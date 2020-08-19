Школы с 1 сентября
Сегодня разослали по школам Москвы
Требования к открытию школ с 1 сентября:
- Генеральная уборка, санитарная обработка малых архитектурных форм и площадок.
- До 28 августа - 100% тестирование на коронавирус. Те, кто не прошёл тестирование, к работе не допускаются.
- Разметка для социальной дистанции
- Контроль питьевого режима, обработка кулеров
- Контейнеры с двойными пакетами на входе в здание и в санитарных комнатах
- Каждые 15 дней - мазок не менее 10% работников.
- Вакцинация против гриппа - 100% обязательно.
- Дозаторы с антисептиками в необходимом количестве.
- Коврики, пропитанные дезсредством, на входе.
- СИЗ - маски, перчатки, пластиковые экраны для сотрудников. Должен быть запас на 5 дней. Замена - каждые 2 часа. Дети - по желанию. Строгий контроль за использованием СИЗ работниками. Педагоги - маски, за исключением объяснения нового материала, при этом дистанция 1,5 метра. Аутсорсинг - маски и перчатки. При карантине класса педагог в маске не является контактным. Вместо маски можно пластиковый экран.
- Обеззараживатели воздуха. Стационарные в каждый класс. Передвижные - один на 5 кабинетов.
- Посудомоечные машины во все группы.
- Обязательное проветривание классов во время перемен, во время уроков - проветривание зон отдыха.
- Ежедневно - опрос на предмет признаков ОРВИ детей и сотрудников.
- С конца августа информация о заражении на почту будет приходить и на почту школьников/студентов.
- Термометрия - каждые 3-4 часа. Термометры - в каждый класс и группу
- За каждым классом - свой кабинет. За исключением особых кабинетов с оборудованием (физика, химия и тп.) и спортзалов. После каждого класса - дезобработка.
- Разведение потоков детей
- График работы - индивидуальный и гибкий по прибытию параллелей, по началу уроков и по посещению столовой. Шаг - не менее 15 минут для разных параллелей. График приема пищи - также индивидуальный по параллелям. Буфет открывается после завтрака началки.
Запрет:
-Массовые и выездные мероприятия;
-Скопление на территории и перед входом
-В спортзале - один класс
-Группа Продленного Дня - внутри параллели допустимо
-Пересечение разных ступеней обучающихся
-При утреннем приеме с признаками ОРВИ - с родителями домой. Без родителей - в изолятор, скорая, оповещение родителей. Совместное размещение в изоляторе не допускается. Алгоритм в течение дня - аналогичный.
НИКАКИХ ЗАПИСОК ОТ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПРИНИМАТЬ. ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ.
- Закрыть здания для всех посторонних лиц - родительские собрания, педсоветы, собрания МО - все в дистант.
- Дополнительное образование запускается с 1 октября. Смешение обучающихся разных школ недопустимо. В дистанте - любая допка.
- При эвакуации - на всех детей и сотрудников маски.
- Образование - очное, очно-заочное и заочное. На заочное - можно дистант по решению школы.
Предписание РПН - в ДДС.
2. Разведение - обязательно не только по заходу в здание, но и по началу уроков. Расписание подогнать под эти условия.
Варианты:
- пересмотреть учебный план. 3 часа физкультуры превратить в 1, остальные в рамках внеурочки.
- Часть классов может находится в школе, часть в дистанте. Также один класс может учиться дистанционно и очно.
- 1-4, 5,9,11 - учатся очно. Остальные могут 2-3 дня в неделю учиться дистанционно.
- Часть занятий можно проводить на улице
- Для регулирования расписания урок можно сократить. Перемены - 10,15,20 минут.
- Окна педагогов - нестрашно. Учитель может провести занятие в дистанте всему потоку.
- Часть предметов можно в дистант. Какие - на усмотрение школы.
Мне как раз сегодня из универа прислали выжимку из новых правил. Только у нас наоборот, маски обязательны для студентов как на время нахождения в аудитории, так и вне ее, а для преподавателей во время проведения занятия нет.
Я пыталась читать инструктаж на ЕГЭ в маске. Дыхалки не хватает. А работать целый день в маске, объясняя материал, я и вовсе не смогу. Я сдохну.
А так - тренироваться надо было) Кто с самого начала вот этого всего не пренебрегал собственной безопасностью и пользовался маской во всех общественных местах (независимо от наличия требований, штрафов), за почти полгода уже привыкли и нормально себя в них чувствуют.
У меня хронический бронхит с астматическим компонентом. Я не смогу чувствовать себя нормально.(
Вам надо пластиковую защиту приобрести.экран. у нас в яблоке все продавцы в таких. Думаю,легче будет,чем в респираторе/маске
Спасибо! Я уже заказала. Один пришел мутный, буду лук в на чистить.))) Жду второй. Если качество не устроит, нашла сайты продажи по городу.
