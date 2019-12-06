Почему мы стесняемся собственного голоса?
Популярное объяснение такое: мы привыкли слушать себя изнутри головы через кости черепа, которые придают голосу более низкие частоты, в то время как для окружающих он звучит выше. Никто в здравом уме не ассоциирует себя с Микки Маусом, а вот это писклявое нечто из динамиков воспринимается шлепком по чувству собственного достоинства.
В 2013 года ученые провели прикольный эксперимент: они просили участников оценивать голоса незнакомцев, записанные на диктофон, а ближе к концу давали испытуемому послушать свой собственный голос. И если он не понимал, что слушает себя, то ставил этой записи более высокую оценку.
Этот феномен пытались объяснить еще в 60-х годах: психологи Фил Хольцманн и Клайд Роузи пришли к выводу, что проблема с неприятием собственного голоса заключается не только в разнице в частотах, но и в штуке под названием экстралингвистические подсказки. Это когда вам кажется, что ваша речь транслирует окружающему миру только то, что вы ей позволяете, а на деле она вас разоблачает, выдавая какие-то подавляемые черты характера (например, неуверенность или несдержанность).
Как если бы вы, прогуливаясь по улице, случайно бросили взгляд на зеркальную витрину и увидели себя голым или почти голым.
Догадку подтвердило последующее исследование Хольцманна и Роузи: людей, знающих два и более языка, сильнее всего раздражает своя речь на родном, а не на иностранном. Но только при условии, что второй язык они выучили после 16 лет.
Меня от своего голоса на записи вообще аштрисет
Особенно бесит когда твой голос отдается эхом в телефоне.
Я как-то так и спросила маму в разговоре по телефону "что там такое придурошное варнякает рядом с тобой?" А это я слышала себя эхом из телефона(
"Маленький цифровой ревербератор" - песенка такая есть. Рекомендую))) Окружающим точно понравится, как споешь)))
Много пrимеrов в истоrии, когда лидеrы стrан каrтавили. Вспомни хотя бы дедушку Ленина :)))
Зачем так злиться, а?! Я всего лишь хотел сказать, что в этом нет ничего плохого. Ну то есть этот дефект конечно мешает в повседневной жизни, но не нужно же так же бурно реагировать.
Занимаюсь по интернету иностранным языком, одно из заданий - начитка текста преподавателю. Так вот, я никогда не переслушиваю, что я надиктовала! Как-то в начале слушала - ооой, бедная преподавательница, ей же это до конца слушать... И то, на иностранном у меня тембр меняется в лучшую сторону.
Так, не гоните коней, я простывший :с
Я присоединюсь 👍
чувак, открой для себя вокару треды на дваче :D
Друг кайфует от своего голоса.
А еще целует свое отражение в зеркале в губы.
Что с ним не так?
А разве можно поцеловать свое отражение не в губы? 🤔
Н...
Басков?
Воронин!
Ну конечно, трясёт, когда нижние частоты срезаются. Микрофоны-то от 100 Гц принимают частоты. А надо от 20-30 (такие вроде тоже есть, зато они дороже). То же самое с наушниками, от них качество звука варьируется на одной записи между "фу, бесит" и "вау, какой полный и сочный звук". У меня голос, как будто я глупо смеюсь. Но частоты никакие не повышаются. И с иностранными мимо, я русский люблю и ненавижу английский. Песни норм петь выходит, но говорить ненавижу.
"Услышал свой голос в записи. Удивился, что у меня до сих пор есть друзья"
У меня так с видео. Ненавижу этого придурка который на видео получается если меня снять.
Даже на фото отстойно выходит...
Спасибо тебе большое, у меня проблема, не могу записывать людям голосовое сообщения, что критично важно для моей работы. Вплоть до того, что приходилось брать занятия с психологами ни один из которых не с мог помочь, каждый находя в моей проблеме свои причины
Была та же проблема, не записывала голосовухи никогда. А потом подумала: да похуй, мой голос - проблема других людей, не моя. Я то свои голосовухи не слушаю. И как-то норм, частенько записываю, если писать не могу или лень.
