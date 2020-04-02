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О ПРИВИВКЕ БЦЖ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА

О ПРИВИВКЕ БЦЖ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА Коронавирус, Бцж, Наука, Вакцина, Длинное, Длиннопост

В последние несколько дней по новостным вебсайтам стала циркулировать информация о том, что возможно прививка противотуберкулёзной вакциной БЦЖ уменьшает риск смертности коронавирусной инфекцией [1]. Это утверждение с воодушевлением принимается многими пользователями на постсоветском пространстве, ведь в странах бывшего СССР была очень обширная программа вакцинации населения. Означает ли это, что все, кто привит БЦЖ, меньше подвержен риску умереть от COVID-19? Давайте разберемся.


ОТКУДА НОВОСТЬ


Поводом для новости послужила интересная статья эпидемиологов из Института Технологии Нью-Йорка (New York Institute of Technology), черновик которой они выложили в открытый доступ на сайте medRxiv. В ней они сравнили смертность от коронавируса по странам и нашли взаимосвязь с программой вакцинации БЦЖ в каждой стране. Так, в США, Нидерландах и Италии где коронавирус свирепствует особенно сильно, никогда не было универсальной программы вакцинации, в то время как в странах с поголовной программой прививания БЦЖ, таких как Бразилии или Японии, смертность от коронавируса остается относительно низкой. Особняком стоит Иран, где есть эта программа, но она была введена относительно поздно, в 1984 году. Следовательно зрелое население Ирана не было охвачено вакцинацией, и это, по мнению исследователей, объясняет высокую смертность от COVID-19 в этой стране [2].


Следует заметить, что эта статья пока еще не опубликована и лишь находится на стадии рецензирования другими учеными. Хотя Институт Мёрдока в Мельбурне (Murdoch Children’s Research Institute) уже собирается провести тестирование БЦЖ на практике в полевых условиях. Австралийцы хотят привлечь 4000 медработников и половину из них вакцинировать БЦЖ и прививкой от гриппа, а другой половине поставить только прививку от гриппа (контрольная группа), а затем сравнить будет ли разница в заболеваемости COVID-19 между этими группами [3]. Европейские ученые также заявили о готовности проводить схожие исследования [4].


ПОЧЕМУ ИМЕННО БЦЖ?


Давно высказывались предположения о том, что туберкулёзная прививка БЦЖ, помимо снижения риска туберкулёза также стимулирует и неспецифический иммунитет. В частности, в экспериментальном исследовании опубликованном в 2018 году в журнале Cell Host & Microbe [5], были получены данные о том, что введение БЦЖ здоровым добровольцам за месяц до эксперимента улучшает их иммунный ответ на ослабленную вакцину от вирус желтой лихорадки. В их крови было обнаружено меньшее количество вирусных частиц в сравнении с теми, кто получил плацебо. Этот эффект исследователи связали с тем, что БЦЖ вызывает репрограммирование моноцитов (кровяных тел, отвечающих за неспецифический иммунитет), которые лучше реагировали на цитокины (белки, стимулирующие иммунные клетки) и становились более активными в борьбе с инфекциями. Теоретически это может означать что введение БЦЖ незадолго до контакта с любым вирулентным патогеном, возможно, мобилизует иммунную систему и улучшает сопротивляемость организма инфекциям.

Однако, это утверждение не было проверено на практике в больших контролируемых исследованиях.

О ПРИВИВКЕ БЦЖ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА Коронавирус, Бцж, Наука, Вакцина, Длинное, Длиннопост

Неясно, оказывает ли прививка БЦЖ положительное влияние на общую смертность от инфекционных болезней. Например, в Гвинее-Бисау было выявлено что у детей, привитых БЦЖ, общая смертность снижается на 50% [6]. Хотя этот эффект в целом подвергается сомнению, так, систематический обзор ВОЗ 2014 года присваивает подобным исследованиям очень низкую степень доверия [7].


