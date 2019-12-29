7587 Снегири замерзли. В Томске -38 Шел на работе между зданиями. У нас морозец как раз стоял под -40. Смотрю снегири валяются на дороге. Думал сбили. Нет оказывается живые. Замерзли просто. Пикабу [моё] Снегири Мороз Томск Видео Длиннопост 736 729 49 xander85 23 часа назад
бухие
Я тоже важный когда бухой)
обычно под утро :о) ежели накануне было много неудержимых возлияний ...
Снегири - не гири. Улетят и не поймаешь
Такой маленький, а вааажный. Ишь ты, какая птица!
Прочитал "влажные"...
И я :)
Зевнул такой еще)) И не знала, что снегири зевают.
О, из моего города. Я там живу
Привет, земляк!)))
Что за город?
Любой.
Тоже до этого не знала, что птицы умеют чихать...
Воробьиный грипп называется )
Да они не только пукают, они могут и дриснуть на всю стену
Уж Фонду ли не знать о пукающих змеях...
Чихать, читать и пердеть.
Да, забыл кое-что ещё - подышать песком, как вышеописанные воробьи.
Нет, это мои планы! На новый год
Шедевр, хиюкаю)
поехали
У индусов своя система
И совя логика
без регистрации и смс
Сингам первый в 2011 был, а это олдовый Аллуда Мазаака. Вот краткое описание сюжета с кинопоиска: Абдир Бахид, был задержан, по дороге в Бомбей, за безбилетный проезд на поезде. В наказание ему было назначено 1 час работ. Бахид бежал!
эт название фильма) А сам он Абдир Бахид.
Они там что, кучу лошадей покалечили?
вряд ли, у них бы бюджета не хватило)
Расскажу, если не видишь - сначала музыка играет, потом дыщ, тыщ, а-а-а-а, тиу, а-а, потом вж-ж-ж, ррр, р-р-р, потом опять дыщ, тыщ, потом тык-тыкдык-тыкдык-тыкдык, потом снова дыщ, тыщ, потом а-а-а, а-а-а, короче "Джими Джими, аджа аджа!" так никто и не спел, в жопу такое кино, вот вам моя рецензия.
Не вру, в каком месте? Хотя хз, может быть, я, как обычно, на половине фильма заснул.
Вы ещё РамонФильмПродакшн не видели. Болливуд нервно курит.
Откуда у них столько много старых волг?
ну СССР с индией с 50х имел довольно хорошие отношения, торговые тоже.
А цыгану нет, прыжок больше народу увидит и спалят что он коня спиздил.
Ух ты! Киркоров верхом на Собчак!
И вообще, какой монгол без юрты?
просто на фото по моему именно спецназ.но почему то на конях.
В горной местности кони - вещь незаменимая. Даже амеры их использовали в афганистане
В Москве конная полиция есть, как и в Нью-Йорке и ещё много где. Но на фото степь и солдаты блеать.
Не, казахам лошадей не доверяют, съедят!
главное при тряске своему же коню голову не прострелить
Вот кони, которые атакуют разрушитель в звездных войнах, вот это крутяяяк)))))
Насколько эффективен лук в сравнении с огнестрелом мы уже знаем из истории освоения Америки.
Если подходить с этой стороны, то даже микроволновка эффективнее огнестрела, когда ей пользуется Стивен Сигал
Дожили. Сравнивают боевик и космическую фэнтезю.
Там выше сравнивали жизнь и космофентезю.
Там блин саблезубые кони скачут по огромным боевым кораблям, а кого-то волнует лук.
Это против огнестрела. А против космического корабля, способного разрушать планеты - огого как эффективен!
а зачем лошадям клыки такие?
А червячки?
А они ртом дышать умеют?
А не знаю) А у них рот есть вообще?
есть)
Где-то посередине?
Не знаю, я с ними не общался
жопороооот
Кстати, вспомнила баян: целующиеся люди образуют тоннель с жопами на концах.
Если есть у червя рот, значит червь тот не урод…)
Готово, где моя награда?
Вы удивитесь, но это татуировка на глазе, пожалуй для такого надо и зенки залить.
А при попытке блевануть - захлёбываются.
Пьяная няка пизде не хозяйка.
Меня с холода в тепло тоже растаскивает...не то , что зевнуть - в уголке уснуть хочется, чтобы никто не трогал)
это спирт из него от нагрева испаряться начал :)))
Вам три снегиря минусы поставили)
Вспомнилось)
#comment_71320840
Сюдаиди, аеслинайду?!
Сюдаиди, аеслинайду?!
Отмечают прибытие друзей с отпуска
Вообще-то сизые голуби отмечают выход дружбанов из СИЗО
А это что, прошлой весной в Москве?
а зевок - это глубокий вдох (после анабиоза)
Снегири - алкаши?)
Однако) Теперь я видел все)
Наклюкаются (во всех смыслах), и пойдут громить воробьиные кормушки?)
Снегири то ладно, а вот когда медведица объелась забродивших яблок, вот там реально хз чё делать)))
Ну, куры если найдут в куче остатки слив из бражки - просто будут валятся трупиками, никакого вреда кроме кондрашки хозяев...)
