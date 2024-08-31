Ответ на пост «Я несовершеннолетний и теперь остался один. Что со мной дальше будет? Меня могут насильно забрать?»8
Привет ТС!
Я был ровно в твоей же ситуации и в 15 лет потерял маму, были без отца.
На дворе был 2007 год.
Да, тебя заберут в приют, а затем определят в детский дом, и лучше пойти туда, чем быть без средств к существованию и, возможно с никаким образованием, если совершишь глупости.
Я продолжил учиться в той же школе, я просто демонстрировал разумность и самостоятельность воспитателям и руководителю приюта + учителя из школы поручились за меня.
Параллельно я работал с 14 лет в Ростиксе.
По достижению 18-летия тебе вернут эту же квартиру, тк она будет твоя по наследству + у тебя будет пенсия до 21 года по потере кормильца, если продолжишь учиться после 18 лет.
В армию сходил тоже)
В общем путь был веселый и местами сложный. Но я прошел его и ты сможешь.
Главное сейчас - ничего не бойся, да тебе выпала такая доля, это больно и тяжело, и очень одиноко.
Ты со всем справишься, как я.
Сейчас мне 33, я с хорошим образованием, работой и достатком, семьёй.
Пускай все у тебя получится!
Я смог - сможешь и ты!
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