Таким образом, несмотря на разрозненные положительные данные, пока еще нет убедительных доказательств влияния вакцины БЦЖ на повышение сопротивляемости вирусным инфекциям.


КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ ЭФФЕКТ ОТ ВАКЦИНЫ?


Даже если предположить, что БЦЖ вызывает мобилизацию иммунной системы, сейчас пока неизвестно насколько долго после введения БЦЖ длится эта мобилизация. Известно, что длительность собственно противотуберкулёзного эффекта этой вакцины варьирует в очень широком диапазоне от 15 лет в Великобритании [8] до 50-60 лет у американских индейцев и жителей Аляски [9]. С чем связан такой широкий разброс пока тоже неясно. Тем более нет оснований утверждать то, что вакцинация БЦЖ в детстве улучшает сопротивляемость вирусным инфекциям через много лет в зрелом возрасте и снижает смертность от COVID-19.


ПОДВОДЯ ИТОГ


Действительно, есть экспериментальные данные о том, что недавняя прививка БЦЖ возможно усиливает сопротивляемость организма вирусным инфекциям. Остается множество вопросов, например, за какое время до встречи с патогеном следует вводить эту вакцину для максимального эффекта и насколько долго будет длиться этот эффект. И наблюдаемая зависимость между смертностью от COVID-19 и наличием или отсутствием программы вакцинации БЦЖ в каждой стране остается пока лишь интересной гипотезой, которую еще предстоит проверить на практике.


ВЕРДИКТ


Даже если вы были привиты БЦЖ в детстве, это пока еще не значит, что у вас есть иммунитет к коронавирусу. Подождите результаты новых исследований. А пока мойте руки, социально дистанцируйтесь и сидите дома.

О ПРИВИВКЕ БЦЖ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА Коронавирус, Бцж, Наука, Вакцина, Длинное, Длиннопост

ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ


1. https://ria.ru/20200330/1569372986.html

2. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042937v...

3. https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children’s-research-ins...

4. https://www.mpg.de/14608782/corona-virus-studie

5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193131281...

6. Kristensen, I., Aaby, P. & Jensen, H. Routine vaccinations and child survival: Follow up study in Guinea-Bissau, West Africa. Br. Med. J. 321, 1435–1439 (2000).

7. https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/3_...

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9526191/

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15126436/

[моё] Коронавирус Бцж Наука Вакцина Длинное Длиннопост
247
152
VovaErm
в Наука | Научпоп

Найдены возможные дубликаты

Все комментарии Автора
+30
Аватар пользователя fathergorry fathergorry

Корреляция не есть причина-следствие.
Если нашли связь между явлениями, это не значит, что одно из них вызывает другое.

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раскрыть ветку 10
+5
Аватар пользователя kateminsk kateminsk

correlation is not causation

+5
VovaErm

совершенно согласен

+2
Аватар пользователя ShutupuFM ShutupuFM

БЦЖ используют в странах с высоким уровнем инфицирования. Я бы скорей поверил не в прививку, а в уровень инфицирования. Микобактерия знатно стимулирует иммунитет. Были даже идеи лечения рака путем инфицирования тб. Тем более, что прививка ставится детям, а смертность смотрим по людям старшего возраста все-же.

Писал уже подобный комментарий, повторяюсь.

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя fathergorry fathergorry

Ок, понятно, стимулируется неспецифическй иммунитет и, возможно, барьерная функция.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя molaris molaris
Просто с возрастом победительницы конкурса становятся всё горячее!
0
Аватар пользователя Axic0n Axic0n

Это намёк на Диденко?)

раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя fathergorry fathergorry

Вы имеете ввиду некомпетентную блоггершу, которая убила своего мужа?

раскрыть ветку 2
+28
Аватар пользователя Zozobob Zozobob

Не трогай лицо!

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+101
Аватар пользователя Alrxcity Alrxcity

Если выживу во время эпидемии, обязательно обновлю бцж, сделаю прививку от пневмонии, энцефалита, малярии и что там ещё предлагают. никогда не знаешь, какая херня тебя атакует.