Психологи либо все из себя КЭПы, либо их советами нельзя воспользоваться, либо они разводят руками.
Дело привычки. По работе часто приходится слушать свой голос в записи, первое время аж корёжило, приходилось выключать. А коллеги, наоборот, говорили, что их просят: "Ой, а позовите к телефону ту вашу сотрудницу с нежным голосом". Сейчас привыкла, подкорректировала у себя в голове представление о том, как мой голос звучит, и мне самой он стал нравиться. ИМХО, бесит не сам голос, а разница между самоощущением и реальностью. Это как в первый раз встретить человека, с которым раньше общался только в сети и не видел фотографий: сначала "ой, блин, я тебя совсем иначе представляла", а потом перестаёшь замечать.
Первая встреча в реале после общения по интернету. Девушка звонит чтобы узнать меня в толпе.
- Я кажется тебя вижу, ты в синей футболке?
– Да, это я.
Она положила трубку. И больше я ее не видел и не слышал
То я бы повертел хуем
да. В страшное время живем
meatspin?
У тебя там какой счёт? :3
По часовой стрелке или против?
Мне мой голос не очень нравится даже как я его слышу, а в записи вообще пиздец.
К слову сказать, остальным он тоже не нравится)
Учитывая твой ник, попробуй говорить ртом, окружающим должно понравиться больше)
Ну может быть @Bzdun так ртом разговаривает :)))
Кстати губы это тоже сфинктер. (оказывается)
Так я и говорю ртом, это остальным кажется что нет! )
Чонишвили, перелогинься!
блин, прочла, что нравится голос(
У каждого свой голос, но кому принадлежит тот, которым вы отвечаете на звонок с незнакомого номера?
я голосом Дж.Стэтхэма или Марлона Брандо отвечаю
Абсолютно верное объяснение.
По моему это хуйня, а не объяснение. Если ты нервничаешь или спокоен, то ты понимаешь, что твой голос так и звучит.
А вот то, что он звучит более писклявым/низким, хриплым, гнусавым, то вот это действительно неожиданно и раздражает.
Меня бесит детскость моего голоса. Я не пищу, не гнусавлю. Просто мне кажется, что на уроке я разговариваю, как львица и царица, при этом не понимаю, почему учеников не трясет в благоговейном трепете. Потом услышала запись... Создалось впечатление, что я как накрашенная малолетка в маминых туфлях, которая хочет казаться взрослой. Я разговариваю нетвердым детским голосом(((. Мне стыдно от того, что я прячу свой мягкий ранимый характер, а он, подлец, все равно проявляет себя через мой голос. Так что в моем случае тот эксперимент 100% верен
Так это и есть, то о чём я писал, несовпадение с ожидаемым звучанием своего голоса.
Но это вы так объясняете себе, для других это может выглядеть и не так. Для того чтобы выяснить, так ли это на самом деле, нужно проводить опрос. И вообще, командный голос вырабатывается с опытом)
Если вы добрый человек, то с любым голосом вас будут так воспринимать. А если властный и "жестокий", то и от детского писклявого голоска люди в штаны наложат. Причём более нежный и добрый голос будет, от такого человека, людей в обморочное состояние вводит. Не всё так однозначно)
Может они в благоговейном ступоре, что пошевелиться не могут? )))
Ага, пошевелиться не могут... На днях говорю восьмикласснице "Щас маме твоей позвоню!" "А она мне ничего не сделает". "Ну тогда к директору отведу", а девка мне так нахально лыбится в глаза "Я ее не боюсь, она такая же, как вы". И вот то, что я тютя незлобивая мой голос в записи выдает с лихвой. Хотя слышу я себя не так
Хмм... Если вы не выполняете свои угрозы, то конечно ученики не будут вас "боятся". А вы ведь, я уверен, обычно только пугаете?
