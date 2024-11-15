Первая любовь. Почему вы расстались?3
Мы познакомились в компьютерном клубе. Мне было 15,,5, а ему почти 17. Я поразила его Хед шотом в голову, Tuzik не выдержал и написал мне: Bagira777, давай под мостом на ножах! Я естественно кинула обидку, что не позволительно девушку, под мостом, ножом резать! Не стыдно? так и познакомились. Я кстати, не смотря на свой почтенной возраст в 36 лет, до сих пор люблю поиграть по сетке в Counter-Strike😃 Отношения завязались быстро и самые романтичные. Ходили за ручку, целовались и больше ни-ни.
Через месяц после знакомства у него было день рождения. Меня представили как свою невесту и приняли все, как родную. Все кроме бабушки. Было обидно, потому что бабушка его мне очень понравилась, как впрочем и вся родня. Они были классные. Бабушка была бодрая, активная и позитивная. Я таких людей очень уважаю. Сама я не всегда такая 🙈 Потом он сделал мне предложение. Настолько, насколько это было возможно- не имея ни копейки денег. Накопил на завтраках и купил мне кольцо. Не золотое, но это было не важно. Главное сам факт. Я была по детски счастлива. Парень предложение сделал ! 😱 в общем все было супер. Один только момент смущал - сильная ревность.
В один из дней звонит мне мой избранник и говорит, что у него сильно болит живот. Я прихожу к нему. Он весь бледный. Хочу вызвать врача, он не дает. Говорит пройдет. Даю ношпу и ухожу на учебу. Так идут дни. Живот болит. Но он говорит, что не сильно… что уже лучше. Утром звоню, его мама отвечает, что его забрали на скорой. Положили его в Питерскую Мариинскую больницу. Большего дна, я простите не видела. Лежит он там три дня. Колят антибиотики и подозревают воспаление лимфоузлов в животе 🤦🏻♀️ Собираются выписывать «завтра». Он бледный весь, собрал вещи. Звонит ночью и говорит: « люблю , помираю, прощай не могу больше и отключается.» Звоню, трубку не берут. Ищу в телефонном справочнике телефон больницы. Набираю им туда и объясняю ситуацию. Больше информации нет. Всю ночь я схожу с ума. Звоню его маме и выясняю, что после моего звонка его нашли без сознания и делают операцию. Какую, она сама не знает, но делают уже 6 часов. Она ждет пока откроется метро, чтобы поехать туда. Утром я влетаю в его палату. В реанимации не было места 🔥 Он был белый… Живот был вскрыт от грудиной клетки, до самого низа и не зашит! Из ран торчали ватные тампоны и дренажи. Оказывается у него был общинный перитонит после разрыва аппендицита. Дотерпел! Кровь состояла, как сказали на 70 % из гноя… Спасибо чудесному врачу, который оперировал . До сих пор помню его имя. Из носа у моего парня торчал катетер, который выводил из желудка все содержимое в отдельный сосуд -слив. Я не хотела отходить от него и попросила остаться. Все согласились. Его мама оплатила платную палату и я осталась с ним. Суть была в том, что катетер постоянно засорялся и его начинало тошнить. Меня предупредили, что рвота для него сейчас смертельно опасна. Абсолютно все медсестры там были пьяны🤦🏻♀️ Мне было не найти никого. Поэтому я взяла на себя эту работу и огромным шприцом без иглы, руками, откачивала через сливной конец катерета «засор из желчи». Я до сих пор помню чувство, когда руки медленно сжигаются человеческой желчью)) А еще этот запах 🥶 Но у меня была цель и больше я ничего не видела. Однажды в палату пришла его бабушка , та самая, которая недолюбливала меня. Увидев как я, как опытный врач со скоростью света, снимаю приступ подходящей рвоты ее внуку, она заплакала и сказала «прости меня пожалуйста» . Мне было жутко неудобно. С этого момента мы стали чуть ли не лучшими подругами.
