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Почему мы стесняемся собственного голоса?

Популярное объяснение такое: мы привыкли слушать себя изнутри головы через кости черепа, которые придают голосу более низкие частоты, в то время как для окружающих он звучит выше. Никто в здравом уме не ассоциирует себя с Микки Маусом, а вот это писклявое нечто из динамиков воспринимается шлепком по чувству собственного достоинства.


В 2013 года ученые провели прикольный эксперимент: они просили участников оценивать голоса незнакомцев, записанные на диктофон, а ближе к концу давали испытуемому послушать свой собственный голос. И если он не понимал, что слушает себя, то ставил этой записи более высокую оценку.


Этот феномен пытались объяснить еще в 60-х годах: психологи Фил Хольцманн и Клайд Роузи пришли к выводу, что проблема с неприятием собственного голоса заключается не только в разнице в частотах, но и в штуке под названием экстралингвистические подсказки. Это когда вам кажется, что ваша речь транслирует окружающему миру только то, что вы ей позволяете, а на деле она вас разоблачает, выдавая какие-то подавляемые черты характера (например, неуверенность или несдержанность).


Как если бы вы, прогуливаясь по улице, случайно бросили взгляд на зеркальную витрину и увидели себя голым или почти голым.


Догадку подтвердило последующее исследование Хольцманна и Роузи: людей, знающих два и более языка, сильнее всего раздражает своя речь на родном, а не на иностранном. Но только при условии, что второй язык они выучили после 16 лет.

[моё] Голос Музыка Подкаст Стеснение Психология Эксперимент Текст
243
396
Shbmnk
в Все о медицине
Shbmnk

Дубликаты не найдены

Все комментарии Автора
+169
Nagibator01

Меня от своего голоса на записи вообще аштрисет

раскрыть ветку 37
+121
Аватар пользователя clesh clesh

Особенно бесит когда твой голос отдается эхом в телефоне.

раскрыть ветку 9
+97
Аватар пользователя Bramarbas Bramarbas

Я как-то так и спросила маму в разговоре по телефону "что там такое придурошное варнякает рядом с тобой?" А это я слышала себя эхом из телефона(

раскрыть ветку 7
+7
Аватар пользователя QuakerSPB QuakerSPB
Это пиздецки бесит
+21
Аватар пользователя velikamasta velikamasta

Занимаюсь по интернету иностранным языком, одно из заданий - начитка текста преподавателю. Так вот, я никогда не переслушиваю, что я надиктовала! Как-то в начале слушала - ооой, бедная преподавательница, ей же это до конца слушать... И то, на иностранном у меня тембр меняется в лучшую сторону.

раскрыть ветку 1
+13
Аватар пользователя kurwaawruk kurwaawruk
Так в посте же написано как раз об этом. Свой голос на другом языке воспринимается лучше.
+18
Аватар пользователя APRR APRR
Предлагаю сделать телеграмм канал и слушать чужие голоса и голосовать у кого реально хороший
раскрыть ветку 6
+9
Аватар пользователя bengart.67 bengart.67
Я согласен, создавайте
раскрыть ветку 3
0
Hom007
И я
0
aryakova

чувак, открой для себя вокару треды на дваче :D

+16
bish80

Друг кайфует от своего голоса.

А еще целует свое отражение в зеркале в губы.

Что с ним не так?

раскрыть ветку 13
+12
Аватар пользователя Klarika Klarika

А разве можно поцеловать свое отражение не в губы? 🤔

+4
Аватар пользователя goofinator goofinator
Угадайте как его зовут!
Н...
раскрыть ветку 11
+2
Аватар пользователя TisVad TisVad
Н3set
+1
Аватар пользователя Axic0n Axic0n

Ну конечно, трясёт, когда нижние частоты срезаются. Микрофоны-то от 100 Гц принимают частоты. А надо от 20-30 (такие вроде тоже есть, зато они дороже). То же самое с наушниками, от них качество звука варьируется на одной записи между "фу, бесит" и "вау, какой полный и сочный звук". У меня голос, как будто я глупо смеюсь. Но частоты никакие не повышаются. И с иностранными мимо, я русский люблю и ненавижу английский. Песни норм петь выходит, но говорить ненавижу.