Может поможет - на экране с двух сторон может быть наклеена защитная пленка
Спасибо). Еë нет.
Да, понимаю. В том-то и печалька. Работать я должна не смотря на это.
Я ношу одноразовые маски каждый раз, когда выхожу в магазин или езжу в транспорте с начала пандемии и мне всё равно в ней хуево. Естественно речь идёт о нормальной плотной маске, а не тонкой однослойной "многоразовой" тряпке, может вы в такой ходите?
Парень, привыкший всю зиму и весну ходить в респираторе, проблем и правда не испытывает. Так что не надо обобщать.
Не пренебрегала. Везде в общественных местах ходила только в маске. Отсидела на всех ЕГЭ в маске. В итоге три раза за полгода переболела трехеобронхитом, каждый раз тяжелее предыдущего. И еще не до конца выздоровела, кашель мучает.
Это про меня. Ну, у нас и на работе масочный с марта, все строго.
Не обманывай. Я сидел и в респираторе и в маске и работал и все вполне выносимо
Это очень хорошо, что Вам комфортно.) Но вот буквально вчера разговаривала с коллегой( у неë дыхание нормальное) ,она сказала, что читала сдвинул маску вперед одной рукой, потому что невозможно дышать в таких условиях. И очень многие на это обратили внимание. Если 15 минут инструктажа дались такими хлопотами, то что делать по 6-8 уроков? Да, врачи работают в адских условиях, нам, конечно, всë это достанется не сравнимо легче. И понятно, что надо приспосабливаться, но эт
т. Тому, кто сможет придумать оптимальное решение, а не сыпать циркулярами, стоит низкий поклон отвесить.
Не быть такими принцессами на горошине
Принцессы не работают в школе. Их нежная психика сломается в первые три секунды.)) И работа по 16 часов в сутки не для них.
Сейчас в Москве началось тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений. Сотрудников, анализ которых покажет положительный результат, не допустят к работе, они останутся дома под наблюдением специалистов. Поэтому, переживать за то, что учителя будут без масок не стоит. www.mos.ru/news/item/78706073/
Да я не переживаю. Но как часто их будут тестировать? Это ведь такая штука, сегодня ты ещё не, а завтра уже да.
В посте сказано, что раз в 15 дней у не менее 10% сотрудников брать будут мазок
На выходе: повышенная утомляемость и стрессы как детей, так и учителей, путаница с тем когда в какой день приходить и надо ли это делать вообще. А ещё так же на выходе огромнейший пробел в образовании, который нужно будет восполнять либо самостоятельно, либо никак. А самое главное - подобные меры не стоят выеденного яйца, так как все равно дети будут общаться с учителями, а те не будут в 100% случаях использовать маски. Да и не гарантия это. Так что как по мне - учебу нужно просто возвращать в прежнее русло, за исключением народа с признаками болезни. Этих не допускать.
+ максимально тесное и частое общение с репетиторами, которые будут ходить по всему городу не требуя ни у кого справок
Пока это все выглядит принудительным отуплением и ломанием остатков образования.
Есть, но крайне мало. Были и смертельные случаи
нормальные репетиторы удалённо работают
Пикабу это заебись прям.
Пару недель назад хуями крыли водный парад на досках в Питере за отсутствие мер защиты.
А теперь хуями кроем школы за то что они эти меры вводят.
Моя реакция, когда я это прочитала утром в школьном чате, была не про меры безопасности, они должны быть. А про то, что люди их вводившие на 1000% не знакомы с устройством школ и организацией их работы. Но если мы пережили удаленку, то и с этим справимся. Ну и пост скорее для родителей и развенчания мифов о дистанте с 1 сентября
Не с 1 сентября.
Ему Путин позвонил
Проблема не в мерах. Проблема в том что это фикция какая то
Тут еще проблема в другом. У нас учеба с 9.00. Ну сделают им разное время прихода: кто-то в 8.30, кто-то в 8.40 и т.д. Но дети (родители) будут опаздывать. Добавим к этому пробки и постоянное перекрытие Ленинского проспекта (да и других крупных улиц) - как тогда быть? Не пускать в школу, потому что не его время? Это невозможно организовать. А если взять гос школы на 1000+ человек?
Вот мне тоже кажется, что это какой-то спектакль просто. Статистика ни с чего резко упала перед принятием поправок и тд. и продолжает падать. Но все ждут вторую волну, которую надо чем-то оправдать. Поэтому школьников - в школы,школы - нагнуть за несоблюдение. "Ура-ура, нашли виноватых"
В Москве правда опоздание это норма? В наше время да, не всегда опоздунов пускали. И так ли много детей учатся не у дома?
