Тренируйте навык предупреждать
Хотите, чтобы ваша жизнь стала легче в пять раз?
Предупреждайте других людей, если что-то идёт не по плану.
А хотите — в десять?
Предупреждайте их, когда всё идет по плану.
Это работает везде. На дороге, когда вы включаете поворотник до того, как начинаете маневр. С друзьями — когда говорите заранее, что опоздаете на час и они могут спокойно начинать первую игру в боулинг без вас. На работе, когда в середине этапа проекта пишете заказчику, что вы уже доделали структуру и основной текст, сейчас взялись за вёрстку.
Мы как-то договорились встретиться с подругой, с которой редко видимся. Я задерживался на работе, до встречи было около часа и я написал ей, что опаздываю минут на 20. Думаете, она ругалась? Ведь формально у неё был весомый аргумент: уж на редкую-то встречу я должен был прийти нормально!
Но нет, она написала: «Глеб, вот почему тебя нельзя клонировать, а?» И она так сказала очевидно не потому, что я дьявольски хорош (а жаль), а потому что другие так просто не делают, не считают нужным. И в этом главная мысль: она почувствовала заботу. Человеку просто приятно, когда он понимает, что о нем подумали. Позаботились.
Так, знаете, сразу и не поймёшь, что лучше: прийти вовремя или опоздать, но предупредить и извиниться.
Всегда ли я сам предупреждаю? Не-а, не всегда.
Всегда ли я получаю проблему, если не предупреждаю?
Да, чёрт возьми, всегда, всегда!
Если же вы не предупредили, а на вас после этого не обрушились неприятности — не обольщайтесь. Это не значит, что проблемы нет и боженька вас очень любит. Скорее всего, вы просто про неё ещё не знаете. Кто-то просто стерпел вашу невнимательность, но раздражение уже накопилось. Или ваша беспечность сейчас просто чревата более крупной проблемой потом.
И короткая мысль напоследок. Что вообще значит «предупредить»? Это значит, что тот, с кем вы взаимодействуете, знает, чего от вас ожидать. Несравнимо, безмерно приятнее и спокойнее люди работают с теми, от кого знают, чего ожидать.
Короче, предупреждайте и будьте предсказуемы.
- Ты где?
- Еду.
- Где едешь?
- Ну еду, скоро буду.
- Скоро - это когда? Сколько у меня времени, чтобы можно было как-то его распланировать.
- Жди. Пока.
А это было с ее стороны раздраженно или ну просто как обычно?
Мужик новый. У меня такая знакомая есть. Вот только она всегда проявлялась. Сейчас не пропадает... Ибо размеренная семейная жизнь.
У женщин что, всё крутится вокруг мужиков?
нет
По моему наблюдению (я не социолог) за людьми - именно так. Если девушка пропадает и обрывает все концы - новый мужик.
скорее всего, мужик ревнивый и с манией все контролировать
Как-то больше похоже, что она отпуск в психиатрической больнице проводила
Помню в автобусе барышня по телефону сказала что мол еду и назвала на остановок 10 ближе чем была на самом деле и типа через 10 минут буду, а через 5 остановок мы вьебались в пробку, которая минут 20 вообще не шевелилась
Как-то женщина громко так по телефону в автобусе общалась, рассказывала как хорошо все у нее. А потом говорит: ну все пока, я спускаюсь в метро... Во Владивостоке метро, ага :)
Люди врут (с)
Кстати с такими вещами особенно бесит.
Вот если я встретиться должен в 17, а ехать мне ровно час, то уже в 16 часов я точно знаю опаздываю я или нет. Ну ведь это просто - если я в 16 еще не вышел, то УЖЕ опаздываю. Уже можно сообщить другому "че-т я тут затупил, задержусь, постараюсь побыстрее". И потом, когда выйдешь из квартиры написать "всё, еду, буду через час".
Но нет мля! За 15 минут до встречи человек не может внятно сказать где он! И начинается это "буду через 5 минут" которые повторяются раз 10....
Разумеется есть как бороться, просто не ждешь и всё, например, но меня бесит сам факт.
а многие люди вообще часто врут, без повода. Когда правда очевидна, и вранье легко вскроется. зачем они это делают - я не знаю
Так или иначе пытаются себя с более выгодной стороны показать. Мол, не моя вина, я вовремя вышел.
В их голове это выглядит лучше, чем признать, что это именно они долго возились.
И не видят всей картины - что в итоге сами же хуже выглядят.
Кстати, иногда это может быть ситуация обратная.
Бывают такие люди, которые очень любят, например, каждую минуту перезванивать: "Ты где именно сейчас?", "А сейчас конкретно где?" И т.д. , хотя еще времени буквально полно. Тоже бесит. Не знаю в силу чего, может профессиональная деформация или постоянно имеют дело с опаздывающими или какая-то потребность в сверхконтролировании, не знаю. Но подгорает знатно.
З.ы. хотя говорильщики "уже подъезжаю", хотя еще очень далеко тоже те еще веселые люди.
У меня такой отец, ох.
Тут и желание всё контролировать, и проф деформация (работал в МВД).
Сложно с такими
Простите, а когда вы планируете его написать?
Как начнете писАть - обязательно предупредите!
Это побочный эффект метода :)))
Слишком задолбать предупреждениями :)))
Они думают: "Ну, никто и не сомневался... Ой, я опаздываю!"
Обязательно пишите! Я поставлю ему минус.
Спасибо, что предупредили! Я обязательно обижусь на вашу несправедливость, поставлю ответный минус, подпишусь на вас, и буду минусить, мстя 😄
Извините я просто спросить. Я старый пердун и "в этих ваших компутерах" не понимаю. Так вот, для чего у меня появился подписчик, при отсутствии постов? Можно отслеживать комментарии и минусить?
Судя по рейтингу, а так же по количеству поставленных плюсов и минусов, вы всё прекрасно понимаете "в компухтерах" и в пикабушных делах))
Не шучу (к сожалению), мало того что я бестолковый, так ещё и невезучий. Задал вопрос, который меня интересовал "молодому" пикабушнику. Всё просто, нарвиться - (+), не нравиться - (-). А рейтинг для меня бесполезен, я даже картинки вставлять не умею.
