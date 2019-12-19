Мой парфюмер)
Так уж сложилось, что всю парфюмерию в нашей маленькой семье из двух человек и одной собаки покупаю я. Собака не может купить духи по всем понятным причинам (у нее лапки), а у мужа есть куча своих аргументов (и дело не в экономии, бюджет-то у нас общий), муж говорит: «Я в этом совсем не разбираюсь, не понимаю, куплю ерунду какую-нибудь втридорога, я доверяю твоему вкусу, я хочу пахнуть как тебе нравится».
А я и в косметических и парфюмерных магазинах бываю куда чаще и скидочные карты, бонусы у меня имеются. Так что, парфюмерию и себе и мужу всегда приобретаю я. А муж покупает себе в супермаркете дезодорант, пену для бритья и бальзам после – на этом его знакомство с миром парфюмерии и косметики заканчивается, ни в брендах, ни в названиях он не ориентируется. Вкусы у нас довольно схожие: что-то свежее, не навязчивое летом, чуть более пряное зимой. Ароматы я все время покупаю разные, но примерно в рамках одной гаммы звучания.
И на днях я зашла себе пудру купить, увидела, что в магазине проходит довольно выгодная акция на мужскую парфюмерию, взяла мужу туалетную воду Исси Мияке. Дома вручила мужу флакон со словами: «Вот тебе подарочек, по акции купила». Муж сказал спасибо, распотрошил коробку, брызнул на запястье. Принюхался: «Приятные, вкусно пахнут, как я люблю, горьковато». Принюхался еще раз: «И еще что-то, как Кензо».
Я очень удивилась (а супруг-то мой оказывается неплохо разбирается в предмете!): «Да у Кензо есть похожий запах, с такими же пряно-травянистыми нотами» - несколько растерянно ответила я. «Так я и говорю, - отвечает мой мужчина, - пахнет пряной травой какой-то, не то КИНЗОЙ, не то базиликом».
P.S. Это был шалфей)))
Все проблемы с выбором парфюма решила за меня мама на выпускном после школы. Подарила мне какие-то духи мужские. Сейчас мне 30, хватает до сих пор.
Наверное, передам сыну по наследству.
Блин я думал я один такой) У меня всего два парфюма закончились, один потому что был маленький, со флаконом ввиде ручки(и то хватило надооолго) и я его к тому же почти постоянно использовал, а второй я даже не уверен, что кончился, ибо тара не прозрачная, а механизм подачи поломался)
Защитите флакон от попадания солнечных лучей, лучше любого света
Не получится от любого. От света моих очей уж точно.
вот вот, ипотеку можно быстрее выплатить чем флакон духов опустошить. Хотя, если найти какого нибудь фунфурье...
Ипотеки, духи... сода всё равно останется.
Мне как-то дали пробник твердых духов в маленькой пластиковой баночке, там реально было грамма 3. Мне очень понравился запах и я ими много лет пользовалась. Микроскопическим пробником))) Лет через 5-6 он закончился, но полный размер уже не стала покупать, так как устала от них.
"Билет номер 9, а при нем задача" (с)
шалфей рулит
люблю, еще и чай с ним завариваю (не из того, что в аптеке))
Который предсказателей ?
никак нет тщ майор
На пикабу только полковники, которым никто не пишет
Аромат он должен быть настолько неуловимым ,что полностью ощутить его можно только в нескольких сантиметрах от тела.Некоторые же обливаются своими жованши или микаками так ,что блевать охота!
Пфф, тройной одеколон
Мало того что блевать, так ещё можно классифицировать это как химатаку. От одной такой пиздоси, видимо, искупавшейся в, и заодно принявшей внутрь литра два, дешёвого типа парфюма два дня пришлось проветривать два кабинета. Два дня с окнами нараспашку, Карл! Слезные мольбы уборщице вымыть стулья и кабинеты, где она была, внеочередно!
Мне муж недавно доказывал споря и срываясь на крик, что это я ненормальная, раз не хочу покупать духи на каждый день.
