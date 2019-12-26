Продолжение поста «Перелом ноги»
Прошло полгода с момента перелома ноги Турина. немного информации о том как идет заживление лошади.
Фото ног без всего, на ноге виден отек, видоизменено копыто. На ногу конь почти не опирается.
Пролежни оставшиеся от гипса, уже почти зажили
Лангету ставили сами, для этого требуется вата рулонная (только в новом веке нашли), бинты обычные и липкие, терамицин. Меняем раз в неделю. Лангету можно снимать, обрабатывать пролежни и давать коже подышать. Это большой плюс.
Рентгены ноги
перелом
Сейчас
Здоровая нога для сравнения
Одна из причин такого продолжительного времени срастания кости скорей всего кроется в проседании кости после снятия штифтов. Изначально, при переломе, кость очень сильно просела. На штифтах вытянулась, стали нарастать ткани. Когда штифты сняли ткани не выдержали и кость снова просела. (Их сняли раньше назначенного срока из-за подозрений на проблему с костью). Соответственно все ткани, образовавшиеся за это время, порвались. И с того момента, как кость приняла «окончательную позицию», весь процесс можно сказать пошёл заново...
Нога под всем этим страшно чешется и теперь конечка получает несказанное удовольствие от того, что ему чешут ногу
Пикабу
Передвигается конечно не очень.
Пикабу
Верховым конь не будет! Люди спасают друга. Перелом ноги лошади это все еще ее приговор, современная медицина сделала большой шаг в этом направление, однако на выходе мы все равно получаем полного инвалида
p.s. случайно опубликовала пост без редакции, удалила, поэтому бм немножко ругается
Жалко, из-за обычного перелома вся жизнь коню под хвост.
Жалко.
Но это потому что у коня одна функция - скакать.
А человек даже без рук и ног может быть полезен.
10-15 лет тоже многие пытались спасать. Где то он и сейчас бы ушел на мясо
Коню - выздоровления и долгой счастливой жизни, хозяевам и всем людям, кто участвует в лечении - огромное уважение <3
Турину - выздоровления, вкусного сена и счастливой жизни!
Прочла вашу историю. Хорошо, когда есть клиника рядом и возможность оказать помощь. У друзей месяц назад погибла миниатюрная лошадь - в нашем Волгограде не смогли найти специалиста. Теперь сто раз подумаешь, заводить ли себе такое животное или ну его...
С Наступающим!
Турин такой зая!
жесть, как пясть на ровном месте сложилась телескопом(
сколько лет коню?
какая у него забавнецкая мордаха, когда ему ногу чешут - похож на верблюжонка)
владельцы и врачи - огромные молодцы!
Коняшке здоровья, хозяевам респект!
Блин, а почему не лечится? У людей лечится, у собак лечится у кур даже, а у лошади перелом и привет. Это какая то особенность или из за большой массы животного?
Потому что у лошади жизнь в ногах. Ее сердце, ЖКТ, вообще все держится в ногах. Перелом предусматривает "постельный режим", который далеко не каждый оргазм лошадиный сможет вынести.
Через некоторое время начнутся постоянные колики и закупорки кишечника потому что работу ЖКТ у лошади осуществляется путем шага и это первое что делают в таком случае. Идут шагать. Это симтема кровообращения. Иногда их подвешивают и тогда ко всему они получают контрактуру сухожилий уже здоровых ног, при которой главное лечение - шагать.
Турину с его переломом поставили штифты и при ходьбе он наступал на них, а не на перелом, что как бы помогает ему. Однако результаты 6 месяцев работы лучших ветврачей Москвы вы видите.
Ну и на данный момент медицина только развивается в лечении лошадей с их особенностями. И условия лечения есть только в Москве и возможно Питере и стоит круглую сумму.
Лошадке здоровья! Но вы что про лошадиный оргазм говорите?
Не каждый его сможет вынести
Вряд ли детям понравится такая ходка. А хромота скорее всего не пройдет. На рентгене видно, что кость в принципе не похожа на идеал
@admoders, вы зачем https://pikabu.ru/@semen1102.2 в сообществе забанили? Он теперь по всему Пикабу скачет и гадит. Пусть бы у вас сидел. Короче забирайте его назад)
Pikabu стал пристанищем сирых, убогих и веганов?! [Есть ответ]
Почему титановый имплант не поставить вместо кости?
Такое пока единственное, что делают лошадям, на сколько я знаю. И то их очень мало. Это сложная операция и безумно сложная реабилитация
Кличка "флинт" была бы в тему)
Я, разумеется, далеко не ветеринар, но в "человеческой" нормальной медицине понятия "подышать ране" нет. Это не нормально. Нет, конечно есть адепты "дыхания раны" в смысле открывать рану на какое-то время, но положительного смысла в этом ровно ноль, а отрицательного больше чем ноль. Как минимум во время открытых дверей приходят на огонёк микробы и бациллы...