У меня тоже такой есть, и я тоже без постов. Может это какая-то заморочка администрации сайта
Ну ёлки-палки, ещё один подписался.
Просто чтобы держать пользователей в тонусе, сохранять ощущение преследования.
Только что второй подписался. Кто вы? За что? Прекратите! Я больше так не буду (знать бы ещё как "так").
Как только заметил третьего подписчика, непроизвольно оглянулся и и и и посмотрел в коридор. Похоже они добились своего, паранойя настигла меня. Не понимаю смысла подписываться на человека без постов.
Мне кажется, это уже просто в шутку)
Не забудь сначала подворотник включить, а потом уже писать.
П.с. я больше никого не жду. Я не хочу тратить свое время в ожидании кого-то, даже не за спасибо, а потому что мыжродствееники. Ох бомбануло
Вот это тоже выбешивает.
Ещё хуже, когда родня требует и пользуется, и даже на бензин не даёт.
Вот кто бы это моему мужу объяснил??? Меня не слушает. Сказать, что будет к ужину (в 19-00) дома и не позвонить, что задерживается на час - легко. Это при том, что семья сидит и ждёт над остывающей едой. Сказать, что "приеду через пятнадцать минут" и появиться через полтора часа - легко. На мои упреки ответ один "ну, дела были, за временем не уследил". А по-моему это неуважение.
не надо доводить до абсолюта
во сколько приедешь? в 19? значит в 19 начинаете ужинать, он присоединяется позже.
если вы себя не уважаете, то никто не будет уважать вас.
на самолет и на работу как понимаю он не опаздывает?
Пару раз проебался - проверял систему видимо. Потом привык
Я б сказал, здесь есть ещё одна штука. Мне она знакома и я считаю это своим, гм, багом: мне нравится чтобы никто не знал, где я и что я делаю. Терпеть не могу отвечать на вопросы: а куда ты идешь, а когда придешь, а что ты делал, а где ты был.
Не разобрался пока до конца, почему это и откуда, поэтому просто стараюсь помнить об этой штуке, чтобы не раздражаться. Типа «ну окей, меня почему-то бесит, но это не повод, чтобы не сказать, где я и что».
У меня такая же штука. Особенно тяжко было, когда жил с другом на съемной квартире. Хоть друг и хороший, но его постоянное желание знать,- а куда я иду? а когда я буду? а что делаю и почему? Очень раздражали такие моменты и много раз он обижался на меня из-за этого. Хотя общих дел у нас не было на тот момент, ему просто нравилось знать и удобно от этого было, а мне нет.
Но я знаю откуда этот баг. Из детства. Родители, особенно бабушка, очень любила контролировать каждый шаг и знать, что я делал с друзьями и когда, любили что бы я приходил домой пораньше, хотя мои друзья все еще гуляли и у них не было такого жуткого контроля. А еще не было своей комнаты.
В общем я всегда завидовал друзьям, точнее, каким-то личным рамкам за которые не заходили родственники, оттого и отторжение во взрослой жизни. За то какой кайф, когда никто не знает где ты и чем занимаешься - чувствуется свобода, неограниченность во времени и полностью посвящаешь себя себе.
Вот да. Потому что что-то может поменяться, или накладки, потом надо ещё и это объяснять... Терпеть этого не могу, люблю всё решать по ходу сама без советчиков, сочувствующих и злорадствующих. Это некая свобода, которую я внятно не могу сформулировать, но именно так и ощущается.
Но шутка в том, что мне же и интересно всегда было кто где и когда находится из близкого окружения. Больше одного раза не спрашиваю, если не говорят не допытываюсь, но раз точно спрошу. Это больше для общей осведомленности. А вдруг ты в продуктовый идешь - может попрошу хлеба купить.
Да я и не говорю, что у всех так. Но у меня видимо это наложило хороший отпечаток.
Никогда так его не контролировала. Но если что-то обещаешь сам - будь добр выполнять, так?
Так большинству знакомых и не надо знать где я и что делаю. Особенно, когда случайно кого-то встретил, интересуются куда я иду. Хотя видно же, что иду вперед. Короче, не считаю это багом. Отвечаю на такие вопросы только если интересующийся имеет какое-то отношение к тому, что я делаю или сколько это дело займет времени, если этот человек меня ждет.
Мужик такой баг не только у тебя, я считаю это не багом а нормой. Ибо очень тяжело на постоянной основе отчитываться где ты. Возможно тебя просто однажды заебали этим, и ты теперь в супротив всего и всем наперекор просто на подсознании это делаешь.
Видимо да и хочется думать, что с этим можно что-то сделать. Я правда не делаю, кхм. Но верю, что можно!)
Вот-вот... это тоже бывает часто и тоже бесит..... звонит человек попросить о помощи и я это понимаю и знаю, но он сначала задаст кучу вопросов исключая возможные поводы для моего отказа. Вот что за еврейский подход!
А что тут бессовестного?
знаете, моя мама из тех людей, кто никогда не спрашивает. То есть лет с 14 она никогда не интересуется, куда я иду, зачем, когда вернусь. Мои подруги всегда мне завидовали на эту тему, их контролировали, да я и сама радовалась. А сейчас мне 29 и я недавно поймала себя на мысли, что я хочу, чтобы мама спрашивала (пока живу с ними, в моей квартире ремонт). Ну, то есть, она уезжает на машине в Финляндию, должна вернуться, условно, в 23. Но ее нет. И я переживать начинаю, я ей звоню - не потому, что хочу заебать, а потому что я волнуюсь за нее, вдруг что-то пошло не так, вдруг авария или еще что-то случилось, я волнуюсь ибо она мне дорога. И вот тут в мое сознание начала закрадываться мысль - если она никогда не интересовалась, даже если я просто не приходила домой и ночевала у подруги, значит ей просто наплевать на меня? И вот тут я уже как-то меньше стала радоваться тому, что меня не "пасли"
у меня подруга такая есть, из нее выпытать что-то - это целый квест (даже, если очень нужно). Финальной каплей стало, когда она скрыла от меня, что приезжает в мой город на пару дней. То есть человек, которого я считала близкой подругой, с которой мы дружим и ночуем друг у друга с 15 лет (нам по 29) просто не сказал мне, что приезжает в моей город ибо все равно в этот раз она останавливается не у меня. Знаете, ну такое себе....а я напрямую спрашивала, кстати, куда она едет (потому что сама планировала в это время в ее город).