Да, я сама за год 3-4 раза опаздывала, хотя выезжала за 1.20, (ехать без пробок 20 минут) из-за перекрытия Ленинского. А мне во всех вариантах маршрута надо его пересекать, и не важно общественный транспорт (метро туда не ходит, только автобус) или каршеринг. У нас многие вообще из области едут. В нашу школу пешком от дома приходит не более 20% учеников. У нас поэтому и начало учебы в 9.00, чтобы успели добраться
куда метро не ходит? там вроде везде можно на метро и немного или пешком или автобусом\троллейбусом
С Юга оранжевой на Юг красной пока только строится, а ехать через центр - дольше. Пока только связка метро-автобус, но она выходит дольше каршеринга/такси. И в любом случае пересекать Ленинский
Когда я учился, было так: опоздал на пару минут - тебе вынесут весь мозг до основания. Опоздал на 20 минут - проходи быстрей, только не иди по вымытому.
Что значит постоянное перекрытие? Ремонтируют постоянно что-ли?
Чиновники прилетают/улетают (аэропорт Внуково), едут с/на работу из своих загородных резиденций. Я о возвращении Путина из заграничной поездки узнаю раньше новостей. Для них включают зеленый светофор на Ленинском, а все въезды/съезды на красном могут и час простоять. Включая пешеходов. Сегодня 20 минут стояла на пешеходе, в итоге водители сжалились и пропустили небольшую партию. А там 6 полос (3 в одну и 3 в другую)
Охуеть. Я просто не в России живу (на загнивающем) и не знал о такой особенности. Вы не пробовали там как-то обсудить этот вопрос с чиновниками? Собрать инициативую группу, вынести это на обсуждение? Думаю это беспокоит (и мешает жить) многих.
Не, политики много где себе привилегии выписывают, но чтобы вот так каждый день дорогу чистить - это же как 500 лет назад, как будто царь на карете со свитой едет.
Ладно ещё президент, куда ни шло. Его почти вся страна не любит, он и боится. Но другие чиновники ничего не перепутали там у вас?
Даже на пикабу есть миллион постов на эту тему. Каждый раз, когда гуглю короткий номер "пожаловаться на неработающий светофор", натыкаюсь на посты на пикабу. И петиции, кажется, писали. И ГИББДшникам сигналят, и на Якартах разговорчики веселые. Этой проблеме уже десятки лет)
Разговорчики в картах чиновники не читают. С простыми гаишниками не общаются. Конкретно на чиновников службы не действуют. Хз как в России но у меня так. Тут только как я упомянул - инициативная группа и на обсуждение в парламент.
Ну тут инициативные группы и обсуждение в парламент не действует. Сами парламентарии и катаются
А вот и зря. Именно потому что многие считают, что ничего не поможет и не работает - все так и происходит.
Я мог бы вам привести сотню примеров, начиная от обсуждения с властями, заканчивая митингами, как жители города или страны, посредством донесения своего мнения, делали свою жизнь лучше. Но не буду, все это легко гуглится. Даже в России есть много примеров, когда такие методы работали.
Однако, если вы считаете, что бесполезно как-то напрягаться в угоду своего благополучия - это ваше право. Стойте по полчаса дальше, может вам в кайф)
Да я не про то, что надо сидеть на попе ровно. А про то, что "это было в Симпсонах" миллион раз.
Перекрывание улиц из-за «спешащих» чиновников. Подпекло
https://ffclub.ru/topic/202096/
https://www.bmwclub.ru/threads/ezhednevnoe-perekrytie-lenins...
https://ru-vederko.livejournal.com/458100.html
В том-то и дело, что не всегда. Ленинский ведет на Внуково и депутатские коттеджи. Бывает, что месяц ездишь нормально, а бывает, что на 40 минут отключили светофор, и привет
Похвально. Но придя домой и закончив все рабочие дела поздним вечером, хочется пожить и поспать. Скоро откроют новую станцию метро, которая уберет проблемы с опозданием (но не для детей, они все равно на родительских машинах). А пока приобрела электросамокат - 20 минут и никаких пробок. Но это так, до первых холодов
С Беляево в район Вернадского
Достаточно простых мер.
1) Замер температуры на входе, чтобы отсеивать распиздяев
2)Дезинфекция кабинетов лампами
3)Антисептики в доступных местах.
Другое дело, сколько вокруг дебилов, и пока на бумажке не пропишешь, что ты сука ОбЯЗАН обрабатывать руки и давать замерять температуру, очередной ребятенок, наслушавшись папки-долбоеба, "ковид диссидента", будет выебываться.
