Мне 28 лет и я неповзрослевшая неудачница
Привет, Пикабу. Я неудачница, мне 28 лет, я живу с родителями и никак не могу повзрослеть.
Всё началось ещё с детства. У родителей почему-то была какая-то бурная реакция на все мои действия, слова, чувства и эмоции. Знаете, когда мама умиляется первому слову своего малыша? Вот примерно такая же реакция была у родителей на меня. Только и слово уже давно не первое, и возраст уже давно не тот. Сколько себя помню, и в 12, и в 14, и в 18 и в 20 лет на меня всегда была такая странная реакция.
"Ой, что это с тобой? Ты не влюбилась часом? Неожиданно от тебя"
На старшую сестру они так не реагировали, на племянника моего, которому 12 лет, тоже реагируют нормально. А мне "умиляются" до сих пор.
И ладно бы просто это. Самое обидное - это слышать ночью, как они между собой в своей комнате смеются над тобой и перешептываются. Ощущалось это как какое-то предательство.
Так я и выросла: закрытой, стеснительной девушкой, которая боится проявляться, боится общения, без целей, стремлений и друзей. В какой-то момент мне так стало проще, быть безэмоциональным роботом, но не получать такой реакции и не испытывать этот стресс.
Из-за этого в детстве у меня не было друзей. И в школьные годы мне ещё повезло, меня просто не замечали, иногда по доброму подшучивали, но и в компании свои не брали.
Я мало того, что была забитой девочкой, так ещё и постоянно слушалась родителей. Поэтому все эти детские и подростковые этапы в роде первой дискотеки, первой ночёвки в компании друзей тоже прошли мимо меня. А о том, чтобы соврать родителям у меня и мыслей не было.
После 18 лет я стала работать над собой. Времена моей учёбы в универе прошли более менее хорошо, там были и друзья, и общение, и походы в кино, и прогулки. Но только если рядом не оказывалось родителей. Как только они были рядом, я снова становилась той девочкой из детства. Друзья не могли понять, что со мной: секунду назад я весёлая и общительная, всех поддерживаю, БАЦ, и уже стоит рядом какая-то чужая забитая молчаливая девушка. Банально, когда я дома, я не могу нормально говорить по телефону с друзьями, зная что это слышат мои родители и что ночью они снова будут перешептываться о том "что же со мной стало, вся такая весёлая" и цитировать каждое мое слово с неадекватной реакцией, то ли насмешки, то ли умиления.
И самое нелепое, что эта реакция с их стороны не подаётся как негативная. То есть тут даже со скандалом, хлопнув дверью, не получится уйти, потому что вроде не на что злиться. И, возможно, это так и есть, все люди на это реагируют нормально, просто во мне с детства что-то сломалось и реагирует таким образом.
Сейчас я не могу ни попеть, ни потанцевать, ни искренне проявить радость или любовь.
Я пыталась начинать новые дела, искать новые работы, даже как-то съезжала от родителей жить отдельно после учёбы. Но большинство моих попыток закончились неудачей. В том числе и попытка жить отдельно.
Теперь ко всему прочему я ещё испытываю и стыд перед родителями за то, что неудачница. Что все мои идеи - это пустой звук, что в их глазах я выгляжу как та самая маленькая девочка, ничего не понимающая, строящая воздушные замки.
Сейчас я потеряла работу. Для меня это стало ещё и поводом вновь сделать попытку переехать, используя накопления за эти годы. Но мне опять страшно. Страшно, что после учёбы - это были ещё доковидные времена и у меня тогда не получилось никакой самостоятельной жизни, что говорить о сейчас, когда цены взлетели с того времени во много раз, на аренду квартиры в частности.
Страшно, что когда я начну пытаться найти новую работу, переезжать, родители снова будут смеяться надо мной, шептаться за спиной о том, как я снова задумала какую-то ерунду. И самое главное страшно, что даже если я и начинаю добиваться какого-то успеха и рядом появляются родители, я готова отказаться от этого успеха и вновь закрыться, лишь бы родители не увидели, что я взрослая, что я сильная, что я живу так как хочу, что я чувствую, что я веселюсь.
