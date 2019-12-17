Это вы на фото? Такой симпатяха :3
И не говорите. Даже человека как-то сумел приручить :)
Какой симпатичный воротничок *_*
Бешенства комментарий.
Очень милая лисичка с задорным взглядом))
Фыр!
А разве не этот?
Прочитал как "Навстречу лобовику", посмотрел внимательно - и действительно!
Ну ка подвинься
После встречи)
" значит от бабки и деда ушел, и от меня уйдёшь, сволочь дрожжевая??"))
Лиса дикая, 1 шт. Окрестности Байкала.
Это лиса выкупленая с обычной зверофермы. Кстати, по отзывам покупателей, в последнее время беляевские лисы почти не отличаются от обычных с фермы
На фото самая обычная лиса со зверофермы, просто ухоженная
Всмысле? Ненавидите за то, что они тощие? Почему вы думаете, что она стала бы кусаться и обоссывать?
Лисы, как и все дикие животные, чаще всего выглядят некрасиво, из-за отсуствия доступа к медицинскому обслуживанию, средствам гигиены, и нормальному питанию. Иными словами, если хотите увидеть красивую лису - заберите ее домой, промойте, сводите к ветеринару, и нормально кормите)))))) Или просто приходите смотреть на лис зимой - зимой у них отрастает новая шерсть, и они гораздо красивее. А взгляд "ненависный" - потому что у лис мимика отличается от человеческой, и такой взгляд обозначает другие эмоции
К поеданью колобков будь готов!
Колобок-колобок, тобi пizdа
Какой милый автомобиль: Mazda Demio
Какая милая рыжжуха)))))
Мне одному кажется что у лисы перепонки между пальцами?
Это вы на фото? Такой симпатяха :3
И не говорите. Даже человека как-то сумел приручить :)
Лиса вообще моей девушки, но я могу ее потискать и погулять, меня пушистая воспринимает. Зовут Кира. 🦊 Собака Рея, сиба-ину.
Какой симпатичный воротничок *_*
Бешенства комментарий.
Очень милая лисичка с задорным взглядом))
Фыр!
А разве не этот?
Прочитал как "Навстречу лобовику", посмотрел внимательно - и действительно!
Ну ка подвинься
После встречи)
в 3 часа ночи :
(вставьте картинку упоротой лисы)
" значит от бабки и деда ушел, и от меня уйдёшь, сволочь дрожжевая??"))
Возможно, конечно, это какая-то сибирская порода...
Лиса дикая, 1 шт. Окрестности Байкала.
Это лиса выкупленая с обычной зверофермы. Кстати, по отзывам покупателей, в последнее время беляевские лисы почти не отличаются от обычных с фермы
На фото самая обычная лиса со зверофермы, просто ухоженная
Всмысле? Ненавидите за то, что они тощие? Почему вы думаете, что она стала бы кусаться и обоссывать?
Лисы, как и все дикие животные, чаще всего выглядят некрасиво, из-за отсуствия доступа к медицинскому обслуживанию, средствам гигиены, и нормальному питанию. Иными словами, если хотите увидеть красивую лису - заберите ее домой, промойте, сводите к ветеринару, и нормально кормите)))))) Или просто приходите смотреть на лис зимой - зимой у них отрастает новая шерсть, и они гораздо красивее. А взгляд "ненависный" - потому что у лис мимика отличается от человеческой, и такой взгляд обозначает другие эмоции
К поеданью колобков будь готов!
Колобок-колобок, тобi пizdа
Какой милый автомобиль: Mazda Demio
Какая милая рыжжуха)))))
Мне одному кажется что у лисы перепонки между пальцами?