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2088

Про пятерку, за которую обидно, и про двойку, которой гордился

Были эти две истории, когда я учился в десятом классе в конце прошлого тысячелетия.

Про пятерку: Задали нам реферат по географии. Тогда рефераты "скачивали" в читальном зале библиотеки. Неделю, НЕДЕЛЮ!!! Я каждый день по несколько часов искал материал, переписывал в ручную разлинованные листы а4, перерисовывал схемы, размышлял о том что пишу, продумывал ответы на коварные вопросы учительницы... Через неделю принес ей свое детище на строгий суд. Она взяла, даже не открывая его, провела пальце, как проводят по пачке купюр, оценивая толщину, и поняв, что там много листов исписано, поставила пятерку. Я мог туда написать что угодно, любую чушь, и мне бы поставили пятерку только за объем этой чуши. Невозможно было сильнее обесценить мой труд и так его унизить. Было стыдно, унизительно и противно.

Второй случай произошел в том же году, на уроке математики. Мы проходили производные,а я очень хорошо понимал математику и, в том числе, производные. Но, десятый класс, панк-рок, свобода, гулянки, все дела. До домашней работы руки не всегда доходили. У нас была очень умная и спокойная учительница математики, и я ее до сих пор с теплотой вспоминаю, хотя она меня недолюбливала. Недолюбливала по той причине, что я усваивал быстро тему,а потом занимался своими делами, и, частенько мешал вести урок своей (тихой, но все равно)болтовней с однопартцем. И, вот, она начинает спрашивать домашку. Первый человек показывает домашку, второй...Третий говорит что не понял, и поэтому не сделал. Она спокойно отвечает: "не понял, сейчас объясню". Четвертый "усвоил отмазку" и тоже " янепонел". Из 15 человек,у  которых она спрашивала до меня, человек 8-9 "не поняли". И всем она говорила одно и тоже: сейчас объясню. Ну, раз такая пьянка, то я не стал изобретать велосипед и сказал что тоже не понял тему. Она посмотрела на меня..."Чтобы ты, Tenotchetlan, и не понял? Ты просто ее не сделал, ты не мог не разобраться в этой теме. Тебе ставлю двойку!" Я единственный из класса получил двойку. Единственный, кому она сказала что это слишком легко для него. И вот, сижу я, один в классе с двойкой, и такая гордость меня взяла! Сижу, улыбаюсь, и так хорошо на душе было! Сейчас я сам учитель математики, и частенько своим ученикам рассказываю эту историю, когда хочу сказать, что оценки ничего не значат. Есть еще одна очень угарная двойка, по физике, но расскажу про нее в следующий раз, если эта история зайдет, и так многобукаф.

[моё] Учитель Школа Несправедливость Текст
125
50
Tenotchetlan

Дубликаты не найдены

Все комментарии Автора
+239
Wow33
У меня была обидная четвёрка. На экзамене в институте по психологии мне достался билет "Возрастная периодизация". Радости моей не было предела, так как я, как раз по этой теме делала хороший такой доклад. Тоже писала ночами на разлинованных А4, книги штудировала, знала все подходы, заранее обдумывала подводные камни. И вот преподавательница смотрит мою зачетку, а там за первый экзамен 4, и прям во время моего ответа ставит мне 4. Я рассказываю билет полностью, и она задаёт мне один дополнительный вопрос, - я отвечаю. Затем второй, третий, четвёртый, - я отвечаю. Одногрупники уже офигивают от происходящего...Тут она подает мне зачетку и говорит: "Ну...я уже поставила..." Поставила! Карл! Даже 'завалить' не смогла...После этого случая, на пятом курсе принципиально пересдала этот экзамен на 5. Но осадочек остался...
раскрыть ветку 49
+129
obvious.cap
"Ну...я уже поставила..."
У меня бы жопа сгорела от такого. А сказать ей, чтоб исправила?
раскрыть ветку 17
+26
Аватар пользователя MrsSleeper MrsSleeper
Ну, сказала бы она, что чоркать не будет. Дальше что? В контры идти, чтобы в следующем семестре напороться на такую же тройку? Универ - это минижизнь, а преподы в ней - директора. Ты, конечно, можешь изъебнуться и пойти в деканат, но если преподу надают по шапке, то не жди ни малейшей поблажки от от него в дальнейшем, а то и от всей кафедры. Головой надо думать. Если преподша не запорола таким образом стипендию, то игра не стоила бы свеч.
раскрыть ветку 16
+82
HarmlessGirl
Надо идти в деканат в таком случае и жаловаться. Нельзя ставить оценку до окончания ответа
раскрыть ветку 19
+24
Аватар пользователя MrsSleeper MrsSleeper
Вы мыслите слишком наивно. Идти в деканат. А прикиньте выгорит? Вот преподу выпишут выговор, лишат премии. Он после этого войдёт в ваше положение в следующем семестре, если что-то случится? Или будет валить изо всех сил? Думаете, кто-то с кафедры будет к вам нормально относиться? Повторю то, что написала выше - если эта четверка не запорола стипендию и ничего, кроме вашего эго не уязвлено, то оно того не стоит. Уверена, если бы вопрос стоял о стипендии, то преподша бы что-то придумала, а так, чисто потешить ваше эго ей вообще не резон, даже если она сама и виновата.
раскрыть ветку 16
+2
Wow33
Честно, даже не подцмала о таком варианте. Тогда была в ходу шутка: Бог знает на 5, препод на 4, а вы на всё остальное...Никто из знакомых мне студентов на преподавателей не жаловались. Хотя были и те, кто взятки вымогали
0
Аватар пользователя Varimathras Varimathras

Гражданин, забей. Перед тобой терпила обыкновенная. Она считает, что преподаватели "что-то могут" такое, на что студент не сможет найти ответ. Ты абсолютно прав в мысли об отстаивании своих прав.

+12
Аватар пользователя vsemenov vsemenov
Странная отмазка.
Я сам преподаю в вузе, в таких ситуациях просто делается исправление, пишется "исправленному верить", ставится дата и подпись.
Стандартная процедура для внесения исправлений в документы.
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0
Аватар пользователя Andreas9 Andreas9

Вот именно, тем более, что речь о зачетке, а не о ведомости.

