Ответ на пост «О вреде зумеров»37
Я сорокалетний старпер. Я двужильный и могучий. Я инженер который может на ПНР жрать че найдет и спать сколько выкроит на чем придется. Я могу решить практически любую задачу в пределах мое компетенции и за пределами её. Я могу договорится хоть с чертом лысым, написать документ любой сложности и презентацию любой ебанутости. Могу варить трубы и оптику. Могу паять могу программировать. Могу таскать железяки могу крыть хуями субподрядчиков. В режиме максимальной упертости способен работать в условиях приближенных к границе выживаемости.
И вот это всё НА ХУЙ ИДЁТ!
Тысячу раз правы зумеры, которые берегут себя. Зумер у себя один, а заводов до хрена. Умирать за родную гавань бессмысленно - гавань не оценит, ей на тебя по хуй. И они абсолютно верно не рвут из себя жилы чтобы решить в одну каску задачу, которую неплохо бы на пятерых раскидать. Берегите себя молодежь. Жизнь одна, и надо ее прожить, а не проработать.
А нас придурков уже не переделать.
ТС, при всем уважении, в причины и следствия ты не умеешь. Нет никакой заслуги "зумеров" в данном явлении. То, что вижу я:
- сегодняшний рынок труда сильно отличается от рынка труда 20-30 летней давности. Низкая безработица (пресловутая очередь за забором). Выбыли высококвалифицированные низкоооплачиваемые советские специалисты по возрасту и ковиду. Серьезная доля высокооплачиваемых высококвалифицированных специалистов покинула страну.
- родители "зумеров" обеспечили им в целом сытое и счастливое детство, потому базовые их потребности закрыты;
- легкий доступ к дешевому дофамину (смартфоны, игры, соц. сети и пр.) не способствует мобилизации организма;
- изменилась структура экономики. Серьезная доля удаленной занятости, потребность в мобильной рабочей силе влечет отказ молодого поколения от владения недвижимостью и транспортными средствами с сокращением соответствующих расходов.
- как одно из следствий предыдущих пунктов - отказ от деторождения и долгосрочных союзов (семей).
- как ни странно, но более правовое государство. Криминальная обстановка значительно лучше, доля черных и серых зарплат снижается постоянно. Собираемость налогов растет, процветающая еще 10 лет назад "обналичка" сильно затруднена.
В целом "зумеры" ни умнее, ни глупее старшего поколения, они в силу молодости просто более адекватны нынешним условиям. Если условия радикально изменятся, не сомневайтесь, "зумеры" точно так же как и старички будут ебашить в 12-часовые смены без отпусков и больничных за зарплату в конверте.
Помню под конец смены мастер распизделся на весь цех с одним коллегой, говорит: "Вот раньше были такие шустрые рабочие, не то что эти" - Напрашивается вопрос, а где эти работники? Их сразил инсульт, сердечный приступ, может тромб оторвался от их скорости? А может они просто уволились, потому что от их шустроты зарплата не увеличивалась.
Автор, обнимемся. Зато, знаешь, есть хорошая новость - мы живые. А некоторые мои коллеги от таких графиков в прямом смысле коней двинули, минимум трех похоронила.
Мне уже ближе к полтиннику, но в молодости я очень быстро понял, что хуячить забесплатно - это не ко мне. А вот мочь/уметь много и разного - охуенно. Так как эти умения можно продать в разные места. На вопрос любого руководства, а можешь ли ты еще то-то и то-то, я отвечаю могу, если это будет соответствующе оплачено, ну и если у меня есть желание и время этим позаниматься. Не хотят платить? Да нахуй пусть идут, я у себя один.
А самое главное все почему-то забывают, что работа это рынок. Ты продаешь свое время и умения, работодатель покупает. Все, никаких больше отношений у вас нет.
Я ебашил только ради недвиги и чтобы прокормить семью, иногда на трёх работах. Нахер. Если зумер или любой другой хуюмер может жить не напрягаясь, то пусть живёт. Всех денег не заработаешь. Обеспечил себя минимумом -и кури бамбук.
А как уволилась-увидела и жизнь, и выходные, и праздники, и нормальных людей)) Теперь 5/2 без переработок, полное соблюдение ТК РФ и зп в 3 раза выше))
Что я хочу сказать: жизнь одна, другой не будет. Нужно успеть ею насладиться, ибо года летят все быстрее)) А прожить всю жизнь, въебывая от рассвета до заката за три копейки, под девизом "вы должны" и "так все работают" -да пошли вы нахуй!))
Мне 43, из которых 22 пашу в одну каску ради семьи. Последние 11 лет в Москве, где дорога на работу и обратно занимает почти 4 часа. Спать 6 часов в сутки, больше редко получается. Понимаю, что понемногу разваливаюсь. Сил нет ни на что. Очень хочу допинать последний кредит и уволиться к херам, чтобы был хотя бы теоретический шанс дожить до пенсии. Устроиться куда угодно в шаговой доступности, максимум 15 минут езды. Чтобы хватало на еду и коммуналку. Больше ничего не нужно. И спаааать.
А зумеры красавцы. Берегут себя и здоровье. Всех в гробу видали с их "командной работой", "большой семьёй" и "повышенными обязательствами". Рабовладельцев нужно низводить и курощать, отучив от "очередей за забором".
Мне жаль, что до меня это дошло только к 40 после десятков граблей, когда уже ни сил, ни здоровья не хватает. Дура ответственная, все ждала, что оценят. Ага, орденом сутулого если только.
АСУТП молодость, романтика, сидим ночью в IRC налаживаем сбор данных с НГДУ.
