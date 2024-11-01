Ценообразование на Авито2
Разбирал гараж от хлама, нашел свой детский магнитофончик "Волна". Решил выставить на Авито, можнт для музея советской техники кто возьмет.
Цену поставил символическую, 500р. , не ради обогатиться, чисто компенсация потраченного времени на почте. К слову, самый дешевый такой на авито был 1400р.
И посыпались предложения:
Сперва аргументированно отвечал.
Ну реально, цена символическая, ребят, ну вы чего, какие скидки?
Потом подумал, поменял цену на 1000р и приписал в обьявлении "Умеренный торг уместен".
И бинго! У нас есть победитель!
Все довольны.
Покупатель купил почти вдвое дешевле.
И я продал дороже чем планировал.
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