0
Аватар пользователя zanuda82 zanuda82
H3set
0
Аватар пользователя RMIII RMIII
Д не может быть! Ты лукавишь. А ну, давайка сюда запись своего голоса, мы оценим и скажем.
+234
Ckator

"Услышал свой голос в записи. Удивился, что у меня до сих пор есть друзья"

раскрыть ветку 8
+92
Аватар пользователя Apostroff22 Apostroff22

У меня так с видео. Ненавижу этого придурка который на видео получается если меня снять.

раскрыть ветку 3
+43
Аватар пользователя easytarget62 easytarget62

Даже на фото отстойно выходит...

раскрыть ветку 1
+6
sir0ta
А я так обычно с утра себя не выношу на видео со вчерашней попойки)
+10
saltyhorizon1

Спасибо тебе большое, у меня проблема, не могу записывать людям голосовое сообщения, что критично важно для моей работы. Вплоть до того, что приходилось брать занятия с психологами ни один из которых не с мог помочь, каждый находя в моей проблеме свои причины

раскрыть ветку 3
+38
Аватар пользователя MAPT MAPT
Так ты их не слушай после записи.
+2
SHASHLldK2

Была та же проблема, не записывала голосовухи никогда. А потом подумала: да похуй, мой голос - проблема других людей, не моя. Я то свои голосовухи не слушаю. И как-то норм, частенько записываю, если писать не могу или лень.

0
Аватар пользователя Axic0n Axic0n

Психологи либо все из себя КЭПы, либо их советами нельзя воспользоваться, либо они разводят руками.

+37
Аватар пользователя TheQuantumCat TheQuantumCat

Дело привычки. По работе часто приходится слушать свой голос в записи, первое время аж корёжило, приходилось выключать. А коллеги, наоборот, говорили, что их просят: "Ой, а позовите к телефону ту вашу сотрудницу с нежным голосом". Сейчас привыкла, подкорректировала у себя в голове представление о том, как мой голос звучит, и мне самой он стал нравиться. ИМХО, бесит не сам голос, а разница между самоощущением и реальностью. Это как в первый раз встретить человека, с которым раньше общался только в сети и не видел фотографий: сначала "ой, блин, я тебя совсем иначе представляла", а потом перестаёшь замечать.

раскрыть ветку 4
+13
Аватар пользователя LK9T9 LK9T9

сначала "ой, блин, я тебя совсем иначе представляла", а потом перестаёшь замечать
Чё-то вспомнилась старая история с французского аналога КМП:
Первая встреча в реале после общения по интернету. Девушка звонит чтобы узнать меня в толпе.

- Я кажется тебя вижу, ты в синей футболке?

– Да, это я.

Она положила трубку. И больше я ее не видел и не слышал

+1
Аватар пользователя ospearon ospearon
а ещё, если честно, очень влияет качество записи голоса. когда впервые побывал на студии лет восемь назад, очень удивился. да и до сих пор слегка трясет, если слышу собственное голосовое на какой нибудь хреновый микрофон гарнитуры, или на видео с плохим звуком. между тем, если что то записываю теперь уже дома, на студийную аппаратуру, не чувствую омерзения от голоса, потому как он звучит естественнее и полнее хотя бы в частотном плане, ближе к реальности так сказать)
+1
Аватар пользователя Eibe Eibe
Мне как-то всегда было скорее непривычно слышать свой голос в записи, чем неприятно. С возрастом вообще свыклась и отношусь абсолютно спокойно, но надо признать, что на формирование такого отношения к своему голосу в некоторой степени повлияла крайне положительная реакция большинства мужчин на мой голос.
0
Аватар пользователя Axic0n Axic0n
Это как в первый раз встретить человека, с которым раньше общался только в сети и не видел фотографий: сначала "ой, блин, я тебя совсем иначе представляла", а потом перестаёшь замечать.
Я поначалу человека долго не распознаю.)
+92
Аватар пользователя RezinovyiBUI RezinovyiBUI

Как если бы вы, прогуливаясь по улице, случайно бросили взгляд на зеркальную витрину и увидели себя голым или почти голым.