Потом я ушел в аутсорс, стиль работы сохранил, но внезапно я поработал по своей инициативе в выходные т.к. думал, что я накосячил с кодом и мне пришла премия в 400 баксов (в 2007 году)
И тут то мне фишка как говорится и поперла.
Фигачить можно и нужно если прет, но надо искать хорошее место. Мне говоря честно просто повезло. Фиг бы я сейчас такое же место нашел бы без везения. Летом по рынку пробежался - сплошные упыри.
Мне в мае 2025 будет 40.
Больная спина, половина зубов отсутствует, половина уже не зубы, а импланты, и останки зубов. (спасибо карательной стоматологии 90-х).
Я уже молчу про диабет и облысение. Я не жалуюсь. У многих моих ровесников, доживших до 2025 года положение хуже. Некоторые до него и не дожили!
И у меня есть дочка. Дочери сейчас 7 лет.
Я её люблю, она, как и всякий ребёнок для каждого папы-мамы самая красивая и лучшая, и умная.
И каждый день я ей говорю: доча, кушай, доча, пей достаточно жидкости, не таскай тяжести, чисти зубы каждый день, одевайся тепло, береги руки-ноги-голову. Учись, доча! И ещё кучу советов и рекомендаций, как не угробить себя раньше времени (мы все помним про внезапно смертен из М&М)
Буду надеяться, что мои наставления пойдут в прок.
Читаю посты про "проклятущих зумеров" и офигеваю. Они же молодцы! Они понимают, что работодатель, это не рабовладелец. Работы, даже не квалифицированной сейчас, дофига, особенно в миллионниках (да, я знаю, не все в них живут) Я сам начал поступать так же, или стараться так делать, по возможности, либо ухожу, либо говорю: не орите на меня, не пытайтесь меня кинуть на деньги, и прочие НЕ.
Моя дочь это поколение Альфа, если верить поисковикам в Сети.
И таких как она - много.
И каждый день я ей говорю, что государство, как и работодатель, её прожует, и, выплюнет. При чём, не только государство Российская Федерация, а, ЛЮБОЕ. Как и любой работодатель. Все её потуги, награды, которыми её могут наградить не стоят её здоровья, нервов, усилий. (награды не вернут вам потерянную руку/ногу/внутренние органы)
Я не призываю любить слепо государство, или болеть патриотизмом. Я рассказываю ей о том, что реальность и рассказы в школе это РАЗНЫЕ вещи, и она скоро, да, в принципе и уже, сталкивается с расхождением. Одно нарушение ПДД чего стоит!
Люди давно превратились в ресурс. И сейчас выросло и, подрастает поколение, которое на
хуювертели все их ёбаныехочу, деньги, яхты, тачки, тусовки, пьянки, и прочие виды демонстрации своего "высокого" (а на самом деле, низкое положение см. термин "цыганщина") Люди хотят жить, а не выживать.
Чиновникам, олигархам, и прочим для которых "ничего личного, только бизнес" плевать на простых граждан. Они не поменялись со времён изобретения рабства.
И, верю, что когда-нибудь, человечество будет воспитано и дойдёт до того, что построит коммунизм, или, его лучшее не антиутопическое подобие. Это произойдёт не через 50, 100 и даже не через 200 лет. А позже. Я не доживу. Но, думаю, что оно наступит когда-нибудь.
Только, надо, чтобы дети на всей планете начали посылать на хер всех этих мудаков, которые зарабатывают на рабском труде. Да-да, рабском. Ничего не изменилось. Мы сменили ошейники рабов на бумаги с кабальными договорами. Писать о том, что "его никто не заставлял" не нужно. Все государства мира ставят в такое положение своих граждан. Это палка о двух концах, пока существует капитализм.
А мундаки есть в любом поколении. И, они будут выделятся именно своим поведением.
Бро, мне 42 и я ебашил как не в себя: приехать на выходных? Да, конечно! Остаться до 23 часов? Я готов! Поработать за себя и того парня! Я же смогу!
Нахуй это всё.
17:00? Я уже одет и иду к машине. Всё. Пока платят - работаю. Ни секундой больше. Поумнел, благодаря мудакам что ездили на мне.
Была у нас открыта вакансия на должность администратора в пвз. Зарплата минималка, работа не бей лежачеко, график 2/2.
1. Пришла устраиваться женщина предпенсионер, почти умоляла взять её, клялась работать до смерти, если не уволят. Сама ушла через месяц.
2. Устроилась женщина 37 лет, через неделю получила первый аванс, забухала и пропала.
3. Девочки 18-25 лет удивляли своей адекватностью и обязательностью.
Ещё до ажиотажа на должность курьера просился пенсионер, бывший мент. Плакался, что нет работы, готов быть хоть говночерпием. Взяли, обучили, вышел работать. В первый день заявил, что ему, как капитану милиции, проявляют недостаточное уважение, работать он так не может, гордость не позволяет.
Дело не в зумерах-хуюмерах, а в конкретных людях. каждый со своей ебанцой и своим отношением к работе.
Пиздец. Ты - как будто я. Жму лапу и подписываюсь под каждым словом.
Друг, все правильно пишешь, не нужно жить ради работы, нужно работать, чтобы обеспечивать жизнь. Только пятидневка 9-18, минутой раньше, минутой позже - идите на хуй, даже трубку не сниму.
От другого требуют всё его свободное время, и он так же, справедливо, фыркнув носом уходит.
Зумер, не зумер, какая разница. Советских обывателей приучили пахать не жалея своего живота. А те, кто уже тогда понял "как по жизни двигаться", сейчас в списках Форбс.
