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Продолжение поста «Перелом ноги» 

Прошло полгода с момента перелома ноги Турина. немного информации о том как идет заживление лошади.

Фото ног без всего, на ноге виден отек, видоизменено копыто. На ногу конь почти не опирается. 

Продолжение поста «Перелом ноги» Лошади, Перелом, Видео, Ответ на пост, Длиннопост, Ветеринария
Продолжение поста «Перелом ноги» Лошади, Перелом, Видео, Ответ на пост, Длиннопост, Ветеринария

Пролежни оставшиеся от гипса, уже почти зажили

Продолжение поста «Перелом ноги» Лошади, Перелом, Видео, Ответ на пост, Длиннопост, Ветеринария
Лангету ставили сами, для этого требуется вата рулонная (только в новом веке нашли), бинты обычные и липкие, терамицин. Меняем раз в неделю. Лангету можно снимать, обрабатывать пролежни и давать коже подышать. Это большой плюс.
Продолжение поста «Перелом ноги» Лошади, Перелом, Видео, Ответ на пост, Длиннопост, Ветеринария

Рентгены ноги

перелом

Продолжение поста «Перелом ноги» Лошади, Перелом, Видео, Ответ на пост, Длиннопост, Ветеринария

Сейчас

Продолжение поста «Перелом ноги» Лошади, Перелом, Видео, Ответ на пост, Длиннопост, Ветеринария

Здоровая нога для сравнения

Продолжение поста «Перелом ноги» Лошади, Перелом, Видео, Ответ на пост, Длиннопост, Ветеринария
Одна из причин такого продолжительного времени срастания кости скорей всего кроется в проседании кости после снятия штифтов. Изначально, при переломе, кость очень сильно просела. На штифтах вытянулась, стали нарастать ткани. Когда штифты сняли ткани не выдержали и кость снова просела. (Их сняли раньше назначенного срока из-за подозрений на проблему с костью). Соответственно все ткани, образовавшиеся за это время, порвались. И с того момента, как кость приняла «окончательную позицию», весь процесс можно сказать пошёл заново...

Нога под всем этим страшно чешется и теперь конечка получает несказанное удовольствие от того, что ему чешут ногу

Передвигается конечно не очень.

Верховым конь не будет! Люди спасают друга. Перелом ноги лошади это все еще ее приговор, современная медицина сделала большой шаг в этом направление, однако на выходе мы все равно получаем полного инвалида


p.s. случайно опубликовала пост без редакции, удалила, поэтому бм немножко ругается

Лошади Перелом Видео Ответ на пост Длиннопост Ветеринария
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21
Bakeneko
в Конный клуб
Bakeneko

Найдены дубликаты

Отредактировал Dr.Nimnul 2 дня назад
Все комментарии Автора
+54
Аватар пользователя Otrezalka Otrezalka

Жалко, из-за обычного перелома вся жизнь коню под хвост.

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+3
DonKorton

Жалко.

Но это потому что у коня одна функция - скакать.

А человек даже без рук и ног может быть полезен.

+2
Аватар пользователя oduvan711 oduvan711
Я бы так не сказал , буквально ещё 10-15 лет назад он ушёл бы на мясо . А тут жив здоров .
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+5
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

10-15 лет тоже многие пытались спасать. Где то он и сейчас бы ушел на мясо

+29
Brulik7
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+2
Аватар пользователя C0BEHOK C0BEHOK
Тата-татата-татата-та-тааа
+36
Аватар пользователя BurnedWitch BurnedWitch
Читаю и офигеваю, сколько ублюдков в комменты налетело.
Коню - выздоровления и долгой счастливой жизни, хозяевам и всем людям, кто участвует в лечении - огромное уважение <3
+12
Аватар пользователя Extavolga Extavolga

Турину - выздоровления, вкусного сена и счастливой жизни!