Родителям я изредка, но звоню, в дневники замечания пишу постоянно. К директору пару раз водила. Двойки ставить не жалею. Ну не бить же их. Хотя, говорят, наш трудовик их пиздит только так. Но я сама его боюсь, там мужик серьезный. А я со своим голосом даже кота со стола спугнуть не могу
А вы перестаньте им угрожать попусту и по несколько раз. Предупредили раз, что сделаете, если не послушали то делайте и всё. Они сначала решат, что у вас просто плохое настроение и в следующий раз всё будет как раньше. Но после пары последовательных наказаний они поймут, что вы не запугиваете и будут слушаться)
А почему "побаиваетесь"? Да потому, что слышали о том что он не угрожает, а делает.
Это нормально. Мой кот вообще меня всё заставляет тиран) Пишу пока его в комнате нет.
Так я ж и говорю - тютя. И мой голос это транслирует, чего я страшно стесняюсь
Вот начните детей указкой лупить по рукам и этот же самый голос станет что транслировать? Что вы тютя? ))) Нет.
Этот же голос будет транслировать ученикам, что перед ними неадекватная училка ломающая пальцы указкой.
Одним словом, характер человека определяется его поступками, а не тембром/высотой голоса. Нежноголосые актёры или певцы в жизни оказываются деспотами и моральными уродами. Как-то так.
P.S.
Если хотите заиметь твёрдый характер, то для начала научитесь говорит НЕТ. Отказывать людям, если не имеете возможности помочь сами. Например просят в долг, а когда узнают, что у человека нет денег, начинают просить перезанять.
Отказывать людям, если они сами могут справится.
Отказывать людям, если они и просят хоть десять раз. А не как обычно бывает. Сначала человек говорит НЕТ, а после уговоров сдаётся.
Bramarbas ТЫ ПЕДАГОГ. НЕ БУДЬ ТЮТЕЙ.
Спасибо))
Не за что) Но следуя моим советам можно растерять некоторых "друзей". В кавычках написано, потому что вы поймёте из-за чего на самом деле они с вами поддерживали отношения. Всего вам хорошего!
Омар Хайям
У менч ситуация наоборот. Для меня мой голос звучит довольно высоким, а по факту как 40 летний алкаш.
Только не бейте тапками!)
вот, вот. И ещё обидно, что через свой череп этого нифига не слышно. Получается, что ты считаешь себя ого-го, а на деле - полная фигня. Если бы слышал себя со стороны постоянно, то мог бы исправиться и не позориться.
Только вот свое мнение о вас люди формируют на основании ваших поступков. К примеру, если человек "бесхребетный тюфяк", то хоть голос у него будет как у ацкого сотоны, к нему будут относится как к "тюфяку".
Или другой пример, начальник тиран, могущий уволить вас в любой момент. Если у него будет детский голосок, вы никогда не станете разговаривать с ним как с ребёнком.
вы не умете понимать написанное. А написано про обратную связь, про самокорректировку. Как раз слыша, что разговариваешь как тюфяк, ты мог бы исправить голос, тон, подачу, чтобы это звучало так, как ты хочешь, как ты чувствуешь, а не как попало, как получается.
Я понимаю о чём вы написали. И это хорошо когда "ставишь" свой голос. Но вы видимо не поняли о чём написал я. Если человек "тюфяк" по жизни, то командный голос не сделает его генералом.
это понятно и про это разговора не было.
Уверены?
Я в ответ на это написал, что дело не в голосе.
как-то трудно у нас с взаимопониманием.
Если нет обратной связи, то невозможно оценить себя со стороны и поправить свой инструмент воздействия, работающий на окружающий в соответствии с задачей.
Если ты - полная фигня, то это тоже можно поправить, работая над собой. Но это тоже сначала нужно увидеть, оценить и наметить план действий. Нет безвыходных ситуация. Разговор о том, что отсутствие обратной связи (а точнее её искажение) не даёт верно оценить ситуацию и начать действия по её исправлению
Я согласен с вами полностью. Но я говорю лишь о том, что невозможно скорректировать свой характер изменив голос. Не голос показывает какой у человек характер, а его поступки.
То есть я не согласен с изначальным посылом, что по голосу можно определить характер человека.
голос - отражение характера, которые и определяет поступки.
Какой характер, к примеру, у человека с низким баритоном?
