Про пятерку, за которую обидно, и про двойку, которой гордился
Были эти две истории, когда я учился в десятом классе в конце прошлого тысячелетия.
Про пятерку: Задали нам реферат по географии. Тогда рефераты "скачивали" в читальном зале библиотеки. Неделю, НЕДЕЛЮ!!! Я каждый день по несколько часов искал материал, переписывал в ручную разлинованные листы а4, перерисовывал схемы, размышлял о том что пишу, продумывал ответы на коварные вопросы учительницы... Через неделю принес ей свое детище на строгий суд. Она взяла, даже не открывая его, провела пальце, как проводят по пачке купюр, оценивая толщину, и поняв, что там много листов исписано, поставила пятерку. Я мог туда написать что угодно, любую чушь, и мне бы поставили пятерку только за объем этой чуши. Невозможно было сильнее обесценить мой труд и так его унизить. Было стыдно, унизительно и противно.
Второй случай произошел в том же году, на уроке математики. Мы проходили производные,а я очень хорошо понимал математику и, в том числе, производные. Но, десятый класс, панк-рок, свобода, гулянки, все дела. До домашней работы руки не всегда доходили. У нас была очень умная и спокойная учительница математики, и я ее до сих пор с теплотой вспоминаю, хотя она меня недолюбливала. Недолюбливала по той причине, что я усваивал быстро тему,а потом занимался своими делами, и, частенько мешал вести урок своей (тихой, но все равно)болтовней с однопартцем. И, вот, она начинает спрашивать домашку. Первый человек показывает домашку, второй...Третий говорит что не понял, и поэтому не сделал. Она спокойно отвечает: "не понял, сейчас объясню". Четвертый "усвоил отмазку" и тоже " янепонел". Из 15 человек,у которых она спрашивала до меня, человек 8-9 "не поняли". И всем она говорила одно и тоже: сейчас объясню. Ну, раз такая пьянка, то я не стал изобретать велосипед и сказал что тоже не понял тему. Она посмотрела на меня..."Чтобы ты, Tenotchetlan, и не понял? Ты просто ее не сделал, ты не мог не разобраться в этой теме. Тебе ставлю двойку!" Я единственный из класса получил двойку. Единственный, кому она сказала что это слишком легко для него. И вот, сижу я, один в классе с двойкой, и такая гордость меня взяла! Сижу, улыбаюсь, и так хорошо на душе было! Сейчас я сам учитель математики, и частенько своим ученикам рассказываю эту историю, когда хочу сказать, что оценки ничего не значат. Есть еще одна очень угарная двойка, по физике, но расскажу про нее в следующий раз, если эта история зайдет, и так многобукаф.
Видите ли, каждый оперирует своим субъективным опытом.
У нас плавали технари 5го курса, больше половины из которых уже работали по специальности. А сдать они не могли экономику. Это были слабоумие и отвага (поверьте, никто из них изначально так не думал). Они не сдали бы экономику ни преподу, ни комиссии. Единственный вариант был - нормальное человеческое отношение от препода, который дал бы тебе в твой выходной быстро и безболезненно все отработать и не сильно бы придирался, ну, чисто на троечку закрыть. Но в начале семестра все дружно решили "лезть по голове" и в итоге же по своей и получили.
Видите ли, излишняя самоуверенность тоже бывает чревата.
Это уже зависит от того слабая группа или сильная. Дело не в принципиальности было, просто принципиальных было вагон и это в общем-то хорошо. Это был тупо вахтёр, который любил доебаться, а люди реально хорошо знали предмет потому что косвенно сталкивались с ним на других предметах. Так что народ тупо пошёл в деканат и сдавал комиссии и другим преподам.
И? А мне что делать с этой оценкой? Слишком ахуевший препод выходит. Пусть на пересдаче 5 ставит автоматом.
С такой логикой можно и дальше по жизни жить, сосед сверху хуярит музыку без остановки, а ты не жалуешься, боясь, что он потом тебе вообще проходу не даст. Или на работе дают сверх нормы работы, а ты молчишь, боясь что уволят
На соседа вызвать ментов - на кону твой сон и самочувствие.
Под начальника прогибаться в исключительных случаях - на кону ваше время, силы и, может, здоровье.
Не циферка на бумажке, которую вы через год по хорошему уже и не вспомните.
