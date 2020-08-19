Школы с 1 сентября

Сегодня разослали по школам Москвы

Требования к открытию школ с 1 сентября:

- Генеральная уборка, санитарная обработка малых архитектурных форм и площадок.

- До 28 августа - 100% тестирование на коронавирус. Те, кто не прошёл тестирование, к работе не допускаются.

- Разметка для социальной дистанции

- Контроль питьевого режима, обработка кулеров

- Контейнеры с двойными пакетами на входе в здание и в санитарных комнатах

- Каждые 15 дней - мазок не менее 10% работников.

- Вакцинация против гриппа - 100% обязательно.

- Дозаторы с антисептиками в необходимом количестве.

- Коврики, пропитанные дезсредством, на входе.

- СИЗ - маски, перчатки, пластиковые экраны для сотрудников. Должен быть запас на 5 дней. Замена - каждые 2 часа. Дети - по желанию. Строгий контроль за использованием СИЗ работниками. Педагоги - маски, за исключением объяснения нового материала, при этом дистанция 1,5 метра. Аутсорсинг - маски и перчатки. При карантине класса педагог в маске не является контактным. Вместо маски можно пластиковый экран.

- Обеззараживатели воздуха. Стационарные в каждый класс. Передвижные - один на 5 кабинетов.

- Посудомоечные машины во все группы.

- Обязательное проветривание классов во время перемен, во время уроков - проветривание зон отдыха.

- Ежедневно - опрос на предмет признаков ОРВИ детей и сотрудников.

- С конца августа информация о заражении на почту будет приходить и на почту школьников/студентов.

- Термометрия - каждые 3-4 часа. Термометры - в каждый класс и группу

- За каждым классом - свой кабинет. За исключением особых кабинетов с оборудованием (физика, химия и тп.) и спортзалов. После каждого класса - дезобработка.

- Разведение потоков детей

- График работы - индивидуальный и гибкий по прибытию параллелей, по началу уроков и по посещению столовой. Шаг - не менее 15 минут для разных параллелей. График приема пищи - также индивидуальный по параллелям. Буфет открывается после завтрака началки.

Запрет:

-Массовые и выездные мероприятия;

-Скопление на территории и перед входом

-В спортзале - один класс

-Группа Продленного Дня - внутри параллели допустимо

-Пересечение разных ступеней обучающихся

-При утреннем приеме с признаками ОРВИ - с родителями домой. Без родителей - в изолятор, скорая, оповещение родителей. Совместное размещение в изоляторе не допускается. Алгоритм в течение дня - аналогичный.

НИКАКИХ ЗАПИСОК ОТ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПРИНИМАТЬ. ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ.

- Закрыть здания для всех посторонних лиц - родительские собрания, педсоветы, собрания МО - все в дистант.

- Дополнительное образование запускается с 1 октября. Смешение обучающихся разных школ недопустимо. В дистанте - любая допка.

- При эвакуации - на всех детей и сотрудников маски.

- Образование - очное, очно-заочное и заочное. На заочное - можно дистант по решению школы.

Предписание РПН - в ДДС.

2. Разведение - обязательно не только по заходу в здание, но и по началу уроков. Расписание подогнать под эти условия.

Варианты:

- пересмотреть учебный план. 3 часа физкультуры превратить в 1, остальные в рамках внеурочки.

- Часть классов может находится в школе, часть в дистанте. Также один класс может учиться дистанционно и очно.

- 1-4, 5,9,11 - учатся очно. Остальные могут 2-3 дня в неделю учиться дистанционно.

- Часть занятий можно проводить на улице

- Для регулирования расписания урок можно сократить. Перемены - 10,15,20 минут.

- Окна педагогов - нестрашно. Учитель может провести занятие в дистанте всему потоку.

- Часть предметов можно в дистант. Какие - на усмотрение школы.