хосподи! при чём тут тональность? речь о том, каким тоном и с каким выражением человек говорит. Хоть басом, хоть фальцетом
Так вообще-то речь о голосе, а не о манере речи.
Ну давайте так.
Человек что-то говорит не уверенно.
Человек говорит на повышенных тонах
Человек говорит спокойным голосом.
Какой характер?
зависит от обстоятельств
Хмм.. То есть нельзя сделать вывод о его характере?
вы умеете анализировать - т.е. разделять на части. А вот с синтезом у вас проблемы - соединить у вас никак не получается.
Вы утверждали.
Я задал контрольный вопрос.
Вы не ответили, тем самым не смогли доказать свою правоту.
Что я должен соединить и главное для чего?
легко. Это делают все. И в жизни и в кино, когда определяют характер героев, сыгранных артистами. Их, артистов, даже специально этому учат! Представляете?
В озвучке всякие нужны! А то пятилеток брать в озвучку вообще неохота. Вообще можно попробовать распеваться. Контральто вы не станете, но голос можно будет сделать немного ниже.
Эм, девушка, а можно послушать ваш голос? Я просто не могу представить это.
Эм, девушка, а можно послушать ваш голос? Я просто не могу представить это.
Я знаю, что мой голос звучит как детский, но уже давно не придаю этому значения. Помню, когда-то давно, в играх, народ возмущался, мол, что за пятилетка тут с нами бегает) А мне тогда было 18 и я совсем не мальчик)
Сейчас часто приходится отвечать на телефон и иногда прослушивать записи - голос ребячий, и люди иногда говорят, что, мол, ожидали, что там девочка-подросток отвечает. Ну а я его таким, конечно не слышу. Ну да и пофиг, ничего не сделаешь)
Такая же беда. Только я тридцатилетний парень((
Но к преподаванию в школе с таким голосом не адаптирована. Хотя, может, зря я голос виню. Поклонская вон, и без медвежьего рыка высот добилась.
Поклонская вообще супер-лапочка. По голосу и по внешности. Жаль, что внутри она ебанутая ебанашка. Но её пример может вам помочь - будте доброй, отзывчивой, понимающей, и тогда вас нечем будет задеть. За вами будут толпы соратников и почитателей. Я вот, уже готов за вас пойти биться хД
То есть я реально со стороны такой заумный зануда? Как меня терпят другие, если мне охота убивать от своего голоса.
А я думал, меня одного мой голос бесит: вот у всех голос, как голос, а у меня...
Я когда свой голос услышал в записи, то первая мысль была- " Никогда!!! Я больше никогда не буду разговаривать с людьми."
Зато есть и плюсы, люди оказывается очень добрые-они не смеются мне в лицо при разговоре. А если серъезно, меня аж коробит от своего голоса на записи, хотя супруга будущая говорит, что голос приятный.
И она точно так же не любит свой голос.
С прямым мониторингом проблема: когда слышишь себя, начинаешь глючить и замедляться
При звонке когда кто то с внешними колонками звуком сидит или по другой причине свое эхо слышишь, ппц как меня лагать начинает. Сам себя слушаешь, и замолкаешь
Возможно, со временем приходит навык.
У меня так, я начинаю слушать себя и забываю текст. Поэтому слушаю потом.
Изменённая акустическая обратная связь.
Я себя слышу без задержек - на моём аудиоинтерфейсе есть выход на наушники для прямого мониторинга.
Терри Пратчетт - Вещие сестрички. Аудиокнига.
Кстати мне также вначале очень не понравился мой голос.Но потом когда появились смартфоны с камерой и я стал много снимать себя.То со временем привык к своему голосу и даже больше, теперь мне мой голос даже нравиться стал.))
А я петь люблю и все как-то пел себе пел, вау круто, дай запишу как пою, может и людя..... ЧТО ЗА ПИЗДЕЦ, Я ЖЕ ЗДОРОВЫЙ МУЖИК ЧЕ У МЕНЯ С ГОЛОСОМ...
простите за капс, но я правда офигел.
