Почему мы стесняемся собственного голоса?

Популярное объяснение такое: мы привыкли слушать себя изнутри головы через кости черепа, которые придают голосу более низкие частоты, в то время как для окружающих он звучит выше. Никто в здравом уме не ассоциирует себя с Микки Маусом, а вот это писклявое нечто из динамиков воспринимается шлепком по чувству собственного достоинства.





В 2013 года ученые провели прикольный эксперимент: они просили участников оценивать голоса незнакомцев, записанные на диктофон, а ближе к концу давали испытуемому послушать свой собственный голос. И если он не понимал, что слушает себя, то ставил этой записи более высокую оценку.





Этот феномен пытались объяснить еще в 60-х годах: психологи Фил Хольцманн и Клайд Роузи пришли к выводу, что проблема с неприятием собственного голоса заключается не только в разнице в частотах, но и в штуке под названием экстралингвистические подсказки. Это когда вам кажется, что ваша речь транслирует окружающему миру только то, что вы ей позволяете, а на деле она вас разоблачает, выдавая какие-то подавляемые черты характера (например, неуверенность или несдержанность).





Как если бы вы, прогуливаясь по улице, случайно бросили взгляд на зеркальную витрину и увидели себя голым или почти голым.





Догадку подтвердило последующее исследование Хольцманна и Роузи: людей, знающих два и более языка, сильнее всего раздражает своя речь на родном, а не на иностранном. Но только при условии, что второй язык они выучили после 16 лет.