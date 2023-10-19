ОЗОН отказался передавать товар. Заставили его через суд и допом взыскали 90 000 рублей!

Всем привет! В этот раз у нас под молот правосудия снова попал маркетплейс ОЗОН (ООО «Интернет Решения»). Через суд пришлось ему напомнить, что свои обещания нужно исполнять. В деле я начал участвовать со стадии апелляции, первая инстанция была проиграна в основном из-за ошибок судьи. Поэтому в этой статье проведем также работу над ошибками!

ЗАВЯЗКА

02.12.2021 на маркетплейсе ОЗОН Потребитель оформил заказ на товар «Комплект Игровая консоль PS5BluRay + Камера + подписка PsPlus 12M» стоимостью 58 499 рублей. Продавцом на Маркеплейсе выступал сам ОЗОН, что внушало уверенность в том, что все будет гладко.

В момент оформления заказа Потребителем была внесена 100% предоплата.

Между тем, в тот же день ОЗОН в одностороннем порядке отменил заказ под предлогом того, что товара нет в наличии. Зачем ОЗОН продает товар, которого у него нет в наличии, ОЗОН не объяснил.

Несколько раз в декабре 2021 года Плейстейшн появлялась в продаже у ОЗОНа, что указывает на тот факт, что отсутствие товара на складе – это ненастоящая причина отказа, что вызвало стойкое желание справедливости у Потребителя.

Потребитель дважды обращался к Озону с претензией с просьбой передать товар, но в итоге получил не товар, а отказ.

При отказе Озон ссылался на свои правила, в которых прямым текстом написано, что ОЗОН может давать заднюю в любой момент, когда ему станет невыгодно передавать товар. Отмечу, что этот пункт противоречит действующему законодательству и сейчас его в правилах нет.

Исковое заявление.

Как всегда, перед потребителем встал выбор. В этом деле он такой: обратиться в суд и получить то, что обещал передать ОЗОН или доплатить и купить подороже.

Потребитель решил испытать свою удачу в суде. Первоначально исковое было составлено Потребителем с использованием общедоступной информации. Суд его принял к производству, а значит в целом оно достойное, но в ходе судебного процесса у судьи возникли некоторые вопросы и чтобы их устранить Потребитель обратился к профессиональному юристу за составлением уточнённого искового заявления.

Предлагаю рассмотреть просительную часть уточненного искового заявления:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» передать Потребителю товар, предусмотренный договором купли-продажи от 02.12.2021 - Игровая консоль Play Station 5 BluRay (PS5BluRay) по заказу от 02.12.2021, стоимостью 58 499 рублей 2. Взыскать с Потребителя в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» 58 499 рублей в качестве оплаты за товар по заказу от 02.12.2021, после фактической передачи товара Потребителю. 3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» в пользу Потребителя компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей; неустойку в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки передачи товара, начиная с 05.12.2021 и до момента передачи товара Потребителю; штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

На мой взгляд составлено на оценку 4.

Рассмотрим каждое требование отдельно, разберем что можно было бы добавить или изменить, чтобы получить отличную оценку

Первое требование сформулировано неплохо, единственное, что необходимо было указать срок, в который ОЗОН должен передать товар после вступления решения суда в законную силу. По-хорошему, образованный судья должен сам указать срок в решении суда если в исковом заявлении он не указан. Но не факт, что Ваше дело будет рассматривать именно такой.

Отсутствие срока в исковом заявлении, а в последствии и в решении суда, может добавить проблем на этапе исполнения. Возможно, придется обращаться в суд за разъяснением решения суда. А это занимает довольно много времени.

Второе требование. Здесь юрист проявил заботу о справедливости. Если суд обязал продавца передать товар, то хорошо бы и потребителя обязать оплатить этот товар. Я тоже большой любитель справедливости и одобряю такой подход. Кроме того, с таким требованием Истец уже не потребительский террорист, а борец за свои права. Но вместо глагола «взыскать» я бы использовал глагол «обязать». Также добавил, что для получения оплаты, ОЗОН обязан передать не только товар, но и банковские реквизиты куда денежку переводить. И опять же указать срок!

Третье требование. В третьем требовании собраны все производные от основного требования (неустойка, моральный вред, штраф). На мой взгляд лучше, конечно, каждое требование выделять в отдельный пункт, так удобнее для судьи.

