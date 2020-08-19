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Школы с 1 сентября

Сегодня разослали по школам Москвы

Требования к открытию школ с 1 сентября:

- Генеральная уборка, санитарная обработка малых архитектурных форм и площадок.

- До 28 августа - 100% тестирование на коронавирус. Те, кто не прошёл тестирование, к работе не допускаются.

- Разметка для социальной дистанции

- Контроль питьевого режима, обработка кулеров

- Контейнеры с двойными пакетами на входе в здание и в санитарных комнатах

- Каждые 15 дней - мазок не менее 10% работников.

- Вакцинация против гриппа - 100% обязательно.

- Дозаторы с антисептиками в необходимом количестве.

- Коврики, пропитанные дезсредством, на входе.

- СИЗ - маски, перчатки, пластиковые экраны для сотрудников. Должен быть запас на 5 дней. Замена - каждые 2 часа. Дети - по желанию. Строгий контроль за использованием СИЗ работниками. Педагоги - маски, за исключением объяснения нового материала, при этом дистанция 1,5 метра. Аутсорсинг - маски и перчатки. При карантине класса педагог в маске не является контактным. Вместо маски можно пластиковый экран.

- Обеззараживатели воздуха. Стационарные в каждый класс. Передвижные - один на 5 кабинетов.

- Посудомоечные машины во все группы.

- Обязательное проветривание классов во время перемен, во время уроков - проветривание зон отдыха.

- Ежедневно - опрос на предмет признаков ОРВИ детей и сотрудников.

- С конца августа информация о заражении на почту будет приходить и на почту школьников/студентов.

- Термометрия - каждые 3-4 часа. Термометры - в каждый класс и группу

- За каждым классом - свой кабинет. За исключением особых кабинетов с оборудованием (физика, химия и тп.) и спортзалов. После каждого класса - дезобработка.

- Разведение потоков детей

- График работы - индивидуальный и гибкий по прибытию параллелей, по началу уроков и по посещению столовой. Шаг - не менее 15 минут для разных параллелей. График приема пищи - также индивидуальный по параллелям. Буфет открывается после завтрака началки.

Запрет:

-Массовые и выездные мероприятия;

-Скопление на территории и перед входом

-В спортзале - один класс

-Группа Продленного Дня  - внутри параллели допустимо

-Пересечение разных ступеней обучающихся

-При утреннем приеме с признаками ОРВИ - с родителями домой. Без родителей - в изолятор, скорая, оповещение родителей. Совместное размещение в изоляторе не допускается. Алгоритм в течение дня - аналогичный.

НИКАКИХ ЗАПИСОК ОТ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПРИНИМАТЬ. ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ.

- Закрыть здания для всех посторонних лиц - родительские собрания, педсоветы, собрания МО - все в дистант.

- Дополнительное образование запускается с 1 октября. Смешение обучающихся разных школ недопустимо. В дистанте - любая допка.

- При эвакуации - на всех детей и сотрудников маски.

- Образование - очное, очно-заочное и заочное. На заочное - можно дистант по решению школы.

Предписание РПН - в ДДС.

2. Разведение - обязательно не только по заходу в здание, но и по началу уроков. Расписание подогнать под эти условия.

Варианты:

- пересмотреть учебный план. 3 часа физкультуры превратить в 1, остальные в рамках внеурочки.

- Часть классов может находится в школе, часть в дистанте. Также один класс может учиться дистанционно и очно.

- 1-4, 5,9,11 - учатся очно. Остальные могут 2-3 дня в неделю учиться дистанционно.

- Часть занятий можно проводить на улице

- Для регулирования расписания урок можно сократить. Перемены - 10,15,20 минут.

- Окна педагогов - нестрашно. Учитель может провести занятие в дистанте всему потоку.

- Часть предметов можно в дистант. Какие - на усмотрение школы.

