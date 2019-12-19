Мой парфюмер)

Так уж сложилось, что всю парфюмерию в нашей маленькой семье из двух человек и одной собаки покупаю я. Собака не может купить духи по всем понятным причинам (у нее лапки), а у мужа есть куча своих аргументов (и дело не в экономии, бюджет-то у нас общий), муж говорит: «Я в этом совсем не разбираюсь, не понимаю, куплю ерунду какую-нибудь втридорога, я доверяю твоему вкусу, я хочу пахнуть как тебе нравится».

А я и в косметических и парфюмерных магазинах бываю куда чаще и скидочные карты, бонусы у меня имеются. Так что, парфюмерию и себе и мужу всегда приобретаю я. А муж покупает себе в супермаркете дезодорант, пену для бритья и бальзам после – на этом его знакомство с миром парфюмерии и косметики заканчивается, ни в брендах, ни в названиях он не ориентируется. Вкусы у нас довольно схожие: что-то свежее, не навязчивое летом, чуть более пряное зимой. Ароматы я все время покупаю разные, но примерно в рамках одной гаммы звучания.

И на днях я зашла себе пудру купить, увидела, что в магазине проходит довольно выгодная акция на мужскую парфюмерию, взяла мужу туалетную воду Исси Мияке. Дома вручила мужу флакон со словами: «Вот тебе подарочек, по акции купила». Муж сказал спасибо, распотрошил коробку, брызнул на запястье. Принюхался: «Приятные, вкусно пахнут, как я люблю, горьковато». Принюхался еще раз: «И еще что-то, как Кензо».

Я очень удивилась (а супруг-то мой оказывается неплохо разбирается в предмете!): «Да у Кензо есть похожий запах, с такими же пряно-травянистыми нотами» - несколько растерянно ответила я. «Так я и говорю, - отвечает мой мужчина, - пахнет пряной травой какой-то, не то КИНЗОЙ, не то базиликом».





P.S. Это был шалфей)))