Я могу поднять взрослую лошадь над головой. Я могу задержать дыхание на 10 минут. Я не чувствую боли и вижу мельчайшие детали на три километра. Ни один человек не способен меня убить. Я победил человека каждой расы в боях без правил, включая турков, пигмеев и глубоководных евреев. Врач и два священника засвидетельствовали, что у меня нет души.
Читаю волну постов про "ленивых зумеров" и не могу пройти мимо.
Я работаю в уютной айтишечке. Той самой, что с ванильно-лавандовыми рафами и латте прямо в офисе, массажными креслами, ДМС и постоянными обзорами-опросами всего персонала на тему "как вам живется в нашей компании и что мы можем сделать, чтобы было лучше?"
В моей команде 7 человек из 12 - зумеры, молодежь от 20 до 27 лет. И ни один из них не подпадает под описание бедняжек, выгорающих от того, что им пришлось задержаться на часик после работы или увольняющихся из-за чрезмерной нагрузки. Все очень ответственные трудяжки. До такой степени, что местами их приходится выгонять отдыхать.
Два разраба, которые взялись за новую фичу для заказчика в рекордно сжатые сроки. Овертаймили по собственной инициативе, ебашили по 12 часов в сутки. Когда узнал, пошел к руководителю, попросил выписать премию (и пиздюлей заодно, ибо такой героизм все же поперек процессов).
Тестировщик, который сидел 3 часа после окончания рабочего дня и помогал разобраться клиенту в причинах ошибки, а потом консультировал по перенастройке схемы.
Аналитик, который накопил 42 дня отпуска с момента трудоустройства (в прошлом году таки был отправлен гулять на весь август). Тимлид потом имел очень серьезный разговор с отделом кадров - как так получилось, что проморгали.
Еще один разраб, который помимо работы у нас, подрабатывает в вечернее время на сопровождении проекта у знакомого.
Пиэм, который на предложение нового проекта уточнил, не будет ли это нарушением, ведь у него их уже 8 (спойлер - будет, по внутренним правилам можно вести не более 5). И он успешно тащил их все и не жаловался.
И таких примеров у меня полно как в моей организации, так и в окружении в целом. Они не ленятся. Они ебашат как не в себя. Они молодые ребята, но уже понимают, что жизнь стоит денег, а хорошая жизнь - тем более. У них есть ипотеки, машины и им, как и нам, хочется путешествовать. И они готовы на это пахать.
Так что слезайте со своих лавочек, хватит ворчать про испорченное поколение. Лично меня оно очень вдохновляет и радует. Хотя порой очень тревожно за них.
Автор, дело в том, что среднестатистический зумер может себе позволить беречь себя как раз засчет того, что его батя и мать такие же как ты, двужильные и могучие, что работают и за себя и за своих детей, и еще за того парня.
Автор, обнял приподнял. Мы можем решить проблему, о которой остальные не догадываться, способом, о котором они не подозревают. Уфа, связь
- Вот почему ты на новогодние дедом Морозом не подрабатываешь, тебе что деньги не нужны? Что?? Не твоё говоришь? Ростом не вышел? Что значит оно тебе не нужно?? Хмм, странно.. Ты что это от лишних заработков отказываешься? Тебе же польза! На следующий год обязательно иди! Шубу с бородой можешь у костюмеров одолжить.. Вон Махиянов тоже вначале говорил, мол, не моё, да не моё.. Потом знаешь как закрутилось у него., ухх! С одной ёлки на другую, потом в театре два спектакля отыграл и на вечерние ёлки поехал работать. Где сейчас Махиянов? Да умер давно, инфаркт.
"Работать нужно для того чтобы жить, а не жить для того, чтобы работать."
Чел, вот абсолютно то же самое, только мне 50. Я охуенный наладчик чпу и инженер, который может разобраться в проблемах далеко за рамками своих обязанностей. И меня тут на Пикабу многие знают. Когда-то я пахал. И знаешь что? Ебал я это в /перечисляет отверстия/. Я сижу на эрозионнике. Пока он работает я занимаюсь своими делами, пилю игру на заказ. После работы у меня спорт или отдых. Я занимаюсь спортивными танцами с очаровательной (возможно будущей женой), которая на 17 лет моложе меня. Я играю в рок-группе. Летом мы гоняем на велах. Я не устаю.
Все очень просто, молодежь, по принципу "бытие рождает сознание" понимает, что их мама и папа прогорбатившись 25+лет на родном заводе не заработали ничего, ни квартиры (в лучшем случае наследие СССР), ни денег, ни связей. И когда и молодых перед глазами стоит выбор: завод за 60 к и силикоз в 40 лет, или доставка/такси и.т.д на первое время с той же самой зарплатой, то они выбирают второе.
p.s. Старые пердуны с фразами" совсем молодежь работать не хочет, все хотят блогерами стать" идите спать, вам на смену вставать)
Мы, придурки, ещё лет 20 будем востребованы и будем конкурировать с зумерами, потому что их мало, а нас дофига. Так что хз, как ленивый зумер планирует в этой конкуренции нас 40-летних побеждать. Разве что всех нас, скуфов, ранние инфаркты выкосят со временем.
И всё-таки в очередной раз повторю банальную истину, о которой все певцы дифирамбов зумерам предпочитают помалкивать. Эти самые зумеры только потому такие ценящие себя и своё время, что у них папы-мамы милленеалы и остальные более древние представители имеются, которые этих этих зумеров накормят, напоют и ещё деньжат на бухло подкинут. Легко быть независимым, ценящим себя и своё время за чужой счёт, что зумеры наглядно и доказывают. Интереснее на них смотреть, когда им таки приходится всё то же самое, но уже за свой счёт демонстрировать. Если честно, жалкое зрелище.
Мне в этом году будет 47.