+10
Аватар пользователя KotAntrE KotAntrE
Интересно, такие вещи делают нас сильнее или подтачивают веру в высшую справедливость?
раскрыть ветку 5
+49
Sannata

Подтачивают. Мне половина учителей в школе говорили "вот ТЫ можешь лучше" и ставили 4, хотя одноклассникам за ответ похуже доставались пятерки. Учителя думали что меня мотивируют, а мне просто не хотелось после такого что-то отвечать. Притом родители воспитывали с убеждением что оценка ничего не значит, но в определенном возрасте всё равно сравниваешь себя с другими, тут-то за оценки и переживаешь даже с таким воспитанием.

раскрыть ветку 3
+18
Аватар пользователя astiarx astiarx

Возможно подточенная вера в высшую справедливость делает нас сильнее.

-2
Аватар пользователя skryndr skryndr

А если по справедливости, ты же только этот билет так хорошо знала. А четверка считай за предмет

раскрыть ветку 2
+2
Аватар пользователя alexgregory alexgregory

Какая нахер справедливость? Ты ебанутый? Где сказано, что Wow33 не знала другие билеты на достаточном для пятерки уровне?

Преподша из истории, желая подловить Wow33 на незнании предмета, задавала той дополнительные вопросы, которые обычно касаются не только вопроса в билете, а всего предмета в целом, а если препод хочет завалить, то они касаются самых сложных тем предмета. Wow33 ответила на все вопросы, а значит она прекрасно знала предмет. Плюс она таки пересдала данный предмет на пять, а это значит, что ты написал хуйню.

0
Wow33
Экзамен всегда лотерея. На это надеются и отличники и двоечники...А экзамен я на пятом курсе перездала на 5 (по другому билету ;) и получила красный диплом. Он мне никаким боком в жизни не помог, но это уже другая история...
+54
Sonyashka12

Проблема образования в том, что оценки ценятся гораздо выше, чем знания. Вернее так: оценка - это все. Неважно, что ты узнал нового и интересного по географии, неважно, что ты научился искать и обрабатывать информацию, что ты размышлял об этом, развивался. Главное - что не оценили. В этом проблема подавляющего числа учеников, воспитанных школьной системой, в неумении видеть главную цель образования.

раскрыть ветку 5
+25
Аватар пользователя Builio Builio
Потому что в учебе, как и на работе - оценивают результат, а не процесс. Все равно, сколько дней ты потратил на материал и сколько нового узнал, как научился искать материал, оценку ты получишь за конечный результат
раскрыть ветку 1
+7
ElectricHeart

за толстую стопку листов? Не тот результат оценивается, очевидно

Хотя, безусловно, оценивание "результата" важно

Я тоже усвоил для себя урок, когда сдал курсовую не вовремя и получил трояк автоматом. Ну и что, что сделал больше и проработаннее, чем надо. Результат -- опаздал

+5
Аватар пользователя S0SIS0CHKA S0SIS0CHKA

Я забил на оценки - просто учусь и все. Оценки прийдут сами, а знания - нет.

+4
Аватар пользователя Lobotomist Lobotomist
Согласен. Этому же и сына учу. Чтобы не был медалистом-задротом, как я. Требую с него понимания основных предметов.
0
Аватар пользователя GeniusK GeniusK
Я за всю жизнь встретил только одного препода, который ставил оценки за реальный уровень знаний. На третьем курсе универа, экономический факультет, не помню уже дисциплину. Я был раздолбаем, особо домашку не делал, на занятия не всегба приходил. Ну и в этот раз был зачет за половину семестра (колоквиум). Я не пришел, т.к. там в течение недели их все можно сдать еще. И он мне единственную пятерку в группе поставил, автоматом. Когда одногуппники стали возмущаться, что я не пришел, а мне 5, то он просто спросил "кто из вас знает предмет на его уровне?". Ну это я уже со слов узнал. После этого группаши еще сильнее меня невзлюбили)
+135
leleniko
ответный пост

Вот зря Вы расстраиваетесь за пятерку. Учителям как правило видно больше, чем нам кажется, и Ваша учительница понимала, что фигню Вы не напишете. Ну и объем тоже сказался в плюс.

У меня чем-то похожая ситуация в школе была. Несколько месяцев проболела и по истории пришлось сдавать типа мини-экзамен за все пропущенные темы. Я долго учила, очень старалась (при том, что история далеко не самый мой любимый предмет). После уроков остались с учительницей вдвоем в классе для сдачи моего персонального экзамена. Я вытащила билет, села писать ответ, а учительница... вышла! Вот просто взяла и вышла по своим делам!!!

Я сперва даже ручку отложила, думала она сейчас вернется и увидит, что я без нее не пишу ничего, чтобы она не подумала, что я списываю. Но проходит минута, другая, а ее все нет. А время идет. Пришлось писать, пока ее не было. Вернулась она минут через 20, спросила меня по билету и поставила пять. Но у меня от несправедливости уже внутри все бурлило, поэтому я прямо ее спросила, почему она не дала мне сдать честно, а словно специально создала все условия, чтобы я списала?

А она так на меня посмотрела и сказала, словно удивляясь, что ей такие прописные истины приходится объяснять:

- Ну я же знаю, что ты не стала бы списывать.

комментарии 5
+32
b054

Мне физику не разрешили сдавать экзаменом в 11 классе потому что «ты единственная, кто выбрал физику на сдачу. Мне что ради тебя одной готовить билеты, аудиторию и приходить в школу на экзамен. Да ну. Я отдохну в этом году без вас, выпускников».

И я вот долго решала, обижаться или гордиться

раскрыть ветку 1
+21
Аватар пользователя QuarasiqueM QuarasiqueM

У нас химию выбрали двое, я и одноклассница.

Пришли, вытянули билеты.

"Так, QuarasiqueM и %classmate_name%, вы же это знаете? -- Естественно, Сергей Михалыч! -- Отлично обоим, свободны"

+21
Harry.Potter

В девятом классе сменился у нас учитель английского. Поскольку английский у меня был с первого класса, то знал я его довольно хорошо. Ну а после смены учителя ему нужно было оценить сердний уровень группы в целом и продолжить. Естественно, я немного заскучал от этого, плюс ко всему, это был девятый класс, у меня явно не уроки были на уме.

И вот время выставления годовых оценок, а соответствено и в аттестат о неполном среднем. Как сейчас помню, во всей четверти у меня были оценки 1 2 2 4 5 5 2 4. Естественно, в лучшем случае, я рассчитывал на тройку с такими оценками. Тут очередь доходит до меня и учитель говорит, переведи-ка мне пару предложений. Под шум и подколы одноклассников, я перевёл. Тут он спокойным голосом говорит: "Вижу, что ты парень умный, поэтому я ставлю тебе итоговую 5." Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Ещё больше я ликовал внутри от вида охуевших одноклассников, которые, также как и я, нихуя не поняли, что сейчас произошло.