раскрыть ветку 87
+13
StevenGraziano
Где бы не был в мире, легко на пляже, в спортзале или бане отмечаю жителей постсоветского пространства, по характерным следам от прививок
раскрыть ветку 20
+4
Аватар пользователя BaalWeles BaalWeles
Вот в руку который ставили и шрам остался это и есть БЦЖ да?
раскрыть ветку 18
0
Zveroferma
У некоторых шрам не остался. У меня нет, например. Прививка была.
+10
mnogo9
Бцж один раз в жизни ставят, вроде. Или два
раскрыть ветку 31
+4
Аватар пользователя squall9 squall9
Кому-то два раза делали, кому-то один (в СССР), сейчас один раз делают.
раскрыть ветку 28
+1
Аватар пользователя Galina7138 Galina7138
БЦЖ ставят первый раз в роддоме, второй в 7, третий в 14. Второй и третий, если реакция манту отрицательная. Мне все три раза делали. Очень долго заживала.
0
Аватар пользователя Chunyamunya Chunyamunya

Зависит от реакции Манту. Я только недавно узнала, что её делают не только для того, чтобы обнаружить заболевшего, но и чтобы выявить тех, кому нужна ревакцинация

+16
elennik1993
БЦЖ повторяют после диагностики манту на антитела, если реакции нет, то делают повторно БЦЖ
раскрыть ветку 20
+14
Аватар пользователя kirillpetrovich kirillpetrovich
Диагностика манту на антитела 🤪
+6
Аватар пользователя BaalWeles BaalWeles
Вы смотрю шарите, БЦЖ это который делали в руку и шрамик такой оставался?
раскрыть ветку 4
+1
Аватар пользователя unri unri
А какие прививки вообще обновлять надо?
раскрыть ветку 2
-1
KaJIuHa
Да что блядь за БЦЖ, как расшифровывается!?
раскрыть ветку 1
-9
Sstill
Манту показывает болен ли ты тубиком в данный момент и все .
раскрыть ветку 8
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+1
Аватар пользователя julgim julgim

Ещё от менингита и краснухи

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя testpilot123 testpilot123
От краснухи особенно важно женщинам, которые планируют беременность
0
Аватар пользователя changenesss changenesss

Бцж взрослым не ставят(

0
Аватар пользователя Axic0n Axic0n

Пойти прививку от столбняка сделать, что ли? Правда, не прям сейчас.

0
Cholerae

Энцефалитная - каждый год и лучше делать поближе к сезону, но всё-таки лучше энцефалитка, потому что что только клещи не переносят...) Лучше сдайте антитела, иногда выясняется, что сыпь в детстве была нифига не ветрянкой)

раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя Askella Askella

энцефалитная: две прививки с интервалом 1 год, третья через 3 года.

-11
VovaErm

всегда советуют прививаться от гриппа, от остального - по желанию

раскрыть ветку 6
+19
Аватар пользователя YaRibosoma YaRibosoma
А должно быть наоборот. Прививки типа кори должны быть обязательны. И Че то там ещё в 26 ставится, 2 вакцины, забыл.
А оот гриппа прививаться уже по желанию, учитывая что в год появляется порядка 20 новых штаммов сезонного гриппа, от этой прививки толку не так много. Повезёт так повезёт. Но чаще не везет
раскрыть ветку 5
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+48
Аватар пользователя Valera.vlz Valera.vlz

У меня от таких картинок сразу всё лицо чесаться начинает :(

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раскрыть ветку 1
+12
VovaErm

то же самое, коллега :(

+9
KoshkaMira

Это пока только гипотеза.

раскрыть ветку 4
+2
Аватар пользователя Hitrec69 Hitrec69
Им переобуться, что покашлять
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя 1708 1708

Акелла промахнулся? Ответ к комменту о антипрививочниках?