Возможно вы её просто заебали своими вопросами.
Я спрашиваю нечасто, так как живем мы в разных городах. Мне в принципе особо незачем знать, где она бывает) в тот раз я собиралась в её город и предложила встретиться, она сказала, что уезжает. Я спросила, куда. Ну, интересно же, без задней мысли. Она увильнула от ответа. Ну ок. Правда вскрылась потом. Она просто из таких людей. Если она уходит и говорит, что будет вечером (ночует у меня в поездках) я спрашиваю, во сколько она будет и куда идет. Я спрашиваю, чтобы а) успеть самой вернуться б) знать, где я смогу её подобрать, если что, город то ей чудо. Не думаю, что это что-то лишнее, но даже тут она умудряется уйти от ответа. В описанной мною ситуации обидно то, что когда человеку надо переночевать у меня, она всегда сто раз скажет, что едет ко мне в город, а, когда переночевать не надо, получается, поездку от меня надо скрывать? Это просто неприятно со стороны близкой подруги, тем более, она прекрасно знает, что насиловать ее встречами я бы не стала, если у нее, вдруг, нет времени или желания
Похожее. В 17-18 радовалась, что меня не пасут на каждом шагу, не надо отчитываться каждые пол часа. А теперь как-то нет: мама отправила смс, я замоталась, 3 дня не отвечала. Ни сообщения, ни звоночка, как будто запасная дочь где-то есть. Мы в разных городах, никто не скажет как у меня дела. И что-то похожее постоянно, как будто не интересно где я, с кем, с кем встречаюсь(первые отношения, помню настроилась на оборону - и ни единого вопроса). После этого не знаю, мама и сделала для меня очень много, и когда я в поле зрения загиперопекать просто может, и по телефону всегда выслушает, но вот эти вот мысли и поступки если я не в духе как яд просто.
Я наверное такого же склада, как Ваша мама. Могу объяснить, как это у меня (правда детей у меня нет, но есть мама). Мне не то, что не интересно - я не погружена в её жизнь, у неё свои интересы, которые с моими не пересекаются. Мне достаточно того, что она рассказывает сама. У неё свои подруги, своя жизнь. У меня своя, и я бы предпочла, чтобы меня точно так же не спрашивали (но увы). Что касается переживаний за безопасность - ну вот если со мной что-то случится, то она об этом узнает в любом случае от медиков или полиции. Помочь она сама не сможет. Да и я не беспомощная. Если что-то менее серьёзное, я позвоню и сообщу или попрошу помощи сама. Поэтому мне как раз не нравится вот это "волнуюсь" и прочее. Не надо волноваться на ровном месте. А в её сторону - примерно то же самое.
Наверное со стороны я чурка бесчувственная, но ведь действительно, какой смысл кипишевать, доставать своей заботой, если ничего ты сделать не сможешь, только по потолку бегать от переживаний. Живём в Мск, люди вокруг быстрее помогут, чем я/она будем добираться до места.
Вы не мне, но все же. Я сама человек достаточно холодный в плане чувств, но я не считаю переживания чем-то пустым. Я выше приводила пример про звонок маме и ДТП возможное. Конечно, я в ДТП ей точно не помогу, но я вполне могу попросить друзей, кто живет ближе к Финнке поехать забрать ее, пока машину эвакуируют, чтобы она ночью не стояла в лесу одна без машины. Это просто один из примеров. У меня есть бабушка, которая живет одна, ей вообще я звоню постоянно и приезжаю, хотя далеко не всегда мне интересна ее жизнь (в плане как вы пишите - у нас слишком разные интересы и круги общения). Но я должна убедиться, что все ок, потому что может быть не ок, а бабушка промолчит. Это же мои родные люди, я должна убедиться, что они в порядке.Я не то, чтобы выпытываю, мне достаточно даже одного короткого 'все ок', чтобы убедиться, что все правда ок. Разумеется, это касается далеко не всех ситуаций, названивать, когда она в магазине задержалась, я не буду.
на это есть чёткий ответ.
Человек хочет как можно меньше тебя грузить. Ты ему скажи что делаешь (это просто), он прорисует схему как попросить помощи чтобы меньше тебя грузануть.
Если он просто попросит "а давай ты мне поможешь с тем то", начнутся твои вопросы "а что куда зачем а как". Скорее всего ты скажешь "нет"
Если люди часто тебя спрашивают "что делаешь", значит вы тяжелый человек и на прямые просьбы чаще отказываете или (о боже) демагогию разводите.
Так а зачем об этом кому-то знать? Кому-то знать где вы и что делает важно только в том случае, если это важно для ваших дел, а не для чьего-то любопытства.
Речь обычно идет о близких, которым важно. Чтобы подстроить свои планы под меня в том числе. И я знаю, что им важно, но все равно внутри хочется почувствовать себя, гмгм, свободным от ограничений, что ли.
Мне это кажется нормальным. Потому что сообщая о своих планах, мы подпадаем под чужие ожидания. И ведь их надо оправдывать... Нет ожиданий = свобода действий.
Но я совершенно согласна с темой поста, что та информация, которая касается людей напрямую - когда будешь, будешь ли вовремя, изменились ли общие планы - должна быть обязательно сообщена и договорённостям надо следовать.
Мне кажется - это нормально. Это разновидность потребности побыть одному, уединиться, чтобы вторгающиеся в твое личное пространство и вмешивающиеся в твои дела временно, слегка пошли нахуй.
Если не понимает словами, может поймёт поступки? Опаздывает больше 15 минут-его уже никто не ждет. Больше часа-его порция отправляется в самые глубины холодильника в максимально разобранном виде.
К сожалению, теперь так и поступаем.
А я чем проблема, не пойму никак?
Ну пришёл позже, поел один.
Проблема в неуважении - на твое время наплевали, с твоими планами не считаются.