+11
Аватар пользователя furious.mermaid furious.mermaid
оценивая толщину, и поняв, что там много листов исписано,

Когда училась в школе компьютер и интернет был дома не у всех. И вот в печатном формате реферат требовался в два раза тоньше, чем в рукописном - ну из-за шрифта же, объем, все дела. А вот тот факт, что печатный делается не выходя из дома в несколько кликов и не читая, а рукописный - в читальном зале, где берется несколько книг, читается, пишется черновик, потом дома чистовик во внимание учителем не принимался. Ух, как бесило.

Зато в институте попался один любопытный препод по КСЕ: задал принести рефераты обязательно рукописные и всего на 2-4 страницы, не больше - явно с идеей о том, что студенты сами найдут и прочитают интересный материал, и может, даже запомнят.

+19
Аватар пользователя TiNA93uo TiNA93uo
Готовила контрольную по философии ("Проблемы истины"). В доинтернетовскую эпоху. Перелопатила кучу литературы. Практически поселилась в читальном зале. Всё пространство моей 7,5-метровой комнаты было заполнено книгами. Потратила 500 руб. (начало нулевых) чтобы набрать сей опус на компе и распечатать. С дискетой, зачеткой и контрольной несусь к профессорше. А у профессорши,этой всегда солидной и основательной дамы, в тот день было ПОХМЕЛЬЕ! В её взгляде на меня яснее ясного читалось: "Господи и так хуёво, а тут ещё ты со своей грёбаной истиной..." И не глядя ставит мне "отлично", лишь бы я свалила с её глаз. Я бы сама себе эту пятюню не поставила.
+8
Аватар пользователя kathotar kathotar

Мне моя математичка запомнилась фразой:

"Поставить двойку я тебе не могу, потому что ответ правильный, но и пятерку поставить не могу, потому что вместо простого применения теоремы, ты ее вывел и доказал в решении."

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+3
j3vj3v

У меня в универе два таких случая на экзаменах было, когда для решения задачи нужна была формула, которую я не помнил, и я её тут же в решении выводил. Преподы, конечно удивлялись, но моё объяснение принимали и оценку не снижали)

0
Besqa

Красиво. А главное - правильно;)

+12
mametvoeiprivet
О, знакомая ситуация. В шараге учился когда, была контрольная по математике. Курс был лёгким и давался мне легко, поэтому вариант контрольной решал я минут за 20. Оставалось ещё 25 минут, и чтоб я не сидел и не спал, учитель давал мне второй вариант. И вот по итогам контрольных у меня оценка 4,и так как допущена одна ошибка в доп.задачах, у соседа 5, ошибки 2.
на вопрос "какое я тебе зло сделал, учитель?", Мне был дан ответ:
- ты быстро сделал, но не старался, хоть решил 10 задач но совершил ошибку, невнимательность тебя сгубила.
А вот сосед твой совершил 2 ошибки, но он старался, просто не понимает он как решать, ему тяжелее.
поэтому у него 5 за старания, а тебе 4 за невнимательность
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+2
Аватар пользователя antarcie antarcie
Эх, меня примерно таким образом пытались мотивировать, в итоге я в считанные дни перешла с грамот за отличную учёбу на тройки со словами "Ну и катись оно все". Зачем что-то делать, если тебе принципиально занизят оценку за "отсутствие стараний" и "ты бы могла лучше", а отстающим искусственно завысят за "старание" и "он сделал что смог". Ну типа круто, конечно, только эти отстающие в свободное время пинали болты, а я читала учебники :^)
+6
Аватар пользователя Madbegb Madbegb

О, кстати о географии. Одна из двух оставшихся со школы тетрадей. География и История за 10.

Обалдеваю перечитывая. Модно смотреть и следить за тем, как я взрослею, меняются интересы.

Рисунки, подписи комменты от учителя.

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+5
Kiberlis13

Физика, 1998год, 10 класс. Оценки во второй четверти: 2,5,2,2,5,5,5. Спокойно ожидал тройку. Физик ставит 2 в четверти. Это был самый тяжелый портфель, который я приносил из школы. Все двойки за домашние лабы (списанные перед уроками). И да, я исправил двойку в четверти на пятерку. Сделал лабы сам и ходил их пересдавал. Этот скилл пересдачи мне потом пригодился в институте, да и в жизни тоже - неисправимых ситуаций не бывает.

раскрыть ветку 1
0
Wowapushkov

Учились в школе в деревне. Учитель физики жил в деревне через два оврага. Однажды вечером засиделся он с трудовиком и самостоятельно идти домой ему было тяжело. Учились мы в 11 классе. Одноклассник, вечный троечник, встретил его и проводил до дома. Пятерка по физике стала одной  из немногих в его аттестате.

+4
Аватар пользователя gishpanets gishpanets
В 8 или 9 классе писали изложение. Оценки было две: содержание и грамотность.
На следующем уроке раздает, значит, наша любимая учительница всем тетрадки, объявляя оценки: 3/4, 4/4, 3/3 и тэдэ. Подходит ко мне, смотрит на меня и грит:
- Ты вообще ошибки проверял свои?
- эээ..ну да вроде (а сам вспоминаю, что так разошелся, что уже на перемене дописывал, есессна не проверял нифига!)
- уверен?! Честно скажи!
- нет, не успел.
- держи, орёл! 5/2

Открываю тетрадь, а там пипец.. Её правок красной ручкой чуть меньше, чем моего творчества синей! И слова недописаные, и запятых то нет, то навалено..
Но!
В журнал она ставила оценки так: если оценка 4/3 или 4/5, то так через дробь и писала; если оценка 4/4, 3/3 или 5/5, то просто одну оценку ставила. Напротив моей фамилии стояла 5. Эта пятерка мне дороже многих других, потому что она заслужена репутацией. Потому что Людмила А. знала, что я исправил бы эти ошибки и не сделал этого лишь из-за полета фантазии)))
+4
Аватар пользователя Djjdndndj Djjdndndj
Расскажу как у меня оценку забрали. Было это в 5 часов классе. У нас был открытый урок или что-то вроде того, когда сзади сидят заучи, директор и так далее. Так вот, в тот раз к нам на урок зашла завуч. Я до этого урока весь день с бабушкой учил тему по географии, усвоил её и отправился на урок. Я тянул руку выше всех, рассказал всю тему, учительница лёгкой рукой поставила мне пять, но потом на перемене подошла и сказала мне
- Тебе 4, завуч сказала что за такой ответ ставить 5 нельзя
+4
Аватар пользователя Pumpkinfly Pumpkinfly