Моральный вред. В делах по защите прав потребителей есть всегда. 150 000 рублей это, конечно, много, я бы указал не больше 10 000 рублей, но, с другой стороны, уверен, что есть люди, которые очень страдают без приставки и 150 т.р. для них разумная компенсация. Есть ли такие люди среди судей, чтобы адекватно оценить страдания – большой вопрос.

Вот как сам Потребитель объясняет такой размер морального вреда, на мой взгляд это так же является объяснением того почему он вообще пошел в суд:

В 2021 году приставка ps5 была в жутком дефиците, перекупы продавали на авито с ценами по 100 тыс. руб. и выше. В магазинах приставок не было совсем. Поэтому раз в несколько месяцев в Эльдо-видео, днс и др. раздавали золотые билеты «Вилли вонка» на возможность купить приставку! Я лично мониторил приставку с июля 2021 года везде, где мог! И о чудо, Озон объявил о распродаже, но только для счастливчиков, кому на электронку направил ссылку. У меня такой ссылки не было, но каким-то чудом в день распродажи я смог оформить приставку, счастью не было предела. Но через несколько часов узнаю, что Озон все отменил. Это уже было сплошное разочарование. Вот поэтому такая сумма. Потребитель

Неустойка. Взыскивается по ст. 23.1 Закона О защите прав потребителей и составляет 0,5% от суммы предварительной оплаты за каждый день просрочки, но не может превышать размер предварительной оплаты. Хорошо, что в исковом заявлении ее просят взыскать до момента исполнения обязательства по передаче товара, плохо, что не указано, что не взыскивать больше, чем размер предоплаты.

Штраф. Можно, конечно, и так, но я предпочитаю более точную формулировку: «штраф в размере 50 % от суммы, присужденной в пользу Истца»

Какое требование можно было бы еще добавить?

Взыскание судебной неустойки.

В исковом заявлено неденежное требование (передать товар). Поэтому мы не можем просто получить исполнительный лист и его исполнить. Нам нужно содействие должника, у него должен оказаться необходимый товар в наличии, и он должен предпринять необходимые действия к его передаче.

Некоторые Продавцы могут уклоняться от исполнения решения суда и естественно их необходимо дополнительно стимулировать. Такой инструмент стимуляции существует и называется он «Судебная неустойка» (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). Как указывает Верховный суд РФ, Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

В определённых случаях очень действенное оружие для исполнения решения суда. С Гугла в том году такую неустойку миллиардами взыскивали.

В нашем деле она, к сожалению, не заявлена. Но, если Продавец будет злоупотреблять с передачей товара, можно отдельно обратиться в суд для ее взыскания. Конечно, это все время и отдельные трудозатраты. Лучше все делать сразу!

Выглядеть это требование в просительной части должно в следующем виде:

«Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения обязанности по передачи Игровой консоли Play Station 5 BluRay (PS5BluRay) по заказу от 02.12.2021 в семидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу».

Требования разобрали, теперь к сути дела.

К сожалению, для того, чтобы выиграть дело недостаточно составить грамотную просительную часть, каждое требование нужно еще убедительно обосновать. В первой инстанции это сделать не удалось. В удовлетворении основного требования было отказано. Суд частично взыскал только компенсацию морального вреда - 2000р и штраф – 1000р.

Не удалось выиграть в основном потому, что у Озона была относительно неплохая позиция. Суду она понравилась и в основу решения он положил именно ее.

У Озона было два аргумента:

1. Право Продавца на односторонний отказ от договора-купли Продажи предусмотрено п. 1.4.2 Условий продажи товаров для физических лиц в ОЗОН.РУ.

2. В соответствии со ст. 463 ГК РФ Истец не в праве требовать передачи товара, определенного родовыми признаками, такое право возникает только в отношении индивидуально-определенных вещей. Для понимания - Игровая Приставка в нашем деле - вещь определенная родовыми признаками.

На самом деле позиция ОЗОН очень слабая и разносится в судебном заседании даже без предварительной подготовки, но Озон каждый свой довод подкрепил уже выигранными ранее делами, что многократно усилило позицию, ведь зачем думать самому, если за тебя уже подумал другой судья.

Апелляция.

После проигранного суда Потребитель обратился ко мне. Я ознакомился с решением суда и на мой взгляд шансы на отмену были. Положенные в основу решения аргументы ОЗОН выглядели, лично для меня, ну очень неубедительно. Кроме того, к тому времени у меня уже было несколько аналогичных положительных решений, что внушало уверенность.

