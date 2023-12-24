Про помощь в семье
Я женщина, и хочу уточнить для всех мужчин и женщин, которые "я помогал, меня не ценили" и "он ни хрена по дому не делал", а в итоге развелись.
Говорите ртом, дамы, что вам надо, и мужчины, ртом уточняйте, так ли вы поняли.
Расскажу про себя, чтобы пояснить, что имею в виду.
Получила людей в роддоме от няни, что сижу, смотрю, как деть спит, ибо муж не перенесёт, что я нихрена не делаю, надо срочно морду красить и бегмя по дому шуршать.
Нервно почесавшись, задумалась, по дому по первости металась, несмотря на кс, пока ребёнок спал, а потом начались колики, и спать перестали даже соседи. Это пережили, но муж стал бояться гулять с дитем один, а вдруг чо, за год погулял один раз, когда я в это время мыла окна, остальные разы только со мной. Че мне мешало сказать, ходи возле окна, а я полчаса вздремну? Да та нянька, блин, чтоб ей.
По дому помогать пытался, но в меру понимания. Вымой посуду он понимал как вымой свою личную тарелку и вилку, которыми щас ел, остальная посуда в раковине его не смущала. Зато на фразу "че то забор перкосился, дорогой, поправь" он без вопросов сказал ок. Что представила я - он поправит секцию забора, чтобы машины вплотную к дому не становились, ибо живём на первом, окна летом открыты, чего ребёнку ввхлопными газами дышать.
Что увидела я, возвращаясь в субботу с коляской домой - муж купил прутьев, электродов, взял сварочный аппарат и переварил весь забор вокруг многоэтажки.
Тут я опять нервно почесалась и подумала, что муж готов ради нас даже на подвиги, но в пределах того, что умеет.
Апофеозом стало то, что сидя на кухне, я заметила мышь, пробежавшую мимо меня в ванную. На мою панику мужу "в доме младенец и мышь!", он ушёл в ванную и полчаса гипнотизировал пол, после чего сказал, что у меня глюки. Я зашла, шваброй пошурудила под ванной, мышь выскочила и вскакала под стиралку. Видел, задача ясна? И через десять минут оглушенная мышь в пакетике отбыла на помойку, ибо убивать жалко.
С тех пор я поняла, что помощь надо просить строго структурированной, по списку. И получаю её.
А не вот это " сделай че нибудь, купи че нибудь, угадай"
Стало намного проще, когда говоришь, где, что и сколько раз.
Мужу, кстати, тоже стало лучше, когда он начал говорить вместо "постирай" "постирай вещи пакете, что я бросил в коридоре в углу".
Так вот представьте, что вас лишили этих маленьких вещей, и на работе вы 24/7 днем, ночью, по выходным и праздникам минимум на полгода.
Когда просят что-либо сделать есть вариант сделать хорошо, а есть вариант сделать так, чтобы второй раз НЕ попросили. Со временным партнёром схема ясна: хочется перекантоваться без лишних бытовых вопросов. Но некоторые люди и в семье устраивают невнятное рукожопство. Зачем?..
А почему надо обязательно быть менеджером по дому. Неужели если муж видит грязную посуду он не должен сам, как полноценный взрослый человек, догадаться, что это можно убрать. Почему взрослый мужик считает что какая-то бытовая проблема в его доме его не касается, пока не тыкнут? Что за архаизм, где женщина должна всеми руководить, иначе без этого они не замечают слона в посудной лавке? Конечно если изначально разделили обязанности, кто чем занимается, то окей, но это явно не тот случай.
Не только в разговорах дело. Зачастую человек слышит что ему говорят, но по каким то причинам не понимает. Это же классика "я так устала в декрете, сил моих нет, по сиди с ребенком" и "я так устал на на работе, сил моих нет, по сиди с ребенком". И ни кто никому не докажет кто больше устал. Проблема начинается тогда, когда вместо команды, семья превращается в конкурентов. Конкурентов за личное время, диван, деньги и тд. Вот тут уже хоть говори, хоть не говори, когда ты соперник для своего партнера, хоть уговорись, партнер вместо понимания будет искать где его наебывают. Незнаю что надо предпринять, что бы вновь вернуть командную игру, но когда начинается соперничество дальше крах. По разным причинам, но крах гарантирован.
Я вообще уверен в том, что семейные отношения не для всех. Кто-то слишком свободолюбивым, кто-то от родителей оторваться не может, кто-то инфантилен.