Отстаивать себя надо, но не стоит перегибать по пустякам. Это какой-то подростковый максимализм получается.
Я не говорю о том, что бы судиться с ней идти, но и не просто промолчать, а потом принципиально пересдавать предмет заново на 5 ради "циферки".
Но почему бы не успокоить свое эго таким образом в конце концов? Никто не пострадает, а мотивации для получения знаний куда больше. В данной ситуации и по моему - это неплохой вариант.
Вот недоплатят зарплату. Тоже циферки на бумажке, ну подумаешь, меньше шоколадок купишь, а мотивации работать куда больше.
Блядь, да как тут люди умудряются сравнивать деньги и оценки?? Вы серьезно? Много ты на оценки купишь? Ну, детский сад, чесслово.
Ещё раз: Все, что я писала - всё при условии, что от той оценки не зависела стипендия (что автор коммента, конечно, бы не забыла указать). А уязвленное самомнение - это часто хороший стимул кому-то что-то доказывать и попутно с бо́льшим энтузиазмом постигать науку (что и доказала автор коммента своей пятёркой "назло").
По поводу оценки, в некоторых вузах мира при подачи доков на магистратуру смотрят на средний балл в дипломе. А учитывая какой там может быть бешеный конкурс одна 4 или 5 может зарешать.
А Wow33 вспомнила, и даже здесь злобный коммент оставила.
Zanuda mode off
Я считаю, что пока у нас человек человеку волк и "мне похуй на всех, у меня балл меньше, чем я заслужил", мы все будем жить в говне.
Конечно, выбирая между своими деньгами и чужими, зная изначальные данные (описанные автором исходного коммента), я бы тоже полезла в разборки (так, к слову, я и сделала, когда встал вопрос, дошла до Министерства образования), но ради балла, который ни на что не влиял я выкобениваться бы не стала, и портить нервы себе и другим тоже. Это тупо мелочно.
Непонятно, к чему здесь все эти «вдруг». Лишить человека крох» — если он так относится к своей работе, почему нет? «Вдруг он случайно» — что мешает исправить оценку? Зачетка не является документом, в котором исключены исправления, и никто никому по шапке за это не стучит. 🤦🏽♀️ «Заебалась в тот день» — это вообще не проблемы студента, а хватала студентка звёзд с неба или нет — очередная условность в вашей череде «вдруг». У нас лишь в последние годы внедряют систему, когда финальная оценка складывается из прописанных в рабочей программе контрольных точек И экзамена. Если этого нет, студент получает баллы только за ответ на экзамене. Представьте, что студентка хочет потом поступить за рубеж, а этот балл приемная комиссия сочла как решающий фактор при отказе? (Да, во многих крутых университетах балл за определенный предмет может иметь значение.)
Бедные старые люди, которые ничего в жизни не видели, работают за копейки, ещё и молодые гнобят как могут, не уважают. Да ну нафиг им ещё больше жизнь портить)
Гражданин, забей. Перед тобой терпила обыкновенная. Она считает, что преподаватели "что-то могут" такое, на что студент не сможет найти ответ. Ты абсолютно прав в мысли об отстаивании своих прав.
Я сам преподаю в вузе, в таких ситуациях просто делается исправление, пишется "исправленному верить", ставится дата и подпись.
Стандартная процедура для внесения исправлений в документы.
Вот именно, тем более, что речь о зачетке, а не о ведомости.
Подтачивают. Мне половина учителей в школе говорили "вот ТЫ можешь лучше" и ставили 4, хотя одноклассникам за ответ похуже доставались пятерки. Учителя думали что меня мотивируют, а мне просто не хотелось после такого что-то отвечать. Притом родители воспитывали с убеждением что оценка ничего не значит, но в определенном возрасте всё равно сравниваешь себя с другими, тут-то за оценки и переживаешь даже с таким воспитанием.
Так и есть. Мне учителя говорили "Я знаю, что ты знаешь предмет, ответ, определение, перевод и ТД. Но мне надо спрашивать тех, кто на медали идет". У нас в классе 6 вытянутых за уши медалистов. У меня дочь сейчас учится во втором классе (имитация учебы в текущих реалиях). Я ей все время говорю, что оценки это не важно, что хорошо учиться - это получать знания, а не ориентироваться на рандомные цифры, возникающие у учителя в голове.
