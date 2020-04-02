О ПРИВИВКЕ БЦЖ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА
В последние несколько дней по новостным вебсайтам стала циркулировать информация о том, что возможно прививка противотуберкулёзной вакциной БЦЖ уменьшает риск смертности коронавирусной инфекцией [1]. Это утверждение с воодушевлением принимается многими пользователями на постсоветском пространстве, ведь в странах бывшего СССР была очень обширная программа вакцинации населения. Означает ли это, что все, кто привит БЦЖ, меньше подвержен риску умереть от COVID-19? Давайте разберемся.
ОТКУДА НОВОСТЬ
Поводом для новости послужила интересная статья эпидемиологов из Института Технологии Нью-Йорка (New York Institute of Technology), черновик которой они выложили в открытый доступ на сайте medRxiv. В ней они сравнили смертность от коронавируса по странам и нашли взаимосвязь с программой вакцинации БЦЖ в каждой стране. Так, в США, Нидерландах и Италии где коронавирус свирепствует особенно сильно, никогда не было универсальной программы вакцинации, в то время как в странах с поголовной программой прививания БЦЖ, таких как Бразилии или Японии, смертность от коронавируса остается относительно низкой. Особняком стоит Иран, где есть эта программа, но она была введена относительно поздно, в 1984 году. Следовательно зрелое население Ирана не было охвачено вакцинацией, и это, по мнению исследователей, объясняет высокую смертность от COVID-19 в этой стране [2].
Следует заметить, что эта статья пока еще не опубликована и лишь находится на стадии рецензирования другими учеными. Хотя Институт Мёрдока в Мельбурне (Murdoch Children’s Research Institute) уже собирается провести тестирование БЦЖ на практике в полевых условиях. Австралийцы хотят привлечь 4000 медработников и половину из них вакцинировать БЦЖ и прививкой от гриппа, а другой половине поставить только прививку от гриппа (контрольная группа), а затем сравнить будет ли разница в заболеваемости COVID-19 между этими группами [3]. Европейские ученые также заявили о готовности проводить схожие исследования [4].
ПОЧЕМУ ИМЕННО БЦЖ?
Давно высказывались предположения о том, что туберкулёзная прививка БЦЖ, помимо снижения риска туберкулёза также стимулирует и неспецифический иммунитет. В частности, в экспериментальном исследовании опубликованном в 2018 году в журнале Cell Host & Microbe [5], были получены данные о том, что введение БЦЖ здоровым добровольцам за месяц до эксперимента улучшает их иммунный ответ на ослабленную вакцину от вирус желтой лихорадки. В их крови было обнаружено меньшее количество вирусных частиц в сравнении с теми, кто получил плацебо. Этот эффект исследователи связали с тем, что БЦЖ вызывает репрограммирование моноцитов (кровяных тел, отвечающих за неспецифический иммунитет), которые лучше реагировали на цитокины (белки, стимулирующие иммунные клетки) и становились более активными в борьбе с инфекциями. Теоретически это может означать что введение БЦЖ незадолго до контакта с любым вирулентным патогеном, возможно, мобилизует иммунную систему и улучшает сопротивляемость организма инфекциям.
Однако, это утверждение не было проверено на практике в больших контролируемых исследованиях.
Неясно, оказывает ли прививка БЦЖ положительное влияние на общую смертность от инфекционных болезней. Например, в Гвинее-Бисау было выявлено что у детей, привитых БЦЖ, общая смертность снижается на 50% [6]. Хотя этот эффект в целом подвергается сомнению, так, систематический обзор ВОЗ 2014 года присваивает подобным исследованиям очень низкую степень доверия [7].
Таким образом, несмотря на разрозненные положительные данные, пока еще нет убедительных доказательств влияния вакцины БЦЖ на повышение сопротивляемости вирусным инфекциям.
КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ ЭФФЕКТ ОТ ВАКЦИНЫ?
Даже если предположить, что БЦЖ вызывает мобилизацию иммунной системы, сейчас пока неизвестно насколько долго после введения БЦЖ длится эта мобилизация. Известно, что длительность собственно противотуберкулёзного эффекта этой вакцины варьирует в очень широком диапазоне от 15 лет в Великобритании [8] до 50-60 лет у американских индейцев и жителей Аляски [9]. С чем связан такой широкий разброс пока тоже неясно. Тем более нет оснований утверждать то, что вакцинация БЦЖ в детстве улучшает сопротивляемость вирусным инфекциям через много лет в зрелом возрасте и снижает смертность от COVID-19.
