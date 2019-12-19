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1722

Мой парфюмер)

Так уж сложилось, что всю парфюмерию в нашей маленькой семье из двух человек и одной собаки покупаю я. Собака не может купить духи по всем понятным причинам (у нее лапки), а у мужа есть куча своих аргументов (и дело не в экономии, бюджет-то у нас общий), муж говорит: «Я в этом совсем не разбираюсь, не понимаю, куплю ерунду какую-нибудь втридорога, я доверяю твоему вкусу, я хочу пахнуть как тебе нравится».

А я и в косметических  и парфюмерных магазинах бываю куда чаще и скидочные карты, бонусы у меня имеются. Так что, парфюмерию и себе и мужу всегда приобретаю я. А муж покупает себе в супермаркете дезодорант, пену для бритья и бальзам после – на этом его знакомство с миром парфюмерии и косметики заканчивается, ни в брендах, ни в названиях он не ориентируется. Вкусы у нас довольно схожие: что-то свежее, не навязчивое летом, чуть более пряное зимой. Ароматы я все время покупаю разные, но примерно в рамках одной гаммы звучания.

И на днях я зашла себе пудру купить, увидела, что в магазине проходит довольно выгодная акция на мужскую парфюмерию, взяла мужу туалетную воду Исси Мияке. Дома вручила мужу флакон со словами: «Вот тебе подарочек, по акции купила». Муж сказал спасибо, распотрошил коробку, брызнул на запястье. Принюхался: «Приятные, вкусно пахнут, как я люблю, горьковато». Принюхался еще раз: «И еще что-то, как Кензо».

Я очень удивилась (а супруг-то мой оказывается неплохо разбирается в предмете!): «Да у Кензо есть похожий запах, с такими же пряно-травянистыми нотами» - несколько растерянно ответила я. «Так я и говорю, - отвечает мой мужчина, - пахнет пряной травой какой-то, не то КИНЗОЙ, не то базиликом».


P.S. Это был шалфей)))

[моё] Мужчина Парфюмерия Текст
112
50
Pumzel
в Истории из жизни
Pumzel

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Все комментарии Автора
+177
Admoneus

Все проблемы с выбором парфюма решила за меня мама на выпускном после школы. Подарила мне какие-то духи мужские. Сейчас мне 30, хватает до сих пор.

Наверное, передам сыну по наследству.

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+27
Аватар пользователя CharlieWalikota CharlieWalikota
У друга была парфюмерная лавка, купил у него за несколько лет штук 6 разных, закончился только Jo Malone, остального хватит лет на 10 ещё, похоже:)
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+12
Аватар пользователя LilRozker LilRozker

Блин я думал я один такой) У меня всего два парфюма закончились, один потому что был маленький, со флаконом ввиде ручки(и то хватило надооолго) и я его к тому же почти постоянно использовал, а второй я даже не уверен, что кончился, ибо тара не прозрачная, а механизм подачи поломался)

+1
Аватар пользователя sibtotal sibtotal
Сколько ни покупал парфюмерии - успевает испортиться раньше, чем закончиться (
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+3
Аватар пользователя Hayse Hayse

вот вот, ипотеку можно быстрее выплатить чем флакон духов опустошить. Хотя, если найти какого нибудь фунфурье...

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+1
Аватар пользователя dedkonserv dedkonserv

Ипотеки, духи... сода всё равно останется.

+1
Encarna

Мне как-то дали пробник твердых духов в маленькой пластиковой баночке, там реально было грамма 3. Мне очень понравился запах и я ими много лет пользовалась. Микроскопическим пробником))) Лет через 5-6 он закончился, но полный размер уже не стала покупать, так как устала от них.

