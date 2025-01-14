Ну да, я часто время торопил, привык во все дела впрягаться.

Мне 77, в 78 помирать собираюсь - это у нас наследственное. Когда было 33, был у меня друг, хрен чего поднимет, если оно тяжёлое. На 7 лет моложе меня, и его такой радик скрутил, что левая нога сохнуть начала - сосуд позвонками пережало, а лучшая в мире бесплатная медицина колола ему диклофенак и грозила отрезать ногу.

Мораль первая: от судьбы не убежишь.

Что есть жизнь? Грубо говоря, 1/3 проспишь, 1/3 - на работе, и оставшаяся треть - всякой хернёй занимаешься, типа пожрать, посидеть на унитазе, потрахаться. Что ещё, чтоб стоило вырвать лишний час? Сходить в театр? А вы в нашем театре были?

Так что у меня свой рецепт: работать надо так, чтобы не было мучительно больно. Чтоб жизнь бурлила! Послать нахер Генерального, сделать то, что никто не может и сказать: - Учитесь, сопляки, пока я жив! Экстрим нравится - ищи работу с экстримом. Бабы - иди банщиком в женскую баню.

Помницца, искали мы одно ценное полезное ископаемое, а у нас с другом 7 июня был ДР, причём мне 30, и что-то мы лишку распизделись, типа, да мы такие крутые! - и поспорили с топографами на кто накроет стол, что сделаем месячный план к 7-му.

Сделали. Правда, после этого подразделение неделю не работало, а вся деревня, в которой мы стояли, почему-то очень вежливо начала с нами здороваться.

Так что мораль вторая: Выбирай работу так, чтоб иметь с неё не только деньги, но и удовольствие.

И третье. Смотрю фотки с любимым внуком (у меня их, кажется, пятеро).

- Деда, это чё, ты так работал? Ну, ты даёшь!

А вы что внуку покажете?