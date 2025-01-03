Мне 28 лет и я неповзрослевшая неудачница

Привет, Пикабу. Я неудачница, мне 28 лет, я живу с родителями и никак не могу повзрослеть.

Всё началось ещё с детства. У родителей почему-то была какая-то бурная реакция на все мои действия, слова, чувства и эмоции. Знаете, когда мама умиляется первому слову своего малыша? Вот примерно такая же реакция была у родителей на меня. Только и слово уже давно не первое, и возраст уже давно не тот. Сколько себя помню, и в 12, и в 14, и в 18 и в 20 лет на меня всегда была такая странная реакция.

"Ой, что это с тобой? Ты не влюбилась часом? Неожиданно от тебя"

На старшую сестру они так не реагировали, на племянника моего, которому 12 лет, тоже реагируют нормально. А мне "умиляются" до сих пор.

И ладно бы просто это. Самое обидное - это слышать ночью, как они между собой в своей комнате смеются над тобой и перешептываются. Ощущалось это как какое-то предательство.

Так я и выросла: закрытой, стеснительной девушкой, которая боится проявляться, боится общения, без целей, стремлений и друзей. В какой-то момент мне так стало проще, быть безэмоциональным роботом, но не получать такой реакции и не испытывать этот стресс.

Из-за этого в детстве у меня не было друзей. И в школьные годы мне ещё повезло, меня просто не замечали, иногда по доброму подшучивали, но и в компании свои не брали.

Я мало того, что была забитой девочкой, так ещё и постоянно слушалась родителей. Поэтому все эти детские и подростковые этапы в роде первой дискотеки, первой ночёвки в компании друзей тоже прошли мимо меня. А о том, чтобы соврать родителям у меня и мыслей не было.

После 18 лет я стала работать над собой. Времена моей учёбы в универе прошли более менее хорошо, там были и друзья, и общение, и походы в кино, и прогулки. Но только если рядом не оказывалось родителей. Как только они были рядом, я снова становилась той девочкой из детства. Друзья не могли понять, что со мной: секунду назад я весёлая и общительная, всех поддерживаю, БАЦ, и уже стоит рядом какая-то чужая забитая молчаливая девушка. Банально, когда я дома, я не могу нормально говорить по телефону с друзьями, зная что это слышат мои родители и что ночью они снова будут перешептываться о том "что же со мной стало, вся такая весёлая" и цитировать каждое мое слово с неадекватной реакцией, то ли насмешки, то ли умиления.

И самое нелепое, что эта реакция с их стороны не подаётся как негативная. То есть тут даже со скандалом, хлопнув дверью, не получится уйти, потому что вроде не на что злиться. И, возможно, это так и есть, все люди на это реагируют нормально, просто во мне с детства что-то сломалось и реагирует таким образом.

Сейчас я не могу ни попеть, ни потанцевать, ни искренне проявить радость или любовь.

Я пыталась начинать новые дела, искать новые работы, даже как-то съезжала от родителей жить отдельно после учёбы. Но большинство моих попыток закончились неудачей. В том числе и попытка жить отдельно.

Теперь ко всему прочему я ещё испытываю и стыд перед родителями за то, что неудачница. Что все мои идеи - это пустой звук, что в их глазах я выгляжу как та самая маленькая девочка, ничего не понимающая, строящая воздушные замки.

Сейчас я потеряла работу. Для меня это стало ещё и поводом вновь сделать попытку переехать, используя накопления за эти годы. Но мне опять страшно. Страшно, что после учёбы - это были ещё доковидные времена и у меня тогда не получилось никакой самостоятельной жизни, что говорить о сейчас, когда цены взлетели с того времени во много раз, на аренду квартиры в частности.

Страшно, что когда я начну пытаться найти новую работу, переезжать, родители снова будут смеяться надо мной, шептаться за спиной о том, как я снова задумала какую-то ерунду. И самое главное страшно, что даже если я и начинаю добиваться какого-то успеха и рядом появляются родители, я готова отказаться от этого успеха и вновь закрыться, лишь бы родители не увидели, что я взрослая, что я сильная, что я живу так как хочу, что я чувствую, что я веселюсь.