Однажды в больнице ко мне подошел врач и сказал : «у него была клиническая смерть. Таким как он был, он вряд ли останется. Что-то поменяется. Будь к этому готова.
В итоге в больнице мы были месяц. А потом реабилитация. Он реально заново учился ходить. Я звала его к себе и он, как маленький ребенок, передвигал ноги в мою сторону. Когда мы вышли из больницы, его мама со слезами на глазах подарила мне золотой крестик и сказала: «пусть он бережет тебя так, как ты берегла моего сына.» Не забуду это… Я чувствовала себя очень странно в тот момент. Ведь по сути как я могла иначе?
Потом армия. Ему нельзя было, но как бы можно. Я ездила договаривалась, возила деньги и подарки генералам)) Выбили категорию «ограничено годен»
Его мама работала 23 часа в сутки. Я не виню ее, она все тогда тянула на себе.
Все это время, пока я была в больнице, я пропускала учебу. Училась я на бухгалтера уже год и шла на красный диплом. В итоге меня отчислили. Несмотря на все просьбы. Никто не вошёл в положение, даже несмотря на то что я предоставляла справки и его мать писала. Нам очень сильно намекали на взятку, но у нас ни у кого не было денег и в итоге я осталась в свободном плавании…
В какой-то момент я стала замечать, что мой скромный парень блондин, с голубыми глазами, слушающий русский рэп начал превращаться во что-то непонятное. Он перекрасил волосы в черный, начал слушать страшную рок музыку, где орут непонятный текст грубым голосом. Стал наглым, неприятным типом. Появились садистские наклонности. Его ревность стала невыносимой и опасной. Тогда я вспомнила слова врача… . В один день, когда он отходил ногами моего однокурсника, который был меньше меня в два раза, просто за то, что то дотронулся до моего плеча, я не выдержала и объявила о расставании. Дальше было много шантажа, поиска меня, угроз и так далее. В одной из ссор я сорвала с себя крестик и вручила ему, о чем жалею до сих пор, так как крестик потерялся. В общем вот так закончились мои первые отношения, которые длились 2 года. Кстати он до сих пор на меня видимо обижен и воротит лицо, если встречаемся на улице.
А потом я поступила учиться и у меня началась новая жизнь. 😃
А из-за чего вы расставались со своими вторыми половинками?
Всем любви и тепла. Не терпите если что-то болит ❤️
Всем большое спасибо за то что прочитали и за добрые слова. 😇 Буду рада новым друзьям ❤️
Была школьная любовь..
Мне 15, ему 19, он весь такой взрослый, классный..
Поцелуйчики по подъездам, за ручку ходили.. Не более. Встречались пол года.
Родственники его, напрямую меня гнали, мол прицепилась к нашему сыночке шаболда эдакая.., а было всё наоборот..
История короткая, он меня ударил и я сказала ему, что если он подойдёт ко мне я расскажу всё дяде.. А о моём дяде знали все местные - здоровый, устрашающий, ручищи ого-го..
Пытался приходить с цветами на дачу - я кричала через забор что спущу собаку если он не уйдёт...
И финал-очка:
Через месяц, я узнаю что его посадили за изнасилование и убийство 12 и 13 летних девченок, в лесополосе..
Дали 20 лет..
Ps: Вспомнилось как гуляли с ним в лесу, на берегу речки, там где просто нет людей.. Что его останавливало, я не знаю..
Написал мне письмо, что когда выйдет найдёт меня.. Больше ничего не писал.
Да и не слышно было ничего..
Мне 33..)
История моего первого серьёзного чувства тянет на котолампу. Или на эпизод для сериала.