Ооо, тоже именно 37,2 правда только вечером, а вот днем обычно 36,6
Хоть какой-то симптом под рак не подходит )
Ну зато может проветривать заставят. У нас многие ленились, а я не понимаю как в таком кабинете можно сидеть, там же голова раскалываться начинает
Есть один забытый в интернет-эпоху древний прием, как перестать мерзнуть, я проверял, он 100% работает. Надо только заранее одну штуку подготовить, называется ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА.
Прививка с чипом - это ладно. Я слышала еще бредовее. Дистанция 1,5 метра из-за короны для того, чтобы за людьми со спутника следить удобнее было, а то в толпе не различить
Значит если какой-то мужик будет прижиматься к школьнице, то это не потенциальный педофил, а просто испуганный гражданин?
А чё так, можно было
1) если на человека тратить минуту, и посадить 2 человек на проверку, то на 240 школьников уйдет два часа, а это меньше чем 10 классов. Приходит к 6.30 чтобы на урок к 8.30 попасть?
2) рециркулятор навесной от 10к, плюс лампы по 1-2к, за 11 дней такую сумму если только напечатать можно, плюс явно через конкурс а это еще месяц+-
3) просто будут стоять, школьники не будут пользоваться, а одним учителям от этого пользы 0
У нас бесконтактные "пистолеты" закупили еще в феврале, до карантина. Утром стояла медсестра и всех проверяла. Дел на 5 секунд на человека
5 секунд проверить 10 секунд записать, ну превратится в час а не два. я на голосовании рядом сидел с участком, там мерили просто для галочки, всем говорили у вас 36.6, а по факту от 30 до 33 было
У нас не записывали. Тех, у кого повышенная температура, проверяли еще раз и отправляли измерять обычным градусником. Если подтверждалось, звонок родителям, чтобы забирали. Но таких случаев было всего несколько
1: на входе ставятся тепловизоры заведённые в общую систему, они в толпе выявляют людей с повышенной температурой. Во всяком случае у нас такую собираются монтировать.
В Москве ладно, а где-нибудь в Оймяконе?.. Впрочем, там и школьников меньше.
у нас на работе ещё с весны такие стоят.
В больнице так же. Жду с охранником пока придёт ВРАЧ!
-у ВАС 35, проходите!
-да я тут мин 20 жду скоро до комнатной опустится.
И вопрос в анкете "были ли вы зарубежем?")))
ну тип если у всех на входе будет 35 а у одного вдруг 36, то это уже повод его остановить, нет?
Застрелят как зомби утку. Потный заходишь - какие измерения.
А вы до сих пор верите в то, что уничтожая эпидермис антисептиком спасётесь от вирусов? :)
Эпидермис и есть естественная защита от вирусов, любых. Антисептик же его разрушает.
Надо всего лишь каку в рот не тащить, этому еще с возраста подгузников учат нормальные родители.
Да люди на улице в масках ходят, катаются на них в велосипедах и ездят в личных а/м. Жрут гомеопатию, арбидолы и кагоцелы )
Мы из тех, кто в школе в 9 классе ходил на анатомию.Вам про воздействие спирта на кожу рассказать или сами параллели с вирусом осилите? Вот вы, свидетели арбидола, откуда беретесь? Впрочем не важно.
Вам голову надо лечить, а не ковид .
Потому что призываю руки обрабатывать?) Голову? Точно мне?)
Ты ничего не перепутал, узбек?)
Именно по этому, чукча
Это все хуета, особенно с замером. У меня температура покрова кожи, когда я прихожу с улицы на работу около 24. Че, я значит труп? И даже замер в области подмышек или внутри рта дает неебический разброс значений( у меня было от 34 до 37).
Если эта "хуета" выловит хотябы 1 распиздяя с температурой 38,5 то и хуй бы с ней.
А про разбросы - это вопрос к закупленным термометрам. У нас в организации, "с барского плеча" выделили хороший, который измеряет температуру со лба +- адекватно (сверяли с ртутным).
Другой вопрос, что многие будут все это делать "для галочки", аля "маска на побородке" и "термометры с Али за 500р". Вот в этом случае да - хуета та еще, согласен.
Вопросы есть к реализации а не к самим требованиям.
Может это в одной школе распиздяйство, а может и везде так.
Или маска только на рот, а-то и просто на подбородке🤔. Вот тут уж точно - защита от вирусов.
"Кароч, надо чтоб ядра делились, но чтоб не сильно быстро. Слишком быстро не допускать"
Все эти меры и созданы для отсева бессимптомников.
С температурой и недомоганием и так в школу никто не ходит, даже специально грифель жрут, в попытке температуру поднять.