ПОДВОДЯ ИТОГ
Действительно, есть экспериментальные данные о том, что недавняя прививка БЦЖ возможно усиливает сопротивляемость организма вирусным инфекциям. Остается множество вопросов, например, за какое время до встречи с патогеном следует вводить эту вакцину для максимального эффекта и насколько долго будет длиться этот эффект. И наблюдаемая зависимость между смертностью от COVID-19 и наличием или отсутствием программы вакцинации БЦЖ в каждой стране остается пока лишь интересной гипотезой, которую еще предстоит проверить на практике.
ВЕРДИКТ
Даже если вы были привиты БЦЖ в детстве, это пока еще не значит, что у вас есть иммунитет к коронавирусу. Подождите результаты новых исследований. А пока мойте руки, социально дистанцируйтесь и сидите дома.
ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ
1. https://ria.ru/20200330/1569372986.html
2. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042937v...
3. https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children’s-research-ins...
4. https://www.mpg.de/14608782/corona-virus-studie
5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193131281...
6. Kristensen, I., Aaby, P. & Jensen, H. Routine vaccinations and child survival: Follow up study in Guinea-Bissau, West Africa. Br. Med. J. 321, 1435–1439 (2000).
7. https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/3_...
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9526191/
Корреляция не есть причина-следствие.
Если нашли связь между явлениями, это не значит, что одно из них вызывает другое.
correlation is not causation
совершенно согласен
БЦЖ используют в странах с высоким уровнем инфицирования. Я бы скорей поверил не в прививку, а в уровень инфицирования. Микобактерия знатно стимулирует иммунитет. Были даже идеи лечения рака путем инфицирования тб. Тем более, что прививка ставится детям, а смертность смотрим по людям старшего возраста все-же.
Писал уже подобный комментарий, повторяюсь.
Ок, понятно, стимулируется неспецифическй иммунитет и, возможно, барьерная функция.
Там и моноциты подрастают. В пределах нормы.
Это намёк на Диденко?)
Вы имеете ввиду некомпетентную блоггершу, которая убила своего мужа?
угу
Не, это - нет.
Но вообще, конечно, меня бесит, что если врач-инфекционист накосячила по своей теме, то ее увольняют, а если блогер-фармацевт накосячила по своей, то ее никак не наказывают.
Не трогай лицо!
Если выживу во время эпидемии, обязательно обновлю бцж, сделаю прививку от пневмонии, энцефалита, малярии и что там ещё предлагают. никогда не знаешь, какая херня тебя атакует.
Нет, это прививка от натуральной оспы. Она есть у взрослых людей во всех странах. Её перестали делать в 80-х годах. Учитывая что у нас происходило в конце 80-х начале 90-х есть данные что такую прививку могли делать года до 1994. Я родился в 80-х в России и у меня её нет.
Родился в 97 в России - след от прививки есть, но только один, в 14 лет уже не делали
96 г.р. след на руке
Возможно это из-за наличия у вас туберкулеза в момент прививки. Развивается сильная реакция на вакцину и образуется рубец.
Потому как я 85 г.р. у меня есть эта прививка, но нет шрама.
Родилась в 95. БЦЖ есть - в прививочном сертификате и шрам.
Родилась в 90ых, делали прививку в первом классе, после которой остался этот след. Вроде бы, это прививка от туберкулеза, как мне сказали в Голландии.
Собственно БЦЖ и есть
Это прививка от оспы, когда срезают часть кожи. БЦЖ от туберкулеза просто укол в плечо от которого никаких следов не остается.
Я родилась в 87 - у меня два шрама на руке от бцж. У детей пока по одному
У вас ещё вполне вероятно что от оспы один, если вам второй раз на тубик не делали
Нет, это две бцж, специально в карточке посмотрела
Очень странно вам БЦЖ делали. Возможно шрам появляется при наличии в организме туберкулеза и сильной реакции организма на вакцину. Потому что у меня и у детей тоже есть БЦЖ, но шрамов нет. Я родился в 85.
Может в качестве вакцин дело или в иммунном ответе. Туберкулеза никогда не было, все манту и флюшки в полном порядке. У дочки 2008 года шрам есть и очень большой, а сын 2015 года - вообще шрама нет.