Самая позорная 5 в моей жизни - за экзамен по русскому. Я выучила все билеты, кроме первого - он-то мне и попался. От страха я сразу сказала, что я его даже не учила, прям с языка сорвалось! Говорят, иди подумай, может, что-то сможешь рассказать. Ну, с горем пополам что-то наплела, и мне поставили 5, потому что я хорошистка. Как же мне было стыдно! Многие отвечали гораздо лучше, но оценки получили разные. Грош цена такой пятерке  

+4
Аватар пользователя SofiaKostomarova SofiaKostomarova
Ждём! Когда будет?
+13
Аватар пользователя Breslau Breslau
В классе был одним из сильных по математике. Прошла контрольная. С пареньком, который был круглым отличником, сделали по одной ошибке, причем одинаковой. Ему четверка, мне - троебас. Подхожу к математичке поинтересоваться за несправедливость. Так-то трояк ничего не решал, но ошибка одна, а тут еще и прецендент в виде четверки у одноклассника. А она и говорит: "тебе непростительно такие ошибки делать, не твой уровень". Надо еще отметить что математики у меня всегда были отличные и как педагоги, и как люди. Суровые, но справедливые и без желания унизить тебя с учительской позиции. Поэтому было понятно что это было не вытаскивание отличника, а волшебный пендель мне. Прям приятно было за тот трояк.
раскрыть ветку 5
+28
Аватар пользователя iamsegun iamsegun

Как же у меня горит с этого "не твой уровень". Потому что это так же как после соревнований сказать:"победили все". Есть система оценивания и она должна быть едина для всех. Нет, я понимаю что иногда можно завысить оценку для мотивации того кому тяжело, но занижать потому что "обязан был лучше" это полное уродство. Потому что это обесценивает саму шкалу. На кой черт тебе стараться если если в любой момент тебе скажут:" да работа на 100% сделана, но тебе 4 потому что должен был написать ее дважды, ещё задом наперёд и сделать задание номер 12 которое я убрала из билетов два года назад"

+4
Аватар пользователя dragonxp dragonxp

Пфф, у нас математичка парням изи ставила 3 за тоже что девченуам 4 и даже 5.

А за что тебе 4? Тут все просто.

Обидно было. Потом другая была, все соки из нас жала, немного до пятёрки на егэ не добрался

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя GGPiKO GGPiKO

Вы ей хоть хер резиновый потом подарили?

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя mrhellko mrhellko
Была похожая история. Писали пятиминутку по тригонометрическим функциям. Было 6 вариантов, задания на доске нужно было только написать ответ. В конце урока получаем листочки обратно у меня 4 одно задание не верно, у друга 5, хотя ответы одинаковые (У нас был один вариант). Я ей говорю мол вы ошиблись мне с оценкой и я могу это доказать. Беру листочек друга, приношу ей, а она берет и другу исправляет 5 на 4, вот сука. Как же у меня горело.
К слову математику знал и знаю отлично, ещё в школе репетитором подрабатывал, так что это ее косяк.
+10
PaniDoktor
ответный пост

Ох, времена меняются, а подход к обучению нет. У меня в медицинском университете так же было. Древние профессора не признали существование копкуктера, писать истории болезни заставляли от руки, распечатанный "рукописный" текст чувствовали как акулы кровь. И вот помню внутренние болезни, у меня кардиологический пациент, я расписываю, как звучит сердце в каждой точке, а там был стеноз устья аорты, есть что послушать. Всё чётко, без "воды", только по делу. Вышло всё на около 15 страниц А4. Получаю оценку 6, которая идёт в рейтинг на экзамен, а это при том, что за семестр и практику имею 8 и 9 соответственно. Ни одного замечания, просто 6. Меньше получил только одногруппник, написавший на пару страниц меньше. И препод утверждает, что за ночь проверил все 13 историй каждая около 20 страниц, оценки объективные. Было каких-то 3 года назад, а горит как вчера. В счастью, на последних курсах уже были более продвинутые преподаватели, аж печатать можно было, но тоже на объём смотрели. Мы с группой всё прорывались им бумаги просто купить, чтоб уже перестали требовать эту дебильную писанину.

комментарии 5
+16
Zomark

>мешал вести урок своей (тихой, но все равно)болтовней с однопартцем.


Я так ненавижу таких людей, что после того как я это прочитал я больше ни одного слова из поста не помню.

раскрыть ветку 3
+12
mnogo9
Так школьник же ну. Переходный возраст все дела. Вы на уроках не отвлекались и не разговаривали никогда?
раскрыть ветку 2
+2
Tenotchetlan

Спасибо, милчеловек! Теперь понимаю что это неправильно, но в 17 лет еще много интересов, кроме учебы. Старался классу, конечно, не мешать, но учительница отсутствие у меня интереса, и обижалась. А интерес отсутствовал, потому что я догонял сразу,и становилось неинтересно.

-4
Zomark

Жесткое грузынское - НЭТЪ, я никогда не разговаривал на уроках, потому что в состоянии просидеть 40 минут с закрытым ртом, и меня писец как бесило бубнение по сторонам.

