О ПРИВИВКЕ БЦЖ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА

В последние несколько дней по новостным вебсайтам стала циркулировать информация о том, что возможно прививка противотуберкулёзной вакциной БЦЖ уменьшает риск смертности коронавирусной инфекцией [1]. Это утверждение с воодушевлением принимается многими пользователями на постсоветском пространстве, ведь в странах бывшего СССР была очень обширная программа вакцинации населения. Означает ли это, что все, кто привит БЦЖ, меньше подвержен риску умереть от COVID-19? Давайте разберемся.







ОТКУДА НОВОСТЬ





Поводом для новости послужила интересная статья эпидемиологов из Института Технологии Нью-Йорка (New York Institute of Technology), черновик которой они выложили в открытый доступ на сайте medRxiv. В ней они сравнили смертность от коронавируса по странам и нашли взаимосвязь с программой вакцинации БЦЖ в каждой стране. Так, в США, Нидерландах и Италии где коронавирус свирепствует особенно сильно, никогда не было универсальной программы вакцинации, в то время как в странах с поголовной программой прививания БЦЖ, таких как Бразилии или Японии, смертность от коронавируса остается относительно низкой. Особняком стоит Иран, где есть эта программа, но она была введена относительно поздно, в 1984 году. Следовательно зрелое население Ирана не было охвачено вакцинацией, и это, по мнению исследователей, объясняет высокую смертность от COVID-19 в этой стране [2].





Следует заметить, что эта статья пока еще не опубликована и лишь находится на стадии рецензирования другими учеными. Хотя Институт Мёрдока в Мельбурне (Murdoch Children’s Research Institute) уже собирается провести тестирование БЦЖ на практике в полевых условиях. Австралийцы хотят привлечь 4000 медработников и половину из них вакцинировать БЦЖ и прививкой от гриппа, а другой половине поставить только прививку от гриппа (контрольная группа), а затем сравнить будет ли разница в заболеваемости COVID-19 между этими группами [3]. Европейские ученые также заявили о готовности проводить схожие исследования [4].





ПОЧЕМУ ИМЕННО БЦЖ?





Давно высказывались предположения о том, что туберкулёзная прививка БЦЖ, помимо снижения риска туберкулёза также стимулирует и неспецифический иммунитет. В частности, в экспериментальном исследовании опубликованном в 2018 году в журнале Cell Host & Microbe [5], были получены данные о том, что введение БЦЖ здоровым добровольцам за месяц до эксперимента улучшает их иммунный ответ на ослабленную вакцину от вирус желтой лихорадки. В их крови было обнаружено меньшее количество вирусных частиц в сравнении с теми, кто получил плацебо. Этот эффект исследователи связали с тем, что БЦЖ вызывает репрограммирование моноцитов (кровяных тел, отвечающих за неспецифический иммунитет), которые лучше реагировали на цитокины (белки, стимулирующие иммунные клетки) и становились более активными в борьбе с инфекциями. Теоретически это может означать что введение БЦЖ незадолго до контакта с любым вирулентным патогеном, возможно, мобилизует иммунную систему и улучшает сопротивляемость организма инфекциям.

Однако, это утверждение не было проверено на практике в больших контролируемых исследованиях.