Прочла вашу историю. Хорошо, когда есть клиника рядом и возможность оказать помощь. У друзей месяц назад погибла миниатюрная лошадь - в нашем Волгограде не смогли найти специалиста. Теперь сто раз подумаешь, заводить ли себе такое животное или ну его...

С Наступающим!

+10
Аватар пользователя Caldinin Caldinin
Поправляйся, Турин!
+14
Аватар пользователя BAMX BAMX

Турин такой зая!

жесть, как пясть на ровном месте сложилась телескопом(

сколько лет коню?

какая у него забавнецкая мордаха, когда ему ногу чешут - похож на верблюжонка)

владельцы и врачи - огромные молодцы!

+6
Аватар пользователя klialex klialex
А я прям рад, что ему так кайфово, когда чешут ;) Хоть что-то у коняшки осталось. Берегите друга
+10
kirill8705

Коняшке здоровья, хозяевам респект!

+5
Аватар пользователя azimut4nt azimut4nt

Блин, а почему не лечится? У людей лечится, у собак лечится у кур даже, а у лошади перелом и привет. Это какая то особенность или из за большой массы животного?

раскрыть ветку 3
+36
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

Потому что у лошади жизнь в ногах. Ее сердце, ЖКТ, вообще все держится в ногах. Перелом предусматривает "постельный режим", который далеко не каждый оргазм лошадиный сможет вынести.

Через некоторое время начнутся постоянные колики и закупорки кишечника потому что работу ЖКТ у лошади осуществляется путем шага и это первое что делают в таком случае. Идут шагать. Это симтема кровообращения. Иногда их подвешивают и тогда ко всему они получают контрактуру сухожилий уже здоровых ног, при которой главное лечение - шагать.

Турину с его переломом поставили штифты и при ходьбе он наступал на них, а не на перелом, что как бы помогает ему. Однако результаты 6 месяцев работы лучших ветврачей Москвы вы видите.

Ну и на данный момент медицина только развивается в лечении лошадей с их особенностями. И условия лечения есть только в Москве и возможно Питере и стоит круглую сумму.

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+5
Uhera

Лошадке здоровья! Но вы что про лошадиный оргазм говорите?

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+4
Аватар пользователя C0BEHOK C0BEHOK
Т.е. если коняшка ломает себе ногу в этом месте, то она идет в утиль? Даже если сделали операцию, то она все равно остаётся инвалидом несмотря на то, что это даже не сустав?
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+10
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

Вряд ли детям понравится такая ходка. А хромота скорее всего не пройдет. На рентгене видно, что кость в принципе не похожа на идеал

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+4
Аватар пользователя AxelDe AxelDe

@admoders, вы зачем https://pikabu.ru/@semen1102.2 в сообществе забанили? Он теперь по всему Пикабу скачет и гадит. Пусть бы у вас сидел. Короче забирайте его назад)


Pikabu стал пристанищем сирых, убогих и веганов?! [Есть ответ]

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+4
Аватар пользователя PETEBULL PETEBULL

Почему титановый имплант не поставить вместо кости?

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+25
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

Такое пока единственное, что делают лошадям, на сколько я знаю. И то их очень мало. Это сложная операция и безумно сложная реабилитация

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0
Аватар пользователя Tw1ceBorn Tw1ceBorn

Кличка "флинт" была бы в тему)

-8
Аватар пользователя C0BEHOK C0BEHOK
Я ж надеюсь вы ему не будете ногу отрезать ради косплея пирата?
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+4
Аватар пользователя LeoZuev LeoZuev

Я, разумеется, далеко не ветеринар, но в "человеческой" нормальной медицине понятия "подышать ране" нет. Это не нормально. Нет, конечно есть адепты "дыхания раны" в смысле открывать рану на какое-то время, но положительного смысла в этом ровно ноль, а отрицательного больше чем ноль. Как минимум во время открытых дверей приходят на огонёк микробы и бациллы...