Когда работал юристом в крупной коммерческой фирме, то часто слушал записи своих разговоров с представителями контрагентов.
Каждый раз думал, что как же так... крупный завод с именем и деловой репутацией, поставки на сотни миллионов, и такое хуйло с синдромом Дауна на телефоне...
а я себя еще очень четко, громко и понятно слышу, а на деле у меня очень сильно басит голос и из-за этого окружающим меня плохо слышно, да еще и дикция не оч
А меня хуже всех слышит мой благоверный. Каждый раз, когда я к нему обращаюсь, первая его реакция: "Чо?" Каждый, мать его, гребанный раз!!! От этого у меня уже за пять лет комплекс развился, мне тоже уже кажется, что у меня плохая дикция, и мне все сложнее становится начать говорить с любым человеком. Бесит!!!
это такая тупая привычка у людей, даже когда слышит, переспросить. Вырабатывается чтобы за этот момент повтора, сообразить ответ.
Согласна, есть такое в людях, и у него, наверное, тоже это больше привычка, но как же бесит!
Вот сижу я себе, пялюсь в одну точку, спасаю мир или проектирую космический корабль где-то в недрах сознания... А тут прибегает благоверная и спешит донести до меня очень важную информацию. В лучшем случае, мне удаётся услышать конец последнего предложения, ибо проклятое "облако" из мыслей очень долго не может рассеяться.
Ну а уж потом, когда по взгляду благоверной удаётся понять, что важная информация таки была вопросом адресованным мне, то тут и возникает "А? Что ты сказала?"
Надеюсь, что помог)
Спасибо) Кто знает, может, и мой нон-стоп мысленно проектирует космические корабли. Но проблема еще в том, что он и во второй, и в третий раз может переспросить этим своим бесячим "Чооо???", при этом и со слухом все у него норм.
У меня тоже эта проблема есть. Меня так легко дезориентировать на какое-то время. Упражнения е**чие не помогают и бесят ценные советы окружающих насчёт этого.
Я тоже такой.
Может он переключается медленно и не всегда поспевает. Нужно сначала привлечь внимание (пальцами там перед носом пощёлкать, плечо потрогать, леща дать, за жопу схватить, что там у вас дома принято), убедиться, что он на тебе сфокусировался и только после этого говорить (возможно стоит попробовать делать это медленнее).
Хорошие методы. Надо попробовать.
А у меня голос слишком низкий для женского и сольные партии самые годные только для этих бесячих сопрано. т_т
На меня бывшая часто обижалась из-за того, что я говорил с ней злым тоном - а я понятия не имел, о чём она. Когда услышал свой голос в записи, всё встало на свои места.
Ха. Я помню мне и в техподдержке и в такси говорили что я давлю на людей. Я слушал записи, и думал - че это за побитый жизнью алкаш на проводе, а потом вспоминал что это я.
Кто это тут пищит? Мальчик, где твои родители?
Хочешь конфетку?
А ещё у меня щеночек в машине есть. Хочешь с ним поиграть?
Это просто с непривычки. Если будете чаще записывать себя и слушать, голос покажется нормальным
Несколько лет веду канал на ютубе, звук всегда пишу отдельно по заготовленному тексту, потом редактирую. Плюс потом монтаж, так что переслушиваю каждую реплику десятки раз. Теперь вообще не слышу разницы между записью и внутренним звучанием, мозг научился распознавать тембр и интонации записи как собственные. И знаете, остался вполне доволен своим голосом) Да и зрители иногда это отмечают. Так что думаю тут всё дело в практике, привыкнуть (и смириться) можно ко всему.
Стало интересно вас послушать)
Вбейте мой ник в ютуб)
У вас действительно очень приятный голос)
да, но мне сказали про этот феномен и я забил на это )
ну, теперь и я забью. Реально раздражал.
да, раздражает, я раньше думал что голос у меня противный )))
Может он и реально противный?
блин, я только смирился!!! я тебя ненавижу! )))
Хе-хе-хе *ехидный гомосмех*
Тут на самом деле довольно простое решение - надо всего лишь
Нда, в жизни (как я слышу) у меня прекрасный роковой голос. А в записи пятилетка какая-то. Слушать не могу. Хотя другим мой голос очень нравится.