У меня вообще нет следа от прививки, что заставляет меня сомневаться, прививали ли меня БЦЖ. Ведь практически у всех есть этот след >_>
У меня тоже нет шрама от БЦЖ, хотя мне 2 раза переделывали ввиду отсутствия реакции. Читал что есть зависимость от группы крови и реакции.
У моего ребёнка тоже не осталось шрама, хотя прививали по мне. Шрам не должен, но может остаться.
Вроде как это значит,что иммунитет не выработался и надо делать повторно. Но могу ошибаться.
Да, это должно значить что не выработался иммунитет, но мне по инструкции переделывали, на сколько помню, через пол года и через год, но ни разу не было реакции.
Второе бцж делают по результатам манту. Если манту не 0, то делать вторую бцж в 7 лет уже нельзя.
Если родились раньше 1981 года, то один из них - от оспы. Здоровый такой.
86,2 здоровых? Да ты ходячая прививка
Это прививки от оспы.
Если рождён примерно в 80 то это оспа, сто процентов
Шрамы от оспы, БЦЖ от туберкулёза.
мне второй раз не делали, так как положительная реакция на туберкулез, штош
Зависит от реакции Манту. Я только недавно узнала, что её делают не только для того, чтобы обнаружить заболевшего, но и чтобы выявить тех, кому нужна ревакцинация
Вообще то да, и правда от чахотки (туберкулёза)
Скорее всего
БЦЖ (сокр. от Бацилла Кальмета — Герена, фр. Bacillus Calmette—Guérin, BCG) — вакцина против туберкулёза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки (Mycobacterium bovis), которая практически утратила вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.
- Викидепия
Та же проблема с оригинальным исследованем. Вроде что-то есть, но сложно сказать, и вообще, надо поизучать еще.
Наука, она вся такая туманная.
Показывает уровень иммунного ответа вследствие вакцинации бцж
чиво блять?
не пробовал блять читать дальше первых строк хуикипедии?
Туберкулиновая проба Манту не даёт сведений о распространении, инфекциозности или локализации заболевания, однако показывает реакцию организма — антиген-антитело на возбудителя туберкулёза. Позитивная реакция кожи показывает, что исследуемый пациент имел контакт с возбудителями туберкулёза. Это, однако, не означает, что данный пациент болен туберкулёзом.
Большие размеры реакции на введение туберкулина всегда[уточнить] оказывают большее[уточнить] впечатление как на пациента, так и на медицинского работника. Весьма распространено ошибочное представление о том, что значительные по размерам («пышные») реакции с большей вероятностью указывают на активный туберкулёзный процесс. Это представление ошибочно. Считается установленным, что вариации размеров реакции менее или более 5 мм с определённой достоверностью могут указывать на развитие заболевания или на его отсутствие. Однако даже при реакциях размерами свыше 5 мм нельзя установить четких различий между активным туберкулёзным процессом, неактивными туберкулёзными изменениями (по изменениям на рентгенограммах), недавно развившейся инфекцией (тесный контакт с бактериовыделителем) или инфицированием в отдалённом прошлом. Таким образом, размеры реакции, превышающие определённый порог, не помогают в интерпретации туберкулинового теста[6].
Ещё от менингита и краснухи
Бцж взрослым не ставят(
Пойти прививку от столбняка сделать, что ли? Правда, не прям сейчас.
Энцефалитная - каждый год и лучше делать поближе к сезону, но всё-таки лучше энцефалитка, потому что что только клещи не переносят...) Лучше сдайте антитела, иногда выясняется, что сыпь в детстве была нифига не ветрянкой)
энцефалитная: две прививки с интервалом 1 год, третья через 3 года.
всегда советуют прививаться от гриппа, от остального - по желанию
А оот гриппа прививаться уже по желанию, учитывая что в год появляется порядка 20 новых штаммов сезонного гриппа, от этой прививки толку не так много. Повезёт так повезёт. Но чаще не везет
Про грипп:
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseas...
Когда составляют рекомендации по вакцинам учитывают наиболее распространённые штаммы. Чем больше распространение штамма - тем больше вероятность им заболеть.
Полюс вакцина в обязательном порядке содержит штамм свиного гриппа.
К тому же вакцина снижает риски тяжёлых осложнений даже если она не содержит того штамма, которым вы заболели.