Написала об этом просто, чтобы выговориться, потому что сегодня как-то особенно грустно стало. Но если вдруг у кого-то было что-то подобное, с радостью бы почитала, как вы с этим справляетесь или даже справились.
Слушай, ты девушка и тебе только 28... ситуация неприятная, но решаемая. А это главное. Поверь, некоторые люди такую дичь совершают к этому возрасту, что диву даёшься.
Во первых, съехать от родителей это правильное решение. Ты не будешь жить своей жизнью, пока вы живёте вместе. Естественно ты живёшь с ними по их правилам, а не как сама хочешь. Во вторых, съезжая не следуй принципу "сгорел сарай - гори и хата", не стоит обретя свободу пускаться во все тяжкие. Я таких людей знаю, это кривая дорожка выходит в итоге. В третьих, как тут написали декомпозируй задачи на части, иначе не вывезешь. Сначала найди работу. Когда задача с работой будет решена - подбери квартиру. После перевези хотя бы минимум вещей и уже тогда сообщай родителям, что съезжаешь.
При этом не стоит сжигать полностью мосты в отношениях с ними, но просто скажи, что пора строить свою жизнь. Скажи, как есть, не нужно притворяться, лгать, юлить - они должны почувствовать, что это твоё осознанное взрослое решение. И ты как взрослый человек готова с ними общаться на равных.
И наконец, в четвёртых, живя отдельно и к тому же одна ты почувствуешь не только свободу, но и одиночество. Для многих это открытие. Поэтому, если у тебя нет отношений придумай, чем занять себя. Спорт, хобби, встречи с друзьями - обязательно себя нужно чем-то занять, иначе как бы это странно не звучало захочется снова к родителям.
Переезжай ко мне, я пью, могу твоих родителей нахуй послать. Обоснуешься - съедешь. Вологда.
Дорогая. Мне сейчас 33 года.
Никаких наследственных жильёв нет и не будет.
В 17 лет завела парня из другой области. Любовь до гроба, мама разрешает моему парню "пожить у нас". Парень приезжает с пакетом вещей. Живём. Расписываемся. Рожаем дочку. Двушка, я, муж, дочка, мама и моя бабушка. Прекрасное)
Муж иногда предлагал снять квартиру, но не настойчиво (у него на родине с жильём такая же история - по нулям). Но я зраю наши зп, мы не потянем. Ипотека - боже упаси, ни взноса, ни на платежи денег нет вообще. Живём.
Мама суёт свой нос всюду. Под конец брака (ращвелись в этом году) я тянула на своей зп дочку, маму, мужа и кошку (бабушка питается отдельно, так повелось). И всё время чувствовала себя маленькой девочкой. Мною управляли, манипулировали, я себя взрослой не чувствовала даже тогда, когда моя зп была выше, чем у них всех. Я была руководителем на работе и 5-летнем ребёнком дома. В один момент я психанула, начала открывать рот. Не понравилось никому. Я же маленькая девочка, откуда голос? Итог: подаю на развод, съезжаю от мамы на съём. Бывший муж внезапно ищет нормального общения (у меня новый мужчина), мама сюсюкает,и если начинает загоняться в речах, я осаждаю её. И отношения прям прекрасные! Терпеть не могла мамин нос в своих вещах, ящиках, делах.... Угрозы "да ты без меня через пару месяцев...." а я справляюсь как-то, странно прям. Помощи не прошу. Осознали вдруг.
Не прочитал ничего плохого. Вы просто человек позволивший чужим действиям слишком сильно влиять на вашу собственную жизнь. С таким надо бороться и желательно не в одиночку. Велика вероятность ещё какие-то тараканы засели в голове.
Обычно люди споют в караоке, станцуют, неудачно пошутят и спокойно лягут спать. И им будет фиолетово на разговоры про события этого дня. Судя по написанному, у вас этот механизм сломался неверной защитой от таких ситуаций.
ран лола ран. они тебя растят для того, чтобы ты за ними присматривала в старости, а не для того, чтобы у тебя в жизни всё наладилось.
Пока не поймёшь, что дело не в предках, а в тебе и твоих страхах, будешь ходить по кругу, наступая на одни и те же грабли..