+4
Zaratustra

А у меня была двойка по литературе, за которую мне тогда было обидно, но с возрастом я понял, что за нее надо было гордиться. Задали надом сочинение, за какую тему не помню уже, которую я не написал. Подобную работу проверяли тем, что ученики зачитывали сочинения сидя за своей партой. Когда же очередь дошла до меня, я тупо смотрел на пустой лист и рассказывал сочинение придумывая его на ходу) но меня спалили, все посмеялись какой я дурачок с пустого листа читаю, и двойку влепили). по сути было обидно, что не прокатило, а на саму двойку было пох, я тогда не уважал гуманитарные предметы и вообще считал зашкваром по ним получать пятерки))

+2
dan4ell
В универе по какому то спец предмету защищали курсовую. Я добивался от вопросов как мог но в конце все равно получил 4 а не 5. Одногруппница же еле ответила на пару вопросов получила 3, но начала плакать и ей препод поставил 4.... Я спросил у него по мужски че за херня дядя? Он мне ответил что я потом семью буду кормить на эти знания, а она замуж выйдет и даже не вспомнит его имя отчество. Вроде успокоил)
+2
tvoya.sosedka
У меня тройка самая обидная была. Училась в школе хорошо, тройки были редкостью, особенно по предметам гуманитарного профиля. Делали на уроке какое-то особенно заковыристое задание по литературе, дала списать крайне адекватному однокласснику, у которого с этим предметом не ладилось. Списал, правда, практически дословно (ужал немного только, переиначить было трудно - цитирование и т.д.). В итоге у него четверка, мне влепили тройку. Обидно было до слез. Классная потом приходила узнавать, в чем же дело (ее моя оценка в журнале удивила), на что ей сказали, что оценивались работы исходя из личного уровня каждого ученика (офигенный критерий, очень объективно), и я могла и лучше написать. Одноклассник долго извинялся потом, хотя его вины и близко не было. Та же преподаватель при спорной оценке между 4 и 5 всегда ставила мне 4, аргументируя тем, что я стихи читать не умею (стеснялась перед всем классом), хотя у остальных письменные работы засчитывались как более значимые при спорных оценках. Очень она меня не любила, без понятия по какой причине - уроки не срывала, олимпиады выигрывала, с поведением нормально было, читать обожала
+2
Аватар пользователя TSDCube TSDCube

у меня в 11 классе в первом полугодии по алгебре оценка и место в областной олимпиаде были одинаковые – 3 (школа была гуманитарная)

+2
Аватар пользователя ZentnerHaken ZentnerHaken
Когда ещё не было интернета в 1997, но был сканер и файнридер, я в библиотеке фотографировал материал, потом сам проявлял пленку и делал фото листов книг. Через скан и файнрид оцифровывал в ворд.
раскрыть ветку 3
+4
2kay

Получалось? Там же искажения от фото и блеск от фотобумаги все испорят. Ни один Finereader не разберет. Тем более в 97 году. Я распознавал так текст Finereader, проще было самому набрать,чем кучу ошибок исправлять.

раскрыть ветку 2
+1
Аватар пользователя ZentnerHaken ZentnerHaken

Если со штативом, все нормально без искажений получается, только фотик не мыльницу надо использовать, зенитом пользовался, со сменными объективами. У меня был самодельный штатив для съемки журналов и книг, еще с начала 90-х. Когда не было копировальных аппаратов. И в файне, после обработки фото в фотостилёре (предшественник фотошопа) нормально обрабатывалось и в ворд запихивалось.

+1
smirnov.georgy

я во всю пользовал файнридер в 98-99, (3.0 или 4.0?), но конечно книги я носил домой (или ксерил, если не давали), а не фоткал на фотик

+4
Novohudanosr

У меня в школе был всеми нелюбимый учитель по физике. Он любил лупить учеников метровой линейкой (правда не сильно) и всем рассказывал что предыдущую линейку он сломал об ученика и тот на трудах сделал ему новую. Каждый выход учеников к доске был не проверкой знаний, а скорее проверкой на стрессоустойчивость. И многие отличники и хорошисты получали двойки просто отказываясь выходить к доске. Признаться к 9 классу я медленно отставал от последних и любил просто бездельничать с друзьями-троечниками. И вот однажды после контрольной в пятницу мы должны были в понедельник узнать результаты. С началом урока в классе гробовая тишина. Учитель начинает распинаться о ужасных результатах контрольной.  И тут вызывает меня к доске! Я пытаюсь что-то мямлить на его вопросы о правиле буравчика и, получив три за ответ, глубоко выдохнув иду к своему месту. А учитель вслед произносит: «и это самый умный ученик в вашем классе». Как оказалось пять за контрольную получил тогда только я.


P.S. Все выпускники нашей школы нахваливали его метод преподавания и ходили к нему на консультации. Я и сам убедился, уйдя в 10 классе в другую школу, что в физике он нас сильно поднатаскал.

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+2
Muzeta
Учителя не Вадим звали?
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+2
Novohudanosr

Сафонов, кажется Владимир

+1
delirio
У меня когда-то был обидный случай, когда меня выгнали с олимпиады по физике за якобы списывание. Я все быстро решил и хотел сдать работу и пойти уже. На что мне сказали, что все сдают по истечении времени. Олимпиада была на малом факультете СПбГУ - интересный зал, портреты по стенам, ну я и сидел залипал на них - и мне заявили, что я списываю и вывели из зала. Было дико обидно, особенно когда в последствии узнал, что они таким образом бывает избавляются от ненужных людей, чтобы оставить места "своим".
+1
Аватар пользователя Yuft Yuft
Была в школе одна долбанутая училка по русскому и зарубежной литературе, но почему-то все на неё богу молились, а меня она бесила. Но не суть.
Как-то надо было прочитать Ромео и Джульетту по ролям и мы пошли с подругой, у неё как раз были 2 книги и одну она дала мне. Проблема в том, что книги были разных переводов, но узнала я об этом немного позже. Просила подругу порепетиповать, но она отмахнулась, мол, че сложного в просто прочитать. Нуок. Вышли мы. Она читает первая, а я по переводу не могу найти ни реплику, не место, и по смыслу оно там ушло в далёкие края. А что-то читать надо... Ну короче подруге 11 поставили за артистичность, а мне 7, но надо бы меньше, но я знаю, что ты можешь лучше и я не хочу тебя валить. Вроде оценка не такая плохая, но я уже тогда заподозрила, что людям, даже близким, доверья нет и не будет)
Вторая ситуация с той же училкой. Надо на произведение написать текст по какой-то теме. Типа характеристика героя или что-то того. С цитатами, ссылками на текст, критику, автора и т.д. и т.п.
Ну я ж прочитала книгу, перечитала тонны критики, интернета и чуть ли не автора спиритическим сеансом вызывала и в итоге получился эдакий шедевр, насколько я вообще могла. Это был первый раз, когда я прям сама все сделала. Обычно - реферат из интернета потому что читать школьную программу мне не хотелось, а это произведение было коротким.
В общем мне все та же 7, но надо было меньше. А однокласснице то ли 11, то ли 12. Но она свой ответ скачала четко с первой ссылки из Гугла (я их наизусть помнила, потому что читала для подготовки своего ответа) и тупо прочитала с листочка. Было ужасно обидно. Потом я перестала по литературе что-то вообще самой делать. Только критика и рефераты ибо нунахрен.
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0
Аватар пользователя vsemenov vsemenov
Что за шкала оценок такая?
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+1
Аватар пользователя Yuft Yuft
Украинская)
1,2,3 - соответствует 2
4,5,6 - 3
7,8,9 - 4
10,11,12 - 5
7 это вроде как ещё 4, но уже не очень хорошо
+1
TrueDrWhatson
А я кол в третью четверть получил. ) Потому что за всю третью четверть я был в школе один раз.
0
Аватар пользователя FlowBow FlowBow

однопартцем

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0
tanja1920

Училась в школе ещё до ЕГЭ.