А я не понимаю почемя я обязана пользоваться духами каждый день, а не только по случаю; всегда красить ногти, а не только аккуратный маникюр; проколоть уши и носить серьги потому что это НОРМАЛЬНО и было бы лучше, да и вообще девочке положено.
ЗЫ а ему кстати не обязательно - он же мужик...
Я такими пользуюсь, правда редко очень. Да, я нищеброд, и покупка духов (пусть даже и нищебродских) для меня - это из разряда шика и роскоши, допустимо раз в пару лет на большой праздник) никакие другие не пробовала, а в парфюмерных магазинах дурно становится от одних только цен(
Ну так и продолжали бы пользоваться в свое удовольствие) Всем не угодишь, кому-то только "Красная Москва" заходит, кто-то считает все, что дешевле 30к - помоями, ну это условно, а кому-то любые не резкие запахи приятны) Главное, чтобы вам нравился ваш запах и ваш парфюм, а остальные пусть лесом идут)
У ланван ещё Джоанна очень приятно пахнут, раскрываются как-то по особенному.
У меня всяких ароматов, наверное, литра три, очень люблю парфюмерию, но этот люблю по-особому)
Мне единственные духи которые мне нравились Кристиан Лакруа мне их мама в Эйвоне заказывала. Остальные мне по запаху вообще никак.
У меня попроще, но тоже не айс) Себе я беру уже то что знаю, целенаправленно и не задерживаясь, ну и в небольших магазинчиках еще терпимо, когда супруга набирает кремов и прочих бальзамов с шампунями, а вот в крупных - да-а, глушит как молотком) А ежели LASH - то вообще смерти подобно, я и не знал что со мной такое бывает - жена выбирает что-то а я стою, заложило нос и ухи, да еще и слезы потекли))
Потом смеялись с супругой, типа не так все это и дорого чтобы рыдать из-за этого))
У меня может и ни так все жёстко, но все же, если ищу что- то новое, прихожу информационно подготовленной, какие ароматы из чего состоят ( есть список любимых ингредиентов), потому что, после второго аромата перестаю воспринимать ароматы адекватно, а после третьего, вообще что-либо обаянием чувствовать, кроме тяжёлого парфюмного смога, стоящего в магазине и никакой кофе мне не поможет, вот если уйду на полчасика и вернусь, тогда да, часть мозга, ответственная за восприятие запаха, уже приходит в себя. Да и прежде, чем покупать большую бутыль новых духов, всегда беру пробники, чтобы там в магазине не причудилось, а на коже это будет пахнуть (звучать) по другому.
До сих пор загадка, как там девочки целыми днями работают оО
работала 5 лет в косметике, голова не болела, нюх не пропадал, могла любой из представленных у нас ароматов узнать на блоттере, а если нет таких то подобрать с похожими нотами. вообще прекрасно все было) а в свободное время мы душились сами всеми новинками еще, или ходили просто пшикали на блоттеры то что нравится и унюхивались, так что передоза ароматами и близко не было)
Из-за вас пришлось гуглить блоттеры
Оооо, я тоже ;D
Я думаю, что так же как и ассенизаторы - они не чувствуют постоянный, фоновый запах, вот если в магазин парфюмерии забредет мокрая собака, кто-то придет с пакетиком жаренной картошки, как и если бы к ассенизаторам, в разгар работы подошла женщина, благоухающая розами и бергамотом - они бы это почувствовали, а вот одуряющий запах, вызывающий спазмы дыхания у посторонних - нет! Так уж устроен наш удивительный мозг ( и вот как хорошо, что наш он такое придумал)))
Ммм картооошка
у нас постоянно фондовые шумы - работает техника, играет радио, музыка, постоянно пищат сигналки
в общем какофония звуков
и мы их просто не слышим ))))
Мой помешан на парфюме. Причём только дорогой покупает и себе, и мне.Разбирается во всех фирмах, букетах, шлейфах.
О, может сможет что-то посоветовать... Короче ищу близкому другу духи с ароматом полыни, всё, что предлагают в магазинах парфюмерии - совершенно не то, уже отчаялась, честно.
Абсент подарите
Если вы про алкоголь, то увы, не пьет чел, от слова совсем.