К к психиатру вам срочно вот с этим
" Самое обидное - это слышать ночью, как они между собой в своей комнате смеются над тобой и перешептываются", "Банально, когда я дома, я не могу нормально говорить по телефону с друзьями, зная что это слышат мои родители и что ночью они снова будут перешептываться о том "что же со мной стало, вся такая весёлая" и цитировать каждое мое слово с неадекватной реакцией, то ли насмешки, то ли умиления"
Это очень похоже на симптомы болезни.
Но ее можно остановить пока не поздно..
Как съехавшая сама в 23 года, с копеечной зарплатой в 40к без накоплений и помощи, дайте перефразирую всё вышенаписанное: я не хочу терять комфорт и финансовую лёгкость, живя на иждивении, поэтому мне страшно съезжать и хоть как-то шевелиться. Лучше я буду ныть, что моя жизнь не удаётся, ведь это меня так воспитали.
И дело тут не в возрасте, а просто в приоритетах. Значит, не так уж сильно и достали, раз до сих пор не сбежали оттуда, сверкая пятками.
Декомпозируйте задачу. Ставьте себе не большую цель, а несколько маленьких. Большие цели это тревожно и никогда не хочется, а маленькие норм. Главное, не пытаться все свои задачи выполнить сразу, за один день, оставляйте после особо страшной задачи себе время на передышку. Например:
1) Погуглить советы о том, как минимизировать риски при аренде. Что должно и не должно быть в договоре, на что обращать внимание непосредственно в квартире, как разговаривать с риелтором, если он будет. Сохраните себе эти советы. Потратьте на задачу не более часа. Если осталась неуверенность -- повторите через пару дней. Вас это ни к чему не обязывает. Это просто, для этого ничего не нужно, кроме вашего внимания и времени.
2) Просмотреть на авито и/или циане подходящие квартиры. Потратьте на задачу не более часа. Если не нашлось ничего по запросу -- повторите через пару дней, при необходимости скорректируйте запрос. Вас это ни к чему не обязывает. Это просто, для этого ничего не нужно, кроме вашего внимания и времени.
3) Позвоните по объявлению и задайте вопросы из списка 1. Вас это всё ещё ни к чему не обязывает. Это всё ещё просто и займёт минут 5 вашего времени. Если не хотите ничего обещать -- не обещайте. Если что-то не понравится -- кладите трубку с мыслью, что собеседника вы никогда не увидите и про вас он забудет уже минут через 10, ибо все думают только о себе и на вас всем плевать.
4) Договоритесь о просмотре. Даже на этом этапе вы НИЧЕГО никому не должны.
Ну и так далее. Если вам прям стрёмно это делать -- крутите эти шаги сколько вам будет нужно, смотрите квартиры, которые вы не собираетесь снимать, так, чисто для смелости, ведь новое действие -- это тревожно, а то, что вы уже делали более понятно и уже не страшно. Если у вас есть хорошие друзья, можете попросить их о поддержке, вместе и веселее и легче. Если прям СОВСЕМ всё плохо, то бейте задачи на ещё более мелкие и не бойтесь доводить до абсурда, из разряда:
1) включить ПК
2) открыть браузер
3) зайти на сайт
4) на сайте задать фильтр 1, 2, 3
5) посмотреть первую страницу предложений
и тд.
А насчёт родителей...Ну, как будто бы ничего подобного они не делают и вы мнительны. Конечно, наверняка знать я не могу, но мне странно, что два взрослых человека бесконечно перемывают кости взрослой уже дочери. Либо они чокнутые, либо у вас какое-то искажённое восприятие происходящего. Вы, кстати, говорить с ними об этом пробовали?
С места где ты пишешь, что живёшь с родителями, читать бессмысленно.
Пока не решишь и ни съедешь от родителей, толку от психотерапии не будет
Тут уже в комментариях и телеграмм просят, чтобы обсудить и помочь. Будь осторожней, не ведись, если вдруг будут лапшу вешать.
Ты уже большая девочка, пора становиться женщиной. Уверен все получится. Постарайся сосредоточиться на своих достижениях, даже если они кажутся маленькими. Каждый шаг — это шаг к взрослой жизни. Верь в себя и свои способности!