И у мужа так же
Мне его голос ооочень нравится, бархатный, красивый, а он говорит что в записи слышит себя скрипучим шкетом)
Да, распространённая проблема оказалась. Я-то считала, что у меня божественный низкий голос с прекрасными интонациями. Прям шикарная соблазнительная женщина. А на записи - пиздос, пятиклассница пытается играть в тигрицу аарррр. А я вдобавок по жизни ненавижу высокие голоса, не могу их слушать.(
О да, та же боль:( я предпочитаю думать что это ошибка восприятия xD и я все еще шикарная женщина)
А вы посмотрите характеристики микрофонов. Откуда бархатный голос может быть, если микрофон только от 100 Гц воспринимает?)
А 100 Гц не слишком мало для женского голоса, пусть даже низкого?
Это не основная частота. Обертона или как их там, тоже важны.
Женщина со жнецом на баннере, откуда у тебя муж? хд
Эмм, я не знала что девушкам которые играли в сабнавтику нельзя замуж)
Вот жеж, скрыла сей постыдный факт в ЗАГСе при подаче заявления)
Нужно просто чаще пользоваться звукозаписью и слушать свой голос. И тогда он будет восприниматься абсолютно как обычный и привычный. С детства я время от времени записывал себя на магнитофон, потом на компьютер – не старался там что-то спеть или изобразить – просто дурачился и нёс что-то попало, шутки, анекдоты...
Потом много участвовал в самодеятельности, играл на сцене разные роли. После спектаклей мы всегда все вместе просматривали видеозаписи. Никто не стеснялся ни своего голоса, ни поведения на сцене.
Сейчас я часто пользуюсь записью в путешествиях на фотоаппарат или регистратор, записываю какие-то мысли, расходы, покупки, факты. Потом дома это всё прослушиваю. Отношусь к своему голосу абсолютно спокойно – что есть, то и есть.
Точно! В детстве целые кассеты наговаривали с друзьями. Несли дичь, шутили, читали стихи, пели. Сначала свой голос звучит довольно стрёмно, но потом привыкаешь) Эх, где теперь эти кассеты 20 лет спустя(
Мы просто ржали как больные со своих голосов на этих касетах до истерик и обоссаных трусов.
Я впервые с таким столкнулся, когда на линейке по окончание 1-го класса стишок должен был прочитать. И вот вручают мне в руки микрофон и я начинаю читать и тут испытываю шок... А кто таким противным писклявым голосом за мной повторяет все слово в слово и зачем? Я останавливаюсь и понимаю, что это все же был мой голос. Продолжаю - опять не я в колонках, а как будто кто-то меня передразнивает. В общем, училка круглыми глазами сверлит меня взглядом, вся школа в ожидании продолжения ковыряется в носах. А я не понимаю, что же мне делать дальше и почему этого хулигана не накажут. В итоге я все же дочитал свой стишок, благо он короткий был, но так ничего и не понял. Потом уже разобрался.
Это ещё и из за микрозадержки которую ты слышал, с этим многие не справляются
Изменённая акустическая обратная связь.
Про два языка прямо в точку! В записи на английском мой голос прекрасен, на французском - изящен, на русском - пиздец какой-то.
Свой голос в записи слушать - тихий ужас. Я когда первый раз услышала, поняла почему над москвичами смеются: аканье с безумно растянутыми гласными, не думала никогда, что я так разговариваю) всегда казалось, что интонации у меня сдержанные, а в записи появилась какая-то манерная девица.
Я наоборот от звучания своего голоса кайфую.
Извращуга!
Вот всегда так, слушаешь себя на записи и хочется извинится перед людьми за свой гнусавый голос.
Такая же фигня. Но некоторые записи очень даже ничего воспринимаю. Теперь понял, почему они не вызывают отторжения.
> кости черепа, которые придают голосу более низкие частоты, в то время как для окружающих он звучит выше
В этих записях я говорю более низким голосом, поэтому со стороны воспринимаю себя привычным. Надо будет поэкспериментировать.