То я бы повертел хуем

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раскрыть ветку 9
+25
Аватар пользователя YURBASS1992 YURBASS1992
Причём ты девушка.
раскрыть ветку 4
+27
Аватар пользователя pdbq pdbq
И вертела бы своим хуем.
да. В страшное время живем
раскрыть ветку 2
-5
Аватар пользователя JesseCuster JesseCuster
Ну если эта девушка пикабушница, то повертит она клитором )😁
ещё комментарий
0
Аватар пользователя AnonWatcher AnonWatcher

meatspin?

раскрыть ветку 1
+1
n1rv4n4

У тебя там какой счёт? :3

-1
Аватар пользователя pramen pramen

По часовой стрелке или против?

раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя Nikon2100 Nikon2100
Вдоль
+25
Аватар пользователя Bzdun Bzdun

Мне мой голос не очень нравится даже как я его слышу, а в записи вообще пиздец.

К слову сказать, остальным он тоже не нравится)

раскрыть ветку 6
+36
Аватар пользователя Frostinfection Frostinfection

Учитывая твой ник, попробуй говорить ртом, окружающим должно понравиться больше)

раскрыть ветку 3
+10
Аватар пользователя JesseCuster JesseCuster

Ну может быть @Bzdun так ртом разговаривает :)))

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раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя Bzdun Bzdun

Так я и говорю ртом, это остальным кажется что нет! )

+1
Аватар пользователя Lady.Fiona Lady.Fiona

Чонишвили, перелогинься!

раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя Lady.Fiona Lady.Fiona

блин, прочла, что нравится голос(

+23
Аватар пользователя HardRes HardRes

У каждого свой голос, но кому принадлежит тот, которым вы отвечаете на звонок с незнакомого номера?

раскрыть ветку 1
+6
Аватар пользователя JonnyBG JonnyBG

я голосом Дж.Стэтхэма или Марлона Брандо отвечаю

+44
Аватар пользователя pencilTM pencilTM
на деле она вас разоблачает, выдавая какие-то подавляемые черты характера

Абсолютно верное объяснение.

раскрыть ветку 41
+24
Аватар пользователя alexgantera alexgantera

По моему это хуйня, а не объяснение. Если ты нервничаешь или спокоен, то ты понимаешь, что твой голос так и звучит.

А вот то, что он звучит более писклявым/низким, хриплым, гнусавым, то вот это действительно неожиданно и раздражает.

раскрыть ветку 38
+84
Аватар пользователя Bramarbas Bramarbas

Меня бесит детскость моего голоса. Я не пищу, не гнусавлю. Просто мне кажется, что на уроке я разговариваю, как львица и царица, при этом не понимаю, почему учеников не трясет в благоговейном трепете. Потом услышала запись... Создалось впечатление, что я как накрашенная малолетка в маминых туфлях, которая хочет казаться взрослой. Я разговариваю нетвердым детским голосом(((. Мне стыдно от того, что я прячу свой мягкий ранимый характер, а он, подлец, все равно проявляет себя через мой голос. Так что в моем случае тот эксперимент 100% верен

раскрыть ветку 37
0
Аватар пользователя goofinator goofinator
Надо расчленить этого чувака и выбросить в пустыне... Я это вслух сказал?
0
Аватар пользователя krieg88RIP45k krieg88RIP45k

То есть я реально со стороны такой заумный зануда? Как меня терпят другие, если мне охота убивать от своего голоса.