Был это год 2000-2001, я в 8 классе, 13 лет девчонке. На меня, скромницу нецелованную, положил глаз парень из параллельного класса. То ножку подставит, то за хвост дёрнет. Я делала вид совершенно неприступный. Но однажды мы встретились вне стен школы, разговорились, и на прощание он меня поцеловал в губы. Я не возражала, он действительно очень мне нравился. Потом пересекались в общей компании, потом были зимние каникулы, а после них, прямо в первый учебный день, мы официально стали парой. Предмет моих дум, отозвав меня в сторонку, "предложил дружбу", тогда это так называлось. За развитием отношений с интересом наблюдали не только сверстники, но и педагоги, поскольку мы были парой из разряда "барышня и хулиган": я - дочь педагога, и он - троечник и панк. Мы слонялись с его компанией по подъездам, курили (о, чёрный Сити, я тебя помню!), пили винишко, горланили под гитару Сектор газа и Гражданскую оборону. Я была счастлива, влюблена, и длилось это целый месяц, с 14 января по 14 февраля.
Кто учился в школе в нулевых или десятых, наверняка помнит, как был популярен тогда День Святого Валентина. У нас работала "почта любви": в огромный ящик возле учительской можно было кинуть открытку-валентинку, а дежурные потом разносили их по классам и раздавали адресатам. 14 февраля я ожидала корреспонденции (естественно, мы ж пара!), но мой возлюбленный проигнорировал всю эту возню и исчез с двух последних уроков. Сама я тоже ничего не отправляла, в моей голове тогда была прочная установка, что первый шаг должен делать молодой человек, а девушка занимать выжидательную позицию а-ля Дева-в-Башне. После уроков я пошла на наше место искать его, нашла, он отозвал меня в сторонку, прямо как месяц назад, и заявил, что между нами всё кончено. Я так обалдела, что даже не спросила, почему. Просто ушла.
Ещё год я любила его страдала. Гадала, что могло стать причиной, что пошло не так. Общие знакомые бросали сочувственные взгляды, кто-то пытался нас помирить, более бестактные задавали вопросы, на которые у меня не было ответов. Сменилась компания, сменились друзья, я старалась избегать встреч, мы не общались, даже не здоровались. Более или менее меня отпустило ближе к лету. И вот тогда я совершенно случайно встретилась с его одноклассницей, мы болтали, и под конец она посетовала, что мы, мол, были красивой парой и что я могла бы и извиниться, потому что поступила некрасиво. Моя реакция, естественно, была такой:
И она мне рассказала, что 14 февраля от моего имени пришла валентинка. Но не моему дражайшему, а его однокласснику. Одноклассник удивился (он был новеньким и меня не знал вообще), мой любимка взбесился и свалил из школы, а потом и от меня. Гордость не позволила ему выяснять отношения, а почерк мой он не знал.
Штош. Я почти забыла об этой истории, так давно это было. Пикабу напомнил. Конечно, это было несерьёзно, и конечно, я идеализировала свою пару. Но и сейчас я бы, пожалуй, не отказалась узнать, кто был автором той открытки. Интересно же, всё-таки, почему.
Блять, опять эта сказочница в конце))))
Читаешь и прям ощущаешь, как экран жироточит. И пьяные медсёстры, все до одной — практически "пьяные советские солдаты с одной винтовкой на троих". И подарки аж генералам, чтобы паренька в армию не взяли. И взятки, чтобы не отчислили из бухгалтерской шараги — это в ситуации ухода за тяжелым больным-то.
Но добило меня, конечно, превращение милого пушистого рэпера в брутального металлиста, который лупил всех ногами в тяжелых кожаных ботинках, а потом наверняка слизывал с них кровь под Burzum. Тут я уже не выдержал и не смог больше сдерживать хохот. Да, мы такие, мы могём.
ставьте свое лицо в начале поста чтоб понятно было сразу что пиздеж, а то я не смотрю имя автора перед тем как читать, в игнор конечно поставлю сейчас, это для тех кто потом зайдет и донат тем более надумает отправлять
Полная хуйня, конечно, но на превращении чувака из блондина-арийца-репера в гота-садиста-рокера я таки поржал.