Проблема в отсутствии уважения к собственному времени. Я это долго объяснял маме своей: все окружающие тебя люди будут уважать твое время настолько же, насколько уважаешь его ты сам. Или меньше. Но никогда больше.
В нашем случае все просто:
1. Договорились с мужем на совместный ужин в 19.
2.а. Муж опаздывает, звонит в полседьмого с предупреждением, что будет не раньше 20. Жена благодарит его за заботу и спрашивает, хотелось бы ему, чтобы она его дождалась. Муж говорит, что ничего страшного, пусть начинают без него, приедет - поест, и что забота о ней - смысл его жизни, а другого нет. В животе бабочки, пони какают радугой, все блюют от умиления и счастья.
2.б. Муж не предупреждает, запланированный ужин начинается в 19. Жена с детьми поели. Муж приехал когда приехал, поел холодную еду. Сделал вывод (или не сделал, если тупой). Дети заодно получили экспресс-урок "уважай к чужое время или имей дело с последствиями" на деле, а не на словах.
2.в. Муж не предупреждает, запланированный ужин не начинается, все ждут
второго пришествия пророкаявления мужа. Муж является, жена очень громко и с укором молчит, все едят в тишине. Муж в очередной раз понимает, что все делает как надо, не о чем беспокоиться.
Вариантов, на самом деле, куча. Это три магистральных направления.
Бля, ну читайте до конца, а не до точки. Ну что ж такое, а...
окружающие тебя люди будут уважать твое время настолько же, насколько уважаешь его ты сам. Или меньше. Но никогда больше.
Не верю, что это слишком сложная конструкция, что вы не смогли её соединить у себя в голове в единое целое.
Да я дочитал до конца, и прекрасно всё уместил в голове. Смысл в этой дико пафосной конструкции, если она нивелируется далее?
Дикий пафос в вашем воображении, а не в конструкции. Она очень простая.
Она не нивелируется далее.
Перечитывайте.
Вы могли и не начинать, чтобы не приходилось переобуваться на ходу.
Может быть, вы даже укажете, где конкретно я переобулся? Или можете только в токсичный диалог? Я понимаю, что очень сложно держать в голове информацию сразу из трёх коротких комментариев, но попробуйте, я верю в вас.
Вы начали с безапелляционного тона. Решили, что смысл сказанных мной слов поняли полностью и уточнять у меня смысла нет.
А теперь попрекаете меня токсичностью диалога.
Вам не нравится, когда с Вами ведут диалог в том же духе, что и Вы?
Молодец.
Если будет желание - вернитесь к начальному комментарию через месяц и задайте вопрос.
Не утвердительное предложение в форме вопроса, а именно вопрос. Это так и работает.
Ваше право попытаться переубедить меня, а не вилять жопой, вставлять повсюду неуместные сарказмы, и не отвечать ни на один из заданных вопросов.Это тоже абсолютно точно так не работает. Замените мой первый комментарий на "я в этом сомневаюсь". Удивительно, но вопрос не обязательно должен быть в форме вопроса.
вообще то работает. просто с некоторыми людьми приходится прекращать общение.но обычно отсев идет на самой ранней стадии, поэтому все безболезненно.
Какой отсев? Сама концепция как должна работать, по-твоему?
все просто. если человек не принимает позиции по уважению ко времени- опаздывает, не предупреждает, подводит меня и людей, то ему выносится устное предупреждение о недопустимости подобных действий. если же это продолжается то человек исключается изо всех важных мероприятий в качестве организатора или важного участника. опоздал в кино? пробирайся в темноте. опоздал в ресторан? мы сидим, едим без тебя. опоздал на встречу, не предупредил? я ушла и это была наша последняя встреча.
Отлично, а на второй вопрос ответ будет? Ну будешь ты начинать без того, кто опаздывает - он перестанет опаздывать? Да нифига.
А меня раздражает другая вещь. Вот я работаю, передо мной очередь из клиентов, звонит телефон, там кто-то приятным, всегда женским голосом говорит: "Здравствуйте, мне нужен картридж. Знаете какой? Сейчас пойду и посмотрю..." И уходит.
Не надо так.
А он вас тоже будет ждать за столом с остывающей едой?
Это просто уклад жизни такой, который некоторые люди из поколения в поколение передают в свои семьи. Типа кушать надо садиться всем вместе и всё тут. Типа ещё и психологический момент (дисциплина, семейное единение и.т.д) и практичность (когда микроволновок не было, то куда проще было разогреть сразу на всех)
Такой подход не осуждаю, но считаю несколько устаревшим.
Слава богу у меня в семье и в семье жены, этого анахронизма особо никто не придерживался и мы спокойно ели и едим по отдельности если нужно и хочется поесть здесь и сейчас.
При этом это никак не повлияло на отношения в семьях. Что я со своими родителями хорошо общаюсь, что жена со своими, что мы в семье.
Так что не на совместном принятии пищи держится семейное счастье)
Ага, во времена когда не было микроволновок скорее тебя на газу разогреют, чем будут ждать и на всех греть
А это уже неуважение к семье, поэтому я и спросила, а стал бы он жену ждать к столу?
Ценя свое время, не замечает чужого.
А может, его самого раздражает, что его ждут? Сто раз им уже говорил, чтоб жрали без него, а его все равно постоянно ждут и ждут.
А поскольку он сам не любит, чтобы его ждали, то естественно сам он никого и не ждет и спокойно ест один.
Об этом надо говорить напрямую, мол, так и так, хочу после трудового дня ужинать один в тишине, тупо пялясь в одну точку. Нормальное желание, но ни разу не озвученное, скорее всего.
Да по-разному могло быть ведь. Я отлично представляю себе ситуацию, когда муж действительно несколько раз выслушивал от обиженной жены, что они без него голодные сидят, сказал им, чтобы они его не ждали, а она все равно продолжает.
Есть такие люди, они все детство ели всей семьей, они считает неприличным есть раздельно и она будет продолжать ждать мужа и надеяться, что этим пристыживанием она его рано или поздно воспитает.
Поводов хотя бы раз в день есть всем вместе немало.
