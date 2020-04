Про пятерку, за которую обидно, и про двойку, которой гордился

Написал несколько постов про то, как я круто поменял свою жизнь, сменив профессию монтажника окон ПВХ на профессию учителя географии, информатики и астрономии. Сразу отвечу тем, кто будет оставлять комментарии вроде "Вали оттуда, я знаю о чем говорю" или "Я пять лет отработал в школе - гиблое дело, и вообще, как монтажник может обучать детей?"- ребят, я очень ответственно подхожу к образованию детей и поэтому стараюсь самосовершенствоваться каждую свободную минуту, а увольняться не собираюсь, так как мне этот род занятий нравится. И не так всё плохо, как думают многие (может я и ошибаюсь).





Итак, перейдём к "соли" вопроса. Дистанционное обучение, мысли УЧИТЕЛЯ. Родители, пожелаю Вам огромного терпения, Вы находитесь в очень трудном положении, я это прекрасно понимаю, так как у меня сын во втором классе, который сидит за уроками весь день (училка лютая)))). У меня семья вообще живет в трех группировках: мама и ученик vs папа-учитель, родитель vs учитель и папа и ученик vs учитель сына и ученики папы (когда я сыном делаю ДЗ с сыном, я параллельно работаю со своими учениками). Из этого следует, что я могу видеть ситуацию неоднобоко, а с разных сторон.





Рассмотрим ситуацию со стороны учителя. Начался кипишь за неделю до конца марта. Нас собрали в кабинете и провели срочное совещание на тему " Коронавирус и дистанционное обучение". Мы выбирали платформу, на которой мы будем проводить дистант. Выбрали "ЯКласс"( как потом показала практика- очень непродуманная платформа). Порешили, поспорили и разошлись с миром.





Первый день. 8 утра. Заварил кофе. Зашёл в "Дневник.ру!, раскидал задания по классам(их в тот дело было 7), сел ждать. И.... понеслось: все серверы упали уже к 11 утра, школьники не могут/забили "гвоздь" на твои задания. Экстренно создаю/вступаю в классные группы Whatsapp, дабы все получили свои задания. Дальше-хуже: в личку летят сообщения:"SkyGir, а что нам задали", " У меня нета нет", "А у меня карты собака/брат/сестра/мама съела и т.д."-конкретный дурдом, который и ночью не прекращается. Уполз спать, ощущение такое, что пять вагонов с углём разгрузил.





День второй. 8 утра. Заварил кофе. Зашел в Whatsapp и раздал там задание там (на "Дневник.ру" забил, так как он умер еще вчера). Пошли 5-е классы... Это смерть, народ. Вместе с детьми включаются в беседу родители - не хочу никого обидеть, но уровень вежливости у нас в России на нуле. Пару раз умудрился "поцапаться" с родителями на почве "пожалуйста"(очень обидно, что профессия учитель = дворник, хотя я очень уважительно отношусь ко всем профессиям, но общество показывает другую картинку). Бои с учениками(хамы, которые оказавшись по ту сторону монитора, решили, что они взрослые и могут разговаривать как им угодно с учителем) и родители продолжались всю первую неделю дистанта. Всё поменялось после субботы.





За очередной сигаретой пришла спасительная мысль: создал все СВОИ группы в Whatsapp по своим предметам и назвал их "ГеОгРаФиЯ и ИКТ"(так проще искать чаты, а буквы разные - ну чтобы необыденно было), оставил только название для 11 класса-"Покорители жизни", и поставил настройки такие, которые позволяют писать в группу только мне и никому другому(тишина и спокойствие настало в моей жизни преподавания). Теперь работы присылают в "личку", и каждую секунду мне больше телефон не сообщает: "Фигли ты сидишь, звезди (неологизм) работать!!!" Но эмоционально - я ноль. Все достало.... Так, не в ту степь - переживем, народ, мы с Вами весь этот бред, 90-е, нулевые, миллениум, 2008, 2014 пережили и эту хрень - переживем.

Спасибо, что дочитали. Всем добра, мира и радостных улыбок!!!

P.S. Если есть вопросы - спрашивайте, отвечу всем(если будет техническая возможность)))