Не соглашусь, у нас есть уникумы (родители), которые свое сопливящее с температурой дитятко отправляют на учебу и после звонка медсестры "не пущу" требуют пустить, так как деньги уплачены (школа частная). А ребенок сидит никакущий, ничего не соображает да других заражает
не стоят выеденного яйца
совершенно согласен. Тут как говорится или крестик снимите или трусы наденьте. Или у нас эпидемия, или нахер вся эта показуха. Один хер дети будут находиться в одном помещении половину дня и если там кто-то заразный чихнёт...
Честно, дофига лишнего и не хватает нужного.
А ещё не забывайте, что ЗП учителей высчитывается из часов занятий,
А деньги на посудомойки и уборку никто не выделит)
Почасовая ставка только у тех, у кого нагрузка маленькая. У тех, у кого нагрузка более 26-28 часов - оклад.
Ради интереса, с Красноярском сравнить. Сколько ЗП примерно с нагрузкой 26-28 часов?
у меня по договору 36 часов + классное руководство. 95 чистыми после налогов + отдельно премии (помимо праздников)
Люблю Москву. 38 часов+ классное+админство+1кат 40к прям мааааксимум в Крск. Еще северная надбавка, лол. Еще молодой спец. Знаю училки английского с классным в прошлом году получали 24к, ха. Со всеми стимулирующими.
Сама сумма редко когда является показателем. Важно соотношение зп к трате на то, что составляет потребительскую корзину. Съемное жилье+транспорт+еда+ с определенной периодичностью одежда/обувь/лекарства съедает добрые 33, а после ковидной инфляции все 40-45% от зп. А добавить сюда вылазки в кино/театр/концерт/музей/бар с друзьями *нужное подчеркнуть* - выйдет и все 70. Цены-то в Москве тоже кусучие.
Для сравнения, лето я всегда провожу на юге нашей необъятной. И для меня всегда шок платить за билет в кино вечером 150-200 рублей вместо 600-800. Средний чек в баре (еда + алкоголь) 1500 - в Москве это 2 бокала пива и закуски). Маникюр за 700 и стрижка за косарь в салоне против 1500 и 2500 соответственно в Москве. Знаю, можно и дешевле, но работа нервная, а кто нас побалует, кроме нас. Да и работая в школе, выглядеть надо не абы как
Просто при зарплате 24к (а я хз как они живут(знаю, с родителями)) хватает только на еду и кое что из одежды, аренда - забей. Всё. Бензин, хавчик и одежда дороже (ну слегка, не прям сильно) . Единственное отличие - аренда в столицах и услуги. Так что эта пропасть в доходах - действительно пропасть. Мне сейчас 40к при жене, потерявшей работу и без детей хватает эти деньги только проедать, больше ничего ;)
Ну и овощи, фрукты у нас дорогие и безвкусные =/ Хотя в Курске, наверное, тоже
Upd. Но зп сильно зависит от категории (у меня пока первая, на высшую подаю в этом году) и стажа работы в конкретном учреждении, так как происходит ежегодная индексация + в нормальных школах повышение по результативности и качеству работы
в теории часть учебной программы можно перенести в онлайн, но вряд ли кто-то занимался детальным продумывание и разбором программы.
И ещё интересно за чей счёт банкет. Сильные сомнения, что все коллектив будут снабжать сиз с учётом замены каждые 2 часа их бюджета. Тот же самвц вопрос про обеззараживатели и антисептики. И кто после уроков все поверхности отрабатывать будут, учителя на добровольных началах?
Сотни на сколько человек и на сколько умерших от чего-то другого?
В текущем году аттестаты выдавали всем без ЕГЭ. О каких справках вы говорите?
Скорее всего дочь фсбешника(*sic). Есть же те у которых не все так однозначно.
Варианты были следующие:
1)получить аттестат по фактическим оценкам, без возможности поступления в вуз
2)сдавать ЕГЭ
Насчет изичности экзаменов у меня другая инфа, может там были особо тупые дибилы в той школе, но многие завалили как раз математике, аппеляцию не приняли. Трудно сказать, сколько конкретно вышли "со справкой", но судя по всему из той конкретной школы до 30%
Ситуация была такой. Аттестаты давали без ЕГЭ по русскому и математике (два обязательных предмета) - оценки ставились по текущим. Для "справки" надо было не получить "удовлетворительно", то есть иметь оценку "2". Для поступления в ВУЗы действительно нужно было сдавать ЕГЭ. Но результаты ЕГЭ (русский и математика) в этом году на аттестат не влияли.