а у меня наоборот иные воспоминания. Был период, когда мама решила, что мы должны ужинать все вместе (раньше прямо специально этого не делали, раз на раз). Так вот я очень отчетливо помню, как ты приходишь уставшая после школы и курсов - есть нельзя,ждем всех. Окей, два часа ходишь голодная (за перекусы ругали). Потом вы садитесь в самое неудобное время, часов в 19, когда начинается любимый сериал/передача. Ты весь день впахивала на учебе, тебе хочется часик посидеть и посмотреть этот сериал, а потом уроки. Ты стараешься есть быстрее. Тебя за это ругают. Растет раздражение. Разговоры взрослых тебе неинтересны, раздражение растет еще сильнее. В итоге вместо приятного ужина семьей получалось, что ужин - это какая-то пытка вынужденная. Причем это чувствовали все члены семьи. Вот и зачем? При этом, например, во время выездов на шашлык мы прекрасно ели и общались всей семьей.
Мне тоже не всегда нравилось. Иногда хорошо вместе поболтать, поесть, а иногда свои дела или просто не хочется - ну нет, семья за столом иди.
У нас с мужем сейчас очень разный график, и если кто-то кого-то будет ждать, то второму будет некомфортно. Хотя иногда вместе едим, и это ценнее, чем когда обязательно каждый день)
а еще я ненавижу есть на кухне. Вот не знаю, откуда такая привычка. Может, дело в том, что в моем детстве кухни у нас всегда были маленькие и использовались только для приготовления пищи, а вся еда была в гостиной за столом. Все праздники там же. Даже попить винишко с подругами я всегда иду в гостиную, беру просто еду с собой. Для меня нахождение на кухне неприятно, в целом. Точнее оно неприятно во время еды, будто я сижу в "техническом помещении". А мама хотела, чтобы мы ели именно на кухне
Ну, скажем так. Когда я стала пытаться избавиться от пищевой зависимости ( я слишком люблю еду, хоть и не жирная), я перестала смотреть телек во время еды, потому что это отвлекает и ты просто не замечаешь, как поел. Следовательно, жрешь еще. Но считаю, что человеку, у которого нет внутри черной дыры для еды, это вовсе не обязательно. В школе тем более, когда так мало общего со взрослыми и так хочется свои мультики посмотреть в перерыве между уроками
На кухне удобно, потому что не надо носить туда-обратно еду и приборы. Но если не лень так заморачиваться, то почему бы и не в гостиной....
У меня уже на автомате. Есть поднос с ручками. Все складываю на него и иду в комнату. Если много гостей, то просто заранее на стол накрываю или уже вместе с гостями. Но я не устраиваю ужины званые, а принести вино и закуски - быстро
Когда стали с мужем жить, было дико когда он один ел. Ну раз так удобно, пожалуйста. У него сервировочный столик в комнате. Мне уютней на кухне питаться
ох уж эти коты )))
Так что не на совместном принятии пищи держится семейное счастье). Тоже нет проблем, кто проглодался- тот ест. График в семье разный. Я, жена, сын. (Кошки не в счёт, у них почти всегда корм есть)). Но когда удаётся поужинать, собравшись вместе за столом и всё, только что приготовленное руками, а не из холодильника, как то сближает, что ли
А мы вот ужинаем вместе крайне редко, но мне нравится и хотелось бы почаще :(((
А каждый сам себе не может накладывать и разогревать? Или это занятие только одного человека?
Вам повезло больше, ваши дети с детства живут в просторах, позволяющие семейные ужины, салфетки и прочее. Швейцар ещё, наверное...
Вы так говорите, как будто я высказался против этого явления в принципе. Я лишь сказал, что когда один член семьи делает другому члену семьи из-за того, что он не смог успеть на ужин - оно того не стоит.
Я так говорю, потому что вы высказались так:
И какие нужны просторы, чтобы пользоваться ножом/вилкой/салфетками во время еды. Вы думаете, что все, кто живут в хрущевке, едят руками?
как минимум такие, чтобы собрать всю семью за столом, сервированным соответственно этикету. на кухне в "хрущёвке", где стол одной стороной придвинут к стене такое проблематично.
Изначальный посыл был, как я понимаю, не в том, что прождали почем зря, а втом, что им же оговоренное время не соблюдается и он не посчитал нужным предупредить о задержке.
Я их разговора не слышал, но обещание приехать "к 19-и" это от 18:40 до 19:20. Как можно выполнить обещания приехать ровно в 19:00, я не представляю, вот сейчас ехал на работу - собрал все "красные", а потом за трактором по шоссе плёлся... Видимо, кто-то вымучил обещание из человека, который его не очень хотел его давать и не относится к нему серьёзно, и мне его не в чем упрекнуть. Может быть, если очень хочется, стоит накрывать на стол, когда муж приехал, ну пока он умывается, переодевается... а не ждать, что мир будет крутиться вокруг ею придуманной модели.
О том и речь, что форс-можр может вылезти, где не ждешь. И понятно, что "к семи приеду" означает +/- 20 минут, предупреди просто. Сейчас ведь не советское время, телефонную будку искать не надо. Я бы в таком случае детей покормила, чтоб не ждали, а может и сама поела, а потом просто рядом посидела. А ждать его прихода, чтоб начать накрывать стол - тоже такое себе. Будешь постоянно к шагам прислушиваться, дергаться и говорить детям каждые полчаса, мол, потерпите еще пять минут, сейчас придет. Просто, я так понимаю, что это не единоразовая ситуация была, иначе смысл жаловаться на такое.
У меня самой вообще в семье не было возможности есть в одно время. На работу и в школу все в разное время, со школы и с работы тоже. Вечером муж приходил после девяти.Даже мне с детьми поужинать не получалось за одним столом, т.к. они в три приходили домой обедать, а мой обед на работе в час, соответственно и ужинала я раньше чем они. А в выходные все вставали в разное время, соответственно и график еды у всех разный. Вообще не могу представить, каково это есть всем вместе за одним столом, если это не чей-то праздник?
О чем предупреждать?!!
- Дорогая, я тут за трактором плетусь - опоздаю.
- А нет, зай, я смог его обогнать! Успеваю.