Скорее на этом графике два следствия одной причины. Это как сравнить графики среднедневной температуры и продолжительности светлого времени суток. Явления, безусловно, связаны, но суть несколько глубже.
Причинность (что не загадочная третья причина, а именно алкоголь) установлена путем анализа запретов в 1985 году (Немцов). Да и это общее мнение официальных источников (любые публикации МВД, советские плакаты, энциклопедии).
По расчетам А. В. Немцова (д.м.н, руководитель отдела информатики и системных исследований Московского Научно-исследовательского Института психиатрии Минздрава РФ), в России семь из десяти убийств так или иначе связаны с алкоголем. Это близко к данным судебно-медицинской экспертизы о доле убитых с алкоголем в крови.[1]:267
По другим странам происходило все то же самое в период их сухих законов - резко прекращались преступления и пустели тюрьмы.
https://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8...
Мда. Выше всем очевидно, что даже животные во хмелю агрессивны, неадекватны и несут разрушение. А когда речь о том же для человека, сразу "нуу неее, тут наверно какая-то третья причина и алкоголь с убийствами напрямую не связан...".
Оооо, на пикабу всем пяти человекам очевидно! Ну всё, это всё доказывает, запрещаем алкоголь!!
Тут не "наверно какая-то третья причина", а абсолютно точно море неучтённых факторов. Вообще, если человек верит вот таким графикам, где хуй знает что за данные, где временная шкала выбрана на промежутке в 30 лет, где нет никакого анализа сопутствующих событий, то это однозначно характеризует уровень критического мышления человека.
Не считай это оскорблением, просто если идёт какой-то более-менее серьёзный разговор, а не сплетни на кухне, то вот такой аргумент в виде одного графика лишь всех рассмешит. Нужно учиться анализировать, проверять информацию и делать правильные выводы на её основе -- в наше время это крайне важно.
Зато одному пикабушнику "абсолютно точно" известно про неучтенные факторы))
Т.е. в рассказ про то, как пьяная свинья разнесла загон, ты тоже не веришь, тоже наверно там был "третий фактор"?
Или все-таки про агрессивность пьяных свиней ты не стал спорить, а как перешли на человека, так эта информация сразу стала резко неприятна? Как думаешь, почему?
Я в рамках своей научной работы для литобзора изучала влияние алкоголя в РФ на смертность и криминал, так что мне-то связь известна. А ты продолжай верить, что "есть какой-то третий фактор" и не алкоголем обусловлена огромная доля убийств в нашей стране.
Алкоголь безусловно должен быть запрещён или ограничен в распространении как сильный наркотик, который, что характерно, значительно вредит не только самому наркоману, но и окружающим. Поражаюсь тому, как можно этого не замечать, если живешь в России.
Так то сухой закон, во всяком случае в наших шпинатах всегда предшественник катаклизма - это и развал СССР и пред Революцией так же сухой закон был какое-то время
Сухой закон в СССР как раз имел в т.ч. значительные положительные последствия.
А вот методы воспитания молодежи в этом плане, как показали исследования, неэффективны (или даже приводят к отрицательному результату). Бесполезно объяснять людям, что употреблять наркотики вредно. Бесполезно вообще надеяться на сознательность людей. Эффективными себя показали такие меры, как ограничения продаж и повышение цен.
https://alcofan.com/suxie-zakony-v-raznyx-stranax.html
Ссылка на сайт "алкофан.ком"? "Сайт любителей спиртных напитков"?*рукалицо*.
Никакой предвзятости, да.
В общем рекомендую к ознакомлению
Она привела к снижению насильственных смертей на 25%. Это на заметку тем, кто не верит, что алкоголь непосредственно влияет на этот показатель, и что "ну просто потребление алкоголя и смертность зависят от какого-то третьего социального фактора".
То есть, ты считаешь, что ситуация, происходившая в стране в 90е не сильно повлияла на количество убийств, и во всем виноват алкоголь? А не алкоголь, так же как и убийства, являются следствием происходящего тотального пиздеца? Уж скорее только для одного другого пикабушника это не очевидно)
То, что социальные факторы могут обуславливать повышение потребления алкоголя, никак не противоречит тому, что сам алкоголь непосредственно вызывает повышение уровня насильственных смертей.
Разумеется, могут быть и другие причины повышение смертности. Но причины, связанные с алкоголем, последние десятилетия являются чудовищно значимыми.
1) Промышленная революция создала рабочие места для бывших пиратов.
2) Развитие государственного сектора увеличило вероятность разорения в частном секторе экономики (конкуренция гособлигаций с инвестициями в частный сектор). Забота же о разорившихся не проявляется (например, есть "километры бомжей"). Это усиливает вероятность депрессии, например, у отцов семейств.
Месье слышал про корреляцию?
Мировые некоммерческие космические запуски / Докторские степени по социологии в США
В неблагоприятные годы социологи бросали учебу, а запуски откладывались.
И разумеется ни то, ни другое, никак не связано с общим уровнем жизни)
В 1998 году был валютный кризис и дефолт, а на графике - спад. Во время принудительных запретов ничего остальное в целом не меняется (например что менялось в 1985 году?), тогда как смертность резко падает на следующий же месяц. Вот пример по 1985 году.