Была подготовлена апелляционная жалоба. Моими основными контрдоводами были следующие:

1. Условия договора, позволяющие ОЗОНу в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора купли-продажи, заключенного с потребителем, являются ничтожными т.е. не должны были приниматься судом во внимание. Это очевидный довод, многократно подтвержденный практикой. Как в 2023 году юристы и даже судьи этого не понимают – большая загадка? Лично я еще в 2012 году, когда я только начал практиковать, успешно признавал такие условия недействительными в суде с одним банком.

2. С доводом про то, что требовать передачи можно только индивидуально-определенного товара еще проще. На мой взгляд, этот довод мог сработать с судьей, который кроме ст. 463 ГК РФ других статей кодекса вообще не читал. Да, в ст. 463 указано, что можно требовать передачи индивидуально-определенных вещей, но про вещи, определенные родовыми признаками там нет ни слова. Зато в ст. 505 ГК РФ этот вопрос недвусмысленно раскрыт и там прямо указано, что требовать передачи вещей (без разницы каких) это безусловное право Покупателя.

А вот вам цитата из п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств" здесь прямо разъяснено, что отсутствие у должника того количества вещей, определенных родовыми признаками, которое он по договору обязан предоставить кредитору, само по себе не освобождает его от исполнения обязательства в натуре, если оно возможно путем приобретения необходимого количества товара у третьих лиц (пункты 1, 2 статьи 396, пункт 2 статьи 455 ГК РФ).

Очевидно, что судья был не знаком не только с Гражданским кодексом, но и с основными разъяснениями закона Верховного суда РФ. Соглашусь, что Закон написан зачастую не очень понятно, да и все нормы не запомнишь, и чтобы судьи не допускали ошибок Верховный суд его разъясняет довольно простым языком. Если честно теряюсь в догадках, как даже с такими разъяснениями можно было отписать такое решение?

Кроме того, в дополнение к хорошему обоснованию почему судья первой инстанции не прав, я собрал также убедительную судебную практику, которая подтверждала уже позицию моего доверителя.

В итоге, 30.08.2023 апелляционная жалоба была рассмотрена, решение первой инстанции было отменено, а апелляционная инстанция вынесла новое решение в котором исковые требования были удовлетворены:

Помимо того, что на ОЗОН была возложена обязанность передать Игровую приставку потребителю, с ОЗОНа также была взыскана неустойка в размере 58499 рублей, компенсация морального вреда 2000 рублей, а также штраф 30249,50 рублей. Всего: 90 748,5 рублей.

Что в итоге?

1. Если вы что-то продали Потребителю, вы обязаны это передать. И не важно есть у вас товар или нет. Потребителя не должно волновать где вы его возьмете, если товар можно купить у другого продавца в три дорога – обязаны купить и передать потребителю. Таков закон и своим договором его не изменить.

Не захотите добровольно, через суд вас возможно обязать. При этом как показывает практика, стоимость товара на желание Потребителя получить товар именно от вас - не влияет. В этом году потребитель дошел аж до Верховного суда, чтобы получить от ОЗОНа зелёный чай листовой стоимостью 89 рублей.

Единственный вариант как можно не передавать – это доказать, что товар снят с производства и в свободной продаже его больше нет.

2. Есть иные варианты требований, которые можно предъявлять Продавцу. Требование об обязании передать товар можно заменить на требование о взыскании убытков. Убытки могут быть 2 видов: 1. купить товар у другого продавца и, если новая покупка будет дороже, взыскать разницу (в моей практике такое дело есть, все прошло успешно), 2. Не покупать товар, а сделать оценку сколько такой товар сейчас стоит, и, если он сейчас стоит дороже, взыскать разницу (на практике не пробовал, но на мой взгляд проблем быть не должно).

3. Лучше не доводить дело до апелляции, а выигрывать в первой инстанции. Поверьте, с каждой последующей инстанцией шансы выиграть Ваше дело тают, даже если вы на 100% правы. Я уверен, если бы в первой инстанции использовалась та аргументация, которую мы использовали в апелляционной жалобе, то дело было бы выиграно сразу и играть с апелляцией в лотерею не пришлось бы.

4. Очень рад, что все хорошо закончилось, как обычно жду комментарием, что мне как всегда просто повезло))