раскрыть ветку 1
0
Sstill
Понятно что ничего не понятно
+8
Аватар пользователя Astatke Astatke

Вот, люди которые занимаются статистикой разобрали это исследование:

"Многие российские СМИ написали, что вакцина против туберкулёза БЦЖ снижает смертность от COVID-19. Это пересказ результатов этого исследования. Мы ничего не понимаем в медицине, но компетентны в статистике, поэтому можем высказаться.

К ситуации можно применить ставшую мемом фразу «ученый изнасиловал журналиста» из этой картинки.

...Во-первых, на бакалаврских курсах статистики разбирают такое понятие, как экологическая ошибка. Ее можно совершить, если распространить выводы, полученные из агрегированных данных, на индивидов. В случае БЦЖ и коронавируса исследователи изучали связь на уровне стран, а журналисты сделали вывод, что связь обнаружена на уровне людей.

Во-вторых, вы можете перестать читать издания, написавшие, что БЦЖ «влияет» на смертность. Причинно-следственная связь и корреляция — разные вещи.

В-третьих, в самих данных и методах работы не все хорошо. Мы попробовали реплицировать ключевой график работы: обязательность БЦЖ в стране и смертность от COVID-19. Код, если интересно, тут. У нас не получилось:
/тут картинка графика/

Видите много точек внизу слева? Это в том числе развивающиеся страны, где не выявляют это заболевание, поэтому низкие показатели смертности. Авторы предпочли их не показывать в работе.

Далее мы провели резидуализацию смертности от COVID-19, посчитав ее регрессию на иммунизацию от разных болезней в стране, подушевой ВВП и продолжительность жизни. Такой прием позволяет проконтролировать на эти факторы, приближая нас к ситуации сравнения «при прочих равных». После резидуализации стало очевидно, что выявленная зависимость ложная.

Это пример того, как некачественные данные и слишком наивная модель, вместе производят ложную зависимость. СМИ же подхватили «горячий» результат. Увы, ученый изнасиловал не только журналиста, но и сами данные. Кейс можно теперь разбирать на студенческих семинарах в жанре «вредных советов».

раскрыть ветку 2
+2
VovaErm

классный разбор, можете скинуть ссылку?

раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя Astatke Astatke

Это из телеграмм-канала Института проблем правоприменения
https://t.me/rumka_ipp

тут на Пикабу как-то приносили их исследование про изъятые массы наркотиков

+20
signat

Сейчас все антипрививочники ломанутся прививаться.

раскрыть ветку 23
+24
Аватар пользователя ChernayaMysh ChernayaMysh

Где уж там! Прививки- это аптечный заговор, а это исследование тоже они профинансировали. У этих людей логика железная, никакими аргументами не возьмешь.

раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя JeanI JeanI

Возможно уголовка их убедит. Я не хочу что бы они были рядом со мной.

+22
Archi77

Антипрививочники на своих сайтах пишут, что коронавируса не существует, что его запустили врачи специально, что б денег заработать, и еще кучу других доводов. Вы просто недооцениваете глубину ямы, в которой находится человек, не умеющий думать.

Я, например, еще несколько дней назад считал, что медицинские маски защитят только от больших брызг слюны и соплей. Потом нашел несколько толковых статей, где было показано, что они довольно неплохо ловят очень мелкие частицы. Теперь осталось найти научную статью, где будет показана эффективность обычных медицинских масок для защиты от вирусов по сравнению с отсутствием какой-либо маски. Если такую информацию я найду - то тоже стану искать маски в аптеках и носить их на улице.  Или окончательно уверюсь в бесполезности масок - зависит от данных в этой статье.

Так вот, антипрививочники и прочие фрики принципиально не способны к изменению своей точки зрения.  Если завтра особо злобный вирус кори убьет всех не привитых детей и не тронет всех привитых - ну неужели вы на самом деле думаете, что антипрививочники будут каяться и обвинять себя в смети своих детей? Виноваты будут все вокруг.
Вспомнился придурок-сыроед, нажравшийся ягод беладонны.
Как веганство и сыроедение до гибели довело
Это ж природный продукт, он не может быть опасным. В итоге его увезли в реанимацию. На форуме сыроедов писали: "Это все врачи в больнице уморили его уколами и прочей своей химией! Не надо было его отдавать врачам! Положили бы под кустиком, природа бы его вылечила. Ягоды беладонны не могут быть опасны, их же птицы едят!"