Как - то после родительского собрания, я попросила контрольные работы просмотреть, какие ошибки ребенок сделал. Так вот у отличницы за 2 ошибки стоит 5 с минусом. У моего ребенка за исправление одной буквы в слове - 4. Это вообще как?
У меня есть несколько знакомых, которым до сих пор детская травма "родители меня не защитили" иногда покалывает.
Лично мне с мамой повезло - когда я просила, она меня защищала, один раз мне настолько принципиально было (т.к.хорошо знала предмет), что мама собирала классное собрание с учителем и директором - потому что учитель говорил что "на 5 знаю только я и бог" и ставил всем не выше 4. Уууух до сих пор печет. Но тогда ему популярно объяснили в чем он не прав, а через пару лет, когда мы выпустились, всё вернулось на свои круги и до сих пор, спустя 15 лет - "на 5 знаю только я и бог". И никто больше из родителей на него не пытается повлиять, а детям всё также обидно.
Смотрю на это и понимаю - пусть мне и не важны оценки, но вот факт несправедливости надо пресекать на корню и самый продуктивный способ с такими учителями (как показывает опыт - они нормальных слов не слышат) - это быть той самой сумасшедшей мамкой с которой не хотят связываться потому что эта больная опять в гороно напишет/к директору сразу пойдёт. Очень удивляют заявления что "на вашем ребенке же оторвутся" - как на нем хоть попробовать оторваться если знать что я на уши весь город поставлю? Проще не связываться и оценки не занижать.
Вашему ребенку пока не принципиально, а вот потом в один момент станет резко это очень важным, и в этот момент очень нужна будет ваша защита, а не "да ладно, оценки не важны", это можно ребенку говорить, а самому уже в школе разбираться что за ерунда происходит и правда ли там занижают оценки.
Как же это жизненно. Сначала так «мотивируют», а потом пропадает весь интерес к учебе. Затем преподы удивляются почему учиться перестал и скатился с 5 на 3
Возможно подточенная вера в высшую справедливость делает нас сильнее.
А если по справедливости, ты же только этот билет так хорошо знала. А четверка считай за предмет
Какая нахер справедливость? Ты ебанутый? Где сказано, что Wow33 не знала другие билеты на достаточном для пятерки уровне?
Преподша из истории, желая подловить Wow33 на незнании предмета, задавала той дополнительные вопросы, которые обычно касаются не только вопроса в билете, а всего предмета в целом, а если препод хочет завалить, то они касаются самых сложных тем предмета. Wow33 ответила на все вопросы, а значит она прекрасно знала предмет. Плюс она таки пересдала данный предмет на пять, а это значит, что ты написал хуйню.
Проблема образования в том, что оценки ценятся гораздо выше, чем знания. Вернее так: оценка - это все. Неважно, что ты узнал нового и интересного по географии, неважно, что ты научился искать и обрабатывать информацию, что ты размышлял об этом, развивался. Главное - что не оценили. В этом проблема подавляющего числа учеников, воспитанных школьной системой, в неумении видеть главную цель образования.
за толстую стопку листов? Не тот результат оценивается, очевидно
Хотя, безусловно, оценивание "результата" важно
Я тоже усвоил для себя урок, когда сдал курсовую не вовремя и получил трояк автоматом. Ну и что, что сделал больше и проработаннее, чем надо. Результат -- опаздал
Я забил на оценки - просто учусь и все. Оценки прийдут сами, а знания - нет.
Вот зря Вы расстраиваетесь за пятерку. Учителям как правило видно больше, чем нам кажется, и Ваша учительница понимала, что фигню Вы не напишете. Ну и объем тоже сказался в плюс.
У меня чем-то похожая ситуация в школе была. Несколько месяцев проболела и по истории пришлось сдавать типа мини-экзамен за все пропущенные темы. Я долго учила, очень старалась (при том, что история далеко не самый мой любимый предмет). После уроков остались с учительницей вдвоем в классе для сдачи моего персонального экзамена. Я вытащила билет, села писать ответ, а учительница... вышла! Вот просто взяла и вышла по своим делам!!!