Почему убийства только из СКС? Чем остальные виды оружия не угодили?
Это стандартизованный коэфф смертности (СКС) из базы ВОЗ.
Сломалась у блондинки машина. Что делать-не знает.
Видит, такси едет, а в нем грузин.
Она его просит починить.
- Сколько хочешь за работу?
- Мне денег не надо, я тебя хочу Ну, все получилось Она говорит
- О, ты такой замечательный любовник, хочу, что бы ты всегда был рядом,
никаких денег не пожалею.
Он отвечает
- Нет, мне ничего не надо, вот тебе телефон моего младшего брата Гоги,
он еще более лучший любовник, чем я
- Этого не может быть, ты-супер!
- Нее-е-т, он в том году медведицу от%№"ал, так она ему до сих пор
малину из леса носит.
Грузин вы*бал медведицу, она носит ему малину. Анекдот не то что не смешной, в нем даже юмора нет
Просто у тебя никогда медведицы не было
У японцев тоже было. Но наоборот.
...что корейцу хорошо, то японцу смерть)
Гоги был, он просто ревнует к медведице.
Адольф Гитлер же!
У него похоже как раз был, вот ему и не до смеха))
Просто это была его малина, которую медведица Гоги отнесла..
А часики то тикают
Тогда я расскажу.
Слушает старый еврей радио. И тут новости спорта. Диктор говорит: "Молодежная сборная Испании все-таки вырвала очко у Лихтенштейна!".
"Какой ужас" - произносит слушатель - "бедному еврею уж и на улицу не выйти..."
У всего Лихтенштейна?
Да он маленький!
Но совершеннолетний, Жень!
Я так понимаю твоя медведица не стала носить тебе малину и вообще просила ей больше не звонить?)
А он и не против.
А то:-)
Но медведь был против, да и он был так себе, поэтому никакой малины не последовало
Скорее всего она ждёт, пока у Гоги загорится машина
Не про тебя, вот ты и бесишься
Нормальный анекдот, его просто нужно уметь рассказывать.
Любят грузины анекдоты сочинять
повезло Гоги что просто малину носит, а так могла к себе в берлогу на пмж прихватить
или забродивших геологов, там порой градус по-круче, чем в любых яблоках))
Медведица алкоголик - горе в лесу.
сажать в такси и домой отправлять!
Сразу чувствуется - Россия :D
Одеть ушанку и дать балалайку :D
НАДЕТЬ
Главное, сзади не стоять.
Та оно и на копроративе назлебается забродивших яблок и хз чо делать.
Можно предложить ей сесть в машину.
Эта озвучка и стабилизация просто нечто!
После просмотренного у меня только один вопрос. Там хищников нет?)
Х/з, наверное они в том же состоянии))
Потому что уже отобедали пьяными фруктоядными)
Там мартыхи только чего стоят! Обнимашки, поцелуйчики, а пришел бы какой-то лев, то насовали бы гурьбой по самые гланды.
Отдельное спасибо тому, кто эту стабилизацию делал. А то обычно в таких видосах оператор тоже пьян или с паркинсоном.
Не знаю как у вас, а у меня были судороги при просмотре, и немного насморк.
Пару раз попали под пьяную лапу обезьян и теперь за пару километров обходят стороной.
Этот кадр конечно......, все таки люди произошли от приматов.
это ж сколько им потом воды надо на опохмел. Поэтому там и засухи)
Забавно. Выходит наши предки бухать начали еще до того как изобрели первое орудие труда! Миллионолетние традиции!
Именно. И имеющаяся у нас ферментная пара, позволяющая расщеплять этанол на составляющие - досталась именно от далёких предков, которые не только научились бухать забродившими плодами, но и эвлоюционно вывели способ нейтрализации негативного эффекта от попавшей в организм отравы
Корпорат))))
Там сугробов нет, не замерзнешь.
Ужрался, проспался под кустом и кто выжил, тот и разбежался в разные стороны)
Прочитал голосом Дробышевского.
Первый раз вижу стабилизацию на ютубе которая творит действительно чудеса и к месту))
За видос огромное спасибо! Давно я так не хохотал.
Слон уже на ногах не стоит, а всё хоботом тянется =)
Бля прям как наш НГ )))))
Спасибо, поржал.
«Хоть я и не верующая, за неё я молюсь»
Ну у неё может вера такая "Церковь Неверущих в Несуществующего бога адвентистов 7 дня и 12 ночи,".
Стоит берёзка и под ней пять дырочек. А под другой три. Суешь руку в сугроб, а там воробей...
Т.е. в -40 в школу топать - нормально, а в -63 дети могут заболеть?
Фигась у вас отопление должно кочегарить, что бы в -45 в школах сидеть не вокруг буржуйки, обогревателя, а уроки урочить. У нас(Украина) по температуре отменяли занятия, при -30 где-то(т.к. замеры нормы температуры в классах не позволяли), но у нас и отопление - одно название. В перчатках, шапках, куртках сидели.
А отопление жарит, ага. Завтра попробую куриное яйцо сварить на батарее)