раскрыть ветку 7
+1
Аватар пользователя Loveina Loveina

У сестры подруга антипри. 5 детей и все слегли с корью. Младшему годик и осложнением от кори прилипла пневмония. И маман что-то не бежит в интернет писать "дура-я дура!" и переубеждать коллег по цеху.

+1
Аватар пользователя bystridka bystridka
ВОЗ. Одна статья про коронавирус, вторая про h1n1. Так что смысла носить маску здоровому человеку нет. А вот больной обязан.
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+10
Аватар пользователя makell makell

хер там, двоюродный брат уверен что это мировой заговор фармацевтов и никакого ковид-19 не существует.

раскрыть ветку 8
+4
Аватар пользователя papaKarla papaKarla

а китайцы чего тогда лечили, его версия?

раскрыть ветку 3
+1
Layme
А у нас это распространяют
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0
Аватар пользователя VladFromVlad VladFromVlad

Как умрёт, так поменяет свое мнение.

раскрыть ветку 2
+3
Аватар пользователя quido.gg quido.gg
Сегодня слышала на улице ,как одна бабка другой с пеной у рта жаловалась, что это всё прививки виноваты, и она говорила детям внука не прививать, а они привили,такие-сякие... Хотелось подойти и дать в тыкву. А ещё лучше -подойти и коронавирусом заразить. Даже жалко стало в тот момент, что я не болею. Кстати, я шла мусор выносить, а они с подругами на лавочках тусили. У нас в стране режим чс, но виноваты в этом, конечно же,прививки,а не такие тупоголовые граждане .
раскрыть ветку 1
+2
Аватар пользователя Kristy89 Kristy89
Нужно было рядом присесть и покашлять
0
Аватар пользователя Dmitry1976 Dmitry1976
Не получится. У нас даже грудному ребёнку все отменили и перенесли на постармагедонский период прививки по графику
-9
Аватар пользователя snaiperk snaiperk

Хзхз, у меня вот после статьи этой возникло желание сказать "кто там первый орал - про шах и мат антипрививочникам?".


Неясно, оказывает ли прививка БЦЖ положительное влияние на общую смертность от инфекционных болезней.

А так да, почему бы и не привиться.

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+6
Аватар пользователя seeitnow seeitnow

Обязательная, говорите? Не очень разбираюсь в них, это та самая, от которой у меня шрам на левом плече?

раскрыть ветку 1
+4
Kaguc

Да

+18
Аватар пользователя MAPK.TBEH MAPK.TBEH

Вот так , прошло почти тридцать лет, а наследие "проклятого совка" спасает жизни до сих пор.

Спасибо, советской медицине и просто медицине, благодаря ей мы не знаем до сих проклятия эпидемий прошлого. И ненавижу антипрививочников, сука из за этих долбоёбов победить эпидемии не получится никогда.

раскрыть ветку 31
+9
Аватар пользователя Bulavka Bulavka
Можно подумать только в СССР делали эти прививки... У нас эпидемиологическая ситуация с туберкулёзом намного хуже чем в той же Германии, где прививки уже давно не делают поголовно, поэтому на их ставят до сих пор.
Да и жизни то спасает наследие Франции, а не "проклятого совка".
раскрыть ветку 23
+10
Аватар пользователя vasilevich2001 vasilevich2001
В СССР существовала система принудительного лечения от тубика. Если был отказ, то следовало наказание. Сейчас такого нет, зараженные сторожат дачи и сады за деньги, там же живут и бухают. А в санаториях заставляют жрать невкусные таблетки, запрещают бухать, и не дают денег. Плюс еще государство радо, что тубики не хотят лечится. Оно режет оснащение, не дает денег. Санаторное лечение туберкулеза загибается. Скоро может начаться вспышка, страшнее короны.
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя MAPK.TBEH MAPK.TBEH

Вы о чем?