латентный видимо)
Не, просто красавчик с чувством стиля.
Вот поддерживаю, кому-то просто это дано (слышать и понимать ароматы), кому-то нет, это не имеет отношения к полу и сексуальной ориентации, другой вопрос, что большинство женщин в той или иной степени разбираются в парфюмерии косметике, а большинство мужчин в устройстве автомобилей...но это не значит, что с мужчиной хорошо понимающим парфюмерию или с женщиной, расправляющейся на раз-два с любой авто поломкой что-то не то)
Вы разбираетесь в ароматах. Подскажите на лето ненавязчивый и на зиму приятный, как в посте. Пожалуйста) а то я прихожу в Летуаль и все подряд нюхаю, а по описанию в инете непонятно.
Ну если конкретику писать: обвинят в рекламе... И спецом в этой теме я бы себя не назвала. Да и это такая индивидуальная тема, незнакомому человеку трудно что- либо посоветовать - то, что мне покажется шедевром, кому-то покажется унылым и неинтересным. Территория личных вкусов, она опасная... Тут куча вопросов: элитный или более массовый парфюм, на каждый день или на праздники.... А про свежие на лето: водные или акватические запахи - свежее не бывает, но они химические ( натуральные духи только на основе натуральных эфирных масел и других натуральных ингредиентов: мускус, амбра). Я избегаю духов в составе которых есть ваниль - это именно она, поканка, придает навязчивый, стойкий, приторно-сладкий оттенок. Выбираю ароматы где есть: лимон, зелёное яблоко, грейпфрут, лемонграсс (лимонник) и быть может мята, полынь, белый перец, сандал, пачули, иланг-иланг (это для зимы). И никаких клубник, малин, пионов и ландышей - хотя иногда я делаю исключение для зимних, особенно пиону. Люблю жасмин, но быть может это потому, что в детстве перед крыльцом жасмин рос....Вот так я для себя выбираю запахи.
мужик который парится этой хренью - не мужик, как ни крути
Мужик, который много парится о том, какие вещи вдруг внезапно сделают его не-мужиком - сам и есть тот не-мужик, проецирующий свои страхи и комплексы, порожденные недостатком мужественности, на окружение.
мужик, который имеет достаточно разума чтобы послать вас нахуй с такими фендефлюшками - мужик, остальные и правда - тряпки.
Ничего, однажды и ты наберешь в себе достаточно мужественности, чтобы перестать нуждаться в высерах наподобие того в начале ветки. Ну, или сделаешь каминг-аут уже наконец.
меня беспокоят высеры, которые в пикабу льются, ничего более
Ну так и перестал бы уже их лить, и беспокоиться не придется. Али ты мазохист с раздвоением личности?)
Для меня он самый настоящий мужик. И почему он должен вонять потом?
да все так говорят, а потом прыгают на хуй к другому. но ты же не такая?!
С тобой все в порядке, любитель клеить ярлычки? Посмотри в зеркало, порой у таких как ты самый большой ярлык прямо на лоб приклеен.
хз, глянул. не вижу никого кроме себя. но я понял твой посыл: мне тоже надоели всякие эти выскочки от богатых родителей, и прочие инстаграммные дуры. у тебя есть идеи как всё это отправить туда, где им и место?
помой попку томми, кормилица же сама себя не помоет
Странные ассоциации, неприятный опыт?
А жена покупает мне и дезодоранты, и все для бритья.
Ворчит, правда, что долго духи у меня стоят, забываю пшикаться. Но ворчит беззлобно, типа, новое что-то надо купить.
Люблю ее.
О у меня с Miracle тоже есть история), как-то мне на 8 марта надарили два флакона этой туалетной воды. Мне она не понравилась, на мой вкус ярковаты эти духи, долго стояли, потом я очень потихонечку, аккуратно начала ими пользоваться. И тут началось - в общественном транспорте, в магазинах, меня буквально хватали за пуговицу и женщины и мужчины, и вдыхая говорили: Девушка от вас так вкусно пахнет! Скажите пожалуйста, что это за духи?!