вы чем-то больны, что такую чушь придумываете ?
Рэп слушают белокурые голубоглазые херувимчики, рок от сатаны, ясно. Самый плохой тот, где гроулят, понятно.
Мама работала 23 часа в сутки, но я её не виню. Надо было 24? Краситься не умеешь - черт с ним, всё равно не помогло бы. Но ты и литература, это как квантовая физика и безмозглый. Не надо.
Я бы расстался уже после этого.
Мне было 6, ей было 7 и её родители переехали в Мск.
это просто музыка)
@Bongmaster2012, скажи же?)
Эх, вот до чего оказывается может рок-музыка довести... Пошёл выбрасывать свою коллекцию дисков Мановара)
Жена три месяца со мной парализованным в больнице жила, отдельную палату выделили, при СССР еще было дело. Ухаживала, от говен отмывала и прочее. Мне тогда 26 было ей 22. Буквально на руках с того света вытащила. Потом еще год на ноги ставила. Вчера отметили 37 лет как расписались. Всяко конечно за эти годы было. Но, блин, реально люблю ее до сих пор.
Вот, я давно говорил, что все проблемы от русского рэпа!
Так то годная история - ещё вот помогала делать операцию и держала нитки зубами - до сих пор помню этот вкус ...
Вот прямо генералам? Даже не одному, а нескольким? Конечно, я очень давно посещал военкомат, но в целом не помню, чтобы хоть раз там видел хотя бы одного генерала. Сейчас погуглил, похоже, что на должности военных комиссаров, даже если речь про крупные города и субъекты федерации, назначают полковников. Вот например:
https://zakon.gov.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/rabota-s-...
https://voenkomat.donland.ru/about/structure/
Это глупая сказка или приступ псевдологии?
Пиздеть не настоебало?
Я один подумал, что будет искрометный анекдот про любовь двух мониторов?
хуясе... а нас родных дочерей в реанимацию не пустили к отцу...а тут несовершеннолетнюю катетеры менять...во врет как дышит.
чета не пойму, я вроде видел уже это фото в другой истории
Ахуенная история, слов нет
Как бы тебе сказать... бусы из капель крови недалеко от черных волос и рока с сатанинскими текстами, совсем недалеко.
Так что место для подумать о себе имеется.
У вас что ни история из жизни, то просто на разрыв. Пиздеть - не мешки ворочать. Но интересно, пишите еще, бумага графоманию любую стерпит.
Пиздец история, так и не понял выдумка или нет.
Но если нет то очень интересно, когда все медсестры пьяны и все кругом хотят взятку. От это Россия, от это страна...
В Беларуси взятку ток 1 раз дядя гаишник хотел за дтп, в котором виноваты были не мы. А пьяных медсестер вообще никогда не видел, не часто в больничках был, но чтобы пьяные были - никогда.
Чо за бред?
Блять, опять попался))
Там мужик за фоткой. Расходитесь, кого наебали.
Я даже подписалась, мне реально нравится как вы животрепещуще лепите истории)))
Красивая история, жаль, что пиздежь
"Разрезали и не зашили, торчали тампоны и дренаж"? Видимо, все же зашили, а дренаж это необходимость, после многих операций оставляют.
Чего только не напиздишь ради донатиков
А разве при подозрении на аппендицит не делают сразу, в приемном покое анализ крови?
У моих детей воспаление лимфоузлов на каждую простуду было, и этим анализом именно аппендицит исключали.
О, очередная история нетакуси)
Что, спрос на поделки настолько сильно упал, что надо уже котолампы клепать?
Блин, жуть какая.
Я же тебя банил, фантазерша. Что ни история, так сказка какая-то
Мы были однокурсниками... Влюбился по уши... Но она у меня была первая, а я у неё.. четырнадцатый.
Т.е. интересы были совсем разные... Через месяц всё сошло на нет.
Как в анекдоте:
"И я остался с носом.
А тот молодой человек без носа!"