Вакцины от гриппа признаны ВОЗ безопасными и эффективными. Поэтому нет никаких причин от них отказаться. От гриппа гибнет до 650 млн человек в год. И тут как с коронавирусом вы сами может быть перенесете грипп легко, но будете его распространять и можете стать причиной смерти другого.
*До 650 тысяч
Подумаешь, в тысячу раз преувеличил.
Любое число до 650 млн))
У меня от таких картинок сразу всё лицо чесаться начинает :(
то же самое, коллега :(
Это пока только гипотеза.
Акелла промахнулся? Ответ к комменту о антипрививочниках?
Вот, люди которые занимаются статистикой разобрали это исследование:
"Многие российские СМИ написали, что вакцина против туберкулёза БЦЖ снижает смертность от COVID-19. Это пересказ результатов этого исследования. Мы ничего не понимаем в медицине, но компетентны в статистике, поэтому можем высказаться.
К ситуации можно применить ставшую мемом фразу «ученый изнасиловал журналиста» из этой картинки....Во-первых, на бакалаврских курсах статистики разбирают такое понятие, как экологическая ошибка. Ее можно совершить, если распространить выводы, полученные из агрегированных данных, на индивидов. В случае БЦЖ и коронавируса исследователи изучали связь на уровне стран, а журналисты сделали вывод, что связь обнаружена на уровне людей.
Во-вторых, вы можете перестать читать издания, написавшие, что БЦЖ «влияет» на смертность. Причинно-следственная связь и корреляция — разные вещи.
В-третьих, в самих данных и методах работы не все хорошо. Мы попробовали реплицировать ключевой график работы: обязательность БЦЖ в стране и смертность от COVID-19. Код, если интересно, тут. У нас не получилось:
/тут картинка графика/
Видите много точек внизу слева? Это в том числе развивающиеся страны, где не выявляют это заболевание, поэтому низкие показатели смертности. Авторы предпочли их не показывать в работе.
Далее мы провели резидуализацию смертности от COVID-19, посчитав ее регрессию на иммунизацию от разных болезней в стране, подушевой ВВП и продолжительность жизни. Такой прием позволяет проконтролировать на эти факторы, приближая нас к ситуации сравнения «при прочих равных». После резидуализации стало очевидно, что выявленная зависимость ложная.
Это пример того, как некачественные данные и слишком наивная модель, вместе производят ложную зависимость. СМИ же подхватили «горячий» результат. Увы, ученый изнасиловал не только журналиста, но и сами данные. Кейс можно теперь разбирать на студенческих семинарах в жанре «вредных советов».
классный разбор, можете скинуть ссылку?
Это из телеграмм-канала Института проблем правоприменения
https://t.me/rumka_ipp
тут на Пикабу как-то приносили их исследование про изъятые массы наркотиков
Сейчас все антипрививочники ломанутся прививаться.
Где уж там! Прививки- это аптечный заговор, а это исследование тоже они профинансировали. У этих людей логика железная, никакими аргументами не возьмешь.
Возможно уголовка их убедит. Я не хочу что бы они были рядом со мной.
Антипрививочники на своих сайтах пишут, что коронавируса не существует, что его запустили врачи специально, что б денег заработать, и еще кучу других доводов. Вы просто недооцениваете глубину ямы, в которой находится человек, не умеющий думать.
Я, например, еще несколько дней назад считал, что медицинские маски защитят только от больших брызг слюны и соплей. Потом нашел несколько толковых статей, где было показано, что они довольно неплохо ловят очень мелкие частицы. Теперь осталось найти научную статью, где будет показана эффективность обычных медицинских масок для защиты от вирусов по сравнению с отсутствием какой-либо маски. Если такую информацию я найду - то тоже стану искать маски в аптеках и носить их на улице. Или окончательно уверюсь в бесполезности масок - зависит от данных в этой статье.
Так вот, антипрививочники и прочие фрики принципиально не способны к изменению своей точки зрения. Если завтра особо злобный вирус кори убьет всех не привитых детей и не тронет всех привитых - ну неужели вы на самом деле думаете, что антипрививочники будут каяться и обвинять себя в смети своих детей? Виноваты будут все вокруг.
Вспомнился придурок-сыроед, нажравшийся ягод беладонны.
Как веганство и сыроедение до гибели довело
Это ж природный продукт, он не может быть опасным. В итоге его увезли в реанимацию. На форуме сыроедов писали: "Это все врачи в больнице уморили его уколами и прочей своей химией! Не надо было его отдавать врачам! Положили бы под кустиком, природа бы его вылечила. Ягоды беладонны не могут быть опасны, их же птицы едят!"