раскрыть ветку 18
-1
Аватар пользователя FireSnow FireSnow

У них и от бешенства не делают, ибо в природе редко, и?

Кому с чем везёт, так сказать.

-26
Аватар пользователя ScukoApasen ScukoApasen

прививки это искусственный отбор. Твой род начинает зависеть от прививок, и в будущем без этой фармы не выживет.

Те кто не прививается умирают не чаще, чем те, кто прививаются, но зато род будет очищен и не зависеть от прививок.

раскрыть ветку 6
+11
bishasu

я аж зарегистрировался,чтобы минус поставить

раскрыть ветку 5
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+14
Adan75

Попытка все списать на простую причину. Наши блоггеры, конечно, с удовольствием подхватили с подтекстом "смари чо, глупи пиндосы не прививаюццо, нитошто мы!"

Почему так мало случаев в Японии?  Адова гигиена, социальное дистанцирование как культура, высокая дисциплина.
Кривая заражения Японии и Кореи идентична - почему никто не списывает успех Кореи на БЦЖ?


В Бразилии, думаю, просто не достаточно тестировали.

раскрыть ветку 5
+8
Baraken

В Корее 31 пациент заразила 1200 человек, что там с кривой ты говориш?

раскрыть ветку 1
-1
Adan75

Она была спрямлена.

0
Jinntel

В Японии так мало, потому что они до последнего верили в то, что олимпиаду не перенесут.

раскрыть ветку 2
+5
VovaErm

я, кстати, тоже японцев подозреваю в умеренном сокрытии реального числа зараженных именно из-за Олимпиады


доказательств нет, одни подозрения

раскрыть ветку 1
+9
KarmaBot
За то это объясняет, почему дети легче переносят. Эффект от БЦЖ у них еще «не выветрился».

Ждем более подробного исследования.

Что-то антипрививочники заглохли.
раскрыть ветку 4
+7
pechoi
А вот тут как раз и надо сравнивать, страны где делают детям прививки БЦЖ, а где нет.
+1
Metaboler1

Да они тут особо и не вылазили

0
Zveroferma
Ничего это не объясняет, так как ничего не доказывает, как написали выше. А дети большинство болезней легко переносят. Не зря же ест понятие "детские болезни" - болезни, которыми надо переболеть в детстве или лучше вообще ими никогда не болеть.
0
victory509

Вот, кстати, об этом же подумала)

Интересно узнать, были ли прививки БЦЖ у детей, которые заболели короной. И были ли у них другие заболевания.

+2
Аватар пользователя Noimaginator Noimaginator

Иммунитет от туберкулёза около семи лет сохраняется, насколько помню.

Манту имеет одну из целей оценку напряжённости иммунитета и показания к ревакцинации. Если правильно помню фтизиатрию

+2
AlexsandrS

Может повторить вакцинацию БЦЖ, запрета на повтор же нет?

раскрыть ветку 1
+2
VovaErm

Можем повторить!


Лол

+2
Аватар пользователя Simple5 Simple5

А ещё есть такой феномен как антитело-зависимое усиления инфекции, когда антитела от одной болезни способствуют более быстрому развитию другой инфекции.

+1
svLimones

Иммунитет похоже есть у некоторых от covid. Было уже много случаев когда заболевал только один член семьи. Причем остальные с ним тесно и долго контактировали. Значит, возможно, кто-то переболел чем-то менее заразным, и получил иммунитет до этого.

Почему бы не использовать это как вакцину?

+1
zazazanuda
Туберкулезом болеют даже привитые. Огромную роль здесь играет иммунитет человека и даже то, насколько качественно он питается.
Конечно проще что-то вколоть, выпить и посмотреть, а что из этого выйдет, чем заняться плотно своим здоровьем
+1
WhiteBearSpirit

Спасибо за пост.