+42
VafenTrahen
Штирлиц ещё никогда так близко не был к провалу...
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+23
Аватар пользователя BRONKO63 BRONKO63
Во-во! Здорово выкрутился!
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+11
DUstinov

"Билет номер 9, а при нем задача" (с)

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0
Аватар пользователя BlackWitch BlackWitch
Тоже такая мысль возникла))
+23
Аватар пользователя shalfei1607 shalfei1607

шалфей рулит

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+17
Аватар пользователя Lobanov Lobanov

Сказала shalfei1607
Видимо очень любишь его запах.)

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+3
Аватар пользователя shalfei1607 shalfei1607

люблю, еще и чай с ним завариваю (не из того, что в аптеке))

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+62
Аватар пользователя Pro100Njck Pro100Njck

Аромат он должен быть настолько неуловимым ,что полностью ощутить его можно только в нескольких сантиметрах от тела.Некоторые же обливаются своими жованши или микаками  так ,что блевать охота!

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+26
Аватар пользователя KIS125 KIS125
Только красная Москва , только хардкор
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+12
KatherineQZ

Пфф, тройной одеколон

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+13
AngieA

Мало того что блевать, так ещё можно классифицировать это как химатаку. От одной такой пиздоси, видимо, искупавшейся в, и заодно принявшей внутрь литра два, дешёвого типа парфюма два дня пришлось проветривать два кабинета. Два дня с окнами нараспашку, Карл! Слезные мольбы уборщице вымыть стулья и кабинеты, где она была, внеочередно!

+10
Аватар пользователя Svasud Svasud
А я вот дефективная женщина и духи не люблю. Ну не могу, когда от меня чем-то пахнет. Раньше по случаю пользовалась Эклат Ланвин, но потом как-то походя запах зачмырила родственница (мол, не Penhaligons, а нищебродство), и как они закончились, я вообще перестала покупать что-то. В дьютиках всегда голова начинает болеть через пять минут уже(((
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+9
Аватар пользователя Lockir Lockir

Мне муж недавно доказывал споря и срываясь на крик, что это я ненормальная, раз не хочу покупать духи на каждый день.

А я не понимаю почемя я обязана пользоваться духами каждый день, а не только по случаю; всегда красить ногти, а не только аккуратный маникюр; проколоть уши и носить серьги потому что это НОРМАЛЬНО и было бы лучше, да и вообще девочке положено.

ЗЫ а ему кстати не обязательно - он же мужик...

+7
Аватар пользователя LilacPolecat LilacPolecat

Я такими пользуюсь, правда редко очень. Да, я нищеброд, и покупка духов (пусть даже и нищебродских) для меня - это из разряда шика и роскоши, допустимо раз в пару лет на большой праздник) никакие другие не пробовала, а в парфюмерных магазинах дурно становится от одних только цен(

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+2
Ula29

Мне единственные духи которые мне нравились  Кристиан Лакруа мне их мама в Эйвоне заказывала. Остальные мне по запаху вообще никак.

+1
Аватар пользователя testpilot123 testpilot123
Говорят, Если запах тебе подходит, то на себе его не ощущаешь, у меня именно так с любимыми ароматами
+24
Аватар пользователя ms.milash ms.milash
Как же хочется лазить по магазинам, нюхать духи, выбирать... в парфюмерных меня начинает адово штырить аллергия с соплями, слезами и головокружением)) если мне нужно что-то в летуале, то это тот ещё квест) обычно выводят за руки, потому что через 10-15 минут я там мало что соображаю где я и кто я))
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+11
Аватар пользователя Lanovran Lanovran

У меня попроще, но тоже не айс) Себе я беру уже то что знаю, целенаправленно и не задерживаясь, ну и в небольших магазинчиках еще терпимо, когда супруга набирает кремов и прочих бальзамов с шампунями, а вот в крупных - да-а, глушит как молотком) А ежели LASH - то вообще смерти подобно, я и не знал что со мной такое бывает - жена выбирает что-то а я стою, заложило нос и ухи, да еще и слезы потекли))
Потом смеялись с супругой, типа не так все это и дорого чтобы рыдать из-за этого))