Вот балда, теперь и на пикабу будут о тебе перешептываться и смеяться :)))
В одной комнате спите или голоса рассказывают?
Автор: мне 30 лет, я живу с родителями, у меня нет работы и по ночам родители подкалывают меня!!!! Что меня обижает и унижает!!
Я бы с мамой пожила недельку.... Так классно, когда тебе готовят, просто так, бесплатно, просто что бы ты поел.
Всё это у вас в голове. Особенно точно на это указывает самоидентификация "забитая", хотя на самом деле вас не били, не подавляли. Не перекладывайте вину на родителей и на кого-то ещё, это ловушка. Примите на себя ответственность и жизнь наладится. Тяжело жить самостоятельно - легче.
Как справиться? Перестать ныть, взять попу в руки и переехать.
В 28 лет пора уже повзрослеть и стать самостоятельной.
Слушайте, вам нужна терапия, это факт. И как можно быстрее, дабы разрешить эту проблему. Нет, дальше не будет хуже, дальше будет так же. Оно будет стоять на одном месте пока вы не покончите с этим. Радует одно, вы осознаете проблему, а это уже первый шаг к её решению
Как психолог вам скажу, что ...
Первое - картина мира у вас верная. Попытка съехать отлично, но она должна быть целевой, не получается съехать потому что вы уезжаете "от", а не " Куда" - поэтому доехав, едите обратно. Нужен план, что делать с переездом и в моменте собственной жизни самой собой.
Второе - это воспитанная в вас беспомощность на фоне стыда перед родителями. Лечиться это разрушением образа авторитета родителей и их мнения. То есть образа, что будут смеяться - подумайте может быть им просто грустно в жизни. Поэтому возьмите шефство* над ними дарите газеты типа "язык тещи" И "сканворды" При каждом прохождении домой - это начало. Если будут снова проявлять такое поведение, задавайте вопросы "а что сканворды уже закончились? " Это доброе противодействие, но такое же по хорошему навязываемое**, когда они поймут причину и следствие, то следующий шаг....
* это первый шажок в выставлении границ "Я тут!"
** поиграем с ними в "зазеркалье"
Родительское мнение - как магия: поверил - попал)
Их мнение о Вас в реале ничего не меняет, кроме того, на что Вы сами позволяете этому мнению влиять.
С поведением - то же. Ну достались Вам глуповатые родители, которые, возможно, сами в жизни особо ничего не добились. Чего их слушать? Они себе самооценку так поправляют - подло и тупо.
Ну для начала ты не туда написала, тут ещё те советчики. Тебе прямая дорога к психологу,разбираться с ситуацией ,потом с чистыми мозгами в бой.
Давай сокращу до смысла: тебе 28 лет, и нет отношений с мужчинами, даже с друзьями. Откуда знаю? Потому что у мужчин от природы есть хуй, который они ложили на чужое мнение. И они бы тебе именно это посоветовали.
Хочешь я сейчас скажу, что ты лучше всего умеешь делать и в чём лучше всего разбираешься? А в чём ты наделала ошибок. Только в этом. И ни в чём больше. Внимание, вопрос: а нужно ли что-то менять? Что мешает по этому пути пойти дальше, наделать ещё ошибок, уже других. Опережая тех, кто только на словах Лев Толстой.
Объясняю фактор #1 в любых отношениях: Либо отсутствие веры во всю хуйню [а неудачливость одна из них], либо общая вера с тем, с кем отношения строишь. Это касается любых отношений кроме товарно-денежных.
Ну живёшь ты с родителями — и что? Они, кстати говоря, в состоянии явно не лучшем тебя. Тебя никто не обязывает быть кем-то ещё. И иметь обстоятельства какие-то, которых у тебя нет. Это твоё ПРАВО менять что-то, равно как и проигрывать в этих попытках. Даже если ты проиграешь всё, это тоже возможно. Но если получится? Это твой риск. Твоё право. И кто хочет осуждать... у тебя только два варианта: либо тихо нахуй послать, либо открытым текстом. Ну можно и дипломатично, если это родители. Но всё равно это → туда.
