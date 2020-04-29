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Тренируйте навык предупреждать

Хотите, чтобы ваша жизнь стала легче в пять раз?

Предупреждайте других людей, если что-то идёт не по плану.


А хотите — в десять?

Предупреждайте их, когда всё идет по плану.


Это работает везде. На дороге, когда вы включаете поворотник до того, как начинаете маневр. С друзьями — когда говорите заранее, что опоздаете на час и они могут спокойно начинать первую игру в боулинг без вас. На работе, когда в середине этапа проекта пишете заказчику, что вы уже доделали структуру и основной текст, сейчас взялись за вёрстку.


Мы как-то договорились встретиться с подругой, с которой редко видимся. Я задерживался на работе, до встречи было около часа и я написал ей, что опаздываю минут на 20. Думаете, она ругалась? Ведь формально у неё был весомый аргумент: уж на редкую-то встречу я должен был прийти нормально!


Но нет, она написала: «Глеб, вот почему тебя нельзя клонировать, а?» И она так сказала очевидно не потому, что я дьявольски хорош (а жаль), а потому что другие так просто не делают, не считают нужным. И в этом главная мысль: она почувствовала заботу. Человеку просто приятно, когда он понимает, что о нем подумали. Позаботились.


Так, знаете, сразу и не поймёшь, что лучше: прийти вовремя или опоздать, но предупредить и извиниться.


Всегда ли я сам предупреждаю? Не-а, не всегда.

Всегда ли я получаю проблему, если не предупреждаю?

Да, чёрт возьми, всегда, всегда!


Если же вы не предупредили, а на вас после этого не обрушились неприятности — не обольщайтесь. Это не значит, что проблемы нет и боженька вас очень любит. Скорее всего, вы просто про неё ещё не знаете. Кто-то просто стерпел вашу невнимательность, но раздражение уже накопилось. Или ваша беспечность сейчас просто чревата более крупной проблемой потом.


И короткая мысль напоследок. Что вообще значит «предупредить»? Это значит, что тот, с кем вы взаимодействуете, знает, чего от вас ожидать. Несравнимо, безмерно приятнее и спокойнее люди работают с теми, от кого знают, чего ожидать.


Короче, предупреждайте и будьте предсказуемы.

[моё] Истории Работа Люди Отношения Вежливость Текст
345
457
otoahnacto
otoahnacto

Дубликаты не найдены

Все комментарии Автора
+75
re55
Собрались с подругой в кино. Жду у кинотеатра. Звоню:
- Ты где?
- Еду.
- Где едешь?
- Ну еду, скоро буду.
- Скоро - это когда? Сколько у меня времени, чтобы можно было как-то его распланировать.
- Жди. Пока.
раскрыть ветку 18
+25
Аватар пользователя otoahnacto otoahnacto

А это было с ее стороны раздраженно или ну просто как обычно?

раскрыть ветку 9
+29
re55
Это не нормальное обычное поведение. Она если честно достаточно странная по жизни. Иногда с ней достаточно комфортно было дружить, а иногда что-то находило, и выкидывала всякие коленца. Постоянные разговоры загадками, никаких прямых ответов. Года три-четыре назад это все усугубилось, какие-то зависания, провалы в памяти. Полгода где-то пропадала, на работе отпуск за свой счёт. Вернулась, уволилась, сменила все номера, удалилась из всех соц сетей, оборвала все контакты с друзьями, знакомыми, коллегами. Ну как оборвала - в городе на 300 тыс., особенно когда живёшь в соседних домах, это достаточно проблематично. Но все же. Что там у неё случилось - одной её семье известно.
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-8
Аватар пользователя CharlieWalikota CharlieWalikota
ТС, предупредил бы, что текст занудный, что ли? А то ведь до конца дочитал.
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+9
temni87

Помню в автобусе барышня по телефону сказала что мол еду и назвала на остановок 10 ближе чем была на самом деле и типа через  10 минут буду, а через 5 остановок мы вьебались в пробку, которая минут 20 вообще не шевелилась

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+7
Mivii

Как-то женщина громко так по телефону  в автобусе общалась, рассказывала как хорошо все у нее. А потом говорит: ну все пока, я спускаюсь в метро... Во Владивостоке метро, ага :)

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+8
Eranise

Кстати с такими вещами особенно бесит.


