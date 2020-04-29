Тренируйте навык предупреждать

Хотите, чтобы ваша жизнь стала легче в пять раз?

Предупреждайте других людей, если что-то идёт не по плану.





А хотите — в десять?

Предупреждайте их, когда всё идет по плану.





Это работает везде. На дороге, когда вы включаете поворотник до того, как начинаете маневр. С друзьями — когда говорите заранее, что опоздаете на час и они могут спокойно начинать первую игру в боулинг без вас. На работе, когда в середине этапа проекта пишете заказчику, что вы уже доделали структуру и основной текст, сейчас взялись за вёрстку.





Мы как-то договорились встретиться с подругой, с которой редко видимся. Я задерживался на работе, до встречи было около часа и я написал ей, что опаздываю минут на 20. Думаете, она ругалась? Ведь формально у неё был весомый аргумент: уж на редкую-то встречу я должен был прийти нормально!





Но нет, она написала: «Глеб, вот почему тебя нельзя клонировать, а?» И она так сказала очевидно не потому, что я дьявольски хорош (а жаль), а потому что другие так просто не делают, не считают нужным. И в этом главная мысль: она почувствовала заботу. Человеку просто приятно, когда он понимает, что о нем подумали. Позаботились.





Так, знаете, сразу и не поймёшь, что лучше: прийти вовремя или опоздать, но предупредить и извиниться.





Всегда ли я сам предупреждаю? Не-а, не всегда.

Всегда ли я получаю проблему, если не предупреждаю?

Да, чёрт возьми, всегда, всегда!





Если же вы не предупредили, а на вас после этого не обрушились неприятности — не обольщайтесь. Это не значит, что проблемы нет и боженька вас очень любит. Скорее всего, вы просто про неё ещё не знаете. Кто-то просто стерпел вашу невнимательность, но раздражение уже накопилось. Или ваша беспечность сейчас просто чревата более крупной проблемой потом.





И короткая мысль напоследок. Что вообще значит «предупредить»? Это значит, что тот, с кем вы взаимодействуете, знает, чего от вас ожидать. Несравнимо, безмерно приятнее и спокойнее люди работают с теми, от кого знают, чего ожидать.





Короче, предупреждайте и будьте предсказуемы.