Я сперва даже ручку отложила, думала она сейчас вернется и увидит, что я без нее не пишу ничего, чтобы она не подумала, что я списываю. Но проходит минута, другая, а ее все нет. А время идет. Пришлось писать, пока ее не было. Вернулась она минут через 20, спросила меня по билету и поставила пять. Но у меня от несправедливости уже внутри все бурлило, поэтому я прямо ее спросила, почему она не дала мне сдать честно, а словно специально создала все условия, чтобы я списала?
А она так на меня посмотрела и сказала, словно удивляясь, что ей такие прописные истины приходится объяснять:
- Ну я же знаю, что ты не стала бы списывать.
Мне физику не разрешили сдавать экзаменом в 11 классе потому что «ты единственная, кто выбрал физику на сдачу. Мне что ради тебя одной готовить билеты, аудиторию и приходить в школу на экзамен. Да ну. Я отдохну в этом году без вас, выпускников».
И я вот долго решала, обижаться или гордиться
У нас химию выбрали двое, я и одноклассница.
Пришли, вытянули билеты.
"Так, QuarasiqueM и %classmate_name%, вы же это знаете? -- Естественно, Сергей Михалыч! -- Отлично обоим, свободны"
В девятом классе сменился у нас учитель английского. Поскольку английский у меня был с первого класса, то знал я его довольно хорошо. Ну а после смены учителя ему нужно было оценить сердний уровень группы в целом и продолжить. Естественно, я немного заскучал от этого, плюс ко всему, это был девятый класс, у меня явно не уроки были на уме.
И вот время выставления годовых оценок, а соответствено и в аттестат о неполном среднем. Как сейчас помню, во всей четверти у меня были оценки 1 2 2 4 5 5 2 4. Естественно, в лучшем случае, я рассчитывал на тройку с такими оценками. Тут очередь доходит до меня и учитель говорит, переведи-ка мне пару предложений. Под шум и подколы одноклассников, я перевёл. Тут он спокойным голосом говорит: "Вижу, что ты парень умный, поэтому я ставлю тебе итоговую 5." Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Ещё больше я ликовал внутри от вида охуевших одноклассников, которые, также как и я, нихуя не поняли, что сейчас произошло.
Когда училась в школе компьютер и интернет был дома не у всех. И вот в печатном формате реферат требовался в два раза тоньше, чем в рукописном - ну из-за шрифта же, объем, все дела. А вот тот факт, что печатный делается не выходя из дома в несколько кликов и не читая, а рукописный - в читальном зале, где берется несколько книг, читается, пишется черновик, потом дома чистовик во внимание учителем не принимался. Ух, как бесило.
Зато в институте попался один любопытный препод по КСЕ: задал принести рефераты обязательно рукописные и всего на 2-4 страницы, не больше - явно с идеей о том, что студенты сами найдут и прочитают интересный материал, и может, даже запомнят.
Мне моя математичка запомнилась фразой:
"Поставить двойку я тебе не могу, потому что ответ правильный, но и пятерку поставить не могу, потому что вместо простого применения теоремы, ты ее вывел и доказал в решении."
У меня в универе два таких случая на экзаменах было, когда для решения задачи нужна была формула, которую я не помнил, и я её тут же в решении выводил. Преподы, конечно удивлялись, но моё объяснение принимали и оценку не снижали)
Красиво. А главное - правильно;)
на вопрос "какое я тебе зло сделал, учитель?", Мне был дан ответ:
- ты быстро сделал, но не старался, хоть решил 10 задач но совершил ошибку, невнимательность тебя сгубила.
А вот сосед твой совершил 2 ошибки, но он старался, просто не понимает он как решать, ему тяжелее.
поэтому у него 5 за старания, а тебе 4 за невнимательность
О, кстати о географии. Одна из двух оставшихся со школы тетрадей. География и История за 10.
Обалдеваю перечитывая. Модно смотреть и следить за тем, как я взрослею, меняются интересы.
Рисунки, подписи комменты от учителя.
Физика, 1998год, 10 класс. Оценки во второй четверти: 2,5,2,2,5,5,5. Спокойно ожидал тройку. Физик ставит 2 в четверти. Это был самый тяжелый портфель, который я приносил из школы. Все двойки за домашние лабы (списанные перед уроками). И да, я исправил двойку в четверти на пятерку. Сделал лабы сам и ходил их пересдавал. Этот скилл пересдачи мне потом пригодился в институте, да и в жизни тоже - неисправимых ситуаций не бывает.