Переезд куда-либо ничего не решает. Все тараканы в голове переедут вместе с тобой.
PS. Бери пример с мальчиков. Мы до 70 лет не взрослеем. А зачем? Детские грабли ждут отпечатков наших ног!
Родителям просто любопытно было
Что будет, если одну девочку вырастить нормальной, а вторую - забитой чушкой.
А теперь от их любопытства и польза есть. Есть постоянный повод для смеха, в это мрачное время)
Никто кроме тебя не виноват не надо оправдываться детскими обидами.
Аналогично, слишком много внимания уделяли тому что и как говорю и делаю, причём и дома, и в школе, после этого вообще шевелиться не хочется. Наверно так случается, когда ребёнок центр и смысл жизни. Лечится отдельным жильём. Отношение к вам как к "любимой маленькой девочке" наверно никуда не денется, но хоть над душой никто стоять не будет.
Пока не пошлешь всех на хуй ничего с места не сдвинется. После оного, через определённое время будешь выстраивать отношения. 28 лет- это ни о чём. Все успеешь ещё, только не межуйся. Смело и вперёд, жизнь одна.
Ну, меня гиперопекали изза болезни, но уже три года живу отдельно, тут конечно сильно повезло. Правда мне уже 34...
О, у меня та же ситуация
Только мне 25 и ситуация в разгаре. Я закончил универ и полноценно вышел на работу в 2022-ом. Нет никаких надежд на аренду или покупку жилья, да даже на авто (люблю их больно). Поэтому все, что у меня есть, это «ничего твоего тут нет». За 2024 полностью провальные отношения, в которых мои родители увидели «какое я дите» и не могу найти себе партнера. Также несправедливое увольнение и борьба за минимальные рабочие права….
Ну зато я «хороший сын». Всю жизнь им был. Рано повзрослел. Не сбегал из дома, не курил. Только пил… по договоренности с родителями…
Короче, если Вас это утешит, то Вы далеко не одиноки!
Я 35летний мудак) го поженимся. Сразу все пройдет
Все проблемы у Вас в голове. Не то чтобы я их обесценивал.. Но это всё решаемо, не стоит ставить на себе крест и загонять еще сильнее в яму. Я конечно сам сапожник без сапог, но.. начните что-то менять, без присутствия в этом родителей.
Я думаю всё у Вас наладится. Но возможно понадобится человек, который будет для Вас плечом. Я думаю собеседники и тут, на Пикабу найдутся.
Welcome to the club, buddy.. хотя к этому клубу не отношусь, но было интересно и грустно читать. Кстати, я тоже неудачник: всё как-то не так, не то, на работе не справляюсь и ищу новую, отношений завести не могу, потому что скучный и не умею общаться, ничего не добился, квартиры нет, машины нет, все остальные лучше меня во всём. Вот только я не прикладывал усилий достаточно, чтобы было иначе, не радуюсь тому, что есть, постоянная зависть и злоба. А если сменить точку зрения, то не такой уж я и неудачник, а даже наоборот: на работе слишком много хотят от меня за предлагаемую оплату, ведь я только начинаю работать в этой сфере, стоит задуматься о новой работе, где будут ценить мои способности. Не нашёлся тот человек, с которым интересы идеально сошлись и человек мне невероятно симпатичен, да и на самом деле я добился много, много умею, только не хвалюсь навыками, достигнутым. Жильё есть, не прям квартира, но зато своё и довольно удобное, машина не нужна - работаю из дома, ездить некуда. Да и буду получше многих в определённых делах, занятиях. Вот и думайте (:
Устраиваешься на работу с предоставлением жилья, можно вахтой и сьезжаешь
Не обращай внимания на всех этих, сам только в 25 съехал, черкани в ЛС, поговорим
Надо свалить от родителей срочно. Почитай что такое семарация и почему это важно. Иначе начнешь жить, только после того как похоронишьсвоих родаков. И неизвестно кто кого еще
Автор, обнимаю вас. Я примерно понимаю, о чем вы. У меня немного подобного было, но не в таком количестве, поэтому нет таких последствий. Тем не менее, тоже сказалось это на моем характере и, соответственно, поведении. Из своего опыта могу посоветовать только:
1. Всё таки съехать от родителей. У вас все получится, главное, действительно этого захотеть и понять, что в 28 лет пора бы уже жить отдельно. Жить отдельно - это тоже этап взросления. Ну не получится у вас идеально готовить, убираться, сложно будет с чем-то разобраться и тд - пофигу, потихоньку научитесь, где-то гугл в помощь, где-то авито объявления, где-то курсы и видео уроки. Главное, что не будет рядом тех, кто даст реакцию на любое ваше действие. Если же вопрос в деньгах, то, да, тут уже сложнее. И совет добавится - искать работу с зрпл, на которую сможете жить без поддержки семьи.