Ну, когда я в начале семейной жизни дала мужу список покупок в гастроном, он мне сказал "не делай из меня идиота, я и сам знаю, что должно быть в холодильнике"
Поэтому "помой посуду" он понимает именно так, как это и задумано - "помой ВСЮ грязную посуду, которая есть на кухне". И если он моет унитаз, то он сам без пояснений моет и сливную кнопку на стене.
Пздц. Вы ж ребёнка воспитываете прям.
Интересно послушать а что он вам говорит, кроме того, что уточняет где находятся вещи, которые надо постирать. Приходится ли ему объяснять вам, что посуду надо помыть всю или стол грязной тряпкой не мыть, а выкинуть и взять новую и всё из того же разряда?
Как не читаю подобное, то складывается впечатление, что мужья умственно отсталые. Потом вспоминаю своих знакомых и понимаю, что так оно и есть.
Опять женщины учат других женщин, как исправлять бытовых инвалидов, которые ни фига не хотят исправляться. А можно сразу их тупо отбраковывать? Опять же и мужчины качественнее будут)
-Дорогой, помой посуду
-Потом
-Дорогой, помой посуду, я же просила
-Потом, погоди
-Дорогой, помой посуду
-Ну погоди, щас, скоро
-Дорогой, я же просила! Помой посуду!
-ААааа!!! Не пили меня!!! Вечно ты скандалишь! Я же сказал, что помою!
То есть, мало того, что вся логистика домашнего труда остаётся на ней (напомнить ему, чтобы мыл посуду, а потом проконтролировать, как он её вымыл, и не забыл ли чего, и не надо ли перемывать), так и ещё вся ответственность - всё ещё на ней. И надо постоянно держать в голове: напомнить ему (но вежливо и деликатно, чтобы не ранить его мужское эго); и всё-таки добиться от него, чтобы в итоге помыл.
А он типа на посылках ("ачотакова, ты же не сказала"). А если он помыл всё-таки, после 123его китайского предупреждения - будет считать, что он молодец, потому что помогает по дому.
При этом фактически ни за какую часть домашней работы он ответственность не берёт.
в туалете то смывает? али как?))))
Вы живёте с дебилом.
По моим наблюдениям если в партнер в чем-то тупит - это быстро становится понятно и либо пара подстраивается под это обстоятельство, либо расходится. Т.е. все это особенности коммуникации, к которым просто нужно привыкнуть.
Гораздо чаще другое явление. Ловить кайф от бытовых дел и заботы о детях, когда это делаешь постоянно, а не время от времени, может мало кто. Человек по своей природе - зверушка ленивая и если есть вариант не делать какое-то скучное и неприятное действие и не вкачана самодисциплина, то с большой вероятностью действие выполнено не будет.
Пример. Зачем учиться нормально парковаться, если можно сгрузить парковку, а то и все вождение на мужа. Зачем мыть посуду? Благоверная поворчит, но через пару дней сама помоет.
Плюс традиционное разделение бытовых обязанностей сильно расхолаживает людей со слабой осознанностью в жизни. Зачем обеспечивать себя и/или свою семью чем-то (быт, деньги,), если это <половая принадлежность> обязанность. И даже если это делаешь, то оказываешь большую услугу.
Все зависит от конкретной семьи...
Очень часто не помогают даже неоднократные просьбы прямым текстом.
Когда сыну было пару месяцев от роду неоднократно просила бывшего мужа хотя бы час посидеть с ним дома или погулять с коляской в парке, пока я на рынок и в магазин схожу. Потому как там с коляской не развернуться, дома ребенка больше не с кем оставить. Результат- ноль. Всегда находилась масса срочных дел, которые были важнее: поехать с друзьями куда-то по их (друзей) делам, побыть водителем у хрен пойми кого, пойти на шашлыки с друзьями и их семьями (но не со мной- потому как там я тоже попрошу дать мне хоть немного отдохнуть от забот с ребенком).
И так по любой просьбе ртом.
Говорю бывшему мужу ртом: сходи пжл в аптеку купи нурофен, ребенок заболел. Время второй час ночи. Ответ: тебе надо ты и иди, ребенку четыре месяца. Как еще говорить? Как просить? Как уточнять?
Один вопрос... сколько у вас с мужем ай-кью на двоих из ста возможных...?
Блин, я сейчас детям раздаю указания развесить стирку и разобрать посудомойку, но это дети, они ещё учатся всему этому.