У сестры подруга антипри. 5 детей и все слегли с корью. Младшему годик и осложнением от кори прилипла пневмония. И маман что-то не бежит в интернет писать "дура-я дура!" и переубеждать коллег по цеху.
Сайт ВОЗ я чуть ли не наизусть изучил. Это, безусловно, авторитетная организация. И когда я говорил, что маски не эффективны, я прежде всего упоминал рекомендации ВОЗ.Но, блин, это просто аннотация. Было бы хорошо прочитать полностью, очень интересен дизайн эксперимента.
Но все же мне нужны факты. Факты - это научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах. Где будет проведено сравнение между теми, кто маски носил и теми, кто не носил, по заболеваемости вирусом. Любым из из тех, что вызывают ОРВИ. Исходя из этих фактов я и буду действовать. Все остальные доводы - это так, пустой трёп.
Вот, нашел я такую статью:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490606
Эти рекомендации не подходят под коронавирус, при условии что люди бессимптомно разносят вирус и не носят маску.
Лучшая рекомендация была- вести себя будто ты уже болеешь
Они не меняют рекомендации так быстро как появляются новые темы ) это очень инертная структура
Опасность короны известна с 2014 года, с сдерживанием в Китае не справились, к ВОЗ очень много претензий на текущий момент
А как узнать, что ты уже распространитель, но симптомов у тебя еще нет. Они, например, появятся через пару часов (а может и суток). И все это время "я не болен!" будет раскидывать вокруг себя заразу при разговоре, касаться руками рта, а после денег, ручек дверей и прочего...
хер там, двоюродный брат уверен что это мировой заговор фармацевтов и никакого ковид-19 не существует.
а китайцы чего тогда лечили, его версия?
его версия что это обычное ОРВИ которое раздули паникой и типа оно уже давно зверствует, а он сам еще в январе жестко переболел, его кум даже до гриппа с пневмонией дошел.
понятно))
самое страшное что мои непосредственные соседи тоже так думают, гужуются на лестничной клетке и ржут над нами, когда мы мимо в масках проходим
да это повально, очень мало моих знакомых к этому относятся серъезно(
Как умрёт, так поменяет свое мнение.
гибкость спасет мир
...от нехватки минетов?
Хзхз, у меня вот после статьи этой возникло желание сказать "кто там первый орал - про шах и мат антипрививочникам?".
А так да, почему бы и не привиться.
Обязательная, говорите? Не очень разбираюсь в них, это та самая, от которой у меня шрам на левом плече?
Да
Вот так , прошло почти тридцать лет, а наследие "проклятого совка" спасает жизни до сих пор.
Спасибо, советской медицине и просто медицине, благодаря ей мы не знаем до сих проклятия эпидемий прошлого. И ненавижу антипрививочников, сука из за этих долбоёбов победить эпидемии не получится никогда.
Да и жизни то спасает наследие Франции, а не "проклятого совка".
Я больше боюсь если честно что оспа возродиться из мертвых.
Ох мы тогда запоем
Вы о чем?
О всехспасающей Франции, которая в лидерах по заболеванию коронавирусом.
Ну а медицину создали Гиппократ, Авицена, Парацельс, а антибиотики Александр Флеминг. Есть тысячи врачей и сотни стран, чей вклад в медицину неоценим. Я говорил не о конкретной прививке, или о конкретном лекарстве, а системе здравоохранения в СССР. Которая позволила пройти даже ВОВ без эпидемий.
Вы же умный человек, если знаете кто создал вакцину БЦЖ, неужели не поняли основной смысл моего комментария?
Потому, что именно советское здравоохранение делало доступными массовые прививки. По идее, сейчас Украина должна вымирать. Там пол-страны на заработках в Европе. Однако нет, слава Богу и советской власти. *Перекрестился и перезвездился*
И ещё, при чем тут Украина со своими заработками вообще?
Притом, что зробитчане из Италии, Германии массово домой поехали.
Видимо не понимаете, если взглянете сейчас на сияющий град на холме, который так гордился своей медициной, то может поймёте.
Там 1240 смертей за прошлый день, а заболевших 216 тысяч на 30 марта.