"В 2020 году этот предмет сдавали почти 614 тысяч человек, что на 62,5 тысячи меньше, чем в прошлом" (https://rg.ru/2020/07/22/opublikovany-rezultaty-ege-po-russk...) - что говорит о том, что 62,5 тыс не поступали в этом году в ВУЗ, да и среди них есть доля детей со справками, ибо даже на тройку не дотянули. В качестве примера взяла именно русский, так как он нужен для поступления везде (на любую специальность). Там же по ссылке и доля, на которую в этом году уменьшилось количество двоек за ЕГЭ
И да. Апелляция по настолько простым заданиям и не могла быть принята(кроме сбоя). Ну там реально негде немного ошибиться
Если Вы открывали варианты досрочного, то они намного легче основной волны (досрочный сдают дети с проблемами со здоровьем, у кого на период основной волны запланировано лечение, и спортсмены, у кого в период ЕГЭ соревнования/сборы). Реальных КИМов с реального ЕГЭ Вы не найдете нигде, их не публикуют. Некоторые задания реального ЕГЭ выкладывают в сети "со слов" сдававших. Но запомнить точные формулировки задачи по математике, выйдя с экзамена, никто из детей не способен.
Для сравнения, публикуемые на ФИПИ варианты досрочного экзамена по своим предметам я решаю за 10-15 минут. Когда в октябре сдавала очно (для подтверждения квалификации), израсходовала все 4 часа, точку поставила одновременно с фразой "экзамен завершен", так как были задания, над которыми я (человек с Высшим, после аспирантуры, 5 лет работы в школе и 8 лет репетиторства + многочисленные курсы повышения квалификации) думала уж очень долго. Итог - 95 из 100, все-таки допустила там ошибки.
Но согласна, бузу сдаст и идиот. Я (гуманитарий, 13 лет назад окончила школу) первую часть делаю легко, геометрию не могу - просто теорем уже не помню. Но детям на базе разрешают пользоваться справочными материалами, то есть всеми формулами!
Во-вторых, я не говорю о 100-балльном решении(это и правда жестко и требует хороших знаний и набитых нейронных связей на задания) или вообще о хоть сколько-нибудь приемлемом. Я говорю о наборе 24-30 вторичных баллов тупо ради аттестата. На это нужно сделать 5-6 заданий из первой части. В базовой сложности это порог пятиклассника - то есть мы не трогаем геометрию и алгебру.
Есть наглядный пример как обеспечить учителю безопасное пространство)
Кстати, если это решение доработать, вполне можно найти приемлемое решение в нынешних условиях.
А к доске как? Мел на указку приклеивают?
Гибкий график, шаг не менее 15 минут. Как они себе это представляют? 1 класс приходит в 8:30, 2 - в 8:45, ..., 11 класс - в 11:00? А что делать с переменой? Или у первого класса первый урок до 11:15 не должен заканчиваться?
Тут дело еще в учителях. Допустим, у меня заканчивается урок в 7А, а уже 15 минут как я должна вести в 8Б
да, я заметила и удивилась, что "скопировали" :)
Самое интересное, что они сколько угодно могут менять расписание классов, закреплять за каждым 7б и 8а кабинет, но все равно все дети встретятся в туалете, потому что для туалета график не составить :) (я надеюсь) Иначе это будет "3б, пройдите писать!"
Сейчас так делать нельзя. С одной стороны, много детей с проблемами со здоровьем, да и в принципе мы не имеем права не отпускать (принцип гуманизма и другие современные ценности + что делать, если по женским причинам надо). С другой стороны, если во время урока с ребенком что-то случится, ответственность на учителе. Есть случаи, когда выйдя в туалет ребенок получал травмы, или во время физры освобожденные седели в зонах отдыха и травмировались, а виноват учитель, у которого в это время был урок
Шутки шутками, а ведь хотели ввести график посещения туалета. Для началки этот график смерти подобен, там дети ещё не научились писать по свистку хд
У нас это будет организовано в две смены - первая смена начинает уроки в 8:40, вторая в 9. И классы на этаже распределяются по сменам в шахматном порядке - крайний на этаже класс приходит к 8:40, следующий к 9, следующий к 8:40, и так далее. В столовую все классы (началка) тоже ходят по одному, и в связи с этим кстати пропадает кусок урока, это неудобно.
Перемены индивидуальные по классам.
Вот вообще проблем не вижу, мне кажется нашим людям лишь бы возмущаться. Нет никаких мер - плохо, что-то делают - тоже плохо.
Т.е. группа лысых детей должна ждать наполнения класса по пол часа чтоб начать урок? Или у нас президент из стаб фонда выделит парк лишних тысяч учителей и построит доп. Классы.
Если классы проветриваются, то постоянно кто-то будет шататься в коридоре. Ты понимаешь что невозможно заниматься если в коридоре шумно. А там и так будет шумно. За ними ещё и следить надо будет.
Как кормить детей? Чтоб у всех была горячая еда но в разное время. По сан пину даже разогревание - это атата по попке.