Учились в школе в деревне. Учитель физики жил в деревне через два оврага. Однажды вечером засиделся он с трудовиком и самостоятельно идти домой ему было тяжело. Учились мы в 11 классе. Одноклассник, вечный троечник, встретил его и проводил до дома. Пятерка по физике стала одной из немногих в его аттестате.
На следующем уроке раздает, значит, наша любимая учительница всем тетрадки, объявляя оценки: 3/4, 4/4, 3/3 и тэдэ. Подходит ко мне, смотрит на меня и грит:
- Ты вообще ошибки проверял свои?
- эээ..ну да вроде (а сам вспоминаю, что так разошелся, что уже на перемене дописывал, есессна не проверял нифига!)
- уверен?! Честно скажи!
- нет, не успел.
- держи, орёл! 5/2
Открываю тетрадь, а там пипец.. Её правок красной ручкой чуть меньше, чем моего творчества синей! И слова недописаные, и запятых то нет, то навалено..
Но!
В журнал она ставила оценки так: если оценка 4/3 или 4/5, то так через дробь и писала; если оценка 4/4, 3/3 или 5/5, то просто одну оценку ставила. Напротив моей фамилии стояла 5. Эта пятерка мне дороже многих других, потому что она заслужена репутацией. Потому что Людмила А. знала, что я исправил бы эти ошибки и не сделал этого лишь из-за полета фантазии)))
- Тебе 4, завуч сказала что за такой ответ ставить 5 нельзя
Самая позорная 5 в моей жизни - за экзамен по русскому. Я выучила все билеты, кроме первого - он-то мне и попался. От страха я сразу сказала, что я его даже не учила, прям с языка сорвалось! Говорят, иди подумай, может, что-то сможешь рассказать. Ну, с горем пополам что-то наплела, и мне поставили 5, потому что я хорошистка. Как же мне было стыдно! Многие отвечали гораздо лучше, но оценки получили разные. Грош цена такой пятерке
Как же у меня горит с этого "не твой уровень". Потому что это так же как после соревнований сказать:"победили все". Есть система оценивания и она должна быть едина для всех. Нет, я понимаю что иногда можно завысить оценку для мотивации того кому тяжело, но занижать потому что "обязан был лучше" это полное уродство. Потому что это обесценивает саму шкалу. На кой черт тебе стараться если если в любой момент тебе скажут:" да работа на 100% сделана, но тебе 4 потому что должен был написать ее дважды, ещё задом наперёд и сделать задание номер 12 которое я убрала из билетов два года назад"
Пфф, у нас математичка парням изи ставила 3 за тоже что девченуам 4 и даже 5.
А за что тебе 4? Тут все просто.
Обидно было. Потом другая была, все соки из нас жала, немного до пятёрки на егэ не добрался
Вы ей хоть хер резиновый потом подарили?
Пусть без хера страдает
К слову математику знал и знаю отлично, ещё в школе репетитором подрабатывал, так что это ее косяк.
Ох, времена меняются, а подход к обучению нет. У меня в медицинском университете так же было. Древние профессора не признали существование копкуктера, писать истории болезни заставляли от руки, распечатанный "рукописный" текст чувствовали как акулы кровь. И вот помню внутренние болезни, у меня кардиологический пациент, я расписываю, как звучит сердце в каждой точке, а там был стеноз устья аорты, есть что послушать. Всё чётко, без "воды", только по делу. Вышло всё на около 15 страниц А4. Получаю оценку 6, которая идёт в рейтинг на экзамен, а это при том, что за семестр и практику имею 8 и 9 соответственно. Ни одного замечания, просто 6. Меньше получил только одногруппник, написавший на пару страниц меньше. И препод утверждает, что за ночь проверил все 13 историй каждая около 20 страниц, оценки объективные. Было каких-то 3 года назад, а горит как вчера. В счастью, на последних курсах уже были более продвинутые преподаватели, аж печатать можно было, но тоже на объём смотрели. Мы с группой всё прорывались им бумаги просто купить, чтоб уже перестали требовать эту дебильную писанину.
>мешал вести урок своей (тихой, но все равно)болтовней с однопартцем.
Я так ненавижу таких людей, что после того как я это прочитал я больше ни одного слова из поста не помню.