Если есть рана с отделяемым, то она должна быть покрыта впитывающей повязкой, особенно если отделяемое гнойное. Если рана с отделяемым, но чистая, заживающая, гранулирующая, то она должна быть покрыта барьерной повязкой, поддерживающей влажность, ибо процессы заживления идут только во влажной среде. Если рана поверхностная, чистая, но за ней затруднён полноценный влажный уход, нет риска распространения инфекции дальше и это точно не проявления более глубокой проблемы (из сустава, сухожилия, глубокого гнойника), то допустимо засушить эту рану и не пользоваться повязками вовсе, создав корку (биологическую повязку, по сути) под которой, во влажной же, всё равно, среде, будут идти процессы заживления, чуть медленнее, но всё же...

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0
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

Не рана, а кожа. Там все чешется, волосики, написано же, меняют аж раз в неделю. Пока меняют счищают все лишнее, чешут.

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0
Аватар пользователя LeoZuev LeoZuev

Я на фотографиях вижу раны, ради которых накладывают повязки. И вижу буквы, где кто-то пишет "подышать".

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+1
Аватар пользователя kalliopa8 kalliopa8

Здоровья Турину!

Много хотела написать о выборе который мы делаем за животных.. Судьба которых стать инвалидами.


Но потом всё стерла. У самой собака-инвалид, операции и реабилитации... ограничения на всю жизнь. Но он счастлив, и ему не больно. И такая жизнь, это тоже жизнь. Для него она полна любви и заботы.

Поэтому, вы молодцы и здоровья и успешной реабы!

+1
Аватар пользователя LetzteBayer LetzteBayer
А мне почему-то по фотографиям рентгеновских снимков кажется, что кости изначально хреново собрали, чем и вызвали такой долгий период заживления.
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+5
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

Там у них где то писали, почему собрали именно так и что в этом есть какой то смысл.

Я поищу завтра. Если будет возможность

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0
Аватар пользователя C0BEHOK C0BEHOK
Позовите, если найдёте, пожалуйста!
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0
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko
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0
Аватар пользователя rommarka rommarka
Зато не в колбасе. Пусть крепнет Турин.
0
Аватар пользователя exLeft exLeft

Жуть какая. Перелом и уже списывай. Даже в 21 веке перелом ноги у лошади проблема.

ТС писал про какие то штифты.

Вопрос - а нельзя ему как то ногу в костыль обуть чтоб нагрузка была на костыль? Почему после перелома он не сможет снова ак же резво бегать? Нога же зажила. Ну поноет у него на погоду и делов то?

Или проблема?

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+1
PterodactylWW

Хозяевам огромный респект! Знаю по опыту насколько долго и ДОРОГО лечить суставы коня, а тут перелом. Не каждый отдаст стоимость среднего авто на здоровье лошади, которая теперь уже не будет работать. Я рада, что среди конников ещё есть такие люди😭

0
Olv590

Увы, нельзя. Никаких чудес не будет. В единицах случаев, конь после перелома восстанавливается в состояние, близкое к рабочему. Нога не будет, как вы выразились "ныть на погоду" - полностью изменится походка лошади, появится хромота. Полноценно работать и держать нагрузки лошадь не сможет, как учебную ее тоже не используешь. На выходе либо получится животное для попоцелования и обожания, либо владелец все-таки будет убивать свои нервы, деньги и время для щадящей работы лошади чтобы хоть минимально держать ее в форме. Поэтому и получается, что в подавляющем большинстве случаев перелом = мясокомбинат или усыпление.

-2
Filias000

И зачем мучить животное? Болеть будет беспрерывно.

раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

Стоит такой жирный коник, сено жуёт и оказывается мучается

-13
trombon3000

Из всех книг что я прочитал, при переломе у коня, его легче застрелить-будет меньше мучиться. Но наверное, если порода неплохая, можно как и осименителя. А так лечить нерентабельно, что у коняшки жизнь не очень, что и для людей косты немаленькие. Надо на живодерню, хоть за мясо денюшку капнет

-21
Аватар пользователя jerz jerz
В Казахстане бы сами знаете что бы с такой лошадью было бы
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-26
Аватар пользователя Nonlim Nonlim

Зачем лечили? Сломавших ногу лошадей пристреливать надо, и на колбасу.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Nerocaffe Nerocaffe

Я бы тебя на колбасу пустила, да говном отдавать будет)

-26
Doommer

Любопытно,  может у неё функционала больше, чем у газонокосилки останется в результате? Мб детей там возить, или небольшие грузы тянуть... я, вообще, лошадей не люблю, но есть подозрение, что они могут ещё что-то делать, кроме как тягловой силой выступать, эти твари весьма неглупые.

-32
Den.Birkin

Фига жесть. Это типа компрессионный перелом? Ну то есть коника скорей всего ждёт мясокомбинат.


Жаль =/

раскрыть ветку 8
+35
Аватар пользователя Bakeneko Bakeneko

Коника лечат. Уже полгода. Коника ждёт роль газонокосилки, если не произойдет форс мажор

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-49
Аватар пользователя FalseDetective FalseDetective

На колбасу пустили бы.

-51
elmehenic
Но если денег дохрена то можно и в Айболита поиграть.
Странно что в таких постах никто в пенсии и лечение детей не пересчитывает, так то конечно можно было полудюжине пиздюков операции сделать, но у нас капитализм, по этому каждый может как хочет дрочить. Но я так к слову, мне то похуй конечно.
раскрыть ветку 7
+23
Аватар пользователя pokemon247 pokemon247

Так похуй, что аж 2 коммента с похожим содержанием под этим постом настрочили, лол. У автора не денег дохрена, а ответственности. Вы ж не знаете, может, человек впахивает на двух работах, чтобы лечить и содержать это животное. Сбережения свои тратит, отказывает себе в чем-то.

Не странно, что никто не пересчитывает. У человека дорогое для него создание травмировалось, и он его лечит за свой счет, ничего ни у кого не просит и не отнимает. При чем тут какие-то чужие пенсии и дети?

(И да, "полудюжине пиздюков" не сделать дорогостоящие операции, о каких вы, скорее всего, и говорите. Даже 1 вряд-ли. Содержать лошадь и лечить ей ногу затратно, но намного дешевле, чем вы думаете.)

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+11
Аватар пользователя Gendelnyk Gendelnyk

На средства десятка олигархов вообще всей стране работать было бы не нужно. На деньги, спизженные чиновниками и потраченные на храмы и олимпиады можно всю Сибирь застроить коттеджами и изменить климат на субтропический. В мировом масштабе, наверное, на терраформирование Марса бы хватило. А ещё проституток "лицами с пониженной социальной ответственностью" называем!

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0
blednybledny
Ну вот только пиздеть-то сильно не надо.
раскрыть ветку 1
+6
Аватар пользователя CosmicWitch CosmicWitch
Никто не предлагает также пустить инвалидов на колбасу, баланс соблюден
-51
JI0cb

сами сломали, теперь песни поют , что коника жалко

-61
semen1102.2

Дилетанты. Есть такие вкусные штуки как казы, жая и т.д.

раскрыть ветку 6
+13
Аватар пользователя stanisval stanisval
Я смотрю у тебя рейтинга два вагона и маленькая тележка
+2
Boogyu

Так этот баран еще и тему создал ))
Pikabu стал пристанищем сирых, убогих и веганов?! [Есть ответ]

+1
mungaster
Комментарий удален. Причина: оскорбления, грубое общение и провокации
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+3
Аватар пользователя vir2all vir2all
Здесь Вы путаете: пидорасы ебут друзей...
-5
Аватар пользователя moderator moderator

В интернетах есть хорошее правило - не кормите тролля.

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-4
Аватар пользователя MCartworks MCartworks
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ветеринария перелом лошади