- Чорт! Тут ДТП, еле плетусь - опоздаю. :(
- А, нет - встречка пропустила - успеваю!
- Блин, вспомнил тут, что мне зубная щётка нужна - я быстро!
- Чиорт, родная тут очередь - точно опоздаю!
- Ой, меня тут вперёд пропустили, наверное успею...
Так что-ли? Это что за семейство дегенератов?! Да и, как бы это помягче... надеусь тебе будет приятнее, когда твой любимый с телефоном на встречку вылетит. Но за то ты к шагам не прислушиваешься.
Был у меня случай, друг попросил помочь холодильники перенести от матери к нему домой - из первого подъезда в последний. Ну, думаю, делов на 20 мин. Заехал, перетащили, а у него дверь полностью из-за прихожки не отрывается, ещё мин 20 промудохались, ну вообще никак, понесли назад (ага, представь глаза соседей, как два долбонутых холодильник туда-сюда таскают), в общем вместо 20 минут провозились полтора часа. Руки гудят, в висках стучит, и знаешь, что - вот последнее, что в тот момент мне хотелось, это кому-то звонить и что-то докладывать.
Просто занимайся своими делами, смотри сериал, вышивай крестиком - как придёт, так придёт. Ну, не получилось сегодня вместе поесть - горе горючее!! Да и в конце концов,да в чём в ваших семьях проблема, если мужик сам себе наложит и в микроволновку засунет?! Чё из еды такой культ-то делать?!!
Не знаю, я пришёл домой и если к ттому времени, как я разулся на столе не стоит ужин, говорю жене: "Всё не успела. Минус тебе. Сиди уже дальше я сам.", и спокойно иду накладывать и разогревать себе ужин. Вот если и разогревать даже будет нечего, даже сосиски с макаронами, вот тут может быть удивление, конечно...
И чего вы так взъелись? Я же написала, что у меня вообще не собирается семья за столом. Все, что я написала по поводу ждать на ужин - лишь рассуждения "почему в той семье так?". Просто размышления на заданную тему. Разве не для этого мы здесь собрались?
Я сам редко готовлю. Но когда готовлю, хочу чтоб моя женщина ела еду с тем вкусом, который планировался, а не то что получается после того как остынет и будет разогретой. А моя всегда опаздывает:) поэтому не готовлю
Не кажется ли, что требовать от другого человека что-то просто потому что тебе так хочется - такое себе..?
Я и не требую:) принял это как черту характера. Действую или бездействую сообразно этой черте
Извини, что прям доебался. Но и не требовать, но даже просто ожидать...
У моей женщины огромное количество достоинств и, естественно, есть слабости. Типа несобранности или пунктуальность. Я не собираюсь никак влиять на них. Я её люблю всю скопом со всеми её нюансами. Но не делать на это скидку, при планировании чего либо, это уже будет глупостью с моей стороны:)
...или предусмотрительность?
Кажется, комментарий был не об этом. Им никто не запрещает есть и не обязывает дожидаться, тут дело в договоренностях. Ну и просто хочется же вместе, а не отдельно.
желания, которые порождают претензии не несут для семейной жизни ничего хорошего.
Хорошо сказано
кому хочется?
Не домострой, желание поужинать всей семьёй. Причём, по его же просьбе.
Неоднократно было. Сейчас я в процессе переосмысления своей для него значимости ((
Слишком заморачиваетесь. Переосмысливайте не вашу значимость, а значимость обеда. Если бы был бы выбор, что вы куда-то исчезнете, в случае, если он опоздает, то он бы не опоздал. Потому что вы для него имеет высокое значение. В отличии от обеда. Потому просто в назначенное время начинайте есть, а не ждите.
Меня вот лично самого раздражало, что если я куда-то опаздываю, то все сидят и ждут меня. Не надо ждать. Опоздал, значит начинайте без меня.
Когда мне говорят, "Солнце, подождите меня, пожалуйста, я буду через двадцать минут, все поужинаем", а потом через час "Ну, блин, мне там надо было ещё заехать кой-куда, кой-чего сделать. Позвонить забыл." - это не я заморачиваюсь, а кто-то козёл, по-моему )))
У меня, например, есть такая особенность: если я погружаюсь в какое-то дело, то я в нём с головой и забываю обо всём вокруг. Даже если меня зовёт коллега, сидящий в метре, я не слышу: мой мозг однозначен. Если я уже отвлёкся на проблему коллеги, то могу долго вспоминать что я делал и на чём остановился. Даже когда я закончу это дело, то могу не вспомнить чем ещё хотел заняться просто потому что мой мозг выкинул всю информацию из головы, мешающую выполнению текущей задачи. Поэтому у меня всегда под рукой блокнот с задачами, чтобы ничего не забыть.
Это особенность работы мозга некоторых людей. Это не исправляется.
Поэтому Вашему мужу можно попробовать сделать 2 напоминалки на телефоне за час до ужина и за полчаса.
В момент напоминалки он вспоминает, что у него скоро ужин и Вы его ждёте.
Если он понимает, что уже не успевает, то нужно позвонить и предупредить, что возникли дела.
знаешь, как интроверты могут часами общаться с теми, кто им нравится, так и забывчиве люди с такой "особенностью мозга" про главное всё равно помнят, потому что думают про это часто. Так что дело в отношении
Не спорю, что некоторым тупо пофиг и поэтому они забывают/забивают, но я сейчас говорю совершенно о другом случае, конкретно об определённом типе мышления.
Ещё раз: это не забывчивость, а переключаемость.
Я уже рассказал о том как это происходит у меня. Если я чем-то занялся, то могу забыть даже об архиважных делах вовсе не потому что мне на это пофигу. Я даже часто не слышу когда меня зовут люди находящиеся рядом. Это просто максимальная концентрация для наиболее эффективного и грамотного решения текущей задачи. Все мысли к ней не относящиеся отсеиваются сами по себе независимо от их важности.
Откуда такая информация и почему она не сходится с реальностью? Есть в моём окружении примеры людей с этим типом мышления, которые даже при серьёзных проблемах могут просто начать считать или рассуждать на какую-то тему и забывают по какому поводу депрессовали. При этом эрудиция на очень высоком уровне.
