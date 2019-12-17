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Все комментарии Автора
+115
Аватар пользователя MegaGril MegaGril
А это водитель.
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+53
Аватар пользователя IvMontan IvMontan
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+18
Аватар пользователя AandT AandT
Она такая довольная, что видимо колобок уже в ней))
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+22
Аватар пользователя 33pingvina 33pingvina
Вспомнилось
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+17
Аватар пользователя GlazkOv38 GlazkOv38
Тоже есть лиса. Интересное животное, хоть и слишком своенравное.
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+9
Аватар пользователя Loyaluna Loyaluna

Это вы на фото? Такой симпатяха :3

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+5
Аватар пользователя YaZoV YaZoV

И не говорите. Даже человека как-то сумел приручить :)

+2
Аватар пользователя GlazkOv38 GlazkOv38
Да, я. Спасибо. ^^
Лиса вообще моей девушки, но я могу ее потискать и погулять, меня пушистая воспринимает. Зовут Кира. 🦊 Собака Рея, сиба-ину.
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-1
Аватар пользователя lukasatanica lukasatanica

Какой симпатичный воротничок *_*

+44
Jarizleifr

Бешенства комментарий.

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+35
YaDasheNeZnsauy
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+22
Аватар пользователя 654321oi 654321oi

Очень милая лисичка с задорным взглядом))

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+19
Аватар пользователя JohnKabriel JohnKabriel

Фыр!

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+7
CherepahaVtanke
Вот и слоган к новому логотипу фаерфокса)))
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+13
Аватар пользователя Ghouliver Ghouliver
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+3
Аватар пользователя Baki414 Baki414

Ну ка подвинься

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-1
Аватар пользователя Ghouliver Ghouliver
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+3
3ADOPHOB

После встречи)

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+4
Аватар пользователя HiT64 HiT64
Когда друг сказал " пойдём по кружечке "
в 3 часа ночи :
(вставьте картинку упоротой лисы)
+2
kulag89

" значит от бабки и деда ушел, и от меня уйдёшь, сволочь дрожжевая??"))

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+1
Flenger
Но наивная лисички ещё и не подозревала что пребедущих зверей сожрал именно колобок...
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+3
Аватар пользователя PavelHamSpb PavelHamSpb
с хлебным големом шутки плохи
+5
AleksYatsenko
Скажите мне, вот где вы находите таких красивых лис? Прям, как в мультике! Имел я счастье встретить на трассе Омской области лису, так она все ободранная была, облаяла меня сука с ног до головы, и если бы я не успел скрыться в машине - покусала бы и обоссала. С тех пор не навижу лис.
Возможно, конечно, это какая-то сибирская порода...
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+22
Аватар пользователя Loca69D Loca69D
Потому что фоточки чаще всего делают с домашними лисами, которые, естественно, круглый год ухоженные, откормленные и дружелюбные, поэтому делают всякие забавные штуки на камеру. А дикие лисы...они дикие, да. По осени, конечно, когда они отьедаются и отращивают шубу на зиму, и зимой они ещё могут быть ничего, но весной и летом это, как правило, тощее облезлое чудище.
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0
AleksYatsenko
Да. Уверен, что Вы чертовски правы. Ту лису я встретил по весне.
+9
Аватар пользователя KOC9IK KOC9IK

Лиса дикая, 1 шт. Окрестности Байкала.

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0
AleksYatsenko
Тоже, оооочень красивая и милая.
+2
Аватар пользователя Botinoknanoge Botinoknanoge
Красивая?
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+3
AleksYatsenko
Вот!!! Вот примерно вот такую я и видел.
+2
Аватар пользователя CCovskyUbludok CCovskyUbludok
Возможно это Беляевские лисы, но далеко не факт
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0
McHummer1

Это лиса выкупленая с обычной зверофермы. Кстати, по отзывам покупателей, в последнее время беляевские лисы почти не отличаются от обычных с фермы

0
McHummer1

На фото самая обычная лиса со зверофермы, просто ухоженная

-2
McHummer1

Всмысле? Ненавидите за то, что они тощие? Почему вы думаете, что она стала бы кусаться и обоссывать?

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+2
AleksYatsenko
Вы понимаете, дело даже не в том, что она тощая. Она правда никак не коррерировала в моей голове с лисами из мультфильмов. Это была... Собака. Больше похожая на... Шарикова из Собачьего сердца. В глазах отражалась кошка. Только хвост явно давал понять, что это лиса. И взгляд... он был не хитрым... он был каким-то... ненавистным. Я тогда очень разочаровался, что лисы в живую так сильно отличаются от тех, что нам в детстве показывали в сказках...
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+3
Аватар пользователя BrainWashed BrainWashed

К поеданью колобков будь готов!

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+1
Аватар пользователя Kayfashion Kayfashion
Или наебке ворон с сыром)))
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0
Аватар пользователя YaZoV YaZoV
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+1
loginsvobodennet

Колобок-колобок, тобi пizdа

+1
Gosten
Сидение изговнякала
+1
Аватар пользователя Muflosha Muflosha
Ой, какая красотень!
+1
Аватар пользователя kosha4k kosha4k

Какой милый автомобиль: Mazda Demio

+1
Аватар пользователя Edvincha Edvincha

Какая милая рыжжуха)))))

+1
MudryKOT
Забор наш российский, у соседа точно такой, а вот модель авто из салона не могу идентифицировать.
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+2
Аватар пользователя AdultSmile AdultSmile
Мазда
0
Аватар пользователя Hayse Hayse

Мне одному кажется что у лисы перепонки между пальцами?

0
oookotooo
Грязные лапки
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улыбка лиса авто