[моё] Школа Коронавирус Роспотребнадзор Образование Текст 1 сентября
373
256
nikas987
nikas987

Дубликаты не найдены

Отредактировал SCP.Foundation 21 час назад
Все комментарии Автора
+46
Аватар пользователя Bochulaz Bochulaz

Мне как раз сегодня из универа прислали выжимку из новых правил. Только у нас наоборот, маски обязательны для студентов как на время нахождения в аудитории, так и вне ее, а для преподавателей во время проведения занятия нет.

раскрыть ветку 22
+35
Аватар пользователя purumko purumko
И это логично. Препод один а ученики плотно рядом с другом.
раскрыть ветку 18
+32
Аватар пользователя witchka witchka

Я пыталась читать инструктаж на ЕГЭ в маске. Дыхалки не хватает. А работать целый день в маске, объясняя материал, я и вовсе не смогу. Я сдохну.

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0
Аватар пользователя Nika2659 Nika2659

Сейчас в Москве началось тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений. Сотрудников, анализ которых покажет положительный результат, не допустят к работе, они останутся дома под наблюдением специалистов. Поэтому, переживать за то, что учителя будут без масок не стоит. www.mos.ru/news/item/78706073/

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя Bochulaz Bochulaz

Да я не переживаю. Но как часто их будут тестировать? Это ведь такая штука, сегодня ты ещё не, а завтра уже да.

раскрыть ветку 1
+393
Dorojnik

На выходе: повышенная утомляемость и стрессы как детей, так и учителей, путаница с тем когда в какой день приходить и надо ли это делать вообще. А ещё так же на выходе огромнейший пробел в образовании, который нужно будет восполнять либо самостоятельно, либо никак. А самое главное - подобные меры не стоят выеденного яйца, так как все равно дети будут общаться с учителями, а те не будут в 100% случаях использовать маски. Да и не гарантия это. Так что как по мне - учебу нужно просто возвращать в прежнее русло, за исключением народа с признаками болезни. Этих не допускать.

раскрыть ветку 129
+211
mestopechaty

+ максимально тесное и частое общение с репетиторами, которые будут ходить по всему городу не требуя ни у кого справок

раскрыть ветку 9
+124
Аватар пользователя Qwaity Qwaity
+ школы рассчитанные на 800 человек, в которых по факту обучается 1300
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+4
konopelius
Репетиторы это и есть те же учителя
-9
Аватар пользователя gumka gumka

нормальные репетиторы удалённо работают

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+49
Аватар пользователя melonom melonom

Пикабу это заебись прям.

Пару недель назад хуями крыли водный парад на досках в Питере за отсутствие мер защиты.

А теперь хуями кроем школы за то что они эти меры вводят.

раскрыть ветку 6
+45
Аватар пользователя nikas987 nikas987

Моя реакция, когда я это прочитала утром в школьном чате, была не про меры безопасности, они должны быть. А про то, что люди их вводившие на 1000% не знакомы с устройством школ и организацией их работы. Но если мы пережили удаленку, то и с этим справимся. Ну и пост скорее для родителей и развенчания мифов о дистанте с 1 сентября

раскрыть ветку 3
+3
avvvp

Проблема не в мерах. Проблема в том что это фикция какая то

-6
Аватар пользователя strompinn strompinn
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+45
Аватар пользователя nikas987 nikas987

Тут еще проблема в другом. У нас учеба с 9.00. Ну сделают им разное время прихода: кто-то в 8.30, кто-то в 8.40 и т.д. Но дети (родители) будут опаздывать. Добавим к этому пробки и постоянное перекрытие Ленинского проспекта (да и других крупных улиц) - как тогда быть? Не пускать в школу, потому что не его время? Это невозможно организовать. А если взять гос школы на 1000+ человек?

раскрыть ветку 28
+39
Аватар пользователя Irasel Irasel
Будут все дети толпой перед школой стоять, как толпы перед входом в метро стояли.
+20
Аватар пользователя floxx floxx
Да блядь, это всё тупо прикрытие чиновьичных задниц. Чтобы когда полыхнёт в одной из школ, можно было поднять документы и сказать: "Ну мы жы говорили, а они не соблюдали. Ура, ура, нашли виноватых".
раскрыть ветку 3
+2
Аватар пользователя Dalekiy Dalekiy

В Москве правда опоздание это норма? В наше время да, не всегда опоздунов пускали. И так ли много детей учатся не у дома?