Вот если я встретиться должен в 17, а ехать мне ровно час, то уже в 16 часов я точно знаю опаздываю я или нет. Ну ведь это просто - если я в 16 еще не вышел, то УЖЕ опаздываю. Уже можно сообщить другому "че-т я тут затупил, задержусь, постараюсь побыстрее". И потом, когда выйдешь из квартиры написать "всё, еду, буду через час".


Но нет мля! За 15 минут до встречи человек не может внятно сказать где он! И начинается это "буду через 5 минут" которые повторяются раз 10....


Разумеется есть как бороться, просто не ждешь и всё, например, но меня бесит сам факт.

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+1
igethi

а многие люди вообще часто врут, без повода. Когда правда очевидна, и вранье легко вскроется. зачем они это делают - я не знаю

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Woodcurv Woodcurv

Кстати, иногда это может быть ситуация обратная.

Бывают такие люди, которые очень любят, например, каждую минуту перезванивать: "Ты где именно сейчас?", "А сейчас конкретно где?" И т.д. , хотя еще времени буквально полно. Тоже бесит. Не знаю в силу чего, может профессиональная деформация или постоянно имеют дело с опаздывающими или какая-то потребность в сверхконтролировании, не знаю. Но подгорает знатно.

З.ы. хотя говорильщики "уже подъезжаю", хотя еще очень далеко тоже те еще веселые люди.

раскрыть ветку 1
djoa

У меня такой отец, ох.

Тут и желание всё контролировать, и проф деформация (работал в МВД).

Сложно с такими

+115
Аватар пользователя raven75 raven75
Я проникся идеей автора, и предупреждаю, что хочу написать комментарий 🙄
раскрыть ветку 24
+75
Аватар пользователя otoahnacto otoahnacto

Простите, а когда вы планируете его написать?

раскрыть ветку 8
+66
Аватар пользователя raven75 raven75
Я предупрежу об этом тоже. Заблаговременно.
раскрыть ветку 3
+1
Аватар пользователя vxm9 vxm9
Я часто за полчаса - час до встречи сообщаю друзьям "буду вовремя". ХЗ как но работает.
раскрыть ветку 2
-3
Аватар пользователя Bellfanior Bellfanior
Предупреждаю, ниже будет картинка с не смешной шуткой.
Иллюстрация к комментарию
+6
MathGeek

Обязательно пишите! Я поставлю ему минус.

раскрыть ветку 11
+15
Аватар пользователя raven75 raven75

Спасибо, что предупредили! Я обязательно обижусь на вашу несправедливость, поставлю ответный минус, подпишусь на вас, и буду минусить, мстя 😄

раскрыть ветку 10
+1
Аватар пользователя Marija3311 Marija3311
планирую почитать комментарий, о времени предупрежу за полчаса.
+1
Аватар пользователя chernozem48 chernozem48
Подумываю его прочесть
0
Аватар пользователя Bs1234 Bs1234

Не забудь сначала подворотник включить, а потом уже писать.

+24
Аватар пользователя messenger6 messenger6
Еще людям бы научится ценить время других. Я ненавижу возить куда то родственников. А че тебе д не сложно, я тебе на бензин дам. А ничего что вы тратите мое время и даже фиг с ним. Но начинается же. Ой а давай туда заедем, а я щас в магазин зайду, я щас покурю. И опаздать на 20 минут когда их ждут. Это норм. Есть у меня тётя, которая попросила ее подождать, тип мне по дороге. Я сидела и ждала ее в заведений машине, а она мать ее МЫЛА ПОСУДУ. Серьезно? Она не долго одевалась, не искала ключи, а мыла посуду.
П.с. я больше никого не жду. Я не хочу тратить свое время в ожидании кого-то, даже не за спасибо, а потому что мыжродствееники. Ох бомбануло
раскрыть ветку 3
+5
Аватар пользователя Jekina Jekina
Были у нас друзья. Как-то договорились встретиться в 3 часа дня и пожарить шашлычок в тандыре. Они приехали после 6, тандыр естественно уже остыл, настроения тоже не осталось. Оказалось у них в 3 часа только проснулись дети и она решила их подстричь, а только потом ехать к нам.
+1
vmr99

Вот это тоже выбешивает.

djoa

Ещё хуже, когда родня требует и пользуется, и даже на бензин не даёт.

+277
KIO.san

Вот кто бы это моему мужу объяснил??? Меня не слушает. Сказать, что будет к ужину (в 19-00) дома и не позвонить, что задерживается на час - легко. Это при том, что семья сидит и ждёт над остывающей едой. Сказать, что "приеду через пятнадцать минут" и появиться через полтора часа - легко. На мои упреки ответ один "ну, дела были, за временем не уследил". А по-моему это неуважение.