Если интересна тема - можете почитать литературу по практической характерологии, там всё это подробно излагается. А характеристики а-ля "интроверт/экстраверт" слишком относительны и несостоятельны. Об этом говорят ведущие психотерапевты и психологи.
Да уже поздно что-то менять... И нет желания. Мы расходимся.
Дело ваше. Наверняка же есть ещё куча действительно веских причин помимо того, что человек Вас не предупреждает о чём-то.
Если он не позвонил и не сообщил об изменениях планов, значит мероприятие начинается тогда, когда договорились в последний звонок. Потому и нужно съедать все без него. Не ждать. Он назначил время начало приемы пищи, пусть все пройдет как он сказал. Это его ответственность.
А вы для него как раз имеет высокую значимость, иначе он бы не высказывал желание есть именно с вами. Он просто не собран и рассеян.
Успехов в этом нелёгком деле
В таком случае у нас, если есть голодные, а кто-то опаздывает, мы можем поесть, а с тем опоздавшим потом посидим, выпьем чай.
Нет, не буду. И за столом я всегда первый. И ем только горячее.
Даже не могу представить, при каких условиях мог бы требовать от своей семьи не приступать без меня к ужину. Но при этом меньше от вашего комментария феминистским говнищем и самовлюблённым пафосом не несёт.
Ребята, вы же понимаете, что видите, что хотите видеть?
Я не могу отвечать за словах других комментаторов, только за свои.
Но если разные люди, в разное время высказываются негативно о твоих качествах, может быть дело не в людях..?
Так же не имея возможности отвечать за слова других комментаторов, мне бы хотелось чуть-чуть заступиться. Любой человек в интернете в разные моменты времени и на разных сайтах может быть обозван как угодно. Наделен совершенно противоположными свойствами и названиями. Поэтому тут сложно ориентироваться на мнение других людей.
Поэтому и удивительно, что мой комментарий был обобщён с другими.
КОНЕЧНО не являются! Так-то мы все умные, образованные и воспитанные. Ну, в своих-то глазах - 100%!
Я не идеальна, но эти ярлыки, которые пытаются на меня повесить, не мои.
Ну, во-1 одно другому не мешает - никаких противоречий. А во-2, я ни разу не высказался о вашей личности, только о вашем комментарии, поэтому давайте обойдёмся без обобщений и передёргиваний.
Какое это имеет отношение? Например, книги Донцовой какая-то хуета, но сама она вроде приятная женщина. Вы бы раздуплились, научились бы отличать кислое от налево. Может и претензий в вашу сторону сыпалось бы меньше. Запостили откровенно несдержанный комментарий и удивляетесь соответствующей реакции на него.
Простите. Я оставил комментарий под комментарием. Если вы не заметили - это нормальное, обычное поведение для посетителей этого конкретного ресурса. Всю дискуссию инициировали вы. Поэтому что значит "прикопались"? Вы вообще не выбираете термины? Просто сыплете словами по наитию? Не поэтому ли люди за вашими комментариями не могут разглядеть вашу нежную, ранимую душу?
Изначально я тоже
Ну, да. Разве я с этим спорил?..
"пафосной феменисткой" несёт за версту, не у него одного такое мнение. Подумайте об этом
Разве стыдно быть феминисткой?
Эти ребятки, как наши чиновники, когда им задают неудобные вопросы "а что вы раскачиваете? Хотите майдан?'
У алкоголиков, слышал , есть такие проблемы с неприятием действительности))))
хорошо.
Не предупредил. Приехал. Сам разогрел. Поел один.
Меня бы
заёбывалозадевало, если бы моя жена так ждала бы меня каждый день с глазами хатико и обижалась бы, если бы я задерживался. Если человек задерживается с РАБОТЫ меньше чем на пару часов, предупреждать - идиотизм.
Вам не кажется, что забота должна соответствовать потребностям и ожиданиям того о ком заботятся, а не того, кто заботится?
Ну, к тому что один человек огорчается от того, что объект его заботы не особо всё это принимает. Но стоит задуматься - а нужна ли именно такая забота тому, о ком "заботятся", возможно для него это как раз не комфортно.
Например, о себе: я очень быстро ем, все, с кем я в своё время служил, могли бы это подтвердить. Это не хорошо и не плохо, просто я так устроен. Поэтому в гостях, за столом я ВСЕГДА сижу с пустой тарелкой, не потому что я скромный, а потому что уже всё съел. И дичайшее для меня страдание это сдерживаться, натягивать на себя улыбку и вежливо отказывать всем настойчивым просьбам хозяйки положить мне ещё чего-нибудь. Это просто пример того, что мы не всегда можем понять потребности других людей, поэтому с заботой тоже надо быть аккуратнее.
Понятно, что если забота создаёт очевидный дискомфорт (как в вашем примере), то задуматься нужно тому, кто её проявляет. Но если цена того, что твой любимый человек почувствует себя нужным, важным и вообще самым прекрасным на свете - одна строчка в мессенджере/один короткий звонок типа «задерживаюсь, буду через столько-то, извини», то в чём проблема? Неужели жалко и такого, для любимого человека?
Если такое происходит регулярно, то просто поговорить и пересмотреть, скажем так, формат проявления заботы, но если это случается ну пару раз в месяц, то это вполне нормально, мне кажется.)
А может моему любимому человеку бороться со своими комплексами и пробелами в воспитании не за мой счёт? Например, займётся чем-нибудь, работу найдёт, клумбу разобьёт, книжку почитает, соседке за продуктами сходит...
Поскольку инициатива исходит от "заботодателя", то с его стороны большое свинство проявлять эту заботу руководствуясь ТОЛЬКО своим видением и не убедившись, что его забота не причиняет неудобства объекту заботы.
Почему бы не проявлять заботу - не делать мозги? Не закидывать претензиями и упрёками? Т.е. создавать комфорт вокруг своего любимого, а не тешить собственное самолюбие?
Жена, может, как раз и хотела бы всем этим заняться, но муж обещал быть в 19 - и она не берется за дела, которые сложно будет бросить. 19-05 - она сидит, 19-15 - сидит, 19-45 - ну он уже точно подъезжает, он же обещал.