ТС я полностью с тобой согласен. Работаю уже 25 лет по профессии. Да, считаю, что достиг неплохих результатов, знаю свою работу, знаю, что нужно делать в любой ситуации и т.д. и т.п.
25 лет назад думал, что заработаю денег, буду жить в кайф - ага, лысого за щеку. Семья, дети, заботы, проблемы. А сейчас ещё и старенькие родители, мать после инсульта и везде всё время в движении, всё время, что-то нужно делать, решать, устранять.
И чем старше становишься, тем больше наваливается подобного говна.
Блядь, как же я устал. Уже есть дикое желание остаток жизни провести на побережье или в горах и нихуя не делать.
Взрослая жизнь - это отстой! Хочу в детский садик, крутить хоровод, кушать, какать и спать.
Меня прям достало это замеры, хуюмеры. Да люди которым сейчас 20-25 - это не тоже самое, что те кому 40-45, а те кому 40-45 не те, кому 60-65. И это нормально. Во-первых меняются условия кругом, например сейчас избыток информации, можно зарабатывать не выходя из дома. Во-вторых, приоритеты , потребности и силы в разном возрасте у нас разные. В-третьих, дети отличаются от родителей, это эволюционный механизм.
В комментариях прям не раз звучит про "а вот случись чего, а у них лапки, а мы-то ого-го!" . Мы с мужем несколько лет подряд хренячили без перекуров. Да, лады, была цель, детям немного трамплинчик запилить.
Сейчас пробуем оттормозиться. А хрен, забыли как. Два выходных подряд? Три? Отпуск? Да охренеть, мы не знаем куда себя деть. Вот, тренируемся...
А зумерский сынище и не менее зумерская дщерь, оказывается, вполне могут сами порешать. И когда надо счётчик водяной заменить, или чего починить, пойти денег заработать, сходить в ФМС или налоговую... Могут! Отлично справляются. Но
Блин, у нас в их возрасте это было вышито на флаге нашей палаточной стоянки. Растеряли... Ищем.
Это ты ещё ИП не открыл )) Под полтос открываются второе дыхание, третий глаз, пятая нога и т.п. ))) Попробуй )
ТС ты родился в социалистической стране и тебя воспитывали люди с коммунистическим мышлением. Почитай ту же «Как закалялась сталь» как молодые ребята здоровье свое в слякоть и мороз гробили чтобы провести узкоколейку от места заготовки дерева до замерзающего города. Теперь же все начинания запускаются не из за великой идеи, а чтобы бабок заработать, поэтому все правильно каждое умение и навык требует оплаты по ценам стоимости такого на рынке (!) труда.
Сейчас ищу работу и достаточно часто в вакансии написаны требования как к 2, а то и 3 специалистам. А хотят одного и за миску риса.
Вообще все верно. Сколько работаю на заводе ни разу ни одного решения в защиту или с пользой для рабочего принято небыло. Всë время хотят в чем-то ущемить или наебать.
и все эту старперские "где родился, там и пригодился" - тоже нах, где лучше, там и ты
Спина то болит небось? С утра как бревно?
Всё так, уважаемый.
Отета ваще в граните нужно отлить.
Как в двух абзацах описать морлоков и элоев.
Главное чтоб такие как ты квартиру им купили тогда норм. А то без жилплощади булки не расслабишь.
Себя уже не переделать, работать умею- отдыхать нет. Если зумеры не на пенсию родителей так живут,да и пусть живут как хотят
Переделать, стоит только понять что ты не незаменимый и в целом на тебя работодателю похуй. За последний год дома жил пол года, остальное время путешествовал (при необходимости подключаясь к рабочим вопросам), никто не умер
В критической ситуации, когда все будет плохо, я имею ввиду
Тут вот фишка в том,что это грань такая...тонкая
Ху из зумер??Начнем с этого!
Молодое поколение,тем кому щас 20-30?!ок
Те кто не хочет подыхать на работе- невзирая на оплату, часто кстати не соответствующую,но даже если норм-ну не хочет человек выходить в выхи!!Его право!ок
Или же зумер -это тот кто придя на работу,ни хуя не зная и не умея
хочет сразу зп как у основных сотрудников в штате,отработавших по 10 лет??И не факт что знать и уметь он будет,но даже в лучшем случае-это полгода,год-и за это время часть его работы ляжет на всех-ибо ну так устроено!как оно...уже не оч ок ,да?))
И вот читая кучи постов,складывается ощущение что все в кашу кидается,и обычных распиздяев-коих во все времена хватает,просто обозвали этим словом)
Херня, мне 49 и я давно не рву жопу ни ради кого! только ради себя любимого могу, но мне лень )
Так что не в поколении тут дело )
Странные вы какие то. Забота о себе зависит от не возраста сколько прошло. А от любви к себе. Вот и всё.
Уже сказали что зумеры не напрягаются не потому что очень себя ценят, а потому что а) среда в которой они растут это позволяет и б) у них нет навыка мобилизации усилий. То есть, несмотря на кажущийся признак силы (не хотят), на самом деле это признак слабости (не могут).
Разумеется, не все из них таковы. Но судя по всему, такова очень большая их часть. И это может привести к скверным последствиям. Как в известной цитате Стэтхема: слабые люди создают тяжёлые времена. Если общество в массе боится проблем, оно в итоге уступит им.
И тут появляется другая опасность. Среди слабых и безвольных людей всегда найдутся личности сильнее, а учитывая массовость слабых, это может обернуться новым жесточайшим тоталитаризмом. Это в свою очередь грозит упадком культуры в самом общем историческом смысле. Либо не просто упадком, а конкурентным замещением той культуры, которую мы считаем варварской.