2. Обратиться к психологу, пойти в терапию минимум на полгода. Это очень важный пункт, без него самостоятельно в 28 лет тяжело измениться, хотя что-то можно и самостоятельно поменять в жизни, конечно, но нужно знать что, и иметь хорошую осознанность, и понимать, где норма, а где нет (с этим м.б. проблемы, тк родители могли внушить, что даже их поведение это норма, но раз вам было не комфортно, то ждя вас их норма не норма).
3. Выстраивайте границы с родителями, учитесь себя защищать. Судя по всему, родители у вас не арбузеры, но могут обидеться, возможно. А вы, наверное, не смогли донести до них словами мысль, что вам не приятно и обидно, что они говорят и как себя ведут. А вы попробуйте. Сообщите, что вам больно, не приятно, что вы до сих пор чувствуете себя маленьким ребёнком, а то и хомячком. Если не поможет, сообщите, что отныне ничего не будете им про себя сообщать, а если вы увидите и услышите вновь тоже самое, то, значит, и общаться перестанете. Поверьте, в этом нет ничего ужасного, если вы перестанете ходить к ним в гости и звонить им, если вам так действительно будет безопаснее и спокойнее. Но дети, как правило, боятся "воспитывать" своих родителей и боятся их "потерять", часто появляется чувство вины и "я плохая дочь, с самой так нельзя". Но вы взрослый человек и должны себя обезопасить.
В дополнение я бы на вашем месте почитала книги про псих.насилие, про выстраивание границ, про эмоции и чувства.
Чем раньше начнёте меняться, тем лучше. Иначе так и будете дальше жить не "свою жизнь", бояться реакций, жить в ограничениях.
Если вдруг захочется пообщаться, может, узнать про какие-то хорошие книги, фильмы, про опыт психотерапии, то как-нибудь дайте о себе знать.
Нужна сепарация. У меня тоже всё не гладко, живу с матерью, денег нет, перспектив никаких тоже, ещё и здоровье убитое. Но в целом, это всё же лучше, чем не жить вообще
Тут многие посоветовали идти к психотерапевту, зачем?
Суть проблемы вроде очевидна.
В одном из комментариев рекомендовали почитать про сепарацию.
Эта статья уже дает прямые ответы на вопросы ТС:
https://www.forbes.ru/forbeslife/465143-ot-serdca-otryvau-ct...
(И эх говорю это как человек в чем-то схожей ситуации.)
Эта статья заменяет поход к психотерапевту сама по себе, сомневаюсь, что он по ситуации может сказать что-то более правильное и полезное.
Беги, Форест, беги от своих родителей. К психотерапевту, не ниже. КПТ, Часть Личности, Эриксоновский гипноз. Мне помогло, даже от психосоматики. И не думай, что "вроде ничего страшного". Там всë страшное. И не обсуждай с родственниками свои действия. Только не торопись сразу платить, а послушай, присмотрись к специалисту, чтобы на ветер деньги не слить. У нормальных спецов есть в соцсеточках записи своих сессий. Удачи и внимательности тебе!
Скинь сиськи на зло родителям!
А Вы пробовали в очередной раз, когда они это делают, просто сказать: не реагируйте так пожалуйста, мне это не нравится, мне от этого плохо?
И объяснить маме по-человечески, что, как и почему. И не отчаиваться, если придется это повторить, потому, что многолетнюю привычку сразу не исправить, первые 42 раза они точно забудут.