раскрыть ветку 171
+330
zibel

не надо доводить до абсолюта

во сколько приедешь?  в 19? значит в 19 начинаете ужинать, он присоединяется позже.

если вы себя не уважаете, то никто не будет уважать вас.

на самолет и на работу  как понимаю он не опаздывает?

раскрыть ветку 5
+65
Аватар пользователя RyukSinigami RyukSinigami
Согласна, так же с мужем решила вопрос. Хочешь горячий ужин с сервировкой стола и прочими спецэффектам хорошей жены - за полчаса звони и сообщай, что скоро приедешь.
Пару раз проебался - проверял систему видимо. Потом привык
+172
Аватар пользователя EchoNight EchoNight
-У меня по плану секс в 22:00. И не важно - успеешь ты к этому времени домой или нет.
раскрыть ветку 2
+1
Аватар пользователя Dkmiron Dkmiron
По-моему у его жены скоро будет новый муж.
+139
Аватар пользователя otoahnacto otoahnacto

Я б сказал, здесь есть ещё одна штука. Мне она знакома и я считаю это своим, гм, багом: мне нравится чтобы никто не знал, где я и что я делаю. Терпеть не могу отвечать на вопросы: а куда ты идешь, а когда придешь, а что ты делал, а где ты был. 


Не разобрался пока до конца, почему это и откуда, поэтому просто стараюсь помнить об этой штуке, чтобы не раздражаться. Типа «ну окей, меня почему-то бесит, но это не повод, чтобы не сказать, где я и что».

раскрыть ветку 34
+93
LinK9790

У меня такая же штука. Особенно тяжко было, когда жил с другом на съемной квартире. Хоть друг и хороший, но его постоянное желание знать,- а куда я иду? а когда я буду? а что делаю и почему? Очень раздражали такие моменты и много раз он обижался на меня из-за этого. Хотя общих дел у нас не было на тот момент, ему просто нравилось знать и удобно от этого было, а мне нет.


Но я знаю откуда этот баг. Из детства. Родители, особенно бабушка, очень любила контролировать каждый шаг и знать, что я делал с друзьями и когда, любили что бы я приходил домой пораньше, хотя мои друзья все еще гуляли и у них не было такого жуткого контроля. А еще не было своей комнаты.

В общем я всегда завидовал друзьям, точнее, каким-то личным рамкам за которые не заходили родственники, оттого и отторжение во взрослой жизни. За то какой кайф, когда никто не знает где ты и чем занимаешься - чувствуется свобода, неограниченность во времени и полностью посвящаешь себя себе.

раскрыть ветку 6
+22
KIO.san

Никогда так его не контролировала. Но если что-то обещаешь сам - будь добр выполнять, так?

+8
ewgeniy.demin

Так большинству знакомых и не надо знать где я и что делаю. Особенно, когда случайно кого-то встретил, интересуются куда я иду. Хотя видно же, что иду вперед. Короче, не считаю это багом. Отвечаю на такие вопросы только если интересующийся имеет какое-то отношение к тому, что я делаю или сколько это дело займет времени, если этот человек меня ждет.

+4
Аватар пользователя Kurakaze Kurakaze

Мужик такой баг не только у тебя, я считаю это не багом а нормой. Ибо очень тяжело на постоянной основе отчитываться где ты. Возможно тебя просто однажды заебали этим, и ты теперь в супротив всего и всем наперекор просто на подсознании это делаешь.