Напоминает ситуацию:
Наши родители ишачили как проклятые. И как не спросить, для чего, так всё, чтобы детям лучше жилось, для светлого будущего.
Дети начинают жить лучше, и родители такие обижаются "вот я в твои годы на трёх работах пахал".
Мне 50. Я получил советское воспитание и образование, но начинал работать в девяностые. Так вот. Я быстро усвоил простую мысль: "Что ты машешь рукой как джедай какой-то? Я тойдарианец! На меня эти штуки не действуют. Нет денег - нет гипердрайва!"(с) ))
И все смерти - сердечный приступ и инсульты. Нервы и стрессы. Работодатели наши: крупнейшие корпорации страны и бывшего СНГ. Поэтому теперь я либо кладу трубку (ор) или озвучиваю, что я не Кали и у меня всего 1 мозг и пара рук. Так и говорю: этот дедлайн придуман фантазером или мизантропом, не имеющим даже приблизительного понимания рабочих процессов. Первый раз думала, что уволят. Но нет, через зубы, но просят назвать свои. А я назначаю с люфтом в 2 дня. Потому что моих ребят мне жалко. И сдаем раньше на эти 2 дня, ибо мы молодцы. Очень жаль, что я все это поняла, когда вымывание Mg и K стали для меня критическими и приходится восполнять их препаратами и медициной. Также в анамнезе хронические бессонница и депрессия. Ну и пара скорых ко мне на работу также приезжало в гости. Больше никакой работы по выходным (ну у тебя же бонус - удаленка)! Удаленка - это не бонус, а проклятие 24/7. Выходные принадлежат мне, семье, домашним питомцам и друзьям. Точка.
Они не бухают,предпочитают не курить.
Машина и квартира им нахуй не нужны.
Жениться тем более не в радость.
Живут здесь и сейчас.
А ведь так и надо.
Это и есть жизнь.
Но государству не выгодно.
Проблема не в том что они такие умные, берегут себя и прочее. Проблема в том что они не хотят работать, даже согласно графику, а хотят просто получать деньги ничего не делая, просто за существование себя любимого.
Ахаха, вот точно, это все нахуй идет! Я могла работать по 12 часов в день, спала где придется, питалась два раза в сутки - если начинала падать в обморок, понимала, что забыла поесть накануне, - и вообще была умница, красавица и крайне удобная девочка. Не только для работодателя, но и для семьи.
Сейчас хера с два я останусь перерабатывать где-нибудь. То есть я могу, конечно, если занятие мне нравится. Но я из чистого удовольствия и симпатии к человеку-клиенту остаюсь, а не потому, что работодатель потребовал. Работа давно совместилась с хобби, работаю в радость. Реально хватает только на еду и коммуналку, но... зато я живая! После своего сумасшедшего графика и истории превозмогания я - сколько уже? - пять или шесть лет назад попыталась суициднуться. Не дано человеку так работать. Он от этого выгорает и выпиливается, или умирает от инфаркта, тромбоза, инсульта.
Для половины семьи я эгоистичная сука. Да хуй с ними.
В одну каску)) прелесть же выражение!
Ну да, я часто время торопил, привык во все дела впрягаться.
Мне 77, в 78 помирать собираюсь - это у нас наследственное. Когда было 33, был у меня друг, хрен чего поднимет, если оно тяжёлое. На 7 лет моложе меня, и его такой радик скрутил, что левая нога сохнуть начала - сосуд позвонками пережало, а лучшая в мире бесплатная медицина колола ему диклофенак и грозила отрезать ногу.
Мораль первая: от судьбы не убежишь.
Что есть жизнь? Грубо говоря, 1/3 проспишь, 1/3 - на работе, и оставшаяся треть - всякой хернёй занимаешься, типа пожрать, посидеть на унитазе, потрахаться. Что ещё, чтоб стоило вырвать лишний час? Сходить в театр? А вы в нашем театре были?
Так что у меня свой рецепт: работать надо так, чтобы не было мучительно больно. Чтоб жизнь бурлила! Послать нахер Генерального, сделать то, что никто не может и сказать: - Учитесь, сопляки, пока я жив! Экстрим нравится - ищи работу с экстримом. Бабы - иди банщиком в женскую баню.
Помницца, искали мы одно ценное полезное ископаемое, а у нас с другом 7 июня был ДР, причём мне 30, и что-то мы лишку распизделись, типа, да мы такие крутые! - и поспорили с топографами на кто накроет стол, что сделаем месячный план к 7-му.
Сделали. Правда, после этого подразделение неделю не работало, а вся деревня, в которой мы стояли, почему-то очень вежливо начала с нами здороваться.
Так что мораль вторая: Выбирай работу так, чтоб иметь с неё не только деньги, но и удовольствие.
И третье. Смотрю фотки с любимым внуком (у меня их, кажется, пятеро).
- Деда, это чё, ты так работал? Ну, ты даёшь!
А вы что внуку покажете?
Дяденька, прекратите пожалуйста называть себя старпером, а то мне в сентябре тоже сорокет и от таких вот словосочетаний, прям в глазах темнеет.
еб я в рот такие ПНРы
командировка это стресс и есть два варианта его уменьшить, вкусно поесть и вкусно выпить, но тут нужны суточные нормальные, а не по минимуму как некоторые платят, пока нормальные суточные это 2500-3500 на человека и вот в такие командировки вполне ном ездить, а если "жратьчтонайдет" то это пусть сам босс ездит :))))
Я с 24 лет работал в одной компании 3,5 года, командировки по несколько дней 3 раза в месяц минимум. Много работы. Повышение в должности и зарплата только в виде морковки в течение 2х лет. Ждут, пока не будешь готов уйти. Потом повысили, и еще полтора года в таком режиме.