А если бы муж позвонил и сказалто она, зная, сколько у неё времени в запасе, пошла бы соседке за продуктами.
а что это за явление Христа народу ровно в 19? он сам разуться не сможет или ему ноги обмыть время? знаете, если жена сама себя поставила (согласилась встать) в ракоподобную позу, то пусть сидит и не пиздит.
Моя жена знает, что я прихожу домой между 16 и 18 часами и никаких торжественных мероприятий по этому поводу не готовится. И у неё, и у меня нервы целые. А если человек решил стать на путь ебанутости, то все проблемы на этом пути ТОЛЬКО его проблемы и никакой
жалостиподдержки он не заслуживает.
Вот прям эталонный концентрат того, что я - святое, меня не трогать, а остальные пусть сами разбираюся. Вроде и логично и правильно, а звучит всё равно неприятно.)
(Не обижайтесь только, я не оскорбить вас пытаюсь)
Я специально для вас сделала оговорку, что если вас формат проявления заботы не устраивает, то это надо обсудить. И обсудить нормально, а не «Дорогая, не страдай фигнёй, иди чем-нибудь полезным займись». Она ж тоже не экстрасенс. Иногда можно предвидеть, что объекту заботы это может не понравиться, иногда нет.
Про упрёки и претензии в моём комменте не было ничего (ибо для меня не актуально), только про то, что иногда не все должны подстраиваться под вас, но и вы под кого-то.
А по поводу тешить самолюбие... разве приятно вы другому человеку пытаетесь сделать, не потому что вам и самому будет хорошо, от этого? Ну так если честно. Что он улыбнётся вашему подарку, будет пользоваться им (например). Почти всегда человек ждёт эмоциональной отдачи для себя. Пусть даже рациональная его часть и декларирует абсолютное бескорыстие. Согласитесь, мало кто будет систематически проявлять заботу к тому, кто всем своим видом демонстрирует, что ему это нафиг не надо, потому что... ну а зачем долбиться в глухую стену, не получая никакой эмоциональной отдачи (и, если что, - это не про то, что кто-то кому-то что-то должен за проявление заботы).
Ну это так, рассуждения ради рассуждений. Мы с вами по-разному ситуацию воспринимаем, прям сильно по-разному. Вы, на мой взгляд, в крайность ушли, но точку зрения я вашу поняла, спасибо.
Самодостаточный.
Всё гораздо проще - вы не лезете ко мне, я не лезу к вам. Особенно с претензиями, нравоучением и моралью. Своих тараканов выгуливаем раздельно. Не надо городить усложнённых конструкций и вдаваться в псевдопсихоанализ.
Во-первых жена может быть либо в декрете, либо удаленно работать (у меня так было). Я знаю, что муж каждый день на одной и той же электричке катался и могла разогреть/приготовить как раз к его приходу. Но если он задерживайся, то всегда меня предупреждал. Это элементарная вежливость
А в чём проблема разогреть, пока муж снимает ботинки, умывается, облачается в домашнее, сидит на диване в конце концов?..
Если разогреть, то проблем нет. Если нужно что-то готовить, даже просто гарнир, то это уже больше пяти минут
а в чём проблема готовит гарнир заранее, а не к приходу?
Днем я тоже работаю. Неужели мужу так сложно предупредить, если он задерживается?
Слишком крут, чтобы позвонить). Это сразу разрушит его "мужЫцкость".
Слишком глупа, чтобы заняться своими делами. Это разрушит её бабищность.
Это он у президента пример берет, думает что так поступают настоящие крутые мужики.
А по-моему - созависимость, с вашей стороны.
Это не совсем в тему. Всё-таки вам не встреча назначена. Переработайте внутрисемейные правила - не ждать никого для ужина.
1. Включаете громкую связь или надеваете гарнитуру, общаетесь с заказчиком
2. Одновременно с того же телефона пишете жене в телеграм, воцап, вайбер, рельсу: "Солнце моей жизни, позвонил заказчик, не знаю, сколько продлится разговор, поэтому задержусь"
???
3. ПРОФИТ
Имхо, это всяко лучше, чем нарушать свое слово. Потому что когда вы говорите жене, что выезжаете, а потом по какой-то причине не выезжаете, то вы нарушаете свое слово.
Впрочем, это ваше с женой дело. Главное, чтобы ее и вас все устраивало.
Изначально договорился с женой. Что я буду когда буду. Ждать меня не надо, садитесь кушайте спокойно. Приеду сам себе разогрею, поем. Если какой -то праздничный ужин , то другой вопрос - приеду вовремя.
Так вот откуда все эти люди, которые постоянно говорят в транспорте или в магазине на кассе по телефону "АЛЛО Я ЕДУ", "СКОРО БУДУ". Меня всегда такое коробило. Люди будто сами себе жизнь усложняют на ровном месте. И ведь в 90% они говорят с раздражением или если задерживаются, знают что сейчас им начнут звонить с тупым вопросом "Ты где?". Сразу аж жаль человека, что никак не оставят его в покое.
Обычно такие начинают говорить, что едут и скоро будут, где-то за час до выхода. Неудивительно, что те, кто вынужден ждать (особенно на улице зимой) потом ругаются.
Не надо говорить, что можно не ждать, особенно зимой. Если договорились на площади в 6, подходишь "я почти на месте, ты скоро?" - "да-да, еду" - ок, в 6 стоишь на площади. 6-10, снова звонишь "ты где?" - "уже рядом, скоро буду" - ок, стоишь, потому что смысл уходить, он же сейчас приедет. 6-20, звонишь "ну ты скоро?" - да, я уже рядом, сейчас буду". 6-30, звонишь: "где ты?" - "уже вышел, все, автобус подошел, скоро буду". Ах ты ж сволочь. И идешь греться куда-нибудь, а подъехавший человек пусть теперь сам дозванивается и ждет.
А откуда это? У меня швы чуть не разошлись)))))
Приключения Мортадело и Филимона | La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003)
Весьма Вами благодарен! Спасибо.
В муже я ценю тоже эти качества. Поэтому всегда без волнения провожаю его на мужские посиделки, не выношу мозги если задерживается и пр.
Ты контрол фрик