раскрыть ветку 8
+1
Аватар пользователя MapleLeafs MapleLeafs

Что значит постоянное перекрытие? Ремонтируют постоянно что-ли?

раскрыть ветку 7
-10
Аватар пользователя MousyDi MousyDi
Если пробки всегда, то пусть учатся выходить из дома с учётом пробок. Это не оправдание вообще.
раскрыть ветку 5
ещё комментарии
+94
Аватар пользователя BonaSens67 BonaSens67

Достаточно простых мер.
1) Замер температуры на входе, чтобы отсеивать распиздяев
2)Дезинфекция кабинетов лампами
3)Антисептики в доступных местах.

Другое дело, сколько вокруг дебилов, и пока на бумажке не пропишешь, что ты сука ОбЯЗАН обрабатывать руки и давать замерять температуру, очередной ребятенок, наслушавшись папки-долбоеба, "ковид диссидента", будет выебываться.

раскрыть ветку 50
+39
Аватар пользователя MousyDi MousyDi
Этот замер температуры нифига не решает. Замеряют на лбу или на запястьях, а сравнивают с нормой для подмышки (на периферии тела температура всегда ниже). Я сама ходила с 37.2 (не корона), меня замеряли и везде пускали.
раскрыть ветку 12
+15
zuser21

Ну зато может проветривать заставят. У нас многие ленились, а я не понимаю как в таком кабинете можно сидеть, там же голова раскалываться начинает

раскрыть ветку 3
+47
Аватар пользователя kraken12 kraken12
У нас тут некоторые учителя в школе всерьез считают что ковид это выдумка, а прививка это чипизация
раскрыть ветку 5
+22
Аватар пользователя MosDef MosDef

1) если на человека тратить минуту, и посадить 2 человек на проверку, то на 240 школьников уйдет два часа, а это меньше чем 10 классов. Приходит к 6.30 чтобы на урок к 8.30 попасть?
2) рециркулятор навесной от 10к, плюс лампы по 1-2к, за 11 дней такую сумму если только напечатать можно, плюс явно через конкурс а это еще месяц+-

3) просто будут стоять, школьники не будут пользоваться, а одним учителям от этого пользы 0

раскрыть ветку 12
+5
Аватар пользователя ChestnyZhulik ChestnyZhulik
Я подрабатываю в школе и в понедельник заходила, мне померяли температуру термометром этим бесконтактным. " 32, ну нормально, как у всех "- сказала тетя на входе) зато замер был☝️😁
раскрыть ветку 3
0
ukrzis
Вы с ума сошли. Вы хотите лишить возможности чиновников сделать хоть что-то полезное.... Ну не то чтобы полезное но по крайней мере безвредное. И не то чтобы безвредное, но хотя бы одобряемое. И даже не то чтобы одобряемое... Если совсем немножечко включить мозги, то там нечего одобрять, но хотя бы не осуждаемое.
-5
Аватар пользователя ParadiseCracked ParadiseCracked

А вы до сих пор верите в то, что уничтожая эпидермис антисептиком спасётесь от вирусов? :)
Эпидермис и есть естественная защита от вирусов, любых. Антисептик же его разрушает.
Надо всего лишь каку в рот не тащить, этому еще с возраста подгузников учат нормальные родители.

раскрыть ветку 3
ещё комментарии
-1
Anvarsky

Вам голову надо лечить, а не ковид .

раскрыть ветку 2
-1
Аватар пользователя Animaiz Animaiz

Это все хуета, особенно с замером. У меня температура покрова кожи, когда я прихожу с улицы на работу около 24. Че, я значит труп? И даже замер в области подмышек или внутри рта дает неебический разброс значений( у меня было от 34 до 37).