Работа в продажах в нефтянке, вечные переговоры, тендеры, встречи и тд.
Решил уйти, так как появился руководитель, с которым не сошлись характерами. В итоге меня конкуренты позвали зарубеж развивать продажи там. Несколько лет в пандемию, потом несколько лет из РФ при СВО. Не получилось с иностранцами.
Мне 32 года, сейчас я развиваю направление в компании на рынке РФ. Вроде как даже топ менеджер, ещё свыкаюсь с новой ролью.
Оборачиваясь назад я рад, что ебашил, как конь, брался за невозможное (продать арабам при СВО и санкциях). Я научился всему, что можно, прошел худшие сценарии, которые мог за это время. С таким опытом мне и доверили развитие направления в новой компании.
Я сделал для себя такой вывод. Ебашить стоит в той сфере или компании, где для тебя дальше есть хороший рост в зарплате или должности или с последующим открытием бизнеса в этой сфере.
Ещё моя мама говорила - в колхозе больше всех пахала лошадь, но председателем так и не стала.
С чего ты взял, что они себя берегут? Они ничего не умеют и им нахуй ничего не надо. Это всё-таки разные вещи.
Та же фигня. 40 лет, могу работать за троих, но не буду. Надоело. Зумерам мой старпёрский привет, так держать.
Именно так. Слава богу я это понял уже к 30, и значительно пересмотрел взгляды на жизнь.
Все, говорит, могу. Запятые только ставить не могу.
только вот этим зумерам просто так деньги никто не даст
хотеть они могут чё угодно
Мне через пару месяцев 43.
Только что проснулся (8-40). На работу не поеду, работаю из дома. Могу вообще весь день проспать - ничего не изменится.
Так как работаю сам на себя, тоже всё могу. Но так как получаю 100% прибыли от своего труда - работать приходится не много.
Рвать жилы "на дядю" или стоять на смерть "за Родину" я не буду.
Вот такой 40-ка летний замер)
У молодежи с юности проблемы со здоровьем, не знаю от экологии или фастфуда. Дочка зуммер, по ее друзьям/подружкам и одногруппникам знаю. У каждого второго с желудком проблемы.
Я смотрю и вижу что на самом деле всё дело в здоровье. Те, кому сейчас 60+ выглядят до сих пор такими живчиками. На них пахать и пахать можно. Они конечно жалуются на здоровье и так далее, ворчат так сказать по-стариковски, но при этом ведут себя так, словно у них выносливость и здоровье бесконечное. Вот как автор тут пишет: захочет, может дом построить, пару вагонов разгрузить, не спать ночами и программировать и так далее. И это круто. Мое почтение.
Спускаемся по возрасту ниже. Те кому около 40 - все больные развалюхи. У них непринято ещё о своих болячках рассказывать каждому встречному-поперечному, но если распросить - то все очень больные. Кому-то уже несколько грыж прооперировали, у кого-то все плохо от алкашки, хотя его батя в свои 70+ квасит как в мололости - и нормально. А сынок уже всё, не может. Много у кого опухоли. Постоянные мигрени. Проблемы с сосудами. Постоянно на обезболивающих. Есть даже инфаркты и инсульты. Многие на гармональных препаратах - от этого совсем нет сил, куча побочек и так далее.
Молодёжь, кому еще нет 30 - зумеры кажется да? У них со здоровьем физическим все пока более менее. Ну не считая узелков в лёгких, и иных проблем с ними потому что постоянно курят вейпы и другую гадость. Не могут 3 этажа без лифта подняться - задыхаются уже. У них главная проблема с головой - все на антидепрессантах, психологах и так далее. У многих СДВГ, лёгкие формы иных психических заболеваний. Поэтому то что некоторые себя ведут странно и так далее - это не потому что они неправильные или борзые зумеры, а потому что больные люди. И то что условный Вася на работе жопу не рвет - это не потому что он ленивая жопа или хитросделанный. А просто здоровье не позволяет.
Вывод один - берегите себя, своих близких и коллег. И не осуждайте других, что они делают что-то не так. Возможно есть причины, о которых вы и близко не догадываетесь.
P. S. Самому молодому из моих коллег еще 30 не было, когда умер от инсульта. Пахал сильно. Ответственный. Много стресса. Очень жалко парня. Был башковитый и перспективный.
Так вопрос вроде в том, что зумеры хотят получать денег как за двоих, не напрягая себя любимого.
Мне 45!!! Заберите меня куда нибудь. Я не с снаркоманился, не спился, не скурился. Всем помогал, но я так устал(((!!!!. Я просто хочу пожить чуть чуть как человек, все могу и умею. Но здоровье уж не то чую(
А мы не придурки, так-то. Ключевой тезис -- "гавань не оценит, ей на тебя по хуй", и в нём основная проблема.
Если бы наше ебашение оценивали соответственно, то и не было бы выгораний, усталостей от всего, и других депрессий. А в современности, коль большая часть профессий сегодня не считается престижной, ровно так и надо делать -- слать в хуй всех, кто требует вJOBывать за копейки под патриотичные и высокоморальные лозунги, потому что это канало раньше, когда и за труд награждали адекватно, а сейчас...
Фпесду.
Прочитав первый абзац, хотел влепить минус. Дочитав до конца, захотел поставить 11 плюсов.