Ну это я утрирую. Увидел ее мимоходом через 15 лет, тихонько перекрестился...
Опять эта сказочница)
Хорошая история, интересная хоть и местами непростая, но всё таки такое пережить и есть о чём рассказать и вспомнить, не каждому дано. Мне вот 39 лет, доживаю в своей хате, работаю, играюсь в игрушки. 👍🏻
Юля, она председатель Совета пионерской дружины школы, я, заместитель...
Эх, юные годы чудесные 😉
Лет 18-20 мне было. Впервые влюбился уже можно сказать, по-взрослому. Удачно подкатил, мои ухаживания приняли, и вот однажды она меня пригласила к себе домой, родители на дачу уехали.
Переспали, конечно.
-Мне кажется, я влюбилась - говорит она.
"Ну ясенхуй, влюбилась, я тут полночи старался, влюблял в себя" - подумал я, но решил поддержать эту игру.
- И кто же этот счастливчик?
- Его зовут Вадик, он работает диджеем - отвечает она.
Ну охуеть. А я вообще не Вадик, а совсем наоборот, Серёжа.
И опять эта фота. Ну, блин, судя по всему время охуительных историй. Поверил бы, если б не истории одна печальнее другой. Лови минус.
Вы меня простите конечно, но страшная музыка это русский рэп а не рок.
Выходи за меня
У меня бывший муж так дотерпел до инсульта и, да, изменился сильно. Телом восстановился, но личность уже не та. Расстались как только он физически поправился
Ипааать, вот это фантазия.
Сугубо с медицинской точки зрения, у паренька был запущенный аппендицит, приведший к "обширному", т.е. на проф языке - разлитому перитониту... Кровь из гноя на 70%©️ (тут уж не знаю, говорит ли автор про септицемию, но септический шок клиент должен был иметь). Да ещё и пережитая на каком-то этапе клиническая смерть - интраопеоационно или в реанимации - история умалчивает. И все это более 15 лет назад (исходя из сегодняшнего возраста автора), в больничке, где все сплошь пьяные, но зато с платными палатами. И тут опять-таки, в таком состоянии, ни в какой платной палате он бы не лежал - он бы несколько недель, может даже месяцев был бы в реанимации, где бы его трындец как бы лечили (раз уж выжил согласно этой котолампе), а не давали бы соплюхе откачивать застой через катетер (который на самом деле называется зондом). А индивидуальные реанимационные палаты даже сейчас есть архи-невезде, и стоят столько, что автор себе даже не представляет.
Да ещё по описанию живота после операции такое ощущение, что оперативное лечение должно состоять из нескольких этапов.
Без подробностей описания лечения могу одно сказать - оно бы было долгим.
Далее, ходить она его учила заново - т.е. в рамках постоеанимационной болезни у него был неврологический дефицит, реабилитация такого больного это ещё больше времени и проводится силами реабилитологов, а не, опять-таки, ничего незнающей ТС, но хорошо, если родственники адекватные и могут помогать. И после всего этого ещё и армия чуть-ли не сразу??? Вот тут я просто уже под столом валялся...
В общем, перестаралась ТС с драматизмом.
Все прикольно конечно
Но на моменте про возвеличивание прекрасного нежного поэтического русского репа (нулевых годов, если не ошибаюсь), и демонизирование рок музыки я стал серьезно задумываться, что эту историю проплатили русская община, севереный человек, дмитрий энтео, бабушки у подъезда и лично кирюха - кадило крутится-лавэха мутится.
Давно не видел такого наброса на рок музыку, особенно в противовес русскому репу - так вообще не видел.