+1
TatRu
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раскрыть ветку 10
+1
prikiveket

За 35 лет так и не перемешались!

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя FireSnow FireSnow

У нас за 70 не сильно перемешено все было, дак к чему вопрос

-3
Аватар пользователя moxpactet moxpactet

Там населения меньше.

раскрыть ветку 7
+4
TauKappa

но ведь на миллион же, а не общее количество

раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя sokol89 sokol89
Знакомая из Берлина говорит, что на восточной части меньше смертей и заражений
раскрыть ветку 2
+1
kaban84
В США процент смертности от коронавируса 2,1 процент. В Бразилии 3,5 процента.
раскрыть ветку 3
+6
VovaErm

Кстати, да. Но авторы статьи поступили хитро, они разделили страны на два вида, развитые и развивающиеся, дескать, в развивающихся странах медицина хуже и смертность будет ваше, несмотря на БЦЖ. И уже внутри каждой из этих групп провели анализ на корреляцию.

+3
sembek

Тут лучше сравнить количество проводимых тестов в Бразилии и США. Как вы думаете, насколько официально озвученное количество больных ближе к фактическому?

раскрыть ветку 1
+1
kaban84
1. Ну вот как дадите эти самые реальные цифры тогда и сверим. Работать с домыслами не научно.
2. Заявления про БЦЖ делались на основе официальных данных или американским эпидемиологам были известны так называемые реальные цифры?
0
Koramanti
Три недели назад сделал бцж. Пора бы повторить, только негде(((
0
neqoro2000
Имбирь по 4т.р щас сколько бцж будет?
0
PhtizOR
БЦЖ действует в течении 7 лет. Раньше ревакцинировали в 7 и 14 лет тех, кто не инфицировался, теперь только в 7 лет т. к к 14 годам практически все уже тубинфицированы "дикой" туберкулезной палочкой и в БЦЖ нет смысла. Так что если и есть какая-то особенная работа иммунитета, то она связана не с БЦЖ, а с живущей с нами бок о бок туберкулёзной микобактерией.
0
Аватар пользователя YURBASS1992 YURBASS1992
Ха. У нас на работе два месяца назад обнаружили открытую форму туберкулёза у сотрудника, в связи с чем всех дружно отправили сдавать анализы и делать прививки. Всё обработали, провели дезинфекцию и прочее что положено делать в таких случаях.
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя xMaklauDx xMaklauDx
А потом что ?
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя YURBASS1992 YURBASS1992
Все здоровы)))
0
Аватар пользователя eliza42 eliza42

После бцж обязательно след остаётся на руке? Родители твердят, что мне делали все необходимые прививки в детстве (я 1994 года г.р.), но следа на руке никакого нет. Где-то читала, что если из свежей прививки ничего не выделяется типо гноя или не осталось следа, то прививка сделана не правильно и эффекта не имеет. Так ли это? Кто-то знает? 😄

раскрыть ветку 4
+1
Аватар пользователя 8grenka8 8grenka8

У вас прививочный сертификат есть?

Там все прививки записаны должны быть.

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя eliza42 eliza42

Нет конечно, я вам больше скажу, ни у кого из моих знакомых его нет) но вопрос то совсем в другом

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Аватар пользователя Kirawolf Kirawolf
У меня следа нет, но реакция еа манту в школе была.
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Аватар пользователя Fiksar Fiksar

Антипрививочник "кричит"

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Mo3rokpyT
Мне делали в младенчестве и второй раз после того как лет 6-7 манту была отрицательной
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Аватар пользователя moxpactet moxpactet

Там просто меньше людей живёт. Прививка от микроба никак не может влиять на вирус.

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temni87

А в чём разница между микробом и вирусом?

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+2
VovaErm

В общих чертах если микроб (микроорганизм) может жить сам по себе, а вирус - просто генетический материал окруженный оболочкой, и сиречь паразит, так как для размножения ему нужен «размножательный» механизм других клеток..