10 класс, 1 полугодие. Геометрия - любимый предмет. В самом начале (3 или 4 сентября) самостоятельная работа, оценка - 3. Потом 90% пятёрок. Итоговая контрольная - 5. Но... «я не могу поставить тебе 5 за полугодие, у тебя же есть 3 в начале года»...

Вот тогда было обидно🥺 До сих пор помню...

P.S. За 11 класс - итоговая 5.

0
akus11
Точно так же в школе было с математикой, домашку не делал вообще, ибо тему хорошо усваивал на уроке, из-за этого оценки выше 4 за четверть не получал.

Учитель математики вызвала мою маму, чтобы поговорить о моей успеваемости. Маман приехала, пошли к учителю, учитель начинает рассказывать об этом всем маме.

Примерные слова учителя: « ребёнок у вас очень умный, но ленится делать домашнюю работу». Тут ее перебивает маман и уточняет, усваиваю ли я материал, на что получает положительный ответ, а после спрашивает, к чему вообще этот разговор. Говорит, что я уже взрослый и повлиять на меня у неё не выйдет, делать домашку я не стану в любом случае.

Пока ехали со школы мама удивлялась: «зачем меня вызвали, если в разговоре просто похвалили твои способности и не сказали ничего плохого?»
0
Halfevil1

Когда-то давно, классе в 6-7 у нас физику, при наличии двух прекрасных учителей физики, вела школьный психолог. И задали на дом задачу по расчету давления воды на уровне 5 этажа(ну или что-то такое). В общем, в классе никто не решил эту задачу, у всех была та же ошибка, какая была у меня, за начало отсчета принимали 3 метра( в условиях было указано, что высота этажа 3 метра), до меня же этот момент дошел уже когда я почти лег спать(почти Менделеев, ага) и я переписал решение и результат сошелся с ответом в учебнике. Собственно, в школе на следующий день выяснилось, что я такой один в классе, кто решил(у нас был гум.класс), но психологичка постановила, что в ответе в учебнике опечатка, я единственный решил неправильно да еще и выеживаюсь, в общем 2 тебе. Так с меня слетели розовые очки и я понял что взрослые тоже бывают долбоёбы=)

Кстати, в 10-11 класс оставлять меня в школе не хотели, поведение было так себе, прогулы, клал на неинтересные предметы( то есть кроме физики, химии и математики с информатикой, но на нее меня просили не ходить), но учительница физики после того, как почти все учителя высказали свое "фи" в сторону моей кандидатуры на оставление в школе, сказала свое веское слово(очень авторитетная женщина) и ей никто не посмел возразить, так я попал в 10-11 классы... Наверное, мне даже жаль, что я не попал в тот коллектив раньше, потому как к тому времени я слишком привык забивать, хотя башка всегда работала хорошо.=)

0
BorisPotekhin

8 классов я закончил в Дзержинске во 2-й школе и переехал в Москву. В свидетельстве было 6 троек, все по основным предметам. В 9 класс брать не хотели, отправляли в ПТУ,  но мать добилась. И выяснилось, что мои дзержинские тройки выше пятёрок в московской школе. Я решал, например, уравнения по математике способом, который мои одноклассники не знали. В общем, 9 и 10 класс я ни хрена не делал и закончил школу не отличником, конечно, но очень хорошо.

0
Аватар пользователя Lucky87 Lucky87
Вот поэтому Вы не географ, а математик, на мой скромный взгляд. Вангую, что к географии у Вас остались неприятные чувства. И не говорите, что были способности к математике - есть и другие профессии связанные с ней.
0
Carburn
Двойка в четверти тоже ничего не значит?
0
stasz87
Я помню тройку по физике заработал за годовую контрольную, девочка которая впереди сидела списала у меня всю ей учитильница поставила 5 а мне 3. Когда я сказал что у меня списали и получили 5 а мне поставили 3 девочка сказала что этого не делала а учитильница сказала что я не внимателен. Как итого поставили мне за год 3. Потом я перевелся в гимназию из простой школы и там была уже 5 и городские и республиканские олимпиады но это уже другая история. А той девченки я так этого и не забыл.
0
ArchiNastia
А Вы, наверное, любите в цивилизацию играть?
0
grimmerio
Была забавная история на вступительном экзамене по химии. Саму задачу не помню, но там была фраза "в замкнутый сосуд ввели газ ". я спросил у ответственного - как может сосуд быть замкнутым, если в него что-то ввели? на что словил минус балл, но поступить мне это не помешало.
0
Аватар пользователя Alkaiiika Alkaiiika
" с однопартцем" прям слово такое....слезу вышибает от настольгии
0
Chiffirchik

Оценки имеют значение. В вашем случае "двойка" подкрепила слова делом.

0
Аватар пользователя PoisonFox PoisonFox
В 2004 году у нас в республике ввели ЕГЭ. Директор всем обещала, если по полугодиям у вас выходит 4, а сдаёте на 5, в аттестат идет 5, ну и с 3 и 4ами так же. По математике у меня 3, но сдаю на твёрдую 4ку. Ну и конечно все забыли про обещания и в аттестате у меня 3!
0
lenavovk
Перед учениками это скорее всего выглядит как понты. Всегда бесило, когда учителя начинали рассказывать какие они умные.
0
sashikosempai

А стыдно-то за что?

Не, ну обидно и унизительно - оно понятно. А стыдно за что? Ведь все же сделал. Гордиться должен.

0
Аватар пользователя PiiL PiiL
За двойку нужно хотя бы попытаться, а если не пытался - то это кол. ©
0
Аватар пользователя Madbegb Madbegb
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0
yxoxoy
Оценки - да, а вот против отметок уже не попрешь )))
-1
Tenotchetlan

Завтра-послезавтра выложу, если в горячее попаду :-)

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+11
Аватар пользователя Tataurovo Tataurovo

Ты или пиши, или не пиши, а вот это "если зайдет, если попаду" - бред какой-то.