Зачем ждать, о чем речь? Составляется расписание с шагом в 15/30 минут и всё. Да, у учителей будут постоянные окна, но ничего смертельно тут нет, окна и так бывают. В универах нередки такие расписания, когда занятия по времени, а не по номеру урока и так в течении всего дня. Да, на учителей тут ложиться огромная нагрузка, спорить не буду, но каких-то организационных невозможных вещей вообще не вижу.
Про проветривание классов это вообще выше моего понимания. Даже 15 лет назад в жару во все перемены классы проветривали - никаких проблем. Если на улице тепло - можно проветрить и со школьниками.
Школьники в коридоре и раньше постоянно шатались, кто-то с уроков шел, кто-то на улицу на/с физкультуры шел. Никаких срывов уроков не случалось. В среднем там постоянно будет мало народу. Плюс - это Москва, с хорошим ремонтом и хорошими дверьми, всё там тихо будет в кабинетах.
А в обычные перемены следить за школьниками не надо? Прям чувствуется желание к чему-нибудь прицепиться.
Да как бы во многих школах и без короновируса кормление было разнесено по времени для всех классов - как же они справлялись? Теперь будет во всех.
Явственно чувствуется желание, уж простите "доебаться" до чего угодно. Вообще не вижу каких-то проблем в мерах указанных в посте. У меня на работе больше половины из описанного реализовано, при том за пару дней все привыкли и вообще не замечают. Да, со школьниками будет сложнее, да - на учителей и персонал ложиться просто колоссальная нагрузка (надеюсь как-то компенсируют), но меры вполне реальные и необходимые.
А тут явное желание закрыть глаза. Всегда в школах были четкие уроки и в универах. Т.е в коридорах почти всегда было пусто. Цена межкомнатные дверей не влияет на звук. И того даже десять человек будут в коридоре, они будут создавать шум. В столовые ходят обычно десятками и сотнями человек. Там всегда была толпень. В моей школе разделение было на 2-3 волны. И то если идёшь последнии еда могла уже остыть. Как они предлагают это разделить я хз.
Не всегда и не везде, вы, видимо, не сильно много где были. Я учился в огромном универе, и там всегда были люди в коридоре, вот вообще всегда - и спокойно все учились. Пустые коридоры если только после 7ми вечера были.
А как работают обычные столовые, где горячая еда часами без разогрева? Просто стоит на плите пол-часа - час на слабом огне, вот и всё решение, еда быстрее остынет как раз при больших толпах, так как пока все входят - выходят она на столах остывает. В школе, где учатся мои племянники в столовую ходят по 2-3 класса на протяжении нескольких перемен, и без толп народа, абсолютно мнимая проблема.
И шум, и еда, и время - решаемые проблемы, при том никаких сложностей вообще нет . Вы из каких-то вполне рядовых ситуаций, которые и в обычных школах возникают постоянно, без короновируса - делаете какие-то нерешаемые проблемы, зачем?
Что тут действительно сложно, так это нагрузка на учителей, ибо у них и так работы много, так тут ещё сложное расписание, куча дополнительных действий (типа проветривания, включения приборов, маски на лицо), так ещё куда больше ответственности за детей.
Я просто понимаю, какой уровень организации и оборудования в школах и какие там бюджеты и какой в кафе и рестиках. Это неоправданная и непродуманная ебля на пустом месте.
но спорить я не вижу смысла. 70% пунктов отменят или не будут соблюдать ибо это нереально. Не с тем уровнем организации.
Не могу говорить за всех, но вполне хватает школ с хорошим уровнем организации, особенно в Москве. И бюджеты в Московских школах тоже не такие маленькие, осилят.
В остальной России - да, далеко не везде, но в Москве вполне реально реализовать вышенаписанное.
Про рециркуляторы посмеялся. Закупили в школу 2 передвижных рециркулятора ОРУБп-3-3-КРОНТ по 30+ к. Так в инструкции написано что при непрерывной работе в помещении с людьми следует рассчитывать количество рециркуляторов исходя из 1 шт на 3 человека. Т.е для класса в 30 человек нужно будет 10 рециркуляторов.
И предвидя ответы мол нет этого пункта в инструкции. В оригинальной инструкции действительно этого пункта нет, но там есть направление на другую инструкцию, в которой этот пункт есть.
МДА, мне кажется в войсках бактериологической защиты, таких требований нет
Ой, а ваш в классе бактериологической защиты учится? А чего сдавали при поступлении? Мазок и поделку белочки из радия?
Наш в голандском классе - яблочко танцевали, весла сушили и весну делали.
А потом в голландское ПТУ, штурвалы делать?
Не, в ваше ПТУ не пойдем и так спецов развелось...
