Вопрос риторический

Когда в 1999 году я училась в десятом классе и после долгих колебаний решила стать учителем биологии, мама сказала мне, что идея говно. Не такими словами сказала, конечно, но посыл был именно этот:



- Доча, это же головная боль за нищенскую зарплату, - нахмурилась она, пытаясь оттереть пятно с полировки советского ещё журнального столика. Пятно не оттиралось. - Это я как врач тебе говорю. Бесконечные отчёты, эмоциональное выгорание, постоянное недовольство начальства и пациентов... ну, в случае школы - не пациентов, а учеников, а ещё точнее, их родителей.



- Но, мам! Ты же любишь свою работу! - Я была восторженная тогда. Я и сейчас немного такая. Блин. Ну кому я вру: до сих пор точно такая же, хоть и седина уже в голову.



- Люблю. Но если бы я могла сейчас переиграть, то пошла бы учиться куда-то, где деньги попроще достаются, - вздохнула мама, глядя на выцветшие обои. - Ремонт пора делать. Но пока не на что.



1999 год не был простым, после кризиса-то. Мы тогда многое потеряли. Да и когда у нас просто было? Мы не привыкли к хорошему, и мысль о низкой зарплате меня как-то вообще не пугала. Мама с папой так живут, и бабушка с дедушкой. Да все друзья так же живут - и ничего, счастливые, в общем и целом, люди. Главное ведь не это, а делать что-то важное! Людей там лечить, детей учить, животным помогать. Да-да, ветеринарию я тоже рассматривала.



В общем, почесала я крашеную безумным оттенком медного голову (выделялась как могла!) и отправилась за советом к единственному человеку, мнение которого, на мой взгляд, было по данному вопросу весомее маминого - ведь он знает проблему изнутри. К учителю биологии я пошла, короче. Тот, выслушав меня, пришёл в неописуемый восторг и стал бурно агитировать поступать на биофак. Мол, эта работа - самая благодарная на свете и дороже детской любви и преданности в мире ничего нет. Я вот даже из меда в пед перевёлся, когда это осознал. А что зарплата небольшая, так это ерунда, всегда можно учениками на репетиторстве добрать. Тебе, кстати, не надо?



Мне было не надо, на биофак поступить не так и сложно, если страстно любишь предмет - не то что в мед, а в мед я в силу тогдашней трепетности натуры не хотела категорически. И он меня убедил. Больше я никого не слушала, и стала готовиться к поступлению.



Поступила я легко, легко и с удовольствием училась, легко и с ощущением состоявщейся мечты начала работать. Мне повезло колоссально - я попала не в обычную БОУ СОШ, а в лицей при нашем же университете. За заслуги попала, за пресловутый бесполезный в остальном красный диплом, да и потому, что в тот год из лицея, на моё счастье, уволилась учительница. В лицее было хорошо, на самом деле. И коллеги крутые, и начальство попродвинутее, одно было плохо: да, он был не БОУ, но, к сожалению, - ФГБОУ, а это значит, что зарплаты никак не отличались от любой другой школы*.



Это сегодня, 18 лет спустя, я научилась зарабатывать деньги на своём предмете. Репетиторство, составление пробников ЕГЭ, проверки. А тогда... трудно тогда было, в общем. Мама помогала как могла, не переставая ворчать, что она же говорила.



Это потом была аспирантура, защита кандидатской, работа со студентами в нескольких вузах, но тогда всё было хуже некуда.



Сколько бесчетных раз в первые годы педагогической деятельности я вспоминала тот диалог со своим учителем биологии и думала: "Как он мог дать мне такой совет? Он что, последний подлец? Он же наверняка просто хотел, чтобы я пошла к нему на репетиторство, а я дура послушала..."



И именно тогда я твёрдо решила, что если однажды ко мне подойдёт ученица и задаст тот же вопрос, который я когда-то задала своему учителю биологии, то я приложу все силы, чтобы её отговорить от этой чудовищной ошибки.



И однажды этот день настал. Полина, круглая отличница, попросила задержаться на пять минут после шестого урока и, подтащив ученический стул, села напротив меня:



- Татьяна Витальевна, я хочу с вами посоветоваться. Я решила поступать на учителя биологии, но мама против. Мне кажется, мама не понимает, это ведь так важно - помогать детям, учить, способствовать в достижении своей мечты. Как вы думаете? Ваш совет для меня самый ценный.



У меня прям жизнь перед глазами пронеслась, мотанув меня на 15 лет назад, всколыхнув в душе всю накопленную в первые годы работы обиду на своего учителя, возвращая к данному себе тогда обещаю никогда не поступать так, как он поступил со мной.



Как я её отговаривала в тот день - не передать словами, как стращала нищетой и покалеченной нервной системой. Она слушала внимательно, кивала, неуверенно спорила, а потом как-то быстро попрощалась и ушла.



Угадайте, куда поступила Полина? Правильно: на учителя биологии. Я не знаю, как сложилась её жизнь - после того памятного разговора наши отношения сильно охладели, хотя до этого она вилась вокруг меня как муха, глядя влюбленными глазами.



И я снова и снова вспоминаю своего учителя биологии, и до сих пор у меня нет ответа ни один из занимающих меня вопросов:



Почему он так сильно поддержал меня тогда?

Действительно ли он считал профессию учителя лучшим выбором?

Хотел ли он завлечь меня на репетиторство или понимал, что что бы он ни сказал, я всё равно поступлю по своему?



Подростки - они такие. Мы все когда-то были такими. Есть ли вообще правильный ответ на такой вопрос?



Вопрос, как говорится, риторический.