И ты только к 40 допер? Я, тогда, или инфантил, или человек, который интуитивно работает там и только там где удобно. И работаю сколько нужно, а не сколько скажут. За годы жизни отсеялись фирмы и фирмочки, тупые дирики. В последняя фирме, где проработал 5 лет, я сделал так, что бы босс увидел меня таким, каким я себя хочу показать. Хз как объяснить. Я еще и манипулировать людьми умею. В итоге мне стало скучно тупо потому что стало мало работы. Теперь на вольных хлебах. Не скажу что прибыльно, всего сотка в месяц, но жить можно) Сейчас подвязался одной фирме делать проекты на удаленке, пока все норм. Я к тому, что я изначально не терпел и всегда искал только тот вариант, который меня устраивает. Бывало что после недели работы подходил к дирику и увольнялся, потому что тетка, которая досталась в наследство этому дирику от его папаши вместе с фирмой, оказалась тупой хабалкой. Я сразу понял что не останусь. Но, да, есть люди, которые терпят десятилетия. Не знаю что ими движет.
Где вы все? Идите к нам работать в Москве! Нам такие нужны.
👍на расслабоне!
Капиталисты не думали, что капитализм в обе стороны работает
Зуммеры молодцы, слов нет. Только проблема в том, что живут они за счет вот таких как ТС, которые вкалывают за троих. Наш русский менталитет предполагает, что сначала родители поднимают детей, а потом дети помогают родителям. Что-то мне подсказывает, что с зуммерами будет не так.
И самое смешное, как бы их не ругали, работодатель начинает под них подстраиваться! Так что всеми руками за, ибо на работе свет клином не сошёлся, а с таким темпом роста стоимости жизни, все равно не угонишься
Похуй слитно пишется.
А кушоц на што? Мама накормит?
Прожить или просуществовать, ммм?
Труд, кайф от того что ты чего-то добился, смог, зарешал, придумал, осилил - знакомо такое, ТС?
А кайф от того, как "шевелятся мозги", как осознаешь что пару лет назад знал и умел в разы меньше, знакомо?
Зумеры не жить хотят. А существовать. В праздности, развлечениях, бухле и наркоте, есть достаточно много знакомых 20-25 лет, могу утверждать это. Работать их вынуждает только необходимость денег. Им не понятен кайф от работы. Как и многим "40 летним старперам", видимо.
Ну и деградируйте в своем болоте, отлично. А мы будем работать, кайфовать и иметь ещё хороший гешефт сверху. ;)
Я давно это понял. Зачем головой биться о стену, если не видишь перспективы и результата. Делай то, что тебе выгодно и не обращай, кто что скажет и подумает. Я вашего возраста и понял это лет 25 назад.
Неистово плюсую и поддерживаю!!!! (Такой же точно идиот, 45 годиков)....
ещё есть гостьи из брацких стран. они за твою зарплату умеют щюгульме- бугульме, лапатака чистить, провод тянуть, но только под усиленным надзором.
Беру её подмышку, объясняю её должностные обязанности и говорю "симба, когда то это станет твоим", на следующий день после слов " Берём? " Руководитель выпал в осадок так как я всех и вся отпинывал.
Суть в чем, главное правило по себе людей не судят) мы пережили, а они с серебряной ложкой в жопе родились когда у нас был советский конструктор. У них мышление другое)
И если найти подход и заинтересовать, то можно стать наставником, главное не вырастить монстра)
даже те кто в офисе работают иногда умирают от сердечного приступа. Вот такая там еда и экология
черед пару лет жизни у меня тоже начались проблемы с сердцем. Хотя до этого я не жаловался.
Красиво говорите, вах! И я вот прямо всеми руками ногами подпишусь. Подпишусь - и пойду дальше вкалывать и гробить свое здоровье. Потому что - ну семья есть, дети есть, которые зависят от меня , родителям помочь хочется..А ещё- вот прямо очень хочу, чтобы мне сейчас кучу контраргументов накидали и разубедили - ибо есть у меня некий пессимизм относительно грядущего пенсионного возраста и того, как я на нем жить буду. Вспоминаются картинки по демографической яме, где зумеры- ага, будут в шоколаде в плане превышения спроса на рабочую силу над предложением. А вот социалочки и наши пенсии , как мне думается - тихонечко растворятся. И вот большие сомнения, что подход выше предполагает обеспечение кого-либо, кроме себя, любимого. А значит - либо мы с вами продолжаем вкалывать, либо зумерам нужно будет начать перестраиваться.. Тем, кто давно не надеется на пенсию и уже есть подушки и альтернативные источники доходов - приветы и поздравления, у меня пока только желания в этом плане))
— Вас что, к зомби-апокалипсису готовили?
— Я советский пионер, — вздохнул Петрович, — нас готовили к борьбе за мир во всем мире. Зомби у нас бы ходили в красных галстуках. И собирали металлолом.
П.Иевлев. Мертвая женщина играет на скрипке
В молодости, в 90-е, открыл свой бизнес, после копеечной студенческой стипендии $100 в день казались манной небесной, пределом мечтаний. Тем более на фоне всеобщей нищеты.
Но как же я выматывался! Сколько нервов, сколько энергии, сколько физического здоровья, сколько времени я тратил! Если внимательно посмотреть, все учесть, эти деньги точно того не стоят.
И однажды я решительно сказал себе: "Стоп!"
"Только умственный труд, не больше 4 часов в день, без нервов, и заработок не меньше!
Ты можешь,
ты найдешь такое дело!"
Искал, пробовал, снова искал, снова пробовал. Снова искал, снова пробовал. Параллельно прежней работе.
Мозг вскипал, выворачивался наизнанку, трещал, плавился, душераздирающе кричал от бессилия!..
Но смог! Нашел то, что нужно.
Даже лучше.
2-3 часа в день, я и цифры, и $1000
"— Что ж, неплохо, молодой человек, неплохо. Нужно поправить пару ошибок: "на хуй" пишется раздельно, "похуй" слитно. Ну и «черножопая обезьяна» напишите с большой буквы "— а кого им назвать, Вы и сами знаете.
