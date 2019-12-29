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Снегири замерзли. В Томске -38

Шел на работе между зданиями. У нас морозец как раз стоял под -40. Смотрю снегири валяются на дороге. Думал сбили. Нет оказывается живые. Замерзли просто.

Снегири замерзли. В Томске -38 Снегири, Мороз, Томск, Видео, Длиннопост
[моё] Снегири Мороз Томск Видео Длиннопост
736
729
xander85
xander85

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Все комментарии Автора
+296
Аватар пользователя Krilbi Krilbi
Снегири классные. Красивые, важные такие.
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+98
Аватар пользователя SpetsKor SpetsKor

бухие

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+171
Whosaidmeow7

Я тоже важный когда бухой)

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+9
vasyukovandrej81

Снегири - не гири. Улетят и не поймаешь

+6
Аватар пользователя serg0v serg0v

Такой маленький, а вааажный. Ишь ты, какая птица!

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+1
jon30091
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+7
Аватар пользователя sarth sarth

Прочитал "влажные"...

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0
Аватар пользователя KattyM KattyM

И я :)

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0
Аватар пользователя CatPatrick CatPatrick
Не гири
-18
molot1939
Виноваты укробендеровцы, они все это воду мутят, любат они похрустеть снегерямт 😂
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+1379
Аватар пользователя Tankistka38 Tankistka38
Вполне возможно что после мороза ягоды рябин или что они там хавают посластели и вдарили им в голову. Но в тёплое место положить их надо. У нас в селе таких алкашей много.
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+1755
Аватар пользователя Naotmash Naotmash

Зевнул такой еще)) И не знала, что снегири зевают.

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+184
Wok1n
Бать, нормально?
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+73
Аватар пользователя MichikoKita MichikoKita
Я видела как чихают воробьи (сидели в песке, видимо надышались).
Тоже до этого не знала, что птицы умеют чихать...
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+218
Аватар пользователя mrobry mrobry

Шедевр, хиюкаю)

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+21
Аватар пользователя TwentySeven59 TwentySeven59
Все зевают
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+60
Аватар пользователя Stowercom Stowercom
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+6
D1mitriy
Раз согрел, то покорми )))
+5
DDDNNNSSS

Меня с холода в тепло тоже растаскивает...не то , что зевнуть - в уголке уснуть хочется, чтобы никто не трогал)

+8
Аватар пользователя SuperRandonneur SuperRandonneur
То отрыжка
+1
Galkov

это спирт из него от нагрева испаряться начал :)))

+1
Аватар пользователя Nevozmojno Nevozmojno
Снигирь чё, бурятский?))
раскрыть ветку 1
0
Adoc

Вам три снегиря минусы поставили)

0
Tpolleubuzz
Чё ..ля
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-1
Аватар пользователя Lunardrug Lunardrug

Вспомнилось)

#comment_71320840

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-11
Аватар пользователя catchfish catchfish
Блевануть хотел
-32
84635374835

Сюдаиди,  аеслинайду?!

-32
84635374835

Сюдаиди,  аеслинайду?!

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+74
Godzya
Читал что дело не в брожении а вразнице температур, из за резкого охлаждения птицы впадают в состояние схожее к анабиозу.
раскрыть ветку 9
+50
Fairy343
Ну наконец-то, а то все реально верят в брожение ягод. https://nplus1.ru/blog/2018/12/07/drunkenbird
раскрыть ветку 6
+5
DDDNNNSSS

а зевок - это глубокий вдох (после анабиоза)

0
Shimpache
Скиньте кто-нибудь видео, где мужик разом съедает все мороженное
+246
Аватар пользователя cat.behemoth cat.behemoth

Снегири - алкаши?)
Однако) Теперь я видел все)
Наклюкаются (во всех смыслах), и пойдут громить воробьиные кормушки?)

раскрыть ветку 163
+157
Аватар пользователя Balance69 Balance69

Снегири то ладно, а вот когда медведица объелась забродивших яблок, вот там реально хз чё делать)))

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+78
Аватар пользователя diggmih diggmih
Снегири - алкаши?)
Пфф... Конечно в наших широтах такое действо чревато, но в Африке вполне себе обычное явление))
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+538
KrisGrey
Питер, год не помню, но была жёсткая зима, начало 2000х. Обычные школы отменили уроки и только у нас понты ходим, кто от гриппа не слег. Центр, мне на голову упал снегирь. "Принесу учительнице по биологии,"- думаю я-"Как раз ругалась что экспонат украли". Кладу в карман и забываю. Два урока спустя (нас в школе было крайне мало, классы даже объединяли), учительница биологии предлагает пойти собрать замерших птиц, спасти, и я такая ой черт... Выходим, а мой красавец оттаял, вылез из кармана и летал по раздевалке)) за ним бегала уборщица с веником, но тут вступила наша биологичка: запретила ей убивать редкую птицу и пошли мы собирать всех, кто на земле лежал. Пару мешков собрали. Куда их? В кабинет! То есть в класс! Трудовик очнулся, оказывается у него скворечников на 5 лет вперёд, хотя ему уже пару лет не дают ничего кроме как табуретки да пирожки делать. Пока он ставил тёплые скворечники, мы на практике смотрели как птицы оживали, а кто не выжил, увы, на них учительница показывала тип крыла и внутренний мир. Скандал был.. грязь фуфуфу, блабла потом.. Лучшая учительница в моей жизни. Хоть я и не верующая, за неё я молюсь.
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