Если есть рана с отделяемым, то она должна быть покрыта впитывающей повязкой, особенно если отделяемое гнойное. Если рана с отделяемым, но чистая, заживающая, гранулирующая, то она должна быть покрыта барьерной повязкой, поддерживающей влажность, ибо процессы заживления идут только во влажной среде. Если рана поверхностная, чистая, но за ней затруднён полноценный влажный уход, нет риска распространения инфекции дальше и это точно не проявления более глубокой проблемы (из сустава, сухожилия, глубокого гнойника), то допустимо засушить эту рану и не пользоваться повязками вовсе, создав корку (биологическую повязку, по сути) под которой, во влажной же, всё равно, среде, будут идти процессы заживления, чуть медленнее, но всё же...
Не рана, а кожа. Там все чешется, волосики, написано же, меняют аж раз в неделю. Пока меняют счищают все лишнее, чешут.
Я на фотографиях вижу раны, ради которых накладывают повязки. И вижу буквы, где кто-то пишет "подышать".
На самом деле «подышать» таким повреждениям полезно. Ибо они должны подсохнуть. У меня конь стоит в денниковых ватниках, иногда они натирают( это бывает) , если не давать им доступ кислорода заживать ничего не будет, они будут увеличиваться и кровить. Поэтому мы ватники снимаем на пару дней и массированно лечим ранки.
Вы не ране даете зажить (подсохнуть) а убираете повреждающий фактор. Не путайте теплое с длинным.. И еще раз, для одаренных, сухое равно мертвое. Заживает только влажное.
Здоровья Турину!
Много хотела написать о выборе который мы делаем за животных.. Судьба которых стать инвалидами.
Но потом всё стерла. У самой собака-инвалид, операции и реабилитации... ограничения на всю жизнь. Но он счастлив, и ему не больно. И такая жизнь, это тоже жизнь. Для него она полна любви и заботы.
Поэтому, вы молодцы и здоровья и успешной реабы!
Там у них где то писали, почему собрали именно так и что в этом есть какой то смысл.
Я поищу завтра. Если будет возможность
Жуть какая. Перелом и уже списывай. Даже в 21 веке перелом ноги у лошади проблема.
ТС писал про какие то штифты.
Вопрос - а нельзя ему как то ногу в костыль обуть чтоб нагрузка была на костыль? Почему после перелома он не сможет снова ак же резво бегать? Нога же зажила. Ну поноет у него на погоду и делов то?
Или проблема?
Хозяевам огромный респект! Знаю по опыту насколько долго и ДОРОГО лечить суставы коня, а тут перелом. Не каждый отдаст стоимость среднего авто на здоровье лошади, которая теперь уже не будет работать. Я рада, что среди конников ещё есть такие люди😭
Увы, нельзя. Никаких чудес не будет. В единицах случаев, конь после перелома восстанавливается в состояние, близкое к рабочему. Нога не будет, как вы выразились "ныть на погоду" - полностью изменится походка лошади, появится хромота. Полноценно работать и держать нагрузки лошадь не сможет, как учебную ее тоже не используешь. На выходе либо получится животное для попоцелования и обожания, либо владелец все-таки будет убивать свои нервы, деньги и время для щадящей работы лошади чтобы хоть минимально держать ее в форме. Поэтому и получается, что в подавляющем большинстве случаев перелом = мясокомбинат или усыпление.
И зачем мучить животное? Болеть будет беспрерывно.
Стоит такой жирный коник, сено жуёт и оказывается мучается
Из всех книг что я прочитал, при переломе у коня, его легче застрелить-будет меньше мучиться. Но наверное, если порода неплохая, можно как и осименителя. А так лечить нерентабельно, что у коняшки жизнь не очень, что и для людей косты немаленькие. Надо на живодерню, хоть за мясо денюшку капнет
Функционал - генератор эмоций для хозяина. Как морская свинка или кот, например. Их тоже содержат не для того, чтобы получать какую-то практическую выгоду. Конечно, есть большая финансовая разница в содержании коня и кота, но люди, которые заводят дорогое животное, изначально об этом осведомлены, и риски предусматривают.
И да, спортивных и хобби лошадей в современном цивилизованном мире не отправляют на колбасу из-за травм или возраста. Лечат, и до естественной смерти на пенсии содержат, даже если верховые нагрузки животное уже не несет. Для этого не обязательно быть афигенным богачом, нужно просто быть порядочным человеком, несущим ответственность за тех, кого приручили. Если денег недостаточно - часто отправляют на пенсию в конюшни вдали от городов, но где есть простор для прогулок, а стоимость содержания значительно дешевле. Или, если совсем все плохо с финансами, таких лошадей даром отдают людям, которые ищут компаньона для другой своей лошади, и т.д.
