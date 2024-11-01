Разбирал гараж от хлама, нашел свой детский магнитофончик "Волна". Решил выставить на Авито, можнт для музея советской техники кто возьмет.

Цену поставил символическую, 500р. , не ради обогатиться, чисто компенсация потраченного времени на почте. К слову, самый дешевый такой на авито был 1400р.

И посыпались предложения:

Сперва аргументированно отвечал.

Ну реально, цена символическая, ребят, ну вы чего, какие скидки?

Потом подумал, поменял цену на 1000р и приписал в обьявлении "Умеренный торг уместен".

И бинго! У нас есть победитель!

Все довольны.

Покупатель купил почти вдвое дешевле.