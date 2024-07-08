Продолжение поста «Как я была третьей по счету женой или почему арбузеров не распознают сразу»
Если это существо само вылезет на пикабу и попытается начать себя оправдывать, (так как вк пикабу тоже инфу быстро разносит, вк то он вероятно читает) я опубликую его данные, город, место работы. Не поленюсь, сама ещё разошлю. Сейчас мне бояться нечего. Это тогда я была зависима, а теперь он не сможет ничего.
По закону за прошлое его уже не накажут, а вот отовсюду с работы выпрут, друзья точно больше руку не пожмут. Ведь у них тоже есть дочери. Его же дочке уже за 20. Как она посмотрит на отца? Я с ней общаюсь до сих пор, она замечательная.
Ну, мать его знает, какой он. Она его ненавидит.
Наверно вот оно. Я бы хотела посмотреть, как он окажется по ту сторону баррикад. Потеряет уважение коллег боксёров в клубе, вылетит с пожарки, не сможет смотреть в глаза старшей дочери.
Ещё у меня до сих пор сохранились скриншоты переписок и аудио, где он всё происходящее подтверждает и говорит, что это нормально.
И как многие в коментах писали "не ударил кулаком, значит не бил", тоже его слова. Но ничего, есть фото первых побоев и гематом на бёдрах. Я долго не могла без боли сидеть, лежать, ходить. Потом бил аккуратно, чтобы следов не было и дети не видели. Больше конечно морально.
Даже в плане обычных бытовых вопросов.. Надо было объяснять ему, почему мне нужно купить новые трусы. Это не я сейчас не утрирую. Зарабатывал он так, что с трудом на необходимое хватало. Но блин раз в черт знает сколько, я не могла купить себе трусы.
На счёт преследования и разойтись миром, не выжди я время, преследовал бы. Ему важны были дети. Он готов был отпустить меня работать в другой город, куда я переехала, продолжать нас содержать(ну, как мог), лишь бы я не разводилась. Он понимал, что я стала сильнее и могу уйти. Как только я окрепла, он стал сдерживаться и вести себя, как нормальный человек!
На счёт ГРУ, он проходил службу как раз в районе 2000. Всё там верно. Просто пикабушечка не только о молодых айтишниках, тут и старички попадаются.
На счёт того, что провожать в 6 утра, это звоночек. Але, ребят, в начале я делала это сама, как проявление заботы. Мне было приятно, приготовить завтрак, собрать с собой перекус, проводить. Просто потом из-за беременности я перестала нормально спать, токсикоз страшный, кесарево, переливание крови, грудной малыш и так по накатанной.. Всё, силы кончились и этот вариант проявления заботы отпал. Просто не вывозила. А он посчитал, что раньше я притворялась, а сейчас умышленно не делаю ничего. Захомутала и всё, на расслабоне.
В дополнение: я не сразу после развода оп и влезла а отношения. Нет, я отошла. Поняла, чего я точно НЕ хочу никогда. А любимый человек появился спустя примерно 3 года с развода. Мы вместе второй год. И я честно долго думала "ну сбежит же. Я ведь такая, сякая и тп. ", всё, что внушил мне бывший.
Он старательно морально меня уничтожал.
Если ты это читаешь, мразь, то знай, ты не смог. Я живой, свободный, сильный человек. Я люблю и любима, а ты умрёшь один. Сколько бы ещё разных женщин ты не находил, они тоже уйдут. Потому что ты тот же.
Суть всех постов, навести на нужные мысли девушек, показать им обратную сторону возможных событий. Показать матерям, как важно любить детей, давать им ощущение дома, куда можно вернуться. У меня его не было.
Лига разбитых сердец
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