раскрыть ветку 1
+46
ilnurqr
Когда в последний раз были в школе? Вы понимаете, что там нет абсолютно никакой социальной дистанции, всю школу может заразить 1 ребенок. Инкубационный период не позволит вовремя выявить и исключить болеющих детей, так что ваш вариант "вернуть учебу в прежнее русло" - провальный.
+4
Аватар пользователя BioAlex BioAlex
Про пробел это отдельный пиздец. В этом году насчёт 9 классов не скажу, как у них с материалом, а вот 10 классы, видимо, массово в пизде. Ну мне так говорили, я хз, как оно на самом деле. В школах типа прошли половину учебного плана в срок, а как с марта ушли на дистанс, так даже трети плана не закончили, им в 11 классе практически придется полтора года нагонять (благо, в 11 классе нагруз в плане нового не очень большой, больше повторения). Но вы добавьте сюда декабрьское сочинение, подготовку к остальным экзаменам.
Может это в одной школе распиздяйство, а может и везде так.
+7
Аватар пользователя Liska13 Liska13

Или маска только на рот, а-то и просто на подбородке🤔. Вот тут уж точно - защита от вирусов.

+9
Аватар пользователя fcap fcap
за исключением народа с признаками болезни. Этих не допускать.
Ядерную реакцию вы тоже примерно так объясняете?:

"Кароч, надо чтоб ядра делились, но чтоб не сильно быстро. Слишком быстро не допускать"


Все эти меры и созданы для отсева бессимптомников.

С температурой и недомоганием и так в школу никто не ходит, даже специально грифель жрут, в попытке температуру поднять.

раскрыть ветку 1
+28
Аватар пользователя nikas987 nikas987

Не соглашусь, у нас есть уникумы (родители), которые свое сопливящее с температурой дитятко отправляют на учебу и после звонка медсестры "не пущу" требуют пустить, так как деньги уплачены (школа частная). А ребенок сидит никакущий, ничего не соображает да других заражает

+6
Аватар пользователя floxx floxx

не стоят выеденного яйца
совершенно согласен. Тут как говорится или крестик снимите или трусы наденьте. Или у нас эпидемия, или нахер вся эта показуха. Один хер дети будут находиться в одном помещении половину дня и если там кто-то заразный чихнёт...
Честно, дофига лишнего и не хватает нужного.

+1
Аватар пользователя dimaaannn dimaaannn

А ещё не забывайте, что ЗП учителей высчитывается из часов занятий,

А деньги на посудомойки и уборку никто не выделит)

раскрыть ветку 8
0
Аватар пользователя nikas987 nikas987

Почасовая ставка только у тех, у кого нагрузка маленькая. У тех, у кого нагрузка более 26-28 часов - оклад.

раскрыть ветку 7
-9
sidorovonline
Чем вам не нравится? Сотни умерших в день - ой Путин помоги. Просят маски носить - ой лучше здохнуть. Охуенные меры. Я рад что так все продумано.
раскрыть ветку 4
+9
Аватар пользователя ymhrwka ymhrwka
Расписано неплохо.. но учитывая переполненность городских школ-весьма утопично.
в теории часть учебной программы можно перенести в онлайн, но вряд ли кто-то занимался детальным продумывание и разбором программы.
раскрыть ветку 1
-1
Аватар пользователя lutickaya lutickaya

Сотни на сколько человек и на сколько умерших от чего-то другого?

раскрыть ветку 1
-15
Аватар пользователя johnlog johnlog
У нас уже куча выпускников завалила ЕГЭ и вышла со справкой из школы. Дальше только хуже
раскрыть ветку 11
+18
Avkd

В текущем году аттестаты выдавали всем без ЕГЭ. О каких справках вы говорите?

раскрыть ветку 4
+2
Dreamfelt
Чтобы завалить ЕГЭ и не получить аттестат, надо, во-первых, было сдавать не в 2020, а во-вторых, нужно быть клиническим идиотом или распоследним распиздяем. Что русский, что математика на минимум могут быть написаны пятиклассником.
раскрыть ветку 5
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+13
Аватар пользователя Koras Koras

Есть наглядный пример как обеспечить учителю безопасное пространство)

Кстати, если это решение доработать, вполне можно найти приемлемое решение в нынешних условиях. 