Спасибо, милчеловек! Теперь понимаю что это неправильно, но в 17 лет еще много интересов, кроме учебы. Старался классу, конечно, не мешать, но учительница отсутствие у меня интереса, и обижалась. А интерес отсутствовал, потому что я догонял сразу,и становилось неинтересно.
Жесткое грузынское - НЭТЪ, я никогда не разговаривал на уроках, потому что в состоянии просидеть 40 минут с закрытым ртом, и меня писец как бесило бубнение по сторонам.
А у меня была двойка по литературе, за которую мне тогда было обидно, но с возрастом я понял, что за нее надо было гордиться. Задали надом сочинение, за какую тему не помню уже, которую я не написал. Подобную работу проверяли тем, что ученики зачитывали сочинения сидя за своей партой. Когда же очередь дошла до меня, я тупо смотрел на пустой лист и рассказывал сочинение придумывая его на ходу) но меня спалили, все посмеялись какой я дурачок с пустого листа читаю, и двойку влепили). по сути было обидно, что не прокатило, а на саму двойку было пох, я тогда не уважал гуманитарные предметы и вообще считал зашкваром по ним получать пятерки))
у меня в 11 классе в первом полугодии по алгебре оценка и место в областной олимпиаде были одинаковые – 3 (школа была гуманитарная)
Получалось? Там же искажения от фото и блеск от фотобумаги все испорят. Ни один Finereader не разберет. Тем более в 97 году. Я распознавал так текст Finereader, проще было самому набрать,чем кучу ошибок исправлять.
Если со штативом, все нормально без искажений получается, только фотик не мыльницу надо использовать, зенитом пользовался, со сменными объективами. У меня был самодельный штатив для съемки журналов и книг, еще с начала 90-х. Когда не было копировальных аппаратов. И в файне, после обработки фото в фотостилёре (предшественник фотошопа) нормально обрабатывалось и в ворд запихивалось.
я во всю пользовал файнридер в 98-99, (3.0 или 4.0?), но конечно книги я носил домой (или ксерил, если не давали), а не фоткал на фотик
У меня в школе был всеми нелюбимый учитель по физике. Он любил лупить учеников метровой линейкой (правда не сильно) и всем рассказывал что предыдущую линейку он сломал об ученика и тот на трудах сделал ему новую. Каждый выход учеников к доске был не проверкой знаний, а скорее проверкой на стрессоустойчивость. И многие отличники и хорошисты получали двойки просто отказываясь выходить к доске. Признаться к 9 классу я медленно отставал от последних и любил просто бездельничать с друзьями-троечниками. И вот однажды после контрольной в пятницу мы должны были в понедельник узнать результаты. С началом урока в классе гробовая тишина. Учитель начинает распинаться о ужасных результатах контрольной. И тут вызывает меня к доске! Я пытаюсь что-то мямлить на его вопросы о правиле буравчика и, получив три за ответ, глубоко выдохнув иду к своему месту. А учитель вслед произносит: «и это самый умный ученик в вашем классе». Как оказалось пять за контрольную получил тогда только я.
P.S. Все выпускники нашей школы нахваливали его метод преподавания и ходили к нему на консультации. Я и сам убедился, уйдя в 10 классе в другую школу, что в физике он нас сильно поднатаскал.
Сафонов, кажется Владимир
Как-то надо было прочитать Ромео и Джульетту по ролям и мы пошли с подругой, у неё как раз были 2 книги и одну она дала мне. Проблема в том, что книги были разных переводов, но узнала я об этом немного позже. Просила подругу порепетиповать, но она отмахнулась, мол, че сложного в просто прочитать. Нуок. Вышли мы. Она читает первая, а я по переводу не могу найти ни реплику, не место, и по смыслу оно там ушло в далёкие края. А что-то читать надо... Ну короче подруге 11 поставили за артистичность, а мне 7, но надо бы меньше, но я знаю, что ты можешь лучше и я не хочу тебя валить. Вроде оценка не такая плохая, но я уже тогда заподозрила, что людям, даже близким, доверья нет и не будет)
Вторая ситуация с той же училкой. Надо на произведение написать текст по какой-то теме. Типа характеристика героя или что-то того. С цитатами, ссылками на текст, критику, автора и т.д. и т.п.