+64
Аватар пользователя St.Vitus St.Vitus

А я  думал, меня одного мой голос бесит: вот у всех голос, как  голос, а у меня...

раскрыть ветку 46
+37
Аватар пользователя QuiseShampe QuiseShampe
Ага, тоже этим страдаю. И ничто не способно меня переубедить. У меня внутри голос выше и не такой скрипучий, чем по факту. И манера разговора совсем не так выглядит, как по факту.
раскрыть ветку 30
+102
CocaCol

Я когда свой голос услышал в записи, то первая мысль была- " Никогда!!! Я больше никогда не буду разговаривать с людьми."

раскрыть ветку 12
+15
Аватар пользователя A825 A825

Когда работал юристом в крупной коммерческой фирме, то часто слушал записи своих разговоров с представителями контрагентов.

Каждый раз думал, что как же так... крупный завод с именем и деловой репутацией, поставки на сотни миллионов, и такое хуйло с синдромом Дауна на телефоне...

+15
Аватар пользователя xXFunnyXx xXFunnyXx

а я себя еще очень четко, громко и понятно слышу, а на деле у меня очень сильно басит голос и из-за этого  окружающим меня плохо слышно, да еще и дикция не оч

раскрыть ветку 10
+1
Аватар пользователя KarrtonkA KarrtonkA
Хочется ещё добавить, что запись разная бывает. На простом телефоне обрезаются некоторые частоты и качество плохое.
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Axic0n Axic0n

А у меня голос слишком низкий для женского и сольные партии самые годные только для этих бесячих сопрано. т_т

0
Аватар пользователя fwiffo fwiffo

На меня бывшая часто обижалась из-за того, что я говорил с ней злым тоном - а я понятия не имел, о чём она. Когда услышал свой голос в записи, всё встало на свои места.

раскрыть ветку 1
+13
Аватар пользователя Chddd1 Chddd1

Кто это тут пищит? Мальчик, где твои родители?

Хочешь конфетку?

раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя EgorCordshame EgorCordshame

А ещё у меня щеночек в машине есть. Хочешь с ним поиграть?

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+12
Аватар пользователя Vinelander Vinelander

Это просто с непривычки. Если будете чаще записывать себя и слушать, голос покажется нормальным

раскрыть ветку 5
+1
Аватар пользователя JesseCuster JesseCuster
Но всё равно ты будешь слышать разные голоса (через запись и через внутреннюю часть черепа). Да, к своему голосу на записи ты привыкнешь, но разное звучание так или иначе останется
раскрыть ветку 4
+3
CrazyCat911

да, но мне сказали про этот феномен и я забил на это )

раскрыть ветку 5
+2
Аватар пользователя St.Vitus St.Vitus

ну, теперь и я забью. Реально раздражал.

раскрыть ветку 4
-1
Аватар пользователя EgorCordshame EgorCordshame

Тут на самом деле довольно простое решение - надо всего лишь

+15
Аватар пользователя YarisMoon YarisMoon

Нда, в жизни (как я слышу) у меня прекрасный роковой голос. А в записи пятилетка какая-то. Слушать не могу. Хотя другим мой голос очень нравится.

И у мужа так же

Мне его голос ооочень нравится, бархатный, красивый, а он говорит что в записи слышит себя скрипучим шкетом)

раскрыть ветку 7
+5
Аватар пользователя Kurokairo Kurokairo

Да, распространённая проблема оказалась. Я-то считала, что у меня божественный низкий голос с прекрасными интонациями. Прям шикарная соблазнительная женщина. А на записи - пиздос, пятиклассница пытается играть в тигрицу аарррр. А я вдобавок по жизни ненавижу высокие голоса, не могу их слушать.(

  мы привыкли слушать себя изнутри головы через кости черепа, которые придают голосу более низкие частоты, в то время как для окружающих он звучит выше.
раскрыть ветку 4
+2
Аватар пользователя YarisMoon YarisMoon

О да, та же боль:( я предпочитаю думать что это ошибка восприятия xD и я все еще шикарная женщина)

0
Аватар пользователя Axic0n Axic0n

А вы посмотрите характеристики микрофонов. Откуда бархатный голос может быть, если микрофон только от 100 Гц воспринимает?)

