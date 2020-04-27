Про пятерку, за которую обидно, и про двойку, которой гордился

Были эти две истории, когда я учился в десятом классе в конце прошлого тысячелетия.

Про пятерку: Задали нам реферат по географии. Тогда рефераты "скачивали" в читальном зале библиотеки. Неделю, НЕДЕЛЮ!!! Я каждый день по несколько часов искал материал, переписывал в ручную разлинованные листы а4, перерисовывал схемы, размышлял о том что пишу, продумывал ответы на коварные вопросы учительницы... Через неделю принес ей свое детище на строгий суд. Она взяла, даже не открывая его, провела пальце, как проводят по пачке купюр, оценивая толщину, и поняв, что там много листов исписано, поставила пятерку. Я мог туда написать что угодно, любую чушь, и мне бы поставили пятерку только за объем этой чуши. Невозможно было сильнее обесценить мой труд и так его унизить. Было стыдно, унизительно и противно.

Второй случай произошел в том же году, на уроке математики. Мы проходили производные,а я очень хорошо понимал математику и, в том числе, производные. Но, десятый класс, панк-рок, свобода, гулянки, все дела. До домашней работы руки не всегда доходили. У нас была очень умная и спокойная учительница математики, и я ее до сих пор с теплотой вспоминаю, хотя она меня недолюбливала. Недолюбливала по той причине, что я усваивал быстро тему,а потом занимался своими делами, и, частенько мешал вести урок своей (тихой, но все равно)болтовней с однопартцем. И, вот, она начинает спрашивать домашку. Первый человек показывает домашку, второй...Третий говорит что не понял, и поэтому не сделал. Она спокойно отвечает: "не понял, сейчас объясню". Четвертый "усвоил отмазку" и тоже " янепонел". Из 15 человек,у которых она спрашивала до меня, человек 8-9 "не поняли". И всем она говорила одно и тоже: сейчас объясню. Ну, раз такая пьянка, то я не стал изобретать велосипед и сказал что тоже не понял тему. Она посмотрела на меня..."Чтобы ты, Tenotchetlan, и не понял? Ты просто ее не сделал, ты не мог не разобраться в этой теме. Тебе ставлю двойку!" Я единственный из класса получил двойку. Единственный, кому она сказала что это слишком легко для него. И вот, сижу я, один в классе с двойкой, и такая гордость меня взяла! Сижу, улыбаюсь, и так хорошо на душе было! Сейчас я сам учитель математики, и частенько своим ученикам рассказываю эту историю, когда хочу сказать, что оценки ничего не значат. Есть еще одна очень угарная двойка, по физике, но расскажу про нее в следующий раз, если эта история зайдет, и так многобукаф.