+1
Аватар пользователя Pumzel Pumzel

У меня может и ни так все жёстко,  но все же, если ищу что- то новое, прихожу информационно подготовленной, какие ароматы из чего состоят ( есть список любимых ингредиентов), потому что, после второго аромата перестаю воспринимать ароматы адекватно, а после третьего, вообще что-либо обаянием чувствовать, кроме тяжёлого парфюмного смога, стоящего в магазине и никакой кофе мне не поможет, вот если уйду на полчасика и вернусь, тогда да, часть мозга, ответственная за восприятие запаха, уже приходит в себя. Да и прежде, чем покупать большую бутыль новых духов, всегда беру пробники, чтобы там в магазине не причудилось, а на коже это будет пахнуть (звучать) по другому.

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+13
Аватар пользователя Chelsea72 Chelsea72

До сих пор загадка, как там девочки целыми днями работают оО

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+13
Аватар пользователя victoria222 victoria222

Мой помешан на парфюме. Причём только дорогой покупает и себе, и мне.Разбирается во всех фирмах, букетах, шлейфах.

раскрыть ветку 26
+46
Аватар пользователя formaks formaks
Ты посторожнее там..
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0
AidaAida100

О, может сможет что-то посоветовать... Короче ищу близкому другу духи с ароматом полыни, всё, что предлагают в магазинах парфюмерии - совершенно не то, уже отчаялась, честно.

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+2
Аватар пользователя Eifel Eifel

Абсент подарите

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-54
uabipk

латентный видимо)

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+21
Аватар пользователя victoria222 victoria222

Не, просто красавчик с чувством стиля.

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+7
LeXaG393
Хм. Я хожу с женой по магазинам. Знаю Исси Мияки, Кензо, Шанель, Живанши, Герлен и еще несколько брендов. Отличаю цитрусовые, жасминовые, сандаловые ноты в парфюмерной продукции. Любимым ароматом до сих пор считаю Miracle, напоминает мне о юности и первой, дорогой на тот момент, покупке парфюмерии с женой.
А жена покупает мне и дезодоранты, и все для бритья.
Ворчит, правда, что долго духи у меня стоят, забываю пшикаться. Но ворчит беззлобно, типа, новое что-то надо купить.
Люблю ее.
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+10
Аватар пользователя Pumzel Pumzel

О у меня с Miracle тоже есть история), как-то мне на 8 марта надарили два флакона этой туалетной воды. Мне она не понравилась, на мой вкус ярковаты эти духи, долго стояли, потом я очень потихонечку, аккуратно начала ими пользоваться. И тут началось - в общественном транспорте, в магазинах, меня буквально хватали за пуговицу  и женщины и мужчины, и вдыхая говорили: Девушка от вас так вкусно пахнет! Скажите пожалуйста, что это за духи?!

До сих пор время от времени их покупаю, но так до сих пор не могу сказать, что они мне нравятся))). А про психологическую привязку  события-запахи-воспоминания: есть такой прием, когда например едете в долгожданный отпуск на моря-океаны, купите совершенно новый для вас запах (который нравится) в отпуске пользуйтесь только этим запахом. Как приедете - уберите его где-то на полгода, не пользуйтесь. А потом в хмурый, тоскливый день будет достаточно прыснуть на себя парфюмом из отпуска, чтобы погрузиться в атмосферу расслабленности, солнца и счастья)

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0
Аватар пользователя TryAgainLater TryAgainLater
Реально, кстати, классный совет) если со мной происходили какие-либо эмоциональные события и в этот момент "на мне" был какой-то аромат - 💯 процентов потом будет чёткая ассоциация с определённой эмоцией. Как-то слушала интересную аудиокнигу, была под впечатлением от финала (смешанные эмоции, ни разу не классический хеппи энд) и теперь Тубероза Гардения от Эсти Лаудер настраивает меня на какой-то мрачновато-торжественный лад с ноткой щемящей грусти . А я его так любила... 😂
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+5
Аватар пользователя AtreyKo AtreyKo

Встречался с одной дамочкой и тоже доверил ей выбирать мне парфюм, ибо на тот момент особо в нём не разбирался (запах и запах, один чуть приятней другого). Типа "хочу пахнуть, как ты желаешь".