А мужу сколько лет? Судя по всему лет 15-16. Может сначала люди начнут взрослеть,а потом детей делать?
Ммм, гуру отношений) Ну-ка научи, правильно ли я развелась или всё таки не ртом говорила?
- Муж, лампочка перегорела в ванной
- Я че те, электрик?
Живем без лампочки месяц, два, три. Меняю в итоге сама. И это не лампочка Ильича, это какие-то встроенные потолочные светильники. Посмотрела Ютуб и справилась.
- Жена, дома есть нечего
- Я че те, повар?
Скандалище, обидки
- Муж, ты раньше меня с работы приезжаешь, магазины ещё работают, купи пожалуйста в 5ке Домик в деревне 3,2%
Купил какое-то, без крышечки даже, 1,5%. Но чаще вообще не купил.
Прошу вынести мусор, потому что выходит на работу позже меня и в сторону мусорки идёт к машине. ПохуЮ. На следующий день пакет ставлю прям перед входной дверью, вот прям по середине. Вышел утром и вошел вечером перешагнув.
- Муж, время 2 часа ночи, можешь не орать на весь дом в своих танках? Я спать хочу.
- Ага! Пшли нхй нубы боты, мть ебл и еще 5 минут поноса матного
Так каким местом надо говорить, чтоб мужик услышал? И почему вообще надо за него думать? Это че, ребёнок? Или писюн мешает развитию? Дома хлеб закончился - значит надо пойти купить это исключительно женская логика?
Одну меня бесит выражение "говорите РТОМ"?
кс - святое
Так а чего развелись то, раз поняли....
С помощью по дому и бытовыми вопросами мы с мужем справляемся синхронно. Больше зарабатываем и делегируем все это специально обученным людям. Делаем то, что нравится и когда хочется ;)
У нас в семье царит поговорка « не нравится, сделай сам»
Нет фикса обязанностей прям жесткого, что кто-то чета должен.
Как ругаться из за быта в квартире - я хз, люди
Утром пока гуляю собак, робот пылесос пидорит квартиру, в обед приезжает доставка и я успеваю порезать/ закинуть в мультиварку ченить не сложное, гриль сделать , или супчик сварить. Работаю удаленно.
Вечером 15 минут пройтись вещи пособирать, и пыль .
Посудомойка грузится перед сном.
Мне не нужна его помощь , в том виде порядка, который меня устраивает .
В видение мужчины, полы надо мыть шваброй за много много деняк со сложными тряпочками, которые хрен оденешь, и органическими средствами для мытья пола, также надо мыть карнизы, плинтуса и двери. Двигать тряпочкой надо тоже по феншую.
Он и моет, раз в неделю )))
Не хотим - у меня есть повар, которого за 2 дня можно предупредить и она все приготовит, или вот прям щас вызвать доставку, есть проверенный клининг, есть безошибочная система « пыль лежит и я полежу».
Я выбираю не придавать значимости такой херне, которую можно организовать как процесс.
Если дискутировать/ ссориться, повод должен быть серьезный, имхо конечно, говорю исключительно про себя и свой опыт.
честно говоря, заебали уже с этим ртом! Никогда это не сработает, если в ушах, в которые вы говорите, бананы. Либо пишите ещё и про уши, либо вообще ничего не пишите.
Я своему мужу говорю- понял? Повтори, что надо сделать. И потом проверить надо. 24 года так.
Нет уж. Тут реально в муже проблема. Если после слов вымой посуду он мыл только свою вилку, и ему надо говорить вымой: 3 кастрюли, 5 вилок, 6 тарелок. Это не здоровая фигня.
С такой помощью: с ребенком сидеть не боюсь, сколько посуды помыть не понимаю, а переварю как я нафиг весь забор, тогда можно будет на это весь день потратить и дома не помогать.
Он либо очень тугой, либо очень хитрый. А своей конкретикой в описании сколько именно тарелок надо помыть и прочим просто загнали его в угол. Ему нечем отказываться
P.s. А есть люди, которые говорят не ртом? Чем еще вы говорите?
вот на 100% согласна. Только это мне стало лучше))) на меня на работе иногда как на дуру смотрят, когда я цу мужу по телефону даю))) зато все сделано как нужно)))
Вот из-за таких психологи останутся без работы!
Это всё замечательно, если ему/ей не похуй.
