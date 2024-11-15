Первая любовь. Почему вы расстались?

Мы познакомились в компьютерном клубе. Мне было 15,,5, а ему почти 17. Я поразила его Хед шотом в голову, Tuzik не выдержал и написал мне: Bagira777, давай под мостом на ножах! Я естественно кинула обидку, что не позволительно девушку, под мостом, ножом резать! Не стыдно? так и познакомились. Я кстати, не смотря на свой почтенной возраст в 36 лет, до сих пор люблю поиграть по сетке в Counter-Strike😃 Отношения завязались быстро и самые романтичные. Ходили за ручку, целовались и больше ни-ни.

Через месяц после знакомства у него было день рождения. Меня представили как свою невесту и приняли все, как родную. Все кроме бабушки. Было обидно, потому что бабушка его мне очень понравилась, как впрочем и вся родня. Они были классные. Бабушка была бодрая, активная и позитивная. Я таких людей очень уважаю. Сама я не всегда такая 🙈 Потом он сделал мне предложение. Настолько, насколько это было возможно- не имея ни копейки денег. Накопил на завтраках и купил мне кольцо. Не золотое, но это было не важно. Главное сам факт. Я была по детски счастлива. Парень предложение сделал ! 😱 в общем все было супер. Один только момент смущал - сильная ревность.

В один из дней звонит мне мой избранник и говорит, что у него сильно болит живот. Я прихожу к нему. Он весь бледный. Хочу вызвать врача, он не дает. Говорит пройдет. Даю ношпу и ухожу на учебу. Так идут дни. Живот болит. Но он говорит, что не сильно… что уже лучше. Утром звоню, его мама отвечает, что его забрали на скорой. Положили его в Питерскую Мариинскую больницу. Большего дна, я простите не видела. Лежит он там три дня. Колят антибиотики и подозревают воспаление лимфоузлов в животе 🤦🏻‍♀️ Собираются выписывать «завтра». Он бледный весь, собрал вещи. Звонит ночью и говорит: « люблю , помираю, прощай не могу больше и отключается.» Звоню, трубку не берут. Ищу в телефонном справочнике телефон больницы. Набираю им туда и объясняю ситуацию. Больше информации нет. Всю ночь я схожу с ума. Звоню его маме и выясняю, что после моего звонка его нашли без сознания и делают операцию. Какую, она сама не знает, но делают уже 6 часов. Она ждет пока откроется метро, чтобы поехать туда. Утром я влетаю в его палату. В реанимации не было места 🔥 Он был белый… Живот был вскрыт от грудиной клетки, до самого низа и не зашит! Из ран торчали ватные тампоны и дренажи. Оказывается у него был общинный перитонит после разрыва аппендицита. Дотерпел! Кровь состояла, как сказали на 70 % из гноя… Спасибо чудесному врачу, который оперировал . До сих пор помню его имя. Из носа у моего парня торчал катетер, который выводил из желудка все содержимое в отдельный сосуд -слив. Я не хотела отходить от него и попросила остаться. Все согласились. Его мама оплатила платную палату и я осталась с ним. Суть была в том, что катетер постоянно засорялся и его начинало тошнить. Меня предупредили, что рвота для него сейчас смертельно опасна. Абсолютно все медсестры там были пьяны🤦🏻‍♀️ Мне было не найти никого. Поэтому я взяла на себя эту работу и огромным шприцом без иглы, руками, откачивала через сливной конец катерета «засор из желчи». Я до сих пор помню чувство, когда руки медленно сжигаются человеческой желчью)) А еще этот запах 🥶 Но у меня была цель и больше я ничего не видела. Однажды в палату пришла его бабушка , та самая, которая недолюбливала меня. Увидев как я, как опытный врач со скоростью света, снимаю приступ подходящей рвоты ее внуку, она заплакала и сказала «прости меня пожалуйста» . Мне было жутко неудобно. С этого момента мы стали чуть ли не лучшими подругами.

Однажды в больнице ко мне подошел врач и сказал : «у него была клиническая смерть. Таким как он был, он вряд ли останется. Что-то поменяется. Будь к этому готова.

В итоге в больнице мы были месяц. А потом реабилитация. Он реально заново учился ходить. Я звала его к себе и он, как маленький ребенок, передвигал ноги в мою сторону. Когда мы вышли из больницы, его мама со слезами на глазах подарила мне золотой крестик и сказала: «пусть он бережет тебя так, как ты берегла моего сына.» Не забуду это… Я чувствовала себя очень странно в тот момент. Ведь по сути как я могла иначе?

Потом армия. Ему нельзя было, но как бы можно. Я ездила договаривалась, возила деньги и подарки генералам)) Выбили категорию «ограничено годен»

Его мама работала 23 часа в сутки. Я не виню ее, она все тогда тянула на себе.

Все это время, пока я была в больнице, я пропускала учебу. Училась я на бухгалтера уже год и шла на красный диплом. В итоге меня отчислили. Несмотря на все просьбы. Никто не вошёл в положение, даже несмотря на то что я предоставляла справки и его мать писала. Нам очень сильно намекали на взятку, но у нас ни у кого не было денег и в итоге я осталась в свободном плавании…

В какой-то момент я стала замечать, что мой скромный парень блондин, с голубыми глазами, слушающий русский рэп начал превращаться во что-то непонятное. Он перекрасил волосы в черный, начал слушать страшную рок музыку, где орут непонятный текст грубым голосом. Стал наглым, неприятным типом. Появились садистские наклонности. Его ревность стала невыносимой и опасной. Тогда я вспомнила слова врача… . В один день, когда он отходил ногами моего однокурсника, который был меньше меня в два раза, просто за то, что то дотронулся до моего плеча, я не выдержала и объявила о расставании. Дальше было много шантажа, поиска меня, угроз и так далее. В одной из ссор я сорвала с себя крестик и вручила ему, о чем жалею до сих пор, так как крестик потерялся. В общем вот так закончились мои первые отношения, которые длились 2 года. Кстати он до сих пор на меня видимо обижен и воротит лицо, если встречаемся на улице.

А потом я поступила учиться и у меня началась новая жизнь. 😃

А из-за чего вы расставались со своими вторыми половинками?