Только тот 40 летний старпер - инженер
Все мы винтик в системе, и когда ты работаешь хорошо, хочется, чтобы и другие делали также.
Давно уже понял что выходные работать это такое себе.
Нахуй ваших зумеров. Хуй с ними до пенсии доработеашь! Дома их держите !
38 лет - никогда особо не работал напрягаясь сильно, больше фокусировался на процессе, чтобы какой-то фан был. Нужно баланс держать, выгорание и депрессия не особо помогут в долгосрочной перспективе. Как становится слишком сложно или скучно - иду в другое место, со сменой обычно и денег больше платят.
Обнимашки тебе от такого же сорокалетнего старпёра, бро. Ни добавить, ни отнять.
ПНР - это социалистическая Польша?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Польская_Народная_Республика
Да вот только сильными становятся в спортзале а не на кровати... на кровати нехочухи....
Странное дело. Я такую херню слышал еще 15 лет назад, когда только начинал работать активно, когда меня лечили что я мол должен и тп. Ребят, капитализм. Платишь - я работаю. Ебешь мозги - ебешь другому. Может это не в зумерах дело а в совке в голове? Зумеры просто в среднем далеко уже от этого всего, потому и совка все меньше в среднем по популяции, а в моем поколении 40 летних дураков пахать за идею нет. Видимо, не все такие.
к вам просто молодые врачи реанимации на инсульт приедут через 40 минут, потому что у них настроения не было и надо было рафа выпить клубничного, чтобы человеками себя почувствовать, а вы сдохните
Хули нахуй, ебланы! У родившихся в СССР нет за спиной уютненьких родителей, им надо ебашить. Нет - ЕБАШИТЬ! За себя, за своих родителей (у которых нет нихуя, ибо все нажитое было отобрано тем или иным образом), и за этих (своих уже) зумеров! Ой, зумеры такие молодечки, не дают себя в обиду!!! Так мы своим горбом своим детям такую судьбу и строили. Это не зумеры молодечки, а их родители, которые дали им возможность себя так вести в актуальной реальности!
Но не стоит забывать, что есть производства, где может образоваться звонок среди ночи руководителю, для принятия решения, которое может стоить многих миллионов/миллиардов, если его отложить до утра. И такие вот зумеры, которые в 18 часов ушел с работы и выключил телефон, на этой должности не нужны. Их потолок это - бери автомат и воюй в ту сторону. Конечно на этой должности, где бывают ночные звонки должна быть соответствующая зарплата и эти звонки не должны быть ежедневными, иначе просто нужен диспетчер или дублирование функций.
вы че ребята какая нахрен в 40-45 лет старость? у меня прадет в 44-45 женился на жена было его моложе на 10. Испании к примеру брак 40 обычно дело. Если будет себе по 100 раз повторять я старпер то и будите старперами. Я лично лично знаком с человеком который к примеру после отставки в 45 влез в IT с нуля. Следите за собой прокачивает здоровье и все будет OK, бутите 20-25 малолеткам мастер классы показывать
По духу ты какой-то не очень инженер. Где же главенство Дела над жалким человеком? Где стальной монстр завода, возвышающийся тебе как памятник? Все мы не вечны, рано или поздно мы уйдем, а наши техночудеса еще десятилетиями будут помогать людям жить и впечатлять молодых рабочих своими масштабами.
Я тоже 40-летний старпер. Чиркани на почту 6775972@mail.ru
Обсудим задачку на удалёнку по ПНР.
Но на таких, как вы, и держится мир.
И про наше поколение также говорили - ничего делают, ленивые и тп. Теперь ты подрос, набрался опыта и говоришь тоже самое. Через 20 лет нынешние зумеры будут говорить также.
Как говорит один мой приятель..
На работе мы одна большая семья. Неблагополучная. На которую органы опеки забили болт.
Правильно говоришь, рад что зумеры первые в своем большинстве доживут и нормально покайфуют на пенсии, а не загнутся раньше, или выйдут на пенсию и будут страдать от всяких болезней и загнутся через пару лет
Ты можешь, если захочешь, не делать, а они не смогут сделать, даже если захотят.
С эволюционной точки зрения ты - лучше. Вот лучше, объективно. Условная тяночка выберет для размножения именно тебя и именно у ваших детей будет больше шансов выжить(это если тяночка не такая же соевая, но ком
у такие нужны?)
Я за тебя. Но упарываться не надо.
Какие вы блять умные все аж противно. Все сука умные, один я долбоеб. Лошадь в огурцах, да и все
аминь!
В этом понимании мне замечательно помогли 3 года работы на Kraft Heinz и коллега с фразой "я за тебя свою работу делать не буду!"
Есть такая херня, которая может делать из людей кого угодно, в том числе фанатиков-трудоголиков. Мотивация, заряженность, идеологичность, если можно так выразиться. Часто это такой фанатизм неофита. У меня такое было когда-то, когда я устраивался на новую работу, которую хотел прям. И я вот горел, стремился, всё было интересно, хотелось достичь, показать и узнать. Проходило со временем, где-то раньше, где-то позже. Просто есть вещи, которыми можно увлечься, в которых интересно себя прокачивать, ну а есть, конечно, занятия лично тебе неинтересные, ну там и отношение соответствующее - "за деньги - да".
Что касается зумеров, иногда складывается ощущение, что им в приниципе нихрена не интересно, даже тот же телефон, в которые они вечно пялятся. Настолько люди информационно пресыщены и напитаны, что заинтересовать их чем-то надолго просто невозможно.