Про помощь в семье

Я женщина, и хочу уточнить для всех мужчин и женщин, которые "я помогал, меня не ценили" и "он ни хрена по дому не делал", а в итоге развелись.

Говорите ртом, дамы, что вам надо, и мужчины, ртом уточняйте, так ли вы поняли.

Расскажу про себя, чтобы пояснить, что имею в виду.

Получила людей в роддоме от няни, что сижу, смотрю, как деть спит, ибо муж не перенесёт, что я нихрена не делаю, надо срочно морду красить и бегмя по дому шуршать.

Нервно почесавшись, задумалась, по дому по первости металась, несмотря на кс, пока ребёнок спал, а потом начались колики, и спать перестали даже соседи. Это пережили, но муж стал бояться гулять с дитем один, а вдруг чо, за год погулял один раз, когда я в это время мыла окна, остальные разы только со мной. Че мне мешало сказать, ходи возле окна, а я полчаса вздремну? Да та нянька, блин, чтоб ей.

По дому помогать пытался, но в меру понимания. Вымой посуду он понимал как вымой свою личную тарелку и вилку, которыми щас ел, остальная посуда в раковине его не смущала. Зато на фразу "че то забор перкосился, дорогой, поправь" он без вопросов сказал ок. Что представила я - он поправит секцию забора, чтобы машины вплотную к дому не становились, ибо живём на первом, окна летом открыты, чего ребёнку ввхлопными газами дышать.

Что увидела я, возвращаясь в субботу с коляской домой - муж купил прутьев, электродов, взял сварочный аппарат и переварил весь забор вокруг многоэтажки.

Тут я опять нервно почесалась и подумала, что муж готов ради нас даже на подвиги, но в пределах того, что умеет.

Апофеозом стало то, что сидя на кухне, я заметила мышь, пробежавшую мимо меня в ванную. На мою панику мужу "в доме младенец и мышь!", он ушёл в ванную и полчаса гипнотизировал пол, после чего сказал, что у меня глюки. Я зашла, шваброй пошурудила под ванной, мышь выскочила и вскакала под стиралку. Видел, задача ясна? И через десять минут оглушенная мышь в пакетике отбыла на помойку, ибо убивать жалко.

С тех пор я поняла, что помощь надо просить строго структурированной, по списку. И получаю её.

А не вот это " сделай че нибудь, купи че нибудь, угадай"

Стало намного проще, когда говоришь, где, что и сколько раз.