Спросите, почему такая разница в отношениях к вам с сестрой.
Живите отдельно, дайте им отдохнуть. А если покажется, что слишком трудно, одной не получается, то это не потому, что неудачница, а потому, что жизнь трудная, всем бывает тяжело, надо пережить.
Они несовершенные люди, как и каждый из нас, скоро состарятся и умрут. Цените то, что есть.
Полностью прервать общение
Вы к психологу обращались?
но складывается ощущение что не в родителях дело.
Лет с 16 мечтала съехать от родителей. Жизнь складывалась по-разному, но без родителей всегда было сильно проще. Какого хрена ТС терпят родители непонятно.
Бери себя в руки и сепарируйся от родителей. Конечно, страшно и трудно, но по-другому никак. Лично мне родители помогли. С работой. Но я там не хуи пинала, а вджобывала на всю катушку. А как деньги появились, съехала на съем. Так и повзрослела.
Это болото из которого ты не выберешься самостоятельно, тебе нужно к психотерапевту, это просто химия тела, нужна помощь чтобы выйти из этого состояния.
Переежай от них хоть куда, сними комнату или найди общагу - если денег нет...
Дальше будет только хуже, не тяни с походом к психотерапевту...
Как говорил один батюшка из небезызвестного анекдота: - Замуж дура! Срочно замуж! (с)
Съезжай от родителей, хоть в комнату. Ну и надо взять над собой контроль, и не ехать назад
Может стоит начать не думать что ты какая-то не такая для родителей.... А то уж слишком высокого мнения о себе.....может стоит понять что всем срать на тебя
Советы безвредны для советующего - так что поехали
1. Представь, что твои родители тебе чужие люди. Представила? Оцени их поведение и действия в отношении тебя. Сделай выводы.
2. Перестань отдавать им все деньги. Они чужие люди, с которыми ты находишься в квартире - у вас коммунальное проживание.
3. Найди себе парня. Именно найди. Да их полно, кто хочет с тобой познакомится. Выбери понравившегося и подойди. Подойди. Познакомься. На мнение родителей наплюй. Но парню не позволяй на себе ездить, не изменять, не висеть на твоей шее, не тем более рукоприкладствывать.
4. Не получается? Хм. Есть вариант пойти в Веб-кам, Онли-фанс. Пусть твоим родителям будет тошно от того, что на них все пальцем показывают и смеются, что такую дочь воспитали.
Все. Можешь следовать или не следовать - дело твое. Но лично я буду рад увидеть через некоторое время твой пост в горячем, что все у тебя хорошо и семья появилась.
Ха-ха)) Вы только посмотрите на неё. Такая взрослая стала, уже о переезде думает, ну что за милый пусик лапусик. Сиди уж дома, мама с папой о тебе позаботятся))
Мочи фото, может тут все тоже умилятся
Тс, идете и покупаете книжку "отстаньте от родителей" и читаете, читаете, читаете
Бегом к психологу!
Прочтите рассказ Анны Кирьяновой как превращают в маленького. На ваш случай похож. И да сюсюкать с взрослым человеком или как то играть в погремушечку не по возрасту уже например с 5 летним, или на работе быть не Марь Ивановной с Машушечкой это и есть агрессия. Еще более опасная чем прямая агрессия. Вас умышлено превращают в маленького. С маленьким можно не считаться например. И вы не становитесь забитой. Вы становитесь маленькой.
Зарегался лишь для того чтобы написать , что все в твоей голове . А так ты лупа безтолковая. Смешно читать , что люди в 28 лет о таком парятся . Смешная . Найди себе проблемы поинтереснее . Родители у нее виноваты 😂. Они твою задницу как минимум до 5 лет вытирали .
Это, наверное, самая высосанная из пальца обида на родителей из всех, что мне встречались. Ощущение, что вы просто нашли "причину" своей несостоятельности и свалили ответственность за свои неудачи на родителей. И зачем вы вообще слушаете, что они говорят друг другу в своей спальне? Вот это действительно мерзко.
Выйдите замуж и не слушайте родителей.
Скинь фотку
Пишите в тг, будем разбирать наш печальный жизненный опыт.