раскрыть ветку 1
+9
melkor1985
Например меня подобные вопросы раздражают по причине того, что человек хочет чего-то другого. Например. Жена хочет, чтоб я сделал кофе. А я, например, что-то читаю в телефоне. И вот вместо того, чтоб спросить "а не мог бы ты мне сделать кофе" она, с лёгкой формой наезда, спрашивает "что ты сейчас делаешь". Правда отучаю потихоньку от таких лишних вопросов.
раскрыть ветку 4
+13
Аватар пользователя Byanco Byanco
Я тоже это терпеть не могу, но считаю такое поведение неуважением к тем, кто о тебе беспокоится. Супруг мне в начале отношений это доходчиво объяснил, и я, хоть и не без психов и недовольства приняла. Потому что беспокоится. Это проявление внимания, если не какая-то паранойя или навязчивое поведение. Он не спрашивает каждые полчаса, ему важно знать, на сколько я и где я. Потому, когда мой маршрут от привычного меняется, я предупреждаю.
раскрыть ветку 8
+2
Vngal
Наверное потому, что зная где вы, могут озадачить чем нибудь, что вам нахрен не нужно, например, отвечаеш где ты и тебе сразу, там рядом магазин, по пути тебе, заедь купи или передай комуто чтото, или получи доставку, потом заедь ко мне завези, мыж друзья, че те, трудно чтоль, и тому подобное, особенно это напрягает в москве, где любой крюк заехать, череват большой потерей времени
+1
Izabella85
Мне вообще пофиг грубо говоря. Муж утром сказал, что сегодня возможно задержится на работе. Приходит домой на 2 часа позже и спрашивает почему я не звонила, а сам смеется. Потому его отдел задержался и через полчаса всем начали звонить мужья, жены, дети, при чем не по одному разу. Только моему мужу никто не звонил. Я не звоню сто раз детям, даже муж спрашивает, почему я так редко звоню детям, когда они в лагере, у бабушки в другом городе. Зачем??? Моя свекровь постоянно звонит, хотя мы женаты 9 лет и сыну уже под сорок лет, если вдруг муж не берет трубку, она начинает названивать мне, а я откуда знаю почему он трубку не берет, мы работаем в разных учреждениях и зданиях. Вообще удивляюсь как раньше свекровь жила без телефона, сотовые же сравнительно недавно появились. И вообще у нее трое детей и вроде работает, но находит время всем троим названивать несколько раз в день
+1
gmv41

на это есть чёткий ответ.
Человек хочет как можно меньше тебя грузить. Ты ему скажи что делаешь (это просто), он прорисует схему как попросить помощи чтобы меньше тебя грузануть.

Если он просто попросит "а давай ты мне поможешь с тем то", начнутся твои вопросы "а что куда зачем а как". Скорее всего ты скажешь "нет"

Если люди часто тебя спрашивают "что делаешь", значит вы тяжелый человек и на прямые просьбы чаще отказываете или (о боже) демагогию разводите.

+1
Аватар пользователя mrtg mrtg

Так а зачем об этом кому-то знать? Кому-то знать где вы и что делает важно только в том случае, если это важно для ваших дел, а не для чьего-то любопытства.

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя Woodcurv Woodcurv

Мне кажется - это нормально. Это разновидность потребности побыть одному, уединиться, чтобы вторгающиеся в твое личное пространство и вмешивающиеся в твои дела временно, слегка пошли нахуй.

0
Аватар пользователя alav75 alav75
После того, как много лет назад после звонка начальника с вопросом "ты где" на нервяке попал на гаишный развод размером в 5 рур только полученного аванса, пару лет учился не впадать в ступор и пытаться что либо придумать. Теперь совершенно честно отвечаю: "в машине"; или "на улице". Ну и обратку в разных вариантах сразу "что случилось?"
0
Аватар пользователя Alkaiiika Alkaiiika
Это не баг, это фича
+30
Electrum

Если не понимает словами, может поймёт поступки? Опаздывает больше 15 минут-его уже никто не ждет. Больше часа-его порция отправляется в самые глубины холодильника в максимально разобранном виде.

раскрыть ветку 17
+3
KIO.san

К сожалению, теперь так и поступаем.

раскрыть ветку 16
+10
Аватар пользователя Miralok Miralok

А меня раздражает другая вещь. Вот я работаю, передо мной очередь из клиентов, звонит телефон, там кто-то приятным, всегда женским голосом говорит: "Здравствуйте, мне нужен картридж. Знаете какой? Сейчас пойду и посмотрю..." И уходит.

Не надо так.

+92
Аватар пользователя NERegina NERegina
Никогда не понимала этого правила - не начинаем есть пока мужик за стол не сядет, домострой какой-то.
А он вас тоже будет ждать за столом с остывающей едой?
раскрыть ветку 78
+61
Zorro7778
Тут дело не мужике или в бабе.
Это просто уклад жизни такой, который некоторые люди из поколения в поколение передают в свои семьи. Типа кушать надо садиться всем вместе и всё тут. Типа ещё и психологический момент (дисциплина, семейное единение и.т.д) и практичность (когда микроволновок не было, то куда проще было разогреть сразу на всех)

Такой подход не осуждаю, но считаю несколько устаревшим.
Слава богу у меня в семье и в семье жены, этого анахронизма особо никто не придерживался и мы спокойно ели и едим по отдельности если нужно и хочется поесть здесь и сейчас.
При этом это никак не повлияло на отношения в семьях. Что я со своими родителями хорошо общаюсь, что жена со своими, что мы в семье.
Так что не на совместном принятии пищи держится семейное счастье)
раскрыть ветку 36
+25
Аватар пользователя otoahnacto otoahnacto

Кажется, комментарий был не об этом. Им никто не запрещает есть и не обязывает дожидаться, тут дело в договоренностях. Ну и просто хочется же вместе, а не отдельно.