Мой голос, как я его слышу, нравится.
А вот то, что я слышу на записи - это ужасно. Это противный высокий писк((
Начнём с того, что аппаратура у них качественная и запись обрабатывается (выделяются одни частоты и гасятся другие).
Кстати, я раньше никогда бы не подумал, что у нас с братом так похожи голоса, да и сейчас не особо слышу схожесть, но факт, даже родители иногда путают нас по телефону)
Может я слишком самоуверен, но даже не зная, что меня записывали, а потом внезапно будет запись с моим голосом, то я бы узнал его. Хотя бы по произнесенным фразам.
Или каким образом проходило тестирование, что люди просто забывали что и как они говорили?
Слишком самоуверен) Это же тестирование, дают читать одинаковый текст.
Мне никогда не нравился мой голос, но от окружающих первый комплимент всегда идет именно в адрес моего голоса. Мужской пол говорит, что млеет от него, а я этого не слышу)
У моего мужа очень низкий голос. Интересно, он себя слышит еще ниже?)
Вообще не стесняюсь своего классного голоса)
Мне нравится мой голос, хоть в голове, хоть в записи, хоть в телефонном эхе=)
Ребята,ребятушки!я знаю,вы мне не поверите,я бы и сама не поверила,если бы мне кто рассказал.Но ....я обожаю свой голос в записи
Мне говорят, что у меня бас, хотя в голове даже рядом не то звучит
мне кажется что я достаточно громко и четко говорю, с интонацией и вот как-то решила записать какой-то небольшой отрывок на диктофон. Пипец, одним словом.
Чтобы ещё раз услышать как ваш голос слышат другие надо просто закрыть одно ухо ладонью. Попробуйте и не наслаждайтесь))
Интересно, а те люди, кто постоянно шлёт голосовые - они не слушают свои записи или они кайфуют от своего голоса?)
"Догадку подтвердило последующее исследование Хольцманна и Роузи: людей, знающих два и более языка, сильнее всего раздражает своя речь на родном, а не на иностранном. Но только при условии, что второй язык они выучили после 16 лет."
Неправда. На всех языках стремный! А на иностранных, так ещё и акцент пиздец какой в записи. В голове совершенно по-другому воспринимаю свою речь. Стыдноооо...
Я свой голос слышу выше, чем он в реальности звучит. С учётом того, что я девушка - меня нереально корёжило долгое время. Я в юные годы была застенчивая, милая, стройная - и тут такой голос. Слава, которая певица, меня намного младше, к сожалению.
я люблю, как звучит мой голос, что со мной не так?)
Я блять по этому караоке ненавижу.
В ватсапе норм звучит, а вот на видео... Ой беда 😅
гроулинг спасет самомнение. рычание не может быть писклявым или там скрипучим.
Ага, годик-два усердно потренироваться только :-D
сто пудов. я записываю разговоры по телефону и потом иногда слушаю.
я реально увидела черты характера, которые не замечала и хотела скрыть.
голос это мега палевная вещь
Запись своего разговора послушал - мля чё за мямля ))
Ко всему привыкаешь, поработав несколько лет на должности, где приходилось слушать самого себя по сто раз на дню, уже перестал слышать различия между тем что в голове и в записи.
Вот это был голос, куда там переводчицам фильмов. Не удержался, сделал ей комплимент. Пару раз потом был у них, не встретились. (
А веди иногда он гораздо лучше,чем кажется
Я когда себя слышу, думаю, что надо было идти мультики озвучивать. И даже понимаю почему жена смеется, когда ругаюсь.
У меня приятный голос,и мне он нравится. Многие говорили,что можно в голос влюбиться. Но ,увы! ,караоке у меня выходит омерзительное
Здесь нет голосовых. Так бы без проблем
ну не знаю, я вообще не стесняюсь собственного голоса. Что его стесняться-то, какой уж есть ))
Голос может быть и бесит, зато свое не пахнет - лучше бы по этому поводу исследование провели))
Для лиги лл о чём там.?
О голосах
да там пизда