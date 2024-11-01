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Ценообразование на Авито2

Разбирал гараж от хлама, нашел свой детский магнитофончик "Волна". Решил выставить на Авито, можнт для музея советской техники кто возьмет.

Цену поставил символическую, 500р. , не ради обогатиться, чисто компенсация потраченного времени на почте. К слову, самый дешевый такой на авито был 1400р.

И посыпались предложения:

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Ценообразование на Авито Авито, Ценообразование, Торг, Юмор, Советская техника, Длиннопост, Переписка, Скриншот, Цены
Ценообразование на Авито Авито, Ценообразование, Торг, Юмор, Советская техника, Длиннопост, Переписка, Скриншот, Цены
Ценообразование на Авито Авито, Ценообразование, Торг, Юмор, Советская техника, Длиннопост, Переписка, Скриншот, Цены
Ценообразование на Авито Авито, Ценообразование, Торг, Юмор, Советская техника, Длиннопост, Переписка, Скриншот, Цены

Сперва аргументированно отвечал.

Ну реально, цена символическая, ребят, ну вы чего, какие скидки?

Потом подумал, поменял цену на 1000р и приписал в обьявлении "Умеренный торг уместен".

И бинго! У нас есть победитель!

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Все довольны.

Покупатель купил почти вдвое дешевле.

И я продал дороже чем планировал.

[моё] Авито Ценообразование Торг Юмор Советская техника Длиннопост Переписка Скриншот Цены
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Юмор для всех и каждого

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№ 4943294412

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от Mutabor13, OldHuskyWoof
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