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+9
Tenotchetlan
Это не просьба ради плюсоа. Зачем выкладывать то, что людям неинтересно? Тема интересная-нужно писать. Если нет-нефиг мусорить, сиди, читай других и не марай бумагу.
0
Аватар пользователя Armelias Armelias

Попал. Ждем.

-3
Muzeta
У меня тоже была учительница по математике которую я вспоминаю с благодарностью. Татьяна Ивановна Орлик, она мне всегда ставила либо 5либо 2. Объясняла это тем что я очень умная и всегда могу сделать на пять и если не сделала значит не старалась и ставила 2. И это работало. Сейчас я смотрю на учебу сына и думаю что ему тоже не помешал бы такой подход, потому что может но ленится. И четверка его устраивает.
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+7
Аватар пользователя Atlantis09 Atlantis09
Норм такой способ развить наследственный психоз. С таким подходм внуки с нервным тиком будут рождаться
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135

Ответ на пост «Про пятерку, за которую обидно, и про двойку, которой гордился» 

Вот зря Вы расстраиваетесь за пятерку. Учителям как правило видно больше, чем нам кажется, и Ваша учительница понимала, что фигню Вы не напишете. Ну и объем тоже сказался в плюс.

У меня чем-то похожая ситуация в школе была. Несколько месяцев проболела и по истории пришлось сдавать типа мини-экзамен за все пропущенные темы. Я долго учила, очень старалась (при том, что история далеко не самый мой любимый предмет). После уроков остались с учительницей вдвоем в классе для сдачи моего персонального экзамена. Я вытащила билет, села писать ответ, а учительница... вышла! Вот просто взяла и вышла по своим делам!!!

Я сперва даже ручку отложила, думала она сейчас вернется и увидит, что я без нее не пишу ничего, чтобы она не подумала, что я списываю. Но проходит минута, другая, а ее все нет. А время идет. Пришлось писать, пока ее не было. Вернулась она минут через 20, спросила меня по билету и поставила пять. Но у меня от несправедливости уже внутри все бурлило, поэтому я прямо ее спросила, почему она не дала мне сдать честно, а словно специально создала все условия, чтобы я списала?

А она так на меня посмотрела и сказала, словно удивляясь, что ей такие прописные истины приходится объяснять:

- Ну я же знаю, что ты не стала бы списывать.

[моё] Учитель Школа Несправедливость Ответ на пост Текст
5
leleniko
74

Доколе? - 2

Подрабатываю репетитором.

Не далее как вчера писал про Невского из мира образования - сайт решеду.ру. Сегодня решил залезть на него еще разок, чтобы посмотреть побольше заданий и теорию. Ииии... сайт даже не открывается. Он банально лег на обе лопатки. И это легко объяснить. Просто кто ж мог знать, что на государственный образовательный сайт будут заходить ученики и учителя? Это ж так удивительно - ученики на сайте для учебы. Невероятно!

Я все понимаю, откуда у государства силы и средства на дополнительную мощность для сайта? Кризис, все понятно, вопросов нет. Можно еще упростить сам сайт - убрать кучу скриптов и картинок, но сами подумайте, некрасиво ж получится!

Вы знаете, меня это особенно сильно раздражает по той причине, что пока наше государство на наши налоги делает такую шляпу, как решеду.ру, есть сайты, которые делаются в разы лучше! Я говорю, например, про этот сайт. Не сочтите за рекламу, просто этот сайт самый показательный в этом смысле.

Очень простой сайт, без излишеств и графики. Эти товарищи еще и создали очень удобный сервис для учителей, а когда началась вся эта ерунда с удаленкой и сайт начал падать - в сжатые сроки смогли увеличить мощность. Респект и уважуха, думаю, многие учителя со мной согласятся.


И при этом, несмотря на то, что за 4 года и кучу денег сайт решеду.ру так и не был нормально сделан, не была нормально написана теория, не были созданы адекватные задания(в заданиях по математике иногда дают кроссворд(!) по терминам, смех один) чиновники все равно, блин, допускают подобные высказывания!

Доколе? - 2 Образование, Учеба, Негатив, Сайт, Глупость, Школа, Учитель
Доколе? - 2 Образование, Учеба, Негатив, Сайт, Глупость, Школа, Учитель

На ТВ нужно обязательно похвалиться, как иначе-то? Обращу внимание - два года назад, есть уже утверждение, что портал сделан.

Вот еще разбор с похвалами. Но сейчас мы имеет то, что имеем.

Нет, я честно просто в шоке. Не ожидал, что можно упасть настолько глубоко.

Впрочем, ничего нового. То же самое происходит с фильмами, что ярко освещает Бэдкомедиан. Примерно такая же ситуация с Чистоменом, когда обязанности государства получаются сваленными на энтузиаста. А это означает одно - образование будет становиться только хуже, хотя хуже уже и некогда... И выход один - брать образование в свои руки, что часть родителей уже и начала делать.

Морали нет. Учите детей сами. Могу помочь учебниками или советом - Alexjuriev3142@gmail.com

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[моё] Образование Учеба Негатив Сайт Глупость Школа Учитель
12
AlexAlpha
в Школьный уголок
AlexAlpha
6275

Моя учительница

Пятьдесят один год тому назад, в охренеть каком далеком шестьдесят девятом году маленькая деревенская школа осталась без преподавателя немецкого языка. Школа была действительно маленькая, достаточно сказать, что мы всем своим пятым классом могли плотненько так набиться в "Запорожец" к учителю и выехать на урок географии в лес.


Так вот, учителя языка нет и не предвидится, а учитель нужен. И тогда директору школы в районе предложили вариант - есть у нас девочка после десятого класса, которая поступала и не поступила. Плюньте на то, что нет диплома, берите. А вдруг получится, другого выхода все равно нет пока. Год проработает, а там видно будет. 


И вот вчерашняя десятиклассница, которая и по возрасту и на вид не слишком отличалась от некоторых своих учеников, начала работать. опыта, естественно, никакого, поэтому обучала так, как считала нужным. Что четко помню, так это то, что в седьмом-восьмом классе после звонка русский язык переставал существовать на сорок пять минут. Можешь как идиот объясняться жестами, а можешь чуть поднапрячься и то же самое объяснить по-немецки. Выбирали второй вариант обычно.


