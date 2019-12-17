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Сообщество открыто для публикации постов на био- и экологическую тематику, а так же тематик смежных наук: от инновационных технических решений и открытий до фактов о животных/растениях, художественных и фоторабот на тему живого, юмора и др. Всегда рады помочь с опознанием живого объекта. Вливайся, если не прогуливал биологию ;)