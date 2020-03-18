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Дубликаты не найдены

Все комментарии Автора
+330
Аватар пользователя SimKiss SimKiss
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+145
Аватар пользователя Denne55 Denne55

Фига олдскул достал )

раскрыть ветку 37
+65
Аватар пользователя SimKiss SimKiss

ИК-порт включай, скину! )

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0
Аватар пользователя FortyNineAndHalf FortyNineAndHalf
Несколько лет нашёл эти игры онлаин, уиииии
+2
kolesovich
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0
kolesovich
На SonyEricsson k700 в такую играл...
0
Malina6996

почему-то я ожидал что-то подобное здесь увидеть. Лет 10 назад последний раз играл в эту штуку)

0
dddegtyarev

seal hunter вспомнился почему-то)

0
selax
Ностальгия, блин. 😭
0
skaf74
Как ее найти?
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+4
Аватар пользователя SimKiss SimKiss

Можно сразу на оф. сайте играть.

http://www.yetisports.org/orca-slap-game-2/

-1
Аватар пользователя gressmc gressmc
Еще б прям exe со встроенымипроигрывателем чтоб а не swf.
хотя можно и на телефон новодел
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.root9.Yeti...
раскрыть ветку 2
+51
Аватар пользователя TEHb2 TEHb2

И что! Не нашлось ни одного бунтаря, который съезжает на пузе?

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+93
Аватар пользователя SadMammy SadMammy

Не всякому доступно это мастерство

раскрыть ветку 3
+35
Аватар пользователя HichneG HichneG
Котэ это жидкость))
раскрыть ветку 2
-1
Аватар пользователя Melorgu Melorgu
Явно был уже - видишь ступеньки в фекалиях?
раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя TEHb2 TEHb2
Минировать они могут и прыгая на двух лапках.
+43
Аватар пользователя dnocompany dnocompany

со звуком =)

+36
Аватар пользователя SemMom SemMom

милые толстые ласточки))

+32
Аватар пользователя mamasmarsa mamasmarsa
Как будто ясельную группу на прогулку выводят))
+15
Pitunya
Милота то какая :)
раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя GreyFoxx GreyFoxx

Несите нитки и иглу, ебальник треснул от умиления, скотч уже не поможет.

+14
Аватар пользователя Adeltxt Adeltxt

Даже пингвины понимают,  что надо идти по лестнице по очереди и соблюдать дистанцию

+26
Аватар пользователя P0M4H P0M4H

Это ладно. Как они туда поднялись?

раскрыть ветку 16
+20
Planshetist
И что они вообще там делали?
раскрыть ветку 13
+41
Аватар пользователя ValkeruFox ValkeruFox
И что они вообще там делали?

Думаю, это тот самый океанариум, по которому теперь ввиду отсутствия посетителей пустили свободно шастать пингвинов.

раскрыть ветку 5
+9
Аватар пользователя vbronzov vbronzov

Вы их тоже видите?

раскрыть ветку 6
+4
Madparamour

Прилетели. Это же птицы.

0
Аватар пользователя 8grenka8 8grenka8

А вот для этого есть специально обученный подниматель пингвинов.

+12
Аватар пользователя heavyheart heavyheart

А есть видео, где они поднимаются?

раскрыть ветку 2
+6
Аватар пользователя krupelev krupelev

Друг просит?

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя FortyNineAndHalf FortyNineAndHalf
Дайте реверс
+9
Аватар пользователя molodoy777 molodoy777

Я так же спускаюсь, когда большие ступеньки

+7
Evgenius89
Это те, которых выпускали рыбок смотреть после закрытия зоопарка ?
раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя pryaniks95 pryaniks95
Тоже об этом подумала 😁
+7
Аватар пользователя kopinsa kopinsa
Ковальски, ступеньки!!! Есть, Шкипер!!!
+11
Аватар пользователя BaldDog BaldDog
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+5
Аватар пользователя Ricardo.Diaz Ricardo.Diaz
На 3 вещи можно смотреть бесконечно...
+4
Аватар пользователя AntnDem AntnDem
У них хорошее равновесие. Прыгают с края ступеньки на край другой ступеньки.
+3
Аватар пользователя drandulet drandulet

Какие пупсики)

+3
Аватар пользователя KrousDzer KrousDzer
Чплёк-чплёк-чплёк))
+5
heyti

контент, который мы заслужили

+2
Аватар пользователя 4ufar 4ufar
Мне кажется им лапки больно
+2
simba39
И не нашлось ни кого, кто бы им помог((( сволочи, на телефон снимают, как они прыгают!!... (шутка)
раскрыть ветку 2
+3
Аватар пользователя Homer.Simpson Homer.Simpson

Не шутка будет, когда пингвины поймут, что можно не скакать самим, а лишь проситься на ручки!

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя FortyNineAndHalf FortyNineAndHalf
Вы описали маменькиных сыночков
+1
Heheboi
Ковальски, какова вероятность, что нас не заметят?
+1
Аватар пользователя mich2lych mich2lych
Это те самые, из океанариума?
раскрыть ветку 1
+1
Аватар пользователя FortyNineAndHalf FortyNineAndHalf
Походу они
+1
Killercourse
А есть видео как они обратно подниматься будут? ток не жопой вперед)
0
Zlyuka25
Куда это они дружной компанией идут? 🤔😁😁😁
0
Аватар пользователя tortrollcar tortrollcar
Наконец-то что то годное, доброе и не про коронавирус
0
Аватар пользователя sanchesspy sanchesspy

Какая большая делегация бизнесменов, что за собрание?

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0
Delkabo

Скоро в инст заставят поступать

0
Аватар пользователя VasyaPoopkin1 VasyaPoopkin1
Назад подниматься заебутся😃
0
Аватар пользователя WuYiFan WuYiFan

Ну что за прелестные создания <3

0
janikus
А как обратно забираться будут?
0
Garadzenec

А это не те самые ребята, которых выпустили погулять по пустующему  из-за коронавируса аквапарку?

0
Аватар пользователя vadhorvad vadhorvad
Ковальски
0
Tanchello
Интересно, а как они подниматься будут?
0
tovarisch.Sava
Интересно, а сколько времени они будут подниматься обратно..?..)
0
Аватар пользователя iamanotherhero iamanotherhero
Думал ща один упадет и домино будет.
0
Аватар пользователя WTFi4 WTFi4
Именно так я себе это и представлял
0
IldarG878
Обычный день в поликлинике. Странно что без масок, судя по последним событиям
-1
Аватар пользователя ArchiR2D2 ArchiR2D2
Ждал что кто-то наебнется
-2
Аватар пользователя MoToPuCT MoToPuCT
Всегда интересовало у пингвинов мясо съедобное? 🤔
раскрыть ветку 1
0
Serg709
Да, только рыбой воняет
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