А вы точно девочка? 🤣 Стиль больно мужской
Вот это да! Вот это открытие! Оказывается если ТП будет не манипулировать, а говорить конкретно что ей надо, то мужчина понимает и делает то что от него хотят! Кто бы мон подумать!😱
У нас проще. У мужа отлично получается зарабатывать деньги, у меня не получается. Моя профессия больше про призвание.
Я в свою очередь вкусно готовлю, разбираюсь в воспитании детей профессионально. В какой-то период было ругались, я с пеной у рта доказывала, что он тоже может помыть посуду. Он доказывал, что он устает.
В какой-то момент я просто приняла ситуацию, он правда дохера работает, и решила что пусть каждый занимается тем, что дается лучше всего. Вот мой муж полный ноль в быту, но зато благодаря ему в этом году мы в Египет слетали, и машину купили, на первый взнос накопили, и выплачивать в будущем ипотеку ему. Я хоть сутками поселюсь на работе, я не дотяну до его дохода.
Зато я по дыханию ребенка определю это просто кашель или бронхит, знаю как сбить температуру и так далее, возьму больничный, дома порядок наведу. В остальном помогаем друг другу по возможности. Я где-то подрабатываю себе на радость. Он где-то дома пропылесосит, ребенка в сад отвезет, на выходных погуляет с ней. Но это такой небольшой процент. Стараемся больше поддерживать друг друга, а не обвинять. Поэтому самый лучший вариант, такой какой подходит именно вашей семье.
Ага, ещё каждому свое от природы. Смесак заменить, розетку, полку сделать, забор выставить как описано, это к нему, Вкусная еда, порядок с барахлом, тряпочки салфеточки, это к ней. Так семья устроена. Каждому задача по своей теме.
"Неясное ТЗ - результат ХЗ" - вот и всё правило коммуникации
у нас тоже была глюкомышь. Смеялся надо мной, ну нету ее. Потом ночью свет во всей квартире, ты права!! Тут мышь! А ты что сделала, чтобы ее поймать?? Пипец... Говорили пару часов. Вернули кошку с дачи. Отлегло
Мне понравилась история какого-то психолога, что если сказать мужику "иди добудь еды", он пойдет в лес и принесет какой-нибудь гриб или орех
Еда? - Еда. Принес? - Принес.
Надо четко формулировать - "иди и добудь мамонта".
То же самое со временем. "Пропылесось" - не работает. Вы в ярости, что не пропылесошено, хотя он обещал, а он в обиде, т.к. честно планировал на вторник. Работает "пропылесось сегодня до моего возвращения с работы" например.
Короче мы, мужики, тупые. Нам нужно максимально четко говорить, а лучше сразу рисовать плакат
Хех. "Счастливая" семья, на бытовой почве находятся поводы для ежедневного пиления. Не аргумент "ну так ты скажи, что надо то конкретно" выдана яркая тиража, шо по магазинам ходить и закупать продукты писдец как тяжко. Ну тяжко, так тяжко, составляй список ходить буду я. Список получен, список освоен, доставка выполнена. Казалось бы проблема решена. А вот хуй там плавал. Больше списков на закупку не поступало, это была разовая акция. За то сохранился повод для выноса мозга)))
Ага, ещё каждому свое от природы. Смесак заменить, розетку, полку сделать, забор выставить как описано, это к нему, Вкусная еда, порядок с барахлом, тряпочки салфеточки, это к ней. Так семья устроена. Каждому задача по своей теме.
ого, словами через рот договариваетесь, это вообще законно
ТС, браво, это гениальная мысль, говорить ртом и ртом же уточнять что и как сделать. Почему-то не все жены и даже не все мужья до этого доходят.
Золотые слова
У девочки большое будущее.
Вот поэтому я и не женюсь...
а есть еще вот такое "Ты зарабатывай на семью, но придешь домой и помогай с ребенком. Меня не волнует, что ты устал, я не хочу слышать этого, надо помогать с нашим ребенком." Вот так мой друг уже третий год на пороге развода. Ребенок очень активный, друг хуярит на работе, чтобы дите ни в чем не нуждалось, а жена пилит со словами "А вот Петя сосед с ребенком по несколько часов гуляет".
Слушайте, я все понимаю. С маленьким ребенком тяжело, но мужья (которые стараются заработать на семью) тоже не фигней страдают. Вы жопками в тепле сидите, а они корячатся на работах. Хватит им уже ебать мозги "Обязан, обязан, обязан"
Как быть?