Короче, почти всегда есть варианты, если не наплевать на судьбу животного. Стареньких и травмировавшихся котиков ведь лечат, а не убивают и делают из них себе шапку))
Богачом не богачом, но на трудовые доходы скаковых лошадей не содержат.
1) Лошадь из поста далеко не скаковая.
2) На какие же тогда деньги дедушки и бабушки в деревнях своих лошадей содержат?))) И всякие там покатушники, за умеренную плату позволяющие покаться на коне по кругу в парке.
Стоимость аренды места в конюшне разнится в зависимости от региона и самой конюшни, но даже Московской области можно уложиться в 10 тысяч в месяц. В регионах знаю конюшни, где стоит 5. Да, это не все расходы, еще кони едят, ~ 5 тысяч в месяц. Уход за копытами, прививки, и все такое. Опять же, разнится от региона. Это заоблачные суммы?
живу в предалёких ебенях Ростовской области. В деревнях лошадей нет ибо землю давно тракторами пашут, мелкие грузы газелями возят.
В нашей деревушке лошадь есть у пастуха и ещё одна у овцевода.
На прошлой неделе. В деревне в ЛО. Живущая там пожилая женщина содержит кобылу возрастную в плюс к своему хозяйству, сама. Из функций лошади - немного пашет, сено-комбикорм возит, катает хозяйку иногда. Еще нескольких таких людей знаю. Конечно, особо не работают эти кони, по привычке держат и из привязанности к животному.
Зачем лечили? Сломавших ногу лошадей пристреливать надо, и на колбасу.
Я бы тебя на колбасу пустила, да говном отдавать будет)
Любопытно, может у неё функционала больше, чем у газонокосилки останется в результате? Мб детей там возить, или небольшие грузы тянуть... я, вообще, лошадей не люблю, но есть подозрение, что они могут ещё что-то делать, кроме как тягловой силой выступать, эти твари весьма неглупые.
Фига жесть. Это типа компрессионный перелом? Ну то есть коника скорей всего ждёт мясокомбинат.
Жаль =/
Коника лечат. Уже полгода. Коника ждёт роль газонокосилки, если не произойдет форс мажор
А в чём причина такого перелома? Плохо кормили? Кальция мало? Кость сложилась как будто вафелька.
Понял.
Вот потому сижу дома и жопу не поднимаю. Ничего не ломается )))
Диван продавливается)
Ну вот это конечно проблема =))
Еще вопрос - предоставляется ли таким инвалидам возможность размножения? Почему спрашиваю - в естественной среде такая лошадь скорее всего бы умерла. Соответственно - кореллируется ли шанс сломать ногу у лошади с ее генетической линией?
Вопрос сложный. Надо для начала выяснить перелом это все же стечение обстоятельств или имело место генетического нарушение?
Далее такой перелом скорее всего не позволит взять у жеребца сперму, а кобыле выносить и родить.
На колбасу пустили бы.
Странно что в таких постах никто в пенсии и лечение детей не пересчитывает, так то конечно можно было полудюжине пиздюков операции сделать, но у нас капитализм, по этому каждый может как хочет дрочить. Но я так к слову, мне то похуй конечно.
Так похуй, что аж 2 коммента с похожим содержанием под этим постом настрочили, лол. У автора не денег дохрена, а ответственности. Вы ж не знаете, может, человек впахивает на двух работах, чтобы лечить и содержать это животное. Сбережения свои тратит, отказывает себе в чем-то.
Не странно, что никто не пересчитывает. У человека дорогое для него создание травмировалось, и он его лечит за свой счет, ничего ни у кого не просит и не отнимает. При чем тут какие-то чужие пенсии и дети?
(И да, "полудюжине пиздюков" не сделать дорогостоящие операции, о каких вы, скорее всего, и говорите. Даже 1 вряд-ли. Содержать лошадь и лечить ей ногу затратно, но намного дешевле, чем вы думаете.)
Бля а типа мой другой коментарий в ответ на комментарий больны как то дохуя по смыслу отличатся? Я вообще-то не роман пишу.
Бля я так поверили, что аж на слезу пробило. Телефон закапал - писать неудобно.
Смотри соседей не затопи, а то потом на трудовые доходы ремонт оплатить не сможешь)))0)0)
На средства десятка олигархов вообще всей стране работать было бы не нужно. На деньги, спизженные чиновниками и потраченные на храмы и олимпиады можно всю Сибирь застроить коттеджами и изменить климат на субтропический. В мировом масштабе, наверное, на терраформирование Марса бы хватило. А ещё проституток "лицами с пониженной социальной ответственностью" называем!
Ну извини, преуменьшил немного.
Лошадку жалко.
сами сломали, теперь песни поют , что коника жалко
Дилетанты. Есть такие вкусные штуки как казы, жая и т.д.
Так этот баран еще и тему создал ))
Pikabu стал пристанищем сирых, убогих и веганов?! [Есть ответ]
В интернетах есть хорошее правило - не кормите тролля.