В нашем классе я был не из лучших. Твердая четверка с плюсом, не более. И каково же было мое удивление, когда после окончания восьмилетки я уехал в город. На первом уроке поднимает меня учительница и начинает допрашивать по-немецки - кто ты есть такой, как докатился до такой жизни и где скрываются партизаны. Ну побеседовали несколько минут, сажусь за стол, а сосед спрашивает - а о чем это вы шпрехали? Я удивился - да ведь о простых вещах говорили, как можно не понять?


Сперва я думал, что это именно в нашей школе  язык слабовато поставлен, но нас с братом стали посылать на районные и городские олимпиады по немецкому и я понял, что нет. У меня высшим достижением было второе место, а у брата четвертое по-моему. И это в почти полумиллионном городе, где соревноваться приходилось и с ребятами из языковых школ.


И вот, братва, в этой ситуации я на язык просто-напросто забил. В школе ничего особо мне добавить не могли, а заниматься самому было лениво. Ну прикиньте - на хрена корячиться, если знаешь, что пятерка гарантирована на старых запасах. Это, конечно, был мой косяк...


А девочка та десятиклассница закончила заочно пед, потом из деревни перебралась в родной город и теперь она руководитель отрядов по поиску пропавших во время войны, профессор краеведения, академик, кавалер ордена "Дружбы народов", почетный гражданин города. Ну и УЧИТЕЛЬ, конечно.

Моя учительница Школа, Учитель, Реальная история из жизни

Вот это - вся почти наша школа 25 мая 1974 года в пришкольном саду. Двух-трех человек не хватает.

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[моё] Школа Учитель Реальная история из жизни
221
lelekbolek59
в Истории из жизни
lelekbolek59
169

Виртуальный класс для учителя

В предыдущей теме я выступил с анализом ситуации удаленного образования. От слов к делу.

https://bb.support72.ru


Система развернута на моем сервере, за все заплачено. Пользуйтесь бесплатно.

Виртуальный класс для учителя Коронавирус, Дистанционное обучение, Учитель, Карантин, Обучение, Школа, Класс
[моё] Коронавирус Дистанционное обучение Учитель Карантин Обучение Школа Класс
57
oshkaderov
212

Энтузиазм и дистанционное обучение(мысли учителя)

Написал несколько постов про то, как я круто поменял свою жизнь, сменив профессию монтажника окон ПВХ на профессию учителя географии, информатики и астрономии. Сразу отвечу тем, кто будет оставлять комментарии вроде "Вали оттуда, я знаю о чем говорю" или "Я пять лет отработал в школе - гиблое дело, и вообще, как монтажник может обучать детей?"- ребят, я очень ответственно подхожу к образованию детей и поэтому стараюсь самосовершенствоваться  каждую свободную минуту, а увольняться не собираюсь, так как мне этот род занятий нравится. И не так всё плохо, как думают многие (может я и ошибаюсь).


Итак, перейдём к "соли" вопроса. Дистанционное обучение, мысли УЧИТЕЛЯ. Родители, пожелаю Вам огромного терпения, Вы находитесь в очень трудном положении, я это прекрасно понимаю, так как у меня сын во втором классе, который сидит за уроками весь день (училка лютая)))). У меня семья вообще живет в трех группировках: мама и ученик vs папа-учитель, родитель vs учитель и папа и ученик vs учитель сына и ученики папы (когда я сыном делаю ДЗ с сыном, я параллельно работаю со своими учениками). Из этого следует, что я могу видеть ситуацию неоднобоко, а с разных сторон.


Рассмотрим ситуацию со стороны учителя. Начался кипишь за неделю до конца марта. Нас собрали в кабинете и провели срочное совещание на тему " Коронавирус и дистанционное обучение". Мы выбирали платформу, на которой мы будем проводить дистант. Выбрали "ЯКласс"( как потом показала практика- очень непродуманная платформа). Порешили, поспорили и разошлись с миром.


Первый день. 8 утра. Заварил кофе. Зашёл в "Дневник.ру!, раскидал задания по классам(их в тот дело было 7), сел ждать. И.... понеслось: все серверы упали уже к 11 утра, школьники не могут/забили "гвоздь" на твои задания. Экстренно создаю/вступаю в классные группы Whatsapp, дабы все получили свои задания. Дальше-хуже: в личку летят сообщения:"SkyGir, а что нам задали", " У меня нета нет", "А у меня карты собака/брат/сестра/мама съела и т.д."-конкретный дурдом, который и ночью не прекращается. Уполз спать, ощущение такое, что пять вагонов с углём разгрузил.


День второй. 8 утра. Заварил кофе. Зашел в  Whatsapp и раздал там задание там (на "Дневник.ру" забил, так как он умер еще вчера). Пошли 5-е классы... Это смерть, народ. Вместе с детьми включаются в беседу родители - не хочу никого обидеть, но уровень вежливости у нас в России на  нуле. Пару раз умудрился "поцапаться" с родителями на почве "пожалуйста"(очень обидно, что профессия учитель = дворник, хотя я очень уважительно отношусь ко всем профессиям, но общество показывает другую картинку). Бои с учениками(хамы, которые оказавшись по ту сторону монитора, решили, что они взрослые и могут разговаривать как им угодно с учителем) и родители продолжались всю первую неделю дистанта. Всё поменялось после субботы.


За очередной сигаретой пришла спасительная мысль: создал все СВОИ  группы в Whatsapp по своим предметам и назвал их "ГеОгРаФиЯ и ИКТ"(так проще искать чаты, а буквы разные - ну чтобы необыденно  было), оставил только название для 11 класса-"Покорители жизни", и поставил настройки такие, которые позволяют писать в группу только мне и никому другому(тишина и спокойствие настало в моей жизни преподавания). Теперь работы присылают в "личку", и каждую секунду мне больше телефон не сообщает: "Фигли ты сидишь, звезди (неологизм) работать!!!" Но эмоционально - я ноль. Все достало.... Так, не в ту степь - переживем, народ, мы с Вами весь этот бред, 90-е, нулевые, миллениум, 2008, 2014 пережили и эту хрень - переживем.

Спасибо, что дочитали. Всем добра, мира и радостных улыбок!!!

P.S. Если есть вопросы - спрашивайте, отвечу всем(если будет техническая возможность)))

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[моё] Школа Учитель Географ Информация Текст
42
SkyGir
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