Как и твоей, запятой
Кулеры для питья в школе? Такое бывает? Когда я учился в школе - попить можно было только из 7 кранов, что возле столовой. Хотя это было всего то 11 лет назад
так в посте москва, у нас в провинции предки первоклассников скинулись на куллер и пополняли его из родительских.
Да, они сейчас везде стоят. Я работаю в частной (до этого тоже в частной), но когда вожу детей на олимпиады/ГИА/ЕГЭ - везде в гос школах тоже стоят. Не думаю, что их ставят только на время проведения указанных мероприятий)
У нас в школах кулеры есть только в отдельных классах, и то только в началке, если родители скинулись. А в коридорах просто фонтанчики с водой.
Красноярский край.
Я видела как они пьют из этого кулера. 5 стаканов одноразовых на 30 детей...
а еще в этих кулерах бутылки меняют, а кулер при этом никак не обрабатывают. Посмотришь в него, а на тебя оттуда зарождающаяся жизнь в ответ глядит...
Почему эта зарождающаяся жизнь не выпадает в стакан?
А хрен её не знает... выглядит это примерно так. И вода болотцем попахивает, кстати, на выходе.
Кстати, если долго (между сменой фильтров, особенно если с ней затянуть) не мыть фильтр барьер, он тоже начинает так попахивать и внутри по стенкам зацветает. Даже при условии ежедневного использования. Но из фильтра-то вода в чайник идет, а из кулера так пьют.
В советское время для питья из автоматов с газировкой у нас были такие штуки. Кто сейчас не даёт ребёнку такую купить?
нет денег, купил бутылку с водой за 10р,пускай ходит наполняет там
Ааа! Я вспомнил этот ужас, он легко складывался прямо в руке, вместе с газировкой =(
Потому что держать надо за верхнее кольцо, лол? 😁
Разве такие продаются?
Да, есть в продаже. В магазинах посуды спрашивайте. Или в туристических.
Да.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/169854000/?utm_source=...
Хренасе озон берега потерял, в гугле такой за 60р можно найти...
не уверен что это именно озон накрутил
Этот не пачкается в рюкзаке...
О как. Вроде и времени немного прошло, а так все изменилось. Тем более у меня детей ектч пожтому другой возможности нет узнать, как оно в школах
ну, если интересно эту тему. Сейчас (говорю только за Москву) в подавляющем большинстве школ уже нет своей кухни с приготовлением еды (прощай, свежеиспеченная плюшка, которая добавляла мне килограммов в период практики). По питанию большинство школ заключает договор с комбинатом питания (каждый год/два? разыгрывается тендр и побеждает как обычно у нас в стране), а потом этот комбинат питания привозит утром и за час до обеда еду, которая школа только разогревает. Честно, еда такая, что ношу из дома. Но детям носить из дома в большинстве школ запрещено - тот же санпин, а вдруг дитятко отравится. Выкручиваемся так, будто у нас каждый второй ребенок с особенностями по здоровью и на многое аллергия). А в те школы, где кухни остались, привозят пакеты с "полуфабрикатами" - уже натертая морковь, нарезанная картошка и тп, и из этого повара мастерят обеды да завтраки
Жесть какая. А вроде и более современный мир.
Объясняется вопросами безопасности. Чтоб никто не отравился и школа не несла ответственности. Ну и вопросы денег. Комбинаты питания много с этого имеют, а выигрывают те, кто по блату
У меня дети два года в частной школе Минска учились, там слава богу кухня своя. Булочки, блинчики, сырники все готовили. Даже для детей мастер классы по готовке (плита, разумеется, только для повара и учителей. Дети только чистили, измельчали, смешивали, сервировали.
В СССР уже была такая практика.
Я сама работала в такой школьно-базовой столовой(не повар):готовили на все школы по району и развозили по школам.
Это исключение, не правило
По работе был в 30+ московских школах в разных частях города, везде питьевой режим соблюдается
У нас в каждом классе кулер. Школа обычная.
Мы заказываем воду в баллонах. Выпили- привозят новый. Цена вопроса- 145 рублей восемнадцатилитровый баллон.
В моëм классе помпа, извините, была не права. Конечно надо дезинфицировать.
в моем детстве был железный бак и к нему железная кружка на цепи. Одна на всю школу. Пили и ничего все нормально было. Школу я закончила в 2002 году.
Вам смешно, а у нас детские лагеря все лето были закрыты и детям учителя по удаленке давали задания: станцевать, сплясать с записью видео и прислать, все это оценивалось.
Я и не говорил что смешно, мне просто было непонятно зачем это делать. Учитель муниципальный мой товарищ в школе.
Ужас какой. Зато узнал, что в школе теперь попить можно просто так. У нас когда хотелось пить, пили из-под крана. Даже в буфете хуй что наливали. В остальном какой-то адский ад...
Я тоже в Москве учился