раскрыть ветку 2
-7
Аватар пользователя darkseon darkseon

Женщина со жнецом на баннере, откуда у тебя муж? хд

раскрыть ветку 1
+8
Аватар пользователя YarisMoon YarisMoon

Эмм, я не знала что девушкам которые играли в сабнавтику нельзя замуж)

Вот жеж, скрыла сей постыдный факт в ЗАГСе при подаче заявления)

ещё комментарии
+7
Аватар пользователя NickVick NickVick

Нужно просто чаще пользоваться звукозаписью и слушать свой голос. И тогда он будет восприниматься абсолютно как обычный и привычный. С детства я время от времени записывал себя на магнитофон, потом на компьютер – не старался там что-то спеть или изобразить – просто дурачился и нёс что-то попало, шутки, анекдоты...

Потом много участвовал в самодеятельности, играл на сцене разные роли. После спектаклей мы всегда все вместе просматривали видеозаписи. Никто не стеснялся ни своего голоса, ни поведения на сцене.

Сейчас я часто пользуюсь записью в путешествиях на фотоаппарат или регистратор, записываю какие-то мысли, расходы, покупки, факты. Потом дома это всё прослушиваю. Отношусь к своему голосу абсолютно спокойно – что есть, то и есть.

раскрыть ветку 2
+3
Аватар пользователя WalenWhite WalenWhite

Точно! В детстве целые кассеты наговаривали с друзьями. Несли дичь, шутили, читали стихи, пели. Сначала свой голос звучит довольно стрёмно, но потом привыкаешь) Эх, где теперь эти кассеты 20 лет спустя(

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+1
Аватар пользователя Pupshubschrauber Pupshubschrauber

Мы просто ржали как больные со своих голосов на этих касетах до истерик и обоссаных трусов.

+14
Аватар пользователя wowek wowek

Я впервые с таким столкнулся, когда на линейке по окончание 1-го класса стишок должен был прочитать. И вот вручают мне в руки микрофон и я начинаю читать и тут испытываю шок... А кто таким противным писклявым голосом за мной повторяет все слово в слово и зачем? Я останавливаюсь и понимаю, что это все же был мой голос. Продолжаю - опять не я в колонках, а как будто кто-то меня передразнивает. В общем, училка круглыми глазами сверлит меня взглядом, вся школа в ожидании продолжения ковыряется в носах. А я не понимаю, что же мне делать дальше и почему этого хулигана не накажут. В итоге я все же дочитал свой стишок, благо он короткий был, но так ничего и не понял. Потом уже разобрался.

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+3
Аватар пользователя LuckyNumber13 LuckyNumber13

Это ещё и из за микрозадержки которую ты слышал, с этим многие  не справляются


Изменённая акустическая обратная связь.

+5
Аватар пользователя Lon30Lat59 Lon30Lat59

Про два языка прямо в точку! В записи на английском мой голос прекрасен, на французском - изящен, на русском - пиздец какой-то.

+5
Аватар пользователя Bellagiornata Bellagiornata

Свой голос в записи слушать - тихий ужас. Я когда первый раз услышала, поняла почему над москвичами смеются: аканье с безумно растянутыми гласными, не думала никогда, что я так разговариваю) всегда казалось, что интонации у меня сдержанные, а в записи появилась какая-то манерная девица.

раскрыть ветку 1
-1
Аватар пользователя Axic0n Axic0n
аканье с безумно растянутыми гласными
Я москвичка и у меня нет такого.
+9
Sefauel

Я наоборот от звучания своего голоса кайфую.

раскрыть ветку 2
+6
Аватар пользователя xanderus xanderus

Извращуга!