У вас какой то юношеский максимализм и отрицание другого взгляда на мир проглядывает.
Вы бросаетесь в спор с тем кто в принципе не хочет спорить.
Я высказываю свои мысли и не требую признать их истиной, а вы пытаетесь мне доказать , то о чём я даже не говорил. Мы как на разных языках говорим.
У меня такие проблемы с моим сыном иногда бывают. Он сначала отстаивает свою мысль как Брестскую крепость, а после того как я ему привожу доказательства её абсурдности , он убедившись в свой неправоте спокойно её признаёт . Причём работает это в двух направлениях.Я готов признать что советская медицина это отстой если вы мне это докажете.А пока история говорит об обратном.
Я ни разу не написала что советская медицина отстой. Просто прочитав коммент возникло много вопросов. Про какое наследие идёт речь? Какие жизни оно спасает по прошествии 30 лет? Кому адресована претензия "проклятый совок"? Автору комментария захотелось невпопад просто заявить о своей позиции относительно СССР?
Судя по неприятию всего советского вы из Украины видимо?
Так переврать мой комментарий даже Геббельсу было бы стыдно.
То есть не принимать все советское может только украинец?
У них и от бешенства не делают, ибо в природе редко, и?
Кому с чем везёт, так сказать.
прививки это искусственный отбор. Твой род начинает зависеть от прививок, и в будущем без этой фармы не выживет.
Те кто не прививается умирают не чаще, чем те, кто прививаются, но зато род будет очищен и не зависеть от прививок.
я аж зарегистрировался,чтобы минус поставить
и от меня=)
да ладно вам он же просто потролить хотел))
@admin а давно стали дарить 100 рейтинга новым аккаунтам?
С сентября всем подарили
Попытка все списать на простую причину. Наши блоггеры, конечно, с удовольствием подхватили с подтекстом "смари чо, глупи пиндосы не прививаюццо, нитошто мы!"
Почему так мало случаев в Японии? Адова гигиена, социальное дистанцирование как культура, высокая дисциплина.
Кривая заражения Японии и Кореи идентична - почему никто не списывает успех Кореи на БЦЖ?
В Бразилии, думаю, просто не достаточно тестировали.
В Корее 31 пациент заразила 1200 человек, что там с кривой ты говориш?
Она была спрямлена.
В Японии так мало, потому что они до последнего верили в то, что олимпиаду не перенесут.
я, кстати, тоже японцев подозреваю в умеренном сокрытии реального числа зараженных именно из-за Олимпиады
доказательств нет, одни подозрения
Вообще японцы привыкшие массово в масках ходить сразу, как вылезает какой-нить грипп.
Ждем более подробного исследования.
Что-то антипрививочники заглохли.
Да они тут особо и не вылазили
Вот, кстати, об этом же подумала)
Интересно узнать, были ли прививки БЦЖ у детей, которые заболели короной. И были ли у них другие заболевания.
Иммунитет от туберкулёза около семи лет сохраняется, насколько помню.
Манту имеет одну из целей оценку напряжённости иммунитета и показания к ревакцинации. Если правильно помню фтизиатрию
Может повторить вакцинацию БЦЖ, запрета на повтор же нет?
Можем повторить!
Лол
А ещё есть такой феномен как антитело-зависимое усиления инфекции, когда антитела от одной болезни способствуют более быстрому развитию другой инфекции.
Иммунитет похоже есть у некоторых от covid. Было уже много случаев когда заболевал только один член семьи. Причем остальные с ним тесно и долго контактировали. Значит, возможно, кто-то переболел чем-то менее заразным, и получил иммунитет до этого.
Почему бы не использовать это как вакцину?
Конечно проще что-то вколоть, выпить и посмотреть, а что из этого выйдет, чем заняться плотно своим здоровьем
Спасибо за пост.
За 35 лет так и не перемешались!
У нас за 70 не сильно перемешено все было, дак к чему вопрос
Там населения меньше.
но ведь на миллион же, а не общее количество
И плотность его ниже.
в городах тоже?
Ну вот картинка, всё очевидно.
Расстояния между городами тоже имеют значение.
Там и живёт меньше людей.
Нет. Там живет примерно такое же количество людей, причем самый населенный район берлина - Панков, относится к восточной части.
А если учесть, что очень многие в восточном Берлине живут в самых натуральных панельных "брежневках", то все еще интереснее.