раскрыть ветку 4
+1
KIO.san

Не домострой, желание поужинать всей семьёй. Причём, по его же просьбе.

раскрыть ветку 13
0
suslikM

Нет, не буду. И за столом я всегда первый. И ем только горячее.

-32
Аватар пользователя SamDee SamDee

Даже не могу представить, при каких условиях мог бы требовать от своей семьи не приступать без меня к ужину. Но при этом меньше от вашего комментария феминистским говнищем и самовлюблённым пафосом не несёт.

раскрыть ветку 20
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+5
Аватар пользователя polylife polylife
Перестаньте ждать. Схема проста:
Не предупредил. Приехал. Сам разогрел. Поел один.
+7
Аватар пользователя VKshnitsa VKshnitsa
Как же я вас понимаю!!! До глубины души меня это задевает, когда мой мужчина так поступает
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+8
Аватар пользователя BonaSens67 BonaSens67

Слишком крут, чтобы позвонить). Это сразу разрушит его "мужЫцкость".

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+1
Аватар пользователя Marija3311 Marija3311
пфф. даже дома, 2 раза позвала, нет, так нет. вычеркиваем
+1
Аватар пользователя ulka66 ulka66
Мне кажется, это лечится так: ждёте столько времени, сколько обещал муж, потом садитесь ужинать без него. Когда он приедет, сам погреет еду себе и поест.
0
Аватар пользователя Bs1234 Bs1234

Это он у президента пример берет, думает что так  поступают настоящие крутые мужики.

-4
kuzmabest
А по-моему это неуважение

А по-моему - созависимость, с вашей стороны.

-10
Аватар пользователя SamDee SamDee

Это не совсем в тему. Всё-таки вам не встреча назначена. Переработайте внутрисемейные правила - не ждать никого для ужина.

-23
Ljockey
Я такой же. Уверяю Вас, нет тут неуважения ни на грош. У меня, например, планы меняются по восемнадцать раз на дню. Я могу позвонить жене, что выезжаю, а потом мне позвонит заказчик с разговором на полчаса. Мне что ж его нахрен слать? Очень много чего может поменяться. Далеко не все живут по графику жесткому.
раскрыть ветку 5
+47
LynnS

1. Включаете громкую связь или надеваете гарнитуру, общаетесь с заказчиком

2. Одновременно с того же телефона пишете жене в телеграм, воцап, вайбер, рельсу: "Солнце моей жизни, позвонил заказчик, не знаю, сколько продлится разговор, поэтому задержусь"

???

3. ПРОФИТ

Имхо, это всяко лучше, чем нарушать свое слово. Потому что когда вы говорите жене, что выезжаете, а потом по какой-то причине не выезжаете, то вы нарушаете свое слово.

Впрочем, это ваше с женой дело. Главное, чтобы ее и вас все устраивало.

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+14
Sergei1209
Да! Дададада! Надо людям это в подкорку вбивать! Можно даже лопатой.
раскрыть ветку 5
+3
Аватар пользователя Rewelant Rewelant
раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя Green15 Green15

А откуда это? У меня швы чуть не разошлись)))))

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя Danelia1975 Danelia1975
Бодливой козе Бог рогов не дал. И лопаты, хе-хе.
+13
lutaosk
Это все про меня. Для меня дело чести не опаздывать, например, а если произошло-предупредить. Так же и с работой. В моем отделе очень много держится на том, что я подхвачу, предупрежу, позвоню... Но мне в ответ говорят "ой, ты паникуешь лишнего.. Ой, да не переживай.. Ой, да как-нибудь само разрулится". Благодарности не жду, но очень хотелось бы видеть ответственность и по отношению к себе, такую же, какую стараюсь держать на уровне я. Это реально бы столько проблем, недосказанностей, обид между людьми решило.
В муже я ценю тоже эти качества. Поэтому всегда без волнения провожаю его на мужские посиделки, не выношу мозги если задерживается и пр.
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