+3
Аватар пользователя yarenpika yarenpika
Ага, я тоже :) Но только недавно начал. А до 25 где-то - терпеть не мог
+10
Аватар пользователя Saburo3582 Saburo3582

Вот всегда так, слушаешь себя на записи и хочется извинится перед людьми за свой гнусавый голос.

раскрыть ветку 1
+8
Аватар пользователя Ru.slan Ru.slan
Причем письменно...
+3
Аватар пользователя BESSoff BESSoff
Мне мой голос слышится более низким и грубым, а на деле оказывается он тонкий и какой-то "детский".
раскрыть ветку 1
0
vtbog


Такая же фигня. Но некоторые записи очень даже ничего воспринимаю. Теперь понял, почему они не вызывают отторжения.

> кости черепа, которые придают голосу более низкие частоты, в то время как для окружающих он звучит выше


В этих записях я говорю более низким голосом, поэтому со стороны воспринимаю себя привычным. Надо будет поэкспериментировать.
+3
Аватар пользователя koeni9se99 koeni9se99
Удаляю свои голосвые сразу в вк чтобы случайно не прослушать
+5
Аватар пользователя Esterly Esterly

Мой голос, как я его слышу, нравится.

А вот то, что я слышу на записи - это ужасно. Это противный высокий писк((

+2
Аватар пользователя LuckyNumber13 LuckyNumber13
+2
Аватар пользователя Tachiana Tachiana
Поражаюсь людям шоу-бизнеса и их уверенности в себе - их даже собственный голос не бесит! Они же смотрят и слушают самих себя по телевизору!
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя Axic0n Axic0n

Начнём с того, что аппаратура у них качественная и запись обрабатывается (выделяются одни частоты и гасятся другие).

+2
Аватар пользователя BuketLevkoev BuketLevkoev
Буквально вчера жаловалась мужу, какой противный у меня голос, и как он бедный терпит меня, жуткую писклю. Я ведь же еще бывает ему мозги полощу. Фуууу. И тут этот пост... ТС, ты точно меня не подслушиваешь? а серьезно, я когда слышу себя в записи , мне кажется это моя двоюродная сестра говорит, голоса у нас похожи. как будто я ее породирую Оо
раскрыть ветку 2
+1
JuliusMeinl2020

Кстати, я раньше никогда бы не подумал, что у нас с братом так похожи голоса, да и сейчас не особо слышу схожесть, но факт, даже родители иногда путают нас по телефону)

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя BuketLevkoev BuketLevkoev
Тут может еще сыграть роль манера разговаривать. У нас с подругой голоса разные, но мы используем одинаковые словечки и интонации. По телефону нас тоже постоянно путают. Особенно приветствие, мы обе говорим " Драааатуйте" :D
+4
Аватар пользователя bewreks bewreks

Может я слишком самоуверен, но даже не зная, что меня записывали, а потом внезапно будет запись с моим голосом, то я бы узнал его. Хотя бы по произнесенным фразам.
Или каким образом проходило тестирование, что люди просто забывали что и как они говорили?

раскрыть ветку 1
+11
Аватар пользователя nul1 nul1

Слишком самоуверен) Это же тестирование, дают читать одинаковый текст.

+1
Zaponka81

Мне никогда не нравился мой голос, но от окружающих первый комплимент всегда идет именно в адрес моего голоса. Мужской пол говорит, что млеет от него, а я этого не слышу)

+1
Elgg
Меня вообще не раздражает мой голос на записи.
+1
Sonyashka12

У моего мужа очень низкий голос. Интересно, он себя слышит еще ниже?)

+1
Darek.Nig

Вообще не стесняюсь своего классного голоса)

+1
Rose76

Мне нравится мой голос, хоть в голове, хоть в записи, хоть в телефонном эхе=)

0
Аватар пользователя Pucheglazie Pucheglazie

Ребята,ребятушки!я знаю,вы мне не поверите,я бы и сама не поверила,если бы мне кто рассказал.Но ....я обожаю свой голос в записи

0
Аватар пользователя Exidelius Exidelius

Мне говорят, что у меня бас, хотя в голове даже рядом не то звучит

0
Аватар пользователя iloverde iloverde

мне кажется что я достаточно громко и четко говорю, с интонацией и вот как-то решила записать какой-то небольшой отрывок на диктофон. Пипец, одним словом.

0
Kotofeevna7

Чтобы ещё раз услышать как ваш голос слышат другие надо просто закрыть одно ухо ладонью. Попробуйте и не наслаждайтесь))

0
Аватар пользователя ZhukKris ZhukKris

Интересно, а те люди, кто постоянно шлёт голосовые - они не слушают свои записи или они кайфуют от своего голоса?)

0
Аватар пользователя JulietKA JulietKA

"Догадку подтвердило последующее исследование Хольцманна и Роузи: людей, знающих два и более языка, сильнее всего раздражает своя речь на родном, а не на иностранном. Но только при условии, что второй язык они выучили после 16 лет."

Неправда. На всех языках стремный! А на иностранных, так ещё и акцент пиздец какой в записи. В голове совершенно по-другому воспринимаю свою речь. Стыдноооо...

0
DianaArt32
А мне вот что любопытно. Я певица, могу повторить голос или мелодию один в один. Как это работает, если по идее, я должна слышать себя искаженно?
0
Аватар пользователя youtosakh youtosakh
А мне нравится мой голос, многие его считают необычным
0
vaghlyk
Кстати, о том, что мы свой голос слышим ниже, чем он в реальности - враньё.
Я свой голос слышу выше, чем он в реальности звучит. С учётом того, что я девушка - меня нереально корёжило долгое время. Я в юные годы была застенчивая, милая, стройная - и тут такой голос. Слава, которая певица, меня намного младше, к сожалению.
0
Аватар пользователя FalconPeregrine FalconPeregrine
Учитывая этот факт, всегда интересно было, а как на свой голос реагируют певцы или например профессиональные актеры озвучивания/дубляжа? Да блин, хотябы блогеры, которые ставили себе речь
0
Аватар пользователя jerz jerz
Незнаю, а мне нравится мой голос и речь
0
Аватар пользователя lumica lumica

я люблю, как звучит мой голос, что со мной не так?)

0
Аватар пользователя CapybaraChan CapybaraChan
Проблема ещё в том, что техника тоже искажает голос, на разных этапах. Я несколько раз объясняла, когда так ужасались, что твой голос не так в реальности звучит.
0
District53

Я блять по этому караоке ненавижу.

0
Ninysh

В ватсапе норм звучит, а вот на видео... Ой беда 😅

0
Аватар пользователя AGaray AGaray
Буквально вчера утром записывал видео инструкцию для клиента, когда пересматривал - понял, что собственный голос меня НЕ БЕСИТ, как 5-10-15 лет назад.
0
Аватар пользователя like0ni like0ni
Недавно нашел "обзоры" игры на YouTube 2015 года с моим голосом 14 летнего поцана. Это Просто. Боль.
0
Аватар пользователя Elenka250 Elenka250
Интересно а можно специально изменить свой голос какими нибудь тренировками, я в записи тоже слышать себя не могу какой-то противный визглячий поросёнок говорит, а в голове у меня звучит как будто я богиня секса по телефону
0
Аватар пользователя Arthurgoreckiy Arthurgoreckiy

гроулинг спасет самомнение. рычание не может быть писклявым или там скрипучим.

раскрыть ветку 1
0
halfmind

Ага, годик-два усердно потренироваться только :-D

0
Аватар пользователя thag thag
Это когда вам кажется, что ваша речь транслирует окружающему миру только то, что вы ей позволяете, а на деле она вас разоблачает, выдавая какие-то подавляемые черты характера (например, неуверенность или несдержанность).

сто пудов. я записываю разговоры по телефону и потом иногда слушаю.
я реально увидела черты характера, которые не замечала и хотела скрыть.
голос это мега палевная вещь

0
Аватар пользователя Alchemist1808 Alchemist1808
Существует дыхательная гимнастика Стрельниковой, благодаря которой можно развить свой голос. Ну, или чифирите.
0
Аватар пользователя Fawator Fawator
Мне свой голос на записи более низким слышится
0
DeimontM
Ну не всегда ниже слышим. У меня наоборот, слышу выше, а окружающие - ниже
0
Dogmat83
Интересно, а дикторы с красивым проставленным голосом тоже свой голос ненавидят когда видят себя по ТВ?
0
Fausthonv
Представляю, как бесит Киркорова например свой голос
раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя specialist87 specialist87
Киркорова голос не только его бесит
0
meteorya
Лицо не идеально симметричное - мля чё на фото такой не фотогеничный, в зеркале то норм.
Запись своего разговора послушал - мля чё за мямля ))
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Аватар пользователя Milanes Milanes
Тот случай, когда твой голос звучит низко даже на записи...а ты девушка.
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Аватар пользователя RMIII RMIII
Ага, будто в цинковое ведро ссышь.
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Аватар пользователя kazantim kazantim
Я свой голос узнаю сразу, ведь я шепелявлю
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Аватар пользователя Killan50 Killan50

Ко всему привыкаешь, поработав несколько лет на должности, где приходилось слушать самого себя по сто раз на дню, уже перестал слышать различия между тем что в голове и в записи.

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Аватар пользователя SveKiBa SveKiBa
А мне нравится свой голос в записи! Единственное, когда он меня раздражает, если я его эхом слышу разговаривая с кем то по телефону, но это случалось всего пару раз из за связи или ещё чего-то.. и то, в такие моменты бесит не сам голос, а то что я говорю и эхо меня перебивает и мешает..
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Аватар пользователя Kollabs Kollabs
Напомнило. Общался по рабочим вопросам (по телефону) довольно часто с девушкой из сотовой компании (ДАМПС, давно это было).
Вот это был голос, куда там переводчицам фильмов. Не удержался, сделал ей комплимент. Пару раз потом был у них, не встретились. (
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Аватар пользователя specialist87 specialist87
Была знакомая, с виду обычная девушка, не модельной внешности, со своими тараканами, короче самая обычная, НО ГОЛОС - ЧИСТЫЙ КАЙФ! Это замечали все, тембр, дикция, произношение, паузы. В её голосе все было идеально. В связке с её не слабым интеллектом, можно было слушать и слушать. Это было врождённое, ни каких курсов, кружков и т.д. Не знаю что с ней сейчас и где она, но надеюсь нашла достойное применение своему, по истине, дару голоса.
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Аватар пользователя Mariya.12 Mariya.12

А веди иногда он гораздо лучше,чем кажется

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Аватар пользователя gbee gbee

Я когда себя слышу, думаю, что надо было идти мультики озвучивать. И даже понимаю почему жена смеется, когда ругаюсь.

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Аватар пользователя Anturealnost Anturealnost

У меня приятный голос,и мне он нравится. Многие говорили,что можно в голос влюбиться. Но ,увы! ,караоке у меня выходит омерзительное

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Аватар пользователя RMIII RMIII
Хотелось бы посдушать
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Аватар пользователя Anturealnost Anturealnost

Здесь нет голосовых. Так бы без проблем

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Аватар пользователя jampo jampo

ну не знаю, я вообще не стесняюсь собственного голоса. Что его стесняться-то, какой уж есть ))

-1
Kasimoff

Голос может быть и бесит, зато свое не пахнет - лучше бы по этому поводу исследование провели))

-5
nicolaichh

Для лиги лл о чём там.?

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deadanykey

О голосах

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Аватар пользователя gdemozg gdemozg

да там пизда

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