Ага. Моя пассия купила мне такой парфюм, чтоб женщин от меня сдувало. Истину я узнал, когда бутылёк был уже наполовину использован - в общей компании дамы как-то не выдержали и предложили сменить одеколон.

Пассия оправдывалась тем, мол чтоб "налево" не гульнул, хотя я и не собирался.

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+8
Аватар пользователя Postwatcher Postwatcher

Нормально она так свою территорию пометила

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+1
Аватар пользователя Ostatkisladki Ostatkisladki

Ну мы ж не звери какие-то, и не геологи, не струю ж него пускать

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+2
Аватар пользователя lemingg lemingg

Le par shalfei

+2
KamenRider01
Я честно пытался подобрать себе парфюм... Не могу, уже при входе смесь запахов сбивает с ног. Беру/покупаю пробники и через пару дней прихожу с пробником для покупки. Флакон купил полгода назад. Использую ежедневно. Мне кажется он бесконечный. Уровень жидкости будто бы не уменьшился совсем
+1
Аватар пользователя 2GoDoom 2GoDoom
Как в той переписке: целую
+1
Udonov

Один раз ходил выбирать парфюм. После пяти минут и нескольких понюхиваний все пахнет примерно одинаково. Не понимаю, как это делают...

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+8
Аватар пользователя arenot arenot

Там же баночки с кофе стоят обычно, чтоб нос отдохнул.


Но видимо ещё и личное восприятие тоже играет роль.


Женский парфюм для меня всегда разный: в этой бутылочке весенние цветочки, в той бутылочке букет роз, в этой печеньки, в той трава, в этой снег, в той пряности...


А вот мужские пока нормально с тестера первые ноты не улетят - почти все пахнут как старый дедов одеколон .__.

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+2
Udonov

Да, про кофе не написал. Черт знает, мне кофе особо не помогает, ну так. На пол секунды лучше становится.

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0
Аватар пользователя purumko purumko
Да в магаз заходишь уже глаза режет.
0
Alonehunter

Я, как первую собаку завел, еще много лет назад, так с тех пор парфюмы и не использую, потому что питомцам не нравится и они чихают, а всякие одеколоны дарят постоянно, уже целая батарея в шкапу настаивается

0
Dexter2

Госпаде, как смешно

0
Аватар пользователя M0n0hedgeh0g M0n0hedgeh0g
Запах чистого тела, ммм.. и запах коллеги, который давно не мылся, буэ..
0
Privetvariant
Поржал
-1
ravemaker

Мое Kenzo — сандал, наш с тобою birthday.

-5
Аватар пользователя Winchester163 Winchester163
Как интересно..
суть то в чем? Что вы не знаете вашего мужа?
-10
Kashtan4ik

Обожаю, когда жена делает вид, что поступает так, как нравится мужу; а на самом деле поступает так, как хочется только ей.

Это такой милый самообман.

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0
TrueHollow
Так делает большинство людей, кто не разбирается в партнёре.
-11
RickardoPerro

Перепись метросексуалов, блять... Кензо у них с гуччи блять. Богема блять.

-11
Аватар пользователя 8nitro8 8nitro8
Попробуйте гигиену. Отлично заходит вместо парфюма. Фу блять, ненавижу вонючек.
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+7
Аватар пользователя Fat.Raccoon Fat.Raccoon
Не "вместо" а "вместе" с парфюмом
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-45
uabipk

тыже уже замужем, нахуя тебе вся эта химия?

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+24
Fuego92
А, че, как свадьба прошла, надо быть таким(ой)?
Некоторые люди, между прочим, следят за своим внешним видом. И это вовсе не показатель того, что парень, например, латентный (это лютый бред вообще и узколобость мышления). У многих работа связана с опрятным внешним видом.
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