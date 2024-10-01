Привет, мне 40 лет, и я ничего не достигла в жизни.

Примете в лигу недостиганцев?

Не замужем и никогда не была. Детей нет. Квартира - хрущёвка в аварийном состоянии, в орфоэпических еб*нях, но своя. Хотя бы крыша над головой. Загаженная изрядно, но за всю жизнь, в ней прожитую, привыкла.

Одна. Родителей нет.

Работаю. 65 з/п, кладовщик. Две кошки - до сильной и независимой еще 38. Выучилась в свое время на учителя русского языка, и, смотря на то, что происходит сейчас в системе образования, тихо радуюсь, что не пошла работать по профессии. Как одна из многих - получила диплом для галочки.

Могла бы в переводчики - не хватило упорства, упрямства. Поступить в ин.яз удалось, зацепиться - нет. С детства мозг нашел себе лазеечку в фантазии, поэтому ставить задачи и отдаваться их достижению - нереально трудно. Всегда восхищалась целеустремленными людьми. Сама – так и не смогла.

Очень долго корила себя за свою слабость, за беззубость, за мягкотелость, за лень… Очень «повезло» еще с самой первой работой, где старшая коллега, изо всех сил желая мне добра, буквально смешивала меня с говном. А я девочка-фиалочка, «три поколения интеллигенции», ответить взрослому грубостью – да как так можно. В таком режиме проработала 10 лет – на всю оставшуюся жизнь комплексы по поводу проф.пригодности и внешности.

Так всю жизнь в кладовщиках и осталась. Приобрела широкий спектр знаний по узкоспециализированному товару, теперь робко этим горжусь.

Сижу на таблетках, на антидепрессантах и снотворном. Скоро вот за новым рецептом. Борюсь с приступами неистовой тревоги – страшно жить: а вдруг не хватит денег на себя? На кошек? Вдруг «сдохну под забором», как пророчили когда-то в детстве? Собственно, в большинстве своем ради кошек и держусь.

Люблю музыку, фильмы, игры (смотреть прохождения). Люблю под это всё закинуться бутылочкой другой пива. Активничать не люблю, выхи провожу в ленивой стирке-уборки и залипанию в комп.

Что дальше? А вот не знаю. Зачем живу? Да хз.

Как у многих тут – по инерции. Живу, потому что ничего другого не умею. Если б не приступы тревожки, оно бы и вполне неплохо.

А любое достигаторство отсутствует во мне напрочь. Слишком много дорог, слишком огромен выбор, слишком велик страх неудачи.

Так что – сижу на своей толстой попе ровно и радуюсь мелочам. В свой сорокет из подросткового возраста вырасти не получилось, инфантил – имя мне (наверное), и радости тоже подростковые: рюкзак симпатичный. Брелок-гусеничка. В кино сходила. Стрекоза на руку села. Фонари красивые.

Футболка с любимым фильмом. В любимом паблике картиночка новая. Браслет из ярких камушков.

Хватает, чтоб кукуха не отлетела окончательно.

Из мечтаний – уже не путешествия, а хороший стоматолог и ортопед)

Единственное, чем еще немного горжусь – не спалась, как покойный отец. Держусь. С детства свой способ эскапизма, бесплатный.



Выводов нет.

Просто – нас таких много, ребят. Давайте держаться хоть как-нибудь. Хз ваще, кому это надо и кому мы нах вср@лись, но чот… и помирать как-то неохота.

Держитесь, посоны и посонессы.



Всех обняла, подняла, заплакала. Chuss!