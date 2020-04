О ПРИВИВКЕ БЦЖ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Поводом для новости послужила интересная статья эпидемиологов из Института Технологии Нью-Йорка (New York Institute of Technology), черновик которой они выложили в открытый доступ на сайте medRxiv. В ней они сравнили смертность от коронавируса по странам и нашли взаимосвязь с программой вакцинации БЦЖ в каждой стране. Так, в США, Нидерландах и Италии где коронавирус свирепствует особенно сильно, никогда не было универсальной программы вакцинации, в то время как в странах с поголовной программой прививания БЦЖ, таких как Бразилии или Японии, смертность от коронавируса остается относительно низкой. Особняком стоит Иран, где есть эта программа, но она была введена относительно поздно, в 1984 году. Следовательно зрелое население Ирана не было охвачено вакцинацией, и это, по мнению исследователей, объясняет высокую смертность от COVID-19 в этой стране [2].

ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ





1. https://ria.ru/20200330/1569372986.html

2. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042937v...

3. https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children’s-research-ins...

4. https://www.mpg.de/14608782/corona-virus-studie

5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193131281...

6. Kristensen, I., Aaby, P. & Jensen, H. Routine vaccinations and child survival: Follow up study in Guinea-Bissau, West Africa. Br. Med. J. 321, 1435–1439 (2000).

7. https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/3_...

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9526191/

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15126436/