровы, насколько это возможно. Как плакал папа...
Накануне он пошёл в больницу с вещами, чтоб госпитализировали, отказали, мест нет!
На следующий день он...
Он что? Причина смерти какая была? Госпитализация плановая так понимаю, по какой причине была?
Ха-ха, эти глупые русские все еще верят, что она сама взорвалась. Но мы то знаем!
Тихо на улице
Чисто в квартире
Спасибо реактору номер 4
когда же вы вымрете со своим "зашел удостовериться", "зашел проверить", "пришел убедиться, что в комментах есть *[хуйня_нейм]*? вы так убойно юморите или что?
Зашёл, чтобы убедиться, что есть этот коммент
Медведей разве что отгонять от машины...
пошутить все пошутили, в том числе я сам.. Однако, хочется сказать СПАСИБО! всем тем, кто пожертвовал своими жизнями и здоровьем на благо всего человечества!
:)
Репортаж про это
Хммм.. по ссылке открывается
Это на ютубе настройка запрещающая встраивание роликов в другие сайты/приложения. Нужно открывать на самом ютубе.
Фу :(
А елка как надо зажглась, или по Рязанскому сценарию?
Знакомые места, с капитаном мактавишем бегал по ним в школе
А Нахера там ёлочка если не секрет?
там поди уже весь "дикий и заброшенный" район весь засрали
Собачка шестилапая бегает...
Они прям светятся от счастья !
Проходной двор сделали из нашей припяти... эх. И хабар нынче не тот. Тащатся в зону всякая херня
С такими туристами и гирлянды не нужны)
А тем временем сборочный конвейер громадного завода Мазда в городе Хиросима растянулся на семь километров.
Там, где сделано фото, фон не выше 15 мкр/ч. В наших городах и то выше бывает.
Город отмывали до 95 года - всё надеялись, что город оживёт. Не ожил. Фон в Припяти очень неравномерный и остался лишь в грязных местах. В остальном, особенно по маршруту экскурсий, влететь в очаг трудновато. В основном, загрязнителем был Цезий-137, период полураспада которого 30 лет.
Учитывая, что годовая норма взрослого человека порядка 2 рентген, чтобы набрать её придётся лезть в подвал санчасти и торчать там порядка 10 часов. Это если повезёт не заглотнуть горячую частицу. В этом случае срок жизни быстро сократится.
Закопали пару месяцев назад.
Да кому оно надо?!
Да какой там пиздец? Уже лет 10 фон нормальный, за исключением единичных мест.
Я б сказал, что уже лет 50.
От тактического ядерного взрыва нет существенного долгосрочного загрязнения.
Ага, вот только в океан травит уже который год
Да, конечно
10 лет, ага конечно. Чтож тогда туда никто не едет жить, строить???
Где вас таких дебилов только делали то, элементарную химию не знают. Почитай про период полураспада.
Ах да надо не забыть отправить тебе фруктов от туда, покушаешь "Они же, 10 лет как нормально могут расти"
P.S. Раз так все ЗБС, для чего второй саркофаг надстроили?????
Помимо распада грязь ещё и выветривается)
Может имелась в виду Фукусима и популярность японских авто и металлических авто запчастей на нашей необъятной..
Напомните сколько тонн радиактивного топлива было на Хиросимской АЭС? Нисколько?
да не очень много. США предоставили от 13 до 18 килотонн на Хиросимскую АЭС и 21 килотонну на Нагасакскую АЭС. Разово.
@moderator оскорбление
Такого только лицехватом затыкать, но его не оказалось рядом
Кусь.
За карму мне не платят зарплату и мне пох.. какая она, хоть золотая, волосатая, с ушами и.т.д
Насчёт темы, возможно Вы и правы.
Но лично для меня, воспоминания того, что рассказывал мне папа.
Когда папа вернулся с ликвидации, много рассказывал про тот ужас который там был.
Он плакал.
Не обращай внимания на ущербного. Он от собственной никчемности на говно исходит и немного оживает, лишь выплескивая высеры в чужие посты.
называть ЭТО "уважаемым" - верх воспитанности )
и зачем? там никого нет, кроме туристов (даже станция остановлена)
...только если тем, кто туры продаёт? (достали уже "на костях" бабло поднимать, уроды)
СУГС, короче...
А вот не соглашусь по поводу отсутствия людей. На счёт Припяти не скажу но вот на станции по прежнему работают люди, у меня друг в Чернобыле работает сисадмином(как бы это странно не звучало но да там для айтишников там тоже есть работа). А вообще вот примерное описание того что сейчас там есть https://112.ua/statji/sotrudnik-chaes-uhodya-v-otpusk-sday-d...
Затем что могут. Затем что мы люди. Мы единственный вид на этой планете, осознавший собственную смертность, ничтожность в рамках вселенной и неотвратимость прекращения существования. При этом мы постоянно что-то делаем, просто потому что можем.
Приплести политоту к новогодней ёлке это конечно талант нужно иметь
круто, а с Гитлером так можешь?
Пфф. Тот же Крым был оккупирован немецкими войсками в период с 1941 по 1944 год. Кто
проживает на дне океанаотдал приказ об оккупации? Гит-лер сквепентс!
Квадратные усы
Хуитлер.
скажите это автору поста)
Да хотя бы для Креосан) они тама устроились неплохо. Новый год тоже отмечать надо)
однозначно)