До сих пор время от времени их покупаю, но так до сих пор не могу сказать, что они мне нравятся))). А про психологическую привязку события-запахи-воспоминания: есть такой прием, когда например едете в долгожданный отпуск на моря-океаны, купите совершенно новый для вас запах (который нравится) в отпуске пользуйтесь только этим запахом. Как приедете - уберите его где-то на полгода, не пользуйтесь. А потом в хмурый, тоскливый день будет достаточно прыснуть на себя парфюмом из отпуска, чтобы погрузиться в атмосферу расслабленности, солнца и счастья)
О какая вы чувствительная, вам обязательно в отпуск новые духи надо брать (туалетную воду))). И скажите пожалуйста, что за аудиокнига? Я постоянно аудиокниги слушаю ( если буду читать, то тогда вообще ничего успевать не буду). В основном я слушаю что-то позитивное, минора в жизни мне и так хватает....но иногда хочется, глубокую, со всей полнотой чувств и переживаний книгу послушать, чтобы слезу уронить))))
О, Дяченко я люблю. А Ритуал куда глубже и поучительней фильма. Но "Он дракон", я засмотрела до дыр ( даже мужу пыталась этот фильм показать) хоть фильм этот по сути диснеевская сказка, но уж больно картинка там вкусная и красивая ))) А Князев у меня в избранном!
Встречался с одной дамочкой и тоже доверил ей выбирать мне парфюм, ибо на тот момент особо в нём не разбирался (запах и запах, один чуть приятней другого). Типа "хочу пахнуть, как ты желаешь".
Ага. Моя пассия купила мне такой парфюм, чтоб женщин от меня сдувало. Истину я узнал, когда бутылёк был уже наполовину использован - в общей компании дамы как-то не выдержали и предложили сменить одеколон.
Пассия оправдывалась тем, мол чтоб "налево" не гульнул, хотя я и не собирался.
Нормально она так свою территорию пометила
Ну мы ж не звери какие-то, и не геологи, не струю ж него пускать
Вы не те фильмы смотрите и не в те игрушки играете, молодой человек.
Le par shalfei
Один раз ходил выбирать парфюм. После пяти минут и нескольких понюхиваний все пахнет примерно одинаково. Не понимаю, как это делают...
Там же баночки с кофе стоят обычно, чтоб нос отдохнул.
Но видимо ещё и личное восприятие тоже играет роль.
Женский парфюм для меня всегда разный: в этой бутылочке весенние цветочки, в той бутылочке букет роз, в этой печеньки, в той трава, в этой снег, в той пряности...
А вот мужские пока нормально с тестера первые ноты не улетят - почти все пахнут как старый дедов одеколон .__.
Да, про кофе не написал. Черт знает, мне кофе особо не помогает, ну так. На пол секунды лучше становится.
Я пошел по еще более легкому пути. Прошу свою даму сердца выбирать то, что она хочет нюхать)
Тут еще какая фишка - на человеке они могут пахнуть совсем не так, как из флакона. Так что не всегда угадаешь, подойдет или нет.
Я, как первую собаку завел, еще много лет назад, так с тех пор парфюмы и не использую, потому что питомцам не нравится и они чихают, а всякие одеколоны дарят постоянно, уже целая батарея в шкапу настаивается
Госпаде, как смешно
Мое Kenzo — сандал, наш с тобою birthday.
суть то в чем? Что вы не знаете вашего мужа?
Обожаю, когда жена делает вид, что поступает так, как нравится мужу; а на самом деле поступает так, как хочется только ей.
Это такой милый самообман.
Перепись метросексуалов, блять... Кензо у них с гуччи блять. Богема блять.
тыже уже замужем, нахуя тебе вся эта химия?
Некоторые люди, между прочим, следят за своим внешним видом. И это вовсе не показатель того, что парень, например, латентный (это лютый бред вообще и узколобость мышления). У многих работа связана с опрятным внешним видом.
шучу же) ну а по теме ответа вашего - даа, по приложённой фотке заметно)ему бы ещё фрак, цилиндр трость и пенсне. ну и духи от дживанши)