0
Svekla59
Кстати, а куда, блять, подевались все антипрививочники?)
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+4
Аватар пользователя reflexus888 reflexus888

Нету их уже внучек. Закончились.

0
HappyEveryday

Я тут видела очень много плевков в сторону антипрививочников и ни одного собственно антипрививочника...

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+3
Аватар пользователя papaKarla papaKarla

я в реале видела в детском саду, девочка одна была, вообще стерильная, надеюсь жива ещё

и на даче многодетная православная (совпадение?) трое детей без прививок

вот кстати если этим летом свидимся спрошу что и как

+2
meteorya
Так их коронавирусом оплевали..
0
Sash78
А если человек в недавнем времени переболел тубиком, год назад. У него выработаны анти тела?
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+3
HappyEveryday

Вот и проверим.

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0
Sash78
Да как не совсем хотелось то
0
Andarko

По-моему миф, не вижу разницы между скоростью распространения в России и в других странах - то же удвоение числа зараженных каждые 3 дня. И в Италии и в других странах была такая же скорость. Просто в России очаг появился позже

Выпадает из общей картины пока только США, там действительно распространялось быстрее. Может американцы просто более плотно контактируют и руки не моют?

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+4
Аватар пользователя tortAk tortAk
Интересно имеет ли значение показанная в фильмах привычка ложится в постель в уличной одежде и обуви. Я просто не представляю как по дому ходить в уличной одежде, не то что в обуви
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+4
Andarko

Думаю, что вполне имеет. Мы еще этого не знаем точно, но мне кажется, что контактный способ вносит больше в распространение инфекции, чем воздушно-капельный. Чтобы воздушно-капельным подцепить, надо непосредственно попасть в облако капелек от чихания/кашля, которое очень быстро рассеивается до безопасной концентрации

0
Bulikkar

У нас очень много людей болеют туберкулёзом и все они привитые.  Или не все? Или БЦЖ не всегда работает? Кто в теме объясните пжл.

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+7
slbug

привика от гриппа тоже не всех спасает. у бцж защита что-то около 60% емнип

+6
rait128

Пояснительная бригада прибыла.


1. ВОЗ официально заявляет что БЦЖ защищает именно детей и именно от туберкулезного менингита и диссеминированного (распространенного) туберкулеза легких. То есть от двух конкретных форм туберкулеза, а не от туберкулеза легких как такового. И именно детей, а не взрослых.


Привожу цитату из позиции ВОЗ


Вакцина БЦЖ обладает доказанным защитным действием в отношении туберкулезного менингита и диссеминированного ТБ среди детей. Она не предотвращает первичного инфицирования и, что более важно, не предотвращает реактивацию латентной легочной инфекции, являющейся основным источником бациллярного распространения среди населения. Таким образом, влияние вакцинации БЦЖ на передачу Mtb является ограниченной.

2. Нет никаких четких доказательств того что БЦЖ защищает взрослых и поэтому ВОЗ не рекомендует их прививать. Исключение делается только для отдельных категорий вроде врачей работающих с туберкулезниками. Чисто по принципу "авось поможет, но хуже не будет точно".


3. Никто точно не знает сколько действует БЦЖ и продолжает ли она действовать и во взрослом возрасте. У нас принято считать что БЦЖ перестает действовать когда Манту становится отрицательной, то есть до 18 лет.


Вот ссылка на позицию ВОЗ по БЦЖ


https://www.who.int/immunization/BCG_8May2008_RU.pdf


3. Встречались исследования где так же находили эффективность против внелегочных форм туберкулеза, но это уже приводит нас к более сложном и объемному вопросу.


Вообще тут нужно понять одну простую вещь: БЦЖ крайне старая и несовершенная вакцина. Она не обладает нужными защитными свойствами, она дает сравнительно большое число осложнений и тд. и тп. Именно поэтому страны благополучные по туберкулезу отказались от неё, для них она стала просто финансово нецелесообразной. Но мы её используем что мы неблагополучные по туберкулезу и другой вакцины нет, это единственное что хоть