Кстати, да. Но авторы статьи поступили хитро, они разделили страны на два вида, развитые и развивающиеся, дескать, в развивающихся странах медицина хуже и смертность будет ваше, несмотря на БЦЖ. И уже внутри каждой из этих групп провели анализ на корреляцию.
Тут лучше сравнить количество проводимых тестов в Бразилии и США. Как вы думаете, насколько официально озвученное количество больных ближе к фактическому?
2. Заявления про БЦЖ делались на основе официальных данных или американским эпидемиологам были известны так называемые реальные цифры?
После бцж обязательно след остаётся на руке? Родители твердят, что мне делали все необходимые прививки в детстве (я 1994 года г.р.), но следа на руке никакого нет. Где-то читала, что если из свежей прививки ничего не выделяется типо гноя или не осталось следа, то прививка сделана не правильно и эффекта не имеет. Так ли это? Кто-то знает? 😄
У вас прививочный сертификат есть?
Там все прививки записаны должны быть.
Нет конечно, я вам больше скажу, ни у кого из моих знакомых его нет) но вопрос то совсем в другом
Так тогда хз как узнать.
Возможно, есть какой-нибудь анализ на антитела, но не знаю точно.
Антипрививочник "кричит"
Там просто меньше людей живёт. Прививка от микроба никак не может влиять на вирус.
А в чём разница между микробом и вирусом?
В общих чертах если микроб (микроорганизм) может жить сам по себе, а вирус - просто генетический материал окруженный оболочкой, и сиречь паразит, так как для размножения ему нужен «размножательный» механизм других клеток..
Нету их уже внучек. Закончились.
Я тут видела очень много плевков в сторону антипрививочников и ни одного собственно антипрививочника...
я в реале видела в детском саду, девочка одна была, вообще стерильная, надеюсь жива ещё
и на даче многодетная православная (совпадение?) трое детей без прививок
вот кстати если этим летом свидимся спрошу что и как
Вот и проверим.
По-моему миф, не вижу разницы между скоростью распространения в России и в других странах - то же удвоение числа зараженных каждые 3 дня. И в Италии и в других странах была такая же скорость. Просто в России очаг появился позже
Выпадает из общей картины пока только США, там действительно распространялось быстрее. Может американцы просто более плотно контактируют и руки не моют?
Думаю, что вполне имеет. Мы еще этого не знаем точно, но мне кажется, что контактный способ вносит больше в распространение инфекции, чем воздушно-капельный. Чтобы воздушно-капельным подцепить, надо непосредственно попасть в облако капелек от чихания/кашля, которое очень быстро рассеивается до безопасной концентрации
У нас очень много людей болеют туберкулёзом и все они привитые. Или не все? Или БЦЖ не всегда работает? Кто в теме объясните пжл.
привика от гриппа тоже не всех спасает. у бцж защита что-то около 60% емнип
Пояснительная бригада прибыла.
1. ВОЗ официально заявляет что БЦЖ защищает именно детей и именно от туберкулезного менингита и диссеминированного (распространенного) туберкулеза легких. То есть от двух конкретных форм туберкулеза, а не от туберкулеза легких как такового. И именно детей, а не взрослых.
Привожу цитату из позиции ВОЗ
2. Нет никаких четких доказательств того что БЦЖ защищает взрослых и поэтому ВОЗ не рекомендует их прививать. Исключение делается только для отдельных категорий вроде врачей работающих с туберкулезниками. Чисто по принципу "авось поможет, но хуже не будет точно".
3. Никто точно не знает сколько действует БЦЖ и продолжает ли она действовать и во взрослом возрасте. У нас принято считать что БЦЖ перестает действовать когда Манту становится отрицательной, то есть до 18 лет.
Вот ссылка на позицию ВОЗ по БЦЖ
https://www.who.int/immunization/BCG_8May2008_RU.pdf
3. Встречались исследования где так же находили эффективность против внелегочных форм туберкулеза, но это уже приводит нас к более сложном и объемному вопросу.
Вообще тут нужно понять одну простую вещь: БЦЖ крайне старая и несовершенная вакцина. Она не обладает нужными защитными свойствами, она дает сравнительно большое число осложнений и тд. и тп. Именно поэтому страны благополучные по туберкулезу отказались от неё, для них она стала просто финансово нецелесообразной. Но мы её используем что мы неблагополучные по туберкулезу и другой вакцины нет, это единственное что хоть