Ну я ж прочитала книгу, перечитала тонны критики, интернета и чуть ли не автора спиритическим сеансом вызывала и в итоге получился эдакий шедевр, насколько я вообще могла. Это был первый раз, когда я прям сама все сделала. Обычно - реферат из интернета потому что читать школьную программу мне не хотелось, а это произведение было коротким.
В общем мне все та же 7, но надо было меньше. А однокласснице то ли 11, то ли 12. Но она свой ответ скачала четко с первой ссылки из Гугла (я их наизусть помнила, потому что читала для подготовки своего ответа) и тупо прочитала с листочка. Было ужасно обидно. Потом я перестала по литературе что-то вообще самой делать. Только критика и рефераты ибо нунахрен.
1,2,3 - соответствует 2
4,5,6 - 3
7,8,9 - 4
10,11,12 - 5
7 это вроде как ещё 4, но уже не очень хорошо
Училась в школе ещё до ЕГЭ.
10 класс, 1 полугодие. Геометрия - любимый предмет. В самом начале (3 или 4 сентября) самостоятельная работа, оценка - 3. Потом 90% пятёрок. Итоговая контрольная - 5. Но... «я не могу поставить тебе 5 за полугодие, у тебя же есть 3 в начале года»...
Вот тогда было обидно🥺 До сих пор помню...
P.S. За 11 класс - итоговая 5.
Учитель математики вызвала мою маму, чтобы поговорить о моей успеваемости. Маман приехала, пошли к учителю, учитель начинает рассказывать об этом всем маме.
Примерные слова учителя: « ребёнок у вас очень умный, но ленится делать домашнюю работу». Тут ее перебивает маман и уточняет, усваиваю ли я материал, на что получает положительный ответ, а после спрашивает, к чему вообще этот разговор. Говорит, что я уже взрослый и повлиять на меня у неё не выйдет, делать домашку я не стану в любом случае.
Пока ехали со школы мама удивлялась: «зачем меня вызвали, если в разговоре просто похвалили твои способности и не сказали ничего плохого?»
Когда-то давно, классе в 6-7 у нас физику, при наличии двух прекрасных учителей физики, вела школьный психолог. И задали на дом задачу по расчету давления воды на уровне 5 этажа(ну или что-то такое). В общем, в классе никто не решил эту задачу, у всех была та же ошибка, какая была у меня, за начало отсчета принимали 3 метра( в условиях было указано, что высота этажа 3 метра), до меня же этот момент дошел уже когда я почти лег спать(почти Менделеев, ага) и я переписал решение и результат сошелся с ответом в учебнике. Собственно, в школе на следующий день выяснилось, что я такой один в классе, кто решил(у нас был гум.класс), но психологичка постановила, что в ответе в учебнике опечатка, я единственный решил неправильно да еще и выеживаюсь, в общем 2 тебе. Так с меня слетели розовые очки и я понял что взрослые тоже бывают долбоёбы=)
Кстати, в 10-11 класс оставлять меня в школе не хотели, поведение было так себе, прогулы, клал на неинтересные предметы( то есть кроме физики, химии и математики с информатикой, но на нее меня просили не ходить), но учительница физики после того, как почти все учителя высказали свое "фи" в сторону моей кандидатуры на оставление в школе, сказала свое веское слово(очень авторитетная женщина) и ей никто не посмел возразить, так я попал в 10-11 классы... Наверное, мне даже жаль, что я не попал в тот коллектив раньше, потому как к тому времени я слишком привык забивать, хотя башка всегда работала хорошо.=)
8 классов я закончил в Дзержинске во 2-й школе и переехал в Москву. В свидетельстве было 6 троек, все по основным предметам. В 9 класс брать не хотели, отправляли в ПТУ, но мать добилась. И выяснилось, что мои дзержинские тройки выше пятёрок в московской школе. Я решал, например, уравнения по математике способом, который мои одноклассники не знали. В общем, 9 и 10 класс я ни хрена не делал и закончил школу не отличником, конечно, но очень хорошо.
Оценки имеют значение. В вашем случае "двойка" подкрепила слова делом.
А стыдно-то за что?
Не, ну обидно и унизительно - оно понятно. А стыдно за что? Ведь все же сделал. Гордиться должен.
Завтра-послезавтра выложу, если в горячее попаду :-)
Ты или пиши, или не пиши, а вот это "если зайдет, если попаду" - бред какой-то.
Попал. Ждем.