Меня смутило только то, что девушка с фотки выглядит так как будто любит как раз таки рокеров, а не рэперов)
Вам надо встретиться с щитпостером “adedas” и долбить друг друга в сраки, а не засорять своей рыготой пикабу
Как то рожа её остопиздела уже
Скорее всего в тот период времени вы относились к той категории людей, которая любит спасательствовать и не оставит в беде сирых и убогих. Я тож так делала - выхаживала одного, не бросила в болезни, сто хуев мне в панамеу от него же и прилетело. Спасательствовать не очень тянет. Если знакомлюсь и человек говорит что он условно с простреленным коленом на больничном лежит один бедные-несчастный то пусть лежит себе дальше, навестить с апельсинами желания не возникает.
Частенько бывает что мы ожидаем что за наш ТРУД и вложенные силы человек будет нам обязан по гроб жизни и носить на руках. Нихера он не должен. Он чутка оклемается и скажет ещё "я тебя об этом не просил", или "да чё ты там вложила-то? Мало вложила. И вообще я б сам справился".
Прохождение вместе через трудности не гарантирует хорошего отношения в будущем.
Вы упомянули что он был оч хороший но ревнив ещё до болезни. Ну вот я вам скажу что он и до болезни абьюзером и был, только пока скрывался) а потом когда понял что вы от него никуда не денетесь то начал уже по полной свою игру. И то же самое было бы без болезни. Может чуть раньше ушли бы от него.
Про клиническую смерть, что она повлияла на его характер - нет, это не так работает. Скорее всего ключевым был возраст, всё-таки 18-19 лет, формирование личности продолжается, болезнь могла спровоцировать к желанию кардинально все поменять, потому что живём один раз.
Звучит всё как маняфаниазия , очень много нестыковок . Мне кажется что если не всё то половина выдуманно для драматизма
А зачем каждый раз фото себя?
И, если уж это традиция какая-то, то можно фото в начале? Или какую другую метку, чтобы было сразу понятно, что рубрика «сказки» подъехала
Первая любовь. Нам было лет по 14. Мы расстались потому что он умер. Рак мозга.
Хорошая история с не большими преукрасами (может даже и не ваша), но да ладно, а потом опять это "лицо", ну что ж, придётся вас заблокировать
Фантазия у автора хорошая ) Что ни рассказ, то феерия жизни.
Вы на Наталью Медведеву похожи, возлюбленную Лимонова.
отказала мне два раза
не хочу сказала ты
вот такая вот зараза
девушка моей мечты.
Ухаживал долго. Но получил два настойчивых отказа. 11 лет не виделись.
Сейчас уже 10 лет женаты. Две лапочки дочки...
" тогда я вспомнила слова врача"
Наверное у меня как у 99% людей - прошла первая сильная влюбленность, после чего поняли, что кроме нее у нас не было ничего общего.
Красотка
Да. Первое расставание всегда запоминается. Романтика, епт.
А потом как на конвейере.
Всем большое спасибо за то что прочитали и за добрые слова. 😇 Буду рада новым друзьям ❤️
нах вы ее поддерживаете...
Пиздец. Facepalm.
Вы прекрасны. Не слушайте никого. # Ябженился
Ну пиздеж же....
вполне верю, что человек мог измениться после такого, но рассуждать на эту тему здесь не буду
Перечитала ещё раз. Во первых вы просто красавица. Я удивляюсь этому, поскольку тут таких мало. Вы знаете, вы один из немногих авторов кого реально интересно читать. Респект вам огромный
А я с первым по пьяни рассталась ))) стыдно даже. А потом поздно было. Жалееела но увы
Не слушай никого, ты всё сделала как должно. Немногие это поймут. "Делай добро и бросай в воду. " (С)
То, то я чую, слог знакомый. Спасибо.
Счастья тебе!
Привет!
Очень нравятся твои посты, очень грамотно! Огонь!
Отдельный респект за кс, я до сих пор играю в кс 1.6 чтобы отвлечься (а мне 31). Люблю побесить пи*дюков :)
В большинства истории первой любви печальные... но оно того стоит, хочу еще раз пережить, зная что потом буду мучаться пару годиков... вот(
Какие серьги бомбезные. И глаза)