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раскрыть ветку 1
+4
Аватар пользователя Arkham80 Arkham80

А к доске как? Мел на указку приклеивают?

+13
alexeykuzmin0

Гибкий график, шаг не менее 15 минут. Как они себе это представляют? 1 класс приходит в 8:30, 2 - в 8:45, ..., 11 класс - в 11:00? А что делать с переменой? Или у первого класса первый урок до 11:15 не должен заканчиваться?

раскрыть ветку 16
+10
Аватар пользователя nikas987 nikas987

Тут дело еще в учителях. Допустим, у меня заканчивается урок в 7А, а уже 15 минут как я должна вести в 8Б

раскрыть ветку 2
+1
Аватар пользователя Irasel Irasel
Я ещё не видела вашего комментария, когда написала этот))) #comment_177719370
раскрыть ветку 1
+4
theverybestgirl

Самое интересное, что они сколько угодно могут менять расписание классов, закреплять за каждым 7б и 8а кабинет, но все равно все дети встретятся в туалете, потому что для туалета график не составить :) (я надеюсь) Иначе это будет "3б, пройдите писать!"

раскрыть ветку 4
0
Аватар пользователя CloudyPumba CloudyPumba
Блин, ну тут всё проще на самом деле, когда я училась в школе нас тупо не выпускали на уроках в туалет. Если ученик не пойдет в туалет то ни на кого там не наткнется 🤦🙆
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя SoJay SoJay

Шутки шутками, а ведь хотели ввести график посещения туалета. Для началки этот график смерти подобен, там дети ещё не научились писать по свистку хд

0
Аватар пользователя SoJay SoJay

У нас это будет организовано в две смены - первая смена начинает уроки в 8:40, вторая в 9. И классы на этаже распределяются по сменам в шахматном порядке - крайний на этаже класс приходит к 8:40, следующий к 9, следующий к 8:40, и так далее. В столовую все классы (началка) тоже ходят по одному, и в связи с этим кстати пропадает кусок урока, это неудобно.

-6
werymag
Легко 1-4 класс, 8.30, 5-8 класс 8.45, и так далее. Не обязательно настолько сильно дробить.
Перемены индивидуальные по классам.
Вот вообще проблем не вижу, мне кажется нашим людям лишь бы возмущаться. Нет никаких мер - плохо, что-то делают - тоже плохо.
раскрыть ветку 6
+3
Аватар пользователя Alrxcity Alrxcity

Т.е. группа лысых детей должна ждать наполнения класса по пол часа чтоб начать урок? Или у нас президент из стаб фонда выделит парк лишних тысяч учителей и построит доп. Классы.

Если классы проветриваются, то постоянно кто-то будет шататься в коридоре. Ты понимаешь что невозможно заниматься если в коридоре шумно. А там и так будет шумно. За ними ещё и следить надо будет.

Как кормить детей? Чтоб у всех была горячая еда но в разное время. По сан пину даже разогревание - это атата по попке.

раскрыть ветку 5
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+12
YeTT

Про рециркуляторы посмеялся. Закупили в школу 2 передвижных рециркулятора ОРУБп-3-3-КРОНТ по 30+ к. Так в инструкции написано что при непрерывной работе в помещении с людьми следует рассчитывать количество рециркуляторов исходя из 1 шт на 3 человека. Т.е для класса в 30 человек нужно будет 10 рециркуляторов.

раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя Smetanofenok Smetanofenok
Это в каком месте инструкции так написано?
раскрыть ветку 2
+2
YeTT

И предвидя ответы мол нет этого пункта в инструкции. В оригинальной инструкции действительно этого пункта нет, но там есть направление на другую инструкцию, в которой этот пункт есть.

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+2
YeTT
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+32
obanoska

МДА, мне кажется в войсках бактериологической защиты, таких требований нет

раскрыть ветку 4
+25
Аватар пользователя copycats copycats

Ой, а ваш в классе бактериологической защиты учится? А чего сдавали при поступлении? Мазок и поделку белочки из радия?

Наш в голандском классе - яблочко танцевали, весла сушили и весну делали.

раскрыть ветку 2
+16
Hinducoder

А потом в голландское ПТУ, штурвалы делать?

раскрыть ветку 1
-2
Аватар пользователя z312 z312

Как и твоей, запятой

+29
Аватар пользователя danysaukkonen danysaukkonen

Кулеры для питья в школе? Такое бывает? Когда я учился в школе - попить можно было только из 7 кранов, что возле столовой. Хотя это было всего то 11 лет назад

раскрыть ветку 35
+18
Аватар пользователя MosDef MosDef

так в посте москва, у нас в провинции предки первоклассников скинулись на куллер и пополняли его из родительских.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя ilonit ilonit
В СПб также, но во время эпидемии общим для класса кулером запрещают пользоваться. Носят с собой воду дети
+9
Аватар пользователя nikas987 nikas987

Да, они сейчас везде стоят. Я работаю в частной (до этого тоже в частной), но когда вожу детей на олимпиады/ГИА/ЕГЭ - везде в гос школах тоже стоят. Не думаю, что их ставят только на время проведения указанных мероприятий)

раскрыть ветку 25
+5
Avkd

У нас в школах кулеры есть только в отдельных классах, и то только в началке, если родители скинулись. А в коридорах просто фонтанчики с водой.

Красноярский край.

+2
Chaspik

Я видела как они пьют из этого кулера. 5 стаканов одноразовых на 30 детей...

раскрыть ветку 14
+1
Аватар пользователя danysaukkonen danysaukkonen

О как. Вроде и времени немного прошло, а так все изменилось. Тем более у меня детей ектч пожтому другой возможности нет узнать, как оно в школах

раскрыть ветку 5
0
Bobr12
Какая категоричность заявления у вас, будто чиновник молвит. Я был техническим специалистом на ЕГЭ год и два года назад. Ставили бутылки с помпами только на время экзамена, после него сразу убирали.
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя CloudyPumba CloudyPumba
У нас в колледже так и делают. Вытаскивают мыло/бумагу/куллер на день открытых дверей или конкурс, в остальное время ничего из этого нет. А в школах просто чайник стоял раньше
+3
sidorovonline
И в этих кранах ручка откручена была чтоб не пили. Самое круто было носить свой кран и пить назло учителям.
+1
Аватар пользователя witchka witchka

У нас в каждом классе кулер. Школа обычная.

раскрыть ветку 4
0
annaandanna
И раз в квартал проводится его дезинфекция? Снимите как нибудь бутыль и посмотрите, что там внутри кулера - больше воду пить не будете.
раскрыть ветку 3
0
aleale2019

в моем детстве был железный бак и к нему железная кружка на цепи. Одна на всю школу. Пили и ничего все нормально было. Школу я закончила в 2002 году.

+20
Akiraru
Физру из 3 часов сделать 1, а оставшиеся 2 на удаленке.
раскрыть ветку 4
+16
Kommunist7304

Вам смешно, а у нас детские лагеря все лето были закрыты и детям учителя по удаленке давали задания: станцевать, сплясать с записью видео и прислать, все это оценивалось.

раскрыть ветку 3
+3
SB77
Вообще ничего смешного. У нас до начала летних каникул в младшей (!) группе детского сада минимум раз в неделю были дистанционные занятия в Zoom, а все остальные дни, каждый день присылали задания и просили выслать обратно фото/видео, в зависимости от типа задания. Не только обычный воспитатель с заданиями типа поделки, но и учителя физкультуры, плавания, этим уже видео нужно было соответственно. Обычный муниципальный детский сад.
раскрыть ветку 2
+6
vmr99

Ужас какой. Зато узнал, что в школе теперь попить можно просто так. У нас когда хотелось пить, пили из-под крана. Даже в буфете хуй что наливали. В остальном какой-то адский ад...

раскрыть ветку 2
0
vutilar
так в посте Москва))
раскрыть ветку 1
+1
vmr99

Я тоже в Москве учился

+5
Аватар пользователя floxx floxx