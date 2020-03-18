2428 Пингвины спускаются по лестнице Пикабу Пингвины Лестница Видео 117 462 6 AntiRollton 3 дня назад
Фига олдскул достал )
ИК-порт включай, скину! )
Это было не в телефонах, какой ик-порт. Ты не тру олдфаг! -)
http://swfgames.ru/337/
Чтоб тебя плюсами завалило, добрый человек! :)
Моя Нокиа 6233 спокойно дружила с флэш-файлами, чего не скажешь о Сименсах. Я даже в русскую рулетку играл на нём (там где в школу пришли трое со стрижкой под горшок и играли в камень-ножницы-бумага на выстрел). -)
Кстати, да. Алсо ноклы умели ставить флеш на фон. Я как бывший клепатель нокиевских темок для спейсру скажу: обладателей некоторых моделей нокий можно было тролить флешкой на фоне. Дело в том что эти нокии воспринимали нажатия клавиш и как команду навигации по меню, и как управление этой флешкой. Можно было устроить так, что бы при нажатии любой кнопки выскакивала например голая мужская жопа, чем неимоверно радовала человека поставившего шуточную троле-тему.
Нашёл! "Battle For Next Shot" называется.
А на симбиане? Графон был попроще, но было.
у меня 10МБ, хватит?
656,21 килобайт всего. Должно хватить.)
За урок передастся )
Не салага, а мажор, ему папка телефон купил!
А сейчас неплохой Самсунг и как-то пофиг вообще на игры, использую для музыки, ютуба и фото)
UDP: Даже скатилась слеза по бородатой щеке...
И да, у нас первая красавица класса (и моя первая влюбленность) была девушка Аня с классной попкой) забавное совпадение
Ну это да) уже значительно позже, когда у меня был смартфон, ко мне в руки попал k790i. Боже, какая там была офигенная камера. После того как смартфон умер, я пересел на соньку и кайфовал от кнопок и старых игрушек) до сих пор вспоминаю с теплотой. Тоже заболел джойстик, а так он в остальном даже рабочий до сих пор где-то лежит
А барахолка моей страны на 99% состоит из барахолки России
почему-то я ожидал что-то подобное здесь увидеть. Лет 10 назад последний раз играл в эту штуку)
seal hunter вспомнился почему-то)
Можно сразу на оф. сайте играть.
http://www.yetisports.org/orca-slap-game-2/
хотя можно и на телефон новодел
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.root9.Yeti...
И что! Не нашлось ни одного бунтаря, который съезжает на пузе?
Не всякому доступно это мастерство
Котоструя
со звуком =)
милые толстые ласточки))
Несите нитки и иглу, ебальник треснул от умиления, скотч уже не поможет.
Даже пингвины понимают, что надо идти по лестнице по очереди и соблюдать дистанцию
Это ладно. Как они туда поднялись?
Думаю, это тот самый океанариум, по которому теперь ввиду отсутствия посетителей пустили свободно шастать пингвинов.
И сейчас будут монетизировать видосики, потому что карантин, а корм сам себя не купит!
Фигасе у них экскурсии..
Императорские по другому выглядят.
Вы их тоже видите?
Каких лебедих?
Охренеть, вы это помните.
Natürlich...
Ты серьёзно ИХ не видишь?
Прилетели. Это же птицы.
А вот для этого есть специально обученный подниматель пингвинов.
А есть видео, где они поднимаются?
Друг просит?
Я так же спускаюсь, когда большие ступеньки
Какие пупсики)
контент, который мы заслужили
Не шутка будет, когда пингвины поймут, что можно не скакать самим, а лишь проситься на ручки!
Какая большая делегация бизнесменов, что за собрание?
Скоро в инст заставят поступать
Ну что за прелестные создания <3
А это не те